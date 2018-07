Cam Bốt, Giam Xe, Cho Vay, Nhặt Rác, Xe Đụng

Xuân NiệmCó phải Việt Nam lập ra các đặc khu nhằm cạnh tranh với Cam Bốt để bán đất cho Trung Quốc?Câu hỏi đó chợt khởi lên, khi chúng ta thấy bản tin RFI nhan đề “Sihanoukville, thuộc địa Trung Quốc?” Bài viết này đầy lo ngại:“Vài chữ Hán và những số điện thoại hiện lên trên các tòa nhà và khu đất trống ở Sihanoukville, với các lời rao mua bán. Thành phố cảng Cam Bốt bên bờ vịnh Thái Lan, theo nhận xét của Le Monde Diplomatique, từ vài tháng qua đã trở thành vùng đất hứa cho các nhà đầu tư Trung Quốc.Trên quảng trường Độc Lập, hai tòa nhà đang xây dựng của phức hợp Blue Bay cao đến 38 tầng, đè bẹp tất cả quang cảnh xung quanh. Tại phòng giao dịch, các brochure (tài liệu quảng cáo) để sẵn được in bằng Hoa ngữ và tiếng Anh....Trên 10.000 người lao động Trung Quốc – gồm các nhân viên casino, và đa số là công nhân xây dựng – sẽ đến làm việc tại đây.”Trong khi đó, cán bộ CSVN vẫn chạy đua làm dự án bất kể môi trường người dân.Báo Tiền Phong kể chuyện Bình Định: Dân thả xe cán bộ sau khi nghe đối thoại...Trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân và giải thích của lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định, người dân đã tiến hành thả 3 xe ô tô của đoàn công tác dự án Điện mặt trời và ra về.Chiều ngày 4/7, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết: “Đại đa số người dân phản đối dự án là vì họ sợ ảnh hưởng đến việc mưu sinh, sản xuất tại đầm.”Báo Tin Tức kể: từ khi World Cup 2018 khởi tranh, các cửa tiệm cầm đồ tại TP SG cũng hoạt động nhộn nhịp hơn và lượng tài sản cầm cố cũng tăng vọt. Nhiều tiệm cầm đồ vì "quá tải" nên đã chọn các mặt hàng có giá trị cao để cầm và từ chối khéo các mặt hàng có giá trị thấp.Tại TP SG, tùy vào từng địa bàn khu vực trung tâm hay ngoại thành mà lượng khách đến giao dịch đông hay không. Đa số các cửa tiệm tại các khu vực ngoại thành do lượng khách quá đông nên đã mở cửa phục vụ 24/24.Bản tin VOV kể: Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có liên quan hoạt động cho vay nặng lãi, thu giữ nhiều hung khí.Hôm Thứ Tư 4/7/2018, công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có liên quan hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn để lập hồ sơ xử lý theo các quy định của pháp luật....Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 15 người, trong đó chỉ có 3 người đăng ký tạm trú, hầu hết các đối tượng đều có tạm trú ở miền Bắc.Báo Người Lao Động: Nhìn khách du lịch nhặt rác, chúng ta có thấy xấu hổ?Câu chuyện thứ nhất xảy ra tại Nha Trang. Một nhóm khách du lịch hơn 10 người đều đặn mỗi ngày tham gia nhặt rác trên bãi biển từ tháng 5-2018 đến nay. Hành động thiện nguyện này bắt đầu khoảng 6-7 giờ sáng, họ không chỉ là rác thải trên bờ mà còn dùng kính lặn nhặt rác dưới đáy biển....Câu chuyện thứ hai liên quan đến người Nhật. Dù đội nhà thua trận trước Colombia trong mùa giải 4 năm trước hay giành chiến thắng hôm nay thì cổ động viên Nhật vẫn luôn hành xử chuẩn mực, tử tế: đồng loạt cúi xuống nhặt rác tại chỗ ngồi và trên sân vận động.Người Việt thì sao? Khi màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam kết thúc, rác thải ngập tràn khắp nơi, trên sân vận động Mỹ Đình, dọc phố sá. Khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi đâu có bước chân của người hâm mộ bóng đá Việt, ở đó có rác.Báo Sao Star kể: Những người khách ngồi uống trà đá vỉa hè nhìn thấy một nam thanh niên ngồi gục trên xe máy nhiều giờ. Nghi ngờ có điều bất thường, nhiều người tiến đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong....chiều tối 4/7, Công an Lạng Sơn đã khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết bất thường của một nam thanh niên trên địa bàn.VietnamPlus kể: Hơn 4.100 người tử vong vì tai nạn giao thông trong sáu tháng.Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sáu tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.Báo Pháp Luật cho biết, VN có thể trở thành nhà nhập khẩu hàng đầu của Brazil về ngô, đậu tương và sẽ xem xét nhập khẩu thịt bò. Brazil cũng sẽ đẩy mạnh nhập khẩu cà phê, cá tra, tôm của VN. VN cũng sẵn sàng hợp tác, đầu tư với Brazil trong lĩnh vực chế tạo máy nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp an toàn, du lịch, giáo dục và đào tạo, dược phẩm...Báo Thanh Niên kể: Giao dịch ở Việt Nam, tiền chảy về Trung Quốc...Hình thức thanh toán QR bùng nổ khiến tình trạng chuyển ngân lậu dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới... Thay vì sử dụng thẻ ATM, khách hàng sẽ sử dụng điện thoại thông minh có ví điện tử quét qua các mã QR ở các điểm bán hoặc qua website thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ. Và số tiền này chảy lọt ra khỏi VN.... Theo thống kê của công ty này, hơn 90% trong số hơn 5 triệu khách du lịch Trung Quốc vào VN hiện thanh toán bằng mã QR vì đa số họ đều có ví điện tử của Alipay hay Wechat Pay. Lý do chính cho việc thanh toán lậu nói trên là rẻ, thuận tiện...BizLive báo động: Vốn hóa của 15 ngân hàng niêm yết “bốc hơi” hơn 27% trong 1 tháng.Chỉ trong một tháng qua, vốn hóa của 15 ngân hàng niêm yết trên 3 sàn đã “bốc hơi” tới gần 165,8 nghìn tỷ đồng (7,2 tỷ USD), tương đương mức giảm tới 27,1%, mạnh hơn rất nhiều so với mức giảm chung của thị trường.Khối ngoại vẫn “xả” ra thị trường một lượng lớn các cổ phiếu ngân hàng. Cụ thể, khối này bán ròng gần 2,2 triệu cổ phiếu BID, hơn 890 nghìn cổ phiếu HDB và 2,1 triệu cổ phiếu STB.Trên HOSE, khối này thực hiện mua vào 524 tỷ đồng nhưng lại bán ra 987 tỷ đồng, chiếm tới 28,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Như vậy, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 463 tỷ đồng, tương ứng 8,6 triệu đơn vị...