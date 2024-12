Những Thay Đổi Phần Part D Về Thuốc Của Medicare Vào Năm 2025

Phúc lợi thuốc của Medicare, được biết như là Part D, sẽ chứng kiến nhiều thay đổi lớn trong năm tới như một phần thúc đẩy rộng lớn hơn để giúp trên 50 triệu người Mỹ đã ghi danh vào chương trình quản trị chi phí thuốc men.

Đó là kết quả của Đạo Luật Giảm Lạm Phát (Inflation Reduction Act – IRA) năm 2022 của chính phủ Biden, trong đó trao thẩm quyền mới cho chính phủ để trực tiếp thương lượng giá cả của một số thuốc với các công ty dược phẩm. Luật này cũng bao gồm 2 thay đổi lớn khác sẽ có hiệu lực vào năm tới: Lựa chọn để làm dễ chịu các chi phí cùng trả (co-payments) đối với các loại thuốc trên cơ bản hàng tháng và giới hạn mức $2,000 cho việc trả tiền out-of-pocket (tiền túi tự trả) cho tất cả những người ghi danh vào Part D.

Bởi vì các điều khoản này là mới – và bởi vì các phúc lợi Medicare thường có thể phức tạp đáng sợ -- thật là quan trọng để hiểu cách chúng hoạt động. Thời điểm tốt để xem xét chúng là trước khi đáo hạn đối với việc ghi danh mở cửa cho Medicare, vào ngày 7 tháng 12. Trong khi người tham gia có thể ghi danh bất cứ lúc nào để tận dụng cách thức chi trả “nhẹ nhàng” tùy chọn, rất nhiều người cao niên đã đánh mất cơ hội để giảm chi tiêu hàng năm đối với chi phí thuốc men qua việc tìm kiếm chương trình Part D mới.

Sau đây là những gì bạn cần biết về các thay đổi đối với Medicare Part D.

Làm cách nào để chi phí cùng trả (co-pays) của bạn “nhẹ nhàng hơn” thông qua Medicare Part D?

Đây là chương trình trả thuốc có toa mới, cũng được biết là chọn lựa M3P, dùng để giúp những người không có khả năng trả tức thì chi phí cùng trả co-pay lớn tại tiệm thuốc và phải bỏ việc lấy các thuốc cần thiết.

Hiện nay, bạn có chọn lựa để dàn trải phần chi phí cùng trả đối với các loại thuốc được Part D chi trả trong một năm. Trong khi bạn có thể chọn lựa vào bất kỳ thời gian nào, điều này đặc biệt giúp ích cho bạn vào đầu năm – trước khi mức $2,000 tiền trả out-of-pocket đáo hạn – nếu bạn dự kiến chi phi thuốc có toa cao, theo Juliette Cubanski, phó giám đốc chương trình chính sách Medicare tại tổ chức bất vụ lợi KFF.

“Chương trình này không tiết kiệm tiền cho bạn trong cả năm,” theo bà cho biết thêm. “Nó chỉ giúp bạn dàn trải các chi trả out-of-pocket theo thời gian.”

Điều đó có nghĩa là, đối với những người có toa thuốc rẻ tiền, chọn lựa làm dễ chịu có thể không có giá trị. Thay vì để bạn trả tại tiệm thuốc, nó thêm một hóa đơn hàng tháng để quản trị các chi phí dàn trải của tiền cùng trả (co-pays).

Một trong những cách tốt nhất là kiểm tra dụng cụ sàng lọc trên mạng của Medicare, mà qua đó dự đoán khi nào chọn lựa làm dễ chịu là xứng đáng.

Lý do chọn lựa mới này hoạt động trên cơ bản một năm, đúng hơn là 12 tháng, phản ảnh kế hoạch của Part D. Các hãng bảo hiểm trải qua quá trình đấu thầu hàng năm để giành được hợp đồng quản trị Medicare, gồm các chương trình Medicare Part D độc lập và Medicare Advantage (nơi mà các hãng bảo hiểm quản trị các phúc lợi Medicare chi trả cho việc chăm sóc ở bệnh viện và bác sĩ cũng như phúc lợi thuốc men). Vì vậy tiền cùng trả (co-pays) đối với thuốc nằm trong các chi phí tổng quát được ước tính đối với một chương trình bảo hiểm, mà được tính dựa vào cơ bản một năm.

Tại sao Part D không được chi trả đơn giản bởi một thẻ Medicare truyền thống?

Lý do là vì Medicare đã thay đổi bằng nhiều cách kể từ khi Quốc Hội ban hành chương trình này vào năm 1965, khi mà nó chỉ chi trả các hóa đơn đối với chăm sóc tại bệnh viện và khám bác sĩ. Trong một số trường hợp, nó cũng chi trả các loại thuốc được sử dụng tại các văn phòng các bác sĩ và các bệnh viện, nhưng nó đã không bao gồm phúc lợi đối với các toa thuốc thông thường mà mọi người mua tại các tiệm thuốc.

Tuy nhiên, trong nhiều thập niên theo sau giá thuốc đã gia tăng – trong một vài trường hợp đột ngột – đã thúc đẩy động lực chính trị để bổ sung phúc lợi thuốc.

Khi Quốc Hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát cuối cùng đã tạo ra phúc lợi này vào năm 2003, trong thời kỳ chính phủ George W. Bush, họ đã chọn một thay đổi chính sách rất lớn: Họ tạo ra một phúc lợi mới mà sẽ được quản trị hoàn toàn bởi các chương trình bảo hiểm sức khỏe. Ý tưởng này là các công ty bảo hiểm sẽ nộp các giá thầu cho Medicare và cạnh tranh giá cả, nhờ đó tiết kiệm tiền cho người đóng thuế.

Kể từ đó các nhà Dân Chủ và Cộng Hòa đã tranh luận về việc chương trình đó có thực sự hiệu quả tốt hơn để chính phủ liên bang – với ngân sách khổng lồ sức mạnh thương lượng – trực tiếp thương lượng giá cả thuốc Part D hay không.

Sau đó, vào năm 2022, khi đảng Dân Chủ nắm cả quyền tổng thống và Quốc Hội, họ đã bao gồm trong Đạo Luật Giảm Lạm Phát một điều khoản cho phép Medicare thẩm quyền này đối với một số thuốc. Loạt đầu tiên của các thỏa thuận Part D được thương lượng sẽ có hiệu lực vào năm 2026, với việc giảm giá cho 10 loại thuốc thông dụng, gồm thuốc điều trị bệnh tiểu đường và bệnh vẩy nến và thuốc Eliquis để ngăn ngừa cục máu đông.

Những thay đổi khác đối với Medicare đã ban hành theo Đạo Luật Giảm Lạm Phát gồm chi trả tối đa $35 cho thuốc insulin đối với các bệnh nhân tiểu đường và tài trợ thêm cho các chi phí Part D đối với các vị cao niên có thu nhập thấp.

Liệu đảng Cộng Hòa có tìm cách bãi bỏ IRA hay loại bỏ những thay đổi phúc lợi này?

Còn quá sớm để nói điều gì sẽ xảy ra.

Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại Đạo Luật Giảm Lạm Phát và tiếp tục chống đối nhiều điều khoản chính trong đó, gồm năng lượng sạch. Nhưng trong nhiệm kỳ đầu, Tổng Thống Donald Trump đã nói tốt về khái niệm các thương lượng giá thuốc Medicare. Điều không rõ là kế hoạch của ông sẽ là gì đối với những thương lượng đó mà hiện nay chúng đang diễn ra. Vấn đề khác mà chính phủ Trump sẽ phải giải quyết là liệu Medicare và Medicaid (chương trình liên bang-tiểu bang cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho những người Mỹ có thu nhập thấp) có chi trả chi phí thuốc giảm cân thế hệ mới, như được đề xuất bởi chính phủ Biden hôm Thứ Ba, 26 tháng 11 hay không.

Tuy nhiên, rộng hơn đã có sự ủng hộ lưỡng đảng lâu dài đối với việc hạn chế tiền out-of-pocket để chi trả thuốc Part D, bao gồm từ Trump trong yêu cầu ngân sách trong nhiệm kỳ đầu của ông ấy. Và khi Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa của Tiểu Bang Utah Mike Lee hồi năm ngoái đệ trình dự luật hủy bỏ các thương lượng thuốc và mức giới hạn $2,000, ông chỉ lôi cuốn được một người đồng bảo trợ cho dự luật là TNS Cộng Hòa của Florida Marco Rubio – người được Trump chọn làm ngoại trưởng.

Nói chung, tùy thuộc vào Quốc Hội và tổng thống để tạo những thay đổi lớn trong chính sách – dù các Trung Tâm Phục Vụ Medicare và Medicaid tạo ra một vài thay đổi nhỏ mỗi năm trong các luật lệ quản trị các chương trình Part D. Ngược lại, những quyết định ảnh hưởng Part D, gồm việc tiếp tục điều khoản giúp làm nhẹ việc chi trả và mức giới hạn $2,000, có thể sẽ bị thay đổi bởi người được Trump chọn lãnh đạo CMS và Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Đạo, theo Rodney Whitlock, phó chủ tịch của McDermott+Consulting, là người trước đây đã đóng vai trò cố vấn chính sách sức khỏe của Đảng Cộng Hòa cho Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện.

“Nếu người được chọn vào vị trí quan trọng tin tưởng mạnh mẽ vào các điều khoản đó, chúng có thể tiếp tục duy trì,” theo Whitlock cho biết.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về Part D của Medicare ở đâu?

Một trong những dụng cụ tốt nhất để so sánh các chương trình Part D là dụng cụ tìm kiếm chương trình Medicare trên mạng. Đối với những người cần sự giúp đỡ để tìm trang mạng này, Các Chương Trình Trợ Giúp Bảo Hiểm Sức Khỏe Tiểu Bang (State Health Insurance Assistance Programs) có mạng lưới những người cố vấn địa phương là những người không được tài trợ từ các công ty. Nguồn trợ giúp khác được giới thiệu bởi ký giả chuyên về tài chánh cá nhân của báo The Washington Post Michelle Singletary trong cuốn sách “Get What’s Yours for Medicare.”

Loại trợ giúp này thường cần thiết bởi vì việc tìm kiếm bảo hiểm Part D có thể khó khăn – càng bị làm tồi tệ hơn bởi việc quảng cáo rầm rộ của các hãng bảo hiểm. Đó là lý do tại sao có quá nhiều người quyết định bám chặt với bảo hiểm sức khỏe hiện tại của họ mà không kiểm tra xem họ có thể có được điều tốt hơn cho những nhu cầu của họ không, theo Amy Niles, quan chức lãnh đạo của tổ chức Patient Access Network Foundation.

“Nó thật là rất lộn xộn,” theo Niles cho biết. “Nhưng nếu có một năm nào đó để làm điều đó, thì chính đó là năm nay.”

Như bà ấy chỉ ra, nhiều thành viên ghi danh có thể tìm thấy chương trình Part D hiện nay của họ sẽ không còn được cung cấp nữa trong năm 2025 – hoặc là những thay đổi đã được thực hiện có thể ảnh hưởng loại thuốc nào được bao trả và họ phải cần làm gì để có bảo hiểm đó.

Những thành viên ghi danh cũng nên biết rằng Đạo Luật Giảm Lạm Phát bao gồm các điều khoản đã thay đổi các luật lệ đối với mạng lưới an toàn tài chánh cho các hãng bảo hiểm của Part D, được biết như là tái bảo hiểm. Điều này có thể dẫn đến việc các công ty bảo hiểm sức khỏe đòi nhiều hơn việc trao quyền trước đối với các loại thuốc và đặt ra nhiều hạn chế hơn lên các chọn lựa thuốc, sẽ khiến một số hãng bảo hiểm từ bỏ nhiều chương trình Part D. Thực tế, số lượng chương trình Part D độc lập sẽ bãi bỏ gần một phần ba vào năm 2025, xuống còn 464, theo KFF. Tuy nhiên, mọi người thường sẽ có một chọn lựa của ít nhất một tá chương trình độc lập, cộng thêm nhiều chương trình thuốc Medicare Advantage.

(Việt Báo dịch từ bài viết “How to take advantage of Medicare’s expanded drug benefit in 2025” của ký giả Kerry Dooley Young được đăng trên trang mạng của báo The Washington Post hôm 1 tháng 12 năm 2024.)