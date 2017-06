Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Văn Bút Quốc Tế đòi nhà cầm quyền CS

trả tự do tức khắc và vô điều kiện

cho Bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Trong một Thông cáo/Kháng Nghị thư phổ biến toàn cầu ngày 29 tháng Sáu năm 2017, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù (PEN International CODEP/WIPC) cực lực phản đối và lên án cái bản án 10 năm tù giam mà tòa cộng sản tỉnh Khánh Hòa vừa áp đặt đối với bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Văn Bút Quốc Tế khẳng định rằng tác giả Nhựt ký điện tử Mẹ Nấm bị trừng phạt bằng án 10 năm tù giam chỉ vì hành sử ôn hòa quyền tự do để phát biểu và diễn đạt quan điểm của mình. Cho nên Văn Bút Quốc Tế yêu cầu nhà cầm quuyền CS bãi bỏ bản án tù giam của bà Mẹ Nấm và đòi bà phải được trả tự do tức khắc và vô điều kiện, tuân theo Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR) mà nhà nước Việt Nam CS đã ký kết.

Nhắc lại, bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một nhà tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền và bảo vệ môi trường, môi sinh. Bà còn là người đồng sáng lập Mạng Lưới Blogger Việt Nam (The Network of Viêtnamese Bloggers) bị CS cấm ở trong nước. Bà đã bị bắt và biệt giam từ ngày 10 tháng Mười 2016 vì bị bạo quyền cộng sản cáo buộc về tội "tuyên truyền chống lại (cái gọi là) Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 của bộ luật hình sự CS. Từ ngày đó, thân mẫu và hai đứa con nhỏ của Mẹ Nấm không được phép vào trại tù thăm bà. Mãi đến ngày hôm qua, 28 tháng Sáu, bà mẹ mới được gặp mặt Mẹ Nấm và cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con thật ngắn ngủi. Cả đến các luật sư sẽ biện hộ cho Mẹ Nấm chỉ được tiếp xúc với bà vài ngày trước khi CS loan tin sẽ đưa bà ra tòa. Văn Bút Quốc Tế tố cáo chế độ CS coi bà Mẹ Nấm là một mục tiêu để chúng tập trung toàn bộ guồng máy đàn áp bà.

Văn Bút Quốc Tế kêu gọi các Trung tâm thành viên Văn Bút Quốc Tế gởi ngay Kháng Nghị Thư thúc giục và yêu cầu nhà cầm quyền CS Việt Nam

- hủy bỏ bản án tù giam 10 năm đối với bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho bà ;

- bãi bỏ điều luật 88, cũng như tất cả các điều luật về an ninh quốc gia đang hình sự hóa các quan điểm bất đồng, do đó vi phạm luật nhân quyền quốc tế, chắng hạn như điều luật 79 (‘’hoạt động nhằm lật đổ chánh quyền nhân dân’’) và điều 258 (‘’ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân’’) của luật hình sự CS ;

- trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả những nhà văn và nhà bênh vực Nhân Quyền đang bị giam tù hoặc bắt giữ chỉ vì hành sử ôn hòa quyền của họ được phát biểu và thể hiện quan điểm của họ, tuân theo Điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà nhà nước CS Việt Nam đã ký kết.

Nguồn tin: nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, Phó chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại (đặc trách Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù), hội viên Trung Tâm Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong, Hội Nhà Văn Liên Hiệp Quốc Genève và Hội Nhà Văn và Nhà Phiên Dịch Vùng Á Châu – Thái Bình Dương. Tài liệu: Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ.

Genève ngày 29 tháng Sáu năm 2017

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland

Ghi chú thêm: Thông cáo/Kháng thư của Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm tù còn được phổ biến trên hệ thống IFEX Action Alert Network(International Freedom of Expression Exchange/Trao Đổi Quốc Tế Quyền Tự Do Phát Biểu).

Thông Cáo/Kháng Thư Anh ngữ của Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm Tù

PEN International – Writers in Prison Committee

RAPID ACTION NETWORK

Viet Nam: blogger Me Nam sentenced to 10 years’ imprisonment

29 June 2017 Update #1 to RAN 11/17

PEN International condemns the conviction of blogger and government critic Nguyen Ngoc Nhu Quynh, also known by her pen name Me Nam (‘Mother Mushroom’), on 29 June 2017. Me Nam, who has been detained since her arrest in October 2016, was convicted of “conducting propaganda against the Socialist Republic of Viet Nam” under Article 88 of the Penal Code and sentenced to 10 years in prison. PEN International believes that Me Nam is being targeted for peacefully exercising her right to freedom of expression. PEN International calls on the Vietnamese authorities to quash Me Nam’s conviction and release her immediately and unconditionally, in accordance with Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Viet Nam is a state party.

