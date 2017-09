Lập Trường Của Trump Về Iran Làm Châu Âu Lo Ngại

BRUSSELS - Dưới quyền lãnh đạo của TT Trump, Washington tự xa cách thỏa ước nguyên tử Vienna đã ký kết giữa Iran và Lục Cường hồi Tháng 7-2015.Ông Trump cả quyết Tehran vi phạm các giao ước, và không trưng bằng chứng.Với châu Âu, khuynh hướng của chính quyền Trump là chọn lựa bất trắc.ĐS Nikki Haley là đại diện Hoa Kỳ tại LHQ đã phát biểu tại cơ sở nghiên cứu American Enterprise Institute: điều cần làm rõ là TT Trump phải có lý do căn bản để kết luận Iran không tuân thủ. Bà Haley không diễn giải các lý do trong khi tỏ ý tin tưởng rằng đã đến lúc nên xét lại.Các tuyên bố của ĐS Haley là mâu thuẫn với thông tin từ cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA) theo đó Iran tuân theo các cam kết, không tinh chế uranium quá tỉ lệ giới hạn.Tháng 10 là thời hạn để Thượng Viện Hoa Kỳ thẩm định tình hình thực hành thỏa ước Vienna trong khi thái độ hoài nghi của lãnh đạo hành pháp tiếp tục gây quan ngại tại 2 Viện lập pháp.Nghị sĩ CH Bob Corker tuyên bố “Xé thỏa ước Vienna là chính mình tạo ra khủng hoảng”.Theo 1 bản tin trên báo Washington Post, ngoại trưởng Tillerson và bộ trưởng quốc phòng James Mattis cùng khuyến cáo TT Trump để yên thoả ước Vienna.Ký mục gia Doyle McManus của báo The Los Angeles Times tin rằng giải kết với thỉa ước Vienna không là ý kiến hay, nhưng không thấy hy vọng ông Trump sẽ công nhận thỏa ước nguyên tử Vienna – theo mô tả của ông McManus, chiến luợc của TT Trump là “quy tội trước, bằng chứng sau”.Dù vậy, ông Trump không thấy khó khăn trong việc tìm hậu thuẫn từ các chính khách thế lực – như nghị sĩ CH Tom Cotton xác nhận “Nếu thỏa ước Vienna sụp đổ, tôi không cảm thấy phiền”.