Sử Gia Rosenbaum: Chiến Thuật Của Trump Giống Hitler; Trump Phản Bác Phát Biểu Của Ứng Viên TCPV Neil Gorsuch

WASHINGTON - Ứng viên thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Neil Gorsuch do TT Trump đề cử để điền khuyết ghế trống tại toà tối cao mô tả đả kích của ông Trump chống lại toà phúc thẩm San Francisco là gây mất tinh thần và buồn lòng.Ông Gorsuch đưa ra phê bình như trên trong 1 buổi gặp gỡ nghị sĩ DC Richar Blumenthal.Phát ngôn viên của ông Gorsuch đã xác nhận điều này với AFP.TT Trump đã lên tiếng phản bác hôm Thứ Năm. Tuy mục tiêu là ông Gorsuch, twitter mới của TT Trump tố cáo nghị sĩ Blumenthal không hề tham chiến tại Vietnam như tự nhận, và nay diễn dịch sai phát biểu của thẩm phán Gorsuch.Ông Blumenthal từng phục vụ TQLC nhưng không đi Vietnam như tuyên bố khi vận động tranh cử Thượng Viện năm 2010.Hồ sơ của New York Times xác nhận ông Trump đuợc miễn dịch 5 lần vào thời gian chiến tranh Vietnam, gồm 4 lần là lý do học vấn và 1 lần là xuơng gót chân mọc gai.Liên quan tới TT Trump, một bản tin khác cho biết Ông Ron Rosenbeum, sử gia cao trọng và là tác giả của tập sách “Explaining Hitler”, đã lên tiếng nhận xét về TT Donald Trump.Trong 1 bài đăng báo trong mục Los Angeles Review Bookd tuần này, ông Rosenbaum ghi nhận các tương đồng về chiến thuật giữa ông Trump và đảng Nazi của Hitler sử dụng trong việc bình thường hoá chương trình hành động của họ – đó là các lừa dối thường xuyên, dự phần trong các hành động gây bất bình, và thách thức truyền thông.