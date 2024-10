Chuỗi tiệm thuốc tây Walgreens sẽ đóng cửa 1.200 cửa tiệm trong ba năm tới.

- Walgreens sẽ đóng cửa 1.200 cửa tiệm trong ba năm tới

- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (trong chính quyền Trump) kêu gọi cử tri nên xem nghiêm túc lời Trump dọa đưa lính chống lại công dân Mỹ, vì trong quá khứ Trump đã đòi biện pháp đó ở Chicago, Portland và Seattle, bây giờ Tòa lại cho miễn truy tố Tổng Thống

- Thăm dò: 1/2 cử tri có kế hoạch bỏ phiếu sớm

- Thêm cú thua pháp lý cho MAGA ở Georgia: tòa yêu cầu các hội đồng bầu cử phải chứng nhận kết quả bầu cử sau khi đếm phiếu, cấm tự ý từ chối kết quả.

- Tướng nghỉ hưu Randy Manner: Trump và phong trào MAGA phù hợp với "định nghĩa của chủ nghĩa phát xít", nếu bầu Trump lên, mọi thứ sẽ thay đổi, vì Tóa Tối Cao đã cho quyền miễn truy tố.

- Nancy Pelosi (cựu chủ tịch Hạ viện) trả lời phỏng vấn, nói rằng TT Biden vẫn chưa nói chuyện với bà từ lúc bà mời Biden xuống để Harris lên: Harris tuyệt vời, sẽ thắng phiếu kẻ kia, "Tên của kẻ kia nghe y hệt tiếng chửi thể, tôi không mở miệng nói tên của y. Nhưng Tướng MIley đã nói kẻ kia là cựu Tổng Thống phát xít tận xương tủy".

- Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không tin vào hòa bình và giải pháp 2 nhà nước.

- Ủy ban Hành động Chính trị Người Mỹ gốc Ả Rập (AAPAC): không ủng hộ cả Harris và Trump vì họ ủng hộ Israel

- Bà Harris tuần này đi khắp 3 tiểu bang chiến trường Pennsylvania, Wisconsin và Michigan để vận động

- 250 chuyên gia y tế ký thư chung, kêu gọi Trump công bố hồ sơ y tế cá nhân giống như bà Harris đã làm, vì Trump đã có dấu hiệu tâm thần

- Geraldo Rivera (cựu cột trụ đài Fox) tuyên bố ủng hộ bà Harris vì Trump tự đặt Trump lên trên Hiến pháp và đâm sau lưng Hiến pháp.

- Trump hơn Harris chút xíu trong các cử tri bỏ phiếu sớm ở các tiểu bang chiến trường

- Hiệp hội lính cứu hỏa chuyên nghiệp California CPF tuyên bố ủng hộ Harris vì Trump nói sẽ trừng phat tiểu bang California

- Omarosa Manigault Newman (cựu quan chức của chính phủ Trump) tuyên bố ủng hộ bà Harris, vì Trump thần kinh bất toàn

- Bà Harris sẽ lần đầu tiên trả lời phỏng vấn trên Fox News vào Thứ Tư

- Trump chỉ trích Fox News bất kể vừa lên đài này tấn công bà Harris và bịa chuyện Biden "dành cả ngày để ngủ".

- DB Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) chỉ trích TT Biden giúp Israel diệt chủng dân Palestine

- Người bị bắt ở California dọa kiện: Không hề âm mưu ám sát Trump.

- TQ chuẩn bị "các biện pháp bổ sung" để tăng cường an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình đồn trú tại Lebanon

- Thổ Nhĩ Kỳ: cuộc chiến ở Gaza cho thấy hệ thống quốc tế được thiết kế để bảo vệ đặc quyền của 1 nhóm thiểu số

- Israel: có thể sắp hết phi đạn phòng không.

- LHQ: lính Israel đã bắn chết ít nhất 10 người và làm bị thương 40 người tại một trung tâm thực phẩm LHQ ở phía bắc Gaza.

- LHQ: quân gìn giữ hòa bình LHQ vẫn ở Lebanon, bất chấp Israel đòi rút đi

- Israel bắn phá bắc Gaza, trẻ em chết phải chôn nơi vệ đường vì không người dân nào di chuyển được

- Quân Israel tấn công làng Burqa, Bờ Tây

- Đài Loan: 300 người biểu tình đòi ngưng bắn ở Gaza

- Thủ tướng Israel hứa với Mỹ sẽ tấn công mục tiêu quân sự của Iran, không nhắm các mục tiêu hạt nhân hay dầu mỏ

- TQ kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và vĩnh viễn ở Gaza

- Công ty tài chính Goldman Sachs doanh thu quý 3 tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,7 tỷ đô

- Công ty dược Johnson & Johnson mức thu quý 3 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 22,5 tỷ đô

- UniteHealth Group doanh thu quý 3 đạt 100,8 tỷ đô, tăng 9% so cùng kỳ năm trước.

- Liên Âu: sẽ lắng nghe kế hoạch chiến thắng của Zelensky trong thượng đỉnh ngày 17 và 18 tháng 10.

- Putin trình dự luật Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Bắc Hàn.

- Ấn Độ và Canada trục xuất nhiều nhà ngoại giao của nhau

- Nhật Bản sẽ chuẩn bị cho "bất kỳ diễn biến nào" về tình hình xung quanh Đài Loan

- Tính theo bình quân đầu người, Đài Loan giàu thứ 2 châu Á (chỉ thua Singapore) và thứ 5 toàn cầu (chỉ thua Mỹ, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Singapore)

- Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc: khi hỏi ChatGPT về chính sách tiền tệ thì lời khuyên của GPT lại trật, sai lạc

- Tuổi thọ nhân loại tăng chậm lại, không nhanh như thế kỷ 20.

- Cổ phiếu Nvidia Corporation đạt mức cao nhất mọi thời đại, vốn hóa thị trường đạt 3,4 nghìn tỷ đô

- Quận Los Angeles: cha chết, 1 thiếu niên bị bắt

- Quận Cam: chết vì đâm xe vào cột đèn

- Alabama: Truy tố John Hoa Nguyen về nhiều tội tình dục

- HỎI 1: Vũ trụ có tuổi là 26.7 tỷ năm? ĐÁP 1: Đúng vậy, theo nghiên cứu của Rajendra Gupta, GS Đại học Ottawa.

- HỎI 2: Tình bạn được hình thành trong những năm tháng tuổi teen đầy biến động của một người đặt nền tảng thiết yếu cho hạnh phúc của họ sau này trong cuộc sống? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-15/10/2024) ⦿ ---- Công ty tài chính Goldman Sachs Group Inc. đã chia sẻ vào thứ Ba rằng doanh thu ròng của công ty trong quý 3 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,7 tỷ đô la trong năm tài chính 2024. Con số này đã vượt quá kỳ vọng của thị trường. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu của công ty đã tăng 54% lên 8,40 đô la trong quý 3 và thu nhập ròng trong giai đoạn được báo cáo đã tăng 45% lên 3,0 tỷ đô la. Cổ phiếu của Tập đoàn đã tăng 3,42% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo thu nhập để bán ở mức 540,65 đô la.

.

⦿ ---- Công ty dược Johnson & Johnson đã báo cáo vào thứ Ba rằng doanh số bán hàng trong quý thứ ba của công ty đã tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 22,5 tỷ đô la. Thu nhập ròng giảm 37,5% xuống còn 2,7 tỷ đô la, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 34,3% xuống còn 1,11 đô la. Công ty đã cập nhật hướng dẫn cả năm của mình, với EPS pha loãng trong khoảng từ 9,88 đến 9,98 đô la và doanh số từ 88,4 tỷ đô la đến 88,8 tỷ đô la. Công ty cũng đã giảm EPS hoạt động đã điều chỉnh từ 10,05 đô la xuống 9,91 đô la để tính đến tác động của việc mua lại V-Wave. Cổ phiếu của Johnson & Johnson đã tăng 2,12% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công bố thu nhập.

.

⦿ ---- UniteHealth Group Inc. đã chia sẻ vào thứ Ba rằng doanh thu của công ty y tế này trong quý thứ ba của năm tài chính 2024 đạt 100,8 tỷ đô la, tăng 9% so cùng kỳ năm trước. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, trên cơ sở hàng năm, thu nhập ròng thuộc về các cổ đông phổ thông của công ty đã tăng 3,4%, lên 6 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 4,3% lên 6,51 đô la. Doanh nghiệp này dự kiến ​​EPS cả năm 2024 của mình sẽ ở mức từ 15,50 đến 15,75 đô la. Cổ phiếu của UnitedHealth đã giảm 2,20% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi báo cáo được công bố.

.

⦿ ---- Chuỗi tiệm thuốc tây Walgreens cho biết hôm thứ Ba rằng họ có kế hoạch đóng cửa 1.200 cửa tiệm trong ba năm tới, trong khi họ tìm cách thu hẹp hơn nữa dấu ấn của mình trong bối cảnh doanh số bán hàng giảm sút và hành vi của người tiêu dùng thay đổi. Chuỗi hiệu thuốc này cho biết 500 trong số các cửa hàng đóng cửa sẽ diễn ra trong 12 tháng tới. Họ ước tính 1/4 trong số 8.700 cửa hàng của mình tại Hoa Kỳ là không có lãi.

.

Walgreens đã công bố việc đóng cửa như một phần của thu nhập quý IV và cả năm tài chính, vượt qua kỳ vọng của Thị trường chứng khoán Wall Street. Trong một tuyên bố, CEO Tim Wentworth thừa nhận rằng công ty đang trong quá trình "chuyển mình" và "cần có thời gian".

.

Vào tháng 6, Walgreens cho biết họ có kế hoạch đóng cửa một số lượng "đáng kể" các cửa tiệm hoạt động kém hiệu quả vào năm 2027. Thông báo hôm thứ Ba dường như là ước tính chính xác đầu tiên của công ty về số lượng địa điểm sẽ đóng cửa.

.

Cả Walgreens và đối thủ CVS đều đang phải đối mặt với môi trường hoạt động khó khăn, đấu tranh để có lãi khi người tiêu dùng thay đổi thói quen. Vào năm 2021, CVS cho biết họ sẽ đóng cửa khoảng 900 cửa hàng, tương đương khoảng 10% các địa điểm tại Hoa Kỳ, từ năm 2022 đến năm 2024. Chuỗi tiệm thuốc tây Rite Aid gần đây đã thoát khỏi tình trạng phá sản và sẽ hoạt động như một công ty tư nhân.

.



.

Các chuỗi hiệu thuốc đã bị siết chặt một phần do những thay đổi đối với thị trường thuốc theo toa, bao gồm cả việc hoàn trả thấp hơn từ các nhà quản lý lợi ích dược phẩm (PBM), các công ty bên thứ ba quản lý các lợi ích thuốc theo toa cho các công ty bảo hiểm y tế.

.

Gần đây, PBM đã bị cáo buộc làm tăng chi phí thuốc và là mục tiêu của nhiều cải cách và hành động lập pháp và quản lý. Kết quả cuối cùng là ngày càng có nhiều "sa mạc hiệu thuốc" trên khắp nước Mỹ.

.

⦿ ---- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, người từng phục vụ trong chính quyền Trump, cho biết hôm thứ Hai rằng công chúng nên coi cựu Tổng thống Trump là "nghiêm túc" khi Trump đề xuất sử dụng quân đội chống lại công dân Hoa Kỳ. "Tất nhiên là tôi lo ngại", Esper trả lời Kaitlan Collins của CNN trên "The Source", khi được hỏi liệu ông có lo ngại Trump sẽ "cố gắng sử dụng Vệ binh Quốc gia, quân đội, chống lại công dân Hoa Kỳ" hay không.

.

"Bởi vì tôi đã trải qua điều đó và tôi đã chứng kiến ​​vào mùa hè năm 2020, khi Tổng thống Trump và những người xung quanh ông muốn sử dụng Vệ binh Quốc gia ở nhiều khả năng khác nhau tại các thành phố như Chicago, Portland và Seattle", Esper cho biết.

.

Esper đặc biệt lưu ý đến một trường hợp vào tháng 6 năm 2020 khi ông nói rằng Trump "muốn đưa quân đội đang tại ngũ vào cuộc" để chống lại những người biểu tình. "Vì vậy, điều khiến tôi lo ngại không kém về bình luận của ông ấy là việc sử dụng quân đội trong những loại việc này", Esper nói thêm.

.

Esper cho biết "tin tốt" là hầu hết các trường hợp sử dụng vũ lực quân sự đó đều là bất hợp pháp, trừ những trường hợp bất khả kháng khi có thể viện dẫn một số điều như Đạo luật [tình hình] nổi loạn. "Nhưng tôi cảm thấy ông Trump có xu hướng sử dụng quân đội trong những tình huống này trong khi quan điểm của tôi là đó là vai trò không tốt của quân đội", Esper cho biết. "Chỉ có lực lượng thực thi pháp luật mới nên thực hiện những hành động đó".

.

Esper cũng cho biết ông lo ngại về những người mà Trump sẽ đưa vào chính quyền của mình nếu cựu tổng thống đắc cử nhiệm kỳ thứ hai sau ba tuần nữa. Esper cho biết ông lo ngại "năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ giống năm cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên của Trump hơn".

.

"Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã học được rằng chìa khóa là tập hợp những người xung quanh bạn, những người sẽ làm theo ý bạn, những người sẽ không phản kháng, những người sẽ thực hiện những gì bạn muốn làm. Và tôi nghĩ ông ấy đã nói về điều đó, những người ủng hộ ông ấy đã nói về điều đó, và tôi nghĩ lòng trung thành sẽ là phép thử đầu tiên", ông nói thêm.

.

Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi cựu tổng thống trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật đã đề xuất sử dụng Vệ binh Quốc gia hoặc quân đội vào Ngày bầu cử để chống lại những gì ông mô tả là sự hỗn loạn tiềm tàng từ "kẻ thù từ bên trong" — một nhóm mà Trump cho biết bao gồm "những kẻ điên cuồng cực đoan cánh tả".

.

Trump đã bác bỏ mối lo ngại của Tổng thống Biden rằng Ngày bầu cử sẽ không diễn ra trong hòa bình và khi được hỏi, ông cho rằng "vấn đề lớn hơn là kẻ thù từ bên trong, thậm chí không phải những kẻ đã vào và phá hủy đất nước chúng ta".

.

"Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là những kẻ từ bên trong", Trump nói. "Chúng ta có một số người rất xấu. Chúng ta có một số người bệnh hoạn, những kẻ điên cuồng cực đoan cánh tả. Và tôi nghĩ rằng nếu cần thiết, Vệ binh Quốc gia hoặc nếu thực sự cần thiết, quân đội sẽ xử lý rất dễ dàng, vì họ không thể để điều đó xảy ra."

.

⦿ ---- Cuộc thăm dò: Một nửa số cử tri có kế hoạch bỏ phiếu sớm — với sự chia rẽ đảng phái rõ rệt. Người Mỹ háo hức bỏ phiếu sớm hơn so với trước đại dịch, nhưng vẫn còn sự chia rẽ đảng phái sâu sắc về vấn đề bỏ phiếu sớm, theo cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của NBC News cho thấy.

.

Khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Ngày bầu cử, 5% cử tri đã đăng ký cho biết họ đã bỏ phiếu (3% bỏ phiếu qua thư và 2% trực tiếp), theo cuộc thăm dò mới, khảo sát mọi người từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10. Và 47% khác cho biết họ có kế hoạch bỏ phiếu sớm (20% sẽ bỏ phiếu qua thư và 27% trực tiếp).

.

⦿ ---- Thêm một cú thua pháp lý cho MAGA ở Georgia. Một tòa án Georgia đã bác bỏ một thách thức đối với luật bầu cử Georgia. Thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Fulton Robert McBurney đã phán quyết rằng việc chứng nhận kết quả bầu cử là bắt buộc theo luật Georgia, nhận thấy rằng không có hội đồng bầu cử nào “có thể từ chối chứng nhận hoặc không chứng nhận kết quả bầu cử trong bất kỳ trường hợp nào", theo báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin.

.

“Nếu các giám đốc bầu cử, như nguyên đơn thúc giục, được tự do đóng vai trò là điều tra viên, công tố viên, bồi thẩm đoàn và thẩm phán và do đó — vì một quyết định đơn phương về lỗi hoặc gian lận — từ chối chứng nhận kết quả bầu cử, cử tri Georgia sẽ bị bịt miệng”, McBurney viết. “Hiến pháp và luật bầu cử của chúng ta không cho phép điều đó xảy ra”.

.

Ngày càng có nhiều thành viên hội đồng bầu cử của Đảng Cộng hòa từ chối chứng nhận kết quả bầu cử kể từ khi Donald Trump thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, và thành viên hội đồng bầu cử của Quận Fulton, Julie Adams, một đảng viên Cộng hòa, đã kiện quận này để phản đối nghĩa vụ của cô theo luật tiểu bang là phải chứng nhận kết quả bầu cử. (Ghi chú: Đơn kiện hàm ý là, nếu Trump thua phiếu, cô Julie Adams trong cương vị ủy viên bầu cử của quận sẽ từ chối chứng nhận rằng Trump thua phiếu.)

.

Adams đã lập luận rằng các thành viên cá nhân nên có quyền quyết định có chứng nhận kết quả hay không, nói rằng chỉ có hội đồng quận mới có nghĩa vụ chứng nhận chứ không phải cá nhân, nhưng Thẩm phán Burney đã trích dẫn lời phù thủy Gandalf trong tiểu thuyết "The Lord of the Rings" ("Chúa tể của những chiếc nhẫn") để nói rằng "sẽ" chứng nhận có nghĩa là các thành viên hội đồng bắt buộc phải chứng nhận.

.

McBurney đã viết trong một chú thích rằng "Chỉ có luật sư (và thẩm phán) mới có thể làm được, chúng tôi đã làm lu mờ và bóp méo ý nghĩa của từ 'sẽ' trong công việc của mình. Đối với những người sử dụng ngôn ngữ thông thường, 'sẽ' có nghĩa là chỉ dẫn hoặc mệnh lệnh: Bạn không được vượt qua!"

.

Luật sư bầu cử Marc Elias đã ca ngợi phán quyết này, gọi đó là "một thất bại lớn đối với những người phủ nhận bầu cử ở Georgia".

.

⦿ ---- Donald Trump và phong trào MAGA của Trump phù hợp với "định nghĩa của chủ nghĩa phát xít", theo Thiếu tướng Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Randy Manner, người đã cảnh báo rằng nếu cựu tổng thống Trump trở lại nhiệm sở - đặc biệt là sau phán quyết miễn truy tố của Tòa án Tối cao - "mọi thứ sẽ thay đổi".

.

"Nếu ông Trump trở thành tổng tư lệnh một lần nữa, mọi thứ sẽ thay đổi", Manner nói trong một cuộc phỏng vấn vào tối thứ Hai với người dẫn chương trình CNN Laura Coates. "Tòa án Tối cao đã trao cho ông Trump quyền miễn truy tố và ngưỡng để biến Vệ binh Quốc gia thành lực lượng cảnh sát cá nhân của ông Trump khá thấp".

.

Manner lưu ý rằng miễn là Trump vẫn chưa tại nhiệm, "ông Trump không thể làm bất cứ điều gì gây hại trực tiếp cho người Mỹ", nhưng sau đó đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc. Manner cho biết "Hầu hết người Mỹ không biết một tổng thống điên khùng có thể dễ dàng sử dụng quân đội chống lại chính công dân của chúng ta như thế nào".

.

Manner cho biết "Tổng thống Trump không giống bất kỳ nhà lãnh đạo sáng suốt nào". Manner tiếp tục đọc một định nghĩa trong từ điển về chủ nghĩa phát xít sau khi Coates đọc một tuyên bố của Tướng quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Mark Milley gửi cho nhà báo Bob Woodward, trong đó Miley gọi Trump là "một tên phát xít hoàn toàn".

.

"Chúng ta hãy quay lại một giây, nếu bạn vào Webster trực tuyến, bạn sẽ thấy rằng chủ nghĩa này thường mang tính dân tộc chủ nghĩa, cực hữu — được rồi, chúng ta hãy xem, vì vậy chắc chắn đó là chiến dịch của Trump", Manner nói khi ông tiếp tục đọc các khía cạnh khác của chủ nghĩa phát xít mà ông cho là phù hợp với Trump.

.

"Kiểm tra, kiểm tra... đó thực sự là định nghĩa của chủ nghĩa phát xít", Manner nói. "Nếu ông Miley với tư cách là chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân gọi tổng thống Trump là phát xít, tôi rất tự hào về ông Miley vì đã phá vỡ rào cản đó để nói - nói lên sự thật - rằng ông Trump là như vậy."

.

⦿ ---- Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện, đang mở ra những cuộc phỏng vấn để giúp bà Harris. Một trong những câu hỏi mà báo chí ưa nêu ra là về Tổng Thống Biden, có phải bà Pelosi yêu cầu Biden lui bước để bà Harris ra ứng cử: Phát biểu với Jonathan Freedland của Guardian trong podcast Politics Weekly America phát sóng hôm nay, Thứ Ba, Pelosi cho biết bà vẫn coi Biden là một người bạn và đồng minh tốt, theo Guardian. Nhưng khi được hỏi liệu bà có nói chuyện với Biden kể từ khi bà can thiệp vào tháng 7 không, bà trả lời, "Kể từ đó thì không. Nhưng tôi đang cầu nguyện về điều đó".

.

Bà Pelosi nói thêm về Biden: "Tôi vô cùng kính trọng ông Biden. Tôi nghĩ ông ấy là một trong những vị tổng thống có ảnh hưởng lớn của đất nước chúng ta. Tôi nghĩ di sản của ông ấy phải được bảo vệ. Tôi không thấy điều đó xảy ra trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử. Lời kêu gọi của tôi chỉ là: 'Chúng ta hãy đi theo một hướng tốt hơn.'"

.

Tất cả là để chiến thắng: Đó là điều mà chính trị quy về, Pelosi lưu ý. "Bầu cử là quyết định", bà nói. "Bạn quyết định phải chiến thắng. Tôi đã quyết định cách đây một thời gian rằng Donald Trump sẽ không bao giờ đặt chân vào Bạch Ốc nữa với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tư cách nào khác ... Vì vậy, khi bạn đưa ra quyết định, bạn phải đưa ra mọi quyết định có lợi cho chiến thắng ... nhưng quyết định quan trọng nhất trong tất cả là ứng cử viên."

.

Về Trump, như dường tên Trump là tiếng chửi thể: Pelosi nói với Freedman rằng bà hầu như không thốt ra tên của cựu tổng thống. "Tôi nghĩ đó là một từ kỳ cục", bà nói. "Nó ngang hàng với chửi thề." Bà cũng chỉ trích cựu tổng thống vì gần đây Trump đã gọi Harris là "kẻ thiểu năng"—"Đây là một người đang tranh cử tổng thống Hoa Kỳ"—và cho biết bà đồng ý với cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, người đã gọi Trump là "phát xít đến tận xương tủy".

.

Về bà Harris: Pelosi nói rằng "Tôi luôn nghĩ rằng nước Mỹ sẵn sàng hơn cho một nữ tổng thống hơn là một nữ chủ tịch Hạ viện", lưu ý đến quá trình khó khăn của chính bà để leo lên vị trí cao nhất trong "phòng họp có trần nhà bằng đá cẩm thạch" đó. Bà nói thêm rằng bà mừng vì Harris không tranh cử với tư cách là "người phụ nữ đầu tiên hoặc người phụ nữ da màu đầu tiên. Bà đang tranh cử dựa trên sức mạnh của mình, kiến ​​thức về chính sách, chiến lược, cách trình bày và những thứ khác. Và tôi nghĩ đó là một cuộc đua khác với cuộc đua mà Hillary Clinton đã tham gia".

.

Tạp chí Vanity Fair: Tờ báo này có một hồ sơ mới về vai trò của Pelosi trong việc ngăn chặn cuộc chạy đua của Biden, và cách bà ấy mong đợi những đảng viên Dân chủ tên tuổi khác sẽ tham gia tìm người thay cho Biden để tranh cử chống Trump. "Nhưng những người đàn ông đó đã biến mất", một người trong cuộc nói với tạp chí. "Bà Pelosi không vui khi dấu vân tay đẫm máu duy nhất trên con dao [xóa sổ cuộc tranh cử của Biden] là của bà Pelosi."

.

⦿ ---- Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cũng đã phát biểu trong tuần này tại Chatham House của London, theo Sky News, lưu ý về Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng "Tôi không nghĩ ông Netanyahu từng tin vào hòa bình hay giải pháp hai nhà nước.

.

⦿ ---- Ủy ban Hành động Chính trị Người Mỹ gốc Ả Rập (AAPAC) sẽ không ủng hộ Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hoặc cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới do hai người này "ủng hộ mù quáng" cho Israel.

.

"Năm nay, chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hai ứng cử viên đang gây tổn hại cho cộng đồng của chúng ta ở đây cũng như gia đình và bạn bè của chúng ta ở quê nhà", AAPAC tuyên bố. "Chúng ta không thể bỏ phiếu cho đảng Dân chủ Kamala Harris hoặc đảng Cộng hòa Donald Trump, những người ủng hộ mù quáng chính phủ Israel tội phạm do những kẻ cực hữu cực đoan lãnh đạo, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu".

.

Nhóm này, thường ủng hộ đảng Dân chủ, có kế hoạch từ chối ủng hộ một ứng cử viên lần đầu tiên kể từ khi thành lập hơn 20 năm trước vì "không ứng cử viên nào đại diện cho hy vọng và ước mơ của chúng ta với tư cách là người Mỹ gốc Ả Rập".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang đi khắp các tiểu bang Pennsylvania, Wisconsin và Michigan trong tuần này, khi các cuộc thăm dò ý kiến đang diễn ra căng thẳng và đảng Dân chủ đang lo lắng về khả năng họ lại để mất "bức tường xanh" vào tay cựu Tổng thống Trump. Trong sáu ngày tới, Harris sẽ dành ba ngày ở Michigan, hai ngày ở Pennsylvania và một ngày ở Wisconsin với nhiều điểm dừng chân trong mỗi chuyến thăm.

.

Cả ba tiểu bang đều đang ở bờ vực thẳm trong cuộc đua giành chức tổng thống, với Harris dẫn trước Trump 0,7 điểm phần trăm ở Pennsylvania, theo cuộc thăm dò tổng hợp của Decision Desk HQ/The Hill, và Trump dẫn trước 0,8 điểm ở Michigan và 0,1 điểm ở Wisconsin. Sẽ rất khó để Trump hoặc Harris giành chiến thắng nếu họ thua ba tiểu bang dao động này, vốn đã dịch chuyển theo cùng một hướng trong mọi cuộc tranh cử tổng thống kể từ năm 1992.

.

Harris hy vọng sẽ xây dựng con đường thứ hai để giành được 270 phiếu đại cử tri, bao gồm các chiến thắng ở các tiểu bang dao động khác như Georgia, North Carolina và Arizona. Nhưng bà vẫn kém Trump về điểm trung bình của RealClearPolitics ở những tiểu bang này, tất cả đều do các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong vài thập niên qua.

.

Các tiểu bang này cũng quan trọng như nhau đối với Trump, người có thể giành chiến thắng ở cả ba tiểu bang miền Nam cùng với tiểu bang dao động Nevada, và sau đó vẫn thiếu 270 phiếu đại cử tri. "Không thể phủ nhận thực tế là ba tiểu bang trong cái gọi là bức tường xanh này đóng vai trò then chốt đối với cả hai chiến dịch", Al Mottur, một chiến lược gia và nhà tài trợ của đảng Dân chủ tại Brownstein Hyatt Farber Schreck cho biết.

.

Harris phải đối mặt với những thách thức thực sự ở cả ba tiểu bang. Các cử tri của Liên đoàn là nhân tố chủ chốt trong bức tường xanh, và Harris đã chứng kiến Teamsters và Hiệp hội Cứu hỏa Quốc tế lựa chọn không ủng hộ trong chu kỳ này sau khi ủng hộ Tổng thống Biden thay vì Trump bốn năm trước.

.

Tại Michigan, Harris phải đối mặt với thách thức là bảo vệ cách tiếp cận của chính quyền Biden đối với Israel và Gaza, điều này đã khiến các cử tri người Mỹ gốc Ả Rập, một lực lượng chính ở Tiểu bang Michigan, vô cùng tức giận.

.

⦿ ---- Hàng trăm chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang kêu gọi cựu Tổng thống Donald Trump công bố hồ sơ y tế cá nhân của Trump, giống như Phó Tổng thống Kamala Harris và Tổng thống Joe Biden đã làm. Trump chưa bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của mình, dù là thông tin thuế hay thông tin y tế. Ngay cả trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump đã nhận được một lá thư từ bác sĩ riêng, lá thư này đã tạo ra nhiều tiếng cười giễu hơn là sự đảm bảo quá trình chuyên nghiệp.

.

Hôm thứ Hai, chiến dịch của Kamala Harris đã công bố một lá thư được 250 chuyên gia chăm sóc sức khỏe ủy quyền yêu cầu Trump công bố thông tin y tế của mình. Nếu đắc cử, Trump sẽ trở thành tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử. Thực tế đó và những bài phát biểu kỳ lạ của Trump đã khiến một số người cho rằng Trump không đủ ổn định về mặt nhận thức để lãnh đạo quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.

.

Lá thư trích dẫn tuyên bố ngày 20 tháng 8 của Trump, nói rằng ông 'vui vẻ' công bố hồ sơ y tế của mình. "Trong 55 ngày kể từ đó, ông Trump vẫn chưa làm như vậy", lá thư cho biết. "Do Donald Trump không tiết lộ thông tin sức khỏe gần đây, chúng ta chỉ còn cách suy diễn từ sự xuất hiện trước công chúng. Và trên phương diện đó, Trump đang tụt hậu đáng lo ngại so với bất kỳ tiêu chuẩn nào về sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ và thể hiện những đặc điểm đáng báo động về tình trạng suy giảm thị lực".

.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhấn mạnh tuổi tác cao của Trump là lý do để tiết lộ hồ sơ của ông. "Donald Trump đã gần 80 tuổi", bức thư tiếp tục. "Mặc dù nhiều người lớn tuổi vẫn hoạt động rất tốt, nhưng tuổi tác cũng có thể đi kèm với những thay đổi về nhận thức ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tốt của chúng ta trong các bối cảnh phức tạp. Chúng ta thấy điều đó từ Trump, khi ông sử dụng các cuộc mít tinh và sự xuất hiện của mình để nói lan man, quanh co và chỉ trích thô bạo nhiều bất bình mà ông nhận thấy".

.

Sau đó, bức thư nêu tên một số thuyết âm mưu mà Trump đã bịa ra, như những người nhập cư ăn thịt thú cưng của người dân và FEMA không cung cấp viện trợ cho những người ở North Carolina. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết, "việc Trump từ chối tiết lộ ngay cả thông tin sức khỏe cơ bản cũng là một sự thiếu tôn trọng đối với người dân Mỹ".

.

Khi nói chuyện với CNN vào năm 2019, cựu Thượng nghị sĩ Bob Kerrey (D-NE) đã yêu cầu Trump chứng minh rằng Trump bị gai xương, đó là lý do Trump thoát khỏi đi lính cho cuộc chiến ở Việt Nam. Ông Kerrey giải thích rằng gai xương không biến mất. Vì vậy, Trump vẫn sẽ thấy chúng trên phim chụp X-quang của mình.

.

⦿ ---- Thêm một cựu cột trụ đài Fox tuyên bố ủng hộ bà Harris. Cựu nhân vật của Fox News Geraldo Rivera đã thông báo trong một bài đăng dài gửi tới X vào thứ Hai rằng ông ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024. Rivera viết: "Chỉ còn ba tuần nữa là đến Ngày bầu cử, Donald J. Trump có cơ hội hợp lý để trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Bất chấp các nỗ lực ám sát, luận tội, Công tố đặc biệt, kết án trọng tội và hàng trăm triệu đô la tiền phạt dân sự, hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy cuộc đua của ông với Phó Tổng thống Kamala Harris quá sít sao để có thể dự đoán".

.

Rivera, một người bảo thủ, đôi khi đã bất đồng quan điểm với Cộng Hòa và các nhà bình luận cánh hữu khác trên sóng phát thanh, chỉ trích Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-TX) và Josh Hawley (R-MO) vì đã thúc đẩy các thuyết âm mưu bầu cử vô căn cứ của Trump và chỉ trích kênh truyền hình của ông vì đã lặp lại một cách thiếu phê phán những gì các công ty năng lượng tăng giá quá mức nói về giá xăng.

.

Năm 2016, Rivera giải thích, ông "kinh ngạc" về Trump, và trong nhiều năm "đã cho ông Trump hưởng lợi từ hầu hết những nghi ngờ" thông qua vô số vụ bê bối và tranh cãi. "Lần cuối cùng Tổng thống Trump và tôi nói chuyện là vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020, khi ông Trump gọi điện cho tôi ở nhà", Rivera viết. "Tôi hỏi ông ấy sẽ làm gì nếu số phiếu bầu vẫn chống lại ông ấy. Như tôi đã đưa tin trên Fox News vào sáng cùng ngày, thứ Sáu ngày 13, ông ấy nói với tôi rằng ông Trump là một người đàn ông hợp lý và sẽ làm điều đúng đắn nếu thời điểm đó đến. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, Tổng thống Trump bắt đầu một chiến dịch ngày càng đe dọa nhằm làm mất uy tín của cuộc bầu cử năm 2020. Với dàn diễn viên phụ hỗn tạp gồm những nhân vật ngày càng cực đoan, ông Trump đã lao từ một lý thuyết kỳ lạ này sang lý thuyết kỳ lạ khác, không đưa ra bằng chứng có ý nghĩa nào cho thấy ông đã bị đảng Dân chủ cướp mất. Không có bằng chứng nào tồn tại".

.

"Nếu bạn là một đảng viên Cộng hòa, Donald Trump đã biến bạn thành kẻ nói dối", Rivera viết. "Ông Trump đã dụ dỗ và đe dọa hàng chục triệu người giả vờ rằng ông ta đã tái đắc cử vào năm 2020 và cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Để thúc đẩy Lời nói dối lớn đó, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Trump đã kích động và phát động cuộc tấn công dữ dội vào trung tâm của nền dân chủ, Điện Capitol Hoa Kỳ mà ông Trump đã bị luận tội. Khi những người ủng hộ ông ta phá hoại không gian thiêng liêng đó, ông ta đã gọi điện thúc giục Phó Tổng thống Mike Pence về cơ bản là lật ngược ý chí của người dân Mỹ. Pence đã từ chối đặt Trump lên trên Hiến pháp. Trump đã đâm sau lưng Hiến pháp."

.

Rivera cho biết, cuối cùng thì không có gì quan trọng hơn điều đó và ông ta không thể ủng hộ việc đưa Trump trở lại nắm quyền.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump có lợi thế nhỏ so với Phó Tổng thống Harris với những cử tri đi bỏ phiếu sớm ở các tiểu bang chiến trường, theo các cuộc thăm dò mới cho thấy, một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành chức tổng thống đầy tính cạnh tranh.

.

Một cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris cho thấy 48% cử tri cho biết họ sẽ bỏ phiếu sớm ở các tiểu bang dao động quan trọng đã chọn Trump, trong khi 47% đứng về phía Harris. 5% số người được hỏi khác cho biết họ đã chọn một lựa chọn khác hoặc vẫn chưa bỏ phiếu.

.

Mark Penn, đồng giám đốc cuộc thăm dò cho biết "chiến lược tiểu bang dao động của Trump đang mang lại hiệu quả". Trong số tất cả các cử tri ở các tiểu bang dao động quan trọng, Trump đã tăng 2 điểm, với 48% ủng hộ so với 46% của Harris, cuộc khảo sát cho thấy.

.

Tuy nhiên, Harris đã tăng vọt lên dẫn trước 8 điểm mạnh mẽ trong số những cử tri đi bỏ phiếu sớm trên toàn quốc, với 51% ủng hộ so với 43% của Trump. Nhìn chung, 45% cử tri cho biết họ sẽ bỏ phiếu sớm, so với 50% có kế hoạch bỏ phiếu vào Ngày bầu cử.

.

Một số ít các tiểu bang chiến trường sẽ đóng vai trò then chốt trong việc quyết định ai sẽ giành chiến thắng tại Phòng Bầu dục vào mùa thu năm nay khi Harris và Trump bước vào chặng nước rút của một cuộc đua vô cùng căng thẳng, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Ngày bầu cử.

.

Trên toàn quốc, tổng hợp các cuộc thăm dò do The Hill/Decision Desk HQ biên soạn cho thấy phó tổng thống dẫn trước đối thủ GOP của mình 3 điểm, với khoảng 50% sự ủng hộ so với 47% của Trump. Cuộc thăm dò mới của Harvard CAPS/Harris cho thấy cuộc đua thậm chí còn sít sao hơn, với Harris chỉ hơn cựu tổng thống một điểm trong số những cử tri đã đăng ký nói chung.⦿ ---- Hiệp hội lính cứu hỏa chuyên nghiệp California CPF đã tuyên bố ủng hộ Harris hôm Thứ Hai, trái ngược với Hiệp hội lính cứu hỏa quốc tế quốc gia sau khi hiệp hội này tuyên bố trong tháng này rằng họ sẽ không ủng hộ một ứng cử viên tổng thống nào."Cả lính cứu hỏa và cư dân California đều không thể chịu đựng được một Tổng thống đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ cho lính cứu hỏa liên bang vì các sở thích chính trị", chủ tịch công đoàn California, Brian Rice, cho biết trong một tuyên bố. "Việc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc nên nhằm mục đích hỗ trợ người dân có cuộc sống và nhà cửa đang bị đe dọa bởi cháy rừng, lũ lụt và động đất, chứ không phải là chính trị đảng phái. CPF biết Kamala Harris hiểu được mức độ nghiêm trọng của trách nhiệm đó".Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ cắt giảm tiền tài trợ cho các vụ cháy rừng ở tiểu bang California nếu ông thắng cử vào tháng 11. Trước đây, Trump đã đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ liên bang cho các vụ cháy rừng ở California khi ông còn đương nhiệm. Vào năm 2020, ban đầu Trump đã từ chối yêu cầu của tiểu bang về viện trợ cháy rừng trước khi cuối cùng chấp thuận.⦿ ---- Thêm một cựu quan chức của chính phủ Trump tuyên bố ủng hộ bà Harris. Bà Omarosa Manigault Newman, được biết đến qua thời gian tham gia chương trình truyền hình The Apprentice và thời gian ngắn làm việc tại Bạch Ốc của Trump, đã tuyên bố ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống trong một cuộc phỏng vấn với báo Variety hôm thứ Hai. Bà cho biết: "Tôi nghĩ điều khiến ông Trump khó chịu nhất là thất bại [tiếp theo] này có thể đến từ một người phụ nữ da màu".Sau khi làm giám đốc truyền thông cho Văn phòng Liên lạc Công chúng Bạch Ốc của Trump hồi năm 2017, Manigault Newman đã gọi cựu tổng thống Donald Trump là "một kẻ phân biệt chủng tộc" và nói rằng ông Trump đang suy giảm nhận thức trong cuốn hồi ký "Unhinged" năm 2018 của bà, một tình cảm mà bà đã lặp lại trong sự ủng hộ của mình.Bà nói với Variety rằng: "Bất kỳ ai quan sát Donald Trump và thậm chí dành một chút thời gian để so sánh từ năm 2016 đến nay — điều trở nên rõ ràng với những gì đang xảy ra với Donald là ông ấy có vốn từ vựng hạn chế". Bà nói thêm rằng sau gần 30 năm sự nghiệp chính trị của mình (trước đó bà là nhân viên của chính phủ Clinton), bà hy vọng Harris sẽ mang đến một thế hệ lãnh đạo chính trị mới. “Khi bà Harris chiến thắng — nếu bà chiến thắng — tôi hy vọng bà Harris sẽ mang đến nguồn năng lượng mới”, bà nói.⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào tuần này, theo tờ The New York Times đưa tin vào thứ Hai. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với công ty truyền thông cực hữu này được lên lịch vào thứ Tư, ngày 16 tháng 10 và sẽ phát sóng cùng ngày lúc 6 giờ chiều theo giờ miền Đông (tức 3 giờ chiều giờ California). Fox News trước đây đã đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận giữa Harris và đối thủ đảng Cộng hòa của bà, Donald Trump, vào cuối tháng này tại Pennsylvania.⦿ ---- Cựu tổng thống Donald Trump đã tấn công Fox News vào Chủ Nhật chỉ vài giờ sau khi kênh truyền hình bảo thủ này phát sóng một cuộc phỏng vấn trực tiếp được thổi phồng rất nhiều với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. "FoxNews dành quá nhiều thời gian phỏng vấn phía bên kia nên chúng ta phải thắng, BẤT CHẤP họ", Trump đăng trên nền tảng Truth Social của mình, vài giờ sau khi Fox ủng hộ nhiệt thành phát sóng cuộc trò chuyện riêng của ông với người dẫn chương trình Sunday Morning Futures Maria Bartiromo lần thứ hai trong ngày.Trong cuộc trò chuyện với Bartiromo, Trump đã được tự do tung ra những cuộc tấn công cá nhân vô căn cứ vào Phó Tổng thống Kamala Harris và Tổng thống Joe Biden, tuyên bố rằng ông Biden "dành cả ngày để ngủ". Ông Trump được phép tuyên bố sai sự thật rằng ông Trump đang dẫn đầu trong mọi cuộc thăm dò của các tiểu bang dao động và tại một thời điểm nào đó đã nói rằng Trump sẽ bổ nhiệm Elon Musk làm "Bộ trưởng cắt giảm chi phí", một vị trí trong nội các không tồn tại. Rõ ràng đối với Trump, không gì ngoài nội dung 100% của MAGA là đủ lòng trung thành.⦿ ---- Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) đã chỉ trích chính quyền Biden hôm thứ Hai về cái mà bà gọi là chính quyền Israel "không kiềm chế". Ocasio-Cortez viết trên mạng X: "Những nỗi kinh hoàng đang diễn ra ở miền bắc Gaza là kết quả của một chính quyền Netanyahu hoàn toàn không kiềm chế, được chính quyền Biden trang bị vũ khí đầy đủ trong khi viện trợ lương thực bị chặn và bệnh nhân bị đánh bom trong bệnh viện. Đây là một cuộc diệt chủng người Palestine. Hoa Kỳ phải ngừng cho phép điều đó. Cấm vận vũ khí ngay bây giờ".Bài đăng của Ocasio-Cortez được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Harris thúc đẩy Israel tăng cường viện trợ cho Gaza trong một bài đăng của riêng bà, trích dẫn một báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). "Liên Hợp Quốc báo cáo rằng không có thực phẩm nào vào miền bắc Gaza trong gần 2 tuần. Israel phải khẩn trương hành động nhiều hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ cho những người cần", Harris cho biết trong bài đăng của bà trên X. "Dân thường phải được bảo vệ và phải được tiếp cận với thực phẩm, nước và thuốc men. Luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng.”Lời chỉ trích hôm thứ Hai của Ocasio-Cortez cũng được đưa ra khi Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ gửi 100 quân và một hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Cuối cùng đến Israel, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiệu chỉnh phản ứng của Israel đối với các cuộc tấn công mới nhất của Iran.Nữ Dân biểu theo chủ nghĩa tiến bộ ở New York đã kêu gọi Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel kể từ trước khi Hamas phát động cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Bà Ocasio-Cortez và các thành viên khác của "Biệt đội" đã tăng cường kêu gọi lệnh cấm vận vũ khí khi số thương vong do cuộc chiến trả đũa của Israel ngày càng tăng.⦿ ---- Không phải âm mưu ám sát Trump? Người đàn ông bị cảnh sát mô tả là "kẻ điên" và có khả năng trở thành sát thủ đã lên tiếng và có ý định thực hiện hành động pháp lý sau khi bị bắt với nhiều khẩu súng trong xe khi cố gắng vào cuộc biểu tình của cựu tổng thống Donald Trump vào thứ Bảy tại Thung lũng Coachella.Trong đoạn video dài 75 phút được ghi lại trong một phòng nghỉ sau vụ việc, Vem Miller đã nêu ra các giá trị chính trị của mình và cáo buộc cơ quan thực thi pháp luật nói dối công chúng bằng cách công bố một "thuyết điên khùng rằng tôi đến đó để gây hại"."Mọi thứ bạn nghe được từ các sở cảnh sát này đều là lời nói dối hoàn toàn", Miller nói trong đoạn video dài, trong đó anh trình bày về lịch sử nghề nghiệp và chính trị của mình, đồng thời đề cập đến văn hóa hủy bỏ, "những người theo thuyết âm mưu" và lợi ích của ivermectin và hydroxychloroquine trong "cái gọi là" đại dịch. "Những gì họ đã làm là vi phạm nghiêm trọng các quyền hiến định của chúng ta". Đoạn video được đăng trên The American Happens Network, nơi anh là đối tác.Theo cảnh sát, Miller, 49 tuổi, có một khẩu súng ngắn, một khẩu súng lục, một băng đạn dung lượng lớn và nhiều hộp đạn khi cảnh sát tiếp cận anh ta. Các loại súng này không được đăng ký và Miller đã bị bắt giữ và sau đó bị đưa vào nhà tù quận vì sở hữu một khẩu súng đã nạp đạn và băng đạn dung lượng lớn, cảnh sát cho biết.Anh ta được tại ngoại vào thứ Bảy với số tiền bảo lãnh là 5.000 đô la và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 2 tháng 1/2025, theo cơ sở dữ liệu tù nhân. Cảnh sát trưởng Chad Bianco cho biết vào Chủ Nhật rằng chính quyền Quận Riverside đang làm việc với Sở Mật vụ và FBI, và bất kỳ cáo buộc bổ sung nào sẽ do chính phủ liên bang đưa ra.Tại một cuộc họp báo vào Chủ Nhật, Bianco cho biết ông tin rằng các cảnh sát của mình đã "ngăn chặn một nỗ lực ám sát khác". Các sự kiện vào thứ Bảy diễn ra sau các nỗ lực ám sát nhằm vào Trump tại một cuộc biểu tình vào tháng 7 và tại một trong những sân golf của ông vào tháng 9.Miller đang lái một chiếc SUV màu đen tại một trạm kiểm soát ở Đại lộ 52 và Đường Celebration khi các cảnh sát được phân công đến cuộc biểu tình đã tiếp cận anh ta ngay trước 5 giờ chiều. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào thứ Bảy, họ cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến sự an toàn của Trump hoặc sự an toàn của những người tham dự sự kiện.Theo Bianco, Miller đã bị chặn lại khi anh ta đến khu vực bên trong để tham gia cuộc biểu tình. Bianco cho biết xe của anh ta không được đăng ký và trong tình trạng lộn xộn với "biển số giả rõ ràng", và trên xe có nhiều hộ chiếu và giấy phép lái xe mang tên khác nhau. Bianco cho biết Miller được xác định là một công dân có chủ quyền, một nhóm cực hữu không tin vào sự kiểm soát của chính phủ.Trong video, Miller phủ nhận việc mình là thành viên của bất kỳ nhóm nào như vậy, thay vào đó tự nhận mình là người theo chủ nghĩa Tự do và là "người yêu nước trung thành" ủng hộ Trump và nhiệt tình bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và Tu chính án thứ hai.Miller cho biết anh ta đã tranh cử tại Nevada với tư cách là đảng viên Cộng hòa vào năm 2022 và đã tham gia ủng hộ chiến dịch tranh cử của Trump, bao gồm cả vai trò là đội trưởng nhóm họp kín, và anh ta đã tham dự nhiều cuộc biểu tình và sự kiện của Trump, buổi tối đã gặp cựu tổng thống Donald Trump Jr. và Eric Trump. Ông cho biết trước đây ông đã ủng hộ Barack Obama, nhưng đã có "sự thức tỉnh về mặt chính trị" vào năm 2015.Khi ông đến bãi đậu xe để tham gia cuộc biểu tình vào thứ Bảy, ông đã nói với cơ quan thực thi pháp luật rằng ông có hai khẩu súng trong cốp xe, ông lưu ý trong video rằng ông đã mua những khẩu súng này sau khi nhận được những lời đe dọa giết người vào năm 2022 nhưng chưa bao giờ bắn chúng. Ông đã tiết lộ về những khẩu súng tại các cuộc biểu tình trước đây của Trump ở các tiểu bang bảo thủ hơn về mặt chính trị, vì vậy ông không nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề, ông nói.Thay vào đó, ông cho biết, ông đã bị còng tay, bị đưa vào phía sau một chiếc xe cảnh sát nóng nực và từ chối cuộc gọi điện thoại của mình. Phó cảnh sát trưởng đã bắt giữ ông gọi ông là "một con giòi" và "một trong những người cuồng Trump ngu ngốc (dumb Trump people)", ông nói."Lúc này, rất rõ ràng rằng mục tiêu của viên cảnh sát bắt giữ này là để làm gương cho những người ủng hộ Trump, là để truy tố những người ủng hộ Trump, không liên quan gì đến luật pháp", Miller nói và nói thêm, "Điều này sẽ trở thành một vụ kiện lớn". Cảnh sát trưởng Chad Bianco, người đã tham dự cuộc biểu tình của Trump, cho biết vụ bắt giữ không phải là chính trị.⦿ ---- Trung Quốc chuẩn bị thực hiện "các biện pháp bổ sung" để tăng cường an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình đồn trú tại Lebanon, theo bình luận của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Wu Qian, đưa ra hôm thứ Ba. Wu nhấn mạnh rằng sự an toàn của quân đội Trung Quốc vẫn là ưu tiên hàng đầu, với việc theo dõi chặt chẽ tình hình trong khu vực. Ông lên án cuộc tấn công gần đây của Israel vào Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), kêu gọi điều tra toàn diện về vụ việc. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan ngăn chặn các sự cố trong tương lai và đảm bảo bảo vệ nhân sự và tài sản của Liên hợp quốc.Vào ngày 11 tháng 10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận đã vô tình bắn bị thương hai thành viên UNIFIL trong một chiến dịch gần đây, gây ra sự lên án rộng rãi của quốc tế. Trong khi đó, các quan chức Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Năng lượng Eli Cohen, đã kêu gọi rút lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc khỏi miền nam Lebanon, đặt câu hỏi về vai trò của lính LHQ trong việc duy trì an ninh khu vực.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết hôm thứ Ba rằng cuộc chiến ở Gaza là bằng chứng cho thấy hệ thống quốc tế "được thiết kế để bảo vệ đặc quyền của một nhóm thiểu số nhất định". Phát biểu tại Hội nghị Tương lai của Palestine, Fidan nhấn mạnh rằng hệ thống này hiện đang bị "sử dụng và lạm dụng"."Hệ thống quốc tế cố tình không ngăn chặn cuộc diệt chủng này", quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đồng thời cảnh báo rằng nếu không khắc phục, các vấn đề xảy ra ở Gaza sẽ xuất hiện ở những nơi khác. Fidan nhấn mạnh rằng cần phải có hành động, vì hiện tại có rất nhiều điều đang được nói đến, nhưng không có hành động nào được thực hiện để ngăn chặn cuộc diệt chủng ở Trung Đông.⦿ ---- Theo các chuyên gia được tờ Financial Times phỏng vấn hôm thứ Ba, Israel có thể sắp hết phi đạn phòng không. Tổng giám đốc điều hành của Israel Aerospace Industries thuộc sở hữu nhà nước Boaz Levy nói với tờ báo rằng "không có gì bí mật khi chúng tôi cần bổ sung kho dự trữ" và một số dây chuyền sản xuất của công ty đang hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu.Hệ thống phòng không của Israel đã chứng minh được vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công từ cả Hamas ở Dải Gaza và Hezbollah ở Lebanon. Tuần trước, Hoa Kỳ đã gửi một hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Israel để tăng cường năng lực của nước này. Tuy nhiên, cựu giám đốc chiến lược của Lực lượng Phòng vệ Israel Assaf Orion cho biết Hezbollah chỉ "bắn ở khoảng 1/10 năng lực phóng ước tính trước chiến tranh", cảnh báo rằng nhóm chiến binh này vẫn còn đủ hỏa lực để "tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ". Trong khi đó, cựu nghiên cứu gia tại Bộ Quốc phòng Israel Ehud Eilam nói với FT rằng "chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Israel bắt đầu hết phi đạn bắn chặn và phải ưu tiên cách triển khai chúng".⦿ ---- Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc (UN) cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) cho biết quân đội Israel đã bắn chết ít nhất 10 người và làm bị thương 40 người tại một trong những trung tâm thực phẩm của cơ quan này ở phía bắc Gaza. UNRWA cho biết lực lượng Israel "bắn đạn pháo vào bên trong và bên ngoài" trung tâm phân phối ở Jabalia, "trong khi mọi người đang cố gắng lấy thực phẩm từ trung tâm". Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận về vụ việc.⦿ ---- Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ vẫn ở mọi vị trí của họ tại Lebanon, bất chấp lời kêu gọi di chuyển từ Israel do các cuộc đụng độ ngày càng gia tăng giữa Israel với Hezbollah. Trưởng đoàn gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix đã xác nhận quyết định này, nhấn mạnh rằng quyết định này "vẫn" được duy trì. Quyết định này được đưa ra sau khi 5 lính gìn giữ hòa bình bị Israel bắn thương vào tuần trước trong một số vụ việc gần Đường ranh giới xanh.⦿ ---- Theo tin của phóng viên ABC từ Jerusalem, Israel tiếp tục bắn phá miền bắc Gaza, trong một trong những hoạt động được các nhân viên cứu trợ mô tả là một trong những hoạt động dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Hiện tại, có lo ngại rằng Israel có ý định di tản dân thường khỏi miền bắc Gaza theo một kế hoạch gây tranh cãi. Người dân và người tị nạn ở thành phố Jabalia đang bước vào ngày thứ 11 bị tấn công, trong một động thái mới của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mà họ cho biết là diễn ra sau khi có thông tin tình báo rằng Hamas đang "cải tổ trong khu vực".IDF đã yêu cầu người dân ở phía bắc di chuyển khỏi khu vực vì sự an toàn của họ, nhưng một người đàn ông Gaza nói với ABC rằng giao tranh khiến họ khó có thể rời đi. "Những người đầu tiên rời đi đã bị máy bay không người lái nhắm tới, vì vậy mọi người sợ hãi và không rời đi", ông nói. Ông cho biết, nhiều ngày sau, các thi thể nằm trên đường phố Jabalia, nơi có một trong những trại tị nạn lớn nhất Gaza."Không ai có thể đến gần để đưa họ đi và nhận dạng họ. Ngay cả gia đình họ cũng không thể tiếp cận họ". Ông cho biết do cuộc bao vây, người dân không thể đến nghĩa trang nên "mọi người sẽ chôn con cái của họ ngay trên đường phố".⦿ ---- Lực lượng Israel đã tấn công vào làng Burqa, phía tây bắc Nablus ở Bờ Tây vào thứ Hai, Wafa đưa tin. Một số xe quân sự đã xông vào làng và quân đội Israel đã bắn đạn thật, lựu đạn gây choáng và hơi cay, hãng thông tấn này cho biết, trích dẫn các nguồn tin địa phương. Chưa có báo cáo nào về thương tích hoặc bắt giữ.⦿ ---- Khoảng 300 người biểu tình đã diễn hành qua Quận Tây Môn (Ximen) của Đài Bắc vào Chủ Nhật (ngày 13 tháng 10) để ủng hộ Palestine, lên án những gì họ mô tả là sự sụp đổ của trật tự dựa trên luật lệ quốc tế và là "cuộc diệt chủng" do Israel gây ra đối với dân Gaza. Diễn hành bắt đầu tại Quảng trường Nishi Honganji, vòng quanh phố đi bộ Tây Môn và kết thúc bên ngoài Ga tàu điện ngầm Tây Môn. Tại đó, những người biểu tình đến từ nhiều thành phần khác nhau đã có bài phát biểu kêu gọi "một Palestine tự do".Đại diện của cộng đồng người Hồi giáo Đài Loan, các nhóm lao động và nhân quyền, những người theo chủ nghĩa cánh tả, thành viên công đoàn, nhạc sĩ địa phương và các thành viên của cộng đồng địa phương và nước ngoài đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì đã lãnh đạo cuộc xung đột và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vì đã cung cấp vũ khí để duy trì cuộc xung đột. Những người biểu tình cũng lên án chính phủ Đài Loan vì đã củng cố quan hệ với Israel trong bối cảnh chiến tranh. Cuộc biểu tình kết thúc bằng một cuộc "biểu tình nằm chết", thu hút sự chú ý đến hơn 42.010 người Palestine đã chết kể từ tháng 10/2023.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã nói với Hoa Kỳ rằng ông sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran chứ không phải các mục tiêu hạt nhân hay dầu mỏ, tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn lời 2 quan chức nắm rõ vấn đề này.Theo báo cáo, trong cuộc hội đàm hôm thứ Tư giữa Netanyahu và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Netanyahu cho biết ông đang có kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng quân sự ở Iran, theo cách tránh nhận thức về "sự can thiệp chính trị vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ", do tác động chính trị mà cuộc tấn công của Israel có thể gây ra. Cuộc tấn công của Israel vào Iran sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11, theo một quan chức nắm rõ vấn đề này cho biết. Israel được cho là đã nói với Hoa Kỳ rằng họ có ý định kết thúc các hoạt động ở Lebanon trong những tuần tới.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi "ngừng bắn hoàn toàn và vĩnh viễn ở Gaza" hôm thứ Hai và trả tự do cho tất cả các con tin hiện đang bị Hamas giam giữ, theo hãng thông tấn Xinhua. Vương đã nói chuyện với người đồng cấp Israel Israel Katz qua điện thoại và nhấn mạnh rằng viện trợ nhân đạo phải có thể đến được vùng đất bị chiến tranh tàn phá này mà không bị cản trở. TQ liên tục kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Gaza.⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell tuyên bố hôm thứ Hai rằng khối này sẽ chính thức lắng nghe cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới vào ngày 17 và 18 tháng 10.Borrell đã tiết lộ điều này sau cuộc họp của Hội đồng đối ngoại EU tại Luxembourg. Trước phiên họp, vị quan chức này lưu ý rằng tình hình ở Ukraine đang "trở nên tồi tệ hơn" và khối này phải cung cấp cho quốc gia này nhiều viện trợ hơn để giúp đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga. Trước đó trong ngày, có thông báo rằng Zelensky sẽ trình bày kế hoạch chấm dứt hoạt động của Nga trước quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, vào thứ Tư, ngày 16 tháng 10.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình một dự luật lên Viện Duma Quốc gia, tức là hạ viện của Quốc hội Liên bang, hôm thứ Hai để phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Bắc Hàn. Nếu dự luật được Duma chấp thuận, nó vẫn cần phải được thượng viện, Hội đồng Liên bang, thông qua trước khi trở thành luật.Putin và Lãnh tụ Tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un đã ký văn bản tìm cách thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức của Putin tới Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6, báo hiệu một giai đoạn mới trong việc mở rộng quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự giữa Nga và Bắc Hàn.⦿ ---- Ấn Độ và Canada đã trục xuất nửa tá nhà ngoại giao của nhau hôm thứ Hai sau khi có cáo buộc rằng chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi có liên quan đến "các vụ giết người, tống tiền và hành vi bạo lực" trên đất Canada. Các vụ trục xuất bắt đầu với sáu nhà ngoại giao Ấn Độ, bao gồm cả đại sứ hàng đầu của Ấn Độ tại Canada, mặc dù sau đó Ấn Độ cho biết họ đã tự rút họ về vì sự an toàn của chính họ.Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thông báo vào thứ Hai rằng họ sẽ triệu hồi phái viên hàng đầu của mình tại Canada, Cao ủy Sanjay Kumar Verma, cùng một số nhà ngoại giao và quan chức khác, cáo buộc Canada nhắm vào họ trong cuộc điều tra về vụ ám sát một nhà lãnh đạo ly khai Sikh. Bộ này cho biết họ đã nhận được một thông báo ngoại giao từ Canada cho rằng Verma là "người đáng quan tâm" trong cuộc điều tra.Ấn Độ đã bác bỏ những cáo buộc này là "vô lý" và cho biết chính phủ Canada chưa chia sẻ bất kỳ bằng chứng nào. Thay vào đó, bộ này cáo buộc Canada có "chiến lược cố ý bôi nhọ Ấn Độ để đạt được lợi ích chính trị", tuyên bố rằng chính phủ Canada đã "công khai liên kết với một chương trình nghị sự cực đoan và ly khai liên quan đến Ấn Độ". Bộ này cho biết quyết định triệu hồi các nhà ngoại giao được đưa ra vì Ấn Độ "không tin tưởng vào cam kết của Chính phủ Canada hiện tại trong việc đảm bảo an ninh cho họ".⦿ ---- Nhật Bản sẽ chuẩn bị cho "bất kỳ diễn biến nào" về tình hình xung quanh Đài Loan, Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết hôm thứ Hai, khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh hòn đảo này. "Hòa bình và an ninh trong và xung quanh Eo biển Đài Loan là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với khu vực. Nhật Bản sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình", Ishiba nói với các phóng viên. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị ứng phó với bất kỳ diễn biến nào".⦿ ---- Đài Loan xếp hạng giàu thứ 2 trong số các quốc gia châu Á và thứ 5 trên toàn thế giới về tài sản tài chính ròng bình quân đầu người, theo Allianz Global Wealth Report mới nhất. Tài sản tài chính ròng bình quân đầu người của Đài Loan năm 2023 được liệt kê là 148.750 euro (162.559 đô la Mỹ), trở thành thực thể kinh tế giàu thứ hai ở châu Á sau Singapore.Con số này, thể hiện mức tăng 9,9% theo năm, đã đưa Đài Loan lên vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng toàn cầu hàng năm, tăng năm bậc so với năm trước, theo báo cáo. Nhóm 4 nước giàu nhất (trên Đài Loan) là Hoa Kỳ với tài sản tài chính ròng bình quân đầu người là 260.320 euro; Thụy Sĩ với giá trị 255.440 euro, Đan Mạch với 172.200 euro và Singapore 171.930 euro, theo thứ tự đó.⦿ ---- Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong cho biết hôm thứ Hai rằng ông đã hỏi ChatGPT về quyết định chính sách tiền tệ của tuần trước và chatbot trả lời rằng đóng băng lãi suất là lựa chọn tốt nhất, nên Rhee nói rằng ChatGPT "không thể tin được". Rhee đưa ra nhận xét này để trả lời câu hỏi của Dân biểu Chung Il-young của Đảng Dân chủ rằng các thành viên hội đồng quản trị của BOK có thể được ChatGPT thay thế vì họ được cho là đóng vai trò nhỏ mặc dù được trả lương cao.Tuần trước, BOK đã thận trọng khởi động chu kỳ nới lỏng của mình bằng cách cắt giảm lãi suất chủ chốt 1/4 điểm phần trăm xuống còn 3,25%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. "Tôi đã sử dụng ChatGPT (liên quan đến Ủy ban Chính sách Tiền tệ) vào tháng 10 và nó nói rằng đóng băng lãi suất chuẩn là lựa chọn tốt nhất", Rhee nói với các nhà lập pháp. "Tuy nhiên, vì chúng tôi đã hạ lãi suất, nên không thể tin được ChatGPT", Rhee nói, bảo vệ vai trò của các thành viên hội đồng quản trị BOK.⦿ ---- Tuổi thọ nhân loại tăng chậm lại, không nhanh như thế kỷ 20. Con người khó có thể đạt được sự gia tăng đáng kể về tuổi thọ trong thế kỷ này, khi tốc độ tăng trưởng tuổi thọ chậm lại trong 30 năm qua ở các quốc gia có tuổi thọ cao nhất như Nhật Bản, theo một nghiên cứu gần đây của Hoa Kỳ cho thấy.Nghiên cứu do một nhóm từ Đại học Illinois và các nhóm khác thực hiện, được công bố trên tạp chí khoa học Nature Aging của Hoa Kỳ vào đầu tháng này, dự đoán rằng tỷ lệ những người đạt đến 100 tuổi vào cuối thế kỷ 21 sẽ không vượt quá 15% đối với phụ nữ và 5% đối với nam giới.Phân tích dữ liệu từ tám quốc gia có dân số sống lâu nhất, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ, cũng như ở Hồng Kông, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tuổi thọ tăng trung bình 6,5 năm từ năm 1990 đến năm 2019.Trong khi thế kỷ 20 chứng kiến tuổi thọ tăng ba năm mỗi thập niên do những tiến bộ về vệ sinh và y học giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, cũng như cải thiện sức khỏe ở người trung niên và người cao tuổi, thì tốc độ này đã chậm lại trong khoảng 30 năm trở lại đây, theo nghiên cứu.⦿ ---- Cổ phiếu của Nvidia Corporation đạt mức cao nhất mọi thời đại khi đóng cửa vào thứ Hai sau khi vốn hóa thị trường của công ty công nghệ này đạt 3,4 nghìn tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty tăng 2,4%, đóng cửa ở mức 138,07 đô la, vượt qua kỷ lục trước đó là 135,58 đô la vào tháng 6 năm nay. Nếu xem xét hàng năm, cổ phiếu của Nvidia đã tăng 180% trong khi mức tăng gần gấp chín lần so với đầu năm 2023.Sự gia tăng đáng kể như vậy về giá trị cổ phiếu của nhà sản xuất chip là kết quả của những tiến bộ nhanh chóng trong AI, với những công ty công nghệ lớn như Google và Amazon dựa vào các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia để phát triển các mô hình AI tiên tiến của họ. Cổ phiếu của công ty tăng 0,15% trong giao dịch sau giờ làm việc, được bán với giá 138,28 đô la vào lúc 4:41 chiều theo giờ miền Đông.⦿ ---- Một thiếu niên đã bị bắt vì liên quan đến cái chết của cha mình ở dãy núi San Gabriel vào cuối tuần, theo Sở Cảnh sát Quận Los Angeles. Cảnh sát được gọi đến vào khoảng 3:30 chiều thứ Bảy vì một vụ tấn công bằng vũ khí chết người trên Đường Mount Baldy Rd. gần Thác Stoddard Canyon Falls. Tại đó, một người đàn ông được tìm thấy với những vết thương nghiêm trọng ở phần thân trên. Sau đó, anh được tuyên bố đã chết tại hiện trường.Cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông lái xe rời khỏi khu vực. Người đó đã gặp tai nạn xe hơi một mình cách hiện trường chỉ vài dặm và đã bị tạm giữ để thẩm vấn. Không rõ người này có phải là người con trai sau đó bị bắt vì liên quan đến cái chết hay không. LASD cho biết "dựa trên bằng chứng", người con trai 19 tuổi của nạn nhân đã bị bắt và bị giam giữ tại đồn San Dimas. Tên của anh ta cũng như tên của nạn nhân đều không được tiết lộ. Cảnh sát không nêu rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng trong vụ giết người.Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án được yêu cầu liên hệ với Cục Điều tra giết người của LASD theo số 323-890-5500. Có thể cung cấp thông tin ẩn danh bằng cách liên hệ với Crime Stoppers theo số 800-222-8477.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Quận Cam đã chết hôm Chủ Nhật sau khi anh đâm vào một cột đèn và một cái cây khi đang đi xe gắn máy địa hình, theo Sở Cảnh sát Santa Ana. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 9:41 tối Chủ Nhật tại ngã tư Đường Westminster Ave. và Đường Rosita Place ở Santa Ana. Cảnh sát cho biết người đàn ông, Richard Lawrence Odiorne đến từ Garden Grove, đã tử vong tại hiện trường.Nhà chức trách cho biết anh ta đang điều khiển xe máy đi về hướng đông trên Đường Westminster thì đâm vào một cái cây và một cột đèn gần Rosita. Odiorne, 36 tuổi, không đội mũ bảo hiểm vào thời điểm đó. Hiện vẫn chưa rõ liệu ma túy hay rượu có phải là nguyên nhân gây ra vụ va chạm hay không. Không có thông tin chi tiết bổ sung nào được cung cấp ngay lập tức.⦿ ---- Alabama:, 29 tuổi, cư dân thị trấn Mobile, đã bị đưa vào danh sách truy tố của Đại Bồi Thẩm Đoàn Mobile về nhiều tội danh liên quan đến tình dục, bao gồm một số tội liên quan đến trẻ em. Nguyen đã tự nộp mình tại Nhà tù Metro vào sáng Thứ Hai lúc 10:42 giờ.Các tội liệt kê là: Một tội hiếp dâm cấp độ 1, một tội hiếp dâm cấp độ 2, và nhiều tội lạm dụng tình dục và tình dục đồng giới liên hệ tới trẻ em.⦿ ---- HỎI 1: Vũ trụ có tuổi là 26.7 tỷ năm?ĐÁP 1: Đúng vậy, theo nghiên cứu của Rajendra Gupta, GS Đại học Ottawa. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tình bạn được hình thành trong những năm tháng tuổi teen đầy biến động của một người đặt nền tảng thiết yếu cho hạnh phúc của họ sau này trong cuộc sống?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy tình bạn được hình thành trong những năm tháng tuổi teen đầy biến động của một người đặt nền tảng thiết yếu cho hạnh phúc của họ sau này trong cuộc sống. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc được bạn bè chấp nhận rộng rãi khi còn là thiếu niên và hình thành mối quan hệ thân thiết khi đã là thiếu niên lớn tuổi hơn đều dự đoán được mức độ hòa nhập của một người khi trưởng thành.Chi tiết: