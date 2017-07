Little Saigon Sẽ Có Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Từ 2018; Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Thăm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ

Trong hình, từ trái, HT Thích Nguyên Siêu, HT Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ, HT Thích Nhật Quang, và Giáo Sư Huỳnh Tấn Lê trước Văn Phòng mới của Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ. (Photo VB)

Westminster (Bình Sa)- - Để chuẩn bị cho Ngày Đại Lễ Phật Đản PL. 2561-2017 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) Cộng Đồng Phật Giáo Nam California sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 bắt đầu vào chiều Thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017, lễ chính thức vào lúc 8 giờ sáng đến 9 giờ tối Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017 tại Mile Square Park, thành phố Fountain Valley (địa điểm tổ chức góc đường Euclid và Edinger), một phái đoàn trong Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2017 gồm có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK); HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Đạo hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK đã đến thăm Luật Sư Andrew Đổ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, tại văn phòng số 15496 Magnolia # 111, tại đây phái đoàn đã dược Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam và Luật Sư Lê Công Tâm, phụ tá tiếp đón.Nhân dịp nầy qúy Thầy trong Ban tổ chức đã ngỏ lời cảm ơn ông Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ cũng như Luật Sư Lê Công Tâm đã hết lòng giúp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản trong những năm vừa qua, cũng như cho Đại Lể Phật Đản 2017 được dể dàng trong mọi vấn đề sinh hoạt trong hai ngày lễ kể trên trong dịp nầy ông Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cũng hứa sẽ cố gắng can thiệp để cho đồng hương tham dự một phần được miễn phí tiền đậu xe trong những ngày lễ.Trong khi trao đổi một số vấn đề về những sinh hoạt chung trong cộng đồng, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cũng đã cho qúy thầy biết là hiện nay ông đang chuẩn bị xúc tiến để xây dựng một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng với đầy đủ tiện nghi trong Khu Tượng Đài Đức Thánh Trần (tại Mile Square Park), nếu không có gì trở ngại thì khu sinh hoạt nầy sẽ được khánh thành vào giữa năm 2018.Trước khi chia tay Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam và qúy Thầy cũng đã chụp một tấm hình lưu niệm trước văn phòng mới sẽ được khai trương vào sáng Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017 với đầy đủ các dịch vụ phục vụ cộng đồng.Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản trân trọng kính mời qúy cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí vui lòng đến tham dự buổi họp báo về Phật Đản sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Hai ngày 3 tháng 4 năm 2017 tại Chùa Bát Nhã số 4717 W. First ST. Santa Ana CA 92703, điện thoại liên lạc: (714) 571-0473.