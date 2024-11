Mọi thứ sẽ cùng tăng giá: Tấc đất, tấc vàng. Giá thuê đất thương mại dịch vụ ở TP HCM dự kiến tăng 18-53%.

- Trump kiện CBS, đòi đền 10 tỷ đô vì phỏng vấn bà Harris, và nói rõ cần tước giấy phép CBS và sẽ đưa các phóng viên CBS vào tù.

- Trump: cựu Dân biểu Liz Cheney (R-Wyo.) cần bị chĩa 9 nòng súng vào mặt để bỏ ý tưởng gửi "10.000 quân thẳng vào miệng kẻ thù".

- California: Cựu Giám sát viên Andrew Đỗ nhận tội âm mưu hối lộ, sẽ bị tuyên án ngày 31/3/2025

- Cựu DB Gabby Giffords, người suýt chết trong một vụ nổ súng năm 2011, lên án Trump đã hù dọa cựu DB Cheney cần bị chĩa 9 nòng súng vào mặt để ngưng diều hâu [bênh Ukraine]

- ACLU kiện Phòng bầu cử tại Quận Cobb, Georgia, đã bỏ lỡ thời hạn gửi ít nhất 3.000 lá phiếu qua thư tới cử tri

- Cựu luật sư của Trump, Kenneth Chesebro, bị tước bằng hành nghề ở New York vì soạn kế hoạch đại cử tri giả cho Trump

- Hiện hải ngoại có gần 3 triệu cử tri Mỹ, bao gồm hàng chục ngàn quân nhân Hoa Kỳ và gia đình, có thể là phiếu quyết định ở 7 tiểu bang

- Bà Harris tố Trump muốn bỏ tù những người đối đầu với Trump, trong khi bà dự kiến "cho họ một chỗ ngồi tại bàn".

- Bà Harris: nếu Trump thắng cử, sẽ vào Bạch Ốc với danh sách cần trả thù, nếu bà thắng cử thì là danh sách việc cần làm

- Anthony Scaramucci (cựu Giám đốc Truyền thông Bạch Ốc của chính phủ Trump năm 2017) viết bài kêu gọi bầu cho bà Harris

- Cựu ứng cử viên tổng thống độc lập Robert Kennedy Jr. tố truyền thông Mỹ không chịu phỏng vấn ông, và nói chụp mũ Trump là Hitler là sai (nhưng chính Tướng Kelly, cựu Chánh văn phòng của Trump, kể rằng Trump mê Hitler)

- Trump nói Robert F. Kennedy Jr. sẽ làm về y tế cho chính phủ Trump, và Elon Musk sẽ tiết kiệm công quyền cho chính phủ Trump

- Trump chỉ trích TT Biden đã "thống nhất" Nga và TQ. Trump hứa sẽ chia rẽ Nga-TQ

- Bức tượng Trump khổng lồ, cởi truồng chọc quê những người Cộng hòa xuất hiện trở lại ở Philadelphia. Cao 43 feet (13.1 mét), nặng 6.000 pound (2721 kilograms)

- Bà Harris lên án Trump về lời nói ông sẽ bảo vệ phụ nữ "bất kể phụ nữ có thích hay không" là xúc phạm đến phụ nữ

- Trump thề sẽ cung cấp cứu trợ giá khẩn cấp

- Trump chỉ trích bà Harris "tệ hơn" bà Clinton

- Elon Musk xin chuyển hồ sơ bị kiện vì tặng 1 triệu đô/ngày lên tòa liên bang

- Quận Maricopa (Arizona) là chiến trường sôi động nhất: từng lá phiếu sẽ bị săm soi để xem hợp lệ hay không.

- Cựu thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg viết bài giải thích vì sao ông ủng hộ bà Harris

- Luật nhân quả nhãn tiền: Trump quỵt tiền nợ thị trấn Albuquerque 445.000 đô, quay lại mở mít-tinh gặp khó khăn

- YouTube hốt bạc nhờ MAGA làm video phun tin giả.

- Quảng cáo của chiến dịch Harris có lời diễn viên Julia Roberts nói làm Cộng Hòa nổi giận: nếu vợ của họ bí mật bầu cho bà Harris là tương đương tội ngoại tình

- Dân Biểu Cộng Hòa Louie Gohmert (R-TX) thú nhận các nước Cộng Sản muốn Trump thắng cử để nước Mỹ trả thù nhau, gây xáo trộn, suy sụp

- Ủng hộ rất bất ngờ: Báo The Economist từ Anh ủng hộ bà Harris

- Chiến dịch Harris đăng quảng cáo tiếng Tây Ban Nha nhắm vào cử tri Puerto Rico và người Mỹ Latinh ở các tiểu bang chiến trường nhắc lời "hòn đảo rác rưởi"

- Thủ tướng Lebanon lên án việc Israel tấn công quân sự khắp Lebanon, ông nói không có chuyện Mỹ đòi Lebanon ngưng bắn đơn phương với Israel.

- Liên Âu và Nhật hoàn tất Quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng song phương

- Canada: Ukraine nên được phép triển khai vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu quân sự sâu trong đất Nga.

- Nga: quân đội Nga và Bắc Hàn liên lạc rất chặt chẽ. Mỹ: 8.000 lính Bắc Hàn đang đồn trú tại biên giới Nga-Ukraine.

- Nissan Motor giảm sản lượng ráp xe tại Mỹ khoảng 30% vì bán chậm

- Hãng dầu ExxonMobil thu nhập quý 3 năm đạt 8,61 tỷ đô la, giảm 5%

- Kinh tế Mỹ tăng đều, nhưng chậm

- Con gái Obama làm bộ phim The Heart ghi tên đạo diễn là Malia Ann để không ai biết là con Obama

- Florida: Khi bị bắt cóc, 1 phụ nữ gọi 911 và đặt mua pizza, được cứu.

- Nga phảt Google với số tiền phạt khổng lồ.

- Amazon doanh số bán hàng quý 3 tăng 11%, đạt 159 tỷ đô

- Mỹ trừng phạt 5 cá nhân người Mexico và hai thực thể có trụ sở tại Mexico được cho là dính tới buôn bán ma túy bạo lực

- OpenAI trình làng tính năng tìm kiếm ChatGPT

- Google thêm các tính năng mới sẽ có trên Maps, Waze và Google Earth.

- Ford Motor sẽ ngừng sản xuất xe điện (EV) F-150 Lightning từ giữa tháng 11 cho đến đầu năm 2025

- Thị trấn đại học thân thiện có giá hợp lý nhất Mỹ là: 1. Brownsville, TX; 2. Brookings, SD; 3. Laredo, TX; 4. Edinburg, TX; 5. Lawton, OK; 6. Oxford, OH; 7. Nacogdoches, TX; 10. Valdosta, GA.

- Quận Cam: điều tra vụ một số cầu thủ bóng bầu dục của Trung học Công giáo Santa Margarita tấn công tình dục 9 học sinh

- Một thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Cam bị truy tố tội giết vợ đã được tại ngoại với 2 triệu đô để chờ xử

- TIN VN. Hoa Kỳ khởi xướng điều tra kép chống bán phá giá, chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi từ Việt Nam.

- TIN VN. Y hệt phim hành động: bác sĩ ở TPHCM phi thân, nhảy tường, chạy trốn khi thấy thanh tra.

- HỎI 1: Trẻ em trong 2 năm đầu đời ăn ít đường khi lớn lên sẽ tránh bệnh tiểu đường và huyết áp? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tiền thuốc bệnh nhân phải trả bằng tiền túi tăng đều mỗi năm, đặc biệt là bệnh thần kinh? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-1/11/2024) ⦿ ---- Nissan Motor Corporation dường như đang cắt giảm sản lượng các mẫu xe chính của mình tại Hoa Kỳ khoảng 30% do doanh số bán hàng chậm chạp, hãng tin Nikkei của Nhật Bản đưa tin vào thứ sáu. Sau khi cắt giảm sản lượng, công ty sản xuất xe Nhật Bản này đã đặt mục tiêu đạt doanh số toàn cầu là 3,65 triệu xe trong năm tài chính 2024 vào tình thế nguy hiểm. Trước đó, Nissan đã điều chỉnh giảm dự báo cho toàn bộ năm tài chính 2024. Hãng này cho biết họ kỳ vọng lợi nhuận hoạt động của mình sẽ đạt mức 500 tỷ Yên (3,25 tỷ đô la), thấp hơn khoảng 16% so với dự báo trước đó.

⦿ ---- Hãng dầu ExxonMobil đã công bố vào thứ sáu rằng thu nhập theo GAAP của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 8,61 tỷ đô la, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông đạt 1,92 đô la, giảm 14% so với quý 3 năm 2023. Tổng doanh thu và thu nhập khác giảm 0,8% và đạt 90,01 tỷ đô la. Cổ phiếu của ExxonMobil tăng 1,47% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công bố số liệu quý 3.

⦿ ---- Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động vào thứ sáu, bảng lương phi nông nghiệp tại Hoa Kỳ đã tăng 12.000 vào tháng 10. Con số này thấp hơn so với mức 223.000 đã điều chỉnh của tháng 9 và dự báo của các nhà phân tích là 113.000. Chăm sóc sức khỏe đã tăng thêm 52.000 việc làm, tiếp theo là chính phủ với 40.000.

Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4,1%. Số lượng người thất nghiệp không thay đổi nhiều so với tháng trước, ở mức 7,0 triệu. Thu nhập trung bình theo giờ cho tất cả nhân viên trong bảng lương phi nông nghiệp tư nhân tăng 13 xu hoặc 0,4%. Tuần làm việc trung bình vẫn ở mức 34,3 giờ.

⦿ ---- Trên mạng IMDb, phần mô tả cho bộ phim ngắn The Heart liệt kê đạo diễn của bộ phim là Malia Obama, con gái của tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Nhưng trong phần giới thiệu của chính bộ phim, cô gái 26 tuổi này quyết định chỉ xuất hiện với cái tên "Malia Ann"— và một câu nói mà người cha nổi tiếng của cô đã nhắc đến trong lần xuất hiện vào thứ Ba trên Pivot Podcast, theo tờ The Hill. "Cô ta không sử dụng Obama", cựu tổng thống cho biết. "Tôi đã nghĩ, 'Con biết họ sẽ biết con là ai không?'"

Về phần mình, Malia nói với cha mình rằng cô thích khán giả đón nhận bộ phim—một bộ phim về "những đồ vật bị mất và những người cô đơn, sự tha thứ và hối tiếc", theo lời cô, đã ra mắt tại Sundance vào đầu năm nay—vì giá trị của phim chứ không phải vì mối liên hệ với Obama.

Obama lưu ý rằng cả Malia và em gái cô, Sasha, 23 tuổi, đều có thể "rất bướng bỉnh" khi cố gắng tránh sự xuất hiện của chủ nghĩa phe cánh gia đình, theo ABC News. "Thách thức đối với [ông Obama và vợ Michelle Obama] là để chúng tôi giúp đỡ họ", ông nói. "Hai cô rất nhạy cảm về vấn đề này."

⦿ ---- Khi bị bắt cóc, nhờ gọi 911 và đặt mua pizza, được cứu. Một phụ nữ Florida đã ra một cánh đồng ở vùng nông thôn Quận Volusia để uống rượu với một người đàn ông, nhưng mọi chuyện đã thay đổi và người đàn ông đó bắt đầu tấn công cô, cô kể lại. Để được giúp đỡ, cô đã giả vờ như đang gọi pizza—nhưng thực ra cô đã gọi 911, theo ABC 11 đưa tin. "Tôi muốn gọi pizza. Tôi bị kẹt ở đây quá", cô ấy nói trong đoạn ghi âm cuộc gọi, theo NBC News.

Khi được tổng đài viên yêu cầu xác nhận rằng cô ấy biết mình đã gọi 911, cô ấy trả lời, "Vâng, tôi chắc chắn là tôi đang gọi đến số đó. Đang cố gọi pizza". Khi được hỏi liệu cô ấy có biết vị trí của mình không, cô ấy nói, "Không, về cơ bản là không, tôi bị kẹt ở đây. Sẽ không đưa tôi về nhà". Sau đó, cô ấy có thể được nghe nói, "Tôi có thể gọi pizza không? Một chiếc pepperoni và thêm phô mai".

Cảnh sát trưởng đã theo dõi cuộc gọi đến một cánh đồng, nơi họ nói rằng họ tìm thấy Luis Diego Hernandez-Moncayo, 27 tuổi, đang đè lên một người phụ nữ đang la hét. Người phụ nữ kêu cứu và nói rằng người đàn ông đó đang cố cưỡng hiếp cô. Có thể nghe thấy cô nói, "Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa" khi cảnh sát tiến đến. Sau đó, cô nói với cảnh sát rằng Hernandez-Moncayo đã dùng ma túy và sau đó trở nên hung dữ với cô, không cho cô rời đi. Y đã bị bắt và bị cáo buộc tội cố ý tấn công tình dục, tấn công bằng cách siết cổ và giam giữ trái phép. Y được cho là một người nhập cư không có giấy tờ gần đây đã nộp đơn xin tị nạn.

⦿ ---- Con số tiền phạt khổng lồ. Một tòa án Nga dường như không hiểu được các con số và thực tế nên đã ra lệnh cho Google phải trả một khoản tiền phạt lớn vô lý vì chặn các kênh tiếng Nga trên YouTube. Tòa án cho biết Google nợ 2 undecillion rúp, tương đương 20 deciillion đô la, hay 20 tỷ nghìn tỷ nghìn tỷ đô la, CNN đưa tin. Con số này, gồm 20 theo sau là 33 số 0, lớn hơn nhiều lần so với quy mô nền kinh tế toàn cầu, mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính là khoảng 110 nghìn tỷ đô la. Trong khi Google được định giá khoảng 2 nghìn tỷ đô la.

Theo phương tiện truyền thông nhà nước Nga, trước đó tòa án đã ra lệnh cho Google gỡ rào chặn 17 kênh, bao gồm các kênh truyền thông nhà nước, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt tăng gấp đôi mỗi tuần. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm rằng mặc dù ông thậm chí không biết cách phát âm con số này, nhưng "nó khá mang tính biểu tượng", NBC News đưa tin.

"Công ty Google không nên hạn chế các hãng thông tấn của chúng tôi trên nền tảng của họ", ông nói. "Đây nên là lý do để ban lãnh đạo Google chú ý đến vấn đề này và cải thiện tình hình". Trong báo cáo thu nhập mới nhất, Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết họ không tin rằng "các vấn đề pháp lý đang diễn ra" ở Nga sẽ "có tác động tiêu cực đáng kể" đến thu nhập. NBC News lưu ý rằng khoản tiền phạt thấp hơn con số đã truyền cảm hứng cho tên công ty—một googol có một trăm số không.

⦿ ---- Thủ tướng lâm thời của Lebanon Najib Mikati đã phủ nhận các báo cáo vào thứ sáu rằng Hoa Kỳ đã yêu cầu Lebanon đồng ý ngừng bắn đơn phương với Israel như một phần của những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết xung đột Israel-Hezbollah.

Mikati cũng cáo buộc Israel từ chối mọi nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn và thực hiện Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc, viện dẫn "việc mở rộng phạm vi xâm lược mới của mình vào các khu vực của Lebanon, liên tục đe dọa người dân phải sơ tán toàn bộ các thành phố và làng mạc, và việc tiếp tục nhắm mục tiêu vào các vùng ngoại ô phía nam của Beirut bằng các cuộc tấn công phá hoại."

⦿ ---- Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đã lên án việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Lebanon hôm thứ Sáu, cáo buộc Israel phá hoại các nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn sau hơn một tháng xung đột dữ dội hơn. Trong một tuyên bố, Mikati chỉ trích các cuộc không kích liên tục của Israel vào các khu vực của Lebanon và vùng ngoại ô Beirut, mô tả những hành động này và cảnh báo sơ tán toàn bộ cộng đồng là những chỉ báo rõ ràng cho thấy Israel không muốn đồng ý ngừng bắn. Mikati nói thêm: "Những tuyên bố và tín hiệu ngoại giao của Israel mà Lebanon nhận được đã khẳng định sự ngoan cố của Israel trong việc bác bỏ các giải pháp được đề xuất và khăng khăng theo đuổi phương án giết chóc và phá hủy".

Những phát biểu của ông được đưa ra sau các cuộc thảo luận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với các quan chức Hoa Kỳ, bao gồm Amos Hochstein và Brett McGurk, về các điều kiện tiềm năng để chấm dứt thù địch. Giao tranh, đã leo thang kể từ ngày 23 tháng 9, đã khiến ít nhất 2.800 người thiệt mạng tại Lebanon.

⦿ ---- Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã kết thúc Quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng song phương vào thứ sáu trong cuộc họp của Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Iwaya. Borrell cho biết đây là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này mà Liên minh đã ký kết với một quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận này "rất quan trọng vì chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là sân khấu của lịch sử nhân loại sẽ được viết trong thế kỷ này".

Borrell cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani. Hai bên lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Bắc Hàn và tái khẳng định nhu cầu tăng cường hợp tác EU-Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, bao gồm an ninh hàng hải, an ninh mạng và các mối đe dọa hỗn hợp.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly đã tái khẳng định vào thứ Sáu, trong một cuộc phỏng vấn với Radio-Canada, lập trường của quốc gia bà rằng Ukraine nên được phép triển khai vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu quân sự sâu trong biên giới của Nga. "Lập trường của Canada là chúng tôi nên cho phép người Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy và đưa ra lập luận cho lập trường đó trong các cuộc trò chuyện với các đồng minh của mình", Joy nói thêm.

Zelensky trước đó đã trình bày cái gọi là "kế hoạch chiến thắng" trước quốc hội Ukraine, trong đó ông yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trình bày một "kế hoạch chiến thắng" trước quốc hội nước mình, trong đó bao gồm việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết hôm thứ Sáu rằng quân đội Nga và Bắc Hàn đang "liên lạc rất chặt chẽ", bao gồm cả các cơ quan an ninh. Phát biểu tại cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Choe Son-hui, Lavrov cho biết quan hệ song phương đã đạt đến "mức độ cao chưa từng có" trong vài năm qua nhờ "sự quan tâm đặc biệt" của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu diễn ra sau khi quân đội Bắc Hàn được triển khai trên mặt trận Ukraine để chiến đấu cho phía Nga. Hôm qua, Thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết có khoảng 8.000 binh lính Bắc Hàn đang đồn trú tại biên giới Nga-Ukraine. Choe đảm bảo với Lavrov rằng, "cho đến ngày chiến thắng, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng những người đồng chí Nga của mình".

⦿ ---- California: Andrew Đỗ, Giám sát viên Quận Cam, đã nhận tội âm mưu hối lộ (conspiracy to commit bribery) trong một kế hoạch sâu rộng đã sử dụng sai mục đích các khoản tiền cứu trợ COVID-19 vốn đáng lẽ phải được dùng để nuôi người già. Andrew Đỗ, người vừa từ chức giám sát viên của Quận Cam, đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Santa Ana hôm thứ năm theo thỏa thuận với các công tố viên liên bang. Đỗ, 61 tuổi, đã xin lỗi gia đình và những người phụ thuộc vào ông trong một tuyên bố mà ông đọc tại tòa, theo AP đưa tin. "Tôi vô cùng hối hận về hành động của mình", ông nói.

Cảnh sát cho biết Đỗ đã nhận hơn nửa triệu đô la tiền hối lộ trong khi giúp đưa các khoản tiền cứu trợ COVID của liên bang được chuyển đến một tổ chức tự nhận là đang nuôi người già và người khuyết tật. Hội bất vụ lợi Viet America Society, nơi con gái của Đỗ là cô Rhiannon Đỗ, được liệt kê là một viên chức, đã không chi phần lớn số tiền nhận được cho các bữa ăn để cung cấp chúng, và cảnh sát cho biết thêm rằng một khoản tiền từ đó đã chi vào mua bất động sản.

Các viên chức liên bang cho biết chỉ có 15% trong số hơn 9 triệu đô la được chuyển cho hội này được dùng để cung cấp bữa ăn. Các nhà chức trách cho biết nhóm này cũng đã nhận được 1 triệu đô la cho một đài tưởng niệm cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam tại địa phương, nơi vẫn chưa hoàn thành. Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách đã tịch thu hơn 2 triệu đô la.

- California: Cựu Giám sát viên Andrew Đỗ nhận tội âm mưu hối lộ, sẽ bị tuyên án ngày 31/3/2025

Theo AP, dự kiến Andrew Đỗ ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 31 tháng 3/2025. Biện lý cho biết cô Rhiannon Đỗ đang hợp tác với cuộc điều tra theo thỏa thuận với các công tố viên và sẽ không bị truy tố. Bản tin chi tiết ở đây:

https://apnews.com/article/orange-county-pandemic-funds-supervisor-andrew-do-76bd12da519280db5f4fcc4a687ea64c

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump đang gây ra phản ứng dữ dội với những bình luận của ông về cựu Dân biểu Liz Cheney (R-Wyo.) khi ông mô tả bà bị "chĩa súng vào mặt" trong khi Trump chỉ trích chính sách đối ngoại của bà. Ian Sams, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris, đã chỉ trích Trump vì lời lẽ nguy hiểm, bạo lực. "Quý vị có Donald Trump, người đang nói về việc đưa một đảng viên Cộng hòa nổi tiếng ra xử bắn. Và quý vị có Phó Tổng thống Harris nói về việc đưa một người vào Nội các của bà Harris", Sams nói vào sáng thứ Sáu trên MSNBC.

Trong chương trình "Morning Joe" của MSNBC vào thứ Sáu, người dẫn chương trình Joe Scarborough cho biết Trump đã "kêu gọi bắn vào mặt Cheney bằng chín khẩu súng — chín khẩu súng trường — vào cuối tuần của chiến dịch". Scarborough nói: "Không chỉ những gì hình ảnh nói về Đảng Cộng hòa vào năm 2024, mà còn cả hình ảnh của nó ở London, Paris, Madrid, Warsaw và trên toàn thế giới."

Trump đã đưa ra những bình luận về Cheney trong một cuộc trò chuyện bên lò sưởi với cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson ở Arizona vào tối thứ năm, trong khi chỉ trích cha của Cheney, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, vì đã ủng hộ Harris. "Tôi không trách ông ấy vì đã ủng hộ con gái mình, nhưng con gái ông ấy là một cá nhân rất ngu ngốc, rất ngu ngốc", Trump nói vào thứ năm.

"Cô Cheney là một kẻ hiếu chiến cấp tiến", Trump nói. "Hãy để cô ấy đứng đó với một khẩu súng trường với chín nòng bắn vào cô Cheney, OK. Hãy xem cô ấy cảm thấy thế nào về điều đó, bạn biết đấy, khi những khẩu súng chĩa vào mặt cô ấy. Bạn biết đấy, tất cả bọn họ đều là những kẻ hiếu chiến khi họ ngồi ở Washington trong một tòa nhà đẹp đẽ và nói rằng, ôi trời, chúng ta sẽ, hãy gửi — hãy gửi 10.000 quân thẳng vào miệng kẻ thù".

Cựu DB Cheney đã nổi lên như một trong những đối thủ Cộng hòa lớn tiếng nhất của Trump kể từ vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021, và đã tham gia cuộc đua trong chu kỳ này ủng hộ cho Harris và một số đảng viên Dân chủ ở vòng bỏ phiếu tiếp theo.

Bà đã phản hồi lại những phát biểu của Trump, đăng trên nền tảng xã hội X rằng nó giống như một lời đe dọa giết người. “Đây là cách những kẻ độc tài phá hủy các quốc gia tự do. Chúng đe dọa những người lên tiếng chống lại chúng bằng cái chết”, Cheney nói.

⦿ ---- Luật sư MAGA hỗ trợ bạo loạn bị tước bằng. Cựu luật sư của Trump, Kenneth Chesebro, người đã giúp đưa ra chiến lược bầu cử thay thế (qua các đại cử tri giả) cho chiến dịch tranh cử của Trump vào năm 2020, đã bị đình chỉ hành nghề luật sư tại New York sau khi bị kết tội vì một "tội nghiêm trọng".

Một hội đồng thẩm phán tại Tòa kháng án - tòa kháng án cấp trung của New York - đã ra phán quyết vào thứ năm rằng Chesebro bị cấm hành nghề luật sư tại tiểu bang này, "có hiệu lực ngay lập tức", sau khi ông nhận tội trong vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 của Georgia chống lại cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông.

Chesebro đã thừa nhận một tội danh trọng tội là âm mưu thực hiện việc nộp tài liệu gian lận, suýt trở thành bị cáo đầu tiên trong số hàng chục bị cáo phải ra tòa vì những nỗ lực bị cáo buộc nhằm giữ Trump nắm quyền sau khi ông thua cuộc bầu cử năm 2020 tại tiểu bang Georgia.

Ban đầu, ông bị buộc tội bảy tội danh trọng tội, bao gồm cả tội danh theo Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và bị ảnh hưởng bởi tội phạm tống tiền (RICO) của tiểu bang Georgia. Những tội danh đó chủ yếu liên quan đến nỗ lực của ông nhằm tổ chức các nhóm đại cử tri giả để ủng hộ Trump, những người cuối cùng đã họp tại bảy tiểu bang mà Tổng thống Biden giành chiến thắng.

“Khi một luật sư bị kết tội trọng tội — có thể là trọng tội được thực hiện ở New York hoặc tội phạm được thực hiện bên ngoài New York mà sẽ cấu thành trọng tội nếu thực hiện ở tiểu bang này — luật sư đó sẽ không còn đủ năng lực hành nghề luật nữa”, hội đồng đã viết.

Chesebro đã giúp tạo ra cái gọi là kế hoạch đại cử tri giả mạo nhằm thúc đẩy việc chứng nhận danh sách đại cử tri ủng hộ Trump ở các tiểu bang chiến trường thay vì phiếu đại cử tri thực sự dành cho Biden. Các đại cử tri giả mạo được cho là đã triệu tập ở Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania, New Mexico, Nevada và Wisconsin, tuyên bố vô căn cứ rằng họ là đại cử tri “được bầu hợp lệ” từ các tiểu bang của họ.

Kế hoạch dựa vào cựu Phó Tổng thống Mike Pence để chứng nhận phiếu đại cử tri ủng hộ Trump, nhưng vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 — ngày chứng nhận bầu cử — ông Pence đã từ chối thực hiện kế hoạch. Một đám đông ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol vào cuối ngày hôm đó để phản đối kết quả bầu cử và đòi treo cổ Pence vì từ chối lật ngược kết quả bầu cử.

Sau khi nhận tội ở Georgia, Chesebro được cho là đã tham gia phỏng vấn ở Arizona và Nevada, nơi cuối cùng đã đệ đơn kiện một số đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả những đồng minh hàng đầu của Trump. Ông cũng phải đối mặt với các cáo buộc ở Wisconsin về âm mưu này.

⦿ ---- Cựu Dân biểu Gabby Giffords, người suýt chết trong một vụ xả súng năm 2011 và là người sáng lập nhóm phòng chống bạo lực súng đạn GIFFORDS, đã lên án Trump trong một tuyên bố sáng Thứ Sáu sau khi ông Trump cho rằng Liz Cheney sẽ không phải là một người hiếu chiến nếu cô Cheney bị chĩa 9 mũi súng vào mặt (câu nói của Trump là ám chỉ rằng đừng giúp bà Harris trong lập trường giúp Ukraine chống Nga vì sẽ bị chĩa súng vào mặt).

"Tuyên bố rằng một người nên bị bắn và giết chỉ vì ủng hộ một ứng cử viên khác là hành động phản Mỹ. Bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào tuyên bố tôn trọng hiến pháp và pháp quyền đều có trách nhiệm lên tiếng phản đối những bình luận nguy hiểm của Donald Trump ngay lập tức", Giffords cho biết trong một tuyên bố.

"Tôi đã bị bắn và suýt chết vì phục vụ người dân Arizona", bà tiếp tục. "Là một người sống sót sau bạo lực chính trị, tôi yêu cầu những người Arizona và những người yêu nước Mỹ từ chối lời kêu gọi bạo lực và trả thù của Trump. Hãy bầu Kamala Harris và khép lại chương đen tối này một lần và mãi mãi".

Tại một sự kiện với Tucker Carlson tối qua, Trump đã nói về Cheney, "Cô Cheney là một người hiếu chiến cấp tiến. Hãy để cô Cheney đứng đó với một khẩu súng trường với chín nòng súng bắn vào cô ấy, được rồi, hãy xem cô ấy cảm thấy thế nào về điều đó. Bạn biết đấy, khi những khẩu súng chĩa vào mặt cô ấy — bạn biết đấy, tất cả bọn họ đều là những kẻ hiếu chiến khi họ ngồi ở Washington trong một tòa nhà đẹp đẽ, nói rằng, 'Ồ, trời ạ ... hãy gửi 10.000 quân thẳng vào miệng kẻ thù.' Nhưng cô Cheney là một người ngu ngốc."

Trong một phản hồi mà cô ấy đăng lên X, cựu DB Cheney nói, "Đây là cách những kẻ độc tài phá hủy các quốc gia tự do. Họ đe dọa những người lên tiếng chống lại họ bằng cái chết. Chúng ta không thể giao phó đất nước và tự do của mình cho một người đàn ông nhỏ nhen, thù dai, tàn nhẫn, bất ổn muốn trở thành một bạo chúa. #BầuphiếuchoKamala."

⦿ ---- Các viên chức bầu cử tại Quận Cobb, Georgia, đã bỏ lỡ thời hạn gửi ít nhất 3.000 lá phiếu qua thư tới cử tri, theo một vụ kiện mới được chia sẻ đầu tiên với NBC News. Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, ACLU của Georgia và Trung tâm Luật Cho Dân Nghèo miền Nam đã đệ đơn kiện các viên chức bầu cử tại Quận Cobb, Georgia sáng Thứ Sáu, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho hơn 3.000 cử tri không nhận được lá phiếu qua thư đúng hạn.

Các lá phiếu được yêu cầu trước thời hạn theo luật định, nhưng vụ kiện cho biết quận thừa nhận đã không gửi hết tất cả các lá phiếu qua thư đúng hạn. Các lá phiếu qua thư phải được điền và gửi trả lại quận trước ngày 5 tháng 11 tại Georgia, nhưng Bưu điện Hoa Kỳ đã khuyến cáo cử tri gửi lại lá phiếu của mình trước một tuần so với ngày đó để đảm bảo giao đúng hạn — thời hạn đã qua vào đầu tuần này. Cử tri cũng có thể gửi lá phiếu của mình cho các viên chức bầu cử hoặc thông qua các thùng phiếu.

Khiếu nại đổ lỗi cho luật bầu cử của Georgia và những thay đổi về luật gần đây đã làm quá tải các viên chức bầu cử, yêu cầu các viên chức Quận Cobb chuyển qua đêm các lá phiếu qua thư chưa được chuyển đến và cho những cử tri bị ảnh hưởng đến ngày 8 tháng 11 để trả lại lá phiếu của họ.

“Những cử tri này đã thực hiện đúng các bước để bầu ra các nhà lãnh đạo của họ, nhưng lại đứng trên bờ vực bị tước quyền bầu cử do những sai sót về mặt hành chính khiến gánh nặng ngày càng tăng đối với cử tri và các viên chức địa phương. Quận phải khắc phục ngay lập tức và phải bảo đảm những cử tri này không bị tước quyền bỏ phiếu cơ bản của họ", Theresa J. Lee, luật sư cấp cao tại Dự án Quyền bỏ phiếu của ACLU cho biết.

⦿ ---- Với cuộc đua giành chức tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra căng thẳng trong những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang tìm kiếm phiếu bầu không chỉ ở mọi ngóc ngách của Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới. Chương trình Hỗ trợ Bầu cử Liên bang (FVAP) ước tính có gần 3 triệu cử tri đủ điều kiện của Hoa Kỳ đang sống bên ngoài Hoa Kỳ, bao gồm hàng chục ngàn quân nhân Hoa Kỳ và gia đình của họ.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong nhóm này thấp — theo FVAP, chưa đến 8% trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, so với gần 67% nói chung. Nguyên nhân chủ yếu là do sự nhầm lẫn và khó khăn về cách yêu cầu và trả lại phiếu bầu, với mỗi tiểu bang có các quy tắc và thời hạn khác nhau, bao gồm cả việc cho phép trả lại phiếu bầu qua email hoặc fax. Tuy nhiên, phiếu bầu của người Mỹ ở nước ngoài đủ quan trọng để cả hai đảng đều muốn có họ và một số vụ kiện của đảng Cộng hòa đã tìm cách ngăn chặn họ, không cho đếm.

James Lockett, chủ tịch của Democrats Abroad Hong Kong, cho biết cử tri ở nước ngoài "có thể tác động đến cuộc bầu cử, đặc biệt là ở các tiểu bang dao động". Người Mỹ sống ở nước ngoài, đến từ mọi thành phần chính trị nhưng được cho là thiên về đảng Dân chủ, thường có quan điểm toàn cầu hơn về chính sách đối ngoại và các vấn đề khác so với những cử tri Mỹ khác, Lockett cho biết.

"Khi sống ở nước ngoài, bạn sẽ tận mắt chứng kiến ​​mọi thứ, gần gũi, trực tiếp, vì vậy bạn biết chính xác những gì đang diễn ra trên thực địa", ông nói. Lần đầu tiên trong một cuộc bầu cử tổng thống, Ủy ban Quốc gia Dân chủ đã cung cấp cho Đảng Dân chủ ở nước ngoài 300.000 đô la tiền tài trợ trong năm nay để hỗ trợ đăng ký cử tri và các nỗ lực khác nhằm huy động phiếu bầu ở nước ngoài.

Theo DNC, có khoảng 1,6 triệu người Mỹ ở nước ngoài đủ điều kiện bỏ phiếu tại bảy tiểu bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Năm 2020, Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống chỉ với 44.000 phiếu bầu trên khắp Arizona, Georgia và Wisconsin.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kiện CBS News đòi bồi thường 10 tỷ đô la vào thứ năm vì cuộc phỏng vấn "60 Minutes" của CBS với Phó Tổng thống Kamala Harris, theo Fox News đưa tin. Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang tại Quận phía Bắc Texas, cáo buộc kênh truyền hình CBS đã tham gia vào "các hành vi đảng phái và bất hợp pháp về bầu cử và can thiệp vào cử tri thông qua việc bóp méo tin tức có ác ý, lừa dối và đáng kể".

Khiếu nại cáo buộc rằng CBS, trong một "nỗ lực nhằm nghiêng cán cân về phía Đảng Dân chủ", đã phát sóng hai phiên bản khác nhau của câu trả lời của Harris cho một câu hỏi về cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Phiên bản "60 Minutes" của câu trả lời của bà không bao gồm những gì mà vụ kiện cho là câu trả lời "rối rắm" của Harris.

"Để che đậy điểm yếu "rối rắm" của Kamala, CBS đã sử dụng nền tảng quốc gia của mình trên 60 Minutes để vượt qua ranh giới từ việc đưa tin một cách có phán đoán đến việc thao túng tin tức một cách gian dối, lừa đảo", đơn kiện nêu rõ.

⦿ ---- Trump kiện đòi CBS 10 tỷ đô và nói rõ CBS cần mất giấy phép và sẽ đưa các phóng viên CBS vào tù. "Tôi nghĩ CBS nên mất giấy phép", cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu sau khi kiện kênh truyền hình này đòi 10 tỷ đô la vì cuộc phỏng vấn "60 Minutes" với Phó Tổng thống Kamala Harris, mà ông cho biết đã bị biên tập.

"Họ hỏi bà ấy một câu hỏi, bà ấy trả lời như thể bà ấy là một trong những người ngu ngốc nhất trong lịch sử đất nước chúng ta", Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Henderson, Nevada. "Vậy bạn biết "60 Minutes" đã làm gì không? "60 Minutes" và CBS đã cắt bỏ toàn bộ và họ lấy một câu trả lời khác cho một câu hỏi vô nghĩa và họ đưa nó lên đó", ông tuyên bố, cáo buộc rằng kênh truyền hình đã làm như vậy để thay thế một câu trả lời cho thấy "bà ấy không đủ điều kiện về mặt nhận thức". Trump phát biểu trên sân khấu: "Đó được gọi là gian lận can thiệp bầu cử, vì vậy chúng tôi đã kiện họ hôm nay. Chúng tôi sẽ phải nhốt họ vào tù."

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Kamala Harris mô tả đối thủ Cộng hòa của bà là Donald Trump là người "ám ảnh với việc trả thù" và muốn có "quyền lực không bị kiểm soát".

"Đây là người ngày càng bất ổn", Harris nói, đồng thời lưu ý rằng Trump "bị ám ảnh bởi sự bất bình". Harris cũng nhắc lại nhận xét trước đó của bà rằng Trump sẽ tìm cách trả thù kẻ thù của mình ngay khi ông trở lại Bạch Ốc. Nói về các chính sách của mình, Harris thề sẽ giảm thuế cho 100 triệu người Mỹ và áp đặt lệnh cấm liên bang đối với cái mà bà gọi là "việc tăng giá đột biến của các công ty đối với hàng tạp hóa".

⦿ ---- Ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 Kamala Harris đã cáo buộc đối thủ đảng Cộng hòa của mình và cựu Tổng thống Donald Trump tìm cách bỏ tù những người đối đầu với ông trong khi nói rằng bà có kế hoạch "cho họ một chỗ ngồi tại bàn".

"Đó chính là hình ảnh của một nhà lãnh đạo", Harris nói với những người ủng hộ bà tại một cuộc mít tinh ở Reno, Nevada. Bà cũng tuyên bố sẽ "đặt đất nước lên trên đảng phái và bản thân". Harris hứa sẽ lắng nghe các chuyên gia và những người không đồng tình với bà, tuyên bố rằng sự khác biệt giữa bà và Trump là bà không tin rằng những người có quan điểm khác với bà là kẻ thù.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu hôm thứ Năm tại một cuộc biểu tình ở Arizona rằng nếu cựu Tổng thống Donald Trump được bầu lại, ngay ngày đầu tiên, ông sẽ bước vào Phòng Bầu dục với một "danh sách tên các kẻ thù".

Trong khi đó, bà nhấn mạnh rằng nếu bà được bầu, bà sẽ bước vào với một "danh sách việc cần làm". "Và trên hết là danh sách đó là giảm chi phí sinh hoạt [của người Mỹ]", Harris nhấn mạnh. Harris tiếp tục nói rằng liên quan đến tình hình ở Gaza, nếu được bầu, bà sẽ làm việc "toàn thời gian" để giải cứu các con tin và chấm dứt chiến tranh, như bà đã làm.

⦿ ---- Anthony Scaramucci (cựu Giám đốc Truyền thông Bạch Ốc của chính phủ Trump năm 2017) đã chỉ trích Donald Trump hôm thứ năm khi giải thích lý do tại sao ông ủng hộ Kamala Harris trong cuộc bầu cử. Scaramucci cho biết ông chủ cũ của mình "đã thể hiện sự bất tài" trong đại dịch COVID, khuất phục trước "bản năng bản địa [nativist instinct] của mình", và sau đó "kích động một cuộc nổi loạn" khi ông thua cuộc bầu cử năm 2020.

"Tôi ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris vào năm 2024 vì tôi tin rằng bà ấy là ứng cử viên có thể đưa chúng ta thoát khỏi vòng xoáy quản trị theo ý thức hệ", Scaramucci viết trên tạp chí Fortune. "Các chính sách hợp lý của bà ấy phù hợp nhất với tăng trưởng kinh tế và hòa nhập xã hội". Scaramucci cũng cho biết những cử tri "sẵn sàng bỏ qua nạn phân biệt chủng tộc trắng trợn" được thể hiện tại cuộc biểu tình gần đây của Trump tại Madison Square Garden và "những cảnh báo nghiêm trọng từ hơn 40 cựu quan chức của Trump" về mối nguy hiểm của chính quyền Trump thứ hai cũng nên cân nhắc rằng các cuộc trục xuất hàng loạt và thuế quan mà Trump đề xuất sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế.

Scaramucci viết: "Hậu quả của các chính sách của Trump sẽ là một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng gấp đôi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chưa kể đến sự tàn ác khủng khiếp của con người".

⦿ ---- Cựu ứng cử viên tổng thống độc lập Robert Kennedy Jr. đã chỉ trích giới truyền thông vì gây chia rẽ ở Hoa Kỳ, coi cựu Tổng thống Donald Trump và "một nửa đất nước" là quỷ dữ bằng cách ví họ với Hitler và gọi họ là bọn phát xít.

Kennedy đã phát biểu trước đám đông tại một sự kiện gây quỹ cứu trợ bão do nhà bình luận và nhà văn Tucker Carlson tổ chức tại Arizona, cáo buộc CBS cũng như các mạng lưới tin tức khác là không trung thực và gieo rắc chia rẽ. Kennedy tuyên bố ông chỉ trả lời bốn cuộc phỏng vấn trên các kênh truyền hình quốc gia trong suốt 19 tháng tranh cử tổng thống, chỉ trích CBS vì "không cho ông lên sóng" một lần nào. Theo Kennedy, giới truyền thông đã coi Trump là quỷ dữ để "khiến mọi người khinh thường ông ta".

.

Thực tế, truyền thông không ưa phỏng vấn Kennedy vì khán giả không đông, cũng như làm phim mà không có người xem thì phải dẹp, không phải kỳ thị Kennedy. Còn truyền thông gọi Trump là phát xít và thần tượng Hitler vì cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump là Tướng John Kelly viết sách, kể rằng Trump nói với Kelly là Trump muốn các tướng Mỹ phải vâng lời Trump như các tướng lãnh Đức đã vâng lời Hitler. Và Kelly kể Trump nói với Kelly rằng Hitler đã làm vài điều tốt (that while in office, Trump suggested that Nazi leader Adolf Hitler “did some good things.”)

.

⦿ ---- Khi Trump được Tucker Carlson hỏi liệu ông có tin Robert F. Kennedy Jr. và doanh nhân tỷ phú Elon Musk "sẽ là những nhân vật có ảnh hưởng" trong chính quyền của Trump hay không, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trả lời: "Vâng, tôi nghĩ vậy".

.

"Elon là người cắt giảm chi phí tuyệt vời và Elon nghĩ rằng ông ấy có thể cắt giảm chi phí của chính phủ chúng ta 2 nghìn tỷ đô la", Trump nói. "Và đó thực sự là điều ông ấy muốn làm, ông ấy không muốn trở thành bộ trưởng của một cái gì đó", ông tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Musk "lo lắng cho đất nước".

Không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể, Trump cho biết ông muốn RFK Jr. "làm việc về y tế". Trump chia sẻ rằng "điều duy nhất" ông "nói với Bobby" là "hãy để vàng lỏng dưới chân chúng ta yên", đồng thời nói thêm rằng ông muốn Bobby "chăm sóc phụ nữ, đàn ông và trẻ em của đất nước này". (Khôi hài: RFK Jr. là người nói rằng thuốc chủng vaccine không an toàn và không nên dùng, nói hợp ý của Trump trong những tháng đầu đại dịch, bất kể tất cả các bác sĩ toàn cầu tin vào vaccine.)⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vì đã "thống nhất" Nga và Trung Quốc, nhấn mạnh rằng ông sẽ phải "chia rẽ họ" trong khi nói thêm rằng ông nghĩ mình có thể đạt được điều đó. Trump đã đưa ra bài phát biểu bế mạc trong một cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson tại một sự kiện cứu trợ bão ở Arizona, lên án chính sách đối ngoại của Biden và giới lãnh đạo Hoa Kỳ hiện tại. "Hãy xem những kẻ ngu ngốc này đã làm gì, họ đã cho phép Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn và những nước khác tụ họp lại thành một nhóm", Trump nói, "chúng ta đoàn kết vì dầu mỏ, Biden đã đoàn kết họ", ông tiếp tục.Theo Trump, Nga và Trung Quốc là "kẻ thù tự nhiên" khi quốc gia trước đây có lãnh thổ "khổng lồ" mà ông cho biết Trung Quốc "cần" trong khi một lần nữa nhấn mạnh rằng Mỹ "cho phép" họ tụ họp lại. Cựu tổng thống mô tả liên minh giữa hai nước là "nguy hiểm" và hứa sẽ biến Hoa Kỳ "trở thành quốc gia vĩ đại nhất thế giới một lần nữa". (Khôi hài: Trump từng chụp mũ Biden là Cộng sản năm 2020 và chụp mũ bà Harris là Cộng sản năm 2024, và không hề nhắc tới liên minh "thần thánh CS" bao trùm Nga, TQ, Bắc Hàn.)⦿ ---- Một bức tượng khổng lồ, khỏa thân của Donald Trump đã chọc quê những người Cộng hòa trên khắp Hoa Kỳ đã xuất hiện trở lại ở Philadelphia. Bức tượng cao 43 feet (13.1 mét), nặng 6.000 pound (2721 kilograms) lần đầu tiên ra mắt tại Las Vegas hồi tháng 9/2024. Bức tượng mô tả Trump hoàn toàn khỏa thân, được nâng đỡ bởi một cần cẩu. Bức tượng cũng đã dừng chân ở Detroit, Phoenix và Madison, tất cả đều là những thành phố ở các tiểu bang dao động, như một phần của "Crooked and Obscene Tour".Những người tổ chức ẩn danh của chuyến lưu diễn nói với TheWrap rằng việc Trump khỏa thân "là cố ý, đóng vai trò như một tuyên bố táo bạo về tính minh bạch, sự dễ bị tổn thương và hình ảnh công chúng của các nhân vật chính trị". Một bức ảnh được đăng vào thứ năm trên X cho thấy cảnh sát tụ tập xung quanh bức tượng.Khi bức tượng xuất hiện ở Nevada, đảng Cộng hòa của tiểu bang đã "lên án mạnh mẽ" việc lắp đặt này, nói trong một tuyên bố rằng các gia đình lái xe qua Vegas sẽ "bị buộc phải xem con rối gây khó chịu này, được thiết kế cố ý để gây sốc thay vì đối thoại có ý nghĩa".⦿ ---- Bà Harris hôm Thứ Năm đã chỉ trích bình luận của Trump tối Thứ Tư rằng ông sẽ bảo vệ phụ nữ "bất kể phụ nữ có thích hay không" là "gây khó chịu cho tất cả mọi người". Bà nói, ""Tôi nghĩ rằng, thực ra, điều đó rất xúc phạm đến phụ nữ vì họ không hiểu được quyền tự quyết, thẩm quyền, quyền lợi và khả năng đưa ra quyết định về cuộc sống của chính họ, bao gồm cả cơ thể của chính họ. Điều đó gây khó chịu cho tất cả mọi người, không chỉ phụ nữ."Cựu tổng thống Trump tại một cuộc biểu tình ở Wisconsin tối qua cho biết "người dân" của ông đã bảo ông không nói về việc bảo vệ phụ nữ mà rằng "Tôi sẽ làm điều đó, bất kể phụ nữ có thích hay không. Tôi sẽ bảo vệ họ".Phát biểu với các phóng viên hôm Thứ Năm, Harris cho biết, "Mỗi ngày, tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng nhận được những dấu hiệu từ đối thủ của mình để xác minh, xác thực và củng cố thực tế rằng, một là, ông ấy sẽ không đấu tranh cho quyền sinh sản của phụ nữ. Ông ấy không ưu tiên quyền tự do của phụ nữ và trí thông minh của phụ nữ để đưa ra quyết định về cuộc sống và cơ thể của chính họ".⦿ ---- Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, thề sẽ cung cấp cứu trợ giá khẩn cấp cho tất cả các gia đình Mỹ nếu ông trở lại Bạch Ốc, hứa sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để "ngay lập tức" loại bỏ các quy định góp phần làm tăng chi phí hàng hóa."Hơn nữa, tôi sẽ tạo ra một vị trí nội các mới cho một thành viên cấp cao trong chính quyền của tôi, người sẽ được giao nhiệm vụ độc quyền làm mọi thứ trong quyền hạn của chính phủ liên bang để giảm chi phí sinh hoạt", Trump nói với những người ủng hộ ông tập trung tại một cuộc biểu tình ở New Mexico vào thứ năm. Ứng cử viên đảng Cộng hòa ước tính rằng các biện pháp này có thể giúp "tiết kiệm cho một hộ gia đình trung bình 7.000 đô la trong năm đầu tiên"."Vào ngày đầu tiên, tôi sẽ chấm dứt lệnh cấm xuất cảng khí đốt toàn quốc tàn khốc của Kamala, bạn có tin rằng chúng ta có lệnh cấm không? Tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt Trò lừa đảo Xanh mới", ông nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng nếu Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, nền kinh tế của New Mexico sẽ "bị phá hủy hoàn toàn".⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã chỉ trích ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris hôm thứ năm, tuyên bố rằng bà "tệ hơn" so với Hillary Clinton "gian dối", người là ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016.Phát biểu tại cuộc biểu tình ở New Mexico, Trump mô tả Clinton là "thông minh hơn nhiều" so với Harris, nhưng lại gọi cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, người mà ông đã tranh cử cách đây 8 năm, là "kẻ nói dối" và là một con người "khủng khiếp". Ông cũng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama, gọi ông là "kẻ thống nhất tồi tệ". Trong bài phát biểu của mình, Trump đã thề sẽ hạn chế nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và cam kết khôi phục giấc mơ Mỹ.⦿ ---- Luật sư John Summers của Biện lý Quận Philadelphia Larry Krasner đã xác nhận vào thứ Năm rằng nhóm luật sư của Tổng giám đốc điều hành (CEO) Tesla Inc. và SpaceX kiêm Chủ tịch X Corp. Elon Musk đã đệ đơn lên tòa án liên bang phản đối vụ kiện của viên chức này nhằm ngăn chặn doanh nhân tỷ phú này trao ngẫu nhiên 1 triệu đô la cho những cử tri mới đăng ký ở các tiểu bang dao động, bao gồm Pennsylvania."Chúng tôi sẽ tiến hành ra tòa án liên bang và chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề tại đó và tìm cách chuyển vụ việc trở lại tòa án tiểu bang", Summer nói khi bước vào phòng xử án tiểu bang. Ông nói thêm rằng Musk đã không xuất hiện tại phiên điều trần đầu tiên ở Philadelphia. Vụ án liên bang, được giao cho Tòa án Quận của Thẩm phán Jerry Pappert thuộc Quận phía Đông Pennsylvania, sẽ trì hoãn phán quyết tại tòa án tiểu bang. Trước đó, Bộ Tư pháp (DoJ) đã cảnh báo rằng hành động mà Musk đã hứa có thể là bất hợp pháp theo luật liên bang, luật này cấm trả tiền cho phiếu bầu của mọi người.⦿ ---- Đó là chiến trường sôi động nhất: từng lá phiếu sẽ bị săm soi để xem hợp lệ hay không. Bên trong một tòa nhà thấp được bao quanh bởi hàng rào mắt cáo và rào chắn bê tông ở trung tâm thành phố Phoenix, các nhân viên bầu cử vào ngày 5 tháng 11/2024 sẽ bắt đầu kiểm đếm chậm chạp mọi lá phiếu đã bỏ trong khu vực rộng lớn này là Quận Maricopa, Arizona. Tại nơi đã trở thành quận dao động cuối cùng của quốc gia, số phiếu ở đây có thể quyết định liệu Kamala Harris hay Donald Trump sẽ là tổng thống tiếp theo, theo AP.Quận này cũng có khả năng xác định người chiến thắng trong một cuộc đua được theo dõi chặt chẽ—Kari Lake của Đảng Cộng hòa so với Dân biểu đảng Dân chủ Ruben Gallego—có thể quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ. Đây là một trong những chiến trường quan trọng nhất ở đất nước này. Điều đó có nghĩa là cử tri, các chiến dịch và mọi người trên khắp thế giới đôi khi phải đợi hơn một tuần để biết ai đã giành chiến thắng ở quận này, và cùng với đó là các cuộc đua trên toàn tiểu bang ở tiểu bang dao động Arizona.Năm nay, các quan chức bầu cử cảnh báo rằng có thể mất tới 13 ngày để kiểm đếm tất cả các lá phiếu ở Quận Maricopa. Việc kiểm phiếu kéo dài đã biến quận này thành trung tâm của các thuyết âm mưu bầu cử do Trump tạo ra. Nó cũng biến Maricopa thành một phần quan trọng trong chiến dịch của cựu tổng thống nhằm đưa những người ủng hộ việc lật ngược cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2020 vào các vị trí giám sát các cuộc bầu cử trong tương lai.Nhưng lý do mất nhiều thời gian như vậy rất đơn giản. Với 4,5 triệu cư dân, Maricopa có dân số cao hơn gần một nửa số tiểu bang trong cả nước và là nơi sinh sống của 60% cử tri của Arizona. Những người làm công tác bầu cử phải tuân theo luật bỏ phiếu - đã được các cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua - làm chậm quá trình kiểm phiếu. Và đây là một trong số ít quận ở Hoa Kỳ có sự chia rẽ chính trị rất đồng đều đến mức các cuộc đua thường diễn ra rất sát nút.Joe Garcia, một nhà lãnh đạo của nhóm hoạt động người Mỹ gốc Latinh Chicanos Por La Causa, cho biết điều đó đã biến quận này thành "trung tâm của mọi thứ", lưu ý rằng đây là trung tâm dân số của Arizona, trung tâm tăng trưởng của tiểu bang và là nơi có thủ phủ của tiểu bang Arizona.Vị trí của Maricopa không chỉ nằm ở trung tâm chính trị của Arizona. Quận này là điểm dừng chân thường xuyên của các ứng cử viên tổng thống khi họ tìm cách giành được 11 phiếu đại cử tri của Arizona—bao gồm Trump và Harris cùng các chiến dịch của họ trong năm nay—và đây là điểm tựa cho các cuộc đua căng thẳng có thể quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.⦿ ---- Cựu thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg đã tuyên bố ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống vào thứ năm trong một bài xã luận được Bloomberg News đăng tải. "Tôi không đồng ý với Phó Tổng thống Kamala Harris về mọi vấn đề, nhưng đầu tuần này, tôi đã bỏ phiếu cho bà ấy mà không do dự", ông viết. Trong bài xã luận của mình, ông đã nêu rõ sự khác biệt về chính sách và tính cách của Harris và Donald Trump, đồng thời kêu gọi "những cử tri chưa quyết định thuộc mọi thành phần chính trị" hãy bỏ phiếu cho Harris.Bloomberg, người đã quyên góp 50 triệu đô la cho Harris cách đây vài ngày, đã so sánh lập trường chính sách của mỗi người về các chủ đề như phá thai, an toàn súng và biến đổi khí hậu. Tỷ phú này cho biết lập trường kinh tế của Harris "mang động lực chính trị" nhưng "gây ra ít thiệt hại hơn nhiều" so với Trump. Ông cũng dành một phần đáng kể trong bài xã luận để chỉ trích tính cách của Trump, đặc biệt là phản ứng của ông đối với ngày 6 tháng 1."Ông Trump đã khiến đất nước chúng ta, quốc gia vĩ đại nhất thế giới, trông giống như một nền cộng hòa chuối", Bloomberg viết. “Bởi vì đối với ông Trump, không có gì - không phải nước Mỹ, không phải Hiến pháp của chúng ta, không phải nền dân chủ, không phải pháp quyền, không phải mạng sống của cảnh sát hay bất kỳ công dân nào khác - quan trọng hơn sự phù phiếm và vinh quang của chính ông Trump.”⦿ ---- Luật nhân quả nhãn tiền: Trump quỵt tiền, liền gặp khó. Donald Trump đã gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm tổ chức cuộc mít tinh hôm thứ năm 31/10 tại Albuquerque, New Mexico, sau khi chiến dịch của ông đã lừa thành phố gần 445.000 đô la trong lần mới nhất tổ chức tại thị trấn này, tờ Santa Fe New Mexican đưa tin. Ban đầu, những người tổ chức sự kiện muốn tổ chức cuộc mít tinh của cựu tổng thống tại Trung tâm Hội nghị Albuquerque, nhưng thành phố thậm chí đã từ chối xem xét vì chiến dịch vẫn còn hóa đơn chưa thanh toán từ một sự kiện tương tự vào năm 2019."Nếu bạn không trả hóa đơn, chúng tôi sẽ không chiêu đãi bạn bằng các cơ sở vật chất của thành phố và đó là cách mọi thứ nên diễn ra", Thị trưởng Tim Keller, một đảng viên Dân chủ, cho biết trong một cuộc họp báo. Sau đó, chiến dịch đã tìm được một địa điểm tại một nhà chứa máy bay tư nhân và muốn đưa đón những người tham gia cuộc mít tinh từ bãi đậu xe công cộng tại một nhà hát ngoài trời. Nhưng thỏa thuận bãi đậu xe được đề xuất đã bị hủy bỏ vì các chi tiết của hợp đồng quản lý việc cho thuê lại bãi đậu xe.Chiến dịch của Trump đã phản ứng theo cách bình tĩnh, có chừng mực như thường lệ, cáo buộc các quan chức "can thiệp vào bầu cử". Ủy viên đất đai tiểu bang Stephanie Garcia Richard đã viết lại, “Bỏ qua lá thư đảng phái có tính chỉ trích cao của anh với những lời buộc tội vô căn cứ… Tôi muốn nhân cơ hội này để làm rõ sự thật cho anh,” và đính kèm một bản sao hợp đồng. Hiện tại, chiến dịch đang sử dụng một số bãi đậu xe ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố và khuyến khích những người tham gia biểu tình sử dụng Uber.⦿ ---- YouTube hốt bạc nhờ phe MAGA phun tin giả. YouTube tuyên bố kết nối người xem với "thông tin có thẩm quyền" về các cuộc bầu cử, nhưng quyết định của nền tảng video này cho phép những người theo thuyết âm mưu cực hữu và những người phủ nhận cuộc bầu cử chỉ làm khuếch đại thông tin sai lệch, theo một cuộc điều tra của tờ New York Times cáo buộc. Quyết định năm 2023 của nền tảng này về việc ngừng hạn chế các tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bị Tổng thống Joe Biden "đánh cắp" đã tạo ra lợi nhuận đáng kể cho YouTube và những người sáng tạo phát tán các thuyết âm mưu.Giờ đây, những người phủ nhận cuộc bầu cử đang sử dụng nền tảng của họ trên ứng dụng để đưa ra những tuyên bố phức tạp làm suy yếu cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Theo nghiên cứu của MediaMatters, từ tháng 5 đến tháng 8, có 30 kênh bảo thủ hàng đầu, với các bình luận viên như Rudy Giuliani, Tucker Carlson và Ben Shapiro, đã đăng 286 video có chứa thông tin sai lệch về cuộc bầu cử, thu hút hơn 47 triệu lượt xem.Các nhà nghiên cứu cho biết YouTube đã tạo ra doanh thu từ hơn 1/3 số video đó thông qua quảng cáo và một số người sáng tạo cũng hưởng lợi từ video của họ bằng cách sử dụng các tính năng kiếm tiền có sẵn trên một số kênh nhất định. Không có video nào, một phát ngôn viên của nền tảng này cho biết, vi phạm nguyên tắc cộng đồng của trang web. "Khả năng tranh luận công khai về các ý tưởng chính trị, ngay cả những ý tưởng gây tranh cãi, là một giá trị quan trọng—đặc biệt là trong mùa bầu cử", bà nói với tờ The New York Times trong một tuyên bố. Trong khi YouTube cho biết họ xóa các video gây hiểu lầm cho cử tri, nền tảng này thực tế chỉ xóa ba video mà Media Matters tìm thấy.⦿ ---- Một quảng cáo của chiến dịch Harris-Walz mới do diễn viên Julia Roberts lồng tiếng khuyến khích phụ nữ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris trong cuộc bầu cử tổng thống, ngay cả khi chồng họ ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Quảng cáo của Roberts cũng ám chỉ đến quyền phá thai, được coi là vấn đề then chốt trong cuộc đua mà Trump dẫn trước đáng kể trong số cử tri nam và Harris dẫn trước đáng kể trong số cử tri nữ."Ở một nơi duy nhất tại Hoa Kỳ mà phụ nữ vẫn có quyền lựa chọn, bạn có thể bỏ phiếu theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Và sẽ không ai biết được", Roberts nói trong quảng cáo khi một người phụ nữ trên màn hình gặp chồng mình sau khi bỏ phiếu cho Harris. Người bỏ phiếu nháy mắt với một người phụ nữ khác khi chồng cô hỏi liệu cô có "lựa chọn đúng đắn" không.Đảng Cộng hòa đã phản ứng với đoạn video bằng sự phẫn nộ, một số người cho rằng việc vợ nói dối về lá phiếu của mình cũng tệ như ngoại tình. “Nếu tôi phát hiện ra Emma sẽ đến phòng bỏ phiếu và bầu cho bà cho Harris, thì điều đó cũng giống như ngoại tình vậy,” người dẫn chương trình của Fox News Jesse Watters đã nói trên sóng vào thứ Tư trong một đoạn clip được Mediaite nêu bật.Các thành viên Cộng Hòa khác bao gồm Charlie Kirk cho biết suy nghĩ đó thật “ghê tởm”. Khi chỉ trích quảng cáo, ông đã thảo luận về một người chồng làm việc chăm chỉ để đủ khả năng chi trả cho lối sống của vợ mình, và sau đó nói rằng một người vợ nói dối chồng mình về việc cô ủng hộ ai sẽ đồng nghĩa với việc làm suy yếu chồng mình.“Tôi nghĩ điều đó thật kinh tởm. Tôi nghĩ thật ghê tởm khi người vợ này đội chiếc mũ của người Mỹ, cô ấy đến với người chồng ngọt ngào của mình, người có lẽ sẽ làm việc chăm chỉ để bảo đảm rằng cô ấy có thể đi và có một cuộc sống tốt đẹp và chu cấp cho gia đình, và sau đó cô ấy nói dối anh ấy rằng, 'Ồ, vâng, tôi sẽ bỏ phiếu cho Trump,' và sau đó cô ấy bỏ phiếu cho Kamala Harris như một bí mật nhỏ của cô ta trong phòng bỏ phiếu,” Kirk tức giận nói với người dẫn chương trình phát thanh Megyn Kelly.“Kamala Harris và nhóm của bà tin rằng sẽ có hàng triệu phụ nữ làm suy yếu chồng mình và làm theo cách mà không thể phát hiện được trong cuộc thăm dò”, ông nói thêm. Đáp lại tuyên bố của ông, cựu Dân biểu Liz Cheney (R-Wyo.) gọi Kirk là đồ ngốc. “Hãy nghe kẻ ngốc này đưa ra lập luận kết thúc của Donald Trump. Phụ nữ, các bạn biết phải làm gì. #VoteKamala”, Cheney viết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X. Cheney là một trong những đảng viên Cộng hòa có uy tín nhất ủng hộ bà Harris làm tổng thống.⦿ ---- Một Dân Biểu Cộng Hòa tin rằng người Cộng Sản muốn Trump thắng cử. Một người dẫn chương trình truyền hình ủng hộ MAGA đã cắt ngang lời Dân biểu Louie Gohmert (R-TX) sau khi Dân Biểu Cộng Hòa này tuyên bố rằng "những người theo chủ nghĩa Marx" muốn cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.Gohmert đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn vào chiều thứ Năm trên Real America's Voice khi ông được hỏi về bình luận của Tổng thống Joe Biden rằng, "Thứ rác rưởi duy nhất mà tôi thấy đang lan truyền ngoài kia là những người ủng hộ ông ấy.""Việc ông ấy coi thường người Mỹ gốc Latinh là vô lương tâm và không phải là người Mỹ. Điều đó hoàn toàn trái ngược với mọi thứ chúng ta đã làm, mọi thứ chúng ta đã từng trải qua", Biden nói thêm."Nhưng vấn đề là những người này hoàn toàn không liên lạc được với những người Mỹ bình thường", Gohmer nói. "Và tôi xin nói với các bạn rằng có một số người, giống như những người theo chủ nghĩa Marx, họ đang hy vọng Trump sẽ đắc cử để họ có thể tạo ra sự hỗn loạn mà họ đã cố gắng thực hiện trong 50, 60 năm qua".Trước khi đảng viên Cộng hòa Texas có thể tiếp tục, người dẫn chương trình Beau Davidson đã kết thúc cuộc phỏng vấn. "Cảm ơn ông rất nhiều, thưa Dân Biểu", Davidson nói. "Tôi ghét phải ngắt lời ông".Trump và những người đại diện của ông đã nhiều lần cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris là người theo chủ nghĩa Marx mặc dù bà không phải vậy.⦿ ---- Ủng hộ rất bất ngờ cho bà Harris: Một sự ủng hộ "mạnh mẽ" dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris từ một ấn phẩm bảo thủ về mặt tài chính đã khiến người dẫn chương trình và khách mời của "Morning Joe" của MSNBC sửng sốt. Andrew Ross Sorkin, chuyên gia phân tích tài chính của tờ New York Times và Mika Brzezinski đều bày tỏ sự ngạc nhiên vào sáng thứ năm khi ban biên tập của tờ Economist chọn không ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump."Điều này không được coi là thành trì tự do hay bất cứ điều gì", Sorkin nói. Brzezinski nói thêm, "Tôi không thấy điều này xảy ra". Sự ủng hộ từ ấn phẩm có trụ sở tại Vương quốc Anh khiến Sorkin ngạc nhiên vì sự tận tụy lịch sử của ấn phẩm này đối với các lý tưởng kinh tế bảo thủ như thương mại tự do và sự ủng hộ đặc trưng cho chính sách tài khóa bảo thủ.Tờ Economist lập luận rằng những người ủng hộ Trump đang "tự lừa dối" về những nguy cơ mà chính quyền Trump thứ hai gây ra cho nền kinh tế toàn cầu và an ninh quốc gia. "Bạn không thể tưởng tượng được [Harris] sẽ gây ra một thảm họa", bản văn ủng hộ này có đoạn. "Chúng tôi hy vọng rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump sẽ tránh được thảm họa, nhưng ông Trump gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với nước Mỹ và thế giới".Brzezinski lập luận rằng bài viết của tờ Economist chống lại Trump, rằng ông Trump là mối đe dọa toàn cầu, có ý nghĩa quan trọng đối với thông điệp mà nó gửi đi. "Thật mạnh mẽ", Brzezinski nói. "Tác động của nhiệm kỳ tổng thống Trump, hậu quả thảm khốc của nhiệm kỳ tổng thống Trump đối với các đồng minh của chúng ta và nền kinh tế thế giới".Sorkin thừa nhận một yếu tố trong quyết định của tờ Economist không làm ông ngạc nhiên. "Điều này, một lần nữa, quay trở lại với phép toán", ông nói. "Hiện tại, bất kể bạn tính toán thế nào, thì cũng khó có thể biện minh cho Trump về các chính sách kinh tế".⦿ ---- Chiến dịch Harris đã phát hành một quảng cáo tiếng Tây Ban Nha mới nhắm vào cử tri Puerto Rico và người Mỹ Latinh ở các tiểu bang chiến trường sau khi một diễn viên hài đưa ra những nhận xét xúc phạm về hòn đảo và cộng đồng tại cuộc mít tinh của Trump tại Madison Square Garden."Một hòn đảo rác rưởi. Cái gì, cái gì? Nói rằng đó là trò đùa. Bất cứ điều gì bạn nói", quảng cáo nói. "Papi, họ đã gọi chúng tôi tệ hơn thế. Và chúng tôi vẫn đứng vững. Puerto Rico là một hòn đảo của các nhà khoa học, nhà thơ, nhà giáo dục, ngôi sao và anh hùng".Quảng cáo tiếp tục, "Chúng tôi không phải là rác rưởi, chúng tôi còn hơn thế nữa. Và chúng tôi không sợ hãi. Ngày 5 tháng 11 này, Trump sẽ hiểu rằng rác của một số người là kho báu của người khác. Hãy ra ngoài. Người cuối cùng cười, bạn đã biết rồi đấy".Chiến dịch cho biết quảng cáo sẽ phát sóng tại các tiểu bang dao động trên truyền hình tiếng Tây Ban Nha, bao gồm Univision, Telemundo và trên các nền tảng kỹ thuật số.⦿ ---- Amazon.com Inc. đã tiết lộ vào thứ năm rằng doanh số bán hàng ròng của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đã tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 159 tỷ đô la, vượt quá ước tính của các nhà phân tích. Thu nhập ròng của công ty đạt 15,3 tỷ đô la, tăng 55,16% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 52,13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,43 đô la. Tổng thu nhập hoạt động trong quý kết thúc vào tháng 9 năm 2024 là 17,4 tỷ đô la, tăng 55,62% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu đã tăng 4,08% trong phiên giao dịch ngoài giờ và được bán với giá 186,19 đô la vào lúc 4:13 chiều theo giờ miền Đông.⦿ ---- Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiết lộ hôm thứ Năm rằng họ đã trừng phạt năm cá nhân người Mexico và hai thực thể có trụ sở tại Mexico, được cho là có liên quan đến một "tổ chức buôn bán ma túy bạo lực có trụ sở tại Mexico", La Linea, vì buôn bán fentanyl và các loại thuốc gây chết người khác vào Hoa Kỳ."Nếu La Linea tiếp tục trực tiếp góp phần vào việc phổ biến fentanyl gây chết người trong cộng đồng của chúng ta, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp có thể để truy quét hoạt động tội phạm của họ", Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo tuyên bố.Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính, hành động hôm Thứ Năm là kết quả của sự hợp tác với Cơ quan Chống ma túy và Chính phủ Mexico, bao gồm cả Đơn vị Tình báo Tài chính của nước này. Bộ Tài chính cũng tuyên bố rằng họ đã trừng phạt hơn 350 mục tiêu vì liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy trong hai năm qua, phù hợp với Chương trình nghị sự Thống nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.⦿ ---- OpenAI đã giới thiệu tính năng tìm kiếm ChatGPT hôm thứ năm, tính năng này sẽ cung cấp cho người dùng "câu trả lời nhanh chóng, kịp thời với các liên kết đến các nguồn web có liên quan". Trong một thông cáo báo chí, công ty đã nêu chi tiết rằng chatbot của họ sẽ lướt web, dựa trên các hướng dẫn mà người dùng đưa ra. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể "tự chọn tìm kiếm bằng cách nhấp vào biểu tượng tìm kiếm trên web".Mặc dù tính năng này sẽ khả dụng cho tất cả người dùng ChatGPT Plus và Team, cũng như người dùng danh sách chờ SearchGPT, bắt đầu từ hôm nay, người dùng Free sẽ có quyền truy cập vào tính năng này trong những tháng tới.⦿ ---- Google đã công bố hôm thứ năm rằng các tính năng mới sẽ có trên Maps, Waze và Google Earth. Các tính năng này bao gồm việc yêu cầu Gemini cung cấp cảm hứng để lựa chọn điểm đến và các công cụ mới giúp các nhà phát triển và nhà quy hoạch đô thị sử dụng công nghệ không gian địa lý của Google.Google Maps sẽ được cải tiến với Gemini để giúp người dùng lập kế hoạch hoạt động tại địa điểm mong muốn và có thêm thông tin về địa điểm họ sẽ đến. Ứng dụng này cũng sẽ đưa ra các gợi ý về các điểm dừng tiềm năng dọc theo tuyến đường của người dùng và thông tin về các bãi đậu xe gần đó khi họ đến đích. Tính năng Immersive View cũng sẽ mở rộng đến 150 thành phố trên toàn cầu.Công ty con Waze của Google được cho là sẽ có hai tính năng mới. Báo cáo đàm thoại sẽ cho phép người dùng báo cáo các sự trở ngại trên đường bằng cách nói một cách tự nhiên, với sự trợ giúp của Gemini và bản đồ Waze hiện sẽ chứa các khu vực trường học. Google cũng đã công bố các tính năng AI tạo mới cho Google Earth để cung cấp cho các nhà phát triển và nhà quy hoạch đô thị thông tin thực tế để giải quyết các vấn đề không gian địa lý.⦿ ---- Ford Motor Company đã thông báo vào thứ năm rằng họ sẽ ngừng sản xuất xe điện (EV) F-150 Lightning từ giữa tháng 11 cho đến đầu năm 2025 do lượng hàng tồn kho tăng, người mua ít quan tâm hơn và chi phí sản xuất cao."Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh sản xuất để có sự kết hợp tối ưu giữa tăng trưởng doanh số và lợi nhuận", nhà sản xuất xe nhấn mạnh trong một tuyên bố gửi qua email cho báo chí. Trong khi đó, Ford thông báo rằng Trung tâm xe điện Rouge tại Detroit sẽ đóng cửa từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 6 tháng 1, với 730 nhân viên làm việc theo giờ bị tạm thời sa thải.⦿ ---- Năm thứ hai liên tiếp, một địa phương ở Texas được xếp hạng là thị trấn đại học thân thiện có giá hợp lý nhất tại Hoa Kỳ, theo bảng xếp hạng mới nhất của WalletHub. Nhưng năm nay, Edinburg — nơi có Đại học Texas, Rio Grande Valley — đã không giữ được vị trí đầu tiên của mình. Thay vào đó, Brownsville, Texas, đã giành được vị trí đầu bảng, tăng từ vị trí thứ ba năm ngoái. Thành phố này là nơi có một số trường đại học, bao gồm Texas Southmost College và Our Lady of the Lake University tại Rio Grande Valley.Brownsville nằm ở cực nam của Texas, cách San Antonio khoảng bốn tiếng rưỡi về phía nam. Thu nhập hộ gia đình trung bình vào khoảng 47.000 đô la và tiền thuê nhà trung bình là 872 đô la mỗi tháng, theo dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ. Thị trấn có dân số hơn 190.000 người một chút, gần 30% trong số đó dưới 18 tuổi, theo dữ liệu điều tra dân số mới nhất.Để đánh giá những thị trấn đại học thân thiện có giá hợp lý nhất tại Hoa Kỳ, WalletHub đã phân tích 415 thành phố có quy mô khác nhau với dân số đại học hoặc cao đẳng ít nhất là 7.500 sinh viên. Sau đó, WalletHub xếp hạng các thành phố đó theo một số số liệu, bao gồm chi phí nhà ở, chi phí giáo dục đại học và nợ vay sinh viên trên đầu người. Dưới đây là 10 thị trấn đại học và thành phố thân thiện có giá hợp lý nhất tại Hoa Kỳ, theo WalletHub:1. Brownsville, Texas — Our Lady of the Lake University, Rio Grande Valley2. Brookings, South Dakota — South Dakota State University3. Laredo, Texas — Texas A&M International University4. Edinburg, Texas — University of Texas, Rio Grande Valley5. Lawton, Oklahoma — Cameron University6. Oxford, Ohio — Miami University7. Nacogdoches, Texas — Stephen F. Austin State University10. Valdosta, Georgia — Valdosta State University11. Richmond, Kentucky — Eastern Kentucky University12. West Lafayette, Indiana — Purdue University⦿ ---- Quận Cam: Sở Cảnh sát Quận Cam đang điều tra cáo buộc rằng một số cầu thủ bóng bầu dục của Trường Trung học Công giáo Santa Margarita đã tấn công tình dục đồng đội của họ. Cuộc điều tra, được The Orange County Register đưa tin lần đầu tiên hôm thứ tư, bắt nguồn từ vụ kiện do một cầu thủ 15 tuổi đệ trình, nêu rõ một vụ tấn công bạo lực và có sự phối hợp tại trường Rancho Santa Margarita vào tháng 9.Theo vụ kiện được đệ trình lên Tòa án cấp cao Quận Cam hôm thứ ba 29/10/2024, vào ngày 24 tháng 9, một học sinh 15 tuổi đã đi vào phòng thay đồ nam tại Trường Trung học Công giáo Santa Margarita sau khi nghe thấy tiếng reo hò và tiếng đập lớn phát ra từ bên trong. Sau khi bước vào bên trong, một cầu thủ đã hét lên "Bắt lấy hắn!" trước khi đèn phòng thay đồ tắt và các thành viên trong đội đè học sinh xuống đất trước khi lần lượt "chạm, giật, túm, kéo và vặn bộ phận sinh dục của cậu này", theo đơn kiện, theo tờ OC Register.Vụ tấn công đã kích hoạt một cuộc điều tra của cảnh sát và khiến cầu thủ bóng bầu dục này mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trầm cảm nặng và lo âu, theo đơn kiện. Tờ báo đưa tin, có ít nhất 8 nạn nhân được nêu tên trong các vụ tấn công khác nhau do các cầu thủ bóng bầu dục của trường thực hiện.Trường trung học Công giáo Santa Margarita, tọa lạc tại Rancho Santa Margarita, là một trường trung học Công giáo La Mã dành cho cả nam và nữ do Giáo phận Orange sở hữu và điều hành. Đội bóng bầu dục của trường, Santa Margarita Eagles, là một trong những đội được xếp hạng cao nhất trong tiểu bang.Chương trình bóng bầu dục của trường rất nghiêm ngặt và có tính cạnh tranh cao trong thế giới thể thao trung học. Trường thu hút những cầu thủ hàng đầu từ khắp khu vực. Chương trình đã đào tạo ra hơn hai chục cầu thủ đã tham gia NFL kể từ khi thành lập vào năm 1987. Huấn luyện viên trưởng Anthony Rouzier đã bị đình chỉ hành chính trong một thông báo được đưa ra vào đầu tháng 10, tờ Los Angeles Times đưa tin. Tờ báo cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu việc ông rời đi có liên quan đến vụ tấn công tình dục hay không.⦿ ---- Quận Cam: Một thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Cam bị truy tố tội giết vợ đã được tại ngoại vào thứ Tư sau khi thụ án một tháng vì vi phạm các điều khoản tại ngoại trước đó, theo báo Orange County Register đưa tin. Jeffrey Malcolm Ferguson đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 1 triệu đô la, nhưng trong phiên điều trần vào ngày 24 tháng 9, Thẩm phán Tòa án cấp cao Los Angeles Eleanor J. Hunter đã tăng số tiền bảo lãnh của thẩm phán lên 2 triệu đô la sau khi các công tố viên tuyên bố Ferguson đã uống rượu khiến máy theo dõi mắt cá chân của ông kích hoạt vi phạm các điều khoản tại ngoại. Ferguson đã được tại ngoại một lần nữa vào thứ Sáu tuần trước và sẽ phải ra tòa vào tuần này để tham dự phiên điều trần trước khi xét xử.

⦿ ---- TIN VN. Mọi thứ sẽ cùng tăng giá: Giá thuê đất thương mại dịch vụ ở TP HCM dự kiến tăng 18-53%. Theo VnExpress. Giá thuê đất thương mại dịch vụ của TP HCM dự kiến tăng trung bình từ 18-53%, theo dự thảo mới của Sở Tài Chính. Sở Tài chính TP HCM đang lấy ý kiến về đề xuất quy định mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất; đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình trên mặt đất) và đất có mặt nước. Đây sẽ là mức tỷ lệ được áp dụng làm căn cứ tính tiền thuê đất trên địa bàn thành phố. Theo Hiệp hội bất động sản TP HCM, bảng giá đất điều chỉnh đang làm giá đất tăng cao, nếu tính theo mức tỷ lệ % được Sở Tài Chính đề xuất, giá thuê đất tại nhiều khu vực sẽ rất cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Sài Gòn là nơi tấc đất, tấc vàng.

⦿ ---- TIN VN. Hoa Kỳ khởi xướng điều tra kép chống bán phá giá, chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi từ Việt Nam. Theo Báo Công Thương. Chiều ngày 1/11, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, ngày 28/10/2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam. Theo số liệu của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 50 triệu USD và chiếm khoảng 9% trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ. Từ đầu năm đến tháng 8 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 34,5 triệu USD. Thời kỳ điều tra chống bán phá giá từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/9/2024; chống trợ cấp từ là năm 2023. Thời kỳ điều tra thiệt hại 3 năm (2021-2023). Thông tin cáo buộc bán phá giá: Biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam: 231,73% - 260,56% (thấp hơn biên độ phá giá cáo buộc của Trung Quốc).

⦿ ---- TIN VN. Y hệt phim hành động: bác sĩ ở TPHCM phi thân, nhảy tường, chạy trốn khi thấy thanh tra. Thấy đoàn thanh tra đến, một bác sĩ nha khoa trên đường Trần Quang Khải (Quận 1) đã cởi áo blouse chạy lên sân thượng nhà kế bên trốn thoát. Đại diện Phòng Y tế Quận 1 (TPHCM) cho biết đang nhờ Công an phường Tân Định truy tìm một bác sĩ ở cơ sở nha khoa trên đường Trần Quang Khải, có hành vi cởi bỏ áo blouse, chạy lên sân thượng nhảy sang nhà kế bên bỏ trốn khi thấy đoàn thanh tra. Thông tin này được ông Nguyễn Nguyệt Cầu - Trưởng phòng Y tế Quận 1 chia sẻ ngày 31.10, tại lễ phát động chiến dịch cao điểm kiểm tra, xử lí và giám sát cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép và sai phép trên địa bàn. Chiến dịch cao điểm này kéo dài đến ngày 31.12.

⦿ ---- HỎI 1: Trẻ em trong 2 năm đầu đời ăn ít đường khi lớn lên sẽ tránh bệnh tiểu đường và huyết áp?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trẻ em có cha mẹ không cho ăn đường trong hai năm đầu đời có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao thấp hơn trong suốt quãng đời còn lại, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra. Theo những phát hiện được công bố trên tạp chí Science vào thứ năm, sự bảo vệ đó vẫn được duy trì ngay cả khi trẻ bắt đầu ăn nhiều đường hơn sau 2 tuổi. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng đường đã qua chế biến bắt đầu gây hại cho trẻ em ngay từ khi chúng vẫn còn là thai nhi trong tử cung.

Bất chấp khuyến cáo của các cơ quan y tế công cộng rằng trẻ em nên tránh đường bổ sung trong thực phẩm — hoặc thực phẩm đã được làm ngọt ngoài các thành phần tự nhiên của chúng — khoảng 85% trẻ em Hoa Kỳ ăn thêm đường mỗi ngày, theo những phát hiện năm 2020 trên Tạp chí của Viện Hàn lâm Dinh dưỡng và Ăn kiêng. Đối với trẻ sơ sinh, điều đó chủ yếu có nghĩa là sữa chua có đường, thức ăn trẻ em và bánh ngọt, trong khi đối với trẻ mới biết đi, điều đó có nghĩa là kẹo, bánh ngọt và đồ uống trái cây.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/energy-environment/4958861-sugar-free-first-two-years-diabetes-risk-study/

⦿ ---- HỎI 2: Tiền thuốc bệnh nhân phải trả bằng tiền túi tăng đều mỗi năm, đặc biệt là bệnh thần kinh?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một người đang chiến đấu với bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis) đã chi trung bình 750 đô la tiền túi cho các loại thuốc vào năm 2012, nhưng đến năm 2021, cùng một bệnh nhân đó đã chi 2.378 đô la mỗi năm, theo một báo cáo mới cho biết.

Theo nghiên cứu do Amanda Gusovsky, thuộc Đại học bang Ohio ở Columbus dẫn đầu, chi phí tiền túi cho các loại thuốc điều trị các bệnh thần kinh như MS, Parkinson và Alzheimer đang tăng mạnh. "Trong một số trường hợp, chi phí tiền túi của bệnh nhân đã tăng cao hơn nhiều so với tổng chi phí của loại thuốc này, cho thấy bệnh nhân đang phải gánh chịu một khoản chi phí tăng thêm không cân xứng", Gurovsky lưu ý. Nhóm của bà đã công bố những phát hiện của mình vào thứ Tư trên tạp chí Neurology.

Họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu yêu cầu bồi thường chăm sóc sức khỏe tư nhân lớn, tìm kiếm những thay đổi về chi phí thuốc cho bệnh nhân trong năm tình trạng thần kinh khác nhau từ năm 2012 đến năm 2021.

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/31/costs-MS-Parkinsons-Alzheimers-meds-rising/8701730380692/

.