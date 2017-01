Đức: 50% Người Quá Khích Cực Hữu Có Ý Định Bạo Động

BERLIN - Tin hôm Thứ Tư của nhật báo Tagespiegel dẫn các nguồn an ninh cho hay gần 50% số người quá khích đuợc biết trong phe cực hữu có khuynh hướng ngả theo bạo động, theo thống kê năm 2016, là tăng 300% so với năm trước.Tính chung, nhà chức trách Đức nhận biết khoảng 23,000 phần tử cực hữu, nhiều hơn 400 so với năm trước. 12,100 người trong số này có khuynh hướng bạo động, so với 11,800 người của năm 2015.Các chuyên gia nói: khuynh hướng bạo động đang tăng, di dân và người Hồi Giáo bị coi như kẻ thù – họ tự nhận là “đồng lõa của ý muốn quần chúng”.Phúc trình an ninh ghi: hiện có sự gia tăng số người trước đây không đuợc cảnh sát và tình báo biết như là quá khích – điều này trùng hợp với cảnh báo từ Phòng hình sự liên bang về sự leo thang tấn công nhà tị nạn, gồm những kẻ tấn công bạo động lần đầu.Cùng thời gian phúc trình an ninh mới được công bố, cảnh sát mở chiến dịch lục soát tại 6 tỉnh bang – mục tiêu chính là nhóm Reichsburger tình nghi đã thành lập 1 tổ chức khủng bố. Họ đã tìm mua súng đạn. 6 người bị tố cáo âm mưu tấn công cảnh sát, người tị nạn và tín đồ Jew – nghi can thứ 7 bị tố cáo hậu thuẫn tổ chức quá khích.