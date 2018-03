Toy’R’Us Sập Tiệm, Mất 30,000 Việc Làm

NEW YORK - 30,000 công nhân sắp mất việc khi hãng bán đồ chơi Toy’R’Us đóng cửa 1 số chi nhánh và bán lại 1 số cửa hàng vì không thể đạt thương luợng để tái cấu trúc nợ.Biến chuyển này cũng gây khó khăn hàng trăm nhà sản xuất, gồm hãng Mattel chuyên sản xuất búp-bê Barbie.Trong khi người mua sắm chọn mua sản phẩm điện tử nhiều hơn, Toy’R’Us thấy là khó quảng cáo để tăng doanh thu giữa lúc nợ chông chất.Thông cáo ngày Thứ Năm của Toy’R’Us cho hay đang tìm kiếm sự chấp thuận để đuợc thanh lý 735 cửa hàng trong nước trước cuối năm.Hãng cũng đang thương luợng để bán lại 200 cửa hàng trong nước và 80 cửa hàng tại Canada.Công ty bán đồ chơi hoạt động 70 năm qua sẽ công bố kết quả cuộc đấu giá ngày 29-3 vào ngày 12-4.Công ty cũng sẽ đóng cửa các kinh doanh của họ tại Úc, Pháp, Ba Lan, Bồ Đào Nha, và Tây Ban Nha.Toys R Us tại Á Châu có hơn 400 cửa hàng tại Brunei, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Macau, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Đài Loan và Thái Lan.Toys R Us có khoảng 60,000 công nhân làm việc toàn thời gian trên khắp thế giới trong năm ngoái.