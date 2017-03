Hạ Viện Mỹ Cảnh Giác Tin Tặc Nga Tấn Công Bầu Cử Âu Châu

WASHINGTON - 1 nghị quyết có hậu thuẫn lưỡng đảng báo động các đồng minh châu Âu về nguy cơ tin tặc của Moscow tấn công các hoạt động bầu cử – nhưng, vấn đề là không có bằng chứng.Dân biểu CH Peter Roskam (Illinois) loan báo hôm Thứ Tư đề luật “Keeping Russia Out Of European Elections Act – KROOEE” có ý nghĩa không ràng buộc.Văn bản KROOEE bắt đầu bằng viện dẫn 1 phúc trình của văn phòng tình báo quốc gia (ODNI) tựa đề “Assessing Russian Activities and Intentions” với kết luận chính quyền liên bang Nga can thiệp vào các bầu cử viên chức công quyền tại Hoa Kỳ trong năm qua.Nhưng, phúc trình ODNI không cung cấp bằng chứng cụ thể. Nghị quyết này cũng tố cáo Moscow mưu toan tấn công mạng để gây ảnh hưởng chính trị và bầu cử tại châu Âu, kèm theo lời hô hào Moscow ngưng can thiệp.Phóng viên nhận xét: phân nửa nội dung đề luật HR-172 là về châu Âu, kể ra các can thiệp tại Pháp, Đức, Italy, Na Uy, Ukraine, và Bulgaria.