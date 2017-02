Đa Số Dân Mỹ Lái Xe Ẩu, Đánh Text, Vượt Đèn Đỏ

Không chỉ có tài xế trẻ có thói quen lái xe ẩu trên đường tại Mỹ, một khuynh hướng mà có thể đóng góp vào sự gia tăng tử vong trên xa lộ.Hơn một nửa tài xế trong mọi nhóm tuổi đều đánh text trong lúc lái xe, vượt đèn đỏ hay chạy nhanh hơn giới hạn tốc độ trong vòng 30 ngày trở lại, theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Tổ Chức AAA Foundation về An Toàn Lưu Thông.Các tài xế trẻ là những kẻ phạm tội nhiều nhất. 80% tài xế tuổi từ 19 tới 24 phạm ít nhất một trong những thói quen đó. Nhưng ngay cả những tài xế trưởng thành cũng giữ gìn luật lệ thường hơn là mức dự đoán của các nhà nghiên cứu. Chẳng hạn, 10% tài xế tuổi từ 60 tới 74 đã đánh text hay gửi email trong lúc lái xe, trong khi 37% tài xế hơn 75 tuổi nói rằng họ lái xe vượt qua đèn vừa bật màu đỏ.“Thật ngạc nhiên có tỉ lệ tương đối cao những người có thói quen đó trong số các tài xế mà chúng ta nghĩ là an toàn hơn,” theo Lindsay Arnold, nhà nghiên cứu làm việc với AAA Foundation, cho biết.Trong năm 2015, tử vong do giao thông tại Hoa Kỳ đã tăng 7% tới mức 35,092, mức gia tăng cao nhất trong một năm trong 5 thập niên.Arnold cho biết điều đó cho thấy nhu cầu cần thiết phải cải thiện thói quen tài xế nếu chúng ta muốn đảo ngược khuynh hướng cảnh báo hiện nay.”