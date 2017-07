Địa Cầu Nóng: Băng Tan, Nước Biển Dâng Cao Hơn

NEW YORK – Mực nước biển tăng nhanh hơn kể từ thập niên 1990s vì nạn hâm nóng địa cầu, trong khi một lớp băng khu vực Greenland tan ra, chảy nước thêm vào biển và làm nóng hơn, theo các nhà khoa học.Tỷ lệ tăng mực nước biển hàng năm tăng tới 3.3 millimeters (0.13 inch) trong năm 2014.Tức là tỷ lệ 33 centimeters (13 inches) nếu không đổi trong một thế kỷ - từ mức 2.2 mm trong năm 1993, theo một nhóm khoa học gia Mỹ, Úc và Trung Quốc.Mực nước biển tăng 20% trong thế kỷ qua, và các nhà khoa học nhận thấy tốc độ ngày càng tăng nhanh hơn vì hâm nóng địa cầu. Những số đo và hình ảnh từ vệ tinh cho thấy các khối lượng băng mất dần đi, và như thế cho thây tầm quan trọng và tầm khẩn cấp để làm giảm khí thải nhà kính và để bảo vệ các vùng bờ biển thấp, theo bài viết của các nhà nghiên cứu trên tạp chí Nature Climate Change.Một tấm băng trên Greenland tan ra và là chiếm tỷ lệ 25% cho mức tăng nước biển trong năm 2014, trong khi chỉ 5% trong năm 1993, theo nghiên cứu chung của Xianyao Chen từ đại học Ocean University of China và phòng thí nghiệm Qingdao National Laboratory of Marine Science and Technology.Các nguồn khác bao gồm tan rã các tảng băng từ Hy Mã Lạp Sơn tới vùng Andes, tới vùng Nam Cực Antarctica… trong khi hâm nóng từ nơi dày đặc nhất ở mức 4 độ Celsius (39.2°F).Một ủy ban khoa học LHQ nói trong năm 2014 rằng mực nước biển có thể tăng khoảng 1 mét và năm 2100.