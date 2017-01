Vui xuân chớ quên các Nhân vật nhiệt huyết đấu tranh (phần II)

Người viết xin trân trọng khái quát về các Nhân vật đấu tranh vì quê hương và dân tộc, tiếp theo “Phần I”:

8- Cấn Thị Thêu sinh 1962, cư ngụ tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Cấn Thị Thêu là con dâu Dương Nội, nhưng tiếng nói có sức thuyết phục rất mạnh mẽ với bà con ở đấy. Người dân Dương Nội đã bị nhà cầm quyền Hà Nội cho công an đàn áp dã man. Từ đấy, bà Thêu đã dồn hết tâm huyết kể cả sinh mạng của mình cho cuộc đấu tranh giữ gìn ruộng đất cho mình và cho bà con.

Trong hai cuộc cưỡng chế ruộng đất vào tháng 3/2010 và tháng 4/2014, hàng nghìn công an, bộ đội và máy ủi, máy xúc được huy động để phá hủy hoa mầu, cày xới mồ mả và phá sạch lều canh giữ ruộng đất của bà con. Bà Thêu đã dặn dò lời tâm quyết: “Khi tôi bị bắt nếu Công an dùng nhục hình để ép cung, mớm cung và tra tấn đánh đập tôi đến chết thì tôi nhờ bà con và gia đình mang xác tôi đến các cơ quan chính quyền của thành phố Hà Nội và Chính phủ để làm sáng tỏ sự việc. Nếu chính quyền làm ngơ trước cái chết của tôi thì gia đình và bà con hãy đưa thông điệp này đến Hội đồng nhân quyền Thế giới kêu gọi can thiệp giúp đỡ để lấy lại sự công bằng cho tôi và cả dân tộc Việt Nam".

Ngày 25-07-2015, bà Thêu mãn án tù. Đến ngày 10-06-2016, bà Thêu bị công an bắt tại tư gia, cáo buộc là “gây rối an ninh trật tự”.

Ngày 20-9-2016, tòa án CSVN tại quận Đống Đa, Hà Nội tuyên phạt bà Cấn Thị Thêu 20 tháng tù giam?! Khi đó, đông đảo bà con ủng hộ bà Thêu giơ cao các khẩu hiệu: “Công Lý cho dân oan Cấn Thị Thêu”, “Bắt người cướp đất là tội ác”, “Phản đối mật vụ cộng sản công an nhân dân”... có một số người bị công an bắt giam.

Tinh thần đấu tranh vì nước nhà vì dân tộc của bà Cấn Thị Thêu là hoàn toàn chính nghĩa nên khi trình bày đường lối đấu tranh hay vạch trần tội ác CSVN cướp đất “Dân oan” lại dâng hiến đất đai, biến đảo cho quân xâm lược Tàu?! Do lý luận vì chính nghĩa nên lời lẽ của bà Thêu luôn đúng và hùng hồn. Thật vậy, có nhiều người nhận định chính xác: “Cán bộ CSVN, kể cả Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng khi nói năng không hào hùng và rạch ròi bằng bà Thêu?!” Cảm phục thay:



Cấn Thị Thêu tranh đấu vững vàng

Ngăn ngừa cướp đất, mặc gian nan

Dân oan nể phục, người tâm huyết

Lời lẽ hào hùng, nghĩa chứa chan!

9- Trần Huỳnh Duy Thức sinh năm 1966, quê ở Sài Gòn, ông Thức là một kỹ sư, doanh nhân Việt Nam, đã lập thương hiệu EIS chuyên về Dịch vụ điện thoại internet, đến năm 1994, doanh thu của EIS tăng nhanh. Năm 1994, ông Thức cùng Lê Thăng Long thành lập Công ty tin học Duy Việt tại Hà Nội. Kể từ năm 1998, tại Việt Nam số người truy cập Internet bắt đầu phát triển mạnh.

Công ty tin học Duy Việt thắng thầu nhiều dự án với các hãng lớn nước ngoài, tạo nên thế đứng vững vàng. Năm 2003, tới 3 công ty: One-Connection Singapore, One-Connection USA và One-Connection Vietnam có mặt ở San Jose (California, Mỹ). Từ đấy, Công ty EIS tự tin đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trên thế giới lúc bấy giờ. Do đó, Trần Huỳnh Duy Thức thường được cơ quan phát triển kinh tế Singapore mời và đối đãi trọng thị tại quốc gia của họ.

Ông Thức là một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam, có nhiều ý kiến phê bình những rào cản từ phía các cơ quan quản lý viễn thông đối với sự phát triển của ngành công nghệ cao này. Thế nên, One-Connection Việt Nam không được “Nhà nước” nghênh đón, đến tháng 3/2009, lại ra quyết định buộc One-Connection Việt Nam ngừng cung cấp dịch vụ và xử phạt hành chính, tịch thu các máy móc thiết bị. Nhà cầm quyền CSVN tiếp tục đàn áp Trần Huỳnh Duy Thức và trù dập Công ty tin học Duy Việt.

Nhà cầm quyền CSVN đã cho công an bất ngờ bắt Trần Huỳnh Duy Thức vào Chủ nhật ngày 24-5-2009, với cáo buộc tội trộm cước viễn thông. Sau đấy, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long cũng bị bắt, lại buộc tội “Hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền”. Dù vậy, CSVN không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào sau hàng tháng lục lọi hệ thống thiết bị và sổ sách công ty, lại chuyển qua khởi tố "kinh doanh trái phép"; đến tháng 12/2009, họ không thể tìm được bằng chứng nên hủy bỏ khởi tố kinh doanh trái phép.

Vào ngày 20-01-2010, đưa ra xét xử tại Saigon, Trần Huỳnh Duy Thức bị phạt 16 năm tù và tịch thu một phần tài sản. Vào ngày 10-06-2013, Trần Huỳnh Duy Thức ra cuốn sách: "Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho Việt Nam" đã phát hành miễn phí dưới dạng ebook (electronic book) là sách điện tử đọc trên mạng, đây là một phương thức đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Cảm kích thay:

Trần Huỳnh Duy Thức, miệt mài thân

Mong mỏi nhân quyền, há ngại ngần?

Tranh đấu kiên cường, tha thiết nghĩa

Nấu nung nhiệt huyết, vững vàng tâm

10- Nguyễn Viết Dũng sinh ngày 19-6-1984 (trùng Ngày Quân lực VNCH), quê tỉnh Ngệ An, có biệt danh là “Dũng Phi Hổ”, là một sinh viên thông minh xuất sắc. Năm 2004, Dũng đang học năm thứ 3 trường Đại học bách khoa Hà Nội thì bị đuổi học vì tham gia biểu tình chống Trung cộng xâm lược.

Ngày 02-4-2015, Dũng thành lập “Đảng Cộng Hòa” và hội họp những người yêu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa để lập “Hội yêu nước, thương dân” bằng tinh thần nhân bản.

Sáng ngày 12-4-2015, khoảng 150 người đi tuần hành bảo vệ cây xanh quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, có 05 người mặc áo thun đen có in hình biểu tượng Quân lực VNCH trước ngực, đến trưa thì nhóm của Dũng bị bắt về trụ sở Công an phường Hàng Trống, Dũng bị giam và truy tố về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.

Đến sáng ngày 13-04-2016, tại trại giam số 2, Hà Nội, sau 12 tháng bị cầm tù, Nguyễn Viết Dũng được trả tự do. Khi ra tù, “Dũng Phi Hổ” mặc áo trắng, trên túi áo có hình Cờ Vàng của Việt Nam Cộng hòa và trên cánh tay xăm hai chữ: “SÁT CỘNG” và dòng chữ "Government should be afraid of people" (Chính quyền nên sợ người dân).

Hai chữ: “SÁT CỘNG” của “Dũng Phi Hổ”, dũng khí hào hùng giống như vào năm 1285, quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, các tướng sĩ nhà Trần thề quyết tâm đánh đuổi giặc. Thế nên, quân sĩ nhà Trần tự nguyện thích vào cánh tay hai chữ "Sát Thát" nghĩa là giết giặc Mông Cổ. Nếu ai copy hàng chữ: “Bộ quân phục VNCH đã đẩy tôi vào tù” rồi click vào Google sẽ thấy hào khí của Nguyễn Viết Dũng. Tinh thần “Dũng Phi Hổ” cảm mến vô vàn:

Dũng Phi Hổ, khí tiết quang minh

Yêu nước thiết tha, vẹn nghĩa tình

“Sát Cộng”, vẫy vùng lo Tổ quốc

Hùng tâm son sắt, dạ trung trinh







11- Lê Công Định sinh năm 1968, quê ở Sài Gòn. Luật sư Định từng viết các bài bình luận thời sự trên báo chí trong và ngoài nước rất sâu sắc. Quan điểm của luật sư Định ủng hộ tư tưởng dân chủ, đa đảng, đa nguyên, cải tiến về chính trị. Thế nên, luật sư Định đã bị CSVN cho là đi ngược lại quan điểm chính thống của “Đảng và Nhà nước Việt Nam”. Do đấy, vào ngày 13-6-2009, luật sư Định bị công an bắt giữ theo các điều luật 88 và 258 của “Nhà nước” Việt Nam.

Chiều 20-1-2010, tòa tuyên án Lê Công Định 5 năm tù giam, quản chế 3 năm về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền". Ngày 06-2-2013, luật sư Định được phóng thích.

Luật sư Định có các câu nói nổi tiếng: "Đa nguyên không đáng ngại, mà trái lại rất cần thiết nếu biết điều tiết thích hợp", "Đa nguyên là động lực của sự phát triển, điều đó miễn bàn cãi."

12- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh năm 1979, tại tỉnh Khánh Hòa, thường gọi là Blogger Mẹ Nấm, bị công an Khánh Hòa bắt giữ vào ngày 10-10-2016, tại Nha Trang, vì Mẹ Nấm luôn đấu tranh chống quân Tàu xâm lược, chống nhà cầm quyền CSVN đã cấu kết với hãng gang thép Formosa làm ô nhiễm môi trường các tỉnh miền Trung nghiêm trọng. Thế mà, CSVN đưa ra cáo buộc ngược ngạo rằng Mẹ Nấm đã viết nhiều bài "xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, chống lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước"?!.

Mẹ Nấm đã từng bị bắt 10 ngày hồi năm 2009, khi kêu gọi mọi người chú ý tới vấn đề quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Mẹ Nấm là thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, đã từng tổ chức “Những người bảo vệ nhân quyền” tiếng Anh gọi là: Civil Rights Defenders, viết tắt là CRD, Mẹ Nấm được trao giải thưởng “Người bảo vệ nhân quyền 2015”.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng khẳng định về chính kiến của mình: "Tôi không muốn con tôi phải đấu tranh và làm những gì tôi đang làm bây giờ." và “Không phản kháng, không bày tỏ sự bất bình của mình đối với Tập Cận Bình nghĩa là chúng ta xấu hổ khi là công dân, chúng ta xấu hổ với ngư dân Việt Nam. Chẳng lẽ thế là phản động? Chẳng lẽ vì liêm sỉ quốc gia lại thành đứa phản động? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người đã phụng sự đúng trách nhiệm công dân. Chính quyền lẽ nào không muốn thế?”

Sự đấu tranh vì nước nhà vì dân tộc của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rất đáng được nể phục và trân trọng:

Mẹ Nấm, sắt son lo nước nhà

Đấu tranh tống khứ “Formosa”

Lung lay, “chế độ” run cầm cập

Bắt bớ để hòng nguy ngập qua?!

14- Bác sĩ Hồ Văn Hải, tức “blogger Hồ Hải”. Bác sĩ Hải ngoài lãnh vực y khoa, trong nhiều năm qua rất nổi tiếng với nhiều bài viết giá trị về xã hội, y tế cũng như những phân tích xác thực về hiện tình đất nước.

Bác sĩ Hải là người sáng lập quỹ “Khuyến Học Tây Du”, mong mỏi giúp giới trẻ Việt Nam, ông từng chia sẻ về việc thành lập quỹ Khuyến Học Tây Du với đài RFA: “Với tình hình giáo dục của nước nhà cũng đi xuống nhiều lắm. Chính vì vậy trong thời gian qua, khoảng năm năm gần đây thì tôi viết blog và tôi có hướng dẫn một số cháu lấy học bổng đi du học qua Mỹ. Tại vì tôi có kinh nghiệm qua con tôi. Hồi đó cha con cũng đi kiếm học bổng để qua Mỹ du học chứ mình đâu có dư tiền.”

Đặc biệt trong năm 2016, ông đã đăng tải nhiều bài viết về thảm họa ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra như: Chiến lược giải quyết vấn nạn môi trường ở Việt Nam. Hãy kiện tập đoàn Formosa ra toà án quốc tế. Phải đóng cửa không chỉ tập đoàn Thép...

Bác sĩ Hồ Văn Hải đã bị công an bắt ngày 02-11-2016, tại Phòng Khám Đa Khoa Á Châu (Asia Clinic) tọa lạc tại số 891 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức. Ông bị buộc tội theo Điều 88: "Có hành vi tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet"?!.

15- Trần Thị Nga sinh năm 1977, quê huyện Lý Nhân, cư trú phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Được biết bà Trần Thị Nga trước đây từng đi lao động tại Đài Loan, đã tích cực hỗ trợ phụ nữ Việt Nam làm việc tại Đài Loan. Sau khi về nước, bà là một trong các nhà hoạt động năng nổ tham gia biểu tình chống Trung cộng xâm lược biển đảo của Việt Nam. Gia đình bà Nga neo đơn nên khi đi biểu tình bà thường bồng bế con theo. Bà Nga luôn có mặt tuần hành phản đối công ty Formosa đã gây ra thảm họa môi trường miền Trung và trợ giúp đồng bào khiếu kiện. Vào ngày 21-1-2017, công an tỉnh Hà Nam đến bắt bà Trần Thị Nga, để lại 2 đứa con thơ dưới 10 tuổi bơ vơ, với cáo buộc: Truy cập Internet phát tán video, viết bài chống phá: “Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88. Điều 88, CSVN quy định:

1- Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a)- Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b)- Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2- Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.



Các điều luật lắt léo của CSVN, Giáo sư Allen Weiner, Đồng Giám đốc Chương trình Luật Quốc tế của Trường Luật Stanford nói qua BBC: "Việc sử dụng điều 79 và 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, như cách Việt Nam sử dụng với những nhà hoạt động này, vi phạm luật nhân quyền quốc tế." Cảm kích thay:

Trần Thị Nga tranh đấu miệt mài

Bồng con chống cộng, có thua ai?

Tồn vong dân tộc, băn khoăn dạ

Cứu nước sắt son, nhung nhớ hoài

Còn nhiều người đã đấu tranh mạnh mẽ, như: Những Blogger đấu tranh không ngưng nghỉ: Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Chênh... Những bài viết rất sâu sắc về đấu tranh của Huỳnh Ngọc Tuấn và con gái của ông là Huỳnh Thục Vi...

Những người đấu tranh đã chấp nhận mọi sự trù dập của nhà cầm quyền CSVN: Nguyễn Hoàng Vi, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Đắc Kiên, Hồ Thị Bích khương, Nguyễn Trung Cang, Ngô Hào ...

Những người đấu tranh bảo vệ đạo pháp: Mục sư Nguyễn Công Chính, ông Nguyễn Văn Lía là vị tu sĩ Phật Giáo Hoà Hảo truyền thống...

Các luật sư vừa đấu tranh vừa ra tòa biện hộ miễn phí cho bà con dân oan, bà con đấu tranh do yêu nước lại bị công an CSVN bắt bớ, giết hại, luật sư: Lê Quốc Quân, Hà Huy Sơn, Võ Văn Đôn, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Truyển...

Ngày 27-1-2017

Nguyễn Lộc Yên

