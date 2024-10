- Giải Nobel Kinh tế 2024: 3 Giáo sư Mỹ nghiên cứu về thể chế - 6 tháng sau khi Biden nhậm chức Tổng Thống năm 2021, Trump mở chiến dịch "gây sức ép" đòi mở ra bầu cử đặc biệt dể Trump vào Bạch Ốc thay Biden. DB Mo Brooks (Cộng Hòa) từ chối - Bà Harris ra chính sách kinh tế cơ hội cho nam giới da đen:

Hình trên: biểu tượng Công Giáo. Cử tri Công Giáo ở 7 tiểu bang chiến trường: 50% ủng hộ Trump, 45% ủng hộ Harris.

QUẬN CAM (VB-14/10/2024) ⦿ ---- Tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ (OPEC) đã báo cáo hôm thứ Hai rằng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu của họ cho năm 2024 và 2025 vẫn không thay đổi so với đánh giá của tháng trước và lần lượt ở mức 3% và 2,9%. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng lên 2,5% vào năm 2024, tăng 0,1 điểm phần trăm so với ước tính trước đó và duy trì ở mức dự báo trước đó là 1,9% vào năm 2025.

.

Ước tính tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn không thay đổi ở mức 0,8% cho năm 2024 và 1,2% cho năm 2025. Dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cũng không thay đổi so với ước tính trước đó ở mức 4,9% cho năm nay và 4,6% cho năm 2025. Dự báo tăng trưởng GDP ở Nga vẫn ổn định cho năm 2024 và 2025, lần lượt ở mức 3,2% và 1,5%. "Những rủi ro tiêu cực, bao gồm bất ổn địa chính trị, nợ công cao, lãi suất thực tế tăng cao và thị trường lao động thắt chặt, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm năng cải thiện hơn nữa", OPEC tuyên bố.

.

⦿ ---- Giải Nobel Kinh tế năm 2024 sẽ được trao cho Daron Acemoglu và Simon Johnson từ Viện Công nghệ Massachusetts và James Robinson từ Đại học Chicago "cho các nghiên cứu về cách các thể chế được hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng".

.

Ủy ban Nobel tuyên bố rằng nghiên cứu của Acemoglu, Johnson và Robinson đã chỉ ra lý do tại sao "trong các xã hội có sự bất ổn về mặt pháp lý và các thể chế bóc lột dân số, không có sự tăng trưởng hoặc thay đổi nào theo hướng tốt hơn được tạo ra". Một lời giải thích cho sự khác biệt về sự thịnh vượng giữa các quốc gia mà những người đoạt giải năm nay đưa ra là loại thể chế xã hội được đưa vào khi đất nước bị thực dân hóa.

.

"Giảm sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các quốc gia là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta. Những người đoạt giải đã cho thấy các thể chế xã hội quan trọng như thế nào trong việc đạt được điều này", chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kinh tế Jakob Svensson tuyên bố.

.

⦿ ---- Liên minh châu Âu (EU) cho biết hôm thứ Hai rằng các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan "làm gia tăng thêm căng thẳng xuyên eo biển" và nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan "có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu". Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành các cuộc tập trận vào đầu ngày hôm Thứ Hai để "quản lý và kiểm soát Đảo Đài Loan theo nguyên tắc một Trung Quốc". EU nhấn mạnh rằng họ phản đối việc thay đổi nguyên trạng giữa Trung Quốc và Đài Loan "bằng vũ lực hoặc cưỡng ép". EU kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh mọi hành động có thể dẫn đến leo thang.

.

⦿ ---- Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt hôm thứ Hai đối với hai cá nhân và một tổ chức vì cáo buộc họ tham gia vào phong trào giành độc lập của Đài Loan. Người phát ngôn của Văn phòng Chen Binhua cho biết nền độc lập và hòa bình của Đài Loan trên eo biển Đài Loan "không tương thích như lửa với nước", theo tờ Global Times.

.

Trung Quốc đã trừng phạt Học viện Kuma, Giám đốc Học viện này là Shen Pao-yang, và ông Robert Hsing-cheng Tsao, một doanh nhân bị cáo buộc tài trợ cho tổ chức này. "Hai cá nhân này đã công khai theo đuổi các nỗ lực chia rẽ đất nước và gây bất hòa, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và gây tổn hại đáng kể đến lợi ích chung của người dân hai bên bờ eo biển, cũng như lợi ích cơ bản của quốc gia Trung Quốc", Chen cho biết.

.

⦿ ---- Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) cho biết họ đã triển khai bốn đội tàu để tiến hành kiểm tra vùng biển xung quanh đảo Đài Loan khi Bắc Kinh tiến hành tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan.

.

"Đội hình 2901, đội hình 1305, đội hình 1303 và đội hình 2102 của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã tiến hành tuần tra thực thi pháp luật ở vùng biển xung quanh đảo Đài Loan vào ngày 14 tháng 10, đây là hành động thiết thực để quản lý và kiểm soát đảo Đài Loan theo nguyên tắc một Trung Quốc", người phát ngôn của CCG Liu Dejun cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, chính quyền Đài Loan đã chỉ trích Trung Quốc vì đã tiến hành tập trận quân sự, mô tả hành động của Bắc Kinh là "phi lý và khiêu khích".

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Gilberto Teodoro, đã bày tỏ sự nghi ngờ hôm thứ Hai về ý định đàm phán một bộ quy tắc ứng xử khu vực ở Biển Đông của Trung Quốc. "Thành thật mà nói, hiện tại tôi không thấy điều đó", Teodoro nói với báo chí trong khi nhấn mạnh rằng, bất chấp những nghi ngờ của mình, Tổng thống nước này, Ferdinand Marcos Jr., đã xóa bỏ "các cuộc thảo luận thiện chí" với Trung Quốc.

.

Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã kêu gọi hôm Chủ Nhật để nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế sau khi căng thẳng gia tăng ở tuyến đường thủy quan trọng mà 3 nghìn tỷ đô la thương mại chảy qua mỗi năm.

.

⦿ ---- Sáng hôm thứ Hai, chiến dịch của Harris đã đưa ra một kế hoạch chính sách có tên là "Opportunity Agenda for Black Men"(Chương trình nghị sự cơ hội cho nam giới da đen) bao gồm việc cho các doanh nhân da đen vay vốn, đầu tư vào việc đào tạo thêm nhiều giáo viên nam da đen, bảo vệ tài sản tiền điện tử và hợp pháp hóa cần sa để mở rộng thành công của người Mỹ da đen trong ngành.

.

Thông báo này được đưa ra khi sự ủng hộ của Harris trong số những người đàn ông da đen đang giảm sút trong các cuộc thăm dò. Chỉ mới tuần trước, cựu Tổng thống Barack Obama đã phát biểu trước những người đàn ông có xu hướng nghiêng về Trump tại một sự kiện ở Pittsburgh.

.

"Tôi xin lỗi, các quý ông, tôi đã nhận thấy điều này, đặc biệt là ở một số người đàn ông dường như nghĩ rằng một số hành vi của Trump — bắt nạt và hạ thấp mọi người — là dấu hiệu của sức mạnh. Và tôi ở đây để nói với các bạn: Đó không phải là sức mạnh thực sự. Nó chưa bao giờ như vậy", Obama nói.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đã kêu gọi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza sau khi Liên Hợp Quốc nói rằng không có thực phẩm nào đến được vùng đất này trong gần hai tuần.

.

"Israel phải khẩn trương hành động nhiều hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển viện trợ đến những người đang cần. Dân thường phải được bảo vệ và phải được tiếp cận với thực phẩm, nước và thuốc men", Harris cho biết trong một bài đăng trên X. Phó tổng thống cũng kêu gọi Israel tôn trọng luật pháp quốc tế.

.

⦿ ---- Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố chung về vụ việc liên quan đến một người đàn ông có vũ trang bị bắt giữ gần lối vào cuộc vận động của cựu Tổng thống Donald Trump, tuyên bố rằng cựu tổng thống "không gặp nguy hiểm".

.

"Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đánh giá rằng vụ việc không ảnh hưởng đến các hoạt động bảo vệ và cựu Tổng thống Trump không gặp nguy hiểm nào. Mặc dù không có vụ bắt giữ nào của liên bang được thực hiện tại thời điểm này, nhưng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", tuyên bố viết.

.

Trước đó, Cảnh sát trưởng Quận Riverside Chad Bianco tiết lộ rằng một người đàn ông mang theo một khẩu súng ngắn đã lên đạn và giấy thông hành giả đã bị bắt tại một trạm kiểm soát gần địa điểm diễn ra cuộc vận động của Trump, nhấn mạnh rằng cảnh sát địa phương "có thể đã ngăn chặn một âm mưu ám sát khác".

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Harris trong số các cử tri Công giáo tại các tiểu bang dao động, một cuộc thăm dò mới được công bố vào thứ Hai cho thấy. Khoảng 50% người Công giáo sống ở các tiểu bang chiến trường cho biết họ ủng hộ Trump, so với 45% ủng hộ Harris, một cuộc thăm dò của National Catholic Reporter (NCR) cho thấy.

.

Trump đã dẫn trước đáng kể ở Wisconsin, nơi ông dẫn trước Harris trong số những người Công giáo 18 điểm, và Michigan, nơi ông đã vượt qua phó tổng thống 12 điểm. Harris đã dẫn trước Trump rất xa trong số các cử tri Công giáo gốc Latinh và Da đen ở các tiểu bang dao động, với 67% người Công giáo gốc Latinh và 77% người Công giáo Da đen ủng hộ bà. Trong khi đó, Trump đã dẫn trước đối thủ Dân chủ của mình 16 điểm trong số những người Công giáo da trắng ở các tiểu bang dao động, cuộc khảo sát cho thấy.

.

Phá thai là một vấn đề có thể ảnh hưởng đến người Công giáo trong chu kỳ này, vì nhà thờ coi thủ thuật này là giết người. Các cử tri Công giáo chia rẽ vào năm 2020 với một nửa ủng hộ Trump và một nửa ủng hộ Tổng thống Biden, người chỉ là tổng thống Công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ.

.

Cuộc thăm dò cho thấy 51% người Công giáo ở các tiểu bang dao động coi mình là những người ủng hộ sự sống và 45% đồng ý với lập trường mềm mỏng hơn của cựu tổng thống về phá thai. Trump đã nói rằng ông sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 58% người Công giáo ở các tiểu bang dao động cho rằng phá thai nên được hợp pháp hóa.

.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cho thấy Trump dẫn trước trong số những cử tri Công giáo lớn tuổi ở các tiểu bang dao động, từ 45 tuổi trở lên, 8 điểm. Tuy nhiên, Harris lại có lợi thế hơn trong số những cử tri Công giáo ở các tiểu bang dao động từ 24 tuổi trở xuống, dẫn trước đối thủ GOP của bà 7 điểm. Theo cuộc thăm dò, cả hai đều ngang nhau trong số những cử tri Công giáo ở các tiểu bang dao động từ 44 đến 24 tuổi.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Bill Clinton vận động tranh cử cho Harris hôm nay,Thứ Hai, sẽ phát biểu tại Columbus, Georgia. Clinton đang đưa ra lập luận ủng hộ Harris tại các vùng nông thôn của các tiểu bang chiến trường miền Nam, cùng với Barack Obama là những cựu tổng thống đang cố gắng giành được sự ủng hộ của cử tri trong nỗ lực cuối cùng ủng hộ Harris trước Ngày bầu cử.

.

⦿ ---- Tháng trước, Mohammed Hassan, một thành viên hội đồng thành phố lâu năm tại Hamtramck, Michigan, thành phố duy nhất có đa số người Hồi giáo trong cả nước, đã nhận được cuộc gọi từ một người trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Kamala Harris hỏi ông ấy cần làm gì để giành lại những người Hồi giáo bất mãn ở Michigan.

.

“Tôi đã hét vào mặt họ. Tôi hét lên, thực sự, tôi nói, ‘Các người chẳng làm gì cả! Các người chẳng làm gì cả! Các người cần phải làm nhiều hơn nữa,’” Hassan nói. “Tôi đã tạo ra tiếng động lớn”. Thông điệp đó, mà Hassan không phải là người duy nhất truyền tải, dường như cuối cùng đã được chiến dịch của Harris truyền tải, chiến dịch này đã tăng cường đáng kể nỗ lực giành lại một nhóm cử tri có thể đóng vai trò quan trọng ở Michigan và các tiểu bang chiến trường khác trong hai tuần qua.

.

Nhưng Harris phải đối mặt với những thách thức liên tục trong việc tìm kiếm các nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo và Ả Rập sẵn sàng công khai ủng hộ bà và chấp nhận rủi ro bị phản đối từ chính các cử tri của họ, những người tức giận vì Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza và Nam Lebanon.

.

Hầu hết người Hồi giáo đều là những cử tri đáng tin cậy của Đảng Dân chủ trong những năm gần đây. Nhưng việc ủng hộ Harris hiện nay có thể khiến một số bộ phận trong cộng đồng chỉ trích cay đắng và mang tính cá nhân.

.

“Họ bị chấn thương. Họ bị đe dọa. Họ bị nguyền rủa, khạc nhổ, nói rằng 'các người là kẻ phản bội. Làm sao các người có thể ủng hộ một ứng cử viên đang diệt chủng [dân Palestine]?'” Osama Siblani, Chủ nhiệm của tờ Arab American News có trụ sở tại Dearborn, Michigan, cho biết về những người ủng hộ Harris. Dearborn, với cộng đồng người Mỹ gốc Palestine và Liban đông đảo, là tâm điểm của sự phản đối, với nhiều gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh.

.

Arab America PAC, thường ủng hộ đảng Dân chủ trên khắp lá phiếu, sẽ họp trực tuyến vào thứ Bảy tại văn phòng của Siblani để đưa ra quyết định cuối cùng về việc ủng hộ tổng thống. Siblani có kế hoạch đích thân vận động để bỏ trống phần đầu lá phiếu và chỉ ủng hộ các ứng cử viên ở các lá phiếu tiếp theo.

.

Trong khi đó, những cử tri Hồi giáo đã bày tỏ rằng họ có những lo ngại về mặt đạo đức và tôn giáo khi ủng hộ một chính quyền mà họ cảm thấy là đồng lõa trong những gì họ coi là diệt chủng dân Palestine, thậm chí còn nói rằng họ không biết liệu họ có thể giải thích được lý do tại sao họ bỏ phiếu cho Harris vào Ngày phán xét hay không. (Ghi chú: Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Do Thái Giáo dựa vào Kinh Thánh, cùng tin có Ngày phán xét khi Thiên Chúa định tội từng người, hiền thì lên Thiên đàng, dữ thì xuống địa ngục.)

.

"Không ai trong cộng đồng này được bầu lên đã đứng về phía bà ấy cho đến nay vì họ biết rằng họ sẽ mất ghế nếu họ làm như vậy, nếu họ là người Mỹ gốc Ả Rập hoặc người Hồi giáo Mỹ", Siblani nói thêm, chỉ với một chút cường điệu.

.

Một nhóm có tên là Phụ nữ Hồi giáo ủng hộ Harris (Muslim Women for Harris) đã giải tán sau khi yêu cầu về một diễn giả người Palestine tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ bị từ chối phát biểu, chỉ để tái lập sau đó. Những người tổ chức ủng hộ Harris nói về việc tạo ra "các cấu trúc cho phép" để khiến những cử tri đồng ý với họ về hầu hết các vấn đề và có lịch sử bỏ phiếu cho đảng Dân chủ cảm thấy thoải mái khi ủng hộ Harris.

.

Và họ đã tìm thấy thành công lớn hơn ở những nơi khác trong cộng đồng Hồi giáo vô cùng đa dạng, có nguồn gốc từ ít nhất bốn châu lục xa hơn Levant, với việc Harris nhận được sự ủng hộ gần đây từ những người Hồi giáo Somalia, Nam Á và người Mỹ gốc Phi.

.

Sự khác biệt đó cũng được phản ánh giữa các nhà lãnh đạo, với việc Harris nhận được sự ủng hộ của những người theo đạo Hồi Dân chủ nổi tiếng như Bộ trưởng Tư pháp Minnesota Keith Ellison và Dân biểu Illhan Omar, D-Minn., nhưng không phải Dân biểu Rashida Tlaib, một người Mỹ gốc Palestine thuộc đảng Dân chủ đại diện cho Dearborn.

.

Ví dụ, tại Hamtramck gần đó, nơi có đông người Bengal và Yemen sinh sống, Hassan cho biết hiện ông tin tưởng rằng cả hai cộng đồng này sẽ ủng hộ Harris áp đảo -- đặc biệt là sau khi Trump trong tháng này nói rằng "rất nhiều" người tị nạn Yemen đến Hoa Kỳ là "những kẻ khủng bố đã biết".

.

"Người dân của chúng tôi không quá lo lắng về những gì đang xảy ra ở Gaza hiện nay. Người dân của chúng tôi lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi Donald Trump đắc cử", Hassan, người đã tham gia hội đồng thành phố trong 16 năm, cho biết.

.

⦿ ---- Donald Trump hồi năm 2021 đã dựng lên một chiến dịch "gây sức ép" đòi mở ra một cuộc bầu cử đặc biệt mà Trump hy vọng sẽ tái đắc cử tổng thống sáu tháng sau khi Joe Biden nhậm chức, theo các chi tiết được cho là từ cuốn sách của phóng viên Watergate nổi tiếng Bob Woodward.

.

Phóng viên chính sách đối ngoại Laura Rozen đã đăng báo cáo trên mạng xã hội, khiến đây trở thành tin tức mới nhất xuất phát từ cuốn sách sắp ra mắt của Woodward. Woodward đã thu thập tài liệu cho cuốn sách sắp ra mắt "War" trong hàng trăm cuộc phỏng vấn và CNN đưa tin rằng cuốn sách tuyên bố rằng Trump "bí mật gửi cho Putin một loạt máy xét nghiệm Covid của Abbott Point of Care để sử dụng cá nhân".

.

Tiết lộ mới nhất được báo cáo liên quan đến Trump và một cựu Dân Biểu của Đảng Cộng hòa, Mo Brooks. Theo Rozen, "Hồi tháng 6 năm 2021, sáu tháng sau nhiệm kỳ của Biden, Trump đã gây sức ép với DB Mo Brooks để kêu gọi một cuộc bầu cử đặc biệt nhằm tái đắc cử tổng thống của Trump, theo cuốn sách mới của Woodward".

.

"Brooks đã từ chối, dẫn đến sự chia rẽ của họ", Rozen nói thêm vào X hôm Chủ Nhật. Rozen đã đưa vào một hình ảnh về một trang được cho là từ "War". Trang này viết, "Vào tháng 6 năm 2021, cựu tổng thống đã thúc đẩy đảng Cộng hòa ủng hộ việc phục chức tổng thống cho ông. Ông đã nói với các phụ tá của mình rằng ông sẽ chuyển về Bạch Ốc vào tháng 8/2021, một ngày mà những người theo thuyết âm mưu QAnon đã nắm bắt trên các diễn đàn trực tuyến."

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris cho biết vào Chủ Nhật rằng đối thủ Cộng hòa của bà, Donald Trump, quan tâm nhiều hơn đến việc "làm mọi người sợ hãi" hơn là giải quyết các vấn đề của mọi người. "Donald Trump quan tâm nhiều hơn đến việc làm mọi người sợ hãi, tạo ra nỗi sợ hãi, chạy đua vào một vấn đề, thay vì những gì các nhà lãnh đạo thực sự làm, đó là tham gia giải quyết các vấn đề", Harris tuyên bố tại một cuộc biểu tình ở Greenville, North Carolina.

.

Bà tuyên bố rằng bà sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến các gia đình Mỹ nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Phó tổng thống nhận xét rằng nhiều cựu cộng sự thân cận nhất của Trump, bao gồm cả Phó Tổng thống Mike Pence, đã nói rằng cựu tổng thống "không đủ năng lực để phục vụ".

.

⦿ ---- Một người đàn ông Las Vegas đã bị bắt hôm thứ Bảy vì sở hữu trái phép một cặp súng gần cuộc biểu tình của Donald Trump ở Coachella, theo lời Cảnh sát Quận Riverside. Cảnh sát được giao nhiệm vụ đến cuộc biểu tình của cựu tổng thống đã tiếp cận một tài xế trong một chiếc SUV tại một trạm kiểm soát gần ngã tư Đại lộ 52 và Đường Celebration. Tại đó, các viên chức phát hiện ra rằng người đàn ông này sở hữu trái phép một khẩu súng lục, một khẩu súng ngắn và một băng đạn dung lượng lớn.

.

Người đàn ông đó, sau đó được xác định là Vem Miller, 49 tuổi, đã bị bắt giữ tại Trung tâm giam giữ John J. Benoit. Sở cảnh sát cho biết "Sự cố này không ảnh hưởng đến sự an toàn của cựu Tổng thống Trump hoặc những người tham dự sự kiện". Không có thương tích hoặc phát súng nào được báo cáo liên quan đến vụ việc. Theo cảnh sát, Vem Miller bị bắt tại trạm kiểm soát cách lối vào cuộc biểu tình khoảng nửa dặm. Y mang theo một khẩu súng ngắn đã lên đạn, cùng với thẻ báo chí và thẻ VIP giả.

.

Vụ bắt giữ diễn ra sau hai nỗ lực ám sát cựu tổng thống bị ngăn chặn. Vào tháng 7, đã có tiếng súng nổ trong một cuộc biểu tình của Trump ở Butler, Pennsylvania, nơi một khán giả đã thiệt mạng. Vào tháng 9, một người đàn ông đã bị bắt sau khi anh ta bị cáo buộc có kế hoạch giết ứng cử viên tổng thống khi ông đang ở sân golf của mình ở Florida.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã nói về đức tin Thượng đế và sự đoàn kết tại một buổi lễ nhà thờ ở North Carolina hôm Chủ Nhật, ca ngợi những nỗ lực anh hùng của cư dân đã giúp đỡ những người khác sau khi Bão Helene tấn công tiểu bang vào tháng trước. "Tôi tin rằng những khoảnh khắc khủng hoảng có cách để bộc lộ những anh hùng giữa chúng ta, những thiên thần giữa chúng ta và cho chúng ta thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất của con người chúng ta", Harris nói, theo CNN. "Và những cơn bão này đã bộc lộ những anh hùng xung quanh tất cả chúng ta. Những anh hùng không hỏi những người bị thương hoặc bị mắc kẹt rằng họ là đảng viên Cộng hòa hay Dân chủ, mà chỉ hỏi, 'Bạn ổn chứ?'"

.

Harris chỉ trích những người đưa ra những tuyên bố sai sự thật về phản ứng của liên bang đối với Bão Helene và Milton, mà không nhắc đến tên Donald Trump. "Có một số người không hành động theo tinh thần cộng đồng", ứng cử viên của đảng Dân chủ nói với giáo đoàn chủ yếu là người da đen, đồng thời nói thêm rằng thông tin sai lệch như vậy làm tổn hại đến những nỗ lực cung cấp thông tin cứu mạng cho những người đang cần, theo AP. Harris đã lên lịch tổ chức một cuộc mít tinh vào cuối ngày tại Greenville.

.

⦿ ---- Mẹ và anh họ của JD Vance đã mua bảo hiểm y tế tư nhân thông qua Obamacare, theo tờ Washington Post đưa tin. Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa đã nhiều lần bảo vệ hồ sơ của Donald Trump về chăm sóc sức khỏe bằng cách tiết lộ các thành viên trong gia đình ông đã chuyển khỏi Medicaid trong thời gian người bạn đồng hành của ông ở Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, báo cáo của Washington Post tiết lộ rằng họ hàng của Vance đã sử dụng các thị trường bảo hiểm của tiểu bang được tạo ra theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (còn gọi là ObamaCare), luật mà cựu tổng thống gọi là "trò đùa" hồi năm 2020.

.

Quan điểm của Vance phản ánh những nỗ lực của những người bảo thủ khác để ghi nhận công lao của Trump trong việc nắm quyền kiểm soát thị trường chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, tuyên bố cựu tổng thống đã ổn định ACA. "Donald Trump có thể đã phá hủy chương trình này", Vance nói trong cuộc tranh luận phó tổng thống với Tim Walz. "Thay vào đó, ông Trump đã làm việc theo cách lưỡng đảng để đảm bảo rằng người Mỹ có quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc giá cả phải chăng".

.

Mâu thuẫn thay, đảng Cộng hòa đã mất bảy năm để cố gắng bãi bỏ đạo luật này sau khi nó được ký thành luật (ObamaCare) vào năm 2010. Một nỗ lực do Trump lãnh đạo nhằm xóa bỏ luật ObamaCare đã thất bại với một phiếu bầu (phiếu của cố Thượng nghị sĩ John McCain). Bất chấp những cuộc tấn công của cựu tổng thống tấn công vào Obamacare, chính quyền của Trump vẫn thực hiện hầu hết các sáng kiến của mình và một số người tiêu dùng báo cáo rằng phí bảo hiểm rẻ hơn nhờ ObamaCare.

.

⦿ ---- Thống đốc Kentucky Andy Beshear (D) cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật rằng "thật đau lòng" khi thấy cựu Tổng thống Trump và Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio), ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, nói dối về kết quả bầu cử năm 2020 và các thảm họa thiên nhiên.

.

Trong lần xuất hiện của Beshear trong chương trình "This Week" ("Tuần này"), Martha Raddatz của ABC News đã nhắc đến một cuộc phỏng vấn mà cô đã thực hiện với Vance trước đó trong chương trình, trong đó cô đã gây sức ép với thượng nghị sĩ Ohio về thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của Trump. Vance đã tránh trả lời câu hỏi của cô.

.

"Thật đáng kinh ngạc. Rõ ràng là không có lời nói dối nào là quá lớn đối với Donald Trump và JD Vance", Beshear nói khi trả lời cuộc phỏng vấn của Vance. “Ý tôi là, khi bạn hỏi ông ấy về cuộc bầu cử gần đây nhất, tất cả những gì bạn yêu cầu ông ấy làm là thừa nhận thực tế, và chúng ta xứng đáng có một phó tổng thống tin vào nền dân chủ và có thể nói rằng, ‘Đúng vậy, Donald Trump đã thua cuộc bầu cử gần đây nhất, và bây giờ chúng ta đang chạy đua trong cuộc bầu cử này.’”

.

Beshear cũng than thở về những “lời nói dối” được đưa ra về phản ứng thảm họa từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA). “Nghe này, ở Kentucky, chúng ta đã trải qua thảm họa lốc xoáy tồi tệ nhất và thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, và tôi không phải giải quyết bất kỳ trò hề nào mà Donald Trump [đang] đưa ra ngay bây giờ,” Beshear nói.

Thống đốc Kentucky sau đó nói thêm rằng “thật đau lòng” khi nói đến “tất cả những [thông tin sai lệch do Trump phun ra] này.” Trong những tuần gần đây, Vance đã từ chối thừa nhận rằng Trump đã thua cuộc bầu cử năm 2020 nhiều lần. Và khi hai cơn bão tàn phá đã giết chết hàng chục người và đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người trên khắp Đông Nam, Trump đã ngụ ý rằng viện trợ từ FEMA cho những người phải đối mặt với tình trạng nhà cửa bị phá hủy được giới hạn ở mức 750 đô la, điều này là sai sự thật.⦿ ---- Lợi thế ghi danh cử tri của đảng Dân chủ đã giảm ở ba tiểu bang chiến trường quan trọng — Pennsylvania, North Carolina và Nevada — gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với Phó Tổng thống Harris khi các chuyên gia chỉ ra sự thiếu nhiệt tình đối với thương hiệu chính quyền Biden và Đảng Dân chủ nói chung là những vấn đề.Tại Arizona, một tiểu bang chiến trường quan trọng khác, đảng Cộng hòa đã chứng kiến lợi thế ghi danh cử tri của họ tăng đáng kể, điều này có thể khiến Harris khó giành chiến thắng tại một tiểu bang mà Tổng thống Biden đã giành chiến thắng sít sao vào năm 2020.Các tiểu bang chiến trường tổng thống khác, bao gồm Georgia, Michigan và Wisconsin, không ghi danh cử tri theo đảng. Sự thay đổi trong việc đăng ký cử tri khỏi đảng Dân chủ ở Pennsylvania và North Carolina có thể giải thích lý do tại sao chiến dịch của Harris lại tập trung vào các vấn đề như khai thác khí đá phiến và chính sách thuế.Tại Nevada, đảng Dân chủ đã chứng kiến lợi thế ghi danh cử tri của họ giảm, mặc dù Harris, không giống như các tiểu bang khác, vẫn duy trì vị thế dẫn đầu rõ ràng so với cựu Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến.“Nếu bạn nhìn vào những thay đổi từ năm 2020 đến năm 2024, đảng Dân chủ giảm khoảng 300.000 cử tri và đảng Cộng hòa tăng khoảng 70.000 cử tri. Những cử tri độc lập không liên kết tăng khoảng 83.000, 85.000 cử tri”, Berwood Yost, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến tại Cao đẳng Franklin & Marshall ở Pennsylvania cho biết. Ông cho biết việc đăng ký cử tri Dân chủ giảm ở một số khu vực của Pennsylvania là do “sự thất vọng với đảng cầm quyền ở Washington”.⦿ ---- Vào những năm 1950s, những người Công giáo Mỹ hoan hỷ nhận nuôi hàng nghìn trẻ em Ý từ những vùng nghèo đói của quốc gia hậu chiến này. Họ nghĩ rằng họ đang cứu trẻ mồ côi. Họ đã sai. Hầu hết trẻ em không phải là trẻ mồ côi. Các em là con của những bà mẹ chưa kết hôn, những người đã bị gia đình và Giáo hội quyền lực ép buộc phải từ bỏ đứa con của mình. Ngày nay, hàng nghìn trẻ em Mỹ được nhận nuôi vẫn đang phải vật lộn để ghép lại cuộc sống đã mất của mình, nhiều thập niên sau khi chương trình xuất cảng trẻ mồ côi của Vatican kết thúc vào năm 1970.Người được nhận nuôi John Campitelli cảm thấy toàn bộ cuộc sống của mình dựa trên một lời nói dối sau khi anh biết chuyện gì đã xảy ra với anh và mẹ ruột của mình, Francesca. Campitelli vẫn tức giận với nhà thờ. "Họ nói với mẹ tôi rằng họ sẽ chăm sóc tôi và đó là một lời nói dối. Họ đã không chăm sóc tôi", anh nói. "Họ cắt đứt mọi mối quan hệ mà tôi có thể có với gia đình ruột thịt của mình và họ đưa tôi ra nước ngoài".Chương trình trẻ mồ côi sau Thế chiến II của Vatican: Vào cuối Thế chiến II, Ý là một quốc gia tan hoang. Hàng trăm nghìn trẻ em đã bị bỏ rơi tại các cơ sở do Giáo hội Công giáo điều hành. Lo ngại trước số lượng trẻ em ngày càng tăng, Vatican quyết định gửi trẻ em đến Mỹ để giáo dân nhận con nuôi và hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn.Từ năm 1950 đến năm 1970, Giáo hội đã gửi hàng nghìn trẻ em sinh ngoài giá thú đến Mỹ theo thị thực trẻ mồ côi. Giáo hội đã sắp xếp thị thực, được hỗ trợ bởi luật năm 1950 của Hoa Kỳ mở rộng định nghĩa về trẻ mồ côi để bao gồm trẻ em có một cha hoặc mẹ còn sống, nhưng cha hoặc mẹ không thể chăm sóc.Nhà văn Maria Laurino của New York đã khám phá ra chương trình trẻ mồ côi của Vatican trong cuốn sách mới của bà, ra mắt ngày 15 tháng 10, "The Price of Children." ("Cái giá của trẻ em"). Laurino đã ghép nối câu chuyện lại với nhau từ hàng trăm tài liệu trong kho lưu trữ của Giáo hội tại New York. Laurino nói với 60 Minutes rằng chốt chặn của chương trình là mẫu đơn đồng ý mà các bà mẹ sinh con phải ký, mẫu đơn này sẽ cắt đứt mọi quyền đối với đứa trẻ. Nhưng Laurino cho biết thường thì bác sĩ hoặc luật sư đã ký mẫu đơn đồng ý mà không nói cho các bà mẹ biết. Những người khác đã bị cố tình lừa dối."Có những người phụ nữ bị mắc kẹt trong tình huống này và chịu áp lực rất lớn phải từ bỏ con cái của họ", Laurino nói. "Có những người phụ nữ bị lừa, ký vào những mẫu đơn mà họ không hiểu. Và, trong trường hợp tệ nhất, có những người phụ nữ được thông báo rằng con của họ đã chết".Đối với Francesca, mẹ của Campitelli, và hàng nghìn người như bà, thật đau đớn khi biết rằng đứa trẻ mà bà giao phó cho Nhà thờ đã biến mất. Bà chưa kết hôn và bị gia đình ép buộc phải từ bỏ đứa con trai của mình. Cậu bé được gửi đến một cơ sở do Công giáo điều hành dành cho con của những bà mẹ chưa kết hôn. Khi Francesca giao đứa con của mình cho các nữ tu, tên của bà đã bị xóa khỏi hồ sơ khai sinh. Đứa con trai sơ sinh của bà trở thành trẻ mồ côi. Campitelli đã cho 60 phút xem các tài liệu của Nhà thờ đã thay đổi cuộc đời ông."Ở đây có ghi, 'họ đã bỏ rơi từ khi mới sinh và không ai biết tung tích của họ'", Campitelli nói. "Họ biết rõ mẹ tôi ở đâu". Mẹ ruột của anh, anh nói, nghĩ rằng bà có thể đưa con trai trở về khi bà ổn định lại cuộc sống. Anh nói với 60 Minutes rằng bà không bao giờ đồng ý cho con nuôi hoặc cho con trai bà được gửi đến Hoa Kỳ.Laurino tìm thấy những lá thư từ những bà mẹ đau khổ khác cầu xin cho con họ được trở về. Bà đã đọc một lá thư, gửi cho Đức Ông Andrew Landi, một linh mục người Mỹ sống tại Rome, người điều hành chương trình trẻ mồ côi. "Tôi cầu xin cho các con tôi được hồi hương", người mẹ viết, "Nếu tôi không thể gặp lại các con mình, tôi sẽ rút ngắn cuộc đời mình".Laurino cũng tìm thấy thư từ cho thấy Landi đã cử các linh mục địa phương đi khắp vùng nông thôn của Ý để tìm thêm trẻ em được gửi đến Mỹ. Giáo hội tính phí 475 đô la cho mỗi trẻ em - hiện tại sẽ vào khoảng 4.500 đô la. Chương trình trẻ mồ côi của Vatican đã kết thúc vào năm 1970, nhưng hậu quả vẫn tiếp tục, lan rộng qua nhiều thế hệ. Campitelli cho biết Giáo hội đã gây ra đau khổ lớn cho ông và mẹ ông.Anh được 28 tuổi khi đoàn tụ với mẹ mình. Anh ấy đã dành hơn một thập niên để cố gắng tìm kiếm bà. Đó là một cuộc tìm kiếm khó khăn, với rất ít manh mối. Ngay cả họ của anh ấy cũng là giả, do nhà nước đặt ra để cắt đứt mọi mối quan hệ giữa đứa bé và mẹ ruột của nó. Campitelli và mẹ anh ấy lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại vào năm 1991. "Tôi phải thừa nhận rằng điều đó đã khiến tôi rơi nước mắt", anh ấy nói. "Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay nhau kể từ đó". Hai tháng sau, anh đã lên chuyến bay đến Ý."Chúng tôi đã trao đổi ảnh, nhưng tôi nói rằng tôi không cần ảnh vì tôi thấy người phụ nữ đó ở ngay trước mặt tôi và tôi nói, 'Đó là mẹ tôi, bà ấy trông giống hệt tôi'", Campitelli nói. "Và sau 28 năm, tôi có thể nói như vậy, bạn biết đấy. Tôi chạy đến bên bà, và ôm bà. Và tôi nói, 'Mẹ ơi, cuối cùng,' và tôi hôn bà. Tôi nói 'Mẹ ơi, không ai phải nói cho con biết mẹ là ai. Con biết mẹ là ai. Con chỉ cần nhìn mẹ thôi.'" Anh đã chuyển về Ý để gần gia đình ruột thịt của mình hơn.⦿ ---- Trong các hoạt động phối hợp của cảnh sát Israel và tình báo Shin Bet, hai người Israel đã bị bắt vào thứ Hai vì "một loạt hành động phá hoại cho Iran" và các kế hoạch ám sát nhắm vào một "nhân vật cấp cao của Israel".Theo tuyên bố chung do cảnh sát và Shin Bet đưa ra, công dân Israel Vladislav Viktorson và Anna Bernstein từ thành phố Ramat Gan của Israel đã nhận được chỉ thị từ một nhân vật Iran, người mà tuyên bố xác định là Mari Hossi, để thực hiện nhiều hành động phá hoại và phá hoại ở Israel. Tuyên bố cũng tuyên bố rằng hai người này đã được yêu cầu giết một công dân Israel nổi tiếng giấu tên bằng cách ném một quả lựu đạn vào nhà của người đó.Các cơ quan an ninh Israel đã đưa ra một tuyên bố vào tháng 9 cho biết một âm mưu ám sát nhắm vào các sĩ quan cấp cao của Israel đã bị phá vỡ bằng cách bắt giữ một công dân Israel, người mà các nhà chức trách tuyên bố là được Iran hậu thuẫn.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã gặp Mohammed Abdelsalam, một quan chức cấp cao của phong trào Houthi tại Yemen vào hôm thứ Hai. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau quan điểm của Israel về việc trả đũa một cuộc tấn công gần đây của Iran vào đầu tháng. Hình ảnh do Bộ Ngoại giao Iran công bố cho thấy Araghchi và Abdelsalam đang thảo luận, đánh dấu sự tham gia ngoại giao mới nhất trong một loạt các cuộc họp khu vực.⦿ ---- Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công sân của Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah, trung tâm Gaza, theo Wafa đưa tin. Theo hãng thông tấn, hỏa hoạn đã bùng phát giữa các lều trại trú ẩn của người Palestine phải di dời tại địa điểm xảy ra cuộc không kích, khiến số người chết và bị thương chưa xác định. Trước đó, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một trường học đã chuyển thành nơi trú ẩn ở Nuseirat, trung tâm Gaza, theo các bệnh viện địa phương.⦿ ---- Các cuộc tấn công gần đây vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc do lực lượng Israel thực hiện cho thấy chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách chiếm đóng Lebanon, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố vào Chủ Nhật."Các cuộc tấn công liên tiếp của chính phủ Israel vào UNIFIL là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính sách chiếm đóng Lebanon và ý định sử dụng sức mạnh quân sự mà không do dự của họ", bộ này nhấn mạnh. Bộ này cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ngăn chặn các cuộc tấn công này. "Mỗi thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có trách nhiệm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Liên hợp quốc mà chính họ đã ra lệnh", tuyên bố viết.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết 4 binh sĩ của họ đã chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah vào một căn cứ quân sự gần thị trấn Binyamina ở phía bắc Israel. IDF cho biết 7 binh sĩ bị thương nghiêm trọng, đồng thời cho biết thêm rằng gia đình của những người lính đã được thông báo.Tuyên bố của quân đội được đưa ra sau khi cơ quan cứu hộ quốc gia Israel cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm 61 người bị thương. Sau cuộc tấn công, Hezbollah đe dọa Israel sẽ tấn công nhiều hơn nữa nếu cuộc tấn công của họ ở Lebanon tiếp tục, theo AFP.⦿ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết vào Chủ Nhật rằng các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL "có thể cấu thành tội ác chiến tranh", theo người phát ngôn của ông Stephane Dujarric. Guterres nhấn mạnh rằng "nhân viên UNIFIL và cơ sở của họ không bao giờ được nhắm mục tiêu. Các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế. Chúng có thể cấu thành tội ác chiến tranh".Ngoài ra, tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Trung Đông, bao gồm cả quân đội Israel, "kiềm chế mọi hành động gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình của chúng ta". Ông nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn và thực hiện Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.⦿ ---- Iraq và Iran đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và Lebanon vào Chủ Nhật, cảnh báo rằng nếu không làm như vậy có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein tại Baghdad, bày tỏ lo ngại về những thách thức nguy hiểm mà khu vực này đang phải đối mặt.Trong một cuộc họp báo sau cuộc họp, Hussein đã chỉ trích kế hoạch tấn công lãnh thổ Iran của Israel, gọi đó là "bước đi nguy hiểm". Ông nhấn mạnh rằng các hành động quân sự liên tục ở Gaza và Lebanon đe dọa sự ổn định của khu vực và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Hussein tuyên bố rằng một cuộc xung đột quy mô lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu năng lượng và vận chuyển toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Iraq trong việc ngăn chặn lãnh thổ của mình bị sử dụng trong bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào.⦿ ---- Các quan chức Mỹ đã thông báo hôm Chủ Nhật rằng họ sẽ chuyển giao một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến cho Israel và cử khoảng 100 quân để vận hành hệ thống này. Đây là đợt triển khai quân đầu tiên của Hoa Kỳ đến Israel kể từ khi cuộc chiến chống lại Hamas bắt đầu bằng cuộc tấn công một năm trước vào miền Nam Israel. Một tuyên bố của Pentagon cho biết Tổng thống Biden đã chỉ đạo triển khai Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối trên mặt đất THAAD, theo tờ New York Times đưa tin.Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Iran, quốc gia đã bắn khoảng 200 tên lửa vào các mục tiêu của Israel vào ngày 1 tháng 10, cảnh báo Hoa Kỳ không được đưa quân nhân của mình vào Israel, theo AP. Khi được hỏi vào Chủ Nhật về lý do gửi hệ thống chống tên lửa, theo tờ Washington Post, Biden chỉ nói "Để bảo vệ Israel". Hệ thống di động này sẽ tăng thêm một lớp bảo vệ cho các thành phố và địa điểm quân sự khỏi loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung mà Iran sử dụng trong các cuộc tấn công của mình.Israel vẫn chưa tiến hành một cuộc tấn công trả đũa. Dự đoán được thông báo về hệ thống tên lửa, Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã đưa ra lời đe dọa gián tiếp tới các lực lượng Hoa Kỳ. "Hoa Kỳ đã cung cấp một lượng vũ khí kỷ lục cho Israel", Abbas Araghchi đăng trên X. "Giờ đây, họ còn đang đặt tính mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm khi triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của Hoa Kỳ tại Israel".⦿ ---- Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết hôm thứ Hai rằng tình hình ở Ukraine đang "trở nên tồi tệ hơn" và người Ukraine đang chiến đấu, nhưng họ cần thêm sự hỗ trợ. "Ở Ukraine, xuất vảng ngũ cốc lại trở thành vấn đề", Borrell nói với các phóng viên trước cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao tại Luxembourg.Ông cũng tuyên bố rằng các quan chức EU sẽ thảo luận về việc gỡ bỏ lệnh chặn các khoản thanh toán của Cơ sở Hòa bình châu Âu trong cuộc họp của hội đồng. "Chúng ta phải chấm dứt chu kỳ 'họ phá hủy, chúng ta sửa chữa'. Chúng ta phải tránh sự phá hủy", Borrell tuyên bố.Tuần trước, Ukraine cáo buộc Nga tấn công ba tàu Ukraine chở ngũ cốc ở Biển Đen bằng tên lửa của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Nga bị cáo buộc nhắm vào các tàu chở hàng ngũ cốc, vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói vào tháng 9 rằng Nga đã tấn công "một tàu dân sự thông thường" được cho là đang chở lúa mì đến Ai Cập.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ Nhật đã cáo buộc Bắc Hàn gửi quân đến giúp quân đội Nga. "Chúng ta thấy một liên minh ngày càng tăng giữa Nga và các chế độ như ở Bắc Hàn", Zelensky cho biết trong bài phát biểu đêm của mình. "Không còn chỉ là chuyển giao vũ khí. Thực tế là chuyển giao người từ Bắc Hàn cho lực lượng quân sự của kẻ chiếm đóng", ông nói thêm.Hơn nữa, tổng thống Ukraine một lần nữa kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn để tránh "một cuộc chiến tranh lớn hơn". "Khi chúng ta nói về khả năng tầm xa hơn cho Ukraine và nguồn cung cấp quyết định hơn cho lực lượng của chúng ta, đó không chỉ là danh sách các thiết bị quân sự. Đó là về việc gia tăng áp lực lên kẻ xâm lược, điều này sẽ mạnh hơn đối với Nga so với khả năng chịu đựng của họ. Và đó là về việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh lớn hơn", ông kết luận.⦿ ---- Nhiệt độ nước trung bình ở vùng nước ven biển Nam Hàn đã tăng 1,44 độ C trong 56 năm, gấp đôi mức trung bình toàn cầu, trong khi nhiệt độ nước ở Biển Đông đã tăng 1,9 độ C, khiến cá minh thái (pollock) và mực ống (squid) biến mất. Theo báo cáo "Tác động của biến đổi khí hậu năm 2024 đối với ngành thủy sản" của Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia, Chủ Nhật, nhiệt độ bề mặt nước toàn cầu đã tăng 1,44 độ C trong giai đoạn 1968-2023. Nhiệt độ bề mặt nước tăng 1,9 độ ở Biển Đông, tiếp theo là 1,27 độ ở Biển Tây và 1,15 độ ở Biển Nam."Theo biến đổi khí hậu, những thay đổi trên diện rộng đang diễn ra nghiêm trọng ở các khối khí xung quanh Hàn Quốc, chẳng hạn như áp suất cao tăng cường ở Bắc Thái Bình Dương và sự vận chuyển nhiệt của các dòng hải lưu ấm từ vĩ độ thấp cũng đang gia tăng", Han In-sung, giám đốc nghiên cứu về biến đổi khí hậu tại Viện Nghiên cứu Thủy sản, cho biết về sự gia tăng nhanh chóng của nhiệt độ nước.Trong các vùng ven biển, nhiệt độ nước ở Biển Đông tăng gấp 1,5 lần so với Biển Tây, các chuyên gia nói đây là kết quả của sự thay đổi từ nước lạnh ở Biển Đông sang nước ấm. Do nhiệt độ nước tăng cao, sản lượng đánh bắt cá minh thái và mực ống ở Biển Đông đã giảm mạnh.Sản lượng đánh bắt cá minh thái hàng năm vượt quá 100.000 tấn vào những năm 1980, nhưng kể từ năm 2007, sản lượng này đã trở nên hiếm đến mức chỉ còn 1 đến 2 tấn. Sau đó, vào năm 2019, việc đánh bắt cá minh thái đã bị cấm hoàn toàn, khiến người dân Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Nga.Mực ống được đánh bắt với mức trung bình hàng năm là 200.000 tấn vào những năm 2000, nhưng năm ngoái, sản lượng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 23.000 tấn và giá tăng đến mức được gọi là "mực vàng".Nhiệt độ nước tăng cũng đã giáng một đòn mạnh vào sản lượng đánh bắt cá. Sản lượng đánh bắt cá ven biển của Nam Hàn đã giảm mạnh từ mức trung bình 1,51 triệu tấn trong những năm 1980 xuống còn 1,16 triệu tấn trong những năm 2000 và tiếp tục giảm xuống còn 930.000 tấn vào năm 2020.⦿ ---- California: thuế doanh nghiệp nộp tăng vọt. Thống đốc Gavin Newsom vừa cắt giảm hàng tỷ đô la chi tiêu để bù đắp thâm hụt ngân sách vào tháng 6 thì California đã nhận được một khoản thuế bất ngờ, khiến những người ở Điện Capitol suy đoán về nguồn gốc của khoản tiền lớn này.Thuế doanh nghiệp đổ vào kho bạc của tiểu bang nhiều hơn dự kiến vào mùa hè này, với số tiền mặt thu được vượt dự báo gần 2 tỷ đô la kể từ tháng 4. Một đợt tăng đột biến đặc biệt diễn ra vào tháng 7 và các quan chức tiểu bang cùng các chuyên gia kế toán cho rằng khoản thu thêm này đến từ một số ít công ty — nhiều khả năng là một hoặc nhiều công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon, với nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo Nvidia là công ty hàng đầu.Làn sóng thu thuế đổ vào này làm nổi bật sự căng thẳng ngày càng gia tăng ở California giữa xu hướng quản lý chặt chẽ hơn các công ty công nghệ — thống đốc đã ký 6 dự luật quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cho đến nay trong năm nay — và sự phụ thuộc vào họ để có doanh thu thuế.Chỉ trong một ngày, ngày 16 tháng 7/2024, tiểu bang đã nhận được hơn 800 triệu đô la tiền thuế doanh nghiệp so với dự kiến, "cho đến nay là ngày thu lớn nhất" trong một tháng 7 kéo dài ít nhất bốn thập niên, theo lời phó phân tích viên lập pháp của tiểu bang Brian Uhler nói với CalMatters. (Ông đã loại trừ năm 2020 vì đại dịch đã làm chậm thời hạn nộp thuế.)Tháng 7/2024, Bộ Tài chính California cho biết họ đã thu được khoảng 1,4 tỷ đô la tiền thuế doanh nghiệp, gần gấp ba lần so với dự báo của cơ quan là 500 triệu đô la. Vào tháng 6, thuế doanh nghiệp cao hơn 263 triệu đô la so với dự báo và vào tháng 5, cao hơn 752 triệu đô la. Bộ này cho biết trong bản tin hàng tháng rằng "Số tiền vượt mức trong tháng 7 có thể là do một số ít công ty thanh toán số tiền lớn và không nhất thiết phản ánh xu hướng doanh thu thuế doanh nghiệp nói chung".⦿ ---- Những người yêu thích sô cô la ở California có thể sẽ phải trả nhiều tiền hơn vào dịp Halloween này, trong suốt mùa lễ và sang năm mới, theo các báo cáo. Food Business News đưa tin gần đây rằng giá bán lẻ sô cô la có thể tăng vọt 30% hoặc cao hơn vào năm 2025. Theo Reuters, giá đơn vị trung bình của sô cô la đã tăng hơn 40% so với năm 2020.Food Business News đưa tin, dự báo sản lượng ca cao thế giới năm 2023-24 tính đến ngày 31 tháng 8 là thâm hụt 462.000 tấn so với nhu cầu, lưu ý rằng vụ thu hoạch kém ở Tây Phi, nơi có gần 70% nguồn cung toàn cầu, là do thời tiết xấu, cây già cỗi, mất đất và các yếu tố khác.California là nơi có một số công ty sô cô la, bao gồm Ghirardelli Chocolate Co., See’s Candies Inc. và Guittard Chocolate Co. Theo Reuters, giá sô cô la theo mùa tăng tới 7,5% so với cùng kỳ năm trước, với một túi kẹo Mars gồm 120 viên — Snickers, M&Ms, Milky Way và Twix — có giá 19,99 đô la tại Target.⦿ ---- Theo GoBankingRates, những người có triển vọng mua nhà ở California đang tìm kiếm nơi để đầu tư trong 5 năm tới nên cân nhắc bốn vùng ngoại ô cụ thể. Trang web tài chính cá nhân này đã tham khảo ý kiến của hai chuyên gia bất động sản — Tổng giám đốc điều hành của Top Ranked Home Buyers Kenneth Sesley và Tổng giám đốc điều hành của Trusted House Buyers Brian Mollo — về những nơi tốt nhất để mua nhà. Lựa chọn hàng đầu của họ là gì? Folsom, Irvine, Temecula và Poway.Folsom: Vùng ngoại ô Sacramento này có trường học và công viên tuyệt vời cũng như tỷ lệ tội phạm thấp hơn mức trung bình toàn quốc với mức giá thấp hơn nhiều so với Bay Area hoặc Los Angeles, theo GoBankingRates. Chi phí sinh hoạt tại Folsom thấp hơn 308 trong số 449 thành phố trong tiểu bang và khu vực Sacramento nói chung có giá nhà ổn định, theo báo cáo của trang web.Irvine: Trong khi chi phí sinh hoạt tại Irvine cao hơn 54% so với mức trung bình toàn quốc và giá nhà trung bình là 1,58 triệu đô la cao hơn 246% so với mức trung bình toàn quốc, cộng đồng Quận Cam đã nhiều lần được xếp hạng là một trong những thành phố an toàn nhất tại Hoa Kỳ, theo GoBankingRates.Temecula: Viên ngọc của Quận Riverside này, nơi cung cấp những ngôi nhà và lô đất lớn hơn với mức giá thấp hơn Los Angeles hoặc Quận Cam, cũng có các nhà máy rượu vang, cảnh quan tuyệt đẹp và trường học tuyệt vời, theo trang web đưa tin.Poway: Poway cung cấp một lựa chọn hợp lý hơn tại Quận San Diego và không phải chịu thuế thu nhập thành phố, theo GoBankingRates, nơi lưu ý rằng cộng đồng này có nguồn gốc nông nghiệp và một trung tâm biểu diễn nghệ thuật tuyệt vời.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang truy tìm một nghi phạm đã trốn thoát với số trang sức trị giá 18.000 đô la bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp ở Quận Cam. Vào ngày 27 tháng 9, một nghi phạm nam đã đánh cắp thẻ tín dụng của nạn nhân từ tủ đồ của họ tại một phòng tập thể dục Equinox ở Irvine. Cảnh sát cho biết tên trộm đã sử dụng thẻ tín dụng để mua số trang sức trị giá 18.000 đô la tại một trung tâm thương mại gần đó. Hắn đã cố gắng mua quần áo trị giá khoảng 11.000 đô la tại một cửa hàng khác nhưng giao dịch đã bị từ chối.Hắn đã trốn khỏi khu vực bằng chiếc xe mà cảnh sát tin là SUV Infiniti QX60 màu đen. Hình ảnh giám sát của nghi phạm đã được công bố với hy vọng công chúng có thể nhận ra người đàn ông này. Bất kỳ ai biết nghi phạm hoặc có thông tin về vụ án được yêu cầu gửi email đến detlinger@cityofirvine.org.⦿ ---- Bốn nghi phạm ở Nam California đã bị truy tố vì âm mưu gian lận bảo hiểm bồi thường lao động trị giá 100 triệu đô la. Theo Biện lý Quận Cam, David Fish, 55 tuổi, đến từ Laguna Niguel, đã hai lần bị kết tội gian lận bảo hiểm bồi thường lao động và cùng với ba nghi phạm khác, bị truy tố liên quan đến việc lập hóa đơn gần 100 triệu đô la phí gian lận như một phần của "âm mưu gian lận bồi thường lao động rộng lớn".Fish, cùng với Martin Brill, 78 tuổi và Robert Lee, 61 tuổi, đã thành lập một công ty quản lý có tên là Southern California Injured Workers (SCIW). Công ty cung cấp các dịch vụ quản lý y tế bao gồm tiếp thị, lập hóa đơn và thu tiền. Theo văn phòng Biện lý, Fish làm việc cho công ty với tư cách là cố vấn, nhưng có toàn quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh.Họ đã hợp tác với bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại San Diego, Bác sĩ Vrijesh Tantuwaya để thành lập một nhóm y tế có tên là Injured Workers Medical Group (IWMG), đây là khách hàng chính của SCIW. Tantuwaya được liệt kê là chủ sở hữu và giám đốc điều hành của nhóm."Sử dụng nhóm y tế, SCIW kiểm soát việc giới thiệu bệnh nhân đến một mạng lưới hạn chế các nhà cung cấp đã ký hợp đồng với SCIW để thanh toán cho việc giới thiệu bệnh nhân", các tài liệu của tòa án cho biết. "Trong ba năm, các bị cáo này đã lập hóa đơn gần 100 triệu đô la cho nhiều công ty bảo hiểm bồi thường lao động và được trả phí giới thiệu bất hợp pháp từ các nhà cung cấp dịch vụ như xét nghiệm chẩn đoán và hiệu thuốc hợp chất".⦿ ---- HỎI 1: COVID-19 làm tăng nguy cơ đứng tim và đột quỵ?ĐÁP 1: Đúng vậy. COVID-19 có thể gây ra nhiều mối nguy hiểm cho một người nhưng một nghiên cứu mới cho thấy loại vi-rút này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch và não trong nhiều năm sau khi bị nhiễm trùng. Theo một nghiên cứu mới, vào năm 2020, trước khi có vaccine, những người mắc COVID-19 có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch lớn như đau tim hoặc đột quỵ cao gấp đôi so với những người không có kết quả xét nghiệm dương tính.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Căng thẳng mãn tính làm tăng tốc độ lây lan của ung thư đại trực tràng?ĐÁP 2: Đúng vậy. Căng thẳng mãn tính làm tăng tốc độ lây lan của ung thư đại trực tràng đáng kể bằng cách phá vỡ hệ vi khuẩn đường ruột - sự cân bằng tinh tế giữa vi khuẩn có lợi và có hại, một nghiên cứu mới trên chuột chỉ ra. Nghiên cứu được tiến hành tại Trung Quốc sẽ được trình bày vào Chủ Nhật tại Tuần lễ UEG 2024, một hội nghị thường niên của United European Gastroenterology tại Vienna.Chi tiết: