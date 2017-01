Vui xuân chớ quên các Nhân vật nhiệt huyết đấu tranh (phần I)

Người xưa có câu: Lấy sức thắng người thì mất (Dĩ lực thắng nhân tắc vong) Thế mà, Đảng CSVN lại dùng vũ lực để đàn áp người dân hòng độc đảng, độc tài, thử hỏi đảng này còn tồn tại bao lâu nữa?!. Thật vậy, thuận theo ý trời lòng người, trong những năm qua đã có nhiều Nhân vật Việt Nam ở khắp ba miền đất nước đã đấu tranh quyết liệt. Thế nên, đón xuân Đinh Dậu: “Vui xuân chớ quên các Nhân vật nhiệt huyết đấu tranh”. Người viết xin trân trọng khái quát một số Nhân vật đấu tranh vì quê hương và dân tộc:

1- Sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã khẳng khái xác định tại Phiên tòa phúc thẩm ở Long An năm 2013, bằng câu nói lịch sử: “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống Đảng Cộng sản không phải chống phá đất nước, dân tộc”. Thật là:

Phương Uyên khẳng khái tại tòa

Sinh viên nhiệt huyết, cánh hoa rỡ ràng

2- Sinh viên Đinh Nguyên Kha đã dõng dạc trả lời tại phiên tòa ở Tòa án tỉnh Long An năm 2013: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”. Đúng là:

Nguyên Kha lưu luyến quê hương

Sinh viên chống đảng, lo lường núi sông

3- Nguyễn Hữu Vinh sinh năm 1956 tại Hà Nội, bố là ông Nguyễn Hữu Khiếu (1915-2005) từng là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Lao động, Đại sứ Việt Nam ở Liên Xô, Bí thư Tỉnh ủy Bình Trị Thiên. Nguyễn Hữu Vinh từng là sĩ quan công an, sau đấy làm ở Ban Việt kiều Trung ương.

Nguyễn Hữu Vinh thành lập và quản trị trang mạng blog “Anh Ba Sàm” từ ngày 9-9-2007, là một trang web đăng tin nổi tiếng và vạch rõ báo chí tuyên truyền một chiều của nhà cầm quyền và đảng CSVN nên có rất nhiều độc giả truy cập. Mục tiêu trang “Anh Ba Sàm” dùng website để khai dân trí đồng thời đưa tin hữu ích đến người dân. Ngày 05-05-2014, Nguyễn Hữu Vinh bị CSVN bắt, cho là đã làm trái quy định tại Điều 258 của Bộ luật Hình sự. Điều 258 lại quy định:

a- Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

b- Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.



Cùng bị bắt với ông Vinh có bà Nguyễn Thị Minh Thúy, nguyên là nhân viên cũ của ông Vinh tại công ty TNHH. Bà Thúy cũng là người quản lý trang anhbasam từ năm 2012.

Phiên tòa ngày 23-3-2016, tại thành phố Hà Nội, Nguyễn Hữu Vinh bị tuyên phạt 5 năm tù với cáo buộc "bôi nhọ, xuyên tạc sự thật Nhà nước". Bài viết: "Tòa Ba Sàm làm tôi nhớ lại thời Cộng sản Đông Đức" của Nghị sĩ nước Đức là Martin Patzelt đã được dịch ra Việt ngữ, có đoạn ghi rằng: “Martin Patzelt có mặt trước tòa án vào ngày xử, nhưng ông không được vào tham dự với lý do đã có đại diện của EU, Martin Patzelt viết: Những nhà hoạt động nhân quyền trẻ tuổi này thể hiện một tiềm năng quý giá cho tương lai Việt Nam. Khắp nơi trên thế giới đã cho thấy phát triển kinh tế mà không có sự phát triển đồng thời của dân chủ thì sẽ đi vào ngõ cụt. Những người trẻ này không hề là sự xấu hổ, và càng không phải là tội phạm. Họ chính là lợi nhuận cho đất nước. Đàn áp họ, nhà cầm quyền đã tự làm hại mình”.

4- Bùi Thị Minh Hằng sinh năm 1964, ở tỉnh Vĩnh Phúc, con trai bà Hằng là Trần Bùi Trung, trả lời BBC qua điện thoại ngày 20-2-2014, rằng: “Lúc 10h sáng ngày 11/2, trên đường đi tới nhà ông Nguyễn Bắc Truyển tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp... cùng với mẹ tôi còn có 20 người khác... trên đường đi thì bị một lực lượng lớn công an huyện Lấp Vò chặn lại và dùng dùi cui đánh đập cả đoàn, cướp giật tài sản, máy móc rồi dẫn cả đoàn về giam tại công an huyện Lấp Vò. Sang ngày 12/2, họ trả tự do cho 18 người, còn ba người là mẹ tôi, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh, vẫn bị tạm giữ". Công an thông báo giam bà Hằng với lý do: “Tội gây rối, làm mất trật tự giao thông”?!

Từ đấy, bà Hằng bị giam cho đến nay là năm 2016. Bà Hằng đã tranh đấu ở mọi mặt, mọi nơi, xông xáo trên tuyến đầu chống Trung cộng xâm lược biển Đông. Bà Hằng đã quyết tâm đấu tranh vì quốc gia, dân tộc nên đã xâm trên vai của mình hàng chữ: "Nợ Nước Thù Nhà". Bà Hằng còn trừ được hành động bẩn của nhà cầm quyền CSVN, CSVN đã cho công an Lấp Vò giả dạng côn đồ chọi mắm tôm và đồ bẩn vào tường của nhà bà Hằng. Bà Hằng giải trừ đồ bẩn bằng cách dán một số hình các người lãnh đạo CSVN, như hình Hồ Chí Minh trên tường ấy, khi côn an chọi mắm tôm và đồ bẩn vào tường thì mặt mày các lãnh đạo CSVN hứng chịu đồ bẩn của côn an chọi, thấy vậy thì chúng liền ngưng tay.

Tinh thần đấu tranh và đối phó với công an của bà Bùi Thị Minh Hằng, người viết cảm kích:

Bùi Minh Hằng tận tụy giang san

Tranh đấu sắt son, dẫu xốn xang

Chọi bẩn tứ tung, nhơ nhớp vách

Công an chọi “Bác”, hết gian nan?!

5- Linh mục Nguyễn Văn Lý sinh năm 1946, ở tỉnh Quảng Trị, tên thánh là Thadeus. Vào ngày 24-11-2000, Linh mục Lý phổ biến bản "Tuyên ngôn về thực trạng Giáo hội Công giáo tại giáo phận Huế" với lời kêu gọi "Chúng tôi cần có tự do tôn giáo thật sự tại Việt Nam”. Ngày 22-8-2006, Linh mục Lý đã cùng ký tên vào bản công bố của "Khối 8406" về "Tiến trình dân chủ hoá Việt Nam". Ngày 30-3-2007, tại Huế, “Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế” đã mở phiên tòa xét xử Linh mục Nguyễn Văn Lý, gọi là tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Đến ngày 12-3-2011, Tường An là thông tín viên đài RFA tường trình như sau: Một nhân viên an ninh tại phiên tòa, mặc thường phục đã lấy tay bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý tất cả tới 5 lần, bịt miệng mỗi khi Linh mục đọc từ một đến 4 câu thơ sau đây:

“Tòa án Cộng sản Việt Nam,

Trò hề bỉ ổi ngàn năm chê cười (bị bịt miệng lần 1 và 2).

Quan Tòa kịch bản sẵn rồi,

Tay sai nô lệ xử người nào đây? (bị bịt miệng lần 3).

Lầm sai ngập cả đất trời!

Lọc lừa, bạo lực, độc tài, bít bưng, (bị bịt miệng lần 4).

Cộng sản chỉ có luật rừng,

Độc tôn độc hại, độc quyền Hồ-Mao (bị bịt miệng lần thứ 5)

Khi Linh mục Lý ra khỏi tù, Linh mục cho biết: “Thái độ tôi trước tòa là tôi bất hợp tác cho nên khi ông chủ tọa của phiên tòa gọi tôi đứng lên, tức khắc tôi đọc thơ ngay lập tức. Tôi đọc thơ tất cả 5 lần và họ bịt miệng đúng 5 lần. Lần bịt miệng thứ 6 là lần tôi hô «Ô nhục, phiên tòa ô nhục!”

Linh mục Nguyễn Văn Lý đấu tranh bất bạo động cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền tại Việt Nam, kể từ năm 1977, Linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 4 lần, tổng cộng 53 năm tù giam. Mời xem link: http://www.rfa.org/vietnamese/ in_depth/behind-father-ng-van- ly-court-case-tan- 03122011165529.html

Linh mục Nguyễn Văn Lý là người yêu nước nồng nàn, đã nói khẳng khái trước phiên tòa của CSVN là kẻ bán nước. Linh mục Lý đã nối tiếp chí khí hào hùng của nhà ái quốc Nguyễn Thái Học và 12 vị anh hùng của Việt Nam Quốc Dân Đảng khi lên đoạn đầu đài của giặc Pháp ở Yên Bái vào sáng ngày 17-6-1930. Trước khi bị chém, chí sĩ Nguyễn Thái Học đã dõng dạc, khí khái ngâm thơ bằng tiếng Pháp:



“Mourir pour sa patrie

C’est le sort le plus beau

Le plus digne... d’ envie...”

Nghĩa là: Chết vì tổ quốc

Là chết vinh quang

Lòng ta sung sướng

Trí ta nhẹ nhàng



Tinh thần đấu tranh của Linh mục Nguyễn Văn Lý, người viết vô vàn kính phục:

Cha Lý, quê hương lo lắng chung

Thương đời, lo đạo giữ kiên trung

Ngâm thơ sang sảng, lời đanh thép

Đất nước gian nguy, há lạnh lùng?!





Công an Việt Nam mặc thường phục bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý tại phiên tòa ở Huế ngày 30/03/2007. Photo: RFA



6- Nguyễn Đình Ngọc sinh năm 1966, ở quận 7 thành phố Saigon, tức là blogger Nguyễn Ngọc Già cũng là bút danh của ông Ngọc. Ông Ngọc bị bắt ngày 14-12-2014, với cáo buộc viết các bài trên mạng “chống phá Đảng, Nhà nước”. Nguyễn Đình Ngọc có bố là đảng viên 50 năm tuổi Đảng. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xét xử phúc thẩm blogger Nguyễn Ngọc Già vào ngày 05-10-2016, tại Sài Gòn với bản án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.

7- Nhạc sĩ Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí sinh năm 1978 tại Tiền Giang, là một nhạc sĩ, ca sĩ và nhà bất đồng chính kiến Việt Nam. Từ 2 tác phẩm: "Anh Là Ai" và "Việt Nam Tôi Đâu" của Việt Khang, lời nhạc yêu nước nồng nàn và chống quân xâm lược Tàu quyết liệt, gây cho nhà cầm quyền CSVN hoảng hốt, vì 2 bản nhạc này dám thẳng thắn gọi Trung cộng là quân xâm lược, va chạm đến thiên triều Bắc Kinh của Đảng CSVN, nên CSVN bắt Việt Khang vào tháng 9 năm 2011, cầm tù một thời gian lại thả ra, tháng 12 năm 2011 thì bắt lại. Đến ngày 30-10-2012, kẻ bán nước ra tuyên án nhạc sĩ yêu nước 4 năm tù và 2 năm quản chế.



Sau đây là lời bản nhạc “Việt Nam tôi đâu?”:

Việt Nam ơi thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi

Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói

Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời

Người lầm than đói khổ nghèo nàn

Kẻ quyền uy giầu sang dối gian!

Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất?

Mà giặc Tầu ngang tàng trên quê hương ta

Hoàng-Trường Sa đã bao người dân vô tội

Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tầu!

Là một người con dân Việt Nam

Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm

Người người cùng nhau đứng lên

Đáp lời sông núi!

Từng đoàn người đi chẳng nề chi

Già trẻ gái trai giơ cao tay

Chống quân xâm lược

Chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam!”

Và ai muốn nghe bản nhạc này thì vào link:

Ngày 26-1-2017