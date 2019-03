Mỹ: Tăng Quân Phí Chống TC

Vi AnhNgày 11/03/2019, chính quyền Trump trình dự thảo ngân sách năm 2020 cao kỷ lục là 4.75 ngàn tỉ đô la. Riêng ngành Quốc Phòng, TT Donald Trump đề nghị tăng cho quân đội thêm 5%, để củng cố hệ thống chống tin tặc, tăng lương cho quân nhân, nhưng lại giảm 23% cho ngoại giao. Cụ thể bằng tiền trong tài khóa 2020 bắt đầu từ tháng 10/2019, kinh phí quân sự của Mỹ sẽ lên đến 750 tỷ đô la, dành gần 67 tỷ tài trợ cho các chiến dịch quân sự ở nước ngoài từ Afghanistan, Iraq, Syria cho đến Somalia… Còn Quân nhân Mỹ các cấp lần đầu tiên từ 10 năm nay được tăng lương đến 3,1%.TT Trump vẫn kiên trì trong ý định xây bức tường biên giới chống di dân lậu. Theo một viên chức của Bô Quốc Phòng xin dấu tên tiết lộ có ngân khoản «khẩn cấp» gồm 9,2 tỷ đôla chia làm hai phần: 2 tỷ để tái thiết các căn cứ quân sự bị bão tố làm thiệt hại và 3,6 tỷ để xây hàng rào biên giới. TT Donald Trump còn dự trù lấy 5 tỷ trong ngân sách bộ An Ninh Quốc Nội và nếu tính thêm 3,6 tỷ trong ngân sách đã quyết trong năm 2019 thì ông có trong tay 12 tỷ đô la để xây bức tường ở biên giới Mexico, theo nguồn tin trên, được AFP trích dẫn.Nhưng mới đây lưỡng viện Quốc Hội đã biểu quyết thông qua dự luật chống sắc lịnh của TT Trump đã ban hành tình trạng khẩn trương để ngăn cản TT Trump không thể du di kinh phí để có đủ tiền xây dựng bức tường. Thế là TT Trump phủ quyết dự luật ấy trả về Quốc Hội, Quốc Hội khó có hy vọng đạt đươc túc số 2/3 phiếu để luật này đương nhiên thành luật.Mỹ là đệ nhứt siêu cường thế giới, ngân sách quốc phòng là thế lực của Mỹ, nên việc tăng giảm là biến chuyển cả thế giới chú ý trông vào. Trên truyền thông đại chúng quốc tế, RFI đài phát thanh quốc tế Pháp có lẽ lên tiếng sớm nhứt. Ngày 14-03 RFI có một bản tin phân tích: Tăng ngân sách quốc phòng: TT Trump phát động trở lại “cuộc chiến giữa các vì sao”?Ngoài những kinh phí nêu ở phần dẫn nhập ở trên, đặc biệt trong dự thảo ngân sách 2020, bộ Quốc Phòng Mỹ muốn dành 14,1 tỷ cho các chiến dịch không gian và 104 tỷ cho việc nghiên cứu và phát triển chủ yếu các loại vũ khí siêu thanh (tên lửa và chiến đấu cơ), trí thông minh nhân tạo và “các công nghệ không gian”. Giới quan sát nhận định, ngân sách quốc phòng 2020 đi theo hướng chiến lược an ninh mới mà tổng thống Mỹ công bố năm 2018.Bản tin RFI nhận xét, “Đặc biệt, trong lĩnh vực không gian – một mặt trận mới giữa các cường quốc như nhận xét của giới chuyên gia – Mỹ muốn dành 72,4 triệu để xây trụ sở cho “Lực lượng Không gian Mỹ”. Mức chi này tuy chỉ chiếm có 0,01% trong số 718 tỷ đô la dự thảo ngân sách quốc phòng, nhưng một lần nữa khẳng định đường lối chiến lược quốc phòng mới của chính quyền Trump.Ngày 11/10/2018, Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence thông báo thành lập “Lực lượng Không gian” - một đạo quân thứ sáu, hoạt động độc lập với Không quân Mỹ như mong muốn của tổng thống Mỹ. Ông cho rằng đã đến lúc Hoa Kỳ cần khẩn cấp thành lập đạo quân này.Quyền Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Shanahan viết trong báo cáo gửi Thượng viện Mỹ rằng: “Trung Quốc đang tích cực hiện đại hoá quân đội, ăn cắp một cách có hệ thống khoa học và công nghệ và tìm kiếm lợi thế quân sự qua chiến lược kết hợp quốc phòng và dân sự.”Do vậy, theo giải thích của lãnh đạo Không quân Mỹ, ông David Goldfein, được kênh truyền hình CNBC trích dẫn, ít nhất khoảng 1,6 tỷ dành để phát triển các loại vệ tinh cảnh báo hoả tiễn không gian, một mắt xích còn thiếu trong hệ thống phòng thủ hoả tiễn của Mỹ. Quả thật, trong vài năm gần đây, quân đội Mỹ nhận thấy các vệ tinh mà Hoa Kỳ sử dụng rất nhiều cho các chiến dịch quân sự đang trở thành các mục tiêu tấn công.Trong lĩnh vực này, chính quyền Trump cho rằng hai nước Nga và Trung Quốc vẫn là những mối đe dọa chính cho an ninh quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, theo phân tích của ông Xavier Pasco, giám đốc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS, chuyên gia về chính sách không gian Mỹ trên đài RFI, chính việc Trung Quốc năm 2007 là quốc gia đầu tiên trên thế giới phá hủy thành công vệ tinh của mình bằng hoả tiễn đã khiến cho Washington thật sự lo lắng. Chính từ đó, Hoa Kỳ ngày càng củng cố hơn nữa các chiến lược quốc phòng của mình.Câu hỏi đặt ra: Phải chăng TT Trump có đang phát động một “cuộc chiến giữa các vì sao” phiên bản 2 không? Liệu rằng cuộc chiến lần này sẽ có cùng một kết cục như cuộc chạy đua giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, do cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan phát động hồi năm 1983, đã làm cho nền kinh tế Liên Xô suy sụp?Về điểm này, ông Xavier Pasco cho rằng khác với cuộc chiến Mỹ - Liên Xô năm xưa, nhằm bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ trước các vụ tấn công hoả tiễn nguyên tử tiềm tàng từ Moscow, cuộc đua không gian lần này có mục đích bảo vệ các thiết bị vệ tinh, vốn rất hữu ích cho các hoạt động dọ thám.Chuyên gia Xavier Pasco lưu ý thêm là công nghệ không gian gần giống với công nghệ hoả tiễn đạn đạo. Phải chăng đây cũng chính là lý do để Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước hoả tiễn tầm trung INF?Thêm vào đó, TC là mối đe doạ lớn, nguy cho Mỹ qua hệ thống viễn thông 5G mà Hoa Vi đang đi trước. Ông Grundvig James Grundvig, tác giả cuốn sách “Master Manipulator” (Kẻ thao túng lão luyện), đăng trên báo The Epoch Times gần đây nhận định vì 5G sẽ ở cả mặt đất và trên các vệ tinh quay quanh Trái đất, quân đội Trung Cộng sẽ có thể theo dõi người dùng ngoài mạng của Huawei, chẳng hạn như các nước nghèo không có cơ sở hạ tầng viễn thông. Tuy nhiên, mối đe dọa thực sự là đến từ việc sử dụng 5G cho mục đích quân sự trong tương lai gần, trong đó Trung Cộng có thể làm rối loạn giao thông đường bộ, đường biển và trên không, tạo ra chiến tranh thiết bị không người lái, điều khiển bằng máy móc hoặc loại bỏ các mạng ăng-ten 5G hoặc vệ tinh 5G trong không gian.Theo ông Grundvig, cách tiếp cận ‘tiêu thổ’ [phá hủy bất cứ cái gì có lợi cho kẻ thù] của Trung Cộng để có được quyền bá chủ toàn cầu. Ông Grundvig cho rằng trung tâm của cuộc chiến 5G chính là Huawei.Còn Ông Gordon G. Chang là tác giả của cuốn sách “The coming collapse of China” (Tạm dịch: ‘Trung Cộng sắp sụp đổ’). Tại New York vào ngày 30 tháng 9, năm 2015, Ông nói rõ: “Cuộc chạy đua cho 5G sẽ được quyết định trong 2 đến 3 năm tới, và thực sự sẽ quyết định số phận của thế giới trong nửa đầu thế kỷ này. Tốt hơn hết là không phải Huawei, nếu chúng ta muốn được tự do”.Phải chăng là TC đã đi trước trong chiến lược 5G, chiến tranh sử dụng 5G cho mục đích quân sự trong tương lai gần, trong đó Trung Cộng có thể làm rối loạn giao thông đường bộ, đường biển và trên không, tạo ra chiến tranh thiết bị không người lái, điều khiển bằng máy móc hoặc loại bỏ các mạng ăng-ten 5G hoặc vệ tinh 5G trong không gian.Nên dù thích hay không thích cá tính Ô. Trump, cũng thấy chánh quyền và nội các Trump có viễn kiến, nhìn xa thấy rộng khi dự thảo luật ngân sách, là đạo luật quan trọng nhứt trong năm, cả chánh phủ, chánh quyến phải thực hiện. Trong đó kế hoạch mới là thành lập và cất trụ sở làm việc cho “Lực lượng Không gian Mỹ”, thực tế và thực sự là đạo quân thứ sáu của Mỹ. Đồng thời tăng gia nghiên cứu và phát triển chủ yếu các loại vũ khí siêu thanh (hoả tiễn và chiến đấu cơ), trí thông minh nhân tạo và “các công nghệ không gian”./. (VA)