Canada: Bắn Ở Đền Hồi Giáo, 14 Thương Vong

QUEBEC - 6 người chết và 8 người bị thương trong vụ nổ súng tại đền Hồi Giáo của thành phố Quebec (Canada) hồi tối chủ nhật khi 50 người dự lễ cầu kinh – 1 nghi can bị bắt tại chỗ và 1 người khác bị bắt gần đó. Cảnh sát sở tại tin rằng không có nghi can nào tại đào trong vụ nổ súng đang đuợc điều tra như là bạo động khủng bố.Thủ Tướng Justin Trudeau lên án vụ khủng bố chống lại người Hồi Giáo tại cơ sở thờ phượng của họ, và khẳng định cộng đồng Hồi Giáo là 1 thành tố của Canada, loại hành động tương tự không thể đuợc chấp nhận.Thủ Hiến Philippe Couillard cũng nói tới vụ nổ súng này là hành động khủng bố. 14 nạn nhân là những người trong lưá tuổi từ 35 đến 70.Nhà chức trách Quebec chưa nhận diện lý lịch các nghi can – nhưng Radio Canada dẫn 1 nguồn tin cho biết họ là sinh viên của Laval University, gồm 1 tên là nguồn gốc Morocco. 1 nhân chứng kể : 2 người bịt mặt xông vào đến trong tiếng hô Allahu Akbar.Một tên tự gọi cảnh sát đến. 1 tên lên xe hơi đào thoát và bị bắt tại cây cầu dẫn sang đảo Orleans. Journal de Quebec đưa tin : cảnh sát thu hồi súng của các nghi can.Đền Quebec từng bị sách nhiễu hồi giữa năm 2016, khi người vô danh để lại 1 đầu heo và 1 tờ giấy ghi dòng chữ “ăn ngon nhé” – đạo Hồi cấm thịt heo.Tin mới nhận cho hay 2 nghi can đã đuợc tái xác nhận là nhân chứng.