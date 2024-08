TQ đã xây ngôi làng trên khắp biên giới phía tây, ít nhất 12 ngôi làng nằm ngoài lãnh thổ Hoa Lục. (Photo YT)

- TT Thích Chân Quang chưa có bằng cấp 3, nhưng đã có bằng Tiến Sĩ. Các văn bằng đại học dự kiến sẽ bị thu hồi. Văng miểng: Đại học Luật Hà Nội sẽ bị điều tra.

- Tỷ phú Ấn Độ đưa 4.500 nhân viên tới Việt Nam du lịch.

- Vĩnh Long: Gần 200 công nhân nhập viện sau bữa cơm

- Ban tranh cử Harris giễu Trump và Musk: những gã giàu có tự ám ảnh sẽ bán rẻ tầng lớp trung lưu, đăng 1 đoạn Trump khen Musk đã sa thải công nhân khi họ đình công.

- Elon Musk mời PTT Harris trả lời phỏng vấn trên X.

- Ban tranh cử Harris kêu gọi gây quỹ, cáo buộc tỷ phú Musk sử dụng mạng X để truyền bá quan điểm "mất kiểm soát và thù hận" của Trump

- Trump trả lời phỏng vấn của Musk: cần đóng cửa Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, trao quyền cho các tiểu bang. Tỷ phú Musk: muốn giúp Trump kiểm soát chi tiêu của chính phủ Mỹ (trong khi giảm thuế cho tỷ phú).

- Doug Emhoff (chồng của bà Kamala Harris) đến Paris để dự bế mạc Thế Vận được các lãnh tụ thế giới nói: thế giới muốn bà Harris thắng cử tháng 11

- Tina Peters (cựu Thư ký Quận Mesa, Colorado) người hùng MAGA vì dàn dựng tăng phiếu cho Trump năm 2020, bị tòa xử có 7 tội

- Bà Harris đã tăng điểm, Trump giảm

- Trump chính thức trở lại mạng X sau nhiều năm bị cấm cửa, kể từ 6/1/2021

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy năn nỉ Trump đừng đếm số người biểu tình ủng hộ ba Harris, mà hãy chất vấn bà về lạm phát và siết biên giới.

- Bà Harris lần nữa lên trang bìa tạp chí TIME.

- Vance mất điểm, số người gọi Vance là "cực đoan" tăng 13 điểm, số người gọi Vance là "trẻ", "thông minh" và "doanh nhân" đã giảm so với tháng 7.

- Đảng Cộng hòa năn nỉ Trump đừng chửi mắng màu da của bà Harris, chỉ nên nói tập trung vào chính sách

- TT Biden sẽ ký luật xóa bỏ thuế đối với tiền boa (tiền tip) nếu dự luật qua được lưỡng viện

- Bạch Ốc: PTT Harris đồng thuận với TT Biden về kiểm soát biên giới

- Arizona: 40 quan chức Cộng Hòa và độc lập ủng hộ ứng cử viên Thượng nghị sĩ Dân Chủ vì phụ nữ cần quyền tự quyết về sanh sản.

- Chicago: Các nhà lãnh đạo nhiều tổ chức Hồi giáo đòi bà Harris nói rõ về yêu cầu ngưng bắn Gaza

- Pamela Hemphill (cựu MAGA từng tham dự bạo loạn 6/1/2021) tuyên bố ủng hộ Harris-Walz vì Trump hung hăng, nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ

- Chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ đạt 93,7 vào tháng 7, tăng 2,2 điểm so với tháng trước

- Home Depot Inc. doanh số quý 2 năm đạt 43,2 tỷ đô, tăng 0,6%

- Gaza: 39.929 người chết, 92.240 người bị thương

- Hezbollah và Iran lên kế hoạch "tấn công trực tiếp" vào Israel nếu đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza thất bại.

- Thánh chiến: Bộ trưởng Israel đưa tín đồ Do Thái Giáo vào làm lễ trong ngôi đền linh thiêng nhất của Hồi giáo ở Jerusalem.

- Myanmar: Một giám đốc chuỗi siêu thị Nhật Aeon Co. bị xử 1 năm tù giam vì bán gạo giá cao hơn quy định

- Anh quốc: 1 bé gái 11 tuổi và 1 phụ nữ 34 tuổi bị đâm giữa phố. Hung thủ bị bắt.

- Công ty LL Flooring, chuyên về sàn nhà, xin phá sản, sẽ đóng 94 trong hơn 300 cửa tiệm toàn quốc.

- Sợ án tù oan từ luật cấm phá thai, nhiều y viện từ chối các bà bầu gặp khẩn cấp. Texas: các bác sĩ cơ nguy án tù 99 năm nếu bị kết tội phá thai

- Du lịch Mỹ 2024 tăng tốc, vượt qua con số của năm 2019 lần đầu tiên kể từ khi đại dịch, đổ xô tới các thị trấn ven biển

- Quận Los Angeles: Tên cướp vô tiệm dí súng bị chủ tiệm bắn chết và 2 tên đồng lõa bị bắt đều từ Bắc California tới

- Thống Đốc California suy tính cấm điện thoại di động trên toàn tiểu bang tại các trường công lập.

- Hơn 500.000 học sinh của Học khu Thống nhất Los Angeles tựu trường, tăng kiểm soát giao thông quanh các trường

- HỎI 1: Thái Lan: 55,54% bà mẹ chỉ lo con đói, 78,17% người con hứa sẽ chăm sóc mẹ mình, 59% hứa sẽ làm siêng, học chăm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tennessee: 86% người dân không muốn công quỹ tài trợ học phí trường tư vì sẽ làm suy yếu trường công? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-13/8/2024) ⦿ ---- Thượng Tọa Thích Chân Quang (Vương Tấn Việt) chưa có bằng cấp 3, nhưng đã có bằng Tiến Sĩ. Báo Chính Phủ loan tin rằng Sở GD&ĐT TPHCM xác minh: Thượng tọa Thích Chân Quang không có bằng tốt nghiệp cấp ba. Báo Chính Phủ viết: "Sở GD&ĐT TPHCM xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp THPT của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, như sau: Ông Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở GD&ĐT TPHCM. Ông Việt không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6/6/1989 của Sở GD&ĐT TPHCM."

Báo Lao Động loan tin: "Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM kết luận như trên, xin hỏi Vương Tấn Việt nộp bằng gì cho Trường Đại học Luật Hà Nội để học cử nhân cho tới tiến sĩ. Ông Vương Tấn Việt làm luận án tiến sĩ "siêu tốc", chỉ hai năm là bảo vệ xuất sắc. Các giáo sư, tiến sĩ của Trường Đại học Luật ca ngợi hết lời về tài năng xuất chúng của Vương Tấn Việt. Khi đã xác minh không có bằng bổ túc văn hóa cấp ba thì các bằng cử nhân luật, tiến sĩ luật của Vương Văn Việt có giá trị không? Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải trả lời dứt khoát, không kéo dài thời gian hơn nữa. Phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến bằng cử nhân, tiến sĩ của Vương Tấn Việt."

Báo Người Lao Động loan tin: "Trả lời câu hỏi về hướng xử lý đối với người sử dụng văn bằng không hợp pháp, đại diện Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay về nguyên tắc, khi có văn bản chính thức của cơ quan quản lý thì trường sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ GD-ĐT... Theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với tuyển sinh và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trường hợp học viên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ (sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký) thì sẽ bị buộc thôi học. Các văn bằng nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định."

Báo Công Thương cho biết: "Thượng tọa Thích Chân Quang có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Luật sư Nguyễn Danh Huế, ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu... Theo Luật sư Huế, tội danh nhìn thấy rõ ràng nhất là tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. “Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, để xác minh có thể người này đặt hàng (bằng cấp 3) hoặc đồng phạm, giúp sức hoặc là người chủ mưu đặt hàng để làm bằng giả”, Luật sư Huế phân tích. Cũng theo Luật sư Huế, trường hợp bằng cấp mà ông Vương Tấn Việt sử dụng là bằng giả nhưng phôi thật, chữ ký thật thì trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định. “Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định lại tấm bằng cấp 3 này, nếu quá trình giám định phát hiện là bằng giả nhưng phôi thật, chữ ký thật thì cơ quan điều tra có thể khởi tố những người có liên quan khác về các tội như lạm quyền, giả mạo trong công tác”, Luật sư Huế nói.

⦿ ---- TIN VN. Gần 200 công nhân nhập viện sau bữa cơm công đoàn. Theo Báo Dân Trí. Sau bữa cơm công đoàn tổ chức tại khu công nghiệp ở Vĩnh Long, với khoảng 1.000 công nhân tham gia, có 183 người phải nhập viện điều trị. Chiều 13/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện có 183 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do dùng bữa cơm công đoàn của một công ty tại Khu công nghiệp Hòa Phú được điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, tất cả công nhân điều trị tình trạng ổn định. Trong đó, 173 bệnh nhân điều trị nội trú và 10 ca điều trị ngoại trú.

⦿ ---- TIN VN. Tỷ phú Ấn Độ đưa 4.500 nhân viên tới Việt Nam du lịch. Theo VnExpress. Một tỷ phú ngành dược của Ấn Độ dự kiến đưa 4.500 nhân viên tới Việt Nam du lịch trong gần hai tuần từ cuối tháng 8 và sẽ thăm Hà Nội, Ninh Bình, vịnh Hạ Long. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết đơn vị sẽ đón 4.500 khách, được chia thành các đoàn nhỏ tới Việt Nam từ 27/8 đến 7/9. Khách hàng lần này là nhân viên của tập đoàn dược phẩm lớn của Ấn Độ Sun Pharmaceutical Industries Limited, đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng chủ yếu là người Ấn. Ông chủ của tập đoàn là một trong những tỷ phú giàu nhất Ấn Độ và dự kiến có mặt tại Việt Nam cùng đoàn khách. Bà Khanh nói đoàn khách đã đặt dịch vụ trước khoảng ba tháng và đây là lần đầu tiên công ty nhận đoàn có quy mô lớn như vậy.

⦿ ---- Theo một báo cáo mới từ thông tấn WION của Ấn Độ, Trung Quốc đã xây dựng 50 ngôi làng trên khắp biên giới phía tây của Hoa Lục. Ít nhất 12 trong số những ngôi làng này nằm ngoài lãnh thổ Hoa Lục. Những bức ảnh vệ tinh mới cho thấy Trung Quốc đã xây dựng các khu định cư và đường sá mới ở những khu vực trước đây không có người ở để khẳng định quyền lực của mình một cách sai trái tại các khu vực tranh chấp.

Vấn đề Trung Quốc của Ấn Độ đã âm ỉ trong một thời gian. Chính phủ mới của Ấn Độ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn vòng xoáy đi xuống trong mối quan hệ với Trung Quốc vì Bắc Kinh đã bắt đầu nâng cấp và xây "xiaokang" (các ngôi làng) dọc theo biên giới dài 3.500 km với Ấn Độ. Các chuyên gia coi đây là một công cụ "vùng xám" trong sách lược của Trung Quốc để khẳng định các yêu sách đối với các khu vực tranh chấp.

Những ngôi làng này có "cơ sở hạ tầng quân sự và sử dụng kép", và nhiều ngôi làng tập trung dọc theo khu vực phía đông giáp với Arunachal Pradesh, một tiểu bang của Ấn Độ mà Trung Quốc thèm muốn và tuyên bố là "Nam Tây Tạng".

Một vùng đệm không tuần tra đã được tạo ra xung quanh Điểm tuần tra-14 ở Thung lũng Galwan ba tuần sau cuộc đụng độ dữ dội khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và một số lượng không xác định quân đội Trung Quốc thiệt mạng vào ngày 15 tháng 6/2020. Tuy nhiên, Trung Quốc gần đây đã hoàn thành việc xây dựng một con đường từ phía bắc Samzungling đến Thung lũng Galwan, cung cấp cho quân đội TQ một trục thay thế ngắn hơn 15 km để nhanh chóng xây dựng quân đội trong khu vực.

Trung Quốc cũng đã cố gắng bù đắp bất lợi về không chiến ở độ cao lớn bằng cách triển khai các máy bay chiến đấu J-20 và J-10 gần biên giới hơn. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho thấy nỗ lực của Trung Quốc "sử dụng các chiến thuật vùng xám để thúc đẩy các lợi ích chiến lược và an ninh của mình ở các khu vực tranh chấp trong khi vẫn giữ dưới ngưỡng xung đột vũ trang".

Không chỉ Ấn Độ, TQ cũng dòm ngó nước khác. Trung Quốc cũng đã có những bước tiến táo bạo trong việc mở rộng dấu ấn của mình bằng cách xây dựng những ngôi làng mới trong các khu vực tranh chấp với Bhutan. Báo South China Morning Post ngày 18/2/2024 loan tin: "Ngôi làng này là một trong ít nhất ba ngôi làng do Trung Quốc xây dựng bên trong khu vực tranh chấp. Chính quyền địa phương ở khu tự trị Tây Tạng đã dẫn đầu việc mở rộng nhanh chóng các ngôi làng biên giới vào năm ngoái, với Tamalung tăng gấp đôi về quy mô vào nửa cuối năm 2023."

TQ xây làng ở các vùng xám biên giới phía Tây TQ.

⦿ ---- Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB: National Federation of Independent Business) đã công bố vào thứ Ba rằng Chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Optimism Index) của họ đạt 93,7 vào tháng 7, tăng 2,2 điểm so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022. Mặc dù có sự cải thiện, chỉ số này vẫn thấp hơn mức trung bình 50 năm là 98 trong tháng thứ 31 liên tiếp. Lạm phát tiếp tục là một thách thức đáng kể, với 25% chủ doanh nghiệp nhỏ xác định đây là vấn đề chính của họ, tăng bốn điểm so với tháng 6.

.

"Mặc dù sự lạc quan này gia tăng, nhưng con đường phía trước vẫn còn khó khăn đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ của quốc gia", Bill Dunkelberg, Nhà kinh tế trưởng của NFIB cho biết. "Áp lực chi phí, đặc biệt là chi phí lao động, tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh nhỏ, tác động đến lợi nhuận ròng của họ. Các chủ doanh nghiệp đang hướng đến những tháng khó lường phía trước, không biết điều kiện kinh tế trong tương lai hoặc chính sách của chính phủ sẽ tác động đến họ như thế nào".

.

⦿ ---- Home Depot Inc. đã tiết lộ hôm thứ Ba rằng doanh số bán hàng của công ty trong quý 2 năm tài chính 2024 đạt 43,2 tỷ đô la, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn so với ước tính của thị trường. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 28 tháng 7, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập ròng giảm 2,1% xuống còn 4,6 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm 1% xuống còn 4,60 đô la. Thu nhập hoạt động trong quý được báo cáo đã giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 6,5 tỷ đô la.

.

⦿ ---- Bộ Y tế Gaza chia sẻ vào thứ Ba rằng số người thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu đã tăng lên 39.929. Và ước tính rằng 92.240 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp vùng đất Palestine, với hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Trong 24 giờ qua, 32 người Palestine đã thiệt mạng, trong khi 88 người khác bị thương trong các cuộc tấn công.

.

⦿ ---- Nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon và Iran được cho là đang lên kế hoạch "tấn công trực tiếp" vào Israel nếu các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza thất bại. Một thỏa thuận ngừng bắn có thể có giữa Israel và Hamas, dự kiến ​​sẽ đạt được trong tuần này, chỉ có thể ngăn Iran tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh, theo các nguồn tin từ Iran giấu tên nói với Reuters.

.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Jeff Flake, trước đây đã tuyên bố rằng Washington đã thúc giục Ankara khuyến khích Tehran giảm căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nhấn mạnh rằng lời kêu gọi của phương Tây đối với Iran nhằm tránh một phản ứng trả đũa là "thiếu logic chính trị".

.

⦿ ---- Thánh chiến: Do Thái Giáo vào làm lễ trong ngôi đền được xem là linh thiêng nhất của Hồi giáo ở Cổ thành Jerusalem. Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid đã lên án "chiến dịch" của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa vào thứ Ba. Trong một bài đăng trên X, ông nhấn mạnh rằng hành động này "gây nguy hiểm đến tính mạng của công dân Israel".

.

"Nhóm những kẻ cực đoan vô trách nhiệm trong chính phủ này đang tích cực cố gắng kéo Israel vào một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện. Những người này không đủ tư cách để cai trị một quốc gia", Lapid nhấn mạnh. Ben-Gvir bị cáo buộc đã dẫn hàng trăm người Israel vào khu phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa để cầu nguyện và ăn mừng một ngày lễ của người Do Thái.

.

⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã phản hồi cuộc phỏng vấn của cựu Tổng thống Trump với Elon Musk hôm thứ Hai, gọi họ là "những gã giàu có tự ám ảnh" và chỉ trích họ về các trở ngại phát trực tiếp của họ. "Toàn bộ chiến dịch của Trump là để phục vụ những người như Elon Musk và chính ông ấy — những gã giàu có tự ám ảnh sẽ bán rẻ tầng lớp trung lưu và không thể phát trực tiếp vào năm 2024", chiến dịch đã viết trong một tuyên bố chính thức sau cuộc phỏng vấn vào tối thứ Hai, được phát trực tiếp trên nền tảng truyền thông xã hội X's Spaces.

.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, bị trì hoãn khoảng 45 phút do các vấn đề kỹ thuật, chiến dịch của Harris đã ghi lại những đoạn âm thanh ngắn và đăng chúng lên trang phản hồi nhanh của mình. Chiến dịch đã chỉ trích Trump vì nói rằng sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao sẽ tạo ra "nhiều bất động sản ven biển hơn" và tuyên bố vấn đề này không phải là vấn đề lớn như "sự nóng lên do hạt nhân nguyên tử". Chiến dịch đã đăng một đoạn clip Trump khen ngợi Musk, chủ sở hữu của mạng X, vì đã sa thải công nhân khi họ đình công.

.

Chiến dịch cũng đăng một đoạn âm thanh của cựu tổng thống nói rằng, nếu được bầu vào tháng 11, một trong những điều đầu tiên ông sẽ làm là đóng cửa Bộ Giáo dục — một chính sách được nêu trong chương trình nghị sự của Dự án 2025 bảo thủ. "Chủ nghĩa cực đoan của Donald Trump và chương trình nghị sự nguy hiểm của Dự án 2025 là một đặc điểm chứ không phải là lỗi trong chiến dịch của ông, điều này đã được thể hiện đầy đủ cho những ai đủ may mắn để nghe vào tối nay trong bất kỳ chương trình nào trên X.com", chiến dịch của Harris đã viết trong tuyên bố của mình.

.

Cuộc phỏng vấn của Trump vào thứ Hai đánh dấu sự trở lại quan trọng nhất của ứng cử viên GOP trên nền tảng truyền thông xã hội kể từ khi ông được phục chức vào năm 2023. Musk, người đã ủng hộ Trump trong chiến dịch năm 2024, đã nói chuyện với cựu tổng thống trong khoảng hai giờ và đề cập đến nhiều chủ đề.

.

⦿ ---- Tỷ phú công nghệ và CEO của Tesla Inc. Elon Musk hôm Thứ Ba đã mời Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamal Harris tham gia cuộc phỏng vấn trên mạng X. "Rất vui nếu được tiếp đón Kamala trên X Spaces", Musk cho biết trên trang cá nhân X của mình vài giờ sau cuộc phỏng vấn của chính ông với cựu Tổng thống Donald Trump. Lời mời này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của Trump chỉ trích Harris vì bà bị cáo buộc tránh tổ chức các cuộc phỏng vấn trực tiếp.

.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đưa ra lời kêu gọi gây quỹ trong cuộc phỏng vấn của Elon Musk với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong đó cáo buộc tỷ phú này sử dụng nền tảng truyền thông xã hội của mình để quảng bá chương trình nghị sự của Trump. Bài viết nêu bật lời cam kết của Musk sẽ quyên góp hàng triệu đô la cho chiến dịch tái tranh cử của Trump và tuyên bố rằng Musk đang truyền bá quan điểm "mất kiểm soát và thù hận" của Trump tới hàng triệu người.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với tỷ phú Elon Musk rằng ông muốn "đóng cửa" Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ. "Tôi muốn đóng cửa Bộ Giáo dục, chuyển giáo dục trở lại thẩm quyền riêng của các tiểu bang", Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Musk trên X. Ông tuyên bố rằng có "rất nhiều lợi thế" khi giải thể cơ quan liên bang, đồng thời nói thêm rằng điều này sẽ cắt giảm một nửa chi phí giáo dục.

.

⦿ ---- Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã nói với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng ông muốn giúp Trump kiểm soát trách nhiệm về chi tiêu của chính phủ. Có một thời điểm trong cuộc phỏng vấn với Trump, Musk dường như đang tự giới thiệu mình vào một vai trò trong ủy ban về thâm hụt của chính phủ, và Trump đã trả lời rằng ông sẽ "thích lắm", gọi Musk là "kẻ cắt giảm vĩ đại nhất". Tuy nhiên, nói cắt giảm chi tiêu, nhưng lại giảm thuế cho các tỷ phú thì chỉ hại thêm.

.

⦿ ---- Mặc dù Doug Emhoff (chồng của bà Kamala Harris) đã đến Paris để dẫn đầu đoàn đại biểu Hoa Kỳ tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Olympic, ông vẫn dành thời gian để trò chuyện với một số nhà lãnh đạo thế giới, nhiều người trong số họ có thông điệp muốn chia sẻ với ông, ông cho biết. "Tôi không thể nói cho bạn biết", Emoff nói với một phóng viên của tờ Washington Post chưa đầy một ngày sau chuyến đi, "có bao nhiêu nhà lãnh đạo ở đây đã thì thầm với tôi: 'Cảm ơn. Bạn cần phải chiến thắng.'"

.

Emhoff (gốc Do Thái) đã có một lịch trình dày đặc trong chuyến đi tuần trước. Ngoài việc chứng kiến ​​chiến thắng bóng rổ của Đội tuyển Hoa Kỳ trước Serbia, ông đã tưởng niệm các nạn nhân của một vụ tấn công khét tiếng vào một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ của người Do Thái ở Paris năm 1982, đến thăm Rue des Rosiers để đặt hoa hồng tại một đài tưởng niệm. "Một phần của cuộc chiến chống lại sự thù hận là sống cởi mở và tự hào như một người Do Thái và tôn vinh đức tin và văn hóa của chúng tôi", Emhoff nói. "Tôi thích là người Do Thái và tôi thích niềm vui khi là người Do Thái. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai chỉ bảo tôi cách trở thành người Do Thái".

.

⦿ ---- Một cựu thư ký quận Colorado, người đã trở thành viên chức bầu cử đầu tiên bị truy tố vì tội liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đã bị xử có tội 7 trong số 10 tội danh vào thứ Hai, bao gồm bốn tội trọng tội - bao gồm cả việc cố gắng gây ảnh hưởng đến một công chức. Theo các công tố viên, Tina Peters, người từng giữ chức Thư ký Quận Mesa, đã đưa thẻ căn cước của một viên chức quận khác cho một điều tra viên có liên quan đến Mike Lindell, người sáng lập MyPillow, người đã trở thành một trong những người phủ nhận cuộc bầu cử có hồ sơ cao nhất sau khi cựu Tổng thống Donald Trump thua cuộc vào năm 2020. Bà đã bị truy tố vào tháng 3 năm 2022 vì vai trò của mình trong âm mưu này.

.

Bà Peters trở thành một người nổi tiếng nhỏ trong thế giới đầy thuyết âm mưu của Lindell, phát biểu tại các hội nghị và cuộc mít tinh cực hữu do ông trùm gối tổ chức. Peters đã cố gắng sử dụng danh tiếng mới có được của mình với tư cách là người phủ nhận cuộc bầu cử để tranh cử chức Bộ trưởng Hành chánh Colorado vào năm 2022, nhưng đã thua trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Peters trước đó đã bị kết án quản thúc tại gia vào năm ngoái sau khi bị kết tội trong một vụ án cản trở hành vi phạm tội nhẹ khác vì từ chối giao iPad của mình cho các điều tra viên đang thực hiện lệnh bắt giữ. Bà Peters dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 3 tháng 10 và có thể phải đối mặt với án tù vì các tội nghiêm trọng này.

.

⦿ ---- Kamala Harris đã tăng hạng trong các cuộc thăm dò kể từ khi tham gia cuộc đua năm 2024 và một cuộc khảo sát mới có thể đặc biệt gây lo ngại cho phe Donald Trump: Cuộc thăm dò của Financial Times và Trường Kinh doanh Ross của Đại học Michigan cho thấy nhiều người tin tưởng Harris về nền kinh tế hơn cựu tổng thống. Bà dẫn trước rất ít—Harris 42% so với Trump 41%—nhưng đây là lần đầu tiên ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ dẫn trước ứng cử viên của đảng Cộng hòa kể từ khi cuộc thăm dò hàng tháng bắt đầu theo dõi vấn đề này từ năm ngoái, theo tờ The Hill.

.

Kết quả "đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong tình cảm của cử tri sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Bạch Ốc", tờ Financial Times viết. Một thông tin đáng chú ý khác đối với Axios từ các con số: Số người không tin tưởng bất kỳ ứng cử viên nào về nền kinh tế đã giảm khoảng một nửa, xuống còn 10%, kể từ tháng trước. Cơ quan này coi đây là một ví dụ khác về cách số lượng "những người ghét cả hai ứng cử viên hàng đầu"—những người không thích cả hai ứng cử viên hàng đầu—đang giảm dần kể từ khi Harris tham gia cuộc đua.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump đã chính thức gia nhập lại mạng X, trước đây gọi là Twitter, và đăng video chiến dịch của mình tại đó vào thứ Hai. Việc kích hoạt lại diễn ra vài giờ trước cuộc phỏng vấn theo lịch trình của Trump với Chủ tịch X Corporation và Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc. Elon Musk.

.

Trump đã bị cấm vĩnh viễn khỏi nền tảng truyền thông xã hội này, khi đó vẫn do Twitter Inc. điều hành, vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, sau các cuộc bạo loạn trên Đồi Capitol ba ngày trước đó. Sau khi Musk mua lại công ty vào năm 2022 và chuyển đổi thành X Corporation, ông đã sắp xếp một cuộc thăm dò trong đó nhiều người dùng đã bỏ phiếu ủng hộ việc khôi phục tài khoản của Trump. Vào tháng 8 năm 2023, Trump đã đăng một bức ảnh chụp tội phạm được chụp trong vụ án khi cố gắng lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại Georgia nhưng không sử dụng tài khoản trong thời gian đó.

.

⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã thúc giục cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump kiềm chế bình luận về số lượng người tham dự các sự kiện vận động tranh cử của Phó Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Kamala Harris và chuyển hướng bài phát biểu của mình sang việc đặt câu hỏi về lập trường chính trị của bà về các chủ đề như lạm phát và kiểm soát biên giới.Phát biểu tại Fox News vào thứ Hai, McCarthy nhấn mạnh rằng chiến lược này sẽ giúp vạch trần điểm yếu hoặc bản chất "lật lọng" của Harris dễ dàng hơn thay vì tuyên bố rằng các bức ảnh về các sự kiện của bà đã bị AI chỉnh sửa. Ông nói thêm rằng động thái duy nhất mà Trump cần thực hiện để đảm bảo sự trở lại Bạch Ốc của mình là giành chiến thắng ở Pennsylvania và Georgia, khẳng định rằng Nevada và Arizona không phải là những tiểu bang quan trọng để đưa ông trở lại vị trí tổng thống.⦿ ---- Kamala Harris một lần nữa xuất hiện trên trang bìa tạp chí TIME. Nhưng tác phẩm nghệ thuật này—một bản vẽ phác thảo về vị phó tổng thống được những người ủng hộ vây quanh giơ cao các biển hiệu vận động tranh cử của bà—không phải để phỏng vấn. Thay vào đó, nó dành cho một câu chuyện của Charlotte Alter với tiêu đề: "Sự tái xuất của Kamala Harris". Bài viết này xem xét cách Harris đã "thực hiện sự thay đổi cảm xúc nhanh nhất trong lịch sử chính trị hiện đại" sau khi bà thay thế Tổng thống Joe Biden ở vị trí đứng đầu liên danh của đảng Dân chủ.Harris cũng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí vào tháng trước, theo đúng nghĩa đen là bước vào khung hình khi Biden rời đi. Sự xuất hiện trở lại của bà trên trang bìa thiêng liêng này diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa tấn công Harris vì bà không được phỏng vấn trên phương tiện truyền thông kể từ khi giành được đề cử của đảng Dân chủ, với các cuộc phỏng vấn trên truyền hình gần đây nhất của bà diễn ra vào tháng 6, theo Politico. Tuần trước, Harris cho biết bà muốn "lên lịch phỏng vấn trước cuối tháng".⦿ ---- Theo một bản tin, các cuộc tấn công của đảng Dân chủ vào JD Vance dường như đang có hiệu quả. Blueprint, một công ty thăm dò ý kiến của đảng Dân chủ trung dung, đã tiến hành hai cuộc khảo sát về người bạn đồng hành của Donald Trump—một cuộc vào tháng 7, hai ngày sau khi Vance được Trump chọn làm ứng cử viên phó tổng thống, và một cuộc khác vào hai tuần sau đó vào tháng 8. Khi được đưa ra danh sách các lựa chọn để mô tả Vance vào tháng 8, các câu trả lời phổ biến nhất là "bảo thủ", "chống phụ nữ" và "quái dị", theo Semafor. Tỷ lệ người trả lời gọi ông là "cực đoan" được cho là đã tăng 13 điểm trong khi các thuật ngữ tích cực hơn như "trẻ", "thông minh" và "doanh nhân" đã giảm so với tháng 7.Công ty thăm dò ý kiến cũng xem xét những tuyên bố nào của Vance mà cử tri biết đến và họ phản ứng như thế nào với những tuyên bố đó. Trong số các tuyên bố được đưa ra, những người tham gia biết đến nhiều nhất về nhận xét "các bà mèo không con" của ông—50% những người được khảo sát cho biết họ đã nghe những bình luận đó và 55% cho biết họ thấy khó chịu vì những bình luận đó. Evan Roth Smith, người thăm dò ý kiến hàng đầu của Blueprint, nói với Semafor rằng: "Mọi thứ diễn ra tệ đúng như đảng Dân chủ hy vọng, đảng Cộng hòa lo sợ và mọi người đều nghi ngờ".⦿ ---- Đảng Cộng hòa đang năn nỉ cựu Tổng thống Trump hãy nói tập trung vào chính sách sau khi ông dành vài tuần đầu tiên chống lại chiến dịch đang lên của Phó Tổng thống Harris bằng các xung lực bộc phát tệ hại nhất của Trump. Kể từ khi Harris thay thế Tổng thống Biden làm ứng cử viên của đảng Dân chủ vào cuối tháng 7, Trump đã khiến một số đồng minh của Trump nổi giận vì thiếu kỷ luật trong thông điệp vận động tranh cử của mình.Trong thời gian đó, Trump đã tấn công Harris về nguồn gốc màu da của bà, chỉ trích thống đốc Cộng hòa nổi tiếng của Georgia (ông Kemp) trong một cuộc biểu tình ở Atlanta, ca ngợi quy mô đám đông vào ngày 6 tháng 1 so với khán giả trong bài phát biểu "Tôi có một giấc mơ" của Mục sư Martin Luther King Jr. và tuyên bố sai sự thật rằng đám đông biểu tình ủng hộ Harris là bịa đặt.Đảng Cộng hòa khẳng định rằng họ có thể giành lại Bạch Ốc vào tháng 11 nếu cuộc bầu cử là về các vấn đề như nhập cư và kinh tế, nhưng họ lo ngại Trump đã hành động như kẻ thù tồi tệ nhất của chính Trump. Trump không thể giữ vững thông điệp chính sách. Thay vào đó, ông đã tạo ra một loạt các chu kỳ tin tức tiêu cực trong khi Harris và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz (D), đã đi khắp các tiểu bang chiến trường.⦿ ---- Tổng thống Biden "chắc chắn" sẽ ký luật xóa bỏ thuế đối với tiền boa (tiền tip) nếu dự luật được chuyển đến bàn làm việc của ông, theo Bạch Ốc cho biết hôm thứ Hai, ủng hộ chính sách do cựu Tổng thống Trump đề xuất và được Phó Tổng thống Harris ủng hộ. "Hãy xem, đây là điều mà Tổng thống Biden ủng hộ", thư ký báo chí Karine Jean-Pierre cho biết trong một cuộc họp báo. "Ông ấy ủng hộ việc xóa bỏ thuế đối với tiền boa cho nhân viên dịch vụ và khách sạn, đồng thời tăng lương tối thiểu và ngăn chặn những người giàu có gian lận hệ thống".Jean-Pierre lập luận rằng đề xuất như vậy sẽ phù hợp với nỗ lực của Biden nhằm hỗ trợ người Mỹ đang làm việc và xây dựng nền kinh tế "từ dưới lên và từ trung lưu ra ngoài". Biden trước đây chưa từng nói về khái niệm này trước công chúng. Trump lần đầu nêu ý tưởng này vào tháng 6 tại một cuộc biểu tình ở Nevada, một tiểu bang chiến trường và là nơi sinh sống của hàng nghìn nhân viên trong ngành dịch vụ.Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa nhanh chóng làm theo đề xuất của Trump bằng cách đưa ra một dự luật nhằm xóa bỏ thuế đối với tiền boa. Những người chỉ trích đề xuất này đã cảnh báo rằng nó có thể làm tăng thêm nợ quốc gia và có thể bị những cá nhân giàu có lợi dụng. Bà Harris, người thay Biden làm ứng cử viên của đảng Dân chủ sau khi Biden quyết định không tái tranh cử, đã phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Las Vegas vào tối thứ Bảy rằng bà sẽ ủng hộ việc chấm dứt đánh thuế tiền boa, phản ánh đề xuất của Trump."Tôi hứa với mọi người ở đây khi tôi trở thành tổng thống, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho các gia đình lao động, bao gồm cả việc tăng lương tối thiểu và xóa bỏ thuế tiền boa cho nhân viên dịch vụ và khách sạn", Harris phát biểu vào tối thứ Bảy. Một quan chức chiến dịch của Harris cho biết đề xuất này sẽ yêu cầu quốc hội hành động và nên bao gồm giới hạn thu nhập.⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã phủ nhận hôm thứ Hai rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và ứng cử viên của đảng Dân chủ không đồng ý với cách Tổng thống Joe Biden xử lý vấn đề kiểm soát biên giới trong nhiệm kỳ của ông. Khi được hỏi Bạch Ốc đã biết Harris sẽ ủng hộ việc tăng số lượng nhân viên kiểm soát biên giới trong bao lâu, rõ ràng là để phản đối chính sách của Biden, Jean-Pierre đảm bảo rằng Biden chưa bao giờ phản đối điều đó. "Bạn biết ai đang cản trở không? Đảng Cộng hòa. Họ đang cản trở. Bạn biết ai khác đang cản trở không? Cựu tổng thống, Donald Trump", bà tuyên bố.⦿ ---- Arizona: 40 quan chức Cộng Hòa ủng hộ ứng cử viên Thượng nghị sĩ Dân Chủ vì phụ nữ cần quyền tự quyết về sanh sản. Dân biểu đảng Dân chủ Ruben Gallego đã được 3 cựu viên chức đảng Cộng hòa ủng hộ hôm Thứ Hai trong nỗ lực trở thành thượng nghị sĩ tiếp theo của Arizona.Cựu thị trưởng Scottsdale Sam Campana, cựu phó thị trưởng Phoenix Peggy Neely và cựu dân biểu tiểu bang Arizona Robin Shaw đều ủng hộ Gallego trong cuộc đua với đảng viên Cộng hòa Kari Lake, trích dẫn lập trường của ông về quyền sinh sản. “Ruben luôn ủng hộ quyền của phụ nữ Arizona trong việc tự đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của họ”, Neely phát biểu tại một sự kiện ở Tempe, Arizona. “Kari Lake quá cực đoan và bà ta phải bị ngăn chặn”.“Là một phụ nữ, có một vấn đề quan trọng hơn tất cả đối với tôi, đó là quyền sinh sản của phụ nữ”, Shaw, đồng chủ tịch của Arizona Republicans for Harris, cho biết. “Kari Lake đã ủng hộ một đạo luật hà khắc của Arizona có từ 160 năm trước, gần như cấm hoàn toàn việc phá thai và đe dọa sẽ phạt tù các bác sĩ”.“Ruben và tôi có thể không đồng tình về một số vấn đề, nhưng tôi hiểu rằng Ruben tin tưởng phụ nữ có thể tự đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của họ”, Campana cho biết.Thảo luận về quyền sinh sản tại sự kiện hôm nay, Gallego đã trích dẫn những gì ông gọi là sự tương đồng giữa quan điểm của ông về quyền sinh sản và nguồn gốc triết học của chủ nghĩa bảo thủ. “Chúng tôi đồng ý bảo vệ quyền tự do, quyền tự do của người dân Arizona để kiểm soát cuộc sống của họ, để kiểm soát cơ thể của họ,” Gallego nói. “Cốt lõi của chủ nghĩa bảo thủ Cộng hòa thực sự là giữ cho chính phủ không can thiệp vào cuộc sống của bạn.” Khoảng 40 nhà lãnh đạo chính trị Cộng hòa và độc lập của Arizona đang ủng hộ Gallego.⦿ ---- Các nhà lãnh đạo của nhiều tổ chức Hồi giáo đã tụ họp hôm Thứ Hai tại Chicago, nơi tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần tới, để yêu cầu đảng Dân chủ xây dựng các chính sách giải quyết cuộc chiến ở Gaza và các tội ác thù hận đối với người Mỹ theo đạo Hồi trong suốt đại hội."Điều bắt buộc là không đảng phái chính trị nào coi thường phiếu bầu của người Mỹ theo đạo Hồi", Oussama Jamal, tổng thư ký Hội đồng các tổ chức Hồi giáo Hoa Kỳ cho biết. "Trong chu kỳ bầu cử này, họ quyết tâm hơn bao giờ hết để tiếng nói của mình được lắng nghe và phiếu bầu của họ được tính".Quận Cook là nơi có Chicago và là nơi có dân số người Palestine đông nhất tại Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động địa phương cho biết việc tổ chức đại hội đảng Dân chủ tại Chicago vào thời điểm này trong lịch sử là điều mà "toàn bộ cộng đồng người Palestine và Hồi giáo đang nói đến". Jamal cho biết tổ chức của ông có hơn 60 đại biểu tham dự đại hội và đang nỗ lực sắp xếp các cuộc họp đặc biệt với các đại diện và ứng cử viên khi họ có mặt tại thị trấn.Các nhà lãnh đạo cũng cảm ơn thị trưởng Chicago, Brandon Johnson, vì đã bỏ phiếu quyết định tại Hội đồng thành phố để thông qua một nghị quyết vào tháng 1 kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, biến Chicago trở thành thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ thực hiện điều này.⦿ ---- Pamela Hemphill là một trong số nhiều người ủng hộ Donald Trump đã tham dự bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021. Tuy nhiên, giờ đây, bà gọi đó là "ngày tồi tệ nhất trong lịch sử của chúng ta". Hướng tới cuộc bầu cử năm 2024, nơi Donald Trump một lần nữa sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, Hemphill cho biết bà hoàn toàn ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, theo USA Today đưa tin hôm thứ Hai.“Chúng ta phải cứu nền dân chủ của mình vì Trump muốn biến điều này... thành một chế độ độc tài”, Hemphill, một người đã nghỉ hưu từng làm cố vấn cai nghiện, cho biết. Trước khi hoàn toàn ủng hộ MAGA, Hemphill cho biết bà đã ủng hộ cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2008. “Tôi thích các chính sách mà ông Obama đã nói đến vào thời điểm đó, và ông ấy rất thông minh. Tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy sẽ tốt cho đất nước. Và bạn biết đấy, đây là lần đầu tiên chúng ta có một người da màu”, bà nhớ lại.Sau đó, gia đình bà đã lôi kéo bà vào Thế giới Trump. “Tôi đã không nhận ra rằng tẩy não đã xảy ra với Trump vào năm 2016…đây là cách họ nói chuyện với tôi. ‘Pam, bạn biết đấy, đảng Dân chủ…đang cố gắng tiếp quản. Họ đang trở nên hung hăng hơn.’ Tôi có xu hướng tin họ. Bạn biết đấy, tôi không tự mình nghiên cứu", bà giải thích.Hemphill nhớ lại đã nhìn thấy Alex Jones, một người cực hữu, hung hăng ở Washington, D.C., vào buổi tối trước vụ tấn công. Ông ta bảo đám đông diễu hành đến Điện Capitol vào ngày hôm sau sau bài phát biểu của Trump. “Nó giống như một vết sẹo mà tôi phải mang theo trong suốt quãng đời còn lại… đó sẽ là cảm giác xấu hổ đó”, bà nói về ngày 6 tháng 1. “Trump khiến bạn tin rằng ông ấy là một chiến binh sẵn sàng hy sinh mạng sống nếu cần để ngăn chặn phe cánh tả cấp tiến tước đoạt quyền tự do của bạn,” Hemphill nói. Bà cho biết Harris mới là ứng cử viên "luật pháp và trật tự" thực sự hiện nay.⦿ ---- Myanmar: Một giám đốc điều hành của liên doanh chuỗi siêu thị Nhật Bản Aeon Co. tại Myanmar đã bị kết án và tuyên án một năm tù giam và phạt tiền vào thứ Hai, theo các nguồn tin ngoại giao, sau khi bị giam giữ vì cáo buộc vi phạm các quy định về giá gạo của đất nước dưới sự cai trị của quân đội. Hiroshi Kasamatsu, 53 tuổi, giám đốc bộ phận hàng hóa của Aeon Orange Co., đã bị giam giữ để thẩm vấn tại Yangon kể từ ngày 30/6. Ông đã bị chính quyền quân sự truy tố vào ngày 11/7.Theo quân đội, lực lượng đã cai trị đất nước kể từ khi lật đổ chính quyền dân sự trong cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021, Kasamatsu đã bị giam vì bán gạo với giá cao hơn tới 70% so với mức giá do chính quyền quy định. Vụ án của Kasamatsu đánh dấu lần đầu tiên một viên chức của một công ty liên kết với Nhật Bản bị kết án vì các hoạt động của công ty. Cuộc đàn áp hiếm hoi đối với một người nước ngoài vì vi phạm quy định về giá đã diễn ra mặc dù Nhật Bản quyết định không áp dụng lệnh trừng phạt đối với quân đội hoặc các cá nhân và nhóm có liên quan sau cuộc đảo chính, không giống như các nước phương Tây. Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar cho biết họ sẽ tiếp tục thúc giục chính quyền trả tự do cho Kasamatsu càng sớm càng tốt.⦿ ---- Anh quốc: Hôm Thứ Hai, một bé gái 11 tuổi và một phụ nữ 34 tuổi đã bị đâm tại Quảng trường Leicester của London, theo cảnh sát cho biết. Một người đàn ông đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc tại quảng trường đông đúc này - một địa điểm nổi tiếng với khách du lịch đến thăm khu nhà hát West End của thủ đô. "Chúng tôi không tin rằng có bất kỳ nghi phạm nào khác", một phát ngôn viên của Scotland Yard cho biết. "Bé gái 11 tuổi sẽ cần được điều trị tại bệnh viện nhưng vết thương của em không nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân thứ hai bị thương nhẹ hơn", Cảnh sát Thủ đô cho biết trong một bản cập nhật."Ở giai đoạn này, không có gợi ý nào cho thấy vụ việc liên quan đến khủng bố". Tin tức về vụ đâm dao xuất hiện hai tuần sau khi ba trẻ em thiệt mạng và những người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ở tây bắc nước Anh, gây ra các cuộc bạo loạn dữ dội trên khắp nước Anh khi thông tin sai lệch về danh tính của thủ phạm bị cáo buộc lan truyền trực tuyến. Chưa có thông tin nào được công bố về danh tính của người đàn ông bị bắt giữ liên quan đến vụ đâm dao tại Quảng trường Leicester.⦿ ---- LL Flooring, chuyên về các sản phẩm sàn nhà, trước đây được gọi là Lumber Liquidators, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào đêm Chủ Nhật và thông báo sẽ đóng cửa 94 trong số hơn 300 cửa hàng trên toàn quốc. Việc đóng cửa dự kiến diễn ra tại 31 tiểu bang: Alabama, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginian và Wisconsin.Các địa điểm tại California dự kiến đóng cửa là Bakersfield, Burlingame, Elk Grove, Fairfield, Fresno, Rancho Cucamonga, Salinas, San Diego, Santee, Torrance và Visalia.⦿ ---- Vì sợ bị án tù oan từ luật cấm phá thai, nhiều y viện từ chối chăm sóc các bà bầu gặp khẩn cấp. Hơn 100 phụ nữ mang thai trong tình trạng nguy kịch tìm kiếm sự giúp đỡ từ các phòng cấp cứu đã bị từ chối hoặc bị đối xử bất cẩn kể từ năm 2022, theo một phân tích của Associated Press về các cuộc điều tra của bệnh viện liên bang đã phát hiện ra. Có 2 phụ nữ - một ở Florida và một ở Texas - đã bị sảy thai trong nhà vệ sinh công cộng. Tại Arkansas, một phụ nữ đã bị sốc nhiễm trùng và thai nhi của cô đã chết sau khi phòng cấp cứu cho cô về nhà. Ít nhất 4 phụ nữ khác bị thai ngoài tử cung đã gặp khó khăn trong việc điều trị, bao gồm một phụ nữ California cần truyền máu sau khi cô ngồi trong phòng chờ cấp cứu trong chín giờ.Bạch Ốc cho biết các bệnh viện phải cung cấp dịch vụ phá thai khi cần thiết để cứu sức khỏe của phụ nữ, bất chấp lệnh cấm của tiểu bang. Texas đang phản đối hướng dẫn đó và vào đầu mùa hè này, Tòa án Tối cao đã từ chối giải quyết vấn đề này. Tại Texas, nơi các bác sĩ phải đối mặt với án tù lên tới 99 năm nếu bị kết tội phá thai bất hợp pháp, các chuyên gia y tế và pháp lý cho biết luật này đang làm phức tạp thêm quá trình ra quyết định liên quan đến việc chăm sóc thai kỳ khẩn cấp. Mặc dù luật của tiểu bang quy định việc chấm dứt thai ngoài tử cung không được coi là phá thai, nhưng Trung tâm Quyền Sinh sản (Center for Reproductive Rights) cho rằng những hình phạt khắc nghiệt khiến các bác sĩ Texas sợ điều trị cho những bệnh nhân này.⦿ ---- Các doanh nghiệp nhỏ dọc theo các điểm đến nghỉ dưỡng phổ biến như lối đi dạo trên ván và bến tàu ven biển ở Hoa Kỳ cho biết số lượng khách du lịch đổ xô đến khu vực ven biển, ven sông đã trở lại bình thường, nghĩa là đạt mức trước năm 2020. Nhưng trong khi những người giàu có đang chi tiêu thoải mái, những du khách có thu nhập thấp hơn thì xài cẩn thận.Sean Bailey, giám đốc tiếp thị của vòng đu quay quan sát SkyWheel gần Myrtle Beach, S.C., Boardwalk và Promenade, cho biết doanh số bán vé cho điểm tham quan 13 năm tuổi này đã vượt mức năm 2019 kể từ năm 2021 và cho đến nay trong năm nay đang theo dõi mức cao hơn một chút so với năm 2023.Theo dự báo của Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ (U.S. Travel Association), lượng du lịch năm 2024 dự kiến sẽ vượt qua con số của năm 2019 lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 2,45 tỷ chuyến đi, tăng từ 2,38 tỷ vào năm 2023 và 2,40 tỷ vào năm 2019.Du lịch trong nước đang phục hồi nhanh hơn du lịch quốc tế. Chi tiêu du lịch trong nước của Hoa Kỳ, bao gồm chi tiêu du lịch nói chung và giá vé hành khách, dự kiến sẽ đạt 975,6 tỷ đô la trong năm 2024, bằng 98% mức năm 2019. Chi tiêu du lịch quốc tế là 153,9 tỷ đô la, bằng khoảng 83% mức năm 2019. Cả hai đều được điều chỉnh theo lạm phát, theo USTA.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một tên cướp có vũ trang đã bị chủ một cửa tiệm thuốc lá Norwalk bắn chết hôm thứ Bảy đã được xác định là cư dân Oakland, Bắc California. Vụ cướp bất thành xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng thứ Ba tại khu nhà 10900 East Firestone Boulevard, gần Đường cao tốc San Gabriel River, theo Sở Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles. Người đàn ông bị bắn chết là Rodney Gaston, 25 tuổi.Cảnh sát nói rằng tiệm Classic Tobacco đang mở thì Gaston bước vào với một khẩu súng lục, cùng với hai người khác, sau đó xịt hơi cay vào chủ cửa hàng, khiến người chủ phải nổ súng một lần từ khẩu súng lục của mình, trúng Gaston. Cả 3 nghi phạm đã bỏ chạy, nhưng Gaston ngã gục xuống đất cách cửa tiệm một khoảng cách ngắn. Cứu hỏa Quận Los Angeles đã tìm thấy anh ta và đưa anh ta đến bệnh viện, nơi anh ta sau đó được tuyên bố đã tử vong.Hai nghi phạm còn lại đã chạy trốn vào một khu dân cư ở phía đông bắc của trung tâm mua sắm, nơi các cảnh sát của Norwalk Station sau đó đã tìm ra và bắt họ. Họ được xác định là Lamont Neal, 22 tuổi, đến từ Stockton và Dashaunte Woods, 26 tuổi, đến từ Oakland. Ba người đàn ông này đã hành động thông đồng.⦿ ---- California: Khi học sinh trở lại trường học cho năm học 2024-25, có một tin đồn về việc thống đốc thúc đẩy lệnh cấm điện thoại di động trên toàn tiểu bang tại các trường công lập. Theo một cuộc khảo sát của nhóm vận động Common Sense Media, 97% thanh thiếu niên cho biết họ sử dụng điện thoại di động vào ban ngày. Trong khi đó, 72% giáo viên trung học và 33% giáo viên trung học cơ sở cho biết sự mất tập trung do điện thoại di động là một vấn đề lớn trong lớp học. California sẽ không phải là nơi đầu tiên áp dụng lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trên toàn tiểu bang trong giờ học.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hơn 500.000 học sinh của Học khu Thống nhất Los Angeles sẽ trở lại trường vào thứ Hai khi học khu lớn thứ hai của quốc gia này bắt đầu năm học 2024-2025. “Hôm nay, chúng tôi nồng nhiệt chào đón 540.000 học sinh tại hơn một nghìn trường học trong học khu này. Chúng tôi rất vui mừng. Đối với tôi, điều này tương đương với việc đánh thức học khu khổng lồ đang ngủ mang tên LAUSD khỏi giấc ngủ trưa mùa hè của nó,” Giám đốc Alberto Carvalho phát biểu từ bãi xe buýt trường học trước khi mặt trời mọc hôm Thứ Hai.Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã công bố vào thứ sáu rằng các sở ban ngành của Thành phố đã lắp đặt các quy định an toàn mới sau đây để đảm bảo an toàn hơn cho trẻ em đi bộ đến trường: Triển khai các dự án an toàn đường phố dưới hình thức cải thiện đường phố “xây dựng nhanh” tại hơn 180 ngã tư ở hơn 40 trường học; Lắp đặt hơn 250 gờ giảm tốc gần 92 trường học, nơi tình trạng chạy quá tốc độ là một vấn đề đã biết; Lập Khu vực chậm của trường với giới hạn tốc độ giảm 15 dặm/giờ trên hơn 450 đoạn đường tiếp giáp với 190 trường. Tăng tốc tuyển dụng nhân viên bảo vệ giao thông, Sở Giao thông Vận tải Los Angeles (LADOT) sẽ triển khai hơn 500 nhân viên bảo vệ giao thông cho năm học tới.⦿ ---- HỎI 1: Thái Lan: 55,54% bà mẹ chỉ lo con đói, 78,17% người con hứa sẽ chăm sóc mẹ mình, 59% hứa sẽ làm siêng, học chăm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Tình mẫu tử ở Thái Lan được thể hiện qua nỗi lo lắng về việc con mình có được cho ăn hay không, với những bà mẹ luôn hỏi con mình "con có đói không?" hoặc "con đã ăn chưa?" Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây do Bộ Văn hóa và Suan Dusit Poll thực hiện cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên Thái Lan cảm nhận về Ngày của Mẹ như thế nào.Cuộc khảo sát được công bố vào thứ Hai đã lấy mẫu 20.520 người trả lời và phát hiện ra rằng những câu nói phổ biến nhất từ mẹ của họ là "Con có đói không? Con đã ăn chưa?" (55,54%) và "Hãy chăm sóc bản thân thật tốt" (49,46%). Đáp lại lòng tốt của mẹ, 78,17% cho biết họ sẽ chăm sóc mẹ của mình, trong khi 58,86% cam kết sẽ làm việc hoặc học tập chăm chỉ.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tennessee: 86% người dân không muốn công quỹ tài trợ học phí trường tư vì sẽ làm suy yếu trường công?ĐÁP 2: Đúng vậy. Lấy tiền chính phủ để hỗ trợ tiền tư và trường bán công bằng phiếu tài trợ học phí trường tư (school voucher) là sẽ làm suy yếu trường công, và là một cách để trường tư và bán công tránh các quy định liên bang, thí dụ liên bang cấm dạy Kinh Thánh và các thuyết ngoài khoa học trong trường công. Tiểu bang Tennessee nghĩ gì? Sau một tuần và hơn 1.300 phản hồi tính đến ngày 11 tháng 8, phụ huynh, giáo viên và người nộp thuế đã cân nhắc: phần lớn mọi người không cảm thấy nên sử dụng tiền công quỹ cho các trường tư thục.Một số phát hiện chính:. 86% hoặc 1.153 người tham gia khảo sát phiếu giảm học phí trường tư của WBIR cho biết họ không ủng hộ kế hoạch phiếu giảm giá trường học của Thống đốc Bill Lee.. 13% hoặc 168 người tham gia cho biết họ ủng hộ kế hoạch này.. Ít hơn 1% hoặc 12 người tham gia trả lời khác, với một số người yêu cầu ngoại lệ trong những trường hợp hiếm hoi.. 82% người tham gia cho biết họ sẽ không sử dụng chương trình này.. 90% người tham gia cho biết nếu các trường tư thục nhận được tiền công quỹ, họ nên tuân thủ các tiêu chuẩn học thuật tương tự như các trường công lập ở Tennessee.. 12% người tham gia cảm thấy việc tiền thuế của họ được chuyển cho các trường tư thục là điều bình thường, ngay cả những trường tôn giáo.Chi tiết: