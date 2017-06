Câu Chuyện Trong Tù

Sinh bệnh, lão tữ, đó là quy luật của Tão Hoá không ai tránh khỏi, Nhưng khi đề cập đến chữ tử không ai dám khẳng định là không sợ chết cả, cho nên đời thường mới có câu ham sống sợ chết,.Ngược lại có một tù nhân đã dám cướp quyền tạo hóa, qua mặt tử thẩn, rồi 2 lần đi tìm một sự giải thoát cho chính mình đã không được mãn nguyện như ý trong một trường hợp rất đặc biệt, hy hữu, độc nhất vô nhị như là một chuyện khó tin nhưng có thiệt.Bởi vì đối với người bình thường, khi đề cập đến hai chữ quyên sinh là một vệc làm rất hệ trọng trong cuộc đời mình, nhưng đối với tù nhân thì việc này lại không đáng quan tâm bởi vì một khi con người mất hết niềm tin và hy vọng, lại không thể chịu đựng được mọi nỗi thống khổ ngoài khả năng của mình thì chỉ còn nghĩ đến giải pháp quyên sinh để giải thoát cuộc đời.Điển hình sau đây là một việc quyên sinh quá khủng khiếp của một tù nhân tuyệt vọng chẳng muốn sống trên cõi đời này đã xẩy ra ở trại tù An dưỡng khoảng năm 1976Sau khi Saigon sụp đổ năm 1975, CS cưỡng chiếm và thống trị hoàn toàn miền Nam VN, CS đã thi hành sách lược trả thù vô cùng tàn bạo và nham hiểm đối với những người làm việc cho chế độ cũ bằng cách tập trung giam cầm những Quân, Dân, Cán Chính của chế dộ VNCH trong các lao tù CS với tên gọi mỹ miều mị dân là trại cải tạo,cho ăn uống thiếu thốn, bắt lao động khổ sai không ngoài mục đích giết lần, giết mòn những tù nhân chịu dựng kham khổ không nổi vì kiệt sức, đói khát và bệnh hoạn và không thuốc men trị bệnh,Ngoài ra chúng còn áp dụng chánh sách cải tao Công Thương Nghiệp, ép buộc và dụ dỗ dân đô thị đi vùng kinh tế mới, không trợ cấp, thiếu mọi tiện nghi sinh sống như hình thức đem con bỏ chợ và đổi tiền liên tục để cướp tài sản và bần cùng hóa nhân dân miền Nam VN. Đây là một cuộc đổi đời không hơn không kém.Chàng thanh niên sĩ quan trẻ người Việt gốc Hoa, đẹp trai đầy phong độ cũng không thoát khỏi cảnh tù tội như bao chiến hữu khác.Nhất làsau khi được chuyển từ trại tù Suối Máu về trại tù An Dưỡng ở tù tiếp, tất cả anh em tù nhân đều cảm thấy bất an vì ngày về trơ xum họp với gia đình trở thành vô vọng, nên có anh tù nhân bi quan chịu đựng kham khổ không nổi bèn tìm cách trốn trại, có anh tù nhân vì quá thất vọng bèn tìm cách quyên sinh. Riêng anh tù nhân người Hoa thì lại rất an tâm tin tưởng vì anh nghĩ chỉ cần chịu đưng khổ nhục trong ngục tù một thời gian ngắn ngủi thì anh sẽ được CS trả tự do về nhà sớm trước các anh em bạn tù khác vì anh đã đươc gia đình thông tin cho biết trước, gia đình có quen biết với một sĩ quan cấp tướng CS đồng thời đã chạy chọt lo lót người này giúp đỡ nên sớm muộn gì anh cũng đựơc trại tù CS ưu tiên cứu xét trả tự do sớm nếu có đợt thả tù.Thời gian ở tù qua đi như gió thoảng mây bay, bớt ngờ anh lại nhận được hung tin của gia đình cho biết qua lần thăm nuôi đinh kỳ, kết quả chạy chọt cho Anh được về sớm kể như bất thành vì quá khó khăn..Quá thất vọng trở thành tuyệt vọng, thật không có gì quá đáng và càng thấm thía hơn với câu nói tràn đầy ý nghĩa: hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớnHàng ngày anh vẫn đi lao động khổ sai cùng với các anh em tù nhân khác thường lệ, nhưng bây giờ trông anh rất bơ phờ thiểu lão, ăn uống lại thất thường, thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, trong miệng lúc nào cũng lầm bầm như đang nói chuyện với ai, ai nấy đều tưởng rằng anh vì quá khủng khoảng tinh thần nên đã không may bị mắc bệnh tâm thần chăng?Vào một buổi sáng trước khi có tiếng kẻng đánh thức tù nhân tập trung đi lao động.khổ sai, anh tù nhân người Hoa bèn đi thẳng xuống nhà bếp nấu ăn, rồi ngó trước, ngó sau, đứng canh chừng mây anh tù nhânanh nuôi nhà bếp không để ý, bất thình lình anh bèn lao đầu đưa cả thân mình vô ngay lò lửa đang phừng phực cháy để tự vận hầu mong kết liễu cuộc đời mình..Được biết đây là 1 trong dẫy 4 lò lớn dùng để nấu ăn tập thể được đắp bằng đất, bên dưới có lỗ hổng lớn chứa đầy củi để đốt lửa hầu có thể đun sôi một chảo vạc dầu to lớn dùng để nấu cơm, thức ăn và nước uống cho trên 200 tù nhân trong trại.Thật quá may mắn, có một anh tù nhân nhà bếp bất ngờ phát giác kịp thời. Anh ta quá hoảng sợ, bèn phóng nhanh người tới nắm kịp 2 chân anh chàng từ vận vừa lôi anh ta ra khỏi lò lửa hầu mong có thể cứu anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần vừa la lớn: có người tự vận, có người tự vận. Mọi người nghe la, cả cán bộ CS và anh em tù nhân đều đổ xô xuống nhà bếp xem sự thể thế nào? và mọi ngưòi đã chứng kiến một cảnh tượng thật hãi hùng, quá khủng khiếp, một chàng tthanh niên kiểng trai bây giờ hóa thành thành một phế nhân thật sự vì mái tóc đen đẹp trai trên đầu anh đã bị cháy rụi, mặt mày bị phỏng nặng, đang nằm lăn lộn, quằn quại đưới đất trước cửa lò bếp, la hét thảm khốc vì đau đớn. Cán bộ CS trực trại bèn kêu anh em tù nhân khiêng anh ta lên trạm xátrại, nơi đây không đủ phương tiện,bèn kêu xe cứu thương chở thẳng anh đến Bệnh viện Biên Hòa cấp cứu để chữa trị kịp thời.Sau thời gian điều trị lành bệnh, anh lại được đưa về trại giam ở tù tiếp, nhưng được miễn cho đi lao động khổ sai, bây giờ con người anh đã biến đổi hoàn toàn khác lạ với đôi mắp him híp, đôi tai cũng bi cháy quăn lại, mặt mũi sần sùi những vết sẹọ lồi lõm trông rất ghê sợ và khủng khiếp giống như một ác quỷ Dracular. ngoài ra tính tình anh cũng thất thường, ngồi thơ thơ thẩn thẩn một mình chẳng chơi với ai, thấy anh em tù nhân nào đi qua lại thì lấy đá chọi chơi khiến mọi người mỗi khi thấy anh thì đều né tránh trước. Bây giờ anh ta kể như là một một người tàn phếsuốt đời thật sự Ai cũng.tưởng rằng cuộc đời Anh coi như đã được an bài theo mệnh số nhưng dường như anh vẫn chưa cảm thấy được mãn nguyện, anh lại tiếp tục thực hiện quyên sinh thêm một lần nữa, lần này cũng không kém phần ghê sợ và khiếp đảm như trước đây.Như đã dự tính trước, anh chờ đợi anh em tù nhân đang ngủ trưa, anh thủ cục đá và cây đinh 5 tấc, dấu kín trong người, rồi len lén đi ra sau lán tù, ngồi xuống một góc vắng vẻ, một tay cầm cục đá và tay kia anh cầm cây đinh 5 tấc đưa lên đỉnh đầu mình rồi từ từ đóng đinh lún xuống khoảng 1/2 cây đinh, cho đến khi anh ngã qụy nằm bất tỉnh.Cũng may lại có môt anh tù nhân tình cờ đi ra sau lán tù phát giác kịp thời, bèn vội la lớn: các anh em ơi, có người tự vận! các anh em ơi, có người tự vận!Nghe la, tên cán ngố CS tới kịp, bèn hối thúc anh em tù nhân hiện diện khiêng ngay anh ta lên trạm xá trại, rồi dùng xe cứu thương chở anh ra ngay bệnh viện Biên Hòa cấp cứu, tại đây không có đủ phương tiện y khoa tân tiến giải quyết, sau đó chuyển thẳng anh vệ Bệnh Viện Chơ Rẫy Chợ Lớn cấp cứu kịp thời..Tại đây các Bác Sĩ chuyên khoa danh tiếng phối hợp với những dụng cụ y khoa tân tiến bằng mọi phương cách làm sao có thể từ từ rút cây đinh oan nghiệt ra khỏi đầu anh hầu mong có thể cứu được mạng sống cho anh và lần này anh lại may mắn thoát chết lần nữa.Đúng là số mạng con người mà Thượng đế đã an bài cho mọi người không ai có thể phủ nhận. Anh là một tù nhân quá tuyệt vọng muốn tự mình hủy hoại thân mình, nhưng số mạng anh vẫn còn nặng nợ với trần gian nên Thượng đếvẫn chưa cho anh được toại nguyện.Nhưng kết quả việc làm sai trái của anh khiến anh phải nhận lãnh một hậu quả vô cùng bất hạnh và bi thảm cho tới cuối đời, bây giờ anh đã trở thành một phế nhân vĩnh viễn, sống cũng như bằng chết. Anh đã để lại biết bao nỗi ưu phiền,thương đau và khổ lụy cho gia đình, họ hàng thân thuộc và bạn bè chiến hữu.Đây cũng chỉ là một trong những trường hợp tương tự đã xẩy ra dối những quân, dân, cán, chính VNCH của chế độ cũ đã bị bọn CS nhẫn tâm trả thù một cách vô cùng nham hiểm, giết người một cách khoa học bằng cách giam cầm, đầy đọa họ lâu dài, không bản án trong các lao tù khổ sai của Cộng Sản trên toàn cõi Việt Nam sau 30-4-1975.