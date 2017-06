Thuốc Lá Giết Hơn 7 Triệu Người/Năm

Xử dụng thuốc lá giết chết hàng triệu người mỗi năm, nhưng thuốc lá đã làm hại môi trường bao nhiêu trong các thiệt hại tài sản? Một phúc trình mới trả lời cho câu hỏi này.Sản phẩm, sự phân phối và tiêu thụ của thuốc lá tạo ra kết quả phá hoại rừng, biến đổi khí hậu và phung phí, theo một phúc trình mới từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, cho biết. Thí dụ, trồng thuốc lá dùng nhiều nước, làm hư đất đai và ô nhiễm không khí và nguồn nước chung quanh đó.Và trong khi hầu hết mọi người không có nghi ngờ về thiệt hại đối với người thứ hai hút thuốc, còn người thứ ba hút thuốc là gì? Đó là khi ô nhiễm khói thuốc lá tại khu vực bên trong và bên ngoài nhà, và khói thuốc đọng lại trong bụi bặm và trong các đồ vật, theo phúc trình cho thấy. Trẻ em ở trong nhà có thể gánh những ảnh hưởng của người thứ ba hút thuốc lá, bởi vì hệ thống miễn nhiễm và các cơ phận của họ vẫn đang còn ở thời kỳ phát triển và họ tiếp xúc với các đồ vật khi ở bên trong nhà.“Nó là rất lớn, kết quả ảnh hưởng môi trường hoàn toàn có thể ngăn ngừa,” theo Robert Proctor, giáo sư về lịch sử khoa học tại Đại Học Stanford University và là tác giả của tác phẩm, “Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition.” Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến môi trường trong thời gian trồng, sản xuất và đóng thùng mà nhiều người đã đổ 500 triệu kí lô tàn thuốc là mỗi năm.Hút thuốc là trực tiếp thời gian dài được biết có nguy cơ tử vong –hút thuốc giết chết 7 triệu người trên thế giới mỗi năm.Những nông dân trồng thuốc lá cũng có nhiều vấn đề nguy cơ sức khỏe, gồm trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh. Hút thuốc giết chết 1/10 nhân loại trên toàn thế giới, theo Tổ Chức WHO.Hút thuốc lá làm tốn các gia đình và chính phủ hơn 1.4 ngàn tỉ đô la trong năm 2012 vì chăm sóc sức khỏe và thiệt hại năng suất lao động, theo phúc trình của WHO trước đây cho biết.