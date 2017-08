Biển Đông: Đầu Hàng?

Trong khi Tổng Thống Trump lộ ý thân thiện với Trung Quốc để tăng áp lực Bắc Hàn, tình hình Biển Đông có vẻ bỏ ngỏ... Do vậy, một số chuyên gia nêu vấn đề, tại sao Hải quân Canada không tiến vào Biển Đông? Bởi vì, tuyến hải lộ này cần được tự do thông thương theo luật quốc tế.Tạp chí iPolitics Insights từ Canada có bài phân tích của Adam P. MacDonald tưạ đề “Use it or lose it: Why Canada's navy needs to be in the South China Sea” (Sử dụng nó, hay mất nó: Tại sai Hải quân Canada cần có mặt ở Biển Đông)...Đơn giản vì, Trung Quốc đã thua kiện ở tòa quốc tế khi bị Philippines kiện về tranh chấp Biển Đông.Đơn giản vì Hải quân Canada có quyền đi laị ở Biển Đông theo quy luật tự do thông thương hải hành, và cũng có quyền tham gia chung với tàu chiến Hoa Kỳ trong các cuộc đi tuần theo luật FON (freedom of navigation) tự do hải hành ở Biển Đông.Và đơn giản vì, không làm như thế, nghĩa là bỏ trống cho TQ...Trong khi đó, một niềm bi quan nêu lên: Trung Quốc đang có lợi thế chưa từng thấy trên Biển Đông?Bản tin VOA ghi nhận lời bi quan từ chuyên gia quốc tế, theo Giáo sư Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, khi ông nói rằng giữa lúc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không mấy quan tâm đến Biển Đông và khối ASEAN gần như mất tác dụng trước ảnh hưởng của Trung Quốc, Bắc Kinh giờ đây “có thể muốn làm gì thì làm trên Biển Đông”, một nhà nghiên cứu về Biển Đông nói với VOA.Tình hình này đã đẩy Việt Nam vào thế bất lợi, buộc phải nhượng bộ Trung Quốc trong khi Trung Quốc hoàn toàn có thể chi phối quá trình thảo luận Bộ Quy tắc ứng xử (COC) cho Biển Đông.Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc đầu tháng 8 vừa thông qua “Khung sườn về Quy tắc Ứng xử Biển Đông” ở Manila để làm cơ sở hướng dẫn các cuộc đàm phán về COC.Giáo sư Thayer, người theo dõi hội nghị ở Manila, nhận định với VOA rằng Bắc Kinh đã chi phối quá trình thảo luận COC theo ý họ.Bản tin VOA viết:“Nhà nghiên cứu này cho biết quá trình đi tới một bộ quy tắc ứng xử bao gồm ba bước và hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và Trung Quốc (Asean + 1) vào tháng 11 tới sẽ là bước thứ ba khi các nước thúc đẩy quá trình tham vấn về COC.Giáo sư Thayer nhấn mạnh rằng Bắc Kinh gọi các cuộc thảo luận về COC là tham vấn chứ không phải đàm phán và rằng Bắc Kinh muốn có một COC không mang tính ràng buộc về pháp lý. Trong khi đó, trong số các nước ASEAN, chỉ có Việt Nam và Singapore muốn có một COC mạnh mẽ còn những nước còn lại không muốn mất lòng Trung Quốc.”Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận qua bản tin “Việt Nam - Ấn Độ: Đối tác chiến lược trong tranh chấp Biển Đông” trong đó, đặc biệt về tình hình vũ khí:“...Tờ World Tribune hôm 15 tháng 8 trích lời chuyên gia Larkins Dsouza, người sáng lập Cục Hàng không Quốc phòng từ Ấn Độ cho biết Trung Quốc từng phải đối mạnh mẽ việc Hà Nội có thể sở hữu hỏa tiễn BrahMos. Theo vị chuyên gia này thì Bắc Kinh cho rằng việc Ấn Độ cung cấp hỏa tiễn BrahMos cho Việt Nam chẳng khác nào hành động can thiệp vào tranh chấp Biển Đông...”Cùng lúc, những trò ma mãnh của Hà Nội đang làm hại thêm đất nước: tham cái nhỏ khi cướp của Trịnh Vĩnh Bình, bây giờ có thể sẽ phải trả nợ thê thảm, nếu vụ kiện trước tòa quốc tế phán rằng Hà Nội phaỉ đền bạc tỷ đôla cho doanh nhân họ Trịnh.Báo Tiếng Dân (http://baotiengdan.com/) ghi bài Hoàng Trần nhan đề “Trịnh Vĩnh Bình đã thắng vụ kiện đòi nhà cầm quyền Việt Nam 1,25 tỷ đô la lúc 5 chiều Chủ Nhật 27-8-2017” trong đó cho biết:“Chiều nay, lúc 5:10, ông Trịnh Vĩnh Bình hớn hở bước ra khỏi tòa án ở Paris trong vụ ông kiện nhà cầm quyền Việt Nam đòi bồi thường 1,25 tỷ đô la. Nét mặt rất hớn hở, ông đưa hai tay lên trời biểu lộ dấu hiệu chiến thắng.Khi chị Lữ Thị Tường Uyên hỏi xin phỏng vấn thì ông TVB vui vẻ bắt tay và trả lời ngắn gọn là: “Chưa được” (nói), ngay lúc đó, người đi cùng với ông đã đẩy ông đi thật nhanh để bước lên xe taxi cùng 4,5 người khác.”Chính thức, chưa ai đọc được phán quyết của tòa quốc tế... nhưng có thể chỉ một hay hai ngày nưã sẽ có. Nếu Hà Nội đền bạc tỷ đô cho Trịnh Vĩnh Bình, nghĩa là tiền dân nộp thuế sẽ bị siết kỹ hơn.Và tiền bồi thường đó có thê sẽ mua được vũ khí phi đạn từ Ấn Độ...Đằng nào, cái đảng CSVN hại dân mình vô cùng vậy.Hay có phải, Đảng CSVN đang trình diễn màn lặng lẽ đầu hàng TQ ở Biển Đông?