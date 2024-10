Người dơi Batman (hình trên, từ phim) xuất hiện kêu gọi bầu cho bà Harris: Diễn viên Michael Keaton đăng video riêng tư lên Instagram, kêu gọi bầu cho bà Harris vì Donald Trump và Elon Musk: "...không thực sự tôn trọng bạn. Họ cười nhạo bạn sau lưng bạn; họ nghĩ bạn ngu ngốc. Họ không muốn đi chơi với bạn. Họ không có điểm chung nào với bạn—họ không phải là anh em của bạn."

.

- 23 kinh tế gia đoạt giải Nobel Kinh tế phân tích: kế hoạch kinh tế của bà Harris vượt trội Trump

- Bà Harris sẽ phát biểu "Thông điệp kết thúc" tại thủ đô vào thứ Ba, tại nơi Trump đã xách động bạo loạn ngày 6/1/2021

- Bà Harris: người Mỹ đã kiệt sức vì chia rẽ và tức giận, cần Tổng Thống biết đoàn kết để giải quyết các vấn đề.

- Bà Harris: chính sách thuế của bà sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt, tăng tầng lớp trung lưu.

- Bà Harris: quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết, Palestine cần giải pháp 2 nhà nước

- Bà Harris: Trump "không đủ khả năng" và "không phù hợp" để làm tổng thống.

- Trump lên án Biden can thiệp vào bầu cử vì đòi giam Trump

- Trump: chính sách thuế của bà Harris sẽ gây ra "cuộc suy thoái kiểu năm 1929"

- Trump chỉ trích cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly là "kẻ thoái hóa hoàn toàn" vì kể chuyện Trump ưa các tướng vâng lời như Hitler có

- Elizabeth Neumann, cựu phó chánh văn phòng Bộ Nội An, kêu gọi bầu cho bà Harris vì Trump đúng là phát xít

- Trưởng Ban Biên tập tờ Los Angeles Times từ chức sau khi ông chủ Soon-Shiong chận bài viết của ban biên tập tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Cựu Dân biểu Cộng Hòa Fred Upton (Mich.), chính thức ủng hộ Harris, nói lần đầu tiên ông bầu cho Dân Chủ, vì bà Harris sẽ đoàn kết mọi người, củng cố kinh tế

- Bà Harris sẽ xuất hiện cùng cựu TT Obama tại Georgia hôm nay, và bên cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại Michigan vào thứ Bảy

- Ngôi sao nhạc pop Beyonce (người thắng nhiều giải âm nhạc nhất Hoa Kỳ) sẽ xuất hiện bên bà Harris ở Houston vào Thứ Sáu 25/10

- Người dơi Batman xuất hiện kêu gọi bầu cho bà Harris: Tài tử Michael Keaton nói rằng Trump và Elon Musk không tôn trọng ai, xem mọi người như đồ ngu

- Thăm dò CNBC về kinh tế toàn quốc: Trump 48%, Harris 46%. Nhưng ở 7 tiểu bang chiến trường, coi như huề.

- Thăm dò mới của Emerson College ở North Carolina: Trump 51%, Harris 49%

- Bà Harris: Trump đòi các tướng vâng lời như chế độ Hitler là cực kỳ nguy hiểm vì 6 triệu dân Do Thái đã bị Hitler giết

- Hầu hết người Mỹ căng thẳng về tương lai của Hoa Kỳ và cuộc bầu cử tổng thống

- Các viên chức bầu cử trên khắp Hoa Kỳ sợ bạo lực, rủ nhau mặc áo giáp, nhờ cảnh sát vây quanh, lính bắn tỉa, camera giám sát...

- Bộ Tư pháp cảnh báo Elon Musk: tặng 1 triệu đô la cho các cử tri đã đăng ký có thể là bất hợp pháp

- Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker tuyên bố ủng hộ bà Harris vì viễn ảnh nước Mỹ tuyệt vời

- Bất kể Trump ghét ca sĩ Taylor Swift, cô Ivanka đưa con gái 13 tuổi đi xem nhạc hội Eras Tour

- Microsoft: Tin tặc TQ quậy phá chiến dịch của bà Harris.

- Cục Hàng không Liên bang sắp cho phép taxi bay tương tự như đã chấp nhận trực thăng, phi cơ

- Hội đồng đánh giá Texas: Thảm sát dân da đỏ là sự kiện lịch sử, không phải tiểu thuyết, sách "Colonization and the Wampanoag Story" suýt bị ém vô góc tiểu thuyết

- Hạ Viên Nga cho tăng chi quốc phòng 29,8%

- Nam Hàn: có thể sẽ gửi vũ khí tới Ukraine tùy mức độ Bắc Hàn giúp Nga.

- Nam Hà: Kim Jong-un đã bán quân đội cho cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp

- Mỹ: cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc qua hòa đàm

- Mỹ: TQ có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân hoạt động vào năm 2030; Nga có 1.550 đầu đạn hạt nhân; Iran chưa có

- Suchir Balaji, cựu nghiên cứu viên trí tuệ nhân tạo tại OpenAI, nói công ty phạm luật bản quyền để tạo ra ChatGPT

- Một hội phụ huynh Nam Hàn đòi gỡ bỏ tác phẩm "The Vegetarian" của Han Kang (giải Nobel Văn Học 2024) ra khỏi thư viện trường vì có sex

- Đài Loan: sẽ đánh trả, nếu TQ phong tỏa Đài Loan sẽ cấu thành "hành động xâm lược"

- American Airlines doanh thu kỷ lục 13,6 tỷ đô trong quý 3, tăng 1,2%

- UPS: doanh thu trong quý tăng 37%

- Hyundai Motor doanh thu quý 3 tăng 4,7%

- 33.000 công nhân nhà máy của Boeing Co. đã bác bỏ đề nghị hợp đồng mới nhất (tăng lương 35% trong 4 năm)

- Musk hối thúc California và Texas hãy cho taxirobot.

- Cổ phiếu của Tesla Inc. đã tăng 17% trong quý 3 tháng

- Thổ Nhĩ Kỳ tấn công 47 mục tiêu ở Iraq và Syria, giết 59 "kẻ khủng bố"

- LHQ: Ít nhất 16 người Palestine đã chết vì bom Israel tại một trường học cũ ở Gaza

- Tập Cận Bình: cần hòa bình ở Lebanon

- Nam Hàn: Seoul sẽ chôn 94% các đoạn đường sắt trên mặt đất của thủ đô xuống lòng đất để có đất làm công viên

- Hấp dẫn nhất với du khách Mỹ năm 2025: 1. Đảo Grand Turk, Turks và Caicos; 2. Quepos, Costa Rica; 3. Tromsø, Na Uy; 4. Tỉnh Tucumán, Argentina; 5. Krabi, Thái Lan; 6. Luang Prabang, Lào; 7. Antwerp, Bỉ; 8. Suva, Fiji; 9. Rotterdam, Hoà Lan; 10. Pago Pago, Samoa thuộc Mỹ

- 1 phụ nữ Mỹ đi tàu du lịch, té xuống biển ở Bahamas. Cảnh sát biển và trực thăng cứu hộ truy tìm

- Bộ Giao thông phạt American Airlines 50 triệu đô vì vi phạm luật liên bang, không cấp xe lăn đưa khách ra vô

- Chuỗi tiệm ăn Denny’s sẽ đóng cửa 150 tiệm (=10% tiệm) toàn quốc có thương vụ thấp nhất

- California tăng lương tối thiểu, các tiệm ăn vẫn tuyển thêm nhân viên tuy giá thực đơn tăng theo.

- 1 cựu cảnh sát San Bernardino nổi giận vì bồi thẩm đoàn tha bổng 1 người tấn công cô, cướp súng, bắn loạn xạ

- Los Angeles: 1 phụ nữ bị bắt vì say xỉn, lái xe Tesla tông vào 1 xe bán tải

- Quận Cam: Cậu bé 10 tuổi đi xe đạp bị sói đồng cỏ (coyote) rượt cắn

- Nam Hàn mở rộng chương trình thuê ô-sin: Indonesia, Sri Lanka và Việt Nam nằm trong số các nước được xem xét

- TIN VN. Báo Đảng CSVN: Nhà sư Thích Chân Quang có thể bị khởi tố hình sự vì xài bằng cấp 3 giả.

- TIN VN. Báo Động: Nhập khẩu ô tô Trung Quốc tăng vọt, VN cần hành động gấp.

- TIN VN. Báo động: Hàng giá rẻ từ Temu đổ bộ thị trường Việt, giá bằng 1/2 so với giá hàng trong VN!

- HỎI 1: Khi bạn mất mát người thân, bạn sẽ bị đẩy nhanh quá trình lão hóa? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Không khí ô nhiễm làm cho trẻ em khi lớn lên dễ dị ứng với đậu phộng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-24/10/2024) ⦿ ---- American Airlines Group Inc. cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đạt được mức doanh thu kỷ lục 13,6 tỷ đô la trong quý 3, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Lỗ ròng giảm xuống còn 149 triệu đô la từ mức 545 triệu đô la trong quý 3 năm 2023, với mức lỗ pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 0,23 đô la, so với 0,83 đô la của năm trước. American cho biết họ đã kết thúc quý với tổng thanh khoản khả dụng là 11,8 tỷ đô la và họ đang trên đà giảm mức nợ của mình xuống 15 tỷ đô la vào cuối năm 2025. Công ty cho biết họ kỳ vọng EPS cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 1,35 đến 1,60 đô la.

.

⦿ ---- United Parcel Service Inc. (UPS) đã công bố hôm thứ năm rằng doanh thu hợp nhất của công ty trong quý thứ ba của năm tài chính 2024 đạt 22,2 tỷ đô la, tăng so với mức 21,1 tỷ đô la được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2023. Trong quý được báo cáo, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng vọt 37%, lên tới 1,80 đô la, trong khi thu nhập ròng tăng vọt 36%, đạt 1,5 tỷ đô la. Lợi nhuận hoạt động hợp nhất đạt 2 tỷ đô la, tăng vọt 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong toàn bộ năm 2024, công ty dự kiến ​​doanh thu hợp nhất sẽ đạt 91,1 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 5,76% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, sau báo cáo.

.

⦿ ---- Hyundai Motor Company đã công bố hôm thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 3 của năm tài chính 2024 đã tăng 4,7% hằng năm, đạt 42,92 nghìn tỷ won (31,1 tỷ đô la), không đạt kỳ vọng của thị trường. Thu nhập ròng của công ty đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 3,2 nghìn tỷ won (2,3 tỷ đô la). Lợi nhuận hoạt động của công ty đã giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3,58 nghìn tỷ won (2,6 nghìn tỷ đô la). Hơn nữa, doanh số bán hàng toàn cầu của nhà sản xuất xe hơiô này đạt 20.601 chiếc, giảm 2,2% so với quý 3 của năm trước.

.

⦿ ---- Công nhân nhà máy của Boeing Co. đã bác bỏ đề nghị hợp đồng mới nhất của công ty, một đề nghị sẽ tăng lương của họ thêm 35% trong bốn năm, thay vào đó, họ chọn cách kéo dài cuộc đình công kéo dài sáu tuần đã làm tê liệt sản xuất. Các thành viên của Hiệp hội Công nhân Máy móc và Hàng không Vũ trụ Quốc tế (International Association of Machinists and Aerospace Workers) đã bỏ phiếu 64% chống lại thỏa thuận lao động mới, với việc từ chối này chứng tỏ là một trở ngại lớn nữa đối với công ty, mà công ty đã báo cáo khoản lỗ hơn 6 tỷ đô la trong quý thứ ba vào thứ Tư.

.

Công nhân Boeing nói với Associated Press rằng "điểm bế tắc" là công ty từ chối khôi phục lại chế độ lương hưu truyền thống đã bị xóa bỏ cách đây một thập niên. Khoảng 33.000 công nhân đã nghỉ việc vào ngày 13 tháng 9, ban đầu yêu cầu tăng lương 40%.

.

⦿ ---- Musk hối thúc cho phép taxirobot. Tổng giám đốc điều hành Tesla Inc. Elon Musk đã nhắc lại những bình luận mà ông đã đưa ra tại sự kiện robotaxi ngày 10 tháng 10, cho biết kế hoạch là triển khai dịch vụ gọi xe đến công chúng tại California và Texas vào năm tới.

.

Musk lưu ý rằng kế hoạch này phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. "Texas nhanh hơn nhiều, vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp [dịch vụ gọi xe] tại Texas và có thể cung cấp tại California, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, và có thể là một số tiểu bang khác", ông nói. "Cần phải có một quy trình phê duyệt của liên bang đối với xe tự hành", Musk nhấn mạnh, vì điều đó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc xin phê duyệt theo từng tiểu bang.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của Tesla Inc. đã tăng vọt trong phiên giao dịch sau giờ làm việc vào chiều thứ Tư sau khi công ty tiết lộ rằng thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đã vượt kỳ vọng, tăng 17% so với cùng kỳ ba tháng của năm ngoái và đạt mức 0,62 đô la. Ngoài ra, thu nhập ròng tăng 17% theo năm và đạt 2,1 tỷ đô la. Vào lúc 5:39 chiều theo giờ miền Đông, cổ phiếu Tesla đã tăng vọt 10,52% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc tại New York.

.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ hôm thứ năm trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sau khi tấn công 47 mục tiêu ở Iraq và Syria, 59 "kẻ khủng bố" đã bị tiêu diệt. Chiến dịch này diễn ra sau một cuộc tấn công "khủng bố" chết người vào Công ty Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TUSAS: Turkish Aerospace Industries) do nhà nước điều hành. Bộ này nêu chi tiết rằng trong số những "kẻ khủng bố" bị tiêu diệt, có hai người "cấp cao". Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh rằng sự việc này chỉ củng cố thêm động lực của Ankara nhằm "tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố".

.

⦿ ---- Ít nhất 16 người Palestine đã chết tại một trường học cũ ở trung tâm Dải Gaza, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Ngôi trường này được sử dụng làm nơi trú ẩn cho những người phải di dời trong nước. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10/2023, đã có 42.847 người chết tại Gaza, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành. Ít nhất 100.544 người bị thương.

.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải ngăn chặn "chiến tranh lan rộng" ở Lebanon trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo BRICS tại Kazan vào thứ năm. Vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh, chủ tịch Trung Quốc đã nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza và ủng hộ giải pháp hai nhà nước như là cách giải quyết xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

.

Tập cũng thúc giục các nhà lãnh đạo BRICS đóng vai trò là "lực lượng ổn định" trên thế giới và "tăng cường quản trị an ninh toàn cầu" trong khi tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nóng hổi giải quyết cả triệu chứng và nguyên nhân gốc rễ của xung đột. "Thế giới vẫn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển hòa bình của mình", chủ tịch Trung Quốc cảnh báo.

.

⦿ ---- Hạ viện Duma Quốc gia Nga đã phê duyệt dự thảo ngân sách liên bang năm 2025 hôm thứ năm, bao gồm mức tăng 29,8% cho chi tiêu quốc phòng, tương đương 13,5 nghìn tỷ rúp (145 tỷ đô la). Thâm hụt ngân sách dự kiến ​​sẽ tăng từ 0,5% GDP năm 2025 lên 0,9% GDP năm 2026 và 1,1% GDP năm 2027. Nợ chính phủ trong nước dự kiến ​​sẽ tăng từ 29,4 nghìn tỷ rúp năm 2026 lên 39 nghìn tỷ rúp năm 2029, trong khi nợ nước ngoài sẽ tăng từ 61,1 tỷ đô la năm 2026 lên 56,5 tỷ đô la năm 2029.

.

⦿ ---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol tuyên bố hôm thứ Năm rằng Nam Hàn có thể cân nhắc gửi vũ khí tới Ukraine tùy thuộc vào mức độ hợp tác quân sự giữa Bắc Hàn và Nga. "Nếu Bắc Hàn điều động lực lượng đặc nhiệm tới cuộc chiến ở Ukraine, chúng tôi sẽ từng bước hỗ trợ Ukraine và cân nhắc thực hiện các biện pháp cần thiết cho an ninh của Bán đảo Triều Tiên", Yoon nói với các phóng viên tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Seoul. "Chúng tôi đã tuân thủ nguyên tắc không cung cấp trực tiếp vũ khí sát thương, nhưng chúng tôi có thể xem xét lại điều này một cách linh hoạt hơn tùy thuộc vào các hoạt động quân sự của Bắc Hàn", ông nói thêm.

.

Trước đó hôm nay Thứ Năm, Nga đã phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Moscow và Bình Nhưỡng, cho phép cả hai bên cung cấp "hỗ trợ quân sự" cho nhau trong trường hợp có mối đe dọa tức thời.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Kim Yong-hyun đã cáo buộc vào thứ năm rằng Lãnh tụ tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un đã bán quân đội của đất nước mình "cho một cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp" bằng cách được cho là đã gửi hàng nghìn quân lính đến chiến đấu cùng Nga ở Ukraine.

.

"Bắc Hàn đang cải trang thành quân phục Nga và hành động theo lệnh của quân đội Nga mà không có bất kỳ thẩm quyền hoạt động nào", bộ trưởng phát biểu trước quốc hội Nam Hàn. "Họ được đánh giá là những lính đánh thuê chỉ là bia đỡ đạn". Đầu tuần này, Nam Hàn và Hoa Kỳ tuyên bố rằng khoảng 3.000 quân lính Triều Tiên đã được chuyển đến Nga để huấn luyện.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tuyên bố hôm thứ Tư rằng cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine cuối cùng sẽ kết thúc thông qua đàm phán. Phát biểu tại Rome sau cuộc gặp với Đức Giáo hoàng Francis, Austin nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhưng thừa nhận rằng một giải pháp ngoại giao sẽ là cần thiết. Cuộc gặp của Austin với Đức Giáo hoàng đã đề cập đến những lo ngại về nhân đạo ở cả Ukraine và Trung Đông, với cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn ngừng bắn và nỗ lực hòa bình.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có bài phát biểu "Thông điệp kết thúc" tại thủ đô Washington, D.C. vào thứ Ba 29/10/2024 tại Ellipse, địa điểm mà cựu Tổng thống Donald Trump đã kích động đám đông trước khi họ nổi loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, theo chiến dịch của bà. Trong khi phó tổng thống đã dành phần lớn chặng cuối của chiến dịch để tấn công dữ dội vào các tiểu bang chiến trường, thì thông điệp kết thúc của bà sẽ được điều chỉnh để phù hợp với người dân Mỹ ở cấp độ rộng hơn, theo The Washington Post.

.

Sự kiện hôm thứ Ba, được tổ chức đúng một tuần trước Ngày bầu cử, sẽ chứng kiến ​​Harris thúc giục cả nước lật qua trang về Trump. Bà sẽ đối chiếu các chính sách của mình với đối thủ và vẽ nên "một bức chân dung thảm khốc" về khả năng ông Trump trở lại văn phòng, CNN đưa tin. Ellipse là một địa điểm được lựa chọn mang tính biểu tượng chính trị, vì đây là nơi Trump thúc đẩy những người ủng hộ mình tuần hành đến Điện Capitol và trao cho những người Cộng hòa "yếu đuối" "niềm tự hào và sự táo bạo mà họ cần để giành lại đất nước của chúng ta". Cuộc nổi loạn xảy ra vài giờ sau đó. Tháng 8/2023, Trump đã bị truy tố theo cáo buộc liên bang vì cố ý lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết bà tin rằng người Mỹ "đã kiệt sức với ý tưởng" rằng họ sẽ "chia rẽ và tức giận" thay vì cùng nhau giải quyết các vấn đề. "Người dân Mỹ xứng đáng có một vị tổng thống nói rằng, hãy nhìn xem, chúng ta hãy thực tế, hãy hoàn thành mọi việc và đừng sợ có một chút niềm vui", Harris nói. Bà mô tả công dân Hoa Kỳ là "bản chất lạc quan", với "tham vọng và khát vọng". Harris kết luận khi sự kiện thị trấn của CNN kết thúc đêm Thứ Tư: "Và đó là điều thúc đẩy tôi."

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã hứa rằng các chính sách thuế của bà sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình trung lưu. "Tôi sẽ không tăng thuế đối với bất kỳ ai kiếm được dưới 400.000 đô la một năm, nhưng chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét hệ thống có lợi cho những người giàu nhất và không giúp ích cho những người Mỹ trung lưu đang làm việc", Harris cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng bà cũng xuất thân từ tầng lớp trung lưu.

.

"Và tôi tin rằng tầng lớp trung lưu cần được giảm thuế để thực sự không chỉ có thể sống qua ngày mà còn có thể tiến lên", bà tuyên bố. "Tôi muốn nói rằng sẽ có sự bình đẳng về mức thuế mà những người giàu nhất phải trả", bà nói thêm.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhấn mạnh rằng "quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết", khi được một cử tri hỏi về mục tiêu của bà là ngăn chặn thêm nhiều người Palestine tử vong do bom do Hoa Kỳ tài trợ. Trong sự kiện họp phố của CNN, Harris đã bày tỏ hy vọng rằng cái chết của nhà lãnh đạo chính trị Hamas Yahya Sinwar có thể chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

.

"Điều đó là vô lương tâm, và hiện tại chúng ta đang ở một nơi mà với cái chết của Sinwar, tôi tin rằng chúng ta có cơ hội chấm dứt cuộc chiến này, đưa các con tin trở về nhà, mang lại sự cứu trợ cho người dân Palestine và hướng tới giải pháp hai nhà nước, nơi Israel và người Palestine, ở mức độ bình đẳng, có được an ninh, nơi người dân Palestine có được phẩm giá, quyền tự quyết và sự an toàn mà họ xứng đáng được hưởng", theo lời bà Harris trả lời phỏng vấn đêm Thứ Tư 23/10/2024.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã nhấn mạnh lại tuyên bố của bà rằng cựu Tổng thống Donald Trump "không đủ khả năng" và "không phù hợp" để làm tổng thống. Harris đã củng cố tuyên bố của mình bằng cách nhấn mạnh rằng một số người từng phục vụ trong chính quyền của Trump "đều gọi ông ấy là không đủ khả năng và nguy hiểm". Bà đã trích dẫn lời các cựu quan chức nói rằng Trump "khinh thường hiến pháp Hoa Kỳ" trong sự kiện thị trấn của CNN.

.

Chỉ ra những bình luận của cựu chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly, người đã nói rằng Trump "thích cách tiếp cận độc tài đối với chính phủ" và sẽ rơi vào "định nghĩa chung của phát xít", Harris kêu gọi, hãy lên mạng và lắng nghe John Kelly, vì Tướng Kelly là một trong những người hiểu rõ Trump nhất và lời của Kelly nên được tin tưởng.

.

⦿ ---- Ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Donald Trump đã cáo buộc Tổng thống đương nhiệm Joe Biden can thiệp vào cuộc bầu cử sau tuyên bố gần đây của ông rằng Trump nên bị bắt giam. "Về mặt pháp lý, ông ấy không được phép nói như vậy", cựu tổng thống nhận xét, đồng thời nói thêm rằng đó là lý do tại sao Biden cố gắng phủ nhận việc nói như vậy. Nói về đối thủ đảng Dân chủ của mình, Phó Tổng thống Kamala Harris, Trump nói rằng bà "chẳng có ý nghĩa gì" và gọi bà là "con thuyền". Thực tế, Biden giải thích ngay sau khi nói Trump nên bị bắt giam, có nghĩa là giam về mặt chính trị.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris về chính sách thuế của bà, tuyên bố rằng nó sẽ gây ra "cuộc suy thoái kiểu năm 1929" và làm sụp đổ thị trường chứng khoán. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Duluth, Georgia, Trump đã chỉ trích đối thủ đảng Dân chủ của mình vì những gì ông cho là ý định tăng thuế của bà.

.

"Nữ hoàng thuế cũng đang yêu cầu tăng thuế gây sốc 33% đối với tất cả sản xuất trong nước cùng với thuế thu nhập vốn lớn nhất đối với các khoản thu nhập chưa thực hiện". Cựu tổng thống cho biết Harris "thích thuế" và nói rằng ông chưa từng thấy điều gì giống như vậy. "Người phụ nữ này thật điên khùng", Trump kết luận. Thực tế, Trump đã không nộp thuế gần 20 năm, tuy là một tỷ phú, vì những sơ hở về luật thuế. Trong 4 năm làm Tổng Thống, Trump nộp thuế trong hai năm, mỗi năm đóng 750 USD tiền thuế. Trong khi người dân thường, với lương dưới 100.000 USD/năm sẽ phải nộp thuế 25%-30% trung bình, tùy theo độ chiết khấu.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly là "kẻ thoái hóa hoàn toàn" vì những bình luận gần đây của Tướng Kelly cáo buộc Trump nói rằng Trump cần những vị tướng như Adolf Hitler đã có, đồng thời cũng chửi mắng Tướng Kelly là "ngu ngốc" trong một bài đăng trên trang Truth Social của mình.

.

Trump cáo buộc Kelly bịa ra câu chuyện này vì "Hội chứng ghét Trump" của ông, tiếp tục "câu chuyện về những người lính là LỜI NÓI DỐI, cũng như nhiều câu chuyện khác mà ông ta đã kể. Mặc dù tôi không nên lãng phí thời gian với ông ta, nhưng tôi luôn cảm thấy cần phải đáp trả để theo đuổi SỰ THẬT". Tướng Kelly trước đây đã kể rằng Trump đã khen ngợi Hitler trong một cuộc trò chuyện riêng tư khi ông Trump còn là tổng thống.

.

⦿ ---- Một cựu quan chức khác của chính quyền Trump đang cảnh báo rằng cựu tổng thống có "khuynh hướng độc đoán", khẳng định Trump "không tuân theo pháp luật". Elizabeth Neumann, cựu phó chánh văn phòng Bộ An ninh Nội địa, đã nói với Politico trong một cuộc phỏng vấn rằng bà đồng ý với cựu chánh văn phòng của tổng thống Donald Trump, tướng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu John Kelly, người đã nói vào đầu tuần này rằng Trump đáp ứng "định nghĩa của một kẻ phát xít".

.

"Ông Trump có khuynh hướng độc đoán không? Có", Neumann, hiện là người ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, nói với hãng tin này. "Ông Trump có hơi nghiêng về thành phần chủ nghĩa dân tộc cực đoan không? Hoàn toàn đúng. Đó là thương hiệu của ông Trump, đúng không? Ông Trump đã biến chủ nghĩa dân tộc thành định nghĩa mới của Đảng Cộng hòa".

.

Bà Harris đã nắm bắt những tiết lộ gây chấn động gần đây của Kelly, trong đó cũng bao gồm cả thực tế là Trump bị cáo buộc đã bày tỏ ý kiến ​​về lòng trung thành của các tướng lĩnh của Adolf Hitler, gọi cựu tổng thống là "ngày càng mất trí và bất ổn". Trump đã chỉ trích Tướng Kelly trên nền tảng Truth Social đang hao hụt tiền bạc của mình, gọi ông Kelly là "vị tướng tồi".

.

⦿ ---- Trưởng Ban Biên tập tờ Los Angeles Times đã từ chức hôm thứ Tư sau khi chủ sở hữu tờ báo này cấm ban biên tập tuyên bố ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống. "Tôi từ chức vì tôi muốn nói rõ rằng tôi không đồng ý với việc chúng ta im lặng", Mariel Garza nói với tờ Columbia Journalism Review. "Trong thời điểm nguy hiểm, những người trung thực cần phải đứng lên. Đây là cách tôi đứng lên".

.

Trong khi đó, chủ sở hữu tờ báo, Tiến sĩ Patrick Soon-Shiong, đã đưa ra một tuyên bố dài trên X không đề cập đến việc Garza từ chức, nhưng đã đề nghị "làm rõ" lý do tại sao không nên tuyên bố ủng hộ trong cuộc tranh cử tổng thống: "Ban biên tập đã được trao cơ hội để soạn thảo một bản phân tích thực tế về tất cả các chính sách TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC của MỖI ứng cử viên trong nhiệm kỳ của họ tại Bạch Ốc, và cách các chính sách này ảnh hưởng đến quốc gia. Ngoài ra, Ban biên tập được yêu cầu cung cấp hiểu biết của họ về các chính sách và kế hoạch mà các ứng cử viên đưa ra trong chiến dịch này và tác động tiềm tàng của chúng đối với quốc gia trong bốn năm tới. Theo cách này, với thông tin rõ ràng và phi đảng phái này, độc giả của chúng tôi có thể quyết định ai sẽ xứng đáng trở thành Tổng thống trong bốn năm tới. Thay vì áp dụng con đường này như đã đề xuất, Ban biên tập đã chọn cách im lặng và tôi chấp nhận quyết định của họ. Hãy #bỏ phiếu."

.

Nhưng Garza nói với Review rằng bà chưa bao giờ nhận được yêu cầu phân tích như vậy và nói thêm, "Những gì ông chủ nêu trong dòng tweet đó không phải là sự ủng hộ, hoặc thậm chí là một bài xã luận." Hội đồng và Ủy ban thương lượng của LA Times Guild Unit Council & Bargaining Committee cũng đã đưa ra một tuyên bố, nói rằng họ "rất quan ngại về quyết định của chủ báo của chúng tôi khi chặn một sự chứng thực đã được lên kế hoạch trong cuộc đua giành chức tổng thống. Chúng tôi thậm chí còn quan ngại hơn khi hiện tại ông chủ đang đổ lỗi một cách bất công cho các thành viên Ban biên tập vì quyết định không tuyênb ố ủng hộ của mình. Chúng tôi vẫn đang gây sức ép để ban quản lý tòa soạn trả lời thay mặt cho các thành viên của mình." Tiến sĩ Soon-Shiong đã mua tờ báo từ năm 2018.

.

⦿ ---- Cựu Dân biểu Cộng Hòa Fred Upton (Mich.), đã chính thức ủng hộ Harris làm tổng thống hôm nay, Thứ Năm, nói trong một tuyên bố do chiến dịch của phó tổng thống đưa ra rằng ông "chưa bao giờ bỏ phiếu cho một đảng viên Dân chủ làm tổng thống, cho đến bây giờ".

.

"Hơn 30 cựu thành viên Cộng Hòa của Quốc hội hiện đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ không ủng hộ cựu tổng thống và sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris. Tôi tự hào khi được thêm tên mình vào danh sách đó, vì tôi đã bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ", Upton cho biết.

.

Upton cho biết ông tin tưởng Harris sẽ đoàn kết mọi người, củng cố nền kinh tế và hoàn thành mọi việc cho đất nước. Ông cũng cho biết những người Cộng hòa cấp cao đã thúc giục Trump ngừng các cuộc tấn công cá nhân, sự thật sai lệch và những tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử năm 2020. "Thay vì nghe theo lời khuyên đó, chúng ta thấy hành vi mất kiểm soát không được chấp nhận ở hầu hết các diễn đàn gần như hàng ngày", ông cho biết.

.

"Tôi đã có mặt tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021 và chứng kiến ​​tận mắt cảnh bạo lực cố gắng chiếm đoạt số phiếu đại cử tri hợp pháp của mỗi tiểu bang", Upton cho biết. "Tôi đã dành thời gian với Cảnh sát Điện Capitol dũng cảm đang nỗ lực hết mình để tôn trọngệ và bảo vệ Hiến pháp vào ngày kinh hoàng đó. Ngày hôm đó là một thảm kịch đối với nền dân chủ của chúng ta và Donald Trump đã sai khi tuyên bố rằng mọi việc ông đã làm là 'hoàn toàn phù hợp' khi ông trực tiếp gây nguy hiểm cho quá trình chuyển giao hòa bình từ chính quyền này sang chính quyền khác. Ông không đủ tư cách để trở thành tổng tư lệnh một lần nữa".

.

Upton đã phục vụ tại Quốc hội từ năm 1987 đến năm 2023 và là một trong 10 đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã phá vỡ hàng ngũ và bỏ phiếu cùng với đảng Dân chủ để luận tội Trump trong cuộc luận tội thứ hai sau cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1. Upton đã đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo tại Quốc hội, bao gồm cả chức chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện và phó chủ tịch Nhóm giải quyết vấn đề lưỡng đảng.

.

⦿ ---- Sau khi dành cả tháng qua để thuyết phục những cử tri chưa quyết định ủng hộ mình, Harris giờ đây sẽ chuyển sang giai đoạn gửi thông điệp kết thúc chiến dịch của mình và kêu gọi những ngôi sao lớn nhất của đảng giúp đưa ra lời mời bầu phiếu cho bà, theo ba người quen thuộc với chiến lược này.

.

Bà Harris sẽ xuất hiện cùng cựu Tổng Thống Obama tại Georgia hôm nay, Thứ Năm, và cùng cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại Michigan vào thứ Bảy 26/10/2024, lần đầu tiên ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ sẽ vận động tranh cử cùng gia đình Obama trong chu kỳ này.

.

Chỉ còn 12 ngày nữa là đến ngày bầu cử, các sự kiện này được cho là các cuộc mít tinh "đi bỏ phiếu" lớn, trong đó trọng tâm sẽ là khuyến khích người Mỹ lập kế hoạch bỏ phiếu và bỏ phiếu sớm nếu có thể, họ cho biết.

.

⦿ ---- Ngôi sao nhạc pop Beyonce sẽ xuất hiện tại một cuộc mít tinh với Harris ở Houston vào ngày mai, thứ Sáu, theo ba nguồn tin xác nhận với NBC News. Theo một trong những nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về công tác chuẩn bị, cô cũng sẽ biểu diễn tại cuộc mít tinh.

.

Beyoncé là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại. Các giải thưởng của cô bao gồm kỷ lục 32 giải Grammy (bao gồm cả giải Bài hát của năm 2010), cũng như 26 giải Video âm nhạc của MTV (bao gồm cả giải Michael Jackson Video Vanguard năm 2014), 24 giải NAACP Image, 35 giải BET và 17 giải Soul Train Music – tất cả đều nhiều hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác trong ngành công nghiệp âm nhạc.

.

⦿ ---- Người dơi Batman kêu gọi bầu cho bà Harris: Michael Keaton có một thông điệp rất rõ ràng về cuộc bầu cử sắp tới và anh không hề vòng vo khi bày tỏ suy nghĩ của mình về các ứng cử viên tổng thống năm 2024. Hôm thứ tư, ngày 23 tháng 10, ngôi sao phim Batman đã đăng một video riêng tư lên Instagram, trong đó anh thoải mái nói chuyện với người hâm mộ về quan điểm chính trị của mình.

.



Nam diễn viên bắt đầu bằng cách nói rằng thông điệp của anh ấy là "dành cho một số người trong số các bạn, những người—chủ yếu là các chàng trai, tôi đoán vậy—đang nghĩ đến việc tham dự một cuộc mít tinh với [Elon] Musk và [Donald] Trump."

.

"Họ không thực sự tôn trọng bạn. Họ cười nhạo bạn sau lưng bạn; họ nghĩ bạn ngu ngốc. Họ không muốn đi chơi với bạn. Họ không có điểm chung nào với bạn—họ không phải là anh em của bạn," người đàn ông 73 tuổi thẳng thắn tuyên bố, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào máy quay.

.

Diễn viên người dơi Batman tiếp tục đưa ra lời kêu gọi chính trị đầy nhiệt huyết của mình, nói thêm rằng "khi Trump, nhiều năm trước, nói rằng, 'Tôi có thể bắn chết ai đó trên Đại lộ số 10 và người ta vẫn sẽ bỏ phiếu cho tôi', về cơ bản những gì ông Trump muốn nói trong ngoặc đơn là, 'Những người này thật ngu ngốc; họ thật đần độn, nhưng họ vẫn sẽ bỏ phiếu cho tôi.'" Kết thúc bài phát biểu của mình, Keaton xác nhận, "Họ không tôn trọng bạn, tin tôi đi."

.

Ngôi sao này là một trong những người mới nhất lên tiếng đưa ra thông điệp táo bạo về tình hình chính trị hiện tại. Khi cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024 đang đến gần, một số người nổi tiếng đã lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của họ về việc ai sẽ nhận được phiếu bầu của họ.

.

Trong số đó có ca nhạc sĩ Taylor Swift—người đã nhận được sự căm ghét từ Trump khi cô công khai ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris—Tim McGraw, người đã khiến người hâm mộ của mình bị sốc vì cách lựa chọn từ ngữ của mình, Mariska Hargitay, George Clooney, Sally Field, Stephen Colbert và Eminem, cùng một số người khác.

.

⦿ ---- Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Ngày bầu cử, cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của CNBC cho thấy cuộc đua giành chức tổng thống giữa Trump và Harris có biên độ sai số, cả trên phạm vi toàn quốc và tại các tiểu bang chiến trường quan trọng, với Trump dẫn trước về các vấn đề kinh tế và Harris dẫn trước về các vấn đề về nhân cách bao gồm sự trung thực và khả năng trở thành tổng thống.

.

Trong "Khảo sát kinh tế toàn nước Mỹ" (“All-America Economic Survey”) hàng quý của CNBC, Trump nhận được sự ủng hộ từ 48% cử tri đã đăng ký, trong khi Harris nhận được 46% — chênh lệch 2 điểm, nằm trong biên độ sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm.

.

Khoảng cách dẫn trước sát nút 2 điểm này của Trump không thay đổi so với cuộc thăm dò của CNBC vào tháng 8 và về cơ bản không thay đổi so với cuộc thăm dò toàn quốc của NBC News vào đầu tháng này, do cùng một cặp công ty thăm dò lưỡng đảng thực hiện, trong đó phát hiện ra rằng các ứng cử viên hòa nhau ở mức 48% mỗi bên.

.

Trong khi đó, một mẫu lớn các cử tri đã đăng ký cư trú tại 7 tiểu bang chiến trường cốt lõi — Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin — cho thấy Trump chỉ dẫn trước Harris ở các tiểu bang kết hợp đó 1 điểm, 48% so với 47% — một lần nữa, nằm trong biên độ sai số.

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump được cho là đang dẫn trước ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris ở North Carolina, theo một cuộc thăm dò mới của Emerson College Polling/RealClearPennsylvania cho thấy hôm thứ năm.

.

Có tính đến sở thích của những cử tri chưa quyết định, cuộc thăm dò cho thấy 51% sẽ ủng hộ Trump, trong khi Harris sẽ giành được 49% số phiếu bầu. "Có sự phân chia đáng kể về độ tuổi giữa các cử tri: cử tri dưới 50 tuổi ủng hộ Harris, 57% so với 39%, trong khi cử tri trên 50 tuổi lại ủng hộ Trump, 57% so với 41%", theo Giám đốc điều hành của Emerson College Polling, Spencer Kimball cho biết.

.

North Carolina được coi là một trong những tiểu bang dao động quan trọng sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11. Năm 2020, Trump đã giành chiến thắng sát nút khi giành được phần lớn số phiếu bầu tại tiểu bang này.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã chỉ ra vào thứ Tư rằng những phát biểu của John Kelly, cựu Chánh văn phòng của Trump, cho thấy ứng cử viên tổng thống Trump muốn một quân đội trung thành với ông, chứ không phải trung thành với đất nước, gợi nhớ đến quân đội của Hitler.

.

"Thật đáng lo ngại và vô cùng nguy hiểm khi Donald Trump lại nhắc đến Adolf Hitler, người chịu trách nhiệm cho cái chết của 6 triệu người Do Thái và hàng trăm nghìn người Mỹ", bà nói với báo chí. Harris cảnh báo rằng Trump đang ngày càng trở nên "mất kiểm soát và bất ổn", với tham vọng về "quyền lực không bị kiểm soát". Bà nhấn mạnh rằng nếu Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai, những cá nhân như John Kelly sẽ không còn hiện diện để bảo vệ "khuynh hướng và hành động của ông ta".

.

⦿ ---- Gần hai tá người đoạt giải Nobel kinh tế cho biết chương trình nghị sự kinh tế của Phó Tổng thống Kamala Harris "vượt trội hơn hẳn" so với ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa hiện tại. "Nói một cách đơn giản, các chính sách của Harris sẽ mang lại hiệu quả kinh tế mạnh mẽ hơn, với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và công bằng hơn", theo 23 người đoạt giải Nobel đã viết trong một bức thư ngỏ phổ biến hôm thứ Tư.

.

Danh sách 23 kinh tế gia đoạt giải Nobel đại diện cho hơn một nửa số người Mỹ còn sống nắm giữ giải thưởng quốc tế đáng mơ ước này. Việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất gần đây và dữ liệu việc làm của tháng 9 cho thấy việc làm đã tăng lên với tỷ lệ thất nghiệp giảm cho thấy với các chuyên gia, nền kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ theo đúng hướng.Các nhà kinh tế học nhìn chung coi các chính sách thuế quan và thuế của cựu Tổng thống Donald Trump là lạm phát và sẽ tiếp tục làm gia tăng thâm hụt liên bang vốn đã lên tới hàng nghìn tỷ đô la. Trong khi đó, so với các chính sách của Trump, Harris sẽ "là người quản lý nền kinh tế của chúng ta tốt hơn nhiều", bức thư cho biết, mặc dù cả hai chiến dịch vẫn chưa nêu rõ chi tiết. Nhưng Trump, họ lưu ý, "đe dọa" đến luật pháp mà họ cho rằng là chìa khóa thành công về mặt kinh tế.Harris đã đưa kế hoạch "Nền kinh tế cơ hội" trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà, trong đó có việc xem xét các doanh nhân tương lai để giúp khởi động các doanh nghiệp nhỏ, cắt giảm lạm phát, tăng giá và các ưu đãi cho người mua nhà lần đầu.Các chính sách kinh tế của Trump, các chuyên gia kinh tế nổi tiếng đã viết, "bao gồm cả thuế quan cao ngay cả đối với hàng hóa từ bạn bè và đồng minh của chúng ta và cắt giảm thuế thụt lùi cho các tập đoàn và cá nhân, sẽ dẫn đến giá cả cao hơn, thâm hụt lớn hơn và bất bình đẳng lớn hơn".Bức thư ngỏ mới này do nhà kinh tế học nổi tiếng Joseph Stiglitz, một giáo sư của Đại học Columbia, người đã giành giải Nobel năm 2001, dẫn đầu. Và đây là bức thư thứ hai mà Stiglitz dẫn đầu cùng với những người đoạt giải khác. Hồi tháng 6, có 16 kinh tế gia từng đoạt giải Nobel cũng đã viết rằng nếu Trump đắc cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11, điều đó sẽ "làm bùng nổ lạm phát".⦿ ---- Hầu hết người Mỹ cho biết họ căng thẳng về tương lai của Hoa Kỳ và cuộc bầu cử tổng thống, theo một cuộc thăm dò mới cho thấy. Cuộc thăm dò Căng thẳng ở Mỹ do Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) thực hiện cho thấy 77% người lớn căng thẳng về tương lai của quốc gia và 69% lo lắng về cuộc bầu cử sắp tới. Nền kinh tế là một nguồn căng thẳng đáng kể khác, với 73% báo cáo lo lắng về nó. Mọi người đặc biệt lo lắng về hậu quả tiềm tàng từ kết quả bầu cử.⦿ ---- Các viên chức bầu cử trên khắp Hoa Kỳ đang tăng cường các biện pháp an ninh tại các điểm bỏ phiếu khi cuộc bỏ phiếu đang diễn ra trong cuộc đua giành chức tổng thống, từ việc tăng cường sự hiện diện của cảnh sát đến việc mặc áo giáp chống đạn cho đến triển khai máy bay không người lái để giám sát trong bối cảnh môi trường bầu cử ngày càng thù địch.Hoạt động thường lệ trước đây là điều hành các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều sau chiến dịch năm 2020, khi các nhân viên bỏ phiếu phải đối mặt với sự quấy rối, đe dọa bạo lực và các cuộc biểu tình hỗn loạn. Đây là động thái đã buộc nhiều viên chức bầu cử phải rời khỏi ngành, trong khi những người ở lại đã thực hiện các bước đi mạnh mẽ trong một số trường hợp để bảo vệ nhân viên bỏ phiếu và cử tri trước Ngày bầu cử. Một số nhân viên bỏ phiếu cũng được tăng lương như một động lực để tiếp tục làm việc trong suốt thời gian bỏ phiếu căng thẳng.Một điển hình là Quận Maricopa, Arizona, nơi tràn lan các các thuyết âm mưu, biểu tình và đe dọa trong nhiều năm, được thúc đẩy bởi các cáo buộc gian lận cử tri vô căn cứ từ cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông.Quận này, quận lớn nhất trong một trong những tiểu bang chiến trường quan trọng nhất trên bản đồ, sẽ có một số biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất cả nước. Trung tâm kiểm đếm phiếu của quận sẽ có lính bắn tỉa trên mái nhà, máy dò kim loại và an ninh ở mọi lối vào, máy bay không người lái giám sát trên cao, camera an ninh và đèn pha để giúp lực lượng thực thi pháp luật theo dõi khu vực. Ngoài ra còn có hai lớp hàng rào an ninh và một số công nhân sẽ được đưa bằng xe buýt từ bãi đậu xe bên ngoài để thực hiện các biện pháp mới được triển khai.⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cảnh báo ủy ban PAC của Elon Musk tại Hoa Kỳ rằng việc tặng 1 triệu đô la cho các cử tri đã đăng ký tại các tiểu bang chiến trường có thể là bất hợp pháp theo luật liên bang, CNN đưa tin vào thứ Tư, trích dẫn lời những người hiểu biết về vấn đề này.Theo báo cáo, Ban Chính trực Công cộng của Bộ Tư pháp, đơn vị điều tra các hành vi vi phạm luật liên quan đến bầu cử, đã gửi một lá thư cảnh cáo tới ủy ban hành động chính trị của Musk trong những ngày gần đây. Musk, người ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và đang đổ hàng triệu đô la để ủng hộ ứng cử viên này, đã cam kết rằng PAC của ông sẽ trao giải thưởng 1 triệu đô la cho những cử tri được chọn ngẫu nhiên với mục tiêu thúc đẩy số lượng cử tri đăng ký tại các tiểu bang dao động.⦿ ---- Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đã tuyên bố rằng cô ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống, trích dẫn "tình yêu" của Harris dành cho đất nước và một danh sách dài các vấn đề đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử. Trong một bài đăng trên Instagram vào thứ Tư, nữ diễn viên đã kể ra tất cả các lý do khiến cô ủng hộ Harris: "Trường công, sách vở, luật súng hợp lý, mức lương đủ sống, cơ hội, phụ nữ, quyền bỏ phiếu, Dreamers, nghệ thuật và văn hóa, mẹ tôi và người cao tuổi, khí hậu, hy vọng, bạn bè và những người thân yêu trong cộng đồng LGBTQ+, tự do, khoa học, chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, phẩm giá", v.v.Parker, người trước đây đã ủng hộ Hillary Clinton làm tổng thống chống lại Trump, đã đưa vào một bức ảnh cô treo biển hiệu Harris-Walz trên cửa sổ nhà mình để đánh dấu sự kiện này. Cô thậm chí còn đề cập đến vai diễn truyền hình dài tập của mình là Carrie Bradshaw trong Sex and the City và trong bộ phim mới được làm lại And Just Like That, với sự ủng hộ của cô.Cô viết: "Đối với một bà mèo không con mà tôi đóng trên TV. Với niềm vui, sự lạc quan và tự hào, tôi sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz". Bài đăng của Parker đã nhận được hơn 162.000 lượt thích trong ba giờ và phần bình luận đã bị tắt.⦿ ---- Con gái của cựu tổng thống Donald Trump, Ivanka, đã đưa cô con gái 13 tuổi của mình, Arabella, đến dự Eras Tour của ca sĩ Taylor Swift khi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới dừng lại ở Miami, bất chấp sự căm ghét công khai của người đứng đầu gia đình đối với nữ ca sĩ. Swift, 34 tuổi, đã tuyên bố ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng trước, đặc biệt tức giận vì những lời lăng mạ trong quá khứ của người bạn đồng hành JD Vance đối với "những bà cô mèo không con".Điều đó đã khiến người cha bị tổn thương của Ivanka phải hét lên "TÔI GHÉT TAYLOR SWIFT!" trên nền tảng Truth Social đang gặp khó khăn về tài chính của mình. Các nguồn tin nói với People rằng Ivanka, 42 tuổi, đã đưa con gái mình đến một buổi biểu diễn của Eras tại Sân vận động Hard Rock của Miami vào cuối tuần. Trước đó, cô đã gọi con gái mình, người mà cô chia sẻ với ông xã Jared Kushner, là "Swiftie yêu thích của tôi" trong một bài đăng trên Instagram vào tháng 7.⦿ ---- Tin tặc TQ quậy phá chiến dịch của bà Harris. Nga đang cố gắng "làm suy yếu" chiến dịch của Phó Tổng thống Harris bằng cách sử dụng các video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trong khi Trung Quốc đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào một loạt các ứng cử viên quốc hội của Cộng Hòa trước tháng 11, theo một báo cáo mới từ Microsoft.Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư, Trung tâm phân tích mối đe dọa của Microsoft cho biết các điệp viên Nga đã tạo ra các video deepfake được tăng cường bằng AI mô tả Harris theo hướng bất lợi khi cuộc bầu cử đang đến gần trong gần hai tuần nữa.Trong một video, Harris "bị buộc tội săn trộm bất hợp pháp ở Zambia", trong khi một clip khác cho thấy cảnh phó tổng thống "ám chỉ thô tục" đến các nỗ lực ám sát cựu Tổng thống Trump, báo cáo cho biết. Hầu hết các video do AI tạo ra này không nhận được nhiều sự tương tác, mặc dù một video có thông tin sai lệch về Thống đốc Minnesota Tim Walz (D), người bạn đồng hành của Harris, đã nhận được hơn 5 triệu lượt xem trên nền tảng truyền thông xã hội X trong 24 giờ đầu tiên, theo báo cáo.Các video "nhấn mạnh việc Nga liên tục sử dụng cả nội dung truyền thống và nội dung do AI tạo ra để tác động đến khán giả Hoa Kỳ và gây bất hòa chính trị", bản phân tích nêu rõ. Báo cáo này theo sau một loạt các phát hiện trước đó từ Microsoft và các công ty khác phát hiện ra những nỗ lực của các đối thủ nước ngoài nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào tháng tới. Hội đồng Tình báo Quốc gia hôm thứ Ba cho biết họ dự kiến những nỗ lực này sẽ tăng cường trong những ngày trước cuộc bầu cử, đồng thời lưu ý rằng những nỗ lực này sẽ không thể không bị phát hiện.⦿ ---- Các cơ quan quản lý liên bang đã thúc đẩy mạnh mẽ taxi bay bằng năng lượng điện hôm thứ Ba bằng cách ban hành quy định cuối cùng về việc vận hành máy bay và cách đào tạo phi công lái chúng. Người đứng đầu Cục Hàng không Liên bang, Mike Whitaker, cho biết quy định này công nhận taxi bay là một loại máy bay hoàn toàn mới sẽ sớm gia nhập cùng máy bay và trực thăng trên bầu trời. Những chiếc máy bay này cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, giống như trực thăng, nhưng bay như máy bay cánh cố định. Nhiều công ty đang nỗ lực đưa chúng ra thị trường, theo AP đưa tin, nhưng họ đã bị kìm hãm do thiếu sự rõ ràng về các quy định để quản lý việc sử dụng chúng.Whitaker cho biết FAA đang nhấn mạnh đến vấn đề an toàn khi nỗ lực đưa loại máy bay mới này vào không phận của quốc gia. Ông cho biết "máy bay nâng bằng động cơ" là loại máy bay mới đầu tiên trong gần 80 năm, kể từ khi trực thăng ra đời và quy định này sẽ cho phép chúng được vận hành rộng rãi. Những người ủng hộ taxi bay gọi chúng là giải pháp thay thế sạch hơn cho máy bay chở khách đốt nhiên liệu phản lực. Tuy nhiên, cho đến nay, công nghệ hiện tại hạn chế kích thước của chúng và có khả năng chúng sẽ được sử dụng thường xuyên nhất ở các khu vực đô thị. Các công ty hình dung việc vận chuyển người và hàng hóa.Một trong những công ty trong lĩnh vực mới, Joby Aviation có trụ sở tại California, đã ca ngợi quy định của FAA. Tổng giám đốc điều hành JoeBen Bevirt cho biết các quy định "sẽ đảm bảo Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc phát triển và áp dụng chuyến bay sạch". Các hãng hàng không coi taxi hàng không là một cách để đưa hành khách đến các sân bay. Delta Air Lines cho biết vào năm 2022, họ sẽ đầu tư 60 triệu đô la vào Joby và tháng này, Toyota đã công bố khoản đầu tư 500 triệu đô la. United Airlines đang hỗ trợ một công ty khác có trụ sở tại California, Archer Aviation, với đơn đặt hàng 200 máy bay mà Archer cho biết có thể trị giá 1 tỷ đô la với tùy chọn mua thêm 500 triệu đô la.⦿ ---- Thảm sát dân da đỏ là sự kiện lịch sử, không phải tiểu thuyết. Hội đồng đánh giá Texas đã ra lệnh cho các thư viện công cộng chuyển một cuốn sách về việc ngược đãi người Mỹ bản địa sang mục "tiểu thuyết" đã bị đình chỉ, cũng như tất cả các quyết định gần đây của hội đồng, để đáp lại sự phản đối rộng rãi. Điều đó có nghĩa là cuốn Colonization and the Wampanoag Story của nhà sử học Linda Coombs sẽ được trả lại xếp loại phi-tiểu-thuyết tại các thư viện công cộng ở Quận Montgomery."Nó cần phải được trả lại", Ủy viên Quận James Noack cho biết tại cuộc họp hôm thứ Ba của Tòa án Ủy viên, theo Lonestar Live. "Và chỉ để ghi chép lại, không nên có sự nhầm lẫn. Một điều gì đó hoặc là đúng hoặc là không đúng". Tòa án đã ban hành lệnh hoãn lại mọi hành động của ủy ban đánh giá của công dân kể từ ngày 1 tháng 10 và cho biết các quyết định trong tương lai đã bị hoãn lại. Tòa án cũng chỉ định một hội đồng mới, bao gồm các quan chức từ các văn phòng ủy viên, "để xem xét và sửa đổi chính sách thư viện", bao gồm vai trò và thành phần của ủy ban đánh giá.Ủy ban công dân đã được trao quyền xem xét các cuốn sách bị phản đối tại quận vào tháng 3 năm ngoái, thay thế cho một ủy ban trước đó gồm năm thành viên cộng đồng và năm thủ thư, theo Popular Information, lưu ý rằng sự thay đổi này diễn ra sau áp lực từ một nhóm cánh hữu địa phương.Quyết định phân loại lại cuốn sách của Coombs về bộ tộc Wampanoag thành tiểu thuyết đã bị chỉ trích rộng rãi là một nỗ lực nhằm bác bỏ lịch sử của người bản địa và quan điểm thiểu số. Kasey Meehan của PEN America cho biết điều này "về cơ bản là loại bỏ cơ hội cho độc giả trẻ khám phá và tìm hiểu câu chuyện có thật về khám phá ra châu Mỹ thông qua góc nhìn của người bản địa". PEN America đã hợp tác với Writers Guild, nhà xuất bản Penguin Random House của Coombs và nhiều hiệp hội thư viện để yêu cầu ủy ban quận đảo ngược động thái này. Riêng Chiến dịch Công lý Quốc gia (National Campaign for Justice) đã tổ chức một bản kiến nghị thu thập được hơn 35.000 chữ ký.⦿ ---- Trung Quốc đang trải qua quá trình mở rộng năng lực hạt nhân đáng kể nhất trong lịch sử, như được thể hiện trong báo cáo "Thách thức hạt nhân 2024" của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (Defense Intelligence Agency: Sở Quân Báo, thuộc Bộ Quốc Phòng Mỹ) vào thứ Tư. Theo ước tính của cơ quan này, TQ sẽ có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân hoạt động vào năm 2030.Chi tiết hơn, báo cáo lưu ý rằng sự tăng trưởng nhanh chóng này, được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc với Hoa Kỳ, bao gồm việc xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa mới và những tiến bộ trong tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.Về Iran, tài liệu cho biết "gần như" chắc chắn rằng nước này "không có vũ khí hạt nhân". Tuy nhiên, "kể từ năm 2019, Iran đã vượt quá một số giới hạn của JCPOA, bao gồm giới hạn về số lượng và mức độ làm giàu kho dự trữ uranium của nước này". Về phần mình, Nga vẫn duy trì kho vũ khí hạt nhân nước ngoài lớn nhất thế giới trong bốn năm qua, với khoảng 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).⦿ ---- Suchir Balaji, cựu nghiên cứu viên trí tuệ nhân tạo tại OpenAI, nói với tờ New York Times rằng việc công ty khởi nghiệp này sử dụng dữ liệu có bản quyền để tạo ra ChatGPT đã vi phạm luật. "Đây không phải là mô hình bền vững cho toàn bộ hệ sinh thái internet", phương tiện truyền thông trích lời ông nói vào thứ Tư.Theo Balaji, ChatGPT, cùng với các chatbot khác, đang làm suy yếu tính bền vững về mặt kinh tế của con người, doanh nghiệp và các dịch vụ trực tuyến chịu trách nhiệm tạo ra thông tin kỹ thuật số đào tạo các hệ thống AI này.OpenAI đã nhiều lần tuyên bố đã xây dựng các mô hình AI của mình bằng cách sử dụng "dữ liệu công khai, theo cách được bảo vệ bởi các nguyên tắc sử dụng hợp lý và các nguyên tắc liên quan, đồng thời được hỗ trợ bởi các tiền lệ pháp lý lâu đời và được chấp nhận rộng rãi".⦿ ---- Một nhóm phụ huynh toàn quốc Nam Hàn đã kêu gọi gỡ bỏ tác phẩm "The Vegetarian" của tác giả Han Kang, người vừa đoạt giải Nobel Văn Học 2024, ra khỏi thư viện trường học, với lý do tác phẩm này có hại cho trẻ vị thành niên. Trong bản tuyên bố được đưa ra vào thứ Ba, Liên đoàn các Hiệp hội Phụ huynh Quốc gia cho biết, "Một cuốn sách có nội dung cực đoan và bạo lực không nên được đưa vào thư viện trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông chỉ vì nó được viết bởi một tác giả đoạt giải Nobel".Họ tuyên bố rằng cuốn tiểu thuyết này nên được phân loại là "có hại" đối với thanh thiếu niên. Tính đến tối thứ Ba, hơn 10.000 người đã ký vào bản kiến nghị ủng hộ yêu cầu này. Nhóm này cũng đã gọi Jung Keun-sik, giám đốc mới đắc cử của Sở Giáo dục Thủ đô Seoul, và hỏi rằng, "Bản thân giám đốc đã đọc hết "The Vegetarian" chưa? Ông ta có khuyến nghị đây là sách bắt buộc đọc cho các cháu chưa đủ tuổi của mình không?"Liên đoàn này có lịch sử liên kết với các giá trị bảo thủ về mặt giáo dục. Nhóm này cũng đã tích cực phản đối nhiều vấn đề xã hội khác nhau, bao gồm cả các mối quan hệ đồng giới. Tranh cãi về "The Vegetarian" cũng nổi lên trong cuộc kiểm toán của Quốc hội hôm thứ Ba. Người ta tiết lộ rằng năm ngoái, Văn phòng Giáo dục Gyeonggi đã nhận được thông cáo báo chí từ các nhóm bảo thủ, dẫn đến việc một số trường học trong khu vực này đã loại bỏ hơn 2.500 cuốn sách, bao gồm cả "The Vegetarian", với lý do lo ngại về nội dung có chỗ khiêu dâm.Trong phiên họp của Quốc hội, Yim Tae-hee, giám đốc giáo dục của Tỉnh Gyeonggi, cho biết, "Tôi đã đọc 'The Vegetarian' và đó là một tác phẩm sâu sắc", nhưng nói thêm, "Một số phần, chẳng hạn như những phần liên quan đến các nơi chốn ở Mông Cổ, khiến tôi thấy khó chịu và tôi có thể hiểu tại sao học sinh cũng có thể cảm thấy như vậy".

Đáp lại, Dân biểu Jeong Eul-ho của Đảng Dân chủ đối lập Hàn Quốc đã chỉ trích quyết định này, gọi đó là "một hình thức kiểm duyệt sách lỗi thời", trong khi một nhà lập pháp khác là Ko Min-jung lên án Văn phòng Giáo dục Gyeonggi vì đã ban hành nhiều chỉ thị cho các trường học về cách xử lý sách, nói rằng điều này tương đương với "kiểm duyệt hoặc ép buộc".

.

⦿ ---- Một cuộc phong tỏa của Trung Quốc xung quanh Đài Loan sẽ cấu thành "hành động xâm lược" theo định nghĩa của Liên hợp quốc, và quân đội Đài Loan sẽ đáp trả bằng các biện pháp chống phong tỏa và triển khai thời chiến, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan chôm thứ Tư.

.

Tại phiên điều trần lập pháp, nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền Lo Meei-ling đã nêu ra cuộc tập trận Joint Sword 2024-B ngày 14 tháng 10 mà Trung Quốc tổ chức xung quanh Đài Loan, mô phỏng một cách lỏng lẻo các cuộc diễn tập được sử dụng trong một cuộc phong tỏa. Sau đó, bà hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Wellington Koo rằng Đài Loan sẽ phản ứng như thế nào nếu Trung Quốc thực thi một cuộc phong tỏa mở rộng xung quanh Đài Loan.

.

Koo cho biết các cuộc phong tỏa, theo định nghĩa của luật pháp quốc tế, là các hành động chiến tranh trong đó giao thông hàng không và hàng hải của một quốc gia bị một quốc gia thù địch cấm vận hoàn toàn bằng vũ lực. Theo Nghị quyết 3314 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, các cuộc phong tỏa được phân loại là một hành động xâm lược, Koo cho biết.

.

Lúc đó, Đài Loan sẽ bắt đầu triển khai thời chiến và khai thác "khả năng phục hồi quốc phòng" của đất nước. Trước phiên điều trần, Koo cho biết 20% giá trị thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển đi qua Eo biển Đài Loan và nếu có một cuộc phong tỏa, cộng đồng quốc tế "chắc chắn" sẽ phải phản ứng, ông cho biết.

.

⦿ ---- Nam Hàn: Chính quyền thành phố Seoul hôm thứ Tư đã công bố kế hoạch chôn 94% các đoạn đường sắt trên mặt đất của thủ đô xuống lòng đất để tạo ra một không gian xanh rộng lớn trên vùng đất lấy lại. Hiện tại, Seoul có 71,6 km các đoạn đường sắt trên mặt đất trên sáu tuyến chạy qua 15 quận hành chính tự trị của thành phố. Thành phố cho biết 67,6 km, hay 94%, trong tổng số và 39 nhà ga bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được chôn xuống lòng đất, có thể bắt đầu từ năm 2027.

.

Dự án dự kiến sẽ tạo ra 1,22 triệu mét vuông đất trống trở lại để làm công viên và không gian xanh. Ngoài ra, một số nhà ga bị ảnh hưởng, bao gồm Ga Yeongdeungpo ở phía tây nam Seoul và Ga Shinchon ở phía tây Seoul, sẽ được phát triển thành các khu phức hợp văn hóa và thương mại quy mô lớn.

.

Thành phố giải thích rằng dự án chôn đường sắt đã được thúc đẩy để giải quyết một số vấn đề dai dẳng, chẳng hạn như tiếng ồn và độ rung, mất kết nối với các trung tâm đô thị và tình trạng già hóa của các khu vực xung quanh. Thành phố Seoul ước tính dự án chôn cất đường sắt sắp tới sẽ tiêu tốn khoảng 25,6 nghìn tỷ won (18,5 tỷ đô la).

.

⦿ ---- Công ty Skyscanner đã công bố báo cáo Xu hướng du lịch (Travel Trend), trong đó xem xét các điểm đến có lượng tìm kiếm tăng mạnh nhất trong 12 tháng qua để giúp xác định nơi mà du khách quan tâm nhất đến vào năm tới. Skyscanner, hợp tác với OnePoll, một công ty nghiên cứu thị trường quốc tế, đã tiến hành khảo sát 2.000 người Mỹ để tìm ra các điểm đến thịnh hành đối với du khách Hoa Kỳ.

.

Để xác định các địa điểm quốc tế, các tìm kiếm chuyến bay từ Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 đã được phân tích so với cùng kỳ năm 2023. Nhóm 10 điểm đến thịnh hành hàng đầu đối với du khách Hoa Kỳ năm 2025 dự kiến là:

.

1. Đảo Grand Turk, Turks và Caicos

2. Quepos, Costa Rica

3. Tromsø, Na Uy

4. Tỉnh Tucumán, Argentina

5. Krabi, Thái Lan

6. Luang Prabang, Lào

7. Antwerp, Bỉ

8. Suva, Fiji

9. Rotterdam, Hoà Lan

10. Pago Pago, Samoa thuộc Mỹ

.

⦿ ---- Du lịch, té xuống biển. Một phụ nữ 66 tuổi đã rơi xuống biển từ một tàu du lịch theo chủ đề Taylor Swift của Royal Caribbean ở Bahamas. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã hỗ trợ Lực lượng phòng vệ Hoàng gia Bahamas sau khi có báo cáo rằng một hành khách trên tàu Allure of the Seas đã rơi xuống biển vào khoảng 9:40 tối thứ Ba. Con tàu cách Nassau khoảng 17 dặm khi người phụ nữ rơi xuống.

.

Một phi hành đoàn máy bay HC-144 và một phi hành đoàn trực thăng MH-65 Dolphin là một phần của nhóm tìm kiếm. Tính đến sáng thứ Tư, cuộc tìm kiếm người phụ nữ vẫn tiếp tục, Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết.

.

Vài trăm Swifties (người ái mộ ca sĩ Taylor Swift) đã rời Miami vào thứ Hai trên tàu Allure of the Seas như một phần của nhóm du ngoạn do người hâm mộ dẫn đầu có tên phù hợp là "Trong kỷ nguyên du ngoạn của tôi". Chuyến đi được tổ chức bởi các công ty lữ hành Jessica Malerman, Nicole Rivera và Shelby Reyes của Marvelous Mouse Travels. Bộ ba này đã làm việc với Royal Caribbean để tổ chức các sự kiện riêng xoay quanh Swift và Eras Tour của cô, theo trang web của nhóm. Các sự kiện bao gồm tiệc cocktail chào mừng, karaoke, trao đổi vòng tay tình bạn, "Taylor Trivia" và "Chủ đề trang phục của Nightly eras". Không rõ người phụ nữ té xuống biển có phải là một phần của nhóm hay không.

.

⦿ ---- Bộ Giao thông Vận tải hôm thứ Tư đã phạt American Airlines 50 triệu đô la vì vi phạm luật liên bang bảo vệ người khuyết tật, đặc biệt là những người sử dụng xe lăn. Bộ này cho biết một cuộc điều tra đã tiết lộ rằng từ năm 2019 đến năm 2023, hãng hàng không này "nhiều lần không" cung cấp hỗ trợ an toàn cho hành khách ngồi xe lăn.

.

Bộ này cho biết hãng cũng đã xử lý sai hàng nghìn chiếc xe lăn, làm hỏng chúng hoặc chậm trễ việc trả lại. Bộ Giao thông Vận tải cho biết American Airlines cũng thường xuyên không cung cấp hỗ trợ xe lăn kịp thời, dẫn đến thương tích và "đối xử không tôn trọng" với hành khách ngồi xe lăn.

.

⦿ ---- Chuỗi tiệm ăn Denny’s cho biết họ sẽ đóng cửa 150 nhà hàng có hiệu suất thấp nhất trong nỗ lực xoay chuyển tình hình doanh số bán hàng đang giảm sút của thương hiệu. Khoảng một nửa số nhà hàng sẽ đóng cửa trong năm nay và số còn lại sẽ đóng cửa vào năm 2025, công ty cho biết trong cuộc họp với các nhà đầu tư hôm thứ Ba. Địa điểm đóng cửa không được tiết lộ, nhưng các nhà hàng chiếm khoảng 10% tổng số nhà hàng của Denny’s.

.

Stephen Dunn, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc phát triển toàn cầu của Denny’s, cho biết trong một số trường hợp, các nhà hàng không còn ở những vị trí tốt nữa. Dunn cho biết trong cuộc họp với các nhà đầu tư rằng “Một số nhà hàng này có thể rất cũ. Bạn nghĩ đến một thương hiệu đã hơn 70 năm tuổi. Chúng ta có rất nhiều nhà hàng đã tồn tại trong một thời gian rất dài”.

.

⦿ ---- California tăng lương tối thiểu, các tiệm ăn vẫn tuyển thêm nhân viên tuy giá thực đơn tăng theo. Đã sáu tháng trôi qua kể từ khi mức lương tối thiểu cho công nhân tại các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh lớn ở California tăng từ 16 đô la lên 20 đô la một giờ. Các nhà điều hành nhà hàng phản đối luật mới, cho rằng luật này sẽ buộc họ phải tăng giá và cắt giảm việc làm, nhưng các nhà kinh tế tại Đại học UC Berkeley cho biết dữ liệu của họ trái ngược với những dự đoán đó.

.

Trung tâm về động lực tiền lương và việc làm (Center on Wage and Employment Dynamics) tại UC Berkeley đã so sánh các bài đăng việc làm trên Glassdoor và giá thực đơn thức ăn trực tuyến hai tuần trước khi tăng lương tối thiểu và 2 tuần sau đó. Trung tâm phát hiện ra rằng tiền lương tăng 18%, số lượng việc làm vẫn ổn định và giá thực đơn chỉ tăng từ 3 đến 7%, hoặc 15 xu cho một chiếc bánh mì kẹp thịt (burger) giá 4 đô la.

.

Anneisha Williams cho biết cô biết rõ những tác động này. Cô đã nuôi 7 đứa con của mình bằng mức lương tối thiểu này. Cô cho biết "Tôi đã thấy những nhân viên mới được tuyển dụng. Vì vậy, tôi cảm thấy hoàn toàn không. Họ không mất đi hoạt động kinh doanh. Tôi cảm thấy rằng họ đang phát triển hơn về mặt kinh doanh vì nếu không, tại sao các bạn vẫn tuyển dụng nhân viên?

.

⦿ ---- Một cựu cảnh sát Quận San Bernardino cho biết cô tức giận vì bồi thẩm đoàn đã tha bổng một người đàn ông bị truy tố tội cố ý giết người, vì một vụ tấn công được ghi lại bằng video vào năm 2019 tại Victorville, trong đó cô bị đánh và súng của cô bị lấy mất trong một cuộc ẩu đả.

.

"Nếu anh ta được tuyên bố vô tội, vậy thì điều gì đã xảy ra với tôi?", cựu cảnh sát Meagan McCarthy nói với NBC4 vào thứ Hai. "Đây chính là cảm giác của tôi -- nếu bằng chứng video về một tội ác đang xảy ra không đủ để thay đổi câu chuyện mà mọi người nghe thấy, thì điều gì sẽ là đủ?"

.

Theo hồ sơ tòa án, bồi thẩm đoàn đã tuyên Ari A. Young vô tội vào ngày 31 tháng 5 về tội cố ý giết người và tấn công bằng súng vào một cảnh sát. Bồi thẩm đoàn đã kết tội Young về tội bắn súng do sơ suất nghiêm trọng và Young đã được thả khỏi tù.

Video được quay từ một ngôi nhà gần đó, bắt đầu một lúc sau khi McCarthy và Young đánh nhau, và cho thấy Young vật McCarthy, khi đó cô được gọi tên là Meagan Forsberg, xuống đất, nơi hai người vật lộn giành khẩu súng lục của McCarthy và những viên đạn được bắn xuống đất.

.

McCarthy nhớ lại: "Một phần trong tôi chấp nhận rằng tôi sắp bị giết". Luật sư bào chữa của Young cho biết trong khi thân chủ của mình đánh McCarthy, lấy dùi cui và súng của cô, và bắn súng bừa bãi, video cũng cho thấy Young không bao giờ nhắm vào cảnh sát này. Luật sư Raj Maline cho biết về cáo buộc cố ý giết người của bên công tố: "Đây là một ảo tưởng, bởi vì khi bạn xem video, chắc chắn nó trông rất trầm trọng".

.

⦿ ---- Một người phụ nữ say xỉn đã bị bắt giữ sau khi đâm xe Tesla của mình khi bị cảnh sát truy đuổi qua đêm. Cảnh sát đã cố gắng chặn người phụ nữ ở Reseda ngay trước 12:30 giờ sáng thứ Tư. Cô không chịu đầu hàng, và một cuộc truy đuổi đã được bắt đầu trên Đường Sherman gần Đường Haskell, theo Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết bản tin phát hành ngay sau 9:30 giờ sáng.

.

Cuối cùng, người phụ nữ đã tông vào một chiếc xe bán tải Toyota tại ngã tư Đường Sherman và Đường Lindley sau cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 30 giây. Video từ hiện trường cho thấy cảnh sát đã hỗ trợ người phụ nữ, cô dường như không thể đứng thẳng vào một số thời điểm. Cô đã được nhìn thấy bị còng tay trước khi bị áp giải vào phía sau xe tuần tra của Sở Cảnh sát Los Angeles.

.

Cả chiếc Tesla và xe bán tải của cô ấy đều bị hư hỏng nghiêm trọng. Tài xế của chiếc xe bán tải đã được điều trị tại hiện trường vì bị thương nhẹ. Cảnh sát Los Angeles cho biết tài xế xe Tesla, được xác định là một phụ nữ 60 tuổi, đã bị bắt vì lái xe khi say rượu.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một cậu bé 10 tuổi đã bị một con sói đồng cỏ (coyote) cắn khi đang đạp xe ở Irvine vào sáng thứ Ba. Cậu bé đang đạp xe gần Pathway thì bị sói đồng cỏ xông tới cắn, cảnh sát mô tả vết cắn này là nhẹ.

.

“Đơn vị Dịch vụ Động vật (Animal Services Unit) của chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Sở Cá và Động vật hoang dã California (California Department of Fish and Wildlife) để điều tra và xác định vị trí của con sói đồng cỏ có liên quan”, theo Cảnh sát Irvine đăng trên trang Facebook của mình. Các viên chức cho biết sói đồng cỏ là loài bản địa của Irvine và sống khắp thành phố.

.

⦿ ---- Sẽ rủ nhau làm ô-sin cho Nam Hàn? Indonesia, Sri Lanka và Việt Nam nằm trong số các quốc gia đang được xem xét để mở rộng chương trình bảo mẫu nước ngoài của Nam Hàn vào năm tới, theo một nguồn tin thân cận với vấn đề này. Phát biểu với tờ The Korea Times gần đây, nguồn tin cho biết các quốc gia châu Á đang được xem xét là những đối tác mới tiềm năng khi các quan chức chính phủ tại đây có kế hoạch đưa khoảng 1.200 nhân viên chăm sóc đến vào cuối tháng 6/2025.

.

Hiện tại, 98 người Philippines đang làm công việc chăm sóc trẻ em tại Seoul thông qua chương trình thí điểm kéo dài sáu tháng do Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon giới thiệu. Sáng kiến này nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng chăm sóc trẻ em cho các bậc cha mẹ và giúp thúc đẩy tỷ lệ sinh thấp của quốc gia. Chương trình dự kiến sẽ mở rộng ra ngoài thủ đô khi có thêm nhiều nhân viên được đưa đến vào năm 2025. Khi được hỏi về kế hoạch mở rộng, các quan chức Bộ Lao động và Việc làm và Chính quyền thành phố Seoul cho biết cho đến nay vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

.

⦿ ---- TIN VN. Báo Đảng CSVN: Nhà sư Thích Chân Quang có thể bị khởi tố hình sự vì xài bằng cấp 3 giả. Theo Báo Đảng CSVN. Qua quá trình xác minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định, ông V.T.V (Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang ở Bà Rịa - Vũng Tàu) đã sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hóa không hợp pháp. Ông V.T.V cũng đã thừa nhận việc này và tự nguyện giao nộp các văn bằng để xử lý theo quy định. Với vi phạm trên, ông V.T.V sẽ bị xử lý như nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Trường hợp đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để học cao hơn là bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thì các bằng cấp này vẫn sẽ bị thu hồi theo quy định trên. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ điều tra, xác minh hành vi sử dụng văn bằng giả của ông V.T.V (Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang ở Bà Rịa - Vũng Tàu) để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật, nếu hành vi đến mức xử lý hình sự thì người vi phạm sẽ bị xử lý về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự, nếu hành vi cấu thành tội phạm, việc xử lý còn phải căn cứ vào thời hiệu xử lý hình sự và hành vi thực tế của người vi phạm. Qua sự việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh trên cả nước cần tiến hành rà soát toàn bộ văn bằng chứng chỉ của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức để phát hiện xử lý vi phạm kịp thời.

.

⦿ ---- TIN VN. Báo Động: Nhập khẩu ô tô Trung Quốc tăng vọt, VN cần hành động gấp. Theo Tạp Chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, ô tô Trung Quốc tràn vào nhiều, có thể tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2024 đạt 21.948 xe các loại, với giá trị 653,4 triệu USD. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam chỉ nhập khẩu 7.712 xe các loại từ Trung Quốc, với giá trị 297 triệu USD. Như vậy, số lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng vọt trong 9 tháng đầu năm nay. Theo PGS TS Nguyễn Thường Lạng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam cần hành động gấp để bảo vệ sản xuất trong nước, sớm xây dựng quy định đối với xe điện nhập khẩu. Có thể áp thuế nhập khẩu bổ sung khi xe điện giá rẻ tràn vào, gây ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Kể cả bán không nhiều nhưng nếu có bằng chứng trợ cấp từ chính phủ nước họ, gây thiệt hại cho sản xuất trong nước, cần kiện để áp thuế. Hơn nữa ô tô điện nhập khẩu vào Việt Nam bán giá rẻ mà hãng xe không có cam kết gì về phát triển trạm sạc, hệ thống hạ tầng năng lượng thì có quyền từ chối.

.

⦿ ---- TIN VN. Báo động: Hàng giá rẻ từ Temu đổ bộ thị trường Việt, giá bằng 1/2 so với giá hàng trong VN! Theo Báo Thanh Niên Việt/Cafef. Temu là sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, được thành lập bởi PDD Holdings (Trung Quốc) - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay. Thời gian gần đây, Temu mở tính năng bán hàng tại Việt Nam và chạy quảng cáo rầm rộ đến người dùng. Điểm nổi bật của Temu là giá sản phẩm rất rẻ so với các sàn thương mại điện tử khác và chỉ bằng một nửa so với các mặt hàng trong nước.

.

⦿ ---- HỎI 1: Khi bạn mất mát người thân, bạn sẽ bị đẩy nhanh quá trình lão hóa?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trải qua mất mát người thân không chỉ có tác động về mặt cảm xúc mà còn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Theo báo cáo gần đây của Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia và Trung tâm Lão hóa Butler Columbia tại New York, hợp tác với Trung tâm Dân số Carolina tại Đại học North Carolina Chapel Hill. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người mất đi một thành viên gia đình thân thiết như cha mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột dường như có độ tuổi sinh học lớn hơn so với những người không mất. Nghiên cứu này vừa được công bố trên Tạp chí JAMA Network Open.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/health/aging-may-speed-after-death-loved-one-study-finds-major-life-stressor

.

⦿ ---- HỎI 2: Không khí ô nhiễm làm cho trẻ em khi lớn lên dễ dị ứng với đậu phộng?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Trẻ em hít phải không khí ô nhiễm có xu hướng có tỷ lệ dị ứng đậu phộng cao hơn khi lớn lên, nhưng điều này không đúng với các tình trạng liên quan đến miễn dịch như dị ứng trứng (egg allergy) hoặc bệnh chàm (eczema), các nhà nghiên cứu Úc báo cáo. Tại sao lại có mối liên hệ cụ thể với dị ứng đậu phộng? Tiến sĩ Diego Lopez, tác giả chính của nghiên cứu, thuộc Đại học Melbourne, cho biết điều đó vẫn chưa rõ ràng. Lopez, một nhà nghiên cứu tại Trường Dân số và Sức khỏe Toàn cầu (School of Population and Global Health) của trường đại học, cho biết: "Các chất ô nhiễm không khí có tác dụng gây kích ứng và gây viêm có thể thúc đẩy phản ứng dị ứng của hệ thống miễn dịch, có khả năng gây ra dị ứng thực phẩm".

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/23/dirty-air-peanut-allergy-kids/1421729688156/

.

.