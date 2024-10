Sài Gòn: Triều cường lên đỉnh, người dân chật vật lội nước.

- Cố vấn Cộng Hòa Mark McKinnon phân tích: nhiều phần, Harris sẽ thắng cử

- Lộ hồ sơ mới: Trump moi tiền chính phủ trong khi giữ chức Tổng Thống qua Khách sạn Trump International Hotel và nhiều kinh doanh khác.

- NRA (Hội Súng Trường Quốc Gia) cam kết Trump sẽ thắng cử

- Tỷ phú Elon Musk tới Pennsylvania, kêu gọi bầu sớm

- Harris và các nhóm Dân chủ thúc đẩy cử tri ủng hộ họ đi bỏ phiếu sớm

- Bữa tối từ thiện Công giáo thường niên ở New York: Trump mắng, vu cáo đủ thứ chuyện về bà Harris, người vắng mặt vì vận động. Bà Harris gửi video, xuất hiện cùng diễn viên Molly Shannon, người từng giữ vai 1 nữ sinh Công giáo vụng về. Câu nói đùa mang dấu ấn Kinh Thánh là của danh hài Gaffigan: bà Melania vâng lời Chúa, tha thứ Trump 7 lần 70

- Tin giả từ nhóm MAGA hại vô cùng: Bộ trưởng Hành chánh Oregon phải đóng đường dây điện thoại bị gọi vào tràn ngập

- Nhiều người dân Arizona nói họ bầu phiếu cho Harris vì nghi Trump bị tâm thần và chỉ muốn giảm thuế cho tỷ phú

- Tới Wisconsin, doanh nhân tỷ phú Mark Cuban nói Trump sẽ là kẻ đánh cắp lễ Giáng sinh của bạn vì thuế quan sẽ tăng giá mọi thứ hàng

- Vận động cho Harris-Walz ở North Carolina, cựu TT Bill Clinton nói Trump muốn lạm dụng quân đội Mỹ vì tư thù cá nhân

- Đảng Dân chủ lo ngại về ứng cử viên Jill Stein của Đảng Xanh, tăng tốc quảng cáo xin đừng bầu cho Stein

- Google: sẽ chặn quảng cáo về tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 11 sau khi các cuộc bỏ phiếu cuối cùng kết thúc.

- 7,1 triệu lượt người xem truyền hình Fox News phỏng vấn bà Harris

- Bà Harris ca ngợi việc Israel giết chết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, kêu gọi đã tới lúc chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza

- Tại North Carolina, Tim Walz nhắc rằng Vance hồi năm 2016 từng nói Trump nặng nề chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (Vance đã đổi giọng)

- Trump lại xạo, nói đã ngăn công ty John Deere mở xưởng ở Mexico. Công ty này nói không hề có thay đổi kế hoạch nào

- Liên Âu chi 16 triệu euro cứu trợ dân Palestine

- Israel: có thể sẽ tấn công các lò hạt nhân Iran

- Hamas: Thủ lĩnh Sinwar đã bị Israel bắn chết, nhưng phong trào vẫn tiếp tục để giải phóng dân Palestine

- LHQ lên án các hoạt động quân sự của Israel ở Bờ Tây

- Pháp: cái chết của Sinwar "phải là bước ngoặt" cho hòa bình giữa Israel và Hamas.

- Israel chỉ trích TTK/LHQ Antonio Guterres cực đoan chống Israel

- TNS Bernie Sanders: sau cái chết của Sinwar, không có lý do gì để Israel hoãn thỏa thuận con tin và lệnh ngừng bắn.

- Tổng thống Pháp thúc giục Israel chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon và tôn trọng chủ quyền của Lebanon.

- LHQ kêu gọi chấm dứt "các chiến dịch thông tin bóp méo" từ chính phủ Israel nhắm vào LHQ

- Bây giờ, Israel hoặc là tuyên bố đã chiến thắng ở Gaza, hoặc là tấn công tiếp cho kiệt quê dân tộc Palestine.

- Hezbollah: sẽ leo thang cuộc chiến với Israel.

- Ngoại trưởng Mỹ: sẽ "tăng gấp đôi nỗ lực" để chấm dứt chiến tranh ở Gaza

- TT Biden hoan nghênh Israel đã giết lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar.

- Thủ tướng Israel: giết xong thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, nhưng cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa kết thúc.

- Mỹ: Mỹ chỉ cho tin tình báo, nhưng quân Mỹ không trực tiếp tham gia vào hoạt động của Israel giết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar.

- TT Biden thúc giục Đức và đồng minh ủng hộ Ukraine cho đến khi đẩy lùi quân Nga.

- Nam Hàn: Bắc Hàn quyết định cử 12.000 quân tham chiến cùng Nga tại Ukraine

- Đức công bố vũ khí mới sẽ giao cho Ukraine, phòng không, xe tăng, và 4.000 máy bay không người lái

- Trump: lẽ ra Zelensky không bao giờ nên để cuộc chiến với Nga bắt đầu. (Thực tế, Nga đã chiếm Donbas, miền Đông Ukraine từ năm 2014, khi Zelensky chưa làm chính trị)

- American Express Co. doanh thu quý 3 tăng 8%

- OpenAI thuê các ngân hàng đầu tư để giúp chuyển đổi OpenAI thành một công ty vì lợi nhuận

- Mỹ điều tra sơ bộ 2,4 triệu xe của Tesla Inc. về khuyết điểm chạy tự động dễ gặp tai nạn

- GDP của TQ tăng 4,6% trong quý 3 năm 2024

- Netflix Inc. doanh thu quý 3 tăng 15% đạt 9,8 tỷ đô

- Mỹ thuê phi cơ, trục xuất 1 nhóm người di dân lậu về TQ. Năm 2023, Biên phòng Mỹ bắt hơn 37.000 công dân TQ vào từ biên giới Mexico, xin tỵ nạn.

- Bộ Tài chính dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn hơn 1 tỷ đô tiền thanh toán gian lận trong năm qua.

- Meta sa thải thêm nhiều nhân viên ở Instagram, WhatsApp và Reality Labs

- San Jose: 1 học sinh bị bắt vì đâm 1 học sinh khác

- Nam California: 4 người bị bắt sau một loạt vụ cướp hiệu thuốc

- Quận Cam: 1 ứng cử viên nghị viên Fullerton bị bắt vì giả hồ sơ bầu cử

- TIN VN. Hàng Việt xuất khẩu bị 'vạ lây' từ hàng Trung Quốc.

- TIN VN. Sài Gòn: Triều cường lên đỉnh, người dân chật vật lội nước về nhà, nấu cơm bằng bếp dầu.

- TIN VN. Hàng nghìn hộ dân ở Bạc Liêu lao đao vì… nuôi cá sấu.

- HỎI 1: Đứng hoài thì sẽ bệnh? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Uống 2-3 tách cà phê/ngày sẽ ngưa bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành và đột quỵ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-18/10/2024) ⦿ ---- American Express Co. đã công bố vào thứ sáu rằng tổng doanh thu của công ty trong quý thứ ba đã tăng 8% so với cùng kỳ năm trước lên 16,6 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Thu nhập ròng tăng 2% lên 2,5 tỷ đô la và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 6% lên 3,49 đô la.

"Dựa trên hiệu suất của chúng tôi cho đến nay và thu nhập mạnh mẽ mà hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi đang tạo ra, chúng tôi đang nâng hướng dẫn EPS cả năm lên 13,75 - 14,05 đô la, tăng từ 13,30 - 13,80 đô la trước đó. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng doanh thu cả năm nằm trong phạm vi hướng dẫn hàng năm mà chúng tôi đã cung cấp vào đầu năm, ở mức khoảng 9%", CEO Stephen Squeri cho biết. AmEx đã tăng 1,13% trong giao dịch trước giờ thị trường chứng khoán mở cửa sau thông báo.

⦿ ---- Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI và nhà đầu tư lớn nhất của công ty là Microsoft Corp. đã thuê các ngân hàng đầu tư để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi được cho là của OpenAI thành một công ty vì lợi nhuận, theo tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ sáu. Theo những người hiểu rõ vấn đề này, OpenAI được Goldman Sachs tư vấn, trong khi Microsoft đang làm việc với Morgan Stanley.

Một trong những câu hỏi chưa có lời giải đáp là cổ phần của Microsoft tại OpenAI sẽ lớn như thế nào sau quá trình chuyển đổi và bao nhiêu cổ phần sẽ được chuyển cho Tổng giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và các giám đốc điều hành khác. Theo báo cáo, hiện tại vẫn chưa rõ Microsoft sẽ có vai trò gì trong quá trình quản lý của công ty.

⦿ ---- Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) đã tiến hành đánh giá sơ bộ 2,4 triệu xe của Tesla Inc., theo một tài liệu cho biết vào thứ Sáu. Những chiếc xe bị ảnh hưởng là Model S, Model X, Model 3, Model Y và Cybertruck được trang bị hệ thống Tự lái hoàn toàn (FSD). "Văn phòng Điều tra Khuyết tật (ODI) đã xác định bốn báo cáo Lệnh chung thường trực (SGO) trong đó một chiếc xe Tesla đã gặp tai nạn sau khi đi vào khu vực có tầm nhìn hạn chế trên đường với FSD -Beta hoặc FSD -Supervised (gọi chung là FSD) được kích hoạt. Trong những vụ tai nạn này, tầm nhìn hạn chế trên đường xuất phát từ các điều kiện như ánh nắng chói, sương mù hoặc bụi trong không khí", NHTSA nêu chi tiết.

Trong khi một trong những vụ tai nạn đã kết thúc bằng cái chết, một vụ khác đã gây ra thương tích. Với đánh giá này, NHTSA hy vọng sẽ đánh giá được liệu hệ thống FSD có thể phản ứng phù hợp với điều kiện tầm nhìn hạn chế trên đường hay không; liệu có nhiều vụ tai nạn trong những trường hợp tương tự xảy ra hay không; và liệu Tesla có thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với hệ thống hay không.

⦿ ---- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2024, theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố vào thứ Sáu, vượt qua kỳ vọng, mặc dù chỉ một chút, trong khi vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu "khoảng 5%" của nước này.

Dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chậm lại so với mức tăng trưởng hàng năm 4,7% được ghi nhận trong quý trước, do đó đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ quý 1 năm 2023. Nhìn vào ba quý đầu năm 2024, GDP của Trung Quốc đạt 94.974,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,8% mỗi năm. Trên cơ sở hàng quý, quý 3 chứng kiến ​​mức tăng trưởng 0,9%, so với 0,7% trong quý 2. Ngành công nghiệp sơ cấp (nông nghiệp, hầm mỏ, rừng...) tăng 3,4%, khu vực thứ cấp (chế biến nguy6en liệu thô) tăng 5,4% và ngành công nghiệp thứ ba (dịch vụ) tăng 4,7%.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thúc giục Đức và các đồng minh khác "duy trì sự ủng hộ" đối với Ukraine cho đến khi Ukrainey hoàn toàn đẩy lùi hoạt động quân sự của Nga. Họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier tại Berlin, Biden nhấn mạnh rằng "chúng ta không thể buông xuôi" mặc dù "chúng ta đã có một mùa đông khó khăn".

Ông ca ngợi nước chủ nhà đã làm việc "không mệt mỏi để đảm bảo rằng Ukraine chiến thắng" và Tổng thống Nga Vladimir Putin "thất bại". "Giấc mơ về một châu Âu toàn vẹn và tự do, đó là công trình của thời đại chúng ta", ông nhấn mạnh. Hơn nữa, Biden ca ngợi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đức, "liên minh mà chúng ta đã củng cố", đồng thời lưu ý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) "thống nhất hơn bao giờ hết".

⦿ ---- Bắc Hàn quyết định cử 12.000 quân tham chiến cùng Nga tại Ukraine, theo Yonhap đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Hàn (NIS). Theo nguồn tin từ cơ quan này, 12.000 quân này sẽ được tuyển chọn từ bốn lữ đoàn bộ binh, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm. "Hoạt động của quân đội Bắc Hàn đã bắt đầu", họ nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Nam Hàn Yoon Seok-yeol đã tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp về các báo cáo về khả năng Bắc Hàn tham chiến vào Ukraine. Văn phòng của ông sau đó cho biết sự việc như vậy sẽ là "mối đe dọa an ninh nghiêm trọng ... đối với cộng đồng quốc tế", với việc chính quyền hứa sẽ "tích cực thực hiện các biện pháp cần thiết". Sau đó, có thông tin cho rằng 1.500 quân Bắc Hàn đã được huy động đến Vladivostok.

Tin tức này được đưa ra sau khi Nam Hàn cho biết họ đang "theo dõi chặt chẽ" xem liệu có khả năng Bắc Hàn tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine ngoài việc cung cấp vũ khí cho kẻ tấn công hay không.

⦿ ---- Cố vấn Cộng Hòa thú nhận rằng bà Harris phần chắc sẽ thắng. Mark McKinnon, cố vấn chính trị lâu năm của Cộng Hòa, cho biết ông nghĩ Phó Tổng thống Harris sẽ thắng cử, giờ chỉ còn 18 ngày nữa. "Tôi sẽ đưa ra một dự đoán táo bạo ở đây vì tôi không quan tâm đến việc mình sai hay không, ngay cả khi điều này tồn tại mãi mãi trên internet", McKinnon viết trong một bài luận được Vanity Fair công bố vào thứ sáu. "Kamala Harris sẽ thắng. Có thể là dễ dàng".

McKinnon, người từng làm việc dưới thời Tổng thống George W. Bush, đã trích dẫn những gì ông coi là sự khác biệt chính giữa những người ủng hộ Harris và cựu Tổng thống Trump. "Đây là lý do tại sao tôi nói rằng Harris sẽ rất khó thua. Những người ủng hộ Trump có thể cam kết gắn bó, nhưng những người ủng hộ Harris thì rất phấn khích và nhiệt tình. Vào tháng 8, liên danh Harris-Tim Walz đã dẫn trước tám điểm khi nói đến sự nhiệt tình của cử tri", ông nói, trích dẫn một bài báo về sự nhiệt tình của cử tri.

Tháng trước, một cuộc thăm dò của USA Today/Đại học Suffolk cho thấy sự phấn khích của những người ủng hộ Harris đã vượt qua sự phấn khích của những người ủng hộ Trump, với tỷ lệ 68 phần trăm so với 60 phần trăm. Gallup cũng nhấn mạnh đến sự nhiệt tình của cử tri vào đầu năm nay, nói rằng "đảng có điểm nhiệt tình cao hơn vào cuối chiến dịch tranh cử tổng thống thường thấy ứng cử viên của họ giành chiến thắng".

McKinnon cũng lưu ý đến sự khác biệt giữa những người làm việc tại thực địa của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. "Và có một sự khác biệt lớn trong trò chơi thực địa. Đảng Dân chủ chủ yếu trả tiền cho những người làm việc tại thực địa của họ, trong khi đảng Cộng hòa chủ yếu dựa vào những người tình nguyện", ông viết trong bài báo. "Đây là những yếu tố không được phát hiện trên radar của cuộc thăm dò trực tiếp".

Báo cáo từ tờ The New York Times đầu tháng này lưu ý rằng Harris đã điều hành một hoạt động điển hình mà các ứng cử viên đã làm trong nhiều năm: Triển khai các nhân viên được trả lương để tổ chức trên toàn quốc.

Mặt khác, Trump đã tập trung vào "những cử tri ít đi bỏ phiếu" và dựa vào "những nhóm bên ngoài được tài trợ tốt nhưng thiếu kinh nghiệm", theo hãng tin này.

McKinnon cũng viện dẫn Dự án 2025, một kế hoạch bảo thủ cho nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của đảng Cộng hòa được biết đến với các đề xuất chính sách gây tranh cãi do một số người trung thành với Trump viết. Đảng Dân chủ đã cố gắng liên kết bản thiết kế với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa và các đồng minh của ông, mặc dù cựu tổng thống đã tìm cách tách mình khỏi nó, nói rằng ông "không liên quan gì đến nó".

Cuối cùng, cựu cố vấn đảng Cộng hòa đã viết, có một "khoảng cách giới tính" giữa hai ứng cử viên, nói thêm rằng phụ nữ sẽ là những người giúp Harris giành chiến thắng.

"Đúng, Trump có lợi thế hơn so với nam giới. Nhưng tôi tin rằng cuối cùng, khoảng cách giới tính của Harris với phụ nữ sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó và mang tính quyết định", ông nói. Một cuộc khảo sát của Cao đẳng Emerson, được công bố vào thứ Sáu, cho thấy cựu tổng thống dẫn trước phó tổng thống trong số nam giới, 56 phần trăm so với 42 phần trăm. Tuy nhiên, Harris đã vượt qua đối thủ Cộng Hòa của mình trong số phụ nữ, 55 phần trăm so với 41 phần trăm.

⦿ ---- Chiến dịch Harris và các nhóm Dân chủ đang nỗ lực thúc đẩy những người ủng hộ họ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay. Nhóm Harris muốn tận dụng tối đa lợi thế sớm của mình, đặc biệt là khi một số nhóm thiên về Dân chủ — đáng chú ý là những người trẻ tuổi — được coi là những cử tri không đáng tin cậy vào Ngày bầu cử. Hy vọng của những người Dân chủ là lợi thế bỏ phiếu sớm có thể củng cố Phó Tổng thống Harris trước lợi thế truyền thống của Cộng Hòa trong số những cử tri Ngày bầu cử.

Cho đến nay, Nhóm Harris đã có những dấu hiệu đáng khích lệ, ít nhất là nếu giả định rằng số lượng phiếu bỏ phiếu sớm có thể được coi là chỉ báo về sự nhiệt tình chung của cử tri. Tại Georgia, chỉ riêng thứ Ba đã có khoảng 310.000 phiếu bầu. Văn phòng của Bộ trưởng hành chánh lưu ý rằng đây là mức tăng lớn so với số liệu bỏ phiếu ngày đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, mỗi cuộc bầu cử đều có khoảng 135.000 người Georgia đi bỏ phiếu.

Chiến lược gia của đảng Dân chủ Basil Smikle cho biết, bỏ phiếu sớm “giúp ích cho đảng Dân chủ”, đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng đây là một trong những lý do tại sao cựu Tổng thống Trump nói riêng và đảng Cộng hòa nói chung trước đây đã chỉ trích một số phương pháp bỏ phiếu sớm, bao gồm cả việc sử dụng rộng rãi các thùng phiếu. Harris và những người đại diện hàng đầu đã đi khắp đất nước trong tuần này, tập trung vào các tiểu bang chiến trường quan trọng nơi bỏ phiếu sớm đã bắt đầu hoặc sắp bắt đầu.

⦿ ---- Trump moi tiền chính phủ trong khi giữ chức Tổng Thống, theo một hồ sơ mới khám phá. Trong hơn 11 tháng, khách sạn Washington (Khách sạn Trump International Hotel) của cựu Tổng thống Trump đã thu về khoảng 300.000 đô la từ các nguồn bên trong và bên ngoài chính phủ khi Trump còn tại nhiệm, bao gồm hàng chục nghìn đô la tiền thanh toán từ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.

Nhật ký của khách, được các đảng viên Dân chủ trong Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Hạ viện thu thập từ công ty kế toán của Trump, đã thúc đẩy các cáo buộc rằng Trump đã vi phạm lệnh cấm theo hiến pháp về việc nhận tiền từ chính quyền liên bang và tiểu bang.

Một trong những bên đóng góp nhiều nhất cho con số đó, Cơ quan Mật vụ, thường xuyên trả nhiều tiền hơn những vị khách khác tại khách sạn để thuê các mật vụ lưu trú tại đó để bảo vệ nhiều thành viên trong gia đình Trump. Trong vòng chưa đầy một năm, cơ quan này đã trả hơn 70.000 đô la để ở tại khách sạn Washington.

Và trong khi các con trai của Trump là Donald Trump Jr. và Eric Trump không bị tính phí khi ở tại khách sạn, hồ sơ cho thấy con gái ông là Ivanka Trump và chồng cô là Jared Kushner — cả hai đều là nhân viên Bạch Ốc — đã phải trả tiền để ở tại Khách sạn Trump International Hotel, chi khoảng 6.000 đô la cho chỗ ở. Các tài liệu không nêu rõ liệu họ hay chính phủ đã thanh toán hóa đơn.

"Mặc dù đây chỉ là một góc nhìn cực kỳ nhỏ vào mạng lưới mờ ám của hơn 500 tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn và quỹ tín thác mà Donald Trump đã mang theo khi nhậm chức tổng thống, nhưng nó đủ để tiết lộ hàng trăm khoản thanh toán vi hiến và đáng ngờ về mặt đạo đức mà ông đã nhận khi còn đương nhiệm từ các nguồn trong nước — bao gồm một cơ quan liên bang, nhiều quan chức liên bang và tiểu bang, và những cá nhân đã tìm kiếm và thường xuyên nhận được các chức vụ liên bang cũng như lệnh ân xá của tổng thống từ ông", đảng Dân chủ viết trong báo cáo dài 58 trang của họ.

Nhiều khoản thanh toán mà khách sạn chấp nhận dường như vi phạm Điều khoản thù lao trong nước của Hiến pháp, trong đó quy định rằng một tổng thống không được nhận thanh toán, ngoài tiền lương của mình, từ các nơi khác trong chính phủ liên bang hoặc từ một tiểu bang.

"Trump đã sử dụng khách sạn của mình để lừa đảo người nộp thuế Hoa Kỳ để làm đầy túi của mình, vi phạm trực tiếp Điều khoản thù lao trong nước của Hiến pháp Hoa Kỳ", Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.), đảng viên Dân chủ cấp cao nhất trong hội đồng, cho biết trong một tuyên bố. “Đây là lệnh cấm không thể miễn trừ đối với việc lợi dụng chức vụ để chuyển đổi và bỏ túi tiền công quỹ”.

Trump nhậm chức với lời cam kết bất thường là quyên góp tiền lương của mình. Nhưng Trump cũng từ chối thoái vốn khỏi các doanh nghiệp của mình trong thời gian tại nhiệm. Điều đó đã gây ra sự giám sát đáng kể xung quanh những nỗ lực nịnh bỡ Trump bằng cách ở lại các bất động sản của ông, bao gồm cả khách sạn Washington.

Bản tin từ The Washington Post phát hiện Trump đã kiếm được ít nhất 8 triệu đô la từ người nộp thuế và các nguồn chính trị vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình, trong đó có ít nhất 2,5 triệu đô la đến từ chính phủ.

Đảng Dân chủ tại Hạ viện cũng có thể ghi lại các khoản chi tiêu đáng kể từ các chính phủ nước ngoài trên khắp các bất động sản của Trump trong thời gian ông tại nhiệm, tổng cộng là 7,8 triệu đô la từ các thực thể nước ngoài tại 20 quốc gia. Những khoản thanh toán đó dường như vi phạm Điều khoản về thù lao nước ngoài của Hiến pháp, điều khoản này yêu cầu phải có sự cho phép của quốc hội để lấy tiền của chính phủ nước ngoài.

Báo cáo mới nhất của đảng Dân chủ được đưa ra sau khi họ kiện Mazars, công ty kế toán của Trump, và cuối cùng đã giành chiến thắng tại Tòa án Tối cao để tiếp cận hồ sơ. Các đảng viên Dân chủ của Ủy ban Giám sát đã cáo buộc Chủ tịch James Comer (R-Ky.) đã miễn cho Mazars nghĩa vụ phải xuất trình tài liệu, hạn chế hiểu biết sâu sắc về bức tranh tài chính của Trump. Comer đã phủ nhận các cáo buộc.

⦿ ---- Đúng hai tuần trước Ngày bầu cử, Donald Trump đã lên đường đến Georgia để tham dự một cuộc mít tinh của NRA (Hội Súng Trường Quốc Gia)—một động thái cuối cùng tại một tiểu bang chiến trường, nơi ông dẫn trước Kamala Harris gần 2 điểm để thu hút các cử tri bảo thủ, đặc biệt là những người ủng hộ quyền sở hữu súng. Hiện tại, sự kiện "Bảo vệ Tu chính án thứ 2 [súng]" diễn ra vào thứ Ba tại Savannah đã bị hủy bỏ, do những gì NRA cho biết vào thứ Năm là "thay đổi lịch trình vận động tranh cử", theo báo cáo của Wall Street Journal. "NRA cam kết đảm bảo Donald Trump giành chiến thắng vào tháng 11 và trở lại Bạch Ốc", nhóm này cho biết trong một tuyên bố, theo Savannah Morning News.

Tuyên bố này nói thêm rằng ủy ban PAC của tổ chức "vừa tung ra các quảng cáo trên đài phát thanh toàn tiểu bang tại các tiểu bang chiến trường là Pennsylvania và Georgia để bổ sung cho hoạt động quảng cáo GOTV toàn diện và chiến lược tiếp cận kỹ thuật số trị giá hàng triệu đô la" nhằm đánh bại Harris. Morning News lưu ý rằng lịch trình trên trang web của Trump cho thấy ông sẽ xuất hiện tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania vào cuối tuần, sau đó là một buổi trình diễn tại một cuộc mít tinh của Turning Point Action ở Duluth, Georgia.

Nhưng kết hợp với những lần hủy bỏ gần đây khác của chiến dịch tranh cử của Trump, cũng như việc người đàn ông 78 tuổi này từ chối tranh luận lại với Harris, một số người đang nhướng mày trước sự việc mới nhất này, theo Salon. "Không thể chạy trong hai tuần và sẽ không trụ được trong 4 năm", một nhà phê bình lưu ý trên X, ám chỉ sức khỏe Trump đang suy sụp.

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk, người ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã kêu gọi hàng trăm người tại một cuộc biểu tình do ông tổ chức ở Pennsylvania để khuyến khích bạn bè và gia đình của họ đăng ký bỏ phiếu và đi bỏ phiếu sớm.

"Tôi nghĩ Pennsylvania là chốt chặn trong cuộc bầu cử này và tôi nghĩ cuộc bầu cử này sẽ quyết định số phận của nước Mỹ và cùng với số phận của nước Mỹ, số phận của nền văn minh phương Tây", Musk nói. Tỷ phú này cũng tiết lộ rằng ông tin rằng cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 sẽ được quyết định tại Pennsylvania bởi "một số lượng rất nhỏ" phiếu bầu.

⦿ ---- Donald Trump đã mắng mỏ Phó Tổng thống Kamala Harris và những người theo Đảng Dân chủ khác đêm thứ năm khi Trump dự bữa tối từ thiện thường niên của Al Smith tại New York. Theo AP, Trump, trong những phát biểu thường có cảm giác giống một buổi biểu diễn vận động tranh cử hơn là một tiết mục hài kịch cho bữa tiệc, đã nhiều lần chỉ trích Harris về quyết định bỏ qua sự kiện này của bà, phá vỡ truyền thống khi bà vận động tranh cử tại Wisconsin. Bà đã ghi lại một đoạn video được phát trên màn hình, nhưng Trump gọi quyết định này là "vô cùng thiếu tôn trọng".

"Nếu bạn thực sự muốn Phó Tổng thống Harris chấp nhận lời mời của mình, tôi đoán bạn nên nói với bà ấy rằng số tiền đó sẽ được dùng để cứu trợ những kẻ cướp bóc và bạo loạn ở Minneapolis và bà ấy sẽ ở đây, chắc chắn là vậy", Trump nói, đồng thời thúc giục những người Công giáo bỏ phiếu cho ông để đáp lại. "Tốt hơn hết là bạn nên nhớ rằng tôi ở đây, còn bà ấy thì không", ông nói.

Theo AP, bữa tối trang trọng này gây quỹ hàng triệu đô la cho các tổ chức từ thiện Công giáo và theo truyền thống, đây là cơ hội để các ứng cử viên của cả hai đảng trao đổi những lời chế giễu vui vẻ, tự chế giễu bản thân và chứng tỏ rằng họ có thể hòa thuận - hoặc ít nhất là giả vờ - trong một đêm trong chặng đua cuối cùng của cuộc bầu cử. Đây thường là lần cuối cùng hai ứng cử viên chia sẻ sân khấu trước Ngày bầu cử.

Trump đã đưa ra một số câu nói đùa khiến mọi người bật cười. Nhưng ông cũng đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần của Harris và Tổng thống Biden, bình luận về mối quan hệ ngoài luồng của Doug Emhoff (chồng bà Harris) trong cuộc hôn nhân trước của ông và nói đùa về phụ nữ chuyển giới, điều này giống với việc ông thường xuyên chế giễu các vận động viên chuyển giới trong chiến dịch tranh cử.

"Theo truyền thống, tôi phải kể một vài câu chuyện cười tự hạ thấp bản thân vào tối nay", Trump nói, theo tờ Washington Post. "Vậy thì thế này... Không. Tôi chẳng có gì cả", ông nói và mọi người bật cười. Ông nói thêm: "Tôi chỉ không thấy việc tự chế giễu mình có ý nghĩa gì khi những người khác cũng đang chế giễu tôi". Trump cũng nói đùa về người bạn đồng hành của Harris, nói rằng, "Thật không may, Thống đốc Walz không có mặt ở đây. Nhưng đừng lo, ông ấy sẽ nói rằng ông ấy có mặt."

Melania Trump đã tham dự trong một lần xuất hiện hiếm hoi. Những người khác tham dự bao gồm Thị trưởng New York Eric Adams đang gặp khó khăn pháp lý và các quan chức cấp cao khác của thành phố. "Thị trưởng Adams: Chúc may mắn với mọi thứ," Trump nói, đồng thời nói thêm rằng những gì Adams phải đối mặt chỉ là "vớ vẩn" so với những rắc rối pháp lý của chính ông.

⦿ ---- Trong video bà Harris ghi sẵn cho sự kiện từ thiện này, Harris xuất hiện cùng Molly Shannon, người đã tái hiện lại nhân vật Mary Katherine Gallagher trong chương trình Saturday Night Live dài tập của cô, một nữ sinh Công giáo vụng về. Harris cũng chế giễu Trump về những bình luận mà ông đưa ra ở Michigan, nói rằng chế giễu người Công giáo trong video sẽ "giống như chỉ trích Detroit ở Detroit."

Bữa tối được dẫn chương trình bởi Jim Gaffigan, người đóng vai Tim Walz trên SNL. Gaffigan, người có tiền sử chỉ trích Trump, chủ yếu tập trung vào những người khác vào thứ năm, nhưng đã đưa ra một số câu nói dí dỏm, bao gồm cả khi ông nhắc đến cáo buộc rằng Tổ chức Trump Organization vào những năm 1970 đã phân biệt đối xử với những người thuê nhà da đen. "Nếu Phó Tổng thống Harris thắng cử này, bà ấy không chỉ là nữ tổng thống đầu tiên, mà một phụ nữ da đen sẽ chiếm giữ Bạch Ốc, nơi ở cũ của Trump", Gaffigan nói. "Rõ ràng là bạn sẽ không cho bà ấy thuê. Ý tôi là, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Có lẽ nếu Doug là người ký tên".

Trong câu nói mà tờ New York Times gọi là "trò đùa mang tính Kinh thánh nhất" của đêm đó, Gaffigan đã nói chuyện với bà Melania Trump. "Chúa Jesus đã dạy chúng ta tha thứ bảy lần, không phải bảy lần, mà là 70 lần bảy", ông nói. "Và Melania, bà có thể là người đầu tiên thực sự đạt được điều đó". Gaffigan ám chỉ bà Melania tha thứ cho Trump vô số lần nói dối.

⦿ ---- Tin giả hại vô cùng. Vào thứ năm, Sở Bầu cử của Bộ trưởng Hành chánh Oregon đã đóng đường dây điện thoại của mình sau một loạt cuộc gọi từ những người phản hồi một tuyên bố sai sự thật rằng tờ rơi của cử tri tiểu bang không có ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Tờ rơi chỉ liệt kê cựu tổng thống là ứng cử viên và lưu ý rằng ông đã từ chối đưa ra tuyên bố về lý do tại sao mọi người nên bỏ phiếu cho ông, AP đưa tin. Trump sẽ xuất hiện trên lá phiếu của tiểu bang.

Một bài đăng trên X từ tài khoản Libs của TikTok vào tuần trước đã tuyên bố sai sự thật rằng Trump không có trong tờ rơi và hỏi, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đảng Cộng hòa Oregon đã đưa ra một tuyên bố lưu ý rằng quyết định không đưa ra tuyên bố là một lựa chọn mà chiến dịch của Trump đã đưa ra vào đầu năm nay. Nhưng tuyên bố sai sự thật cho rằng sự can thiệp vào cuộc bầu cử vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội và vào thứ năm, Sở Bầu cử cho biết đường dây điện thoại của họ đã bị quá tải. Các quan chức cho biết hệ thống đã bị đóng vào khoảng trưa.

"Những người dân Oregon cần hỗ trợ hiện sẽ phải đợi vì một số cá nhân hoạt động không có thiện chí đang lừa dối mọi người trực tuyến", Bộ trưởng Hành chánh LaVonne Griffin-Valade cho biết trong một thông cáo báo chí. "Việc lan truyền tin đồn và tuyên bố sai sự thật về sự can thiệp bầu cử không giúp ích gì cho người dân Oregon." Người phát ngôn của văn phòng cho biết nhiều cuộc gọi mang tính lăng mạ và một số cuộc gọi mang tính đe dọa, theo Oregon Public Broadcasting. USA Today cũng đã bác bỏ bài đăng sai sự thật.

⦿ ---- Nhiều người dân Arizona đã nói với NBC News lý do họ bỏ phiếu cho Harris, nêu ra những lo ngại về sự minh mẫn của Trump, quyền phá thai và tuổi tác của ông Trump. Charles Dixon, 53 tuổi, cho biết, "Harris có một kế hoạch cho những người trong chúng ta không phải là tỷ phú", khi được hỏi tại sao ông lại bỏ phiếu cho bà. "Ngay sau khi Trump nhậm chức, ông đã cắt giảm thuế cho những người giàu có và các tập đoàn lớn. Vì vậy, ông Trump không nghĩ đến những người nhỏ bé", Dixon nói thêm.

Dixon cũng cho biết khi được hỏi liệu ông có lo ngại về tuổi tác hoặc sức khỏe nhận thức của Trump hay không rằng cựu tổng thống không có "sự minh mẫn về mặt tinh thần để tự buộc dây giày, chứ đừng nói đến việc trở thành tổng thống".

Luật sư di trú Jillian Kong-Sivert đồng ý. "Tôi không nghĩ rằng ông Trump có đủ sự minh mẫn về mặt tinh thần để làm công việc này, và điều đó không liên quan nhiều đến tuổi tác của ông ấy mà liên quan đến thực tế là rất rõ ràng là chưa từng có ai nói không với ông ấy", bà nói.

Jazlyn Smith, 20 tuổi, đến từ Laveen, một cử tri lần đầu, cho biết, "Tôi nhận thấy ông ấy không thể giữ được những câu chuyện, đúng không? Đôi khi, bạn biết đấy, những câu chuyện của ông ấy thay đổi thường xuyên. Ông ấy cũng có xu hướng nói dối rất nhiều ... hoặc thổi phồng sự thật, những thứ như vậy. Tôi thực sự tin rằng nên có một độ tuổi tối đa ... để một người trở thành tổng thống."

⦿ ---- Trong một cuộc vận động tranh cử ở Wisconsin, doanh nhân tỷ phú Mark Cuban đã so sánh Trump với Grinch "người muốn đánh cắp Giáng sinh của bạn", lập luận rằng chính sách thuế quan của Trump sẽ làm tăng giá cho người tiêu dùng. "Hãy nghe tôi nói rằng Donald Trump muốn bạn có một Giáng sinh tồi tệ", Cuban nói.

Ông cho biết nếu Trump thực hiện các chính sách thuế quan mà ông đề xuất, chi phí cho các mặt hàng như quà tặng Giáng sinh có thể tăng 50 hoặc 60% hoặc hơn. "Nó sẽ tăng rất nhiều đến mức bạn sẽ không đủ khả năng mua những món quà mà bạn muốn tặng gia đình và bạn bè", Cuban nói. "Đó là mức thuế quan mà ông Trump muốn tệ đến mức nào".

⦿ ---- Trong khi vận động cho Harris-Walz ở North Carolina, cựu Tổng thống Bill Clinton đã nhắm vào Trump khi gọi đảng Dân chủ là kẻ thù từ bên trong. "Ông ta cứ nói về việc ông ta muốn trả thù và có thể phải gọi quân đội ra để chống lại chính người dân của chúng ta, mối nguy hiểm bên trong, tôi cho là bao gồm cả tôi", ông nói. "Ông ta khẳng định quyền truy đuổi bất kỳ ai mà ông ta cho là mối đe dọa theo sự khôn ngoan của mình".

Clinton cũng nhắc đến sự kiện của Trump ở Pennsylvania, nơi Trump ở trên sân khấu hơn 30 phút trong khi nhạc phát ở phía sau. "Tin tốt cho các bạn là tôi sẽ không dành 30 phút lắc lư theo nhạc", ông nói. "Tôi đã bật đủ nhạc rồi, tôi sẽ không vỗ tay lạc nhịp".

⦿ ---- Đảng Dân chủ lo ngại về ứng cử viên Jill Stein của Đảng Xanh—ít nhất, đó là những gì họ đang phát sóng với một số quảng cáo chống Stein mới trong tuần này. Ủy ban Quốc gia Dân chủ DNC đã lắp đặt các biển quảng cáo ở các tiểu bang dao động quan trọng với dòng chữ, "Jill Stein đã giúp Trump một lần. Đừng để bà ấy làm điều đó lần nữa". Các quảng cáo mà đảng Dân Chủ đang quảng cáo trong các thông cáo báo chí, được đăng ở Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, bao gồm một quảng cáo ở Milwaukee, nơi Kamala Harris đang vận động tranh cử ngày hôm Thứ Năm. Trong khi đó, các quan chức tiểu bang đã ghi tên họ vào các tuyên bố gọi Stein là "ứng cử viên phá đám" và trong ba tuyên bố sau, lưu ý rằng bà Stein đã giành đủ số phiếu bầu vào năm 2016 để vượt qua biên độ chiến thắng của Donald Trump trước Hillary Clinton.

Tuần trước, DNC đã phát hành một quảng cáo truyền hình chống Stein ở ba tiểu bang "bức tường xanh" đó với sự góp mặt của Trump ca ngợi ứng cử viên của đảng thứ ba. Và đã có những dấu hiệu cho thấy bà Stein có thể có tác động rõ ràng trong năm nay, khi các cuộc thăm dò của bà Stein ở mức 1% trở lên với sự giúp đỡ của những cử tri tức giận về sự ủng hộ của cả hai đảng lớn đối với Israel. Mặc dù vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng một phát ngôn viên của DNC đã nói với tờ Daily Beast rằng ủy ban có thể sẽ chi nhiều hơn để củng cố thông điệp rằng Stein là kẻ phá đám.

⦿ ---- Google thông báo sẽ chặn quảng cáo về cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 11 sau khi các cuộc bỏ phiếu cuối cùng kết thúc. "Như chúng tôi đã làm trong quá khứ, chúng tôi sẽ tạm dừng các quảng cáo liên quan đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ sau khi các cuộc bỏ phiếu cuối cùng kết thúc vào ngày 5 tháng 11", theo người phát ngôn của Google Michael Aciman nói với The Hill. "Chúng tôi áp dụng chính sách này vì thận trọng và để hạn chế khả năng gây nhầm lẫn, vì khả năng các phiếu bầu sẽ tiếp tục được tính sau Ngày bầu cử".

Điều này sẽ chặn các quảng cáo về cuộc bầu cử Hoa Kỳ, cũng như các quảng cáo đề cập đến các cuộc bầu cử Hoa Kỳ, quy trình hoặc kết quả của chúng. Google cho biết đây là biện pháp tạm thời và họ có kế hoạch thông báo cho các nhà quảng cáo khi chính sách được dỡ bỏ.

Các công ty khác, như Meta, cũng có kế hoạch chặn các quảng cáo chính trị và xã hội trong tuần cuối cùng của cuộc bỏ phiếu. Trong thời gian tạm dừng, Google sẽ tiếp tục chạy các quảng cáo chiến dịch thông tin công khai do các cơ quan chính quyền tiểu bang hoặc liên bang tạo ra nhằm mục đích hạn chế thông tin sai lệch.

Hồi năm 2023, Google bắt đầu yêu cầu các ứng cử viên tiết lộ liệu nhóm của họ có sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc nội dung tổng hợp đã được chỉnh sửa kỹ thuật số để mô tả những người và sự kiện có thật hoặc trông giống như thật hay không.

⦿ ---- Theo dữ liệu của Nielsen Media Research, hơn 7 triệu người đã xem cuộc phỏng vấn của Phó Tổng thống Harris với người dẫn chương trình Bret Baier của Fox News. Cuộc trò chuyện kéo dài chưa đầy nửa giờ giữa người dẫn chương trình và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã thu hút 7,1 triệu lượt xem cho kênh truyền hình cáp được xem nhiều nhất, bao gồm 882.000 người trong nhóm tuổi 25-54 được các nhà quảng cáo muốn tiếp cận.

Fox đã phát sóng cả hai ứng cử viên tổng thống vào thứ Tư, với một cuộc họp thị trấn được ghi hình trước với cựu Tổng thống Trump tập trung vào các vấn đề của phụ nữ thu hút gần 3 triệu lượt xem trong giờ 11 giờ sáng của kênh.

Cuộc trò chuyện giữa Baier và Harris được coi là một khoảnh khắc quan trọng đối với chiến dịch của bà chỉ vài tuần trước Ngày bầu cử. Trong cuộc trò chuyện của họ, Baier đã dồn dập hỏi Harris về hồ sơ của bà về vấn đề nhập cư, bà sẽ khác Tổng thống Biden như thế nào nếu được bầu và một số vấn đề quan trọng khác.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris hôm thứ Năm đã ca ngợi việc Israel giết chết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, kêu gọi đây là cơ hội để chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza sau hơn một năm giao tranh ở Trung Đông. "Hamas đã bị tàn phá và thủ lĩnh của tổ chức này đã bị loại bỏ", Harris phát biểu trong bài phát biểu từ Wisconsin, nơi bà đang vận động tranh cử.

"Khoảnh khắc này mang đến cho chúng ta cơ hội để cuối cùng chấm dứt chiến tranh ở Gaza, và cuộc chiến phải kết thúc theo cách mà Israel được an toàn, các con tin được thả, nỗi đau khổ ở Gaza chấm dứt và người dân Palestine có thể nhận ra quyền được tôn trọng, an ninh, tự do và quyền tự quyết của mình", bà nói thêm. "Đã đến lúc ngày mai bắt đầu, khi Hamas không còn nắm quyền".

Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận hôm thứ Năm rằng họ đã giết Sinwar trong một chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza. Mặc dù cả Harris và Tổng thống Biden đều gọi vụ giết Sinwar là cơ hội để chấm dứt chiến tranh, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói trong một thông điệp rằng mặc dù vụ giết Sinwar là một khoảnh khắc quan trọng, nhưng nhiệm vụ chấm dứt Hamas vẫn chưa hoàn thành, theo CNN đưa tin.

Chính quyền Biden đã dành nhiều tháng để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh và để cả hai bên đồng ý thả những con tin còn lại và hướng tới tương lai cho Gaza, nhưng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào đã được nhiều quốc gia thực hiện vẫn chưa thành hiện thực. Biden trong một tuyên bố cho biết ông sẽ nói chuyện với Netanyahu về việc "chấm dứt cuộc chiến này một lần và mãi mãi". Ông cũng gọi vụ giết Sinwar là "cơ hội cho một 'ngày sau' ở Gaza mà không có Hamas nắm quyền".Phó tổng thống cho biết hôm thứ Năm rằng vụ giết Sinwar có nghĩa là "công lý đã được thực thi", lập luận rằng "Hoa Kỳ, Israel và toàn thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhờ kết quả này", bà nói. "Ông ta đã vấy máu người Mỹ trên tay mình", Harris nói thêm.Bà cho biết các nhóm tình báo và hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác Israel để xác định vị trí và theo dõi Sinwar, khen ngợi các hoạt động của họ. Và bà đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ khủng bố đe dọa lợi ích của Hoa Kỳ. “Tôi sẽ nói với bất kỳ tên khủng bố nào giết người Mỹ, đe dọa người dân Mỹ hoặc đe dọa quân đội hoặc lợi ích của chúng tôi, hãy biết điều này: Chúng tôi sẽ luôn đưa các người ra trước công lý”, Harris nói.Sinwar phần lớn được biết đến là kiến trúc sư của vụ tấn công ngày 7 tháng 10, trong đó 1.200 người đã thiệt mạng ở miền nam Israel. Ông ta là mục tiêu hàng đầu của Israel ở Gaza nhưng đã sống sót trong mạng lưới đường hầm ngầm của Hamas trong hơn một năm khi cuộc chiến do ông ta gây ra hoành hành ở trên mặt đất.⦿ ---- Trong một cuộc vận động tranh cử ở North Carolina, Walz đã nhắc lại những lời chỉ trích trước đây của Vance về Trump vào năm 2016, khi ông Vance nói trong một cuộc phỏng vấn với PBS News Hour rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã tác động đến cuộc bầu cử. "JD Vance là người đã nói điều này. Ông Vance nói rằng, các cử tri không thực sự thích phần phân biệt chủng tộc của Trump. Tôi không nói điều đó. Ông Vance đã nói. Ông Vance hiểu ông ấy nhất", ông nói.Vào năm 2016, Vance đã nói "Chắc chắn có một yếu tố trong sự ủng hộ dành cho Donald Trump có cơ sở từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài ngoại, nhưng rất nhiều người trong số họ chỉ là những người thực sự chăm chỉ đang đấu tranh theo những cách thực sự quan trọng". Kể từ đó, Vance đã rút lại những bình luận của mình về Trump, nói rằng ông đã "sai" về những lời chỉ trích trước đây của mình.⦿ ---- Trump lại xạo. Khi Trump bị chất vấn tại một sự kiện vào thứ Ba về những tác hại kinh tế tiềm tàng của đề xuất áp thuế toàn diện đối với hàng hóa nhập cảng, Trump đã kể một câu chuyện nghe có vẻ như là thành công về thuế quan. Trump cho biết để đáp lại lời đe dọa áp thuế nặng đối với công ty John Deere nếu hãng sản xuất thiết bị nông nghiệp nổi tiếng của Mỹ này tiếp tục kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất từ Hoa Kỳ sang Mexico, công ty vừa thông báo rằng có khả năng sẽ từ bỏ kế hoạch gia công ngoài đó.Trump nói: “John Deere, một công ty tuyệt vời. Họ đã thông báo cách đây khoảng một năm rằng họ sẽ xây dựng các nhà máy lớn bên ngoài Hoa Kỳ. Đúng không? Họ sẽ xây dựng chúng ở Mexico… Tôi đã nói, 'Nếu John Deere xây dựng những nhà máy đó, họ sẽ không bán bất cứ thứ gì vào Hoa Kỳ.' Họ vừa thông báo hôm qua rằng họ có thể sẽ không xây dựng các nhà máy, được chứ? Tôi đã giữ lại các công việc ở đây.”Nhưng khi tìm kiếm các bài báo và thông cáo báo chí của công ty, không thấy có thông báo nào về bất kỳ thông báo nào như vậy của John Deere vào ngày hôm trước. Và để đáp lại câu chuyện của Trump, một phát ngôn viên của John Deere đã nói với The Wall Street Journal và Bloomberg News rằng họ không thay đổi kế hoạch hoặc thông báo bất kỳ thay đổi nào như vậy. Chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời yêu cầu của CNN về bất kỳ bằng chứng nào cho câu chuyện của cựu tổng thống.⦿ ---- Ủy ban châu Âu cho biết hôm thứ sáu rằng họ đã giải ngân 16 triệu euro cho Cơ quan cứu trợ và công trình của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA). Khoản tiền mới nhất này hoàn thành cam kết của Liên minh châu Âu là sẽ cấp 82 triệu euro cho cơ quan này trong năm nay.Các khoản tiền này được chuyển sau khi UNRWA hoàn thành các điều kiện do Ủy ban đặt ra liên quan đến việc tăng cường "các quy trình trung lập và hệ thống kiểm soát" của mình. UNRWA là cơ quan nhân đạo chính cung cấp viện trợ cho người dân Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây và đã chịu áp lực tài chính ngày càng tăng kể từ khi xung đột Israel-Palestine nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.⦿ ---- Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen đã cảnh báo rằng Israel có thể sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả, Sky News Arabia đưa tin vào thứ sáu. Cohen cũng đã nói rằng khi nói đến việc đáp trả Tehran vì cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel vào ngày 1 tháng 10, "mọi lựa chọn ... đều được cân nhắc".Tin tức này được đưa ra sau khi Israel được cho là đã chuẩn bị một kế hoạch phản công chống lại Iran có thể xảy ra trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Israel được cho là đã hứa với Hoa Kỳ rằng họ sẽ không tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, điều mà Hoa Kỳ thấy có khả năng xảy ra.⦿ ---- Quan chức cấp cao của Hamas Khalil al-Hayya xác nhận hôm thứ Sáu rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị quân đội Israel giết chết. Trong một tuyên bố, ông cho biết cái chết của Sinwar sẽ "tiếp tục thúc đẩy cuộc đấu tranh và sự kiên định của chúng tôi... cho đến khi nguyện vọng của người dân chúng tôi, sự giải phóng của chúng tôi đạt được".Al-Hayya cho biết cái chết của Sinwar sẽ không "khiến phong trào này phải khuất phục" mà thay vào đó sẽ khiến Hamas "quyết tâm hơn và kiên quyết hơn". Ông nhấn mạnh rằng các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza sẽ không được thả cho đến khi xung đột giữa Israel và Hamas kết thúc và các tù nhân Palestine ở Israel được thả.⦿ ---- Quan chức Hamas Basem Naim nói với Agence France-Presse (AFP) vào thứ sáu rằng Israel đã sai khi tin rằng "giết các nhà lãnh đạo của chúng tôi có nghĩa là kết thúc phong trào của chúng tôi", nhưng không xác nhận trực tiếp liệu nhà lãnh đạo chính trị của nhóm là Yahya Sinwar đã chết hay chưa."Hamas là một phong trào giải phóng do những người tìm kiếm tự do và phẩm giá lãnh đạo, và điều này không thể bị xóa bỏ", Naim nói. "Hamas mỗi lần trở nên mạnh mẽ hơn và được nhiều người ủng hộ hơn, và những nhà lãnh đạo này đã trở thành biểu tượng cho các thế hệ tương lai tiếp tục hành trình hướng tới một Palestine tự do".Trước đó, Israel tuyên bố Sinwar nằm trong số những người thiệt mạng ở Gaza ngày hôm đó. Sau đó, Tổng Thống Hoa Kỳ mô tả tin tức này là "cơ hội phi thường" để Israel và Hamas thống nhất về một lệnh ngừng bắn mới và trao đổi tù nhân.⦿ ---- Người phát ngôn của Liên hợp quốc Jens Laerke lên án các hoạt động quân sự của Israel ở Bờ Tây (West Bank), nêu lên mối lo ngại về việc sử dụng vũ lực quá mức. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Laerke đã bày tỏ sự lo ngại về các hành động của Israel, khiến ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng trong tuần qua. Ông nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình, mô tả các chiến thuật của Israel là "giống như chiến tranh" và cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng. Trong số những người thiệt mạng có một trẻ em. Lực lượng Israel tuyên bố rằng hầu hết những người thiệt mạng đều có liên quan đến các cuộc tấn công vào người Israel.Hôm thứ Năm, các báo cáo cho biết rằng bạo lực bao gồm cái chết của hai người Palestine ở Jenin, trong đó có một thiếu niên. Ngoài ra, Hanan Abu Salami, một phụ nữ 59 tuổi, đã bị lực lượng Israel bắn khi đang thu hoạch ô liu gần Jenin, mặc dù có thỏa thuận cho phép dân làng hái ô liu ở một khoảng cách nhất định từ bức tường phân cách.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết hôm thứ Sáu rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar "phải là bước ngoặt" cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. "Đó phải là cơ hội để đưa khu vực này tiến tới hòa bình", ông nói với France Inter, cùng với các nhà lãnh đạo khác bày tỏ quan điểm tương tự.Barrot nói thêm rằng việc chấm dứt xung đột ở Gaza là vì lợi ích của Israel và chính phủ Israel đã hoàn thành mục tiêu giết chết thủ lĩnh Hamas. Ông nhắc lại rằng hòa bình lâu dài giữa Israel và người Palestine chỉ có thể đạt được bằng cách thành lập nhà nước Palestine. Ông cũng phủ nhận rằng có sự gián đoạn trong quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Israel sau những phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhấn mạnh rằng Pháp sẽ tiếp tục lên án mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz đã chỉ trích Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm thứ Sáu vì không công khai ủng hộ việc Israel loại bỏ thủ lĩnh cấp cao của Hamas là Yahya Sinwar. Trong X, Katz cáo buộc Guterres có "chương trình nghị sự cực đoan chống Israel và chống Do Thái", nhấn mạnh đến việc người đứng đầu Liên hợp quốc từ chối dán nhãn Hamas là một nhóm khủng bố sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10.Katz tuyên bố rằng Guterres sẽ tiếp tục bị coi là người không được hoan nghênh ở Israel. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Gilad Erdan, cũng lên án người đứng đầu Liên hợp quốc, trả lời một trong những bài đăng của Guterres và gọi ông là "kẻ vô cảm" sau khi ông gọi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza là "không thể chấp nhận được".Hôm thứ Năm, sử dụng cùng một mạng xã hội và vài giờ trước khi Sinwar được xác nhận qua đời, Guterres đã bày tỏ sự lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, nêu ra nguy cơ đói kém. Ông kêu gọi mở cửa biên giới và xóa bỏ các trở ngại hành chính đối với viện trợ. Sau tin tức về cái chết của Sinwar, Guterres đã lên án các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon, coi đó là những tội ác chiến tranh tiềm tàng.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders nhấn mạnh rằng sau cái chết của nhà lãnh đạo chính trị Hamas Yahya Sinwar, rằng không có lý do gì để trì hoãn thêm thỏa thuận con tin và lệnh ngừng bắn. "Hiện tại không có lý do gì để Thủ tướng Netanyahu và chính phủ cực đoan của ông tiếp tục cuộc chiến toàn diện chống lại người dân Palestine", tiếp tục "từ chối viện trợ nhân đạo cho hàng ngàn trẻ em ở Gaza đang chết đói" và "hoàn toàn không có lý do gì để Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ các chính sách khủng khiếp của Netanyahu, vi phạm rõ ràng luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế", Sanders tuyên bố."Khi Quốc hội họp trở lại, Thượng viện sẽ bỏ phiếu về Nghị quyết chung của tôi về việc không chấp thuận nhằm ngăn chặn việc bán vũ khí tấn công cho Israel", mà ông đã đưa ra nhằm ngăn chặn việc bán vũ khí "vô đạo đức" của Hoa Kỳ cho Israel.⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc giục Israel chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon và tôn trọng chủ quyền của Lebanon. "Pháp kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự, kiềm chế không mở rộng các hoạt động trên bộ và tôn trọng chủ quyền của Lebanon cũng như các nghĩa vụ của nước này đối với Liên hợp quốc, đặc biệt là liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL", Macron nói với các phóng viên tại Brussels.Người đứng đầu nhà nước Pháp cũng chỉ trích Iran vì "kích hoạt Hezbollah chống lại Israel, bất chấp lợi ích cơ bản của Lebanon là tránh xa chiến tranh", đồng thời nói thêm rằng Tehran đã chọn "phơi bày người dân Lebanon" và giữ an toàn cho chính mình. Ông nhấn mạnh rằng Iran và lực lượng ủy nhiệm Hezbollah của nước này phải chịu "trách nhiệm nặng nề đối với tình hình hiện tại" ở khu vực Trung Đông.⦿ ---- Tổng ủy viên Philippe Lazzarini của Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc (UN) dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) đã kêu gọi chấm dứt "các chiến dịch thông tin bóp méo" nhắm vào cơ quan này. "Sáng nay, các báo cáo lan truyền trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông Israel rằng một nhân viên của UNRWA đã bị giết cùng với người đứng đầu Hamas ở Gaza", Lazzarini viết trên X, nhấn mạnh rằng "một lần nữa, thông tin chưa được kiểm chứng lại được sử dụng để làm mất uy tín" của UNRWA và các nhân viên của cơ quan này."Tôi xác nhận rằng nhân viên đó vẫn còn sống. Hiện anh ấy đang sống ở Ai Cập, nơi anh ấy đã đi cùng gia đình vào tháng 4 qua biên giới Rafah", Lazzarini tuyên bố.⦿ ---- Bây giờ, Israel hoặc là tuyên bố đã chiến thắng ở Gaza, hoặc là tấn công tiếp cho kiệt quê dân tộc Palestine. Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas mà các quan chức Mỹ mô tả là "chướng ngại vật chính" đối với các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, đã chết, và các nhà phân tích cho biết các nhà lãnh đạo Israel phải đưa ra một quyết định lớn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cơ hội "tuyên bố chiến thắng" và bắt đầu chấm dứt chiến tranh, theoo tờ Wall Street Journal đưa tin, nhưng những người theo đường lối cứng rắn đang thúc giục Netanyahu tiếp tục chiến đấu. "Đã đến lúc tăng cường sức ép quân sự và đè bẹp tổ chức khủng bố này, cho đến khi nó bị đánh bại hoàn toàn". Itamir Ben-Gvir, bộ trưởng an ninh quốc gia cực hữu của nước này, cho biết trong một tuyên bố sau khi chính quyền xác nhận rằng Sinwar đã bị quân đội Israel giết chết ở Gaza."Hai con đường". Shira Efron, giám đốc nghiên cứu chính sách tại Diễn đàn Chính sách Israel, nói với tờ Washington Post rằng "về cơ bản có hai con đường mà Israel có thể thực hiện"—chọn tiếp tục cuộc tấn công với lý do Hamas "đang trên bờ vực bị hủy diệt hoàn toàn" hoặc nắm bắt "cơ hội để giành chiến thắng". "Đây là chiến thắng cuối cùng—chiếc thang mà chúng ta cần để leo xuống và chấm dứt chiến tranh, giải cứu các con tin", ông nói.Các nhà phân tích cho biết ban lãnh đạo Hamas mới có thể sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp hơn để đảm bảo nhóm này tồn tại dưới một hình thức nào đó. Ibrahim Dalalsha, giám đốc nhóm nghiên cứu Horizon Center ở Bờ Tây, nói với tờ New York Times rằng "ban lãnh đạo yếu hơn, thực dụng hơn" có thể sẵn sàng trao quyền cho các chính quyền Palestine khác và chấp nhận sự chiếm đóng tạm thời của Israel đối với một số khu vực của Gaza. "Họ sẽ không nói: 'Vâng, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn, ông Netanyahu,'" Dalalsha nói. "Nhưng vì sự sống còn về mặt thể chất của chính họ, họ có thể thỏa hiệp nhiều hơn người đã khởi xướng toàn bộ cuộc chiến".Tạp chí WSJ lưu ý rằng con đường dẫn đến một thỏa thuận hòa bình có thể phức tạp vì "việc giết chết quá nhiều nhà lãnh đạo Hamas cũng có thể khiến việc tìm kiếm bất kỳ ai có thẩm quyền để đàm phán và duy trì một thỏa thuận trở nên khó khăn hơn". Một viên chức Ả Rập gần gũi với các cuộc đàm phán hòa bình nói với tờ Washington Post rằng "có rất ít sự rõ ràng về những gì còn lại của Hamas. Không ai biết ai sẽ là người tiếp theo".Tờ Times of Israel đưa tin rằng "chia rẽ về mặt địa lý trong gần một năm, Hamas có thể chuyển thành các lực lượng dân quân do các chỉ huy địa phương điều hành, mỗi lực lượng bắt giữ một số con tin và đưa ra một loạt yêu cầu riêng".

Sự lạc quan: Tổng thống Biden là một trong những nhà lãnh đạo bày tỏ sự lạc quan vào thứ năm rằng cái chết của Sinwar có thể dẫn đến một thỏa thuận hòa bình và "một tương lai tốt đẹp hơn cho cả người Israel và người Palestine". Sinwar "là một trở ngại không thể vượt qua để đạt được tất cả các mục tiêu đó", theo tờ Washington Post, tổng thống cho biết.

Người kế nhiệm "chỉ có thể ít cứng rắn hơn". Adrian Blomfield viết trên Telegraph lưu ý rằng Sinwar được coi là một kẻ cực đoan ngay cả theo tiêu chuẩn của Hamas. "Một người đàn ông như vậy không bao giờ có khả năng thỏa hiệp, một sự ngoan cố chỉ tăng lên trong những tháng gần đây, theo đánh giá của tình báo Hoa Kỳ, bởi vì ông ta tin rằng Israel sẽ giết ông ta bất kể ông ta làm gì", ông viết. "Xét đến bản chất của Sinwar, bất kỳ ai kế nhiệm ông đều có thể ít cứng rắn hơn, ít phụ thuộc vào Iran hơn và cởi mở hơn với sự thỏa hiệp."

⦿ ---- Hezbollah có trụ sở tại Lebanon đã tiết lộ vào thứ năm rằng họ đang bắt đầu một "giai đoạn leo thang" mới trong cuộc chiến với Israel. Trong một tuyên bố, nhóm chiến binh này đã thông báo "chuyển sang một giai đoạn mới và leo thang trong cuộc đối đầu với kẻ thù", nhấn mạnh rằng tên lửa dẫn đường chính xác "đang được sử dụng lần đầu tiên" để nhắm vào quân đội Israel.

Thông báo của Hezbollah được đưa ra sau khi các quan chức Israel tiết lộ rằng nhà lãnh đạo chính trị Hamas Yahya Sinwar đã bị giết trong một chiến dịch ở Rafah, phía nam Dải Gaza. Tuy nhiên, nhóm chiến binh Palestine vẫn chưa xác nhận cái chết của ông.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm thứ Năm rằng Mỹ có kế hoạch "tăng gấp đôi nỗ lực" để chấm dứt chiến tranh ở Gaza "trong những ngày tới", sau khi Israel xác nhận cái chết của nhà lãnh đạo chính trị Hamas Yahya Sinwar. "Yahya Sinwar là một tên khủng bố tàn bạo và không biết hối cải, chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát người Do Thái lớn nhất kể từ sau cuộc diệt chủng Holocaust", Blinken nhấn mạnh trong tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định phát động cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Sinwar "đã gây ra hậu quả thảm khốc" cho người dân ở Gaza "những người hiện đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng của hơn một năm chiến tranh".

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm hoan nghênh việc xác nhận giết chết nhà lãnh đạo chính trị Hamas Yahya Sinwar. "Sáng nay, chính quyền Israel đã thông báo với nhóm an ninh quốc gia của tôi rằng một nhiệm vụ mà họ tiến hành ở Gaza có khả năng đã giết chết nhà lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar. Các xét nghiệm DNA hiện đã xác nhận rằng Sinwar đã chết. Đây là một ngày tốt lành cho Israel, cho Hoa Kỳ và cho thế giới", Biden cho biết trong một tuyên bố được Bạch Ốc công bố ngay sau khi IDF xác nhận tin tức.

Trong tuyên bố, Biden tiết lộ rằng sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, Lực lượng đặc nhiệm và tình báo Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với các lực lượng Israel để theo dõi các nhà lãnh đạo Hamas. "Với sự hỗ trợ tình báo của chúng tôi, IDF đã không ngừng truy đuổi các nhà lãnh đạo Hamas", Biden cho biết.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận trong một bài phát biểu vào thứ năm về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, đồng thời tuyên bố rằng cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa kết thúc. Netanyahu mô tả cái chết của Sinwar là một "đòn giáng" vào thế lực tà ác. Đồng thời, ông vẫn khẳng định rằng nhiệm vụ của Israel vẫn chưa hoàn thành, tuyên bố rằng cuộc xung đột với Hamas sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các con tin được thả.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng Israel sẽ không cho phép Hamas cai trị Gaza, gọi cái chết của Sinwar là "sự khởi đầu của ngày mới sau Hamas" và "là cơ hội để các bạn, những người dân Gaza, cuối cùng thoát khỏi sự chuyên chế của họ".

⦿ ---- Quân đội Hoa Kỳ nói hôm thứ năm rằng lực lượng Hoa Kỳ không trực tiếp tham gia vào hoạt động của Israel giết chết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder nhấn mạnh rằng trong khi tình báo Hoa Kỳ đã hỗ trợ Israel theo dõi các thủ lĩnh Hamas, thì hoạt động này chỉ do lực lượng Israel tiến hành.

"Đây là một hoạt động của Israel. Không có lực lượng Hoa Kỳ nào trực tiếp tham gia", Ryder tuyên bố, đồng thời nhắc lại rằng các đóng góp của Hoa Kỳ chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thông tin tình báo liên quan đến việc giải cứu con tin và lãnh đạo Hamas.

⦿ ---- Đức đã công bố danh sách vũ khí mới mà họ có kế hoạch chuyển giao cho Ukraine, bao gồm ba hệ thống phòng không Patriot và IRIS-T mới, cùng nhiều hệ thống khác, và 4.000 máy bay không người lái tấn công, theo bản tóm tắt về gói viện trợ được công bố trên trang web của chính phủ vào thứ năm.

Danh sách này cũng bao gồm các xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard 1 và Leopard 2, cũng như 140 xe bọc thép chở quân MARDER, cùng nhiều loại khác. Ngoài ra, Đức cũng sẽ gửi 500 tên lửa phòng không STINGER và 2.700 hệ thống STRELA. Tên lửa dẫn đường AIM-9L, 361 UAV trinh sát Songbird, hai trạm radar TRML-4D, 42.000 quả đạn pháo 40mm và quần áo mùa đông cũng nằm trong gói viện trợ quốc phòng mà Berlin có kế hoạch gửi đến Kiev. Tổng giá trị của tất cả các vật liệu được chuyển đến Ukraine từ kho dự trữ của Bunderwehr kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào năm 2022 lên tới 5,2 tỷ euro.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Năm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không bao giờ nên để cuộc chiến với Nga bắt đầu. "Zelensky là một trong những người bán hàng vĩ đại nhất mà tôi từng thấy. Mỗi lần ông ấy đến, chúng tôi lại đưa cho ông ấy 100 tỷ đô la", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast Patrick Bet-David. "Nhưng ông ấy không bao giờ nên để cuộc chiến đó bắt đầu. Cuộc chiến đó là kẻ thua cuộc". (Trump bóp méo sự kiện lịch sử: Thực tế, Nga đã tấn công và chiếm Donbas, miền Đông Ukraine từ năm 2014, trong khi Zelensky trở thành Tổng Thống từ tháng 5/2019. Nga xâm lược toàn diện Ukraine là tháng 2/2022.)

Những bình luận này được đưa ra sau cuộc gặp vào tháng 9 giữa Trump và Zelensky, cuộc gặp đầu tiên của họ kể từ năm 2019. Trump đã tuyên bố sẽ giải quyết cuộc chiến ngay từ ngày đầu tiên nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới.

⦿ ---- Netflix Inc. đã công bố vào thứ năm rằng doanh thu quý 3 của công ty đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,8 tỷ đô la. Công ty đã công bố thu nhập ròng là 2,4 tỷ đô la, tăng đáng kể so với mức 1,7 tỷ đô la của năm ngoái, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 5,40 đô la, tăng từ 3,73 đô la. Thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh 52% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,9 tỷ đô la. Trong cùng quý, cơ sở thành viên trả phí toàn cầu của gã khổng lồ phát trực tuyến đã tăng 14,4%, đạt 283 triệu người đăng ký. Cổ phiếu của công ty đã tăng 4,66% sau thông báo thu nhập.

⦿ ---- Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã trục xuất một nhóm người di cư Trung Quốc vào đầu tuần này trên một chuyến bay thuê bao đến TQ. Chuyến bay hôm thứ Ba đánh dấu lần trục xuất công dân Trung Quốc thứ hai khỏi Hoa Kỳ trong năm nay. Chuyến bay đầu tiên, lớn nhất kể từ năm 2018, diễn ra vào tháng 6 với sự hợp tác của Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc.

"Những người có ý định di cư không nên tin vào lời nói dối của những kẻ buôn người - công dân Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để ở lại Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất nhanh chóng", Bộ trưởng DHS Alejandro Mayorkas cho biết trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Năm. "Bộ An ninh Nội địa sẽ tiếp tục tăng cường hậu quả đối với những cá nhân nhập cảnh trái phép vào đất nước chúng tôi và thực thi luật pháp của quốc gia chúng tôi".

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, vào năm 2022, có khoảng 90.000 công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ, khiến TQ trở thành nguồn nhập cư lớn thứ ba sau Mexico và Ấn Độ. TQ đã đình chỉ hợp tác với các nỗ lực trục xuất của Hoa Kỳ vào tháng 8/2022 bằng cách từ chối chấp nhận công dân trở về. Kết quả là, Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp từ Mexico, theo hãng thông tấn The Associated Press đưa tin.

Năm sau, các viên chức biên giới Hoa Kỳ đã bắt giữ hơn 37.000 công dân Trung Quốc tại biên giới phía nam, gấp 10 lần so với năm trước. Tuy nhiên, theo AP, Trung Quốc đã nối lại hợp tác với các nỗ lực trục xuất của Hoa Kỳ trong năm nay. Tổng thống Biden đã ban hành một tuyên bố vào tháng 6 tạm thời đình chỉ việc nhập cảnh của một số người không phải công dân qua biên giới phía nam. Kể từ đó, các viên chức Biên phòng cho biết các cuộc chạm trán, vào và bị bắt, đã giảm hơn 55%.

⦿ ---- Bộ Tài chính đang tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn hoặc thu hồi chi phiếu gian lận và đã ngăn chặn hơn 1 tỷ đô la tiền thanh toán gian lận trong năm qua. Việc sử dụng AI ngày càng tăng là một phần của nhiều quy trình phát hiện gian lận nâng cao mà bộ này triển khai trong năm tài chính. Theo cơ quan này, các biện pháp nâng cao đã giúp ngăn chặn hoặc thu hồi tổng cộng hơn 4 tỷ đô la tiền gian lận.

Các thuật toán AI đã xử lý và học được với khối lượng lớn dữ liệu để giúp Bộ Tài chính dễ dàng đánh dấu các âm mưu gian lận tiềm ẩn hơn. Bộ này từ chối chia sẻ các ví dụ cụ thể, với lý do là bản chất của các hoạt động. Tổng số tiền gian lận được thu hồi hoặc ngăn chặn cũng bao gồm 2,5 tỷ đô la bằng cách xác định và ngăn chặn các giao dịch rủi ro cao, 500 triệu đô la thông qua việc mở rộng sàng lọc "dựa trên rủi ro" và 180 triệu đô la thông qua việc tăng hiệu quả của lịch trình xử lý thanh toán.

Bộ Tài chính tuyên bố rằng gian lận thanh toán trực tuyến dự kiến sẽ vượt quá 362 tỷ đô la vào năm 2028, trích dẫn những phát hiện từ Juniper Research.

⦿ ---- Meta đang sa thải thêm nhiều nhân viên ở các bộ phận như Instagram, WhatsApp và Reality Labs, theo một báo cáo vào cuối ngày thứ Tư từ The Verge. Công ty khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Menlo Park đang thực hiện các đợt cắt giảm nhỏ ở nhiều bộ phận khác nhau trong những gì họ gọi là tái cấu trúc thay vì tiến hành sa thải hàng loạt, theo báo The Verge đưa tin.

Đợt sa thải hàng loạt gần đây nhất của Meta diễn ra vào tháng 3 năm 2023 khi công ty cắt giảm 10.000 người và tháng 11 năm 2022 khi công ty cắt giảm 11.000 người. Khi thực hiện các đợt cắt giảm vào năm ngoái, Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, đã tuyên bố năm 2023 là "năm hiệu quả" của công ty. Không rõ có bao nhiêu nhân viên của Meta đã bị sa thải trong đợt sa thải mới nhất.

⦿ ---- San Jose: Một học sinh tại một trường học ở San Jose đã bị bắt hôm thứ năm vì nghi ngờ đâm một học sinh khác, cảnh sát cho biết. Theo cảnh sát, vụ đâm xảy ra tại một trường học nằm trên đường Story Road số 14000. Học sinh bị đâm đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cả nạn nhân và nghi phạm đều là trẻ vị thành niên. Cảnh sát cho biết không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng.

⦿ ---- Nam California: Bốn cư dân Inland Empire đã bị bắt sau một loạt vụ cướp hiệu thuốc trên khắp Southland kết thúc ở thị trấn Temecula. Aaron Carter, 39 tuổi, đến từ Fontana; Diamond Lucious, 25 tuổi, đến từ Victorville; Isaak Penaldoza, 35 tuổi, đến từ San Bernardino và Kararia Kendrick, 25 tuổi, đến từ Menifee, đã bị bắt, bị cáo buộc tội cố gắng can thiệp vào hoạt động thương mại bằng hành vi cướp, còn được gọi là Đạo luật Hobbs.

Vào chiều thứ Hai, một hiệu thuốc ở Temecula đã bị cướp bởi bốn người mặc quần áo trùm đầu, đeo găng tay và đeo mặt nạ. Họ đột nhập vào Hiệu thuốc Apollo, nằm tại 29645 Đường Rancho California, sau đó xông vào "vung súng, hét vào mặt nhân viên và buộc họ nằm xuống đất dưới họng súng", theo một tuyên bố do Bộ Tư pháp công bố.

"Trong khi Kendrick đợi trong xe, Carter, Lucious và Penaldoza đã ép một nhân viên đến két sắt này, sau đó bỏ chạy khi không có gì bên trong", theo Ciaran McEvoy, nhânv iên Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, tuyên bố. Cả 4 nghi phạm đã bị bắt sau một cuộc rượt đuổi ngắn, và một khẩu súng lục 9 mm đã được nhìn thấy bị ném ra khỏi xe tẩu thoát do Kendrick lái.

Theo bản văn của McEvoy, "Carter, Lucious và Penaldoza không được phép sở hữu vũ khí hợp pháp vì tất cả họ đều đã từng bị kết án nhiều trọng tội và đang bị giám sát cộng đồng sau khi được thả hoặc được ân xá tại thời điểm bị bắt".

Tội phạm đang được điều tra như một phần của vụ cướp hiệu thuốc hàng loạt trên khắp Nam California như một phần của hoạt động của lực lượng đặc nhiệm do ATF chỉ huy, bao gồm Sở Cảnh sát Brea, Fullerton và Santa Ana, cũng như Biện lý Quận Cam. Trong các vụ cướp trước đây, ba nghi phạm nam sẽ vào hiệu thuốc mặc áo nỉ trùm đầu và đeo mặt nạ.

"Hai nghi phạm sẽ được trang bị súng, ép nhân viên nằm xuống đất, lấy trộm tiền mặt từ máy tính tiền và kéo lê nhân viên khắp cửa hàng một cách thô bạo", tuyên bố của DOJ cho biết. "Nghi phạm thứ ba sẽ lấy một thùng rác từ bên trong hiệu thuốc và bỏ thuốc đã cướp vào thùng rác".

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông có tên trên lá phiếu chung của cư dân Fullerton đã bị bắt vì nghi ngờ khai man vì làm giả tài liệu bầu cử. Ứng cử viên Hội đồng thành phố Fullerton Scott Markowitz đã bị bắt vào đêm thứ Hai và bị giam giữ tại nhà tù thành phố Santa Ana. Theo văn phòng Biện lý Quận Cam, Markowitz đã nộp giấy tờ cho biết ông đã đích thân thu thập 30 chữ ký cần thiết để ứng cử vào Hội đồng thành phố Fullerton.

"Markowitz đã xác nhận khai man rằng ông đã đích thân chứng kiến các chữ ký, nhưng nhiều cử tri đã ký vào giấy tờ đề cử của Markowitz đã nói với các điều tra viên của biện lý quận rằng Markowitz không phải là người lưu hành giấy tờ và ông không chứng kiến họ ký các giấy tờ đề cử, khiến các chữ ký trở nên vô hiệu", theo một tuyên bố của OCDA cho biết.

Ông đã bị truyt ố tội một tội danh trọng tội khai man và một tội danh trọng tội về hồ sơ làm giả hoặc làm sai lệch văn bản, phải đối mặt với mức án tối đa là 3 năm, 8 tháng tù giam nếu bị kết tội về mọi tội danh. Cư dân Fullerton được thông báo rằng mặc dù tên của Markowitz sẽ xuất hiện trên lá phiếu bầu cử chung năm 2024 của họ, nhưng ông không đủ điều kiện để phục vụ trong hội đồng thành phố.

Tuy nhiên, nếu Markowitz được bầu, Biện lý Quận OC Todd Spitzer cho biết Thành phố Fullerton sẽ tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để xác định một ứng cử viên đủ điều kiện cho hội đồng thành phố. (Bi hài: tội phạm có quyền tranh cử chức Tổng Thống, như Trump, nhưng không có quyền tranh cử chức nghị viên ở Quận Cam.)

⦿ ---- TIN VN. Hàng Việt xuất khẩu bị 'vạ lây' từ hàng Trung Quốc. Theo Báo Quảng Ninh. Nhiều ngành hàng Việt đang đối diện với các vụ kiện điều tra phòng vệ thương mại hoặc chống lẩn tránh thuế, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu. Theo các doanh nghiệp, cần sớm có giải pháp hạn chế nguy cơ hàng Việt bị đưa vào tầm ngắm điều tra chống lẩn tránh thuế. Chỉ sau hơn 5 tháng chính thức điều tra chống bán phá giá với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ VN, mới đây Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc với mức thuế chống trợ cấp tạm thời cho hai doanh nghiệp xuất khẩu của VN là 0,81% và 2,85%. Với các công ty không tham gia bảng trả lời câu hỏi, không hợp tác bị áp thuế lên tới 292,61%. Không chỉ với thị trường Mỹ (nước đưa ra nhiều vụ điều tra nhất), gần đây Thổ Nhĩ Kỳ cũng ban hành kết luận điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với pin mặt trời và Nam Phi khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe ô tô được nhập khẩu từ VN… Tất cả các vụ việc này đều xuất phát từ cáo buộc các sản phẩm có xuất xứ hoặc được nhập khẩu từ VN đang lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang áp dụng với Trung Quốc.

⦿ ---- TIN VN. Sài Gòn: Triều cường lên đỉnh, người dân chật vật lội nước về nhà, nấu cơm bằng bếp dầu. Theo Báo Người Quan Sát. Triều cường dâng cao khiến nhiều đoạn đường ở quận 7 (TPHCM) bị ngập sâu. Người lớn, trẻ nhỏ chật vật dắt xe về nhà. Chiều nay (18/10), triều cường xuất hiện từ 15h30 gây ngập đường Trần Xuân Soạn (quận 7) đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là kỳ triều cường cao trong năm. Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 18-19/10. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước dự báo đạt 1,7-1,75m, cao hơn báo động 3 từ 0,1-0,15m. Tại hẻm 67 đường Bùi Văn Ba, nước ngập 2 ngày nay chưa có dấu hiệu rút.

⦿ ---- TIN VN. Hàng nghìn hộ dân ở Bạc Liêu lao đao vì… nuôi cá sấu. Theo Báo Tép Bạc. Từ hàng chục năm nay, Bạc Liêu nổi tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về phong trào nông dân tự phát nuôi cá sấu. Thực tế đã có nhiều hộ “đổi đời” nhờ nuôi cá sấu. Song, một thực tế đáng buồn là, chưa bao giờ người nuôi cá sấu ở Bạc Liêu lại “lao đao khốn khó” như mấy tháng nay, vì giá cá thương phẩm rớt thê thảm. Cách đây hơn một năm, giá cá sấu trung bình từ 200 đến 250 nghìn đồng/kg, thì nay chỉ còn 60 đến 70 nghìn đồng/kg cũng khó bán…! Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu, hiện toàn tỉnh có 1.925 hộ đăng ký gây nuôi động vật hoang dã với tổng đàn trên 220.000 cá thể, chủ yếu là cá sấu. Do cá sấu là động vật hoang dã nên địa phương không khuyến khích phát triển gây nuôi ồ ạt. Thời gian qua, tuy cá sấu có giá trị kinh tế cao nhưng vốn đầu tư lớn, trong khi đa số nông dân nuôi theo kiểu tự phát, không có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, chủ yếu xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc.

⦿ ---- HỎI 1: Đứng hoài thì sẽ bệnh?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Bạn có nên mua một chiếc bàn đứng vì bạn biết rằng ngồi là không tốt cho sức khỏe? Nghiên cứu mới cho thấy đó có thể là một động thái sai lầm. Nghiên cứu trên 83.000 người lớn ở Anh đeo thiết bị theo dõi chuyển động đặc biệt trên cổ tay cho thấy không có lợi ích gì khi thay thế ngồi bằng đứng, trong trường hợp không có chuyển động hoặc tập thể dục thực sự.

Trên thực tế, việc đứng trong thời gian dài thậm chí có thể gây hại cho tim, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề như giãn tĩnh mạch hoặc cục máu đông ở chân được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT: deep vein thrombosis), các nhà nghiên cứu Úc cho biết. "Điểm mấu chốt là việc đứng quá lâu sẽ không bù đắp được cho lối sống ít vận động và có thể gây nguy hiểm cho một số người về mặt sức khỏe tuần hoàn", tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Matthew Ahmadi cho biết.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/17/standing-more-not-benefit-health/8211729170242/

⦿ ---- HỎI 2: Uống 2-3 tách cà phê/ngày sẽ ngưa bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành và đột quỵ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 9 trên Tạp chí Nội tiết lâm sàng & Chuyển hóa (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) của Hiệp hội Nội tiết (Endocrine Society), việc tiêu thụ cà phê và caffeine ở mức độ vừa phải thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng như tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành và đột quỵ. Lượng mà các nhà nghiên cứu phát hiện có tác dụng bảo vệ nhiều nhất là khoảng 200–300 mg mỗi ngày, hoặc khoảng 2-3 tách cà phê.

.

. Các nhà nghiên cứu đã so sánh những người không tiêu thụ bất kỳ caffeine nào hoặc uống ít hơn 100 miligam (mg) mỗi ngày với những người uống khoảng 200 đến 300 mg caffeine mỗi ngày, hoặc tương đương với ba ly cà phê.

. Nhóm sau, những người tiêu thụ một lượng caffeine vừa phải, có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch chuyển hóa giảm 48,1% hoặc 40,7%.

. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh với quy mô mẫu lớn gồm hơn 360.000 người trong độ tuổi 37–73.

Chi tiết:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/caffeine-coffee-heart-health-cardiovascular-benefits-studies#Can-drinking-coffee-lower-diabetes,-heart-disease-risk?

.