Thành Quả Của TT Obama: Phần 3 – Obamacare

...Ít người tin TT Trump có thể vứt bỏ trọn vẹn Obamacare...Lần này, ta bàn chuyện Obamacare. Đây là tác phẩm để đời của TT Obama.Hiển nhiên Obamacare có mục đích nhân đạo khi tìm cách cung cấp bảo hiểm y tế cho toàn dân, hoàn toàn đáng hoan nghênh, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Từ thời TT Nixon cho đến TT Clinton, các kế hoạch cải tổ y tế, mang bảo hiểm lại cho toàn dân đều thất bại, không phải vì chẳng có tổng thống nào lo cho dân, mà chỉ vì ai cũng thấy cái giá phải trả quá đắt, nước Mỹ không gánh nổi, dân chúng sẽ không chấp nhận và quốc hội sẽ không thông qua, kể cả TT Clinton khi kế hoạch cải tổ do bà Hillary đề xướng bị chìm xuồng không đưa ra quốc hội nổi năm 1993. TT Obama là người duy nhất bất chấp hết, kể cả nói láo, để có được Obamacare vì tư tưởng cấp tiến cực đoan của ông, cũng như tham vọng cá nhân muốn để lại dấu ấn lịch sử.Điểm chính yếu trong Obamacare là toàn dân phải có bảo hiểm y tế, kể cả những người đã có bệnh nặng từ trước. Phải nhìn nhận đây là một bước tiến vĩ đại trong ngành y tế Mỹ mà không ai có thể chê bai hay chống đối được, ít nhất cũng vì lý do nhân đạo.Dĩ nhiên biện pháp bắt buộc tất cả mọi người phải có bảo hiểm y tế mang tính nhân đạo khó chối cãi, nhưng thực tế không phải chỉ vì nhân đạo không thôi. Mục đích nữa là nhắm ép tất cả phải mua bảo hiểm để các hãng bảo hiểm thu đủ tiền bù đắp sở phí cao do việc bảo hiểm những người bị bệnh từ trước.Đặc biệt là buộc giới trẻ phải mua bảo hiểm. Có hai cái lợi lớn: số tiền bảo phí thu được sẽ tăng, nhưng quan trọng hơn nữa, giới trẻ ít bệnh hoạn nên không có chi phí nhiều, thành ra tính qua tính lại, bảo hiểm cho khối này sẽ lời to, tiền bảo phí thu vào thì lớn trong khi chi phí y tế không bao nhiêu. Cái “lời” này hết sức cần thiết để bù đắp cái “lỗ” từ việc bảo hiểm những người già và những người bệnh nặng. Yếu tố trụ cột để chống đỡ Obamacare chính là khối trẻ này.Obamacare cũng lập ra cái gọi là trung tâm phối hợp –exchanges- trong đó các hãng bảo hiểm cung cấp bảo hiểm rẻ hơn bình thường, nhưng dĩ nhiên với nhiều giới hạn khắt khe hơn, thêm vào đó, được Nhà Nước trợ cấp tiền bảo phí. Trên căn bản, tương tự như một hệ thống bảo hiểm song song với hệ thống tư nhân, để cạnh tranh và giúp giảm giá cả.Đó là nền tảng lý luận của Obamacare. Nhưng trên thực tế Obamacare thất bại hoàn toàn. Thất bại khi chi phí y tế tăng, trong khi thu hoạch của các hãng bảo hiểm giảm đưa đến lỗ lã nặng cho họ.Trên căn bản, Obamacare thất bại vì khởi đi và dựa trên ba câu nói láo:- “Quý vị thích bảo hiểm đang có, sẽ giữ được nguyên trạng”: thực tế, tất cả mọi người đều mất bảo hiểm, bác sĩ, nhà thương đang có.- “Nếu không có bảo hiểm, phải đóng tiền phạt, đó không phải là thuế”: Tối Cao Pháp Viện phán quyết đấy chính là thuế trá hình.- “Obamacare sẽ giảm chi phí y tế trung bình $ 2.500 một năm cho mỗi gia đình”: tất cả dữ liệu mới nhất cho thấy trung bình, mỗi gia đình tốn thêm $ 4.000.CHI PHÍ Y TẾ TĂNG – PHẨM CHẤT KÉMKhi rao bán Obamacare, TT Obama long trọng hứa cả ba điều trên. Cả ba đều là hứa hão. Ngoại trừ những người giàu nhất dư tiền mua bảo hiểm theo ý mình, tất cả mọi người đều phải đổi bảo hiểm, phần lớn đổi luôn cả bác sĩ và thuốc, rồi nhà thương luôn. Chi phí mua bảo hiểm, phần đóng góp –copay- của mỗi người, tiền túi bệnh nhân phải trả trước –deductibles- và tiền chữa trị, thuốc men, nhà thương đều tăng đồng loạt.Quan trọng hơn nữa, tiền mua bảo hiểm, kể cả bảo hiểm trong exchanges cũng tăng nhất loạt trong những năm qua, từ 10% đến 40% tùy tiểu bang, tùy hãng, và tùy trường hợp. Năm nay, 2017 hứa hẹn bảo phí sẽ tăng mạnh hơn nữa.Nói chung, Obamacare cũng không khác gì tất cả các luật khác, có người được lợi, có người chịu thiệt thòi. Những người bị bệnh nặng không mua bảo hiểm được sẽ có bảo hiểm, trong khi đại đa số giới trung lưu và thợ thuyền bị thiệt hại nặng, vừa thấy chi phí y tế tăng mạnh, vừa phải đổi nhà thương, bác sĩ, thuốc men, vừa phải chờ lâu hơn để lấy hẹn. Thiệt thòi nặng nhất là giới trẻ dù còn sức khoẻ nhưng vẫn đóng bảo phí nặng để tài trợ cho bảo hiểm của người cao niên, và người đã có bệnh trước.Có một điểm đặc biệt chỉ có trong nền y tế Mỹ mà Obamacare cũng như TTDC tuyệt đối tránh đề cập. Lý do chính tại sao chi phí y tế Mỹ cao nhất thế giới chính là vì tiền bảo hiểm các nhà thương, hãng thuốc và bác sĩ phải đóng đề phòng bị kiện vì sai lầm chữa trị -malpractice insurance. Ai cũng biết mỗi lần một bệnh nhân bị tai nạn chữa trị là họ sẽ thưa kiện ngay, và hầu hết đều thắng kiện, được bồi thường bạc triệu như chơi. Hậu quả trực tiếp là hai việc: tiền bảo hiểm sai lầm chữa trị rất cao, và các bác sĩ và nhà thương phải rất kỹ lưỡng, bắt bệnh nhân phải qua đủ thứ thử nghiệm hết sức tốn kém mà phần lớn không cần thiết trước khi chẩn bệnh, chữa trị và cho thuốc. Thử nghiệm đủ loại chính là lá bùa hộ mạng của họ.Đây là lý do quan trọng nhất tại sao chi phí y tế Mỹ quá cao. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì không có cách nào giảm chi phí y tế được. Obamacare đã tuyệt đối không đả động đến chuyện này.Phe CH kêu gọi cải tổ, giới hạn bồi thường ở mức phải chăng để giảm tiền bảo hiểm và tiền thử nghiệm. Phe DC chống hoàn toàn. Trong ngành luật ở Mỹ, những luật sư chuyên về tố tụng kiểu này –tort litigation- là những người giàu nhất, cũng là những người đóng tiền yểm trợ mạnh nhất cho đảng DC.BẢO HIỂM LỖ NẶNGHầu như tất cả các hãng bảo hiểm đều lỗ lã nặng. Ngay cả trong Obamacare, tức là trong hệ thống exchanges của liên bang hay tiểu bang, kết quả khác xa dự đoán của TT Obama. Con số người ghi tên kém rất xa những dự đoán bi quan nhất. Theo Washington Post, việc ghi danh vào Obamacare mùa thu năm nay đã sụt giảm xuống dưới một nửa số người tiên liệu. Thiên hạ thà bỏ tiền nhiều hơn để mua bảo hiểm ngoài Obamacare.Hầu hết các hãng bảo hiểm trong hệ thống Obamacare lỗ nặng, khiến họ phải rút ra khỏi hệ thống trong nhiều vùng, nhiều tiểu bang. Những công ty bảo hiểm lớn nhất nước, United Healthcare, Blue Cross Blue Shield, Aetna,… rút ra. Chẳng hạn Aetna mới thông báo giữa tháng Tám vừa qua đã rút ra khỏi hệ thống phối hợp của 11 tiểu bang, để chỉ còn giữ lại 4.Trên khắp xứ Mỹ, cứ 3 quận –county- thì lại có một quận chỉ còn đúng một hãng bảo hiểm tham gia vào Obamacare qua năm tới 2017. Đưa đến tình trạng độc quyền, tức là hãng này lộng hành tự ý ấn định giá bảo phí cũng như chỉ định nhà thương, bác sĩ và thuốc men, luôn cả cách chữa trị. Chẳng còn gì có thể gọi là “exchange” nữa vì chỉ còn đúng một hãng.Tại Minnesota, tất cả 5 hãng bảo hiểm đều dọa rút ra khỏi Obamacare nếu không cho họ tăng bảo phí từ 50% đến 67%. Tiểu bang đang báo động và tìm cách lưu giữ ít nhất một hãng lại.Trong khi cả chục hãng nhỏ khai phá sản vì có rút ra cũng không cạnh tranh được với các hãng lớn.NHỮNG SAI LẦM CỦA OBAMACARELý do quan trọng nhất Obamacare không được ủng hộ mạnh là vì có giới hạn rất khắt khe về việc lựa chọn bác sĩ, nhà thương, giống như chương trình HMO.Để ý kỹ, mọi người sẽ thấy bảo phí càng rẻ thì sự lựa chọn càng ít, và nhất là phần lớn các bác sĩ và nhà thương trong danh sách lựa chọn đều thuộc hạng hai, hạng ba. Chẳng hạn như tại Florida, phần lớn các bác sĩ trong danh sách Obamacare, giống như trong HMO là bác sĩ... di dân, tốt nghiệp các trường y khoa Mexico, Nicaragua, Haiti,... Tuyệt đối không có bác sĩ tốt nghiệp Harvard Medical School. Ngay cả trong cộng đồng tỵ nạn, ta cũng thấy các bác sĩ Việt trẻ (thế hệ tỵ nạn thứ nhì, tốt nghiệp các đại học y khoa Mỹ, khác với các bác sĩ tỵ nạn thế hệ thứ nhất, tốt nghiệp y khoa trước năm 75 tại VN) cũng ít chịu tham gia vào Obamacare hay HMO.Lý do thứ hai là thiên hạ mánh mung. Một số người không mua bảo hiểm cho đến khi bị bệnh mới mua và khi đó hãng bảo hiểm theo luật mới, không có quyền từ chối họ. Họ chữa trị xong, lại không đóng bảo hiểm nữa. Dĩ nhiên là hãng bảo hiểm lỗ nặng vì có chi lớn mà không có thu.Lý do thứ ba, khiến các hãng bảo hiểm lỗ lã là vì giới trẻ, cột trụ tài chánh của Obamacare, không tham gia, chấp nhận đóng tiền phạt. Tiền phạt dễ đóng hơn vì ít hơn tiền bảo phí. Đặc biệt, tiền phạt đi vào túi Nhà Nước chứ không bù đắp chi phí cho các hãng bảo hiểm, do đó chẳng giúp gì các hãng này.Thật ra, bất cứ ai có một tý suy nghĩ cũng thấy khi mà hệ thống bảo hiểm y tế tăng một lúc thêm cả mấy chục triệu người, kể cả mấy triệu người đã có bệnh từ trước, thì không thể nào mọi sự vẫn như cũ được. Những chuyên gia cao cấp đầy kinh nghiệm của TT Obama và ngay cả chính TT Obama cũng không thể nào không biết là bắt buộc sẽ có thay đổi lớn, với chi phí cao hơn. Bài toán giản dị hơn 1+1= 2.Những người bênh vực TT Obama cho rằng TT Obama không có ý “lừa dân” khi ông hứa sẽ không có gì thay đổi. Một trong những kiến trúc sư của Obamacare, GS Gruber, đã “thành thật khai báo” nếu không nói láo, “lợi dụng sự ngu xuẩn của cử tri” thì không có cách nào Obamacare được thông qua bởi quốc hội, cho dù đảng DC kiểm soát cả hai viện. Huỵch tẹt ra, đúng như GS Gruber nói, TT Obama đã cố tình gạt dân.Kết quả cụ thể của Obamacare là số người được bảo hiểm không tăng bao nhiêu. Năm 2012, có khoảng 15% hay 45 triệu người không có bảo hiểm y tế. Bây giờ, 5 năm sau, cuối 2016, vẫn còn 11% hay 33 triệu người không có bảo hiểm y tế. Nghiã là Obamacare trong 5 năm qua chỉ giúp cấp bảo hiểm cho thêm 12 triệu người. Tóm lại, Obamacare đã cung cấp bảo hiểm cho hơn một chục triệu người, nhưng lại khiến cả 300 triệu người bị thiệt thòi, đối diện với tăng bảo phí, tăng chi phí y tế, đại đa số lại là dân trung lưu và lao động. Đó chính là lý do tại sao gần 60% dân Mỹ vẫn chống Obamacare. Bà Hillary hiểu rõ hơn ai hết khi bà tuyệt đối không đả động đến Obamacare trong cả năm đi vận động tranh cử.Obamacare cũng đã gặp đủ thứ khó khăn thực tế khác. Lý do quan trọng cũng vẫn là lý do đã khai tử tất cả các chế độ xã hội chủ nghiã. Obamacare được vẽ ra bởi một đám công chức ngồi trong phòng máy lạnh tính toán những giả thuyết và kịch bản không tưởng, không thực tế, rồi cưỡng ép lên thiên hạ, chưa kể cố tình nói láo thiên hạ như GS Gruber đã nhìn nhận.TƯƠNG LAIKhó ai có thể phản đối mục tiêu rất tốt của cải tổ y tế, giúp những người bệnh nặng có được bảo hiểm và giúp toàn dân có bảo hiểm. Nhưng cách thức thực hiện đã sai trật, quá gấp rút vì muốn để lại dấu ấn lớn trong nhiệm kỳ của TT Obama. Đưa đến những lủng củng lớn, từ hệ thống điện toán rối bù, đến đủ loại kẽ hở giúp lạm dụng khai gian lãnh trợ cấp, thiên hạ chơi trò mánh mung, rồi các hãng bảo hiểm lỗ lã nặng, chi phí bảo hiểm và dịch vụ y tế tăng vùn vụt, thiên hạ phải đổi bác sĩ nhà thương, hãng bảo hiểm tứ tung. Tóm lại, các kiến trúc sư của Obamacare tính sai bét hết.Những người ủng hộ TT Obama bào chữa hệ thống mới tất nhiên phải gặp khó khăn thời gian đầu. Dĩ nhiên, nhưng cho đến nay, 6 năm qua, ít ai nhìn thấy tiến bộ, trái lại những khó khăn ngày càng chồng chất khi chi phí mỗi năm mỗi tăng, càng nhiều hãng bảo hiểm tháo chạy.Ở đây, có một dòng tư tưởng khá lạ, đáng suy nghĩ. Một số chuyên gia cho rằng những khó khăn, sai lầm của Obamacare là có chủ ý. TT Obama cố tình đưa ra mô thức luộm thuộm này, tạo tình trạng khó khăn tài chánh, lỗ lã cho hàng loạt các hãng bảo hiểm như đã bàn ở trên, tạo khó khăn cho dân chúng phải đổi bác sĩ, nhà thương, khiến họ bất mãn với chế độ tự do cạnh tranh trong ngành y tế, tất cả với chủ đích tối hậu là giết các hãng bảo hiểm tư nhân, đưa nước Mỹ vào chế độ Nhà Nước độc quyền bao thầu toàn bộ hệ thống bảo hiểm và dịch vụ y tế, theo mô thức xã hội Âu Châu. Nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng rất hợp với khuynh hướng thiên tả của TT Obama. Nếu như bà Hillary đắc cử, có nhiều triển vọng bà sẽ đi tiếp đoạn đường này. Nhưng với sự đắc cử của ông Trump, con đường này coi như bị đứt quãng rồi.Nhiều người hoan nghênh mô thức Âu Châu vì tất cả nhà thương, thuốc men, bác sĩ, hầu như miễn phí hết. Quá sướng! Dĩ nhiên đây là cách nhìn thiển cận. Trên đời này không có cái gì miễn phí hết. Một chế độ y tế mà bệnh nhân không phải trả tiền trực tiếp, thì bắt buộc phải thu tiền từ chỗ nào khác, tức là thuế! Mô thức Âu Châu đánh thuế toàn diện trên cả nước, bất kể giàu nghèo, bất kể bệnh hay không. Có nghiã là những người không ốm đau bệnh hoạn gì cũng bị bắt buộc phải đóng tiền chữa trị cho những người có bệnh, không hơn không kém.Đại khái quý độc giả có thể hình dung một tình trạng như sau. Ở Mỹ, ai muốn mua quần áo nào thì ra tiệm tự lựa, tự trả tiền; không mua thì dĩ nhiên không phải trả tiền gì hết. Ở Âu Châu, tất cả mọi người đều phải đóng thuế cho Nhà Nước may quần áo sẵn cho mọi người. Nếu cần quần áo, thì mỗi người được lấy một số quần áo nhất định, khỏi trả tiền, không lấy, mất tiền ráng chịu, Nhà Nước không hoàn lại tiền. Muốn quần áo đẹp hơn, tốt hơn cũng không có. Giống như cả triệu dân Tầu mặc đồng phục Hồng Quân thời Mao Sếng Sáng thôi.Trong khi bên Mỹ gần một nửa dân không đóng một xu thuế nào, và dân trung lưu trung bình đóng thuế khoảng 15%-20% lợi tức, thì bên Âu Châu, ít ai đóng dưới 40%. Quý độc giả có thân nhân, bạn bè bên Âu Châu, cứ việc hỏi họ đóng bao nhiêu thuế lợi tức thì biết ngay.Một sự kiện rất lý thú: Obamacare dựa trên việc áp đặt tất cả mọi người phải có bảo hiểm. Đây chính là quan điểm của bà Hillary khi bà tranh cử tổng thống năm 2008. TNS Obama khi đó chống kịch liệt. Ông chỉ muốn áp đặt bảo hiểm trên các trẻ em thôi, còn áp đặt trên toàn dân thì ông nghĩ không thực tế, không thể thực hiện được vì có nhiều người không có khả năng mua bảo hiểm quá đắt. Bắt họ mua sẽ là trừng phạt họ một cách bất công.Trong một cuộc tranh luận về bảo hiểm y tế toàn dân với bà Hillary năm 2008, TNS Obama đã vạch ra tất cả những sai lầm của chính sách áp đặt bảo hiểm lên toàn dân của bà Hillary. Xin mời quý độc giả nghe chính TNS Obama chỉ trích Hillarycare trong 15 phút đầu của cuộc tranh luận:https://www.youtube.com/watch?v=nw2eVBMURVU&feature=youtu.be&t=363Nhưng ngay sau khi đắc cử, TT Obama lấy ngay Hillarycare hoá phép thành Obamacare, ép buộc tất cả mọi người phải mua bảo hiểm y tế. Tại sao? Có hai giả thuyết. Một là TNS Obama giả dối, khi ra tranh cử đóng vai ôn hoà để đả kích bà Hillary quá cực đoan; hai là TT Obama ôm lấy Hillarycare là cái giá ông phải trả để cuối cùng được hậu thuẫn của bà Hillary để ông ra tranh cử và hạ TNS John McCain.xxxTương lai Obamacare ra sao? Với sự đắc cử của ông Trump, chắc chắn sẽ có thay đổi. Ít người tin TT Trump có thể vứt bỏ trọn vẹn Obamacare. Ta đừng nên quên ông Trump trên căn bản ủng hộ chế độ bảo hiểm toàn dân, chỉ chống lại cách làm của TT Obama thôi. Những hô hoán TT Trump sẽ chấm dứt bảo hiểm y tế cho hai chục triệu người là loại tin phiạ -fake news- lếu láo nhất. Tối thiểu ông sẽ phải giữ lại việc cấm các hãng bảo hiểm từ chối nhận người đã có bệnh từ trước. Chỉ có thể thay đổi hay hủy bỏ một số chi tiết, chẳng hạn như việc tính tiền ngừa thai hay phá thai, hay tiền mổ đổi giới tính, trong bảo phí bắt tất cả mọi người phải trả, hay giảm tiền trợ cấp bảo phí, giảm hay bỏ tiền phạt vì không có bảo hiểm, hủy bỏ các exchanges, …Quan trọng nhất là khối CH có sự đồng thuận tới đâu trong việc sửa đổi Obamacare. Có khi đánh nhau vỡ đầu để rồi cuối cùng chẳng sửa được gì hết.Cải tổ Obamacare không thể tránh được. Cho dù TT Trump không làm gì thì về lâu dài, Obamacare dưới hình thức hiện tại cũng sẽ tự hủy khi không còn hãng bảo hiểm nào tham gia nữa.Để kết luận, có lẽ không có gì đáng nói bằng trích lại một ý kiến về Obamacare: “Điên rồ! Không có nghiã lý gì hết! Có lợi cho một ít người lợi tức thấp được trợ cấp, nhưng giết giới tiểu thương và tất cả những người có lợi tức cao hơn mức nhận trợ cấp... Đây là việc làm điên rồ nhất thế giới!”. Đó là nguyên văn nhận định của TT Clinton về Obamacare ngày 3/10/2016 tại Michigan. (08-01-17)Vũ LinhQuý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.