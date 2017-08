Los Angeles, Quận Cam: Mất 12,888 Người Tài Về Kỹ Thuật

Một nghiên cứu mới về tài năng kỹ thuật của Hoa Kỳ và Canada được thực hiện bởi tổ chức môi giới địa ốc CBRE cho thấy rằng khu vực này không thu dụng hoàn toàn hàng loạt sinh viên tốt nghiệp giỏi kỹ thuật.Đây là tin tốt: Các Quận Los Angeles và Quận Cam đào tạo ra 45,968 sinh viên tốt nghiệp có bằng cấp liên quan đến kỹ thuật từ năm 2010 tới 2015. Chỉ 2 thị trường khác – New York và Thủ Đô Washington – tạo ra nhiều hơn.Quận Los Angeles và Quận Cam tạo ra 33,080 việc làm kỹ thuật mới từ năm 2011 tới 2016, đứng hàng thứ 7 về phát triển việc làm kỹ thuật sau San Francisco, New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Seattle, và Thủ Đô Washington.Không may, khi bạn nối kết 2 khuynh hướng đó bạn sẽ thấy một chênh lệch rất tệ giữa mức sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật đại địa phương và mức gia tăng việc làm kỹ thuật của Quận Los Angeles-Quận Cam.CBRE tính rằng, Los Angeles-Quận Cam đã chảy máu tài năng kỹ thuật tới 12,888 người, là khu vực đứng hàng thứ 3 tệ lậu nhất trong Top 50. Chỉ có Boston và Thủ Đô Washington là ít tệ hơn theo cách tính này.Los Angeles, Quận Cam và San Diego tuyển dụng 261,000 nhân viên kỹ thuật trong năm rồi – tăng 48,000 kể từ năm 2011. Cộng lại, chỉ có Vùng Vịnh là có nhân viên kỹ thuật nhiều hơn các quận này tại Miền Nam California.