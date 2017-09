Tử Hình, Thuế, Xe Lật, Tiếng Ồn, Hối Lộ...

Xuân NiệmVậy là kêu án tử hình... Nhưng tiền thu về kể như là không gì hết. Các đaị án khác cũng sẽ thế, có thể sẽ nhẹ hơn... Thậm chí, tới gần Tết, có thể sẽ có thể ân xá...Báo Thanh Niên kể: Đề nghị tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm...Bản tin ghi rằng theo bản luận tội của Viện Kiểm sát: Trong quá trình hoạt động tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi ngoài hợp đồng cho khách hàng.Cụ thể, đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi), nguyên Tổng giám đốc OceanBank, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN), trong thời gian được PVN cử sang OceanBank tham gia quản lý với chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện phần góp vốn của PVN tại OceanBank, đã lợi dụng vị thế của PVN là đối tác chiến lược có lượng gửi tiền lớn, với mục đích động cơ cá nhân, Sơn đã lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao để đưa ra yêu cầu Hà Văn Thắm chi thêm tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho Sơn toàn bộ...Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã đề nghị mức án đối với Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm: Chung thân đối với bị cáo Hà Văn Thắm về 4 tội danh, Đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn về 3 tội danh, 24 – 27 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Thu…Trong khi đó, bản tin Zing kể Biên Hòa thê thảm: Rạng sáng 14/9, cơn mưa nặng hạt trút xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) khiến nước đổ về quốc lộ 51 (đoạn thuộc phường Long Bình Tân và xã Phước Tân, TP Biên Hòa) ngập sâu. Giao thông qua khu vực bị ách tắc....Dù mưa nhỏ nhưng lượng nước từ khu vực khác đổ về nhiều khiến quốc lộ 51 và khu dân cư ở khu vực lân cận ngập sâu đến 1 m suốt 7 giờ liền.Báo Tiền Phong lo ngaạ vì thuế qua bản tin “Tăng thuế bảo vệ môi trường chỉ để tăng thu: Khó thuyết phục dân”...Nhận định trên được cơ quan thẩm tra đưa ra khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT), chiều 13/9.Báo Tuổi Trẻ ghi lời chuyên gia kêu gọi: Đừng tăng thuế theo kiểu 'thà giết lầm còn hơn bỏ sót'...Đề xuất đưa nước ngọt vào danh sách mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2019 do ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng đã vấp phải phản ứng gay gắt....Còn theo ông Trần Minh Hiệp - giảng viên tài chính, thuế Trường đại học Luật TP.SG, chính sách thuế những năm gần đây luôn theo kiểu "một người đau cả làng uống thuốc".Bản tin TT ghi lời ông Hiệp nhận xét là, nhằm tránh tình trạng lách thuế chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán, Bộ Tài chính áp dụng một mức thu trên giá bán, bất kể bán lãi hay lỗ; hay mới đây là đề xuất một mức áp thuế trên mức giá chuyển nhượng với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài nhằm... chống thất thu."Như vậy là làm chính sách theo kiểu "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" ...Trong khi đó, giá cau tăng đột biến, người trồng bội thu...Theo những thương lái bản địa tại huyện An Lão (Bình Định), giá cau trong 5 năm trở lại đây tăng mỗi năm, từ 5.000 lên 28.000 đồng/kg (cau non tại cội).Do năm nay thị trường Trung Quốc ưa chuộng cau non nên các thương lái chỉ tập trung thu mua, sau đó về sấy khô thành thương phẩm. Cứ 5kg cau tươi khi thành phẩm được 1kg cau khô xuất bán giá 120.000 đồng/kg; cau già qua khâu bóc tách ra lấy hột, đem bán có giá 35.000 - 40.000 đồng/kg.Bản tin VOV kể chuyện Hải Phòng: Sớm giải quyết nguyện vọng của cô giáo tự tử vì bị chuyển trường...UBND huyện An Dương và ngành giáo dục của địa phương sẽ sớm giải quyết việc cô giáo sớm được trở về trường cũ giảng dạy...Vụ việc cô giáo Tr.Th.Th. (41 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là giáo viên trường THCS Quốc Tuấn uống thuốc ngủ phải nhập viện vì không được trở về giảng dạy tại trường THCS An Đồng - ngôi trường ở gần nhà đang khiến dư luận quan tâm.Bản tin VnExpress kể: Xe bồn lật xoay ngang, đường trên cao Hà Nội tắc nghẽnDo thiếu quan sát, xe bồn đâm vào đuôi xe tải cùng chiều rồi lật ngang giữa đường, tài xế may mắn thoát nạn.Khoảng 5h ngày 14/9, xe bồn di chuyển trên đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội) theo hướng từ BigC đi cầu Thăng Long. Khi đến gần ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, xe bồn đâm vào đuôi ôtô tải chở thép đang đỗ cùng chiều trên đường cao tốc.Cú tông mạnh khiến chiếc xe bồn lật nghiêng, chắn hết làn đường. Tài xế may mắn không bị thương.Bao1ó Người Lao Động gọi đó là hối lộ: Từ năm 2012-2016, số người được phép đi nước ngoài tại tỉnh Tiền Giang bằng nguồn tiền tài trợ nhiều nhất là ở ngành y tế.... các doanh nghiệp về lĩnh vực dược đã chăm sóc kỹ cán bộ lãnh đạo trong ngành y tế như thế nào. Mà chỉ cán bộ lãnh đạo cấp sở hoặc cỡ trưởng khoa các bệnh viện mới có đặc ân này.Vì sao ư? Đơn giản là vì những đối tượng này mới tác động được vào việc làm ăn của các doanh nghiệp. Cụ thể là để thuốc vào được bệnh viện, dí được vào người bệnh.Các doanh nghiệp dược không dưng lại bỏ tiền dưới hình thức tài trợ cho quan chức ngành y tế vi vu ở nước ngoài bằng số tiền không hề nhỏ. "Bỏ con tép bắt con tôm" là vậy.Cho nên, tài trợ kiểu này hay như việc trao hoa hồng còn chưa lộ diện trong vụ án Công ty VN Pharma nhập thuốc giả trị ung thư vừa qua, đều là những hình thức hối lộ cả mà thôi.Báo Lao Động kê vê tiêng ồn tra tấn: Trước kiến nghị, than phiền của các khách sạn và du khách về việc các hàng quán trên đường Hạ Long, khu du lịch Bãi Cháy mở nhạc quá to, kéo dài đến tận khuya, UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 13.9 có công văn yêu cầu dừng mở nhạc sau 22h tại khu vực công cộng Khu du lịch Bãi Cháy.Hà Nội Mới kể chuyện còi xe: Lâu nay, tình trạng lái xe dùng còi hơi, còi tự chế âm thanh lớn trong thành phố, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân sinh sống hai bên đường đã được dư luận phản ánh nhiều. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra nhức nhối, cần sớm có giải pháp cụ thể để trả lại môi trường sống yên tĩnh, an toàn cho người dân....