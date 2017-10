Lại Chuyện Hillary – Trump

Vũ Linh...Weinstein chỉ là một hiện tượng bị lộ, còn biết bao tay khác...Gần một năm sau bầu cử, lạ lùng thay, người ta vẫn có cảm tưởng như cuộc bầu mới xẩy ra tuần trước. Nhất là khi phe thua cuộc vẫn hậm hực kiếm chuyện sỉ vả người thắng cuộc, nếu không bận đi khám bác sĩ tâm thần để chữa bệnh trầm cảm.Trong phe này, cả trăm ngàn người –không hiểu sao chưa lên đến cả triệu- đã tìm mua cuốn sách “rằng thì là mà” của bà Hillary để đóng ít tiền an ủi bà, hay tìm lý cớ tự an ủi mình.Kẻ này rảnh hơi nên cũng đã đọc hết cuốn ‘What Happened’. Đại khái như các báo đã bình luận, bà Hillary đã viện dẫn đâu 3 tá lý cớ giải thích sự thất bại của bà. Nhưng cũng có phần mà TTDC không bàn đến, mà kẻ này cho là suất sắc nhất.Nếu có cơ hội, kẻ này sẽ đề cử bà Hillary được trao giải Nobel Văn Chương, vì cuốn sách là một tuyệt tác văn chương trong nghệ thuật... tự ca tụng mình. Trong khoảng 500 trang sách thì bà đã dành đâu 499 trang kể lể lại cả cuộc đời hy sinh tranh đấu cho đủ loại người, đủ loại lý tưởng cao đẹp nhất từ ngày còn là sinh viên, chứng tỏ ít ai nhân bản, thông minh, hy sinh, thanh liêm, trong sáng, yêu nước, thương dân, nhất là thông cảm hoàn cảnh khó khăn của đám dân ngu khu đen, thấp cổ bé họng... bằng bà, nhưng lại bị hiểu lầm nhiều nhất vì bị đánh phá quá nặng từ đủ phiá.Lạ thật! Bà Hillary trong suốt cuộc đời từ sau khi tốt nghiệp luật, đi lấy chồng, làm ngay Đệ Nhất Phu Nhân Arkansas, rồi Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ, rồi thượng nghị sĩ, rồi ngoại trưởng, rồi ứng viên tổng thống, luôn luôn được người bế kẻ cõng, không hề biết tự lái xe đi đâu, chưa hề luộc một trái trứng hay tráng một ly nước, ngứa cũng có người gãi, làm sao “thông cảm” được hoàn cảnh khó khăn của đám dân lam lũ?Bà bỏ ra mấy chục trang đả kích ông Trump khinh thường, nhục mạ phụ nữ, khiến phụ nữ, nhất là các cô bé, mỗi lần nghe tên ‘Trump’ là run lẩy bẩy vì nhớ lại lời khoe tài “chụp bướm” của ông. Bà hô hào phụ nữ phải gửi thông điệp cho Trump là cách hành xử vô đạo này không thể nào dung thứ được, cho dù chỉ là một câu bốc phét cách đây hơn 20 năm. Nhưng bà lại im re về chuyện ông chồng bà ôm điện thoại nói chuyện quốc sự trong khi cô em chân ngắn Monica ngồi dưới gầm bàn. Khi đó, bà hăng hái bênh vực ông chồng, có lẽ vì việc ông này làm mới là tôn trọng phụ nữ đúng cách?Ở đây, có chuyện ngoài lề nhưng phơi bày rõ tính giả dối của thế giới cấp tiến, từ bà Hillary đến đảng DC đến TTDC đến ... Hồ Ly Vọng.Khi báo chí khui ra vụ ông Trump “chộp bướm”, cả cái thế giới cấp tiến này nhẩy dựng, lên lớp giảng đạo đức cho thiên hạ, đến giờ này vẫn không bỏ qua cơ hội để nhắc lại, trong khi cố quên chuyện lem nhem của TT Clinton. Bây giờ lòi ra vụ ông Harvey Weinstein. Đây là tài phiệt số một của Hồ Ly Vọng, tỷ phú chuyên sản xuất những phim nổi tiếng nhất từ mấy chục năm nay. Cũng là tiếng nói cấp tiến ủng hộ Obama và Hillary mạnh nhất. Một nữ tài tử bất ngờ tố ông này xách nhiễu tình dục. Như vỡ đê, bất thình lình hơn 35 nữ tài tử (con số mới nhất, chưa hết!), kể cả những người nổi tiếng nhất như Angelina Jolie, đều nhất loạt thú tội đã chịu cho ông Weinstein “làm phiền”, nhiều người chấp nhận bị hãm luôn, như cái giá phải trả để được đóng phim do ông Weinstein sản xuất.Thật ra không có gì đáng ngạc nhiên trong cái thế giới bại hoại của Hồ Ly Vọng. Weinstein chỉ là một hiện tượng bị lộ, còn biết bao tay khác? Vài tiếng nói đã nổi lên tố các tài tử nổi tiếng như Ben Affleck và George Clooney. Cái đáng nói là cả thế giới đó biết chuyện, cả TTDC, giới chính khách DC thân cận với Hồ Ly Vọng,... nhưng tất cả đồng lõa im re trong khi làm mặt sốc về một câu nói của ông Trump. Kể cả ông bà Clinton và ông bà Obama, cũng biết chuyện nhưng nhắm mắt để nhận cả triệu tiền yểm trợ trực tiếp hay qua các tiệc gây quỹ do ông Weinstein tổ chức.Đi xa hơn nữa, đài NBC tiếp tay ém nhẹm khi cấm không cho một phóng viên của đài được loan tin về ông Weinstein.Kẻ này chỉ biết yêu cầu quý vị tài tử và đạo diễn làm ơn lo làm phim đấm đá cho chúng tôi coi, nhưng đừng đóng tuồng đạo đức dùm.Về chuyện email, bà Hillary viết rất dài, vẫn cho đây chỉ là một sai lầm nhỏ vì chẳng có tin bí mật quốc gia nào được chuyển qua hệ thống riêng của bà, chẳng có hại gì cho an ninh đất nước. Lập luận này chỉ xác định bà Hillary là một chính khách tuyệt... dở, không hiểu tâm lý cử tri. Có thể FBI lo lắng chuyện lộ tin mật, nhưng đối với cử tri bình thường, chẳng ai để ý chuyện đó. Chuyện họ quan tâm là cái gian ý khi bà đặt nguyên một hệ thống email trong nhà riêng, do người của bà điều hành, rồi bà tự xoá hơn 30.000 emails mà không ai biết có gì trong đó.Bàn về cuộc bầu tổng thống, bà ôm cứng lập luận bà đã thu được ba triệu phiếu nhiều hơn ông Trump, nhưng thua chỉ vì cách bầu bán cổ lỗ sĩ mà các Cha Già khai quốc đã nghĩ ra cách đây 250 năm.Không ít chuyên gia cấp tiến đã viết bài nhận định về vấn đề này. Họ cảnh giác việc phe cấp tiến, đảng DC, và TTDC cứ lo bám víu vào con số ba triệu phiếu đa số của bà Hillary một cách cực ngớ ngẩn, để rồi nếu không mở mắt nhìn vào sự thật thì DC sẽ đi từ thảm họa 2016 đến thảm họa 2018, rồi thảm họa 2020 như chơi.Sự thật đó là gì? Đó là việc đảng CH chưa bao giờ mạnh như ngày nay, nhờ công lớn của TT Obama. Sau 8 năm thiên tả của TT Obama, ngoài Toà Bạch Ốc ra, CH đã chiếm đa số tại Thượng Viện, Hạ Viện, cả Tối Cao Pháp Viện luôn, và 34 ghế thống đốc so với 15 của DC (1 độc lập). DC mất hơn 1.000 chức vụ từ cấp liên bang đến tiểu bang. Trong 6 tiểu bang thành đồng của DC trong vùng New England, cực đông bắc Mỹ, 4 tiểu bang đã bầu CH làm thống đốc. Trong 7 tiểu bang kỹ nghệ vùng Đại Hồ, thì 6 cũng đã bầu thống đốc CH. So sánh số phiếu giữa TT Obama và bà Hillary, người ta thấy trên cả nước Mỹ, hơn 4 triệu cử tri đã bỏ đảng DC.Nhìn vào những dữ kiện trên, ai cũng thấy hướng đi của cơn tsunami bảo thủ chẳng liên quan gì đến cá nhân ông Trump, càng không dây dưa gì đến Nga can thiệp hay FBI khều cẳng bà Hillary. Công bằng mà nói, cũng chẳng phải là tại bà Hillary. Bà thật ra đã là nạn nhân không nhìn thấy sự chuyển hướng đó, trong khi ông Trump nhìn thấy rõ, đưa đến kết quả tất cả đều đã biết. Nếu nói thủ phạm thì phải nhìn vào TT Obama, người đã lái con tầu Mỹ trong 8 năm qua. Đi quá xa về phiá tả, tạo phản ứng ngược.Bây giờ ta nhìn qua TT Trump.Các chính khách DC, tiêu biểu là hai vị TT mới nhất Clinton và Obama, đều thuộc loại chính khách dẻo lưỡi mà cũng... dẻo lưng luôn, sẵn sàng cúi rạp trước khối Hồi giáo mà cũng vội vã thoả mãn mọi yêu sách của cử tri da nâu và nhất là da đen, mà đảng DC càng ngày lệ thuộc để lấy phiếu, thay thế cho phiếu dân da trắng mà đảng này đang bị mất hàng loạt.So với TT Trump thì quả là một trời một vực. Ông này tuyên bố 10 câu thì hớ hết 8 vì không biết uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Cũng chẳng biết khom lưng trước mặt ai hết, trái lại, chỉ biết đấm ngực ầm ầm “America first”.Cử tri bầu cho ông Trump một phần không nhỏ chính vì những cái nói hớ hênh, nhưng cái đấm ngực ồn ào, thấy có vẻ hợp với hình ảnh của một anh cao bồi chăn bò chứ không giống quốc trưởng gì. Không giống mấy ông chính khách nói chuyện lịch lãm như các công hầu bá tước Anh hay cao siêu như học giả Pháp, triết gia Đức.Có thể trước mắt dân phong kiến hay trí thức thượng lưu Âu Châu, dân Mỹ đúng là đám ruộng vô học. Nhưng thực tế là cái đám ruộng đó đã gây dựng nên một đất nước hùng mạnh nhất vũ trụ từ cả trăm năm nay khi họ giải cứu thế giới trong đại chiến thế giới thứ nhất, thứ nhì, diệt họa cộng sản, và bây giờ đang diệt họa khủng bố Hồi giáo. Và cái đám dân đó muốn tiếp tục hùng mạnh với một người lãnh đạo cứng cựa chứ không ẻo lả như xì-pa-ghét-ti!Cái lạ là đến giờ này mà vẫn còn nhiều người bị sốc bởi ngôn từ của TT Trump. Ngay từ ngày mới bắt đầu tranh cử phải lo lấy lòng thiên hạ cho đến nay, ông Trump vẫn là ông Trump, vẫn ăn nói bạo phổi nhất, không kiêng rè gì ráo. Có gì lạ?Phong trào chống TT Trump càng ngày càng đi vào thế cuồng dại khi TTDC chỉ biết khui và đánh những chi tiết lặt vặt không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của người dân.Từ những chuyện quái lạ như đả kích giầy cao gót của bà Melania đến chỉ trích bà đeo kính mát buổi tối. Hay chuyện mấy bà vợ cũ mới của ông Trump choảng nhau. Những chuyện lăng nhăng này có hậu quả như thế nào đối với tương lai nước Mỹ?Đến những chuyện TT Trump hục hặc với nội các của ông, hay đấm đá với các chính khách đồng chí CH. Chuyện này có tác động như thế nào đến đời sống gia đình chúng ta?Đối với dân đen lụi cụi đầu tắp mặt tối đi cầy thì cuối cùng, họ chỉ nhìn đến cái job, đồng lương hay bảo hiểm y tế của họ, chứ ai cần biết TT Trump chửi nhau như thế nào với ông này, bà nọ? Nói theo kiểu Mỹ: who cares?Hình như nhiều người quên ông Trump ra tranh cử chống lại hầu hết các chính khách CH “bình thường” của hệ thống cầm quyền hiện hữu. Bây giờ ông có tiếp tục đánh nhau với họ thì có gì lạ?Riêng đối với nội các của ông, TT Trump xuất thân từ giới doanh thương, chẳng quen biết ông chính trị gia nào. Khi lập nội các, toàn gặp mấy ông mới quen biết lần đầu, tất nhiên thử lửa, người hợp ở lại, không hợp ra đi. Thay đổi là chuyện bắt buộc để thành công. Khác biệt ý kiến cũng chẳng lạ.Các chính quyền trước cũng vậy thôi. Cái khác biệt chính là TT Trump chẳng đóng tuồng trước công chúng, trước mặt ôm cười, sau lưng thụi dao. Không bằng lòng hay bất đồng ý là cả nước biết ngay. Rồi ông cũng không bắt buộc những người dưới quyền suốt ngày phải dạ vâng, nói ngược lại ông cũng chẳng sao.Một cụ tỵ nạn bảo hoàng hơn vua, muốn hạ CNN để dành chức vô địch fake news, hạ chiếu: “Từ ngày chùm lên ngôi, chùm chỉ định toàn những nhân viên cao cấp hoàn toàn không có kinh nghiệm về những chức vụ họ sẽ nắm giữ nhưng chỉ vì họ là bạn của chùm, hay từng ủng hộ chùm ứng cử cỡ bạc triệu…”.Thế các ông tướng 4 sao Mattis, Kelly, McMaster đều không kinh nghiệm sao? Các ông Ben Carson, Rick Perry, đối thủ tranh cử tổng thống trước đây, bà Elaine Chao, vợ của trưởng khối CH tại Thượng Viện McConnell (bị TTDC cho là kẻ thù số một của Trump), ông David Shulkin, thứ trưởng của Obama, bà Nikki Haley đã từng đả kích Trump, ủng hộ ứng viên tổng thống Marco Rubio,… họ là bạn của “chùm” từ hồi nào? Hay đã đóng bao nhiêu triệu cho ông ta?Tung fake news chỉ phản ảnh một thái độ khinh thường người đọc u mê không biết gì, tung tin phịa nào cũng được.Sau khi TT Trump quyết định Mỹ rút ra khỏi UNESCO, chỉ còn giữ vai trò quan sát viên, có người không biết vì thiếu hiểu biết hay vì chủ ý tìm cớ chửi Trump, đã la hoảng “đau đớn cho thanh danh nước Mỹ”! Nổ lớn hơn kho đạn Biên Hòa! Thật ra, Mỹ cùng với Anh đã rút ra khỏi UNESCO từ thời TT Reagan cũng vì thái độ bài Do Thái cực đoan và thiên tả của tổ chức trước đây do Mạc Tư Khoa giựt giây, bây giờ do khối Ả Rập kiểm soát. Đến thời TT Clinton, Mỹ gia nhập lại trên danh nghiã nhưng bất hợp tác và không đóng góp tiền gì hết. Các TT Bush và Obama tiếp tục chính sách tẩy chay này. TT Trump rút ra cho dứt khoát, chẳng có hậu quả gì khác biệt.Ta đừng nên quên UNESCO cũng đã từng dự tính vinh danh Hồ Chí Minh như danh nhân thế giới gì đó, nhưng bị chỉ trích quá nên rút lại ý định.Nhiều người thắc mắc sao TT Trump đấm đá lung tung và bị chống đối dữ vậy.Ta đừng nên quên ngay từ ngày tranh cử, ông Trump đã hứa sẽ rút hết nước trong cái đầm lầy Hoa Thịnh Đốn để giết hết sâu bọ, rắn rít trong cái đầm này. Việc làm đội đá vá trời, tất nhiên đụng chạm tứ phiá và bị đánh từ tứ phiá. Ngay cả từ hàng ngũ các “đồng chí” CH, vì ngay trong đảng CH này cũng chẳng thiếu gì rắn rít, sâu bọ.Việc không dễ chút nào. Ngay cả ông Steve Bannon, cựu cố vấn chiến lược thiên hữu cực đoan của TT Trump cũng phải cảnh giác TT Trump có thể chỉ có 30% hy vọng sống sót qua nhiệm kỳ đầu.Những đánh phá tàn bạo của TTDC và đảng DC mang tính trả thù cá nhân Trump rõ ràng.“Trả thù cá nhân” vì nếu có hại thì cũng chỉ hại được có một mình TT Trump chứ chẳng hại được ai khác, hay hại được đảng CH, hay hại được lý tưởng bảo thủ, cũng không giúp gì cho đảng DC.Cùng lắm, nếu TT Trump bị đàn hặc rồi mất job, tuy triển vọng bé hơn muỗi, thì kết quả sẽ chỉ là việc PTT Mike Pence lên thay thế. Đây sẽ không phải là tin vui cho khối cấp tiến vì ông Pence là loại bảo thủ thứ thiệt, có dấu triện trên trán rõ ràng gấp bội TT Trump. Rồi các ông già da trắng CH sẽ bị kích động mạnh và quyết tâm trả thù, đoàn kết chặt chẽ lại, đổ xô đi bầu, sẽ chẳng giúp gì đảng DC trong cuộc bầu giữa mùa tháng Mười Một năm tới. Cũng chẳng giúp gì cho cuộc bầu tổng thống năm 2020. Đừng ai quên dân da trắng vẫn là 70% khối dân Mỹ.Thú thật, kẻ này chỉ lo có bảo hiểm y tế tốt hơn, thuế được giảm chút đỉnh, khủng bố bị diệt bớt,… còn ông Trump có phải đi về sòng bạc chia bài tiếp hay không là chuyện chẳng có gì đáng nhẩy tưng tưng hay mất ngủ. Cho dù kẻ này rất biết ơn ông Trump vì thành tích lịch sử vĩ đại là đã cản được một bà chằng gian xảo lên làm tổng thống, tiếp nối chính sách thiên tả thất bại của Obama.Thật ra, TT Trump đã và đang lẳng lặng xóa bỏ gia tài của TT Obama qua việc thu hồi hay hủy bỏ gần 1.000 luật lệ và thủ tục trên đủ mọi phương diện. Với những kết quả rất cụ thể như dầu xăng đang được chuyển từ Canada xuống Texas mà không bị kẹt bởi những luật lệ bảo vệ môi trường vớ vẩn, hay con số di dân lậu đang chạy qua biên giới đã giảm tới 3/4, chấm dứt trợ cấp nuôi các hãng bảo hiểm đang lỗ lã (không phải trợ cấp cho người nghèo mua bảo hiểm) theo đúng nguyên tắc Nhà Nước không có trách nhiệm nuôi những kinh doanh quản trị tồi,...Công bằng mà nói, cho đến nay, TT Trump chưa thực hiện được những kế hoạch lớn để chúng ta phải hồ hởi tung hô ông. Đại họa Obamacare vẫn còn đó. Bức tường ngăn di dân lậu vào đe dọa job của chúng ta chưa thấy đâu. Kế hoạch giảm thuế chưa bắt đầu thảo luận. Nguy cơ Bắc Hàn vẫn chình ình đó. Đó là những tin “không vui” mà nếu muốn chống TT Trump, có thể khai thác để chỉ trích một cách chính danh và chính đáng, cho dù tất cả đều là những chương trình lớn cần thời gian để chuẩn bị, thi hành rồi hoàn tất, không phải là chuyện một vài ngày, nhất là trước sự kình chống của phe đối lập DC cũng như những xào xáo nội bộ của CH.Muốn đánh Trump một cách nghiêm chỉnh thì hãy lôi những chuyện này ra mà đánh. Nhưng kẻ này xin cảnh báo, không phải dễ đâu.Những kế hoạch chưa đạt được, nếu chửi quá sớm, đến khi TT Trump thực hiện được chuyện gì thì cũng nên đủ can đảm nhận sai lầm đã đánh quá sớm.Báo Washington Post nhận định TT Trump như nồi hấp đồ ăn, bị áp suất quá cao, sắp nổ tung, bây giờ càng ngày càng dễ nổi cọc, chửi bới lung tung. Theo một nghiên cứu của Media Research Center và đại học Pew, TT Trump là người bị TTDC đánh mạnh nhất và bất công nhất trong tất cả các tổng thống trong lịch sử cận đại Mỹ, xác nhận lại nghiên cứu trước đây của đại học Harvard là hơn 90% các tin và bài viết về TT Trump đều nhắm đả kích ông. Ngay cả trong nội bộ TTDC cũng đã có những cạnh tranh sống chết dành giựt khách, xem ai đánh Trump mạnh hơn, đặc biệt giữa các báo New York Times và Washington Post, và giữa các đài CNN và NBC.Trước thái độ đánh tới bến của TTDC thì làm sao ông Trump có thể tọa thiền được.Kẻ này đã từng viết cách đây khá lâu là TTDC biết tính tình của ông Trump nên tìm đủ cách đánh phá, chọc giận, khích động ông với hy vọng ông sẽ nổi điên làm bậy để TTDC có dịp chứng minh họ có lý.Mỹ có câu “beware of what you wish for”, ‘coi chừng bạn sẽ đạt được điều mong ước’. Vì ông thần Trump rất có thể lên cơn khùng thật và làm bậy thật. Khi đó thì chẳng những hại cho cá nhân ông, mà có thể sẽ hại luôn cho cả nước, kể cả những người nhắm mắt đánh ông. Cả nước Mỹ lụn bại, chẳng lẽ chỉ có mấy anh da trắng bảo thủ Mỹ chết, còn dân cấp tiến, da đen, da nâu, truyền thông không chết sao? (15-10-17)Vũ LinhQuý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng mỗi Thứ Ba trên Việt Báo.