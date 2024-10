Mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình làm 12 người chết, 7 người bị thương.

- Michigan: bắt, truy tố 1 công dân Trung Quốc vì đăng ký cử tri và bầu phiếu bất hợp pháp (vì chưa phải công dân Mỹ)

- Nhiều ông bầu cá độ quốc tế dựng ra các tổ chức thăm dò dỏm để giả mạo số liệu cho thấy Trump vượt điểm Harris, nhằm hốt bạc cá độ

- Dự kiến chắc chắn sẽ có đếm phiếu lại, và cả đếm tay ở 7 tiểu bang chiến trường vì kết quả sẽ sát nút

- Tại Green Bay (Wisconsin), Trump mặc áo vest màu cam của công nhân sở rác, trèo lên một chiếc xe chở rác để chọc quê TT Biden

- Nebraska: nơi duy nhất cưỡng bách cử tri phải ra đứng gác thùng phiếu, hay phải giữ trật tự ở phòng phiếu.

- Giá trị tài sản ròng của Trump đã giảm hơn 1 tỷ đô hôm thứ Tư khi cổ phiếu Trump Media and Technology Group giảm 22,3%

- Thư Ngỏ ký tên hơn 700 nhà văn ủng hộ bà Harris

- Một nhóm gần hai tá người Mỹ gốc Syria Thư Ngỏ tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Thăm dò mới CNN: Harris 51%, Trump 45% ở Wisconsin; Harris 48%, Trump 43% ở Michigan; bằng nhau 48% ở Pennsylvania

- Quận Cam: Ứng cử viên Thị trưởng Rancho Santa Margarita gian lận khi lấy chữ ký đề cử, nhận tội, lãnh án nhẹ.

- Cựu Thống đốc California (Cộng hòa) Arnold Schwarzenegger tuyên bố ủng hộ bà Harris vì: Trump xúi giục bạo loạn, không tôn trọng phiếu bầu của bạn trừ khi đó là phiếu bầu cho Trump, đã và sẽ không làm gì được

- Bà Harris được hỏi về câu nói của TT Biden gọi phe ủng hộ Trump là rác rưởi: TT Biden đã giải thích rồi

- TT Biden sẽ dự lễ nhậm chức tổng thống tháng 1/2025 bất kể ai thắng cử tháng 11/2024.

- Florida: Một nhóm 8 người phất cờ MAGA, mang dao tới phòng phiếu hù dọa cử tri Dân Chủ.

- Nhiều MAGA tại Michigan không hài lòng với Musk dính vào Trump nhiều quá: dấu hiệu bất tường

- New York: Dân Biểu Cộng Hòa Nicholas LaLota đang tái tranh cử nhưng không thể tự mình bầu cho mình vì ông sống ngoài địa hạt

- Reuters: TQ nói nếu Trump thắng cử, Mỹ sẽ 'bỏ rơi' Đài Loan

- Nhà dự đoán bầu cử Allan Lichtman (quá khứ 9 lần đoán đúng, 1 lần sai): bà Harris sẽ thắng cử

- Elon Musk phải ra tòa khẩn cấp hôm nay vụ công tố Philadelphia đòi chận vụ tặng 1 triệu đô/ngày

- NBC phỏng vấn 8 người ủng hộ Harris rằng có muốn cặp bồ, hẹn hò với một người ủng hộ Trump không: 7 cô nói không, chỉ 1 anh nói muốn

- Kế hoạch Trump trục xuất hàng loạt: dọa cắt tài trợ liên bang đối với các đơn vị cảnh sát địa phương không chịu bắt và trục xuất di dân lậu

- Comcast Corporation doanh thu quý 3 tăng 6,5% lên 32,07 tỷ đô

- Uber Technologies Inc. doanh thu quý 3 tăng 20%

- Việc làm bị giảm tại Mỹ là 55.597 vào tháng 10. Thấp hơn 23,7% so với mức 72.821 của tháng 9

- Elon Musk móc nối với các nhà đầu tư lớn nhất Trung Đông để huy động vốn cho công ty xAI của Musk

- Ủy ban Châu Âu điều tra chính thức đối với hãng thương mại điện tử TQ Temu nghi có hàng bất hợp pháp

- Israel: tịch thu nhiều vũ khí ở Nam Lebanon

- UNICEF: Israel tấn công Lebann từ ngày 4 tháng 10, mỗi ngày giết ít nhất 1 trẻ em. Tại Lebanon, ít nhất 2.822 người đã chêt và 12.937 người bị thương

- Gaza: chết ít nhất 43.163 người Palestine, bị thương 101.510 người khác kể từ ngày 7 tháng 10/2023.

- Thủ tướng Lebanon: Israel ra lệnh di tản cưỡng bách nhiều thị trấn Lebanon là "tội ác chiến tranh"

- Nga: liên minh với Bắc Hàn là hợp pháp

- Texas: 5 người bị truy tố vì mở đường dây thi giùm cho 200 giáo viên không đủ tiêu chuẩn, kiếm cả triệu USD

- Airbus SE doanh thu quý 3 đạt 15,7 tỷ euro, tăng 5%

- Starbucks doanh thu quý 3 giảm 3,2%, đạt 9,1 tỷ đô

- eBay Inc. doanh thu quý 3 đạt 2,6 tỷ đô, tăng 3%

- Tập thể dục 1 hoặc 2 lần/tuần đều có lợi ngừa mất trí

- Cảnh sát New York: mẹ dẫn 2 con nhỏ vượt rào an toàn, xuống Thác Niagara, biến mất cả 3

- TIN VN. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả ngay ngư dân bị bắt trên Biển Đông.

- TIN VN. Phải có người chịu trách nhiệm trong vụ gian dối bằng cấp của ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang)

- TIN VN. Mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình làm 12 người chết, 7 người bị thương

- HỎI 1: Nghiên cứu: 48% diện tích địa cầu bị hạn hán khắc nghiệt trong năm 2023? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trẻ em Mỹ, tuổi 12 tới 17, có tới phân nửa xài 4 giờ/ngày dán mặt vào màn hình phone, TV hay máy tính? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-31/10/2024) ⦿ ---- Comcast Corporation công bố vào thứ năm rằng doanh thu trong quý 3 của năm tài chính 2024 đã tăng 6,5% lên 32,07 tỷ đô la, vượt quá dự báo của các nhà phân tích. Công ty truyền thông và công nghệ toàn cầu này cho biết trong báo cáo của mình rằng thu nhập ròng đã giảm 10,3% xuống còn 3,6 tỷ đô la so với quý 3 năm 2023 và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 4,2% xuống còn 0,94 đô la. Trong khi đó, EPS đã điều chỉnh tăng 3,3% lên mức 1,12 đô la. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Comcast đã tăng 5,80% trong phiên giao dịch trước giờ thị trường mở cửa tại New York, bán ở mức 44,69 đô la.

⦿ ---- Uber Technologies Inc. đã công bố hôm thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 3 đã tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm trước lên 11,2 tỷ đô la, vượt quá kỳ vọng. Thu nhập ròng tăng vọt 99% lên 2,6 tỷ đô la và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng vọt từ 0,10 đô la trong quý 3 năm 2023 lên 1,20 đô la. Tổng số lượt đặt xe đạt 41 tỷ đô la, tăng 16% hàng năm. Các chuyến đi tăng 17% lên 2,9 tỷ, hoặc trung bình khoảng 31 triệu chuyến đi mỗi ngày. Cổ phiếu của Uber đã giảm 6,21% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

⦿ ---- Theo báo cáo của Challenger, Gray & Christmas Inc. hôm thứ năm, số lượng việc làm bị cắt giảm tại Hoa Kỳ là 55.597 vào tháng 10. Con số này thấp hơn 23,7% so với mức 72.821 của tháng 9, mặc dù vẫn cao hơn 51% so với tháng 10 năm 2023. Ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng dẫn đầu về số lượng việc làm bị cắt giảm trong tháng này với 18.465, chủ yếu là do kế hoạch cắt giảm 17.000 nhân sự của Boeing. Bán lẻ đứng thứ hai với 7.696 lần cắt giảm, tiếp theo là các nhà sản xuất sản phẩm tiêu dùng với 4.571 lần.

⦿ ---- Người đàn ông giàu nhất thế giới và là CEO của Tesla, Elon Musk, đang đàm phán với các nhà đầu tư lớn nhất Trung Đông để huy động vốn cho công ty AI của mình, xAI, theo Financial Times đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Động thái này có thể tăng gấp đôi định giá của công ty lên 45 tỷ đô la.

.

Theo báo cáo, công ty khởi nghiệp này đang trong giai đoạn đàm phán ban đầu với các nhà đầu tư mới và hiện tại, hướng đến mục tiêu có thêm tiền mặt để cạnh tranh với OpenAI và các đối thủ hàng đầu khác trong lĩnh vực AI, chẳng hạn như Anthropic, Alphabet và Meta. Các nguồn tin cũng đề cập rằng Valor dự kiến ​​sẽ dẫn đầu một vòng gọi vốn với các nhà đầu tư từ Qatar và Saudi Arabia. Tin tức này xuất hiện sau một báo cáo trước đó của Wall Street Journal nêu rằng công ty đã tìm kiếm một vòng gọi vốn, nhưng chỉ với mục tiêu 40 tỷ đô la, để trang trải cho việc mở rộng nhanh chóng của xAI.

.

⦿ ---- Ủy ban Châu Âu (EC) đã công bố vào thứ năm rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra chính thức đối với nền tảng mua sắm của Trung Quốc, Temu, về cách xử lý danh sách sản phẩm và để tìm hiểu xem công ty có cho phép bán hàng hóa bất hợp pháp trên trang web của mình hay không.

.

Ngoài ra, EC lo ngại rằng thiết kế dịch vụ của Temu thúc đẩy các hành vi có khả năng gây nghiện, rằng nó đang phá vỡ tính minh bạch và công bằng của hệ thống đề xuất sản phẩm của mình và rằng nó không cung cấp quyền truy cập dữ liệu đầy đủ cho các nhà nghiên cứu để tuân thủ quy định và nghiên cứu. Theo thông cáo báo chí, Temu, thuộc sở hữu của Pinduoduo Inc., "có thể đã vi phạm Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA)."

.

"Ủy ban hiện sẽ tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu như một vấn đề ưu tiên ... DSA không đặt ra bất kỳ thời hạn pháp lý nào để chấm dứt các thủ tục chính thức", tuyên bố cho biết. Vào tháng 5, khối này đã thiết kế Temu là Nền tảng trực tuyến rất lớn (VLOP) theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của mình, cho công ty bốn tháng kể từ đó để tuân thủ các quy định của EU.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Năm rằng trong "các cuộc đột kích có mục tiêu trên bộ" ở miền Nam Lebanon, lực lượng của họ đã phát hiện ra cơ sở hạ tầng nguy hiểm và vũ khí được giấu trong nhà. Israel tuyên bố quân đội của họ đã phát hiện ra một chiếc xe được giấu trong khu dân sự, chở đầy súng trường AK-47, đạn dược và các thiết bị quân sự khác. Họ cũng tìm thấy một bệ phóng tên lửa đã sẵn sàng để sử dụng.

.

"Các vũ khí đã bị tịch thu", IDF cho biết. Ngoài ra, binh lính còn tìm thấy các đường hầm ngầm, các điểm quan sát và các địa điểm ẩn khác được cho là do phiến quân sử dụng. Họ đã tham gia vào trận chiến cận chiến và sử dụng các cuộc không kích, tiêu diệt "hàng chục" chiến binh, mà không tiết lộ liên kết của các chiến binh hoặc địa điểm chính xác mà họ thực hiện các hoạt động.

.

Trước đó trong ngày, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán cho mười thị trấn khác nhau của Lebanon: Al-Hawsh, Al-Bazouriya, Trại Rashidieh, Al-Barghliyeh, Bastiyat, Al-Hamiri, Arzi, Matariyeh Al-Shomer, Al-Kharayeb, Ansar.

.

⦿ ---- UNICEF cho biết kể từ ngày 4 tháng 10, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã giết chết ít nhất một trẻ em mỗi ngày và làm bị thương 10 trẻ em. Tại Lebanon, ít nhất 2.822 người đã thiệt mạng và 12.937 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

.

Thủ tướng lâm thời của Lebanon Najib Mikati cho biết ông hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn với Israel sẽ được công bố trong những giờ hoặc những ngày tới khi đặc phái viên Hoa Kỳ Amos Hochstein đến khu vực này để đàm phán ngừng bắn.

.

⦿ ---- Một cuộc không kích của Israel vào Bệnh viện Kamal Adwan ở thị trấn Beit Lahiya, phía bắc Gaza đã phá hủy một nhà kho chứa vật tư y tế chỉ mới nhận được cách đây vài ngày.

.

Cuộc diệt chủng của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 43.163 người Palestine và làm bị thương 101.510 người khác kể từ ngày 7 tháng 10/2023. Ước tính có 1.139 người đã chết ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu và hơn 200 người đã bị bắt làm con tin.

.

⦿ ---- Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đã lên án các chỉ thị gần đây của Israel về việc sơ tán hàng loạt tại Lebanon, mô tả đây là "tội ác chiến tranh" và kêu gọi các biện pháp ngoại giao để chấm dứt các cuộc không kích của quân đội Israel trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

.

"Những lời đe dọa do kẻ thù Israel đưa ra đối với thường dân Lebanon về việc sơ tán toàn bộ các thành phố và rời khỏi khu vực và nhà cửa của họ là một tội ác chiến tranh bổ sung vào loạt tội ác mà kẻ thù đã gây ra", Mikati cho biết theo một tuyên bố được AFP trích dẫn.

.

Trước đó trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chỉ đạo cư dân của mười thị trấn cùng lúc, bao gồm Al-Hawsh, Al-Bazouriya, Trại Rashidieh và Al-Kharayeb, sơ tán về phía bắc qua Sông Awali. Người phát ngôn của IDF Avichay Adraeen nhấn mạnh rằng việc di chuyển về phía nam bị nghiêm cấm, cảnh báo rằng điều này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng khi lực lượng Israel chuẩn bị các hoạt động tăng cường chống lại các mục tiêu của Hezbollah tại những địa điểm đó.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận vào thứ năm rằng Nga cam kết thực hiện Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện đã ký kết vào đầu năm nay với Bắc Hàn, đồng thời tái khẳng định sức mạnh của liên minh này bất chấp những lo ngại về khả năng tên lửa đang mở rộng của nước này.

.

"Chúng tôi vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết", Peskov nói với các phóng viên khi trả lời các câu hỏi về vụ phóng tên lửa đạn đạo của DPKR. Tên lửa do Bắc Hàn phóng vào sáng sớm thứ năm đã đạt độ cao kỷ lục 7.000 km và hạ cánh gần Hokkaido của Nhật Bản sau chuyến bay kéo dài 86 phút.

.

⦿ ---- Một công dân Trung Quốc đã bị truy tố tội hình sự vì bị cáo buộc đăng ký cử tri và bỏ phiếu bất hợp pháp vào Chủ Nhật trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 tại tiểu bang dao động Michigan. Bộ Hành chánh Michigan đã xác nhận với NBC News trong một email rằng bị cáo là một công dân Trung Quốc 19 tuổi đang theo học tại Đại học Michigan. Các cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của Trump liên tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật về tình trạng gian lận bầu cử tràn lan của những người nhập cư không có giấy tờ.

.

Bộ Hành chánh Michigan cho biết việc bỏ phiếu của người không phải công dân là một trọng tội và là "một sự kiện cực kỳ biệt lập và hiếm gặp". Bộ này viết: "Các cuộc điều tra ở nhiều tiểu bang và trên toàn quốc không tìm thấy bằng chứng nào về số lượng lớn người không phải công dân đăng ký bỏ phiếu."

.

⦿ ---- Sẽ có đếm lại, và cả đếm tay. Cuộc bầu cử năm 2024 có vẻ rất sát nút trong các cuộc thăm dò. Và nếu kết quả như vậy sau Ngày bầu cử, thì có khả năng kết quả ở một tiểu bang quan trọng có thể phụ thuộc vào việc kiểm phiếu lại. Luật về kiểm phiếu khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Những quy tắc đó đã trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2020, sau khi Joe Biden giành chiến thắng ở một số tiểu bang chiến trường quan trọng với tỷ lệ sát nút.

.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu và được chấp thuận kiểm phiếu lại ở một số tiểu bang này, nhưng không có tiểu bang nào trong số đó thay đổi kết quả của cuộc bầu cử tại đó. Thông thường, việc kiểm phiếu lại chỉ thay đổi một chút biên độ cuối cùng của một cuộc đua, nhưng khi số phiếu đủ sát nút, chúng có thể có tác động thực sự. Sau đây là quy định đếm lại ở các tiểu bang chiến trường.

.

Arizona: Các ứng cử viên không yêu cầu kiểm phiếu lại ở Arizona, nhưng tiểu bang này yêu cầu kiểm phiếu lại tự động nếu cuộc đua được quyết định bằng biên độ trong (hoặc bằng) ít hơn 0,5% số phiếu đã bỏ trong cuộc đua.

.

Georgia: Tại Georgia, một ứng cử viên có thể yêu cầu kiểm phiếu lại nếu biên độ của cuộc đua trong vòng 0,5 điểm phần trăm, miễn là yêu cầu được đưa ra trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi xác nhận. Nhắc lại, các quan chức bầu cử đã kiểm phiếu lại bằng tay gần 5 triệu lá phiếu một lần nữa sau cuộc bầu cử năm 2020, như một phần của cuộc kiểm toán hạn chế rủi ro trên toàn tiểu bang được luật tiểu bang mới cho phép.

.

Michigan: Luật của Michigan quy định kiểm phiếu lại tự động nếu biên độ chiến thắng trong một cuộc đua là 2.000 phiếu hoặc ít hơn. Một ứng cử viên cũng được phép yêu cầu kiểm phiếu lại nếu họ có "niềm tin thiện chí rằng nếu không có gian lận hoặc nhầm lẫn, ứng cử viên sẽ có cơ hội chiến thắng hợp lý", theo luật của tiểu bang.

.

Nevada: Không có quy định nào về việc kiểm phiếu lại tự động ở đây, nhưng ứng cử viên có thể yêu cầu, miễn là họ chi trả chi phí kiểm phiếu lại và gửi yêu cầu trong vòng ba ngày kể từ ngày chứng nhận.

.

North Carolina: Ứng cử viên có thể yêu cầu kiểm phiếu lại trong một cuộc đua nếu biên độ chiến thắng nằm trong phạm vi 0,5% số phiếu đã bỏ hoặc 10.000 phiếu, tùy theo mức nào thấp hơn.

.

Pennsylvania: Tiểu bang sẽ tự động kích hoạt kiểm phiếu lại nếu biên độ giữa hai ứng cử viên nằm trong phạm vi 0,5%. Nhưng ba cử tri cũng có thể yêu cầu kiểm phiếu lại tại một khu vực bỏ phiếu cụ thể nếu họ cáo buộc có gian lận hoặc sai sót tại khu vực bỏ phiếu đó.

.

Wisconsin: Tiểu bang cho phép các ứng cử viên yêu cầu kiểm phiếu lại, giống như Trump đã làm vào năm 2020. Nhưng ứng cử viên yêu cầu kiểm phiếu lại phải chi trả chi phí nếu biên độ chiến thắng lớn hơn 0,25 điểm phần trăm, giống như Trump đã làm khi ông trả 3 triệu đô la cho một cuộc kiểm phiếu lại một phần không dẫn đến thay đổi đáng kể nào đối với số phiếu bầu năm 2020.

.

⦿ ---- Nhiều ông bầu cá độ quốc tế đang dựng ra các tổ chức thăm dò dỏm để giả mạo số liệu cho thấy Trump đang vượt qua điểm của Harris, nhằm "lùa gà" để hốt bạc trong thị trường cá độ quốc tế Polymarket. Theo tờ New York Times, một sự kết hợp giữa các cuộc thăm dò ý kiến ​​từ các tổ chức không rõ ràng cùng với các báo cáo về thị trường cá cược ở nước ngoài ủng hộ đảng Cộng hòa đang được sử dụng để duy trì tinh thần của những người ủng hộ Donald Trump khi cuộc bầu cử chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra.

.

Với những người theo dõi cuộc bầu cử đang cố gắng nắm bắt những gì sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới, Ken Bensinger và Kaleigh Rogers của tờ NY Times đưa tin rằng những người bỏ phiếu cho Trump có thể đang bị ru ngủ vào cảm giác an toàn giả tạo bởi các báo cáo trên mạng xã hội quảng cáo cho những người thăm dò ý kiến ​​không tiết lộ phương pháp của họ.

.

Theo báo cáo, "Một số người cho rằng mục đích thực sự của các cuộc thăm dò ý kiến ​​đảng phái, cùng với các số liệu thiết lập kỳ vọng khác như thị trường cá cược chính trị, hướng đến một mục tiêu hoàn toàn khác: xây dựng một câu chuyện về động lực không thể ngăn cản cho ông Trump."

.

Báo cáo lưu ý rằng các cử tri đã hoài nghi về những người thăm dò ý kiến, chỉ ra "Làn sóng đỏ" được thổi phồng quá mức nhưng chưa bao giờ thành hiện thực đối với đảng Cộng hòa. Bài viết viết rằng một người có ảnh hưởng bảo thủ đã lan truyền một cuộc thăm dò rất đáng ngờ tới hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội của mình, hứa hẹn chiến thắng "74,3 phần trăm số phiếu bầu toàn quốc" cho Trump, báo cáo của NY Times cho biết thêm.

.

"Đã có thêm các cuộc thăm dò do các công ty có lịch sử ủng hộ đảng Cộng hòa hoặc có hồ sơ công khai về lời lẽ ủng hộ đảng Cộng hòa thực hiện mà không bị bất kỳ đơn vị tổng hợp nào chỉ định là thiên vị."

.

Một ví dụ điển hình, báo cáo của NY Times chỉ ra RealClearPolitics được trích dẫn nhiều, từ lâu đã là kênh truyền hình cáp được các chương trình truyền hình cáp ưa chuộng, báo cáo lưu ý rằng có vấn đề.

.

"Không giống như các đối thủ cạnh tranh, RealClearPolitics không lọc ra các cuộc thăm dò chất lượng thấp, kết hợp kết quả từ những người thăm dò có thành tích kém mà các đơn vị tổng hợp khác từ chối. Họ cũng không cân nhắc các mức trung bình của mình. Một trong các trang của họ hiển thị bản đồ đại cử tri đoàn với người chiến thắng được dự đoán cho mỗi tiểu bang, ngay cả những tiểu bang mà trang web hiện coi là không chắc chắn.

.

Bản đồ "không có sự không chắc chắn" hiện cho thấy ông Trump giành chiến thắng ở mọi tiểu bang dao động", báo cáo cho biết trước khi nói thêm, "RealClearPolitics đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận".

.

Báo cáo đó tiếp tục, "Các tài khoản có ảnh hưởng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình bản đồ Đại cử tri đoàn do RealClearPolitics thống trị với màu đỏ thẫm, thường được ghép nối với hình ảnh về mức trung bình cá cược của Polymarket, hiện cho thấy ông Trump có 65 phần trăm cơ hội chiến thắng".

.

Điều đó khiến Giáo sư Joshua Dyck, người chỉ đạo Trung tâm Ý kiến ​​Công chúng tại Đại học Massachusetts ở Lowell, phải cảnh báo, "Rõ ràng là đảng Cộng hòa đang đưa cuộc thăm dò ý kiến ​​vào môi trường thông tin một cách có chiến lược để cố gắng tạo ra nhận thức rằng Trump mạnh hơn. Động cơ của họ không nhất thiết là để có được câu trả lời đúng."

.

⦿ ---- Tại Green Bay (Wisconsin) ngày hôm qua, Thứ Tư, Trump đã mặc một chiếc áo vest màu cam và trèo lên một chiếc xe chở rác để cố gắng làm nổi bật một câu nói nặng lời mà Tổng thống Joe Biden đã mắc phải chỉ một ngày trước đó. Cách đó gần 160 dặm tại Madison, Harris bước lên sân khấu trước hàng nghìn sinh viên đang hò hét và tuyên bố rằng bà sẽ vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước.

.

Màn hình chia đôi đã diễn ra tại tiểu bang dao động quan trọng này sáu ngày trước cuộc bầu cử, khi cả hai chiến dịch chạy nước rút qua các chiến trường để tập hợp cử tri của họ trong cuộc đua được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở biên độ hẹp.

.

Mỗi bên đều nói rằng không thể gần hơn ở đây — tiểu bang mà Biden đã giành chiến thắng chỉ hơn 20.600 phiếu bầu vào năm 2020. Wisconsin là một trong số ít tiểu bang gần như chắc chắn sẽ quyết định cuộc bầu cử — một phần thiết yếu của "bức tường xanh" rất quan trọng đối với con đường của Harris vào Bạch Ốc. Trump đang cố gắng lặp lại năm 2016, khi ông từ chối chiến thắng của đảng Dân chủ Hillary Clinton bằng cách giành được từng tiểu bang bức tường xanh, bao gồm cả Wisconsin.

.

⦿ ---- Bạn bị cưỡng bách phải ra đứng gác thùng phiếu, hay phải giữ trật tự ở phòng phiếu? Không hề có chuyện cưỡng bách ở California hay Texas. Chỉ duy một nơi trên nước Mỹ thôi. Người Mỹ được khuyến khích thực hiện nghĩa vụ của mình và bỏ phiếu vào Ngày bầu cử. Nhưng ở Nebraska, một số cư dân phải tiến xa hơn một bước: Họ được yêu cầu giúp điều hành cuộc bầu cử. Theo Hội nghị Lập pháp Tiểu bang Quốc gia (National Conference of State Legislators), Nebraska là tiểu bang duy nhất ở Hoa Kỳ áp dụng nghĩa vụ bầu cử bắt buộc để tuyển dụng nhân viên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu, người hỗ trợ văn phòng bầu cử và người chuyển phát phiếu bầu, cùng nhiều nhiệm vụ khác. Bất kỳ ai phớt lờ lệnh triệu tập đều có thể bị buộc tội hình sự nhẹ và bị phạt tới 100 đô la.

.

Cho đến nay, chỉ có các quận Douglas và Sarpy - một trong những quận đông dân nhất của tiểu bang - sử dụng lệnh cưỡng bách giúp nhân viên bầu cử, AP đưa tin. Đó là bởi vì với gần 500.000 trong số 1,25 triệu cử tri đã đăng ký của tiểu bang tại hai quận này ở khu vực đô thị Omaha, họ cần hàng ngàn nhân viên để hỗ trợ tại hàng trăm điểm bỏ phiếu.

.

Brian Kruse, Ủy ban Bầu cử Quận Douglas, cho biết việc tìm kiếm tất cả sự hỗ trợ đó - đặc biệt là vào thời điểm nhân viên bầu cử phải đối mặt với các mối đe dọa và lo ngại về an toàn - có thể là một thách thức. Đối với cuộc bầu cử sắp tới, quận sẽ tuyển dụng khoảng 3.000 nhân viên bầu cử, 45% trong số đó là người được tuyển dụng.

.

Trong khi các tiểu bang khác dựa vào các viên chức bầu cử để tuyển dụng nhân viên, một số chuyển sang các nhà thờ hoặc tổ chức công dân cộng đồng để tìm kiếm tình nguyện viên, thì hệ thống của Nebraska hoạt động theo cách tương tự như nghĩa vụ bồi thẩm đoàn: Những cử tri đã đăng ký được chọn ngẫu nhiên để phục vụ vào Ngày bầu cử. Luật tiểu bang cho phép miễn trừ cho bất kỳ ai từ 70 tuổi trở lên và những người có vấn đề sức khỏe đã được ghi nhận hoặc các lý do khác được coi là chấp nhận được. Luật này cũng cho phép những người có con nhỏ hoãn nghĩa vụ cho đến khi con họ lớn hơn.

.

Cách duy nhất khác để thoát khỏi nghĩa vụ bầu cử? Kruse nói: "Bạn phải xóa tên mình khỏi danh sách đăng ký cử tri". "Hầu hết mọi người không muốn đi theo con đường đó". Không giống như nghĩa vụ bồi thẩm đoàn, những người được chọn cho cuộc bầu cử Nebraska không chỉ có nghĩa vụ phải làm việc trong cuộc bầu cử tiếp theo. Họ phải chịu trách nhiệm cho bốn cuộc bầu cử.

.

Cùng với những người tình nguyện, những người được tuyển dụng vào cuộc bầu cử được trả mức lương tối thiểu là 12 đô la một giờ. Luật của tiểu bang yêu cầu người sử dụng lao động của người được tuyển dụng phải cho phép nghỉ có lương để hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù người sử dụng lao động có thể khấu trừ tiền lương bầu cử vào thời gian nghỉ có lương.

.

⦿ ---- Giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Trump đã giảm hơn 1 tỷ đô la vào thứ Tư khi công ty truyền thông xã hội của ông đột ngột lao dốc. Đó là "ngày tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay" đối với Trump Media and Technology Group, cổ phiếu của công ty đã giảm 22,3%, mức giảm lớn nhất kể từ khi công ty lên sàn vào tháng 3, CNN đưa tin. Trong tháng trước, cổ phiếu đã tăng vọt hơn 200%, theo Newsweek. Sự sụt giảm đột ngột này có nghĩa là cổ phần 57,3% của Trump trong công ty mẹ của Truth Social, trị giá 5,9 tỷ đô la vào thứ Ba, đã giảm xuống còn 4,6 tỷ đô la, phản ánh khoản lỗ 1,3 tỷ đô la chỉ trong một ngày.

.

Cổ phiếu đóng cửa ở mức 40,03 đô la một cổ phiếu chiều thứ Tư, so với 51,51 đô la vào thứ Ba, khi Truth Social được coi là có giá trị hơn X trong thời gian ngắn. "Một số nhà giao dịch đổ lỗi cho việc bán tháo mạnh là do các yếu tố kỹ thuật và mất đà đối với thứ đã trở thành cổ phiếu meme", theo CNN.

.

Khi Trump Media and Technology Group đang thua lỗ, diễn biến của cổ phiếu phần lớn được coi là thước đo khả năng Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò vẫn tiếp tục cho thấy ông ngang ngửa với Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua giành chức tổng thống. "Nếu sự nghiệp chính trị của [Trump] kết thúc vào tuần tới, thật khó để thấy công ty có thể duy trì được như thế nào", theo Barron's.

.

⦿ ---- Thư Ngỏ ký tên hơn 700 nhà văn kêu gọi bầu cho bà Harris. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhân viên chiến dịch Victor Shi đã viết, "*700+* nhà văn ở mọi thể loại và hình thức vừa ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống." Những người trong danh sách bao gồm Rosie O'Donnell, Cyndi Lauper, Brené Brown, Glennon Doyle và Margaret Atwood.

.

"Với mức cược vào tháng 11 rất cao, chúng tôi không ngồi ngoài cuộc bầu cử này. Vì lợi ích của cuộc sống, gia đình và bạn bè, hàng xóm, nền dân chủ và nhân tính chung của chúng ta, chúng tôi tự hào ủng hộ Kamala Harris làm Tổng thống Hoa Kỳ", bức thư chung của hơn 700 nhà văn viết.

.

⦿ ---- Một nhóm gần hai tá người Mỹ gốc Syria đã tuyên bố ủng hộ Harris trong một Thư Ngỏ, được NBC News lấy được đầu tiên từ một viên chức chiến dịch của Harris. "Chúng tôi không chỉ tự hào hòa nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống Mỹ mà còn góp phần định hình nên cuộc sống đó", lá thư viết. "Chúng tôi dự định bỏ phiếu cho chính quyền Harris-Walz chính xác vì lý do đó, để bảo vệ tự do và dân chủ cho con em chúng tôi".

.

Phần lớn lá thư tập trung vào các chính sách đối với Syria mà họ hy vọng chính quyền tương lai sẽ duy trì, bao gồm viện trợ nhân đạo và phát triển tại quốc gia này. Những người ký tên cho biết họ muốn hợp tác với chính quyền Harris để "mang lại cảm giác công lý cho những người dân đang trông chờ vào sự lãnh đạo và lòng trắc ẩn của Hoa Kỳ" khi người dân Syria đang phải trải qua "nỗi đau khổ" do nhà độc tài Syria Bashar al-Assad gây ra trong cuộc nội chiến.

.

"Để đạt được các mục tiêu an ninh quốc gia của chúng tôi tại Syria, chúng tôi ủng hộ việc bổ nhiệm một nhà ngoại giao mạnh mẽ, người hiểu biết về cuộc xung đột Syria và khu vực này, và cam kết hợp tác với tất cả các bên liên quan có liên quan để ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ, bao gồm cả giải pháp chính trị", lá thư viết.

.

Bức thư cũng thúc giục chính quyền Harris chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nói rằng "Sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến này chỉ làm mất đi trái tim và khối óc của người dân trên khắp thế giới".

.

Mười người ký tên đã liệt kê quê hương của họ là ở các tiểu bang dao động Michigan hoặc Arizona. Những người ký tên cũng bao gồm Wa'el Alzayat, giám đốc điều hành của tổ chức ủng hộ người Hồi giáo Emgage, tổ chức đã ủng hộ Harris; Zaher Sahloul, người đồng sáng lập MedGlobal; và Shadia Martini, một đảng viên Dân chủ đang tranh cử để trở thành Dân biểu cấp tiểu bang tại Michigan.

.

Bức thư được đưa ra khi một số người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo bày tỏ sự miễn cưỡng ủng hộ Harris vì Bạch Ốc ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Một quan chức chiến dịch của Harris cho biết chiến dịch không tổ chức bức thư.

.

⦿ ---- Các cuộc thăm dò mới của CNN cho thấy Phó Tổng thống Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump 6 điểm ở Wisconsin và dẫn trước 5 điểm ở Michigan. Các cuộc thăm dò do SSRS thực hiện cho thấy Harris dẫn trước Trump ở Wisconsin với 51% sự ủng hộ so với 45% trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu. Ở Michigan, bà dẫn đầu với 48% sự ủng hộ so với 43%.

.

Các kết quả cho thấy tốt hơn so với những gì Harris đã đạt được trong các cuộc thăm dò gần đây khác của hai tiểu bang dao động quan trọng. Tại Pennsylvania, một trong những tiểu bang "bức tường xanh" đối với đảng Dân chủ, hai ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau là 48% trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu, cuộc thăm dò của CNN cho thấy.Khi được hỏi liệu họ có bỏ phiếu cho Harris hay chống Trump không, 59% cử tri tiềm năng ở Michigan cho biết họ bỏ phiếu cho Harris, so với 40% cho biết họ bỏ phiếu chống Trump, cuộc khảo sát cho thấy.Tại Pennsylvania, 58% người được hỏi cho biết phiếu bầu của họ dựa nhiều hơn vào sự ủng hộ dành cho Harris so với 42% cho biết họ bỏ phiếu chống Trump. Tại Wisconsin, 62% cho biết họ bỏ phiếu cho Harris, trong khi 37% cho biết họ bỏ phiếu chống Trump, cuộc thăm dò cho thấy.⦿ ---- Quận Cam: Ứng cử viên Thị trưởng gian lận bầu cử, nhận tội, lãnh án nhẹ. Một người có mặt lâu năm trong chính quyền địa phương của Thành phố Rancho Santa Margarita đã bị truy tố vào tuần này sau khi bà thừa nhận đã làm giả giấy tờ đề cử cần thiết để tái tranh cử.

Cựu Thị trưởng Rancho Santa Margarita Carol Gamble đã bị cáo buộc một tội nhẹ là làm bản văn hữu thệ sai trái, liên quan đến chữ ký — cụ thể là giấy tờ đề cử của bà, theo Biện lý Quận Cam Todd Spitzer cho biết. Bà Gamble đã tránh được cáo buộc khai man trọng tội để đổi lấy việc thừa nhận tội lỗi, Spitzer cho biết. Các điều khoản của thỏa thuận nhận tội bao gồm 160 giờ phục vụ cộng đồng, nộp mẫu DNA, một năm quản chế và tiền phạt.

.

Gamble, người đã phục vụ tại Hội đồng Thành phố Rancho Santa Margarita trong 16 năm trong số 30 năm qua — với bốn nhiệm kỳ làm thị trưởng thành phố — sẽ ra tòa vào thứ Sáu để nhận tội. Theo Spitzer, các ứng cử viên hội đồng thành phố phải đích thân xin chữ ký của cử tri để có tên trong danh sách bỏ phiếu và phải ký một văn bản xác minh rằng họ đã làm như vậy, nếu không sẽ phải đối mặt với cáo buộc khai man.

.

Gamble đã ký các văn bản đề cử vào ngày 7 tháng 8, trong đó tuyên bố rằng bà đã đích thân lưu hành các bản kiến nghị có 20 chữ ký đề cử. Nhưng nhiều cử tri đã ký vào bản kiến nghị của bà đã nói với các công tố rằng bà không phải là người trực tiếp yêu cầu họ ký, Spitzer cho biết.

.

Cựu thị trưởng đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Hai, ngày 21 tháng 10, tiết lộ rằng bà sẽ hủy bỏ nỗ lực tái tranh cử của mình do "thông tin không chính xác" trên giấy tờ đề cử của bà. Mặc dù Gamble không đủ điều kiện tái tranh cử, tên của bà vẫn sẽ xuất hiện trên lá phiếu — nếu được bầu, Gamble cho biết bà sẽ từ chức khỏi ghế Hội đồng Thành phố Quận 3 của mình. Ngoài ra, Thành phố Rancho Santa Margarita sẽ buộc phải tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để bầu ra một ứng cử viên đủ điều kiện.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhận được sự ủng hộ vào thứ Tư từ cựu Thống đốc California thuộc Đảng Cộng hòa Arnold Schwarzenegger trong một sự ủng hộ ứng cử viên chính trị hiếm hoi từ ngôi sao Hollywood này. Trong một bài đăng dài trên X, Schwarzenegger mở đầu bằng cách tuyên bố rằng ông không muốn ủng hộ các ứng cử viên chính trị, nhưng cho biết ông đang vượt qua ranh giới đảng phái và bỏ phiếu cho cựu Bộ trưởng Tư pháp California trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11.

.

"Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi tôi ghét chính trị hơn bao giờ hết, nếu bạn là một người bình thường không nghiện thứ vớ vẩn này, bạn có thể hiểu điều đó", Schwarzenegger nói. "Tôi muốn tắt đài. Nhưng tôi không thể. Bởi vì việc từ chối kết quả của một cuộc bầu cử là điều phi Mỹ nhất. Đối với một người như tôi, người nói chuyện với mọi người trên khắp thế giới và vẫn biết rằng nước Mỹ là thành phố sáng chói trên đồi, thì việc gọi nước Mỹ là thùng rác đối với thế giới là điều vô cùng phản quốc, điều đó khiến tôi tức giận. Và tôi sẽ luôn là người Mỹ trước khi tôi trở thành đảng viên Cộng hòa. Đó là lý do tại sao tuần này, tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz."

.

"Một ứng cử viên sẽ không tôn trọng phiếu bầu của bạn trừ khi đó là phiếu bầu cho anh ta, một ứng cử viên sẽ cử những người theo dõi mình xông vào Điện Capitol trong khi anh ta theo dõi với một lon Diet Coke, một ứng cử viên không cho thấy khả năng làm việc để thông qua bất kỳ chính sách nào ngoài việc cắt giảm thuế giúp ích cho các nhà tài trợ của anh ta và những người giàu có khác như tôi nhưng không giúp ích cho bất kỳ ai khác, một ứng cử viên cho rằng những người Mỹ không đồng tình với anh ta là kẻ thù lớn hơn Trung Quốc, Nga hoặc Bắc Hàn -- điều đó sẽ không giải quyết được vấn đề của chúng ta", Schwarzenegger đã viết. "Nó sẽ chỉ là bốn năm nhảm nhí nữa mà không có kết quả nào khiến chúng ta tức giận hơn, tchia rẽ hơn và căm ghét hơn."

"Chúng ta cần đóng cánh cửa của chương này trong lịch sử Hoa Kỳ, và tôi biết rằng cựu Tổng thống Trump sẽ không làm vậy. Ông Trump sẽ chia rẽ, ông Trump sẽ xúc phạm, ông Trump sẽ tìm ra những cách mới để trở nên phản Mỹ hơn so với trước đây, và chúng ta, những người dân, sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự tức giận hơn nữa."

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã bình luận hôm thứ Tư về việc Tổng thống Joe Biden gọi những người ủng hộ cựu nguyên thủ quốc gia và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump là "rác rưởi" khi nói rằng bà "hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ lời chỉ trích nào đối với người dân dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai".

.

"Tôi rất coi trọng nghĩa vụ và lời thề của mình là quan tâm đến nhu cầu của người dân Mỹ trước tiên và đặt nhu cầu đó lên trên bất kỳ vấn đề ích kỷ nào của tôi", Harris nói với Mary Bruce của ABC News. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng "Tôi nghĩ rằng Tổng thống Biden đã giải thích ý của ông về lời nói đó".

.

Bình luận của Biden được đưa ra để đáp lại một trong những người ủng hộ Trump mô tả Puerto Rico là "hòn đảo rác nổi". Tổng thống đã tự bảo vệ mình bằng cách giải thích rằng ông chỉ "gọi những lời lẽ thù hận về Puerto Rico do người ủng hộ Trump phát ngôn... là rác rưởi—đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để mô tả nó".

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Tư rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tham dự lễ nhậm chức tổng thống bất kể ai thắng cử năm 2024. "Tổng thống này tin tưởng vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, và đó là điều mà bạn sẽ thấy tổng thống này làm - cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Không phải vì ông ấy, mà là vì người dân Mỹ", Jean-Pierre tuyên bố. "Bất kể ai thắng, người dân Mỹ, và ông ấy hiểu điều này, cần phải chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, và đó là điều mà bạn sẽ thấy từ Tổng thống Biden. Và đó là một phần của điều đó, khi tham dự lễ nhậm chức", bà nói thêm.

.

Biden tuyên bố vào tháng 8 rằng ông "không tự tin" rằng sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thua cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong khi đó, Trump bình luận rằng sẽ có một cuộc chuyển giao hòa bình nếu cuộc bầu cử diễn ra công bằng.

.

⦿ ---- Florida: Bạo lực bầu cử, phất cờ MAGA, mang dao tới phòng phiếu hù dọa cử tri Dân Chủ. "Đây là địa điểm an toàn để bỏ phiếu", một cảnh sát trưởng Florida đã trấn an cử tri sau vụ bắt một người đàn ông 18 tuổi cầm dao rựa bên ngoài một địa điểm bỏ phiếu ở Neptune Beach. Cảnh sát trưởng Neptune Beach Michael J. Key cho biết Caleb James Williams "đã vung dao rựa với tư thế hung hăng, đe dọa trên đầu" vào hai người phụ nữ, 71 và 54 tuổi, tại Thư viện Beaches Branch vào thứ Ba.

.

Theo Key, Williams nằm trong một nhóm gồm 8 người nam, những người còn lại đều 16 và 17 tuổi, những người được cho là đã quyết định lái xe đến địa điểm bỏ phiếu "để phản đối và chống đối phe đối lập". Williams phải đối mặt với các cáo buộc về hành hung nghiêm trọng đối với người từ 65 tuổi trở lên và hành vi phô bày vũ khí hoặc vũ khí nguy hiểm không đúng cách; không ai khác trong nhóm của y bị buộc tội. AP đưa tin những người bị kết tội hành hung nghiêm trọng đối với người cao tuổi ở Florida phải đối mặt với mức án từ ba đến 15 năm.

.

Key đã không nói bóng gió trong một cuộc họp báo: "Tôi không biết bạn có thể thấy được sự tức giận sâu sắc của tôi không, nhưng tôi tức giận về điều này—tôi cực kỳ tức giận về điều này. Một chuyện là tiến lên và thực hiện quyền Tu chính án thứ nhất của bạn, mà chúng ta coi là quyền thiêng liêng để thể hiện. Nhưng một lần nữa, ngay khi bạn chuyển sang bạo lực, điều đó sẽ biến mất." Về "phe chính trị đối lập", ABC News trích lời Chủ tịch Đảng Dân chủ Quận Duval Daniel Henry nói rằng những thiếu niên này cầm cờ Trump và nhắm vào những cá nhân cầm biển hiệu Harris/Walz.

.

⦿ ---- Một người trong cuộc của MAGA tại Michigan không hài lòng với quyết định của cựu tổng thống Donald Trump khi giao phó trách nhiệm quản lý phần lớn hoạt động của đảng Cộng hòa tại tiểu bang dao động này cho tỷ phú Elon Musk. Theo một báo cáo trên Wired, các nỗ lực vận động tranh cử của America PAC của Musk tại Michigan - nơi phụ thuộc rất nhiều vào một ứng dụng di động cấp thấp không có chức năng theo dõi địa lý, thậm chí không xuất hiện trên cửa hàng Android hoặc Apple, một chương trình tặng thưởng xổ số hàng ngày trị giá 1 triệu đô la có khả năng bất hợp pháp và những rung cảm thấm đẫm MAGA - khiến một chiến lược gia ẩn danh của Trump World lo lắng về Musk mà ứng cử viên đảng Cộng hòa này được cho là. "Tôi nghĩ đó là điều xảy ra khi bạn để một nhóm kẻ lừa đảo tiếp quản", chiến lược gia này nói với tạp chí. "Chuyện vớ vẩn thì lúc nào cũng sinh ra chuyện vớ vẩn".

.

Ngoài xổ số và ứng dụng, Musk đã chuyển hàng chục triệu đô la tiền của mình vào PAC cho những người vận động tranh cử, được trả 30 đô la một giờ, để tấn công các tiểu bang dao động thay mặt cho Trump. Tuy nhiên, xét đến hoạt động mới này, chiến lược gia của Trump World cho biết "rất khó để theo dõi kết quả và do đó là hiệu quả của kết quả". Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Trump tại Michigan cho biết đây là "chiến dịch tinh vi và hiện đại nhất từ trước đến nay" và lưu ý đến hàng chục văn phòng chiến dịch, 100 nhân viên được trả lương trong tiểu bang và 6.000 "đội trưởng Trump".

.

⦿ ---- Một Dân Biểu Cộng Hòa đang tái tranh cử tại một khu vực bầu cử ở New York, nơi ông không thực sự sinh sống. Đương kim đại diện đảng Cộng hòa Nicholas LaLota đang hy vọng giữ được ghế tại khu vực bầu cử quốc hội đầu tiên của mình trước đối thủ đảng Dân chủ John Avlon, tác giả của cuốn sách Lincoln and the Fight for Peace năm 2021 và là cựu tổng biên tập của tờ Daily Beast.

.

Kết quả của cuộc bầu cử có thể thay đổi cán cân quyền lực giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Hạ viện, CBS News đưa tin. Tuy nhiên, chỉ có một trong hai ứng cử viên có thể tự bỏ phiếu cho mình. "Không, tôi không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này", LaLota nói trong một video được quay tại một diễn đàn ứng cử viên vào đầu tháng 10. "Nhưng 170.000 người đã bỏ phiếu cho tôi cách đây hai năm". Lý do LaLota không thể tự bỏ phiếu cho ông vì ông không cư trú trong địa phương, nên không có phiếu trong khu vực.

.

Nhà văn Avlon đã nắm bắt được lời thừa nhận của đối thủ và gọi đó là "điều bất thường". Nhà văn Avlon nói thêm, "Tôi sống ở Sag Harbor, đó là quê hương của tôi và tôi đã là một phần của cộng đồng đó trong hơn một thập niên". Phản ứng trước lời thừa nhận của LaLota đã dao động từ phẫn nộ đến hoài nghi. Tuy nhiên, một người dùng mạng xã hội trên X có lẽ đã nói đúng nhất, "MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC ư?"

.

⦿ ---- Bản tin Reuters hôm thứ Tư ghi rằng, chính phủ Trung Quốc ngụ ý rằng nếu Donald Trump thắng cử tổng thống Hoa Kỳ, Trump có thể 'bỏ rơi' Đài Loan vì Hoa Kỳ luôn theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết". Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đang bám sát Phó Tổng thống Kamala Harris trong các cuộc thăm dò, đã đưa ra một số bình luận trong chiến dịch tranh cử rằng Đài Loan do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền nên trả tiền để được bảo vệ và cáo buộc hòn đảo này đánh cắp hoạt động kinh doanh bán dẫn của Hoa Kỳ.

.

Khi được hỏi về phát biểu của Trump hồi đầu tháng này, trong đó ông cho biết sẽ áp đặt thêm thuế quan lớn đối với Trung Quốc nếu Trung Quốc "xâm lược Đài Loan" và phát biểu rằng Đài Loan phải trả tiền để được bảo vệ, một phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết người dân Đài Loan hiểu rõ chính sách của Hoa Kỳ.

.

"Cho dù Hoa Kỳ đang cố gắng bảo vệ hay gây hại cho Đài Loan, tôi tin rằng hầu hết đồng bào Đài Loan của chúng ta đã đưa ra phán đoán hợp lý và biết rất rõ rằng Hoa Kỳ luôn theo đuổi nước Mỹ trước tiên", Zhu Fenglian phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, ám chỉ đến một cách diễn đạt phổ biến mà Trump sử dụng về việc ưu tiên lợi ích của Hoa Kỳ.

.

Người dân Đài Loan biết rằng "Đài Loan bất cứ lúc nào cũng có thể biến từ một quân tốt trên bàn cờ sẽ thành một đứa trẻ bị bỏ rơi", bà nói thêm, mà không trực tiếp nhắc đến tên của Trump.

.

Hoa Kỳ có nghĩa vụ theo luật phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ ngay cả khi không có quan hệ ngoại giao chính thức giữa Washington và Đài Bắc. Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần trên podcast "The Joe Rogan Experience", Trump đã lặp lại tuyên bố của mình về việc Đài Loan "đánh cắp" hoạt động kinh doanh chip của Hoa Kỳ và cần phải trả tiền để được bảo vệ.

.

Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Kuo Jyh-huei nói với các phóng viên tại Đài Bắc vào thứ Tư rằng ông sẽ không bình luận vì chiến dịch bầu cử của Hoa Kỳ vẫn đang diễn ra. "Tôi chúc Hoa Kỳ mọi điều tốt đẹp cho một cuộc bầu cử dân chủ thành công", ông nói thêm. Đài Loan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền Trump giai đoạn 2017-2021, bao gồm cả việc bán vũ khí, vốn vẫn tiếp tục dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

.

⦿ ---- Ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ và sẽ đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump vào Ngày bầu cử, hoặc ít nhất là nhà sử học và nhà dự đoán bầu cử Allan Lichtman vẫn dự đoán như vậy.

.

Được biết đến với việc dự đoán chính xác kết quả của chín trong số 10 cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, Lichtman đã nói trên kênh YouTube của mình vào tối thứ Ba rằng dự đoán của ông không thay đổi, mặc dù ứng cử viên đảng Dân chủ Harris dẫn trước ở các tiểu bang chiến trường đang thu hẹp và các cuộc thăm dò đang diễn ra rất sát nút.

.

"Không có gì thay đổi để thay đổi dự đoán mà tôi đưa ra vào ngày 5 tháng 9", Lichtman nói, "bất chấp các cuộc thăm dò". Lichtman đã bị chỉ trích vì những dự đoán của mình, đáng chú ý là khi nhà thăm dò chính trị Nate Silver gọi các chìa khóa của giáo sư lịch sử hiện đại của Đại học Hoa Kỳ là "hoàn toàn tùy tiện" trong một bài đăng trên X.

.

Ông nhấn mạnh vào thứ Ba rằng 13 chìa khóa mà ông sử dụng để đưa ra dự đoán của mình không thay đổi và chỉ trích sự phổ biến của các cuộc thăm dò trên phương tiện truyền thông, nói rằng việc điều hành, thay vì vận động tranh cử, là dấu hiệu cho thấy ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Bạch Ốc năm 2024.

.

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk phải tham dự phiên tòa khẩn cấp tại Philadelphia vào ngày Thứ Năm 31/10/2024 để giải quyết yêu cầu của công tố viên hàng đầu của thành phố nhằm ngăn chặn Musk và ủy ban hành động chính trị của Musk tiếp tục trao giải thưởng trị giá 1 triệu đô la cho những cử tri đã đăng ký tại tiểu bang dao động Pennsylvania, theo một thẩm phán đã ra lệnh hôm Thứ Tư.

.

Cũng trong ngày Thứ Tư, Biện lý quận Philadelphia Larry Krasner đã tiết lộ trong một hồ sơ tòa án mới rằng vụ kiện của ông chống lại Musk và America PAC đã "gây ra một loạt các bài đăng [trên mạng xã hội] từ những người theo dõi Musk", nhiều người trong số họ "đã có những cuộc tấn công bài Do Thái vào Krasner".

.

Biện lý Krasner đã kiện Musk và PAC vào thứ Hai, cáo buộc họ điều hành một cuộc xổ số bất hợp pháp và cố gắng tác động đến cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống, vì xổ số có vẻ như một hình thức mua phiếu.

.

⦿ ---- NBC News đã hỏi 8 người ủng hộ Harris rằng liệu họ có bao giờ muốn cặp bồ, hẹn hò với một người ủng hộ Trump không. Có 7 người nói rằng họ sẽ không, và một người nói rằng anh sẽ như thế.

.

"Nếu bạn đồng ý với việc gia đình tôi có thể bị trục xuất, những bình luận phân biệt chủng tộc, nếu bạn đồng ý với việc tôi không có quyền phá thai hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy, chỉ là những niềm tin đó, tôi không thấy mình sẽ hẹn hò với người đó", cô Andrea Ramirez, một chuyên gia truyền thông 22 tuổi cho biết.

.

Destiny Tapia, 18 tuổi, một sinh viên tại Đại học Tiểu bang Arizona, cho biết thậm chí cô còn khó có thể kết bạn với những người ủng hộ Trump chứ đừng nói hẹn hò. "Tôi cảm thấy rằng nếu bạn là người ủng hộ Trump, bạn không chỉ đơn giản là coi trọng phụ nữ", cô nói. "Và làm sao tôi có thể hẹn hò với một người không coi trọng tôi như một người phụ nữ?"

.

Imelda Quiros, 57 tuổi, nói rằng "không có khả năng" cô ấy sẽ hẹn hò với một người ủng hộ Trump và nói đùa rằng "Tôi sẽ độc thân mãi mãi".

.

Người duy nhất được hỏi nói rằng anh sẽ cởi mở hẹn hò với một người ủng hộ Trump là Peter Ferry, một nhạc sĩ 33 tuổi đến từ Phoenix. "Tôi không sống trong một thế giới giả tạo nơi mọi người đều đồng ý về mọi thứ", anh ấy nói. "Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ về những điều này, nhưng chúng ta đều là con người, và chúng ta đều có ý định làm điều đúng đắn với những người chúng ta ủng hộ".

.

⦿ ---- Khi Trump hứa sẽ trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nếu tái đắc cử, nhóm của ông đang cân nhắc việc cắt giảm các khoản tài trợ cho cảnh sát liên bang đối với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương từ chối tham gia vào các cuộc trục xuất, theo 3 nguồn tin thân cận với chiến dịch tranh cử của Trump nói với NBC News.

.

Động thái này có thể gây ra những thách thức pháp lý, giống như một chính sách tương tự đã từng xảy ra trong chính quyền Trump đầu tiên. Các nguồn tin cũng cảnh báo rằng không có kế hoạch nào được ấn định cho đến khi chính Trump công bố. Chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

.

Cả 3 nguồn tin thân cận với chiến dịch tuyên bố rằng chiến thuật này sẽ vượt qua được các thách thức pháp lý và gây áp lực buộc các tiểu bang, quận và thành phố xanh phải tham gia vào các cuộc trục xuất hàng loạt.

.

⦿ ---- Năm người đã bị truy tố ở Texas vì tổ chức và tham gia vào một âm mưu gian lận bất hợp pháp đã chứng nhận hơn 200 giáo viên không đủ tiêu chuẩn và giúp "ông trùm" của âm mưu này kiếm được hơn 1 triệu đô la, theo các công tố viên cho biết.

.

Trong âm mưu này, mọi người thường phải trả 2.500 đô la để người đại diện làm bài kiểm tra chứng nhận thay họ tại hai trung tâm kiểm tra ở Houston. Vụ bê bối liên quan đến việc hối lộ giám thị kiểm tra để cho phép những người nộp đơn dự thi và người đại diện của họ đổi chỗ, theo Biện lý Quận Harris Kim Ogg cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai.

.

Nhìn chung, đã có hơn 400 bài kiểm tra gian lận được thực hiện và hơn 200 giáo viên đã được chứng nhận sai trong nhiều bài kiểm tra khác nhau và hiện đang rải rác khắp tiểu bang. Âm mưu này được truy tìm từ tháng 5/2020, trong thời kỳ đại dịch Covid.

.

Các công tố viên cáo buộc âm mưu này được chỉ đạo bởi Vincent Grayson, 57 tuổi, huấn luyện viên bóng rổ nam chính tại Trường trung học Booker T. Washington thuộc Khu học chánh độc lập Houston.

.

Grayson; Tywana Gilford Mason, 51 tuổi; Nicholas Newton, 35 tuổi; Darian Nikole Wilhite, 22 tuổi; và LaShonda Roberts, 39 tuổi, đã bị truy tố hai tội danh trọng tội liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas là Ken Paxton đã công bố cáo trạng của bồi thẩm đoàn hôm thứ Ba.

.

⦿ ---- Airbus SE đã công bố hôm thứ Tư rằng doanh thu của công ty trong quý 3 năm 2024 đạt 15,7 tỷ euro, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước lên 983 triệu euro, tương đương 1,24 euro/cổ phiếu và EBIT được báo cáo tăng 50% lên 1,2 tỷ euro.

.

Trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, hãng sản xuất phi cơ châu Âu đã chứng kiến doanh thu tăng 5% lên 44,5 tỷ euro. Thu nhập ròng của công ty đã giảm 22% trong giai đoạn được báo cáo, đạt 1,8 tỷ euro. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đã giảm 23% xuống còn 2,29 euro so với cùng kỳ chín tháng của năm trước.

.

⦿ ---- Starbucks Corporation đã chia sẻ vào thứ Tư rằng doanh thu quý 3 của công ty đã giảm 3,2% so với năm trước, đạt 9,1 tỷ đô la. Chuỗi cửa hàng cà phê của Mỹ đã chứng kiến thu nhập hoạt động của mình giảm 23,4% xuống còn 1,3 tỷ đô la trong quý được báo cáo, với thu nhập ròng pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm mạnh 24,5% xuống còn 0,80 đô la. Trong toàn bộ năm tài chính, Starbucks đã ghi nhận doanh thu là 36,2 tỷ đô la, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập hoạt động của công ty đã giảm 7,9% xuống còn 4,4 tỷ đô la, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm 7,5% xuống còn 3,31 đô la. Sau báo cáo thu nhập, cổ phiếu của công ty đã giảm 1,15% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc.

.

⦿ ---- eBay Inc. cho biết hôm thứ Tư rằng doanh thu của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 2,6 tỷ đô la, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng khối lượng hàng hóa (GMV) tăng 2% lên 18,3 tỷ đô la. Thu nhập ròng theo GAAP giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 636 triệu đô la, tương đương 1,17 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Trong khi đó, thu nhập ròng không theo GAAP tăng 8% lên 588 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh tăng 16% lên 1,19 đô la. Công ty cho biết thêm rằng họ kỳ vọng doanh thu cả năm sẽ đạt từ 10,23 tỷ đô la đến 10,29 tỷ đô la, thấp hơn so với dự kiến của các nhà phân tích. Cổ phiếu eBay giảm 10,6% trong phiên giao dịch ngoài giờ do dự báo doanh thu đáng thất vọng.

.

⦿ ---- Một nghiên cứu mới kết luận rằng trở thành "chiến binh cuối tuần" -- tức là, tập thể dục một hoặc hai lần mỗi tuần -- có thể có lợi như các buổi tập thường xuyên trong việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức thường dẫn đến chứng mất trí. Nghiên cứu được công bố trực tuyến vào thứ Ba trên Tạp chí Y học British Journal of Sports Medicine.

.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng chiến lược này có thể là cách dễ dàng hơn để những người có lịch trình bận rộn giữ gìn vóc dáng. Họ cũng cho biết rằng điều quan trọng là phải xác định sớm các yếu tố rủi ro có thể thay đổi được đối với chứng mất trí vì việc trì hoãn sự khởi phát của bệnh trong năm năm có thể làm giảm một nửa tỷ lệ mắc bệnh.

.

⦿ ---- Sau hai ngày tìm kiếm, cảnh sát tiểu bang New York vẫn chưa tìm thấy một người phụ nữ và hai đứa trẻ đã nhảy xuống Thác Niagara vào đêm Thứ Hai. Cảnh sát cho biết Chaianti Means, cư dân 33 tuổi của Thác Niagara, NY, đã băng qua lan can an toàn trên Đảo Luna và vào thác cùng hai đứa con của cô, Roman Rossman 9 tuổi và Mecca Means 5 tháng tuổi, theo báo Syracuse.com đưa tin. "Cuộc điều tra đã xác định rằng vụ này là cố ý, mặc dù các tình tiết vẫn đang được điều tra", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

.

Cảnh sát Công viên Tiểu bang New York và Cục Điều tra Hình sự của Cảnh sát Tiểu bang New York đã phản ứng vào khoảng 9 giờ tối Thứ Hai, tờ Democrat and Chronicle đưa tin. Đài quan sát tại Đảo Luna nằm ở độ cao gần 200 feet, tờ New York Post đưa tin. Cảnh sát cho biết một hoạt động tìm kiếm có sự tham gia của máy bay không người lái và các tàu lặn dưới nước đã "được tiến hành với kết quả tiêu cực".

.

⦿ ---- TIN VN. Phải có người chịu trách nhiệm trong vụ gian dối bằng cấp của ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang). Theo VOV1. Cuối cùng thì vụ dùng bằng giả để học và lấy bằng Tiến sĩ luật của ông Vương Tấn Việt (tức Thượng tọa Thích Chân Quang) cũng đã đến hồi hết. Trường Đại học Luật Hà Nội đã thu hồi bằng tiến sĩ và Trường Đại học Hà Nội cũng đã thu hồi bằng Cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh hệ đào tạo từ xa đã cấp cho ông Việt. Tuy nhiên, cần phải có người chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ gian dối bằng cấp đầy tai tiếng này, để công tác đào tạo, cấp bằng tiến sĩ của các trường Đại học giữ được nền nếp, đảm bảo sự liên chính trong công tác đào tạo, nhất là với nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ ý kiến về vấn đề này.

.

⦿ ---- TIN VN. Mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình làm 12 người chết, 7 người bị thương. Theo VOV. Đến chiều nay (31/10), mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đã làm 12 người chết, 7 người bị thương. Nước lũ đang dần rút, hơn 1500 ngôi nhà vùng trũng vẫn còn bị ngập lụt. Tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, mưa lũ đã làm 7 người chết.

.

Mưa lũ cũng làm chết 4 người ở huyện Quảng Ninh và 1 người ở thành phố Đồng Hới. Mưa lũ trong những ngày qua tại tỉnh Quảng Bình đã làm ngập lụt gần 34.500 nhà dân. 2 địa phương thiệt hại nặng nề là huyện Lệ Thủy với 19.700 nhà bị ngập, huyện Quảng Ninh với gần 12.400 nhà ngập, 9.290 hộ dân phải đi sơ tán.

⦿ ---- TIN VN. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả ngay ngư dân bị bắt trên Biển Đông. Theo VnExpress. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ các quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, thả ngay toàn bộ tàu cá, ngư dân bị bắt trái phép. "Hoàng Sa là của Việt Nam. Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với quần đảo Hoàng Sa và các vùng nước phụ cận. Điều này đã được chúng tôi nhắc lại, khẳng định nhiều lần", phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt ngày 31/10 tuyên bố. Lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc hôm 29/9 trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam thuộc tàu cá QNg 95739 TS, tỉnh Quảng Ngãi, đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Liên quan thông tin 10 ngư dân Việt Nam cũng đã bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc bắt ở khu vực đảo Hải Nam, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định quan điểm của Việt Nam về việc lực lượng chức năng Trung Quốc bắt tàu cá, ngư dân Việt Nam là rất rõ ràng, nhất quán.

.

⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu: 48% diện tích địa cầu bị hạn hán khắc nghiệt trong năm 2023?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Diện tích bề mặt đất bị ảnh hưởng bởi hạn hán khắc nghiệt đã tăng gấp ba lần kể từ những năm 1980, một báo cáo mới về tác động của biến đổi khí hậu đã tiết lộ. Theo phân tích của Lancet Countdown on Health and Climate Change, 48 phần trăm diện tích đất của Trái đất đã trải qua ít nhất một tháng hạn hán khắc nghiệt vào năm ngoái - tăng từ mức trung bình 15% trong những năm 1980. Gần một phần ba thế giới - 30% - đã trải qua hạn hán khắc nghiệt trong ba tháng hoặc lâu hơn vào năm 2023. Trong những năm 1980, mức trung bình là 5%. Nghiên cứu mới cung cấp một số dữ liệu toàn cầu mới nhất về hạn hán, cho thấy tốc độ gia tăng của hạn hán.

Chi tiết:

https://www.bbc.com/news/articles/clyvje458rvo

.

⦿ ---- HỎI 2: Trẻ em Mỹ, tuổi 12 tới 17, có tới phân nửa xài 4 giờ/ngày dán mặt vào màn hình phone, TV hay máy tính?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nửa số thanh thiếu niên Mỹ trong độ tuổi từ 12 đến 17 dành ít nhất bốn giờ mỗi ngày cho điện thoại thông minh, máy tính hoặc tivi, một cuộc khảo sát mới cho thấy. "Khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống của thanh thiếu niên, thời gian dành cho màn hình tiếp tục tăng ở Hoa Kỳ", một nhóm các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ lưu ý.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/30/survey-us-teens-hours-screen-time/3061730307315/

.

