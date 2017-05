100,000 Cây Cầu Ở Mỹ Có Tuổi Hơn 65 Năm Cần Tu Sửa

Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, nơi mà các kế hoạch đối với lời hứa chi tiêu hạ tầng cơ sở toàn quốc 1,000 tỉ đô la của Tổng Thống Donald Trump đã bị hoãn trong ưu tiên thay đổi chính sách thuế, 28,000 cây cầu “không an toàn” phải gánh chịu lượng xe cộ qua lại ngày càng nhiều, hơn bất cứ những cây cầu có nguy cơ nào khác trên toàn quốc.Thủ đô có một vài kế hoạch tức thì để nâng cấp cầu (họ đã thực hiện tu bổ khẩn cấp cầu Arlington Memorial Bridge vào năm 2015) dù có những cây câu không đủ an toàn bận rộn nhất của Mỹ, với 64% cầu có chức năng lỗi thời. Đó là theo tài liệu liên bang được thực hiện bởi Trung Tâm Bảo Hiểm Xe Hơi, sử dụng các con số được thu thập bởi nhóm thương mại American Road & Transportation Builders Association, dĩ nhiên, có lợi ích trong kinh doanh tương lai mà các nỗ lực thay thế cầu có thể thực hiện.Tiểu bang Massachusetts có số lượng cầu không đủ an toàn cấu trúc để chịu đựng quá đông người hạng thứ 2, với 23,000 cây cầu có lượng xe cộ qua lại mỗi ngày. Đối với người dân New England, cây cầu East Street Bridge của Massachusetts, phục vụ các cộng đồng Wilbraham, Ludlow, và Palmer, thì ai cũng biết là cần tu sửa và nhiều vụ tai nạn xe cộ đã xảy ra ở đó mỗi năm, theo tài liệu bảo hiểm cho biết.Không ai lạ về tranh luận cầu, 17,000 chiếc cầu không đủ an toàn cấu trúc tại tiểu bang New Jersey có xe cộ di chuyển mỗi ngày, tuy nhiên, 1/4 những chiếc cầu của tiểu bang là cũ kỹ, theo Trung Tâm Bảo Hiểm Xe Hơi cho biết.Phúc trình cũng cho thấy rằng chỉ 7 tiểu bang có 10% hay nhiều hơn có cầu được xây trong thập niên vừa rồi.Trên toàn nước Mỹ có khoảng 100,000 cây cầu có tuổi ít nhất 65 năm phải chịu đựng hàng ngàn xe cộ qua lại mỗi ngày.