Thống Đốc Newsom Ban Hành Chỉ Thị Cư Dân California Phải Đeo Khẩu Trang Nơi Công Cộng

SACRAMENTO — Thống đốc Gavin Newsom hôm nay, thứ Năm, đã ban hành luật yêu cầu cư dân California đeo khẩu trang ở những nơi công cộng hay những nơi có nguy cơ lây bệnh, gồm khi đi mua sắm, dùng phương tiện giao thông công cộng hay tại những trung tâm y tế, sau nhiều ý kiến và dữ liệu lo ngại các ca nhiễm Coronavirus tăng trưởng do cư dân không tự nguyện đeo khẩu trang để ngăn ngừa.





Newsom đưa ra luật mới này chỉ một tuần sau khi quận Orange County hủy bỏ yêu cầu cư dân phải đeo khẩu trang trong khi các quận hạt khác vẫn còn đang tranh cãi nên giữ hay xóa yêu cầu này. Chính quyền Newsom không đưa ra những định chế cụ thể trong việc thực thi luật này hay nếu cư dân California vi phạm thì sẽ bị phạt như thế nào.

“Đơn giản là chúng ta thấy có quá nhiều người không đeo khẩu trang – gây nguy hiểm cho quá trình tranh đấu chống lại bệnh dịch mà chúng ta đã thực hiện,” Newson nói trong một lời phát biểu. “Chiến lược California California đang áp dụng nhằm khởi hoạt kinh tế và giúp mọi người trở lại làm việc chỉ thành công nếu mọi người hành động an toàn và tuân theo các khuyến nghị về sức khỏe. Điều đó có nghĩa là phải che mặt, rửa tay và giữ khoảng cách an toàn.”





Cho đến nay, các chuyên gia y tế chỉ đề nghị cư dân California đeo khẩu trang, để nếu người nào hiện đang mang khuẩn bệnh, việc đeo khẩu trang đã được chứng minh, sẽ giảm cơ nguy truyền bệnh cho người khác.





Bắt buộc này được miễn áp dụng cho trẻ em hai tuổi trở xuống và cho những cá nhân có bệnh trạng, bệnh tâm thần hay các khuyết tật khác là nguyên nhân họ không thể đeo khẩu trang. Thực khách tại các nhà hàng cũng được miễn trong lúc ăn uống, cũng như cư dân với các hoạt động thể lực ngoài trời khi họ giữ đúng khoảng cách an toàn.





Khẩu trang cũng được miễn cho người bị bệnh lãng tai, hay cho những người cần phải đối thoại với họ, hay cho các nhân viên làm việc mà việc đeo khẩu trang có thể gây nguy hại cho sức khỏe của họ hay có thể được tạm thời tháo khẩu trang ra để làm một công việc hay dịch vụ nào đó.





Khẩu trang phải được đeo tại công sở, khi phục vụ khách hàng hay phục vụ công cộng, khi làm việc hay khi đi qua hành lang hay bãi đậu xe và khi đi vào thang máy, theo luật. Những người lái xe buýt, xe taxi, hay các loại xe chuyên chở khác hay bất cứ dịch vụ nào chở khách đều phải đeo khẩu trang.





Thống đốc Newsom vào giữa tháng ba cũng ban hành lệnh ở nhà đầu tiên trên toàn quốc, với lý luận rằng việc này cần thiết để ngăn chận làm giảm tốc độ lây nhiễm bệnh dịch. Từ đó đến nay, cũng đã quyết định giảm hạn chế, và để cho một số quận và thành phố tự quyết định.





“Yêu cầu này sẽ được áp dụng trên toàn tiểu bang và xuất phát từ cùng một thể chế pháp lý nơi ban hành các luật lệ tiểu bang khác, Cameron Kate Folmar, phát ngôn viên của Bộ Y Tế Sức Khỏe California, cho biết.





Theo Tiến sĩ Sonia Angell, một quan chức y tế tiểu bang cho biết việc đeo khẩu trang, cùng với rửa tay và giữ khoảng cách xã hội, là một cách đã được chứng minh và hiệu quả để giảm sự lây lan khuẩn corona. “Cư dân California đã dần dà trở lại hoạt động trong cộng đồng, và việc đeo khẩu trang là một quan trọng chúng ta có thể làm để bảo vệ lẫn nhau,” bà nói.

Một nghiên cứu mới đây ở nước Đức cho thấy việc đeo khẩu trang hàng ngày giảm tỷ lệ nhiễm bệnh 40%. Một nghiên cứu khác, được phát hành thứ Năm trong tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences, đã kế luận rằng “đeo khẩu trang ở nơi công cộng tương ứng với các biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa lây truyền giữa người với người.”





Một số người dân California đã công khai chống lại các chỉ thị để đeo khẩu trang, họ coi việc này là vi phạm của chính phủ và xâm phạm quyền tự do cá nhân của họ.





Tuần trước, một quan chức y tế công cộng của Quận Cam đã từ chức sau nhiều tuần bị tấn công bằng lời nói, bao gồm cả đe dọa tánh mạng, về các quy tắc khẩu trang bắt buộc bà đã ban hành. Người thay thế bà đã hủy bỏ các quy tắc trong bối cảnh áp lực mạnh mẽ từ Hội Đồng Giám Sát Quận và giờ đây, quận Cam chỉ khuyến nghị mạnh mẽ khuyên đeo khẩu trang trong môi trường công cộng chứ không bắt buộc.





Fresno, Riverside và San Bernardino cũng đã thâu hồi chỉ thị đeo khẩu trang theo áp lực công cộng.

Rất nhiều quận hạt khác ở California, gồm Los Angeles, San Diego, Santa Clara, Alameda, Sacramento, Contra Costa, San Francisco và San Mateo, hiện vẫn quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng.