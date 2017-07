Dân Mỹ Sẽ Chết Vì Trump Làm Ô Nhiễm Không Khí Thêm

Dù ô nhiễm không khí giảm dưới các hạn chế hợp pháp cũng không có nghĩa là bạn được an toàn. Thực tế mức không “an toàn” của ô nhiễm không khí khi những chất gây ô nhiễm tạo gia tăng nguy cơ chết yểu ngay dù được phát hiện ở mức hạn chế hợp pháp được thiết đặt bởi cơ quan EPA, theo một nghiên cứu mới cho thấy.“Chúng tôi hiện đang cung cấp chứng cứ rằng chúng ta đang hít thở không khí độc hại. Không khí của chúng ta bị ô nhiễm,” theo Francesca Dominici, tác giả đứng đầu của nghiên cứu của Đại Học Harvard được đăng trong tạp chí New England Journal of Medicine, nói với NPR. Các nhà nghiên cứu dùng mẫu máy điện toán để biết các tầng ozone và chất mịn qua mã bưu điện tại Hoa Kỳ, rồi xác định ảnh hưởng gì mà các chất gây ô nhiễm có trên nguy cơ chết yểu của con người bằng cách sử dụng các tài liệu với 97% người Mỹ tuổi từ 65 trở lên, theo báo Los Angeles Times tường trình cho biết.Nguy cơ tử vong gia tăng khi những người cao niên tiếp xúc với chỉ lượng nhỏ 5 micrograms của hạt mịn trong mỗi mét khối không khí, dù mức hạn chế hợp pháp là 12 micrograms. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng việc hạ thấp giới hạn xuống mức 11 micrograms thì sẽ cứu sống được 12,000 mạng người mỗi năm.Tương tự như thế, nguy cơ tử vong gia tăng với việc tiếp xúc với ozone ở 30 phần trên mỗi một tỉ; hạn chế của EPA là 70 phần cho mỗi một tỉ. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng việc cắt mức hạn chế xuống còn 69 phần cho mỗi một tỉ sẽ cứu được 1,900 mạng sống mỗi năm.Tuy nhiên, một biên tập đi kèm nghiên cứu ghi rằng chính phủ Trump hài lòng với các chính sách sẽ cho chúng ta “không khí ô nhiễm hơn” mà “sẽ giết nhiều người.”