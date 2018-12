Đài Loan Cảm Ơn Chính Phủ Mỹ Tái Xác Nhận Bảo Vệ Đài Loan

WASHINGTON/TAIPEI -- Chính phủ Hoa Kỳ tái xác nhận sẽ bảo vệ Đài Loan... Trong khi đó, Đài Loan cũng tố cáo chính phủ Bắc Kinh không ngừng can thiệp vào nội tình Đài Loan, đặc biệt là mùa bầu cử.Bản tin RTI ghi rằng: Mỹ thông qua Đạo luật Sáng kiến tái bảo đảm Châu Á nhắc lại lời hứa đảm bảo an ninh Đài Loan.Bản tin cho biết Quốc hội Mỹ đã cho thông qua Đạo luật Sáng kiến tái bảo đảm Châu Á, nội dung một lần nhắc lại lời hứa đảm bảo an ninh cho Đài Loan bao gồm Luật quan hệ Đài Loan và 6 hạng mục bảo đảm.Ngày 19/12 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp có mặt tại Viện Lập pháp Đài Loan tham dự Hội nghị Hiệp thương dự toán ngân sách Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao, ông tiếp nhận phỏng vấn trình bày sự cảm ơn chân thành đến Mỹ, Phủ Tổng thống Đài Loan bày tỏ lời cảm ơn Quốc hội Mỹ, các ban ngành như Bộ Hành chính và đoàn thể xã hội đều tỏ lòng cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan trong suốt thời gian qua.Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, Đài Loan là ngọn đèn dân chủ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ như thắp thêm ánh sáng cho ngọn đèn dân chủ, Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tiếp tục triển khai thương thảo với Mỹ để quan hệ song phương ngày một vững chắc.Ngoài ra, có một số thượng nghị sỹ liên bang Mỹ gửi thư cho Quốc vụ viện Đài Loan biểu đạt quan tâm đến vấn đề Trung Quốc can dự vào tuyển cử Đài Loan, đồng thời kêu gọi Chính phủ Mỹ hỗ trợ Đài Loan điều tra. Ông Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, thực ra các nước hiện đang thảo luận nghị đề tương tự, Bộ Ngoại giao hy vọng Đài Loan cũng sẽ được tham sự, để tránh làm hỏng trình tự dân chủ.Ông Ngô Chiêu Nhiếp nói: “Vấn đề này chúng tôi sẽ tích cực giao lưu với Quốc hội hoặc các ban ngành Hành chính Mỹ, tôi cho rằng những vấn đề một số quốc gia can dự vào nội bộ của quốc gia khác hiện đang được thảoluận rất nhiều, chúng tôi hy vọng có thể cùng tham gia thảo luận với các nước về vấn đề này, điều này hy vọng có thể đảm bảo được trật tự dân chủ không bị phá vỡ.”