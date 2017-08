Venezuela: 2 Thủ Lãnh Đối Lập Bị An Ninh Bắt Đi Giữa Đêm

CARACAS - An ninh nội chính của chính quyền Maduro đến tận nhà bắt 2 thủ lãnh đối lập sau cuộc bầu cử QH lập hiến hôm chủ nhật bị lên án và bị tẩy chay – cac ông Leopoldo Lopez và Antonio Ledezma (thị trưởng Caracas) bị công an lôi ra khỏi giường trong đêm.Bà Lilian Tintori, vợ ông Lopzez, báo tin chồng bị bắt lúc 0 giờ 27 phút sáng Thứ Ba, kèm theo hình ảnh phóng lên mạng và thông điệp twitter ghi “Chúng ta không lùi”.Luật sư của ông Lopez tuyên bố qua mạng: không có lý do hợp pháp để đến nhà bắt người bất đồng chính kiến.Ông Lopez từng bị truy tố về tội xách động biểu tình chống Maduro năm 2014 – hồi Tháng 2, toà quyết định y án theo phán quyết 14 năm tù. Nhưng, ông đuợc tạm thích trong Tháng 7 và chuyển sang quy chế quản thúc tại gia.Hình ảnh bắt thủ lãnh Ledezma đuợc 1 dân biểu đối lập, là Aby Arellano, đưa lên mạng – ông Ledezma cũng là 1 nhà ly khai đang bị quản thúc tại gia.Ủy ban tuyển cử loan báo hôm Thứ Hai: tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử ngày 30-7 là 41.5%, tuy bị đối lập hô hào tẩy chay.Từ 4 tháng, chế độ Maduro ra sức đàn áp biểu tình, hơn 100 người chết, hàng trăm người bị thuơng và bị bắt.Lãnh tụ Maduro tố cáo Washington hậu thuẫn phong trào chống chính quyền trong khi thất bại với nỗ lực kiểm soát khủng hoảng kinh tế và chính trị.Biểu tình bạo động diễn ra hàng ngày và gia tăng – 1 số quan sát viên bắt đầu nói tới nguy cơ bùng nổ nội chiến.