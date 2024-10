- Nobel Hòa bình 2024 trao cho Nihon Hidankyo, vì hoạt động chống vũ khí hạt nhân. - Thẩm phán Tanya Chutkan OK gỡ thêm niêm phong, cho công khai thêm một phần hồ sơ Trump xúi giục bạo loạn 6/1/2021. Phe Trump nói sẽ kháng cáo: cần bí mật. - Nhiều thành phố la trời: Trump nợ tiền an ninh nhiều năm chưa trả. Riêng thị trấn El Paso, Texas, đòi 569.200 đô chi phí từ năm 2019 nhưng Trump vẫn chưa trả

Hình trên: thành phố Hiroshima sau khi quả bom hạt nhân nổ năm 1945. (Hình Bảo tàng Smithsonian). Giải Nobel Hòa bình 2024 trao cho Nihon Hidankyo, một tổ chức Nhật Bản gồm những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử của Hoa Kỳ ở Hiroshima và Nagasaki, vì hoạt động chống lại vũ khí hạt nhân.

- Thăm dò của WSJ: 2 bên ngang điểm ở các tiểu bang chiến trường, Harris hơn Trump một chút ở Arizona, Michigan, Wisconsin và Georgia; Trump hơn một chút ở Nevada, North Carolina và Pennsylvania.

- CNN tổ chức họp phố ngày 23/10: bà Harris sẽ tham gia, Trump chưa trả lời dự hay không

- Thăm dò Reuters/Ipsos: trong các cử tri vùng ngoại ô, Harris 47%-Trump 41%; trong các hộ gia đình có lương 50.000 đến 100.000 đô/năm thì Harris 45%-Trump 43%

- Trump hứa với ngành xe hơi, sẽ tăng thuế quan ào ạt với xe ngoại, cho khấu trừ hoàn toàn lãi suất cho vay mua xe hơi, đàm phán lại các thỏa thuận thương mại. Các kinh tế gia: dân Mỹ sẽ gánh nặng thêm vì giá tăng.

- Tạp chí The Atlantic: lần thứ năm trong lịch sử 167 năm của báo này nói ủng hộ một ứng cử viên tổng thống, kêu gọi bầu bà Harris vì Trump là cơn ác mộng chính trị của Mỹ

- Chống hay bênh giới tính thứ ba LGBTQ sẽ là một yếu tố để 68% cử tri lựa chọn hoặc Harris, hoặc Trump.

- California: 1 bảo vệ ngân hàng cùng 2 bạn rình người lãnh 200.000 đô la tiền mặt ra, dí súng để cướp, rồi rửa tiền ở sòng bài. Cả 3 bị bắt.

- Quận Los Angeles: Đã lái xe trộm, lại tông vào xe cảnh sát, phải đầu hàng

- Quận Cam: treo thưởng 20.000 đô cho ai chỉ ra kẻ bắn chết 1 con sư tử biển ở Bãi biển Bolsa Chica State

- HỎI 1: Có 3,3% học sinh trung học ở Hoa Kỳ tự nhận mình là người chuyển giới? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sự cô đơn làm tăng 31% cơ nguy lãng trí, làm tăng 15% cơ nguy suy giảm trí tuệ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- JPMorgan Chase & Co. đã công bố hôm thứ sáu rằng doanh thu được quản lý của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 43,3 tỷ đô la, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thu nhập ròng của công ty trong quý 3 đạt 12,9 tỷ đô la, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu trong giai đoạn ba tháng được báo cáo là 4,37 đô la, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Trong khi lạm phát đang chậm lại và nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn kiên cường, vẫn còn một số vấn đề quan trọng, bao gồm thâm hụt tài chính lớn, nhu cầu về cơ sở hạ tầng, tái cấu trúc thương mại và tái quân sự hóa thế giới. Mặc dù chúng tôi hy vọng điều tốt nhất, những sự kiện này và sự không chắc chắn đang diễn ra cho thấy lý do tại sao chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi môi trường", CEO Jamie Dimon nhận xét. Cổ phiếu của công ty đã tăng 1,96% trong phiên giao dịch trước khi doanh thu vượt dự kiến.

⦿ ---- Wells Fargo & Company đã công bố hôm thứ sáu rằng doanh thu của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 20,37 tỷ đô la, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng giảm 11% trong giai đoạn báo cáo, đạt 5,11 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,42 đô la, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

"Vị thế vốn mạnh mẽ của chúng tôi cho phép chúng tôi tiếp tục đầu tư vào các doanh nghiệp của mình và chúng tôi đã liên tục trả lại vốn dư cho các cổ đông. Chúng tôi đã tăng cổ tức cổ phiếu phổ thông quý 3 lên 14% và mua lại 3,5 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông trong quý 3 và hơn 15 tỷ đô la trong chín tháng đầu năm nay, tăng hơn 60% so với một năm trước", CEO Charlie Scharf tuyên bố. Cổ phiếu Wells Fargo đã tăng 3,03% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi báo cáo thu nhập được công bố, được bán với giá 59,50 đô la một cổ phiếu.

⦿ ---- Cổ phiếu của Tesla Inc. đã giảm hơn 6% hôm thứ Sáu sau khi CEO Elon Musk ra mắt chiếc taxi robot "Cybercab" được mong đợi từ lâu tại sự kiện "We, Robot" của công ty ở Los Angeles. Theo ước tính của công ty, giá của chiếc xe này dự kiến ​​sẽ dưới 30.000 đô la, với việc sản xuất bắt đầu vào năm 2026.

Musk cũng đã giới thiệu một chiếc xe chở khách tự lái có tên "Robovan" tại sự kiện này, nói rằng đây là một phần của sứ mệnh sẽ "thay đổi diện mạo của những con đường". Sau khi tiết lộ về xe điện không người lái, nhiều robot Optimus đã bước ra sân khấu, Musk ca ngợi chúng là "sản phẩm lớn nhất từ ​​trước đến nay". Cổ phiếu của Tesla đã giảm 6,47%, bán với giá 238,77 đô la vào lúc 4:13 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Vào rạng sáng Thứ Sáu, hơn 24 giờ sau khi Bão Milton đổ bộ Florida, hơn 2,5 triệu khách hàng sử dụng năng lượng vẫn chưa có điện, theo PowerOutage.us. Nhiều người phải đối mặt với viễn cảnh nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần trong bóng tối vì hàng trăm cột điện đã bị đổ sập, mặc dù các nhân viên của tiểu bang và liên bang đã được triển khai ngay cả trước khi cơn bão ập đến để khôi phục mạng lưới điện.

Tan nát vì bão.

Có ít nhất 16 người đã được xác nhận đã tử vong ở Florida sau cơn bão, trong đó có ít nhất năm người do lốc xoáy ở Quận St. Lucie. Cơn bão đã đổ rất nhiều mưa xuống một số khu vực của Vịnh Tampa đến mức được coi là sự kiện mưa lớn nhất trong 1.000 năm. Một số tổ chức quốc gia và địa phương đang chấp nhận các khoản quyên góp để giúp đỡ các khu vực bị ảnh hưởng ở Florida, một số trong số đó cũng bị ảnh hưởng bởi Bão Helene vào tháng trước.

Cảnh sát biển Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc giải cứu tuyệt vời hôm Thứ Năm đối với một người đàn ông bị bỏ lại khi đang ôm một thùng cooler (thùng sốp gọi là foam cooler để giữ hơi lạnh cho các lon bia hoặc lon nước ngọt) qua đêm ở Vịnh Mexico trong cơn bão Milton. Cảnh sát biển cho biết người đàn ông không rõ danh tính này đã ở trên một chiếc thuyền đánh cá gặp gió lớn vào thứ Tư ngoài khơi Bãi biển Madeira, Florida. Anh ta đã gọi điện cầu cứu nhưng mất liên lạc vào khoảng 6:45 giờ chiều.

Hôm qua, anh ta được tìm thấy ngoài biển, nơi cách Longboat Key khoảng 30 dặm khi đang bám vào một thùng ủ hơi lạnh — video do Cảnh sát biển chia sẻ cho thấy khoảnh khắc anh ta được một thợ lặn cứu bằng trực thăng. "Người đàn ông này đã sống sót trong một kịch bản ác mộng ngay cả đối với những người đi biển giàu kinh nghiệm nhất", quan chức cảnh sát biển Dana Grady cho biết trong một tuyên bố. Người đàn ông đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tampa để điều trị, nhưng tình trạng của anh ta vẫn chưa được biết.

Nhân viên cứu hộ được trực thăng thả dây xuống biển, bới tới cứu người trôi ngoài biển xa 30 dặm.

Bão Milton có thể gây ra thiệt hại lên tới 100 tỷ đô la cho ngành bảo hiểm toàn cầu, tạo ra sự gia tăng giá tái bảo hiểm năm 2025 có thể thúc đẩy cổ phiếu của một số công ty bảo hiểm, các nhà phân tích cho biết vào thứ Tư. "Một số người ước tính rằng một sự kiện xảy ra 1 lần trong 100 năm sẽ gây ra thiệt hại 175 tỷ đô la cho khu vực Tampa và thiệt hại 70 tỷ đô la cho khu vực Fort Myers", họ đã viết trong một ghi chú, phác thảo một kịch bản cực đoan.

⦿ ---- Giải Nobel Hòa bình 2024 đã được tuyên bố hôm thứ Sáu trao cho Nihon Hidankyo, một tổ chức Nhật Bản gồm những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử của Hoa Kỳ ở Hiroshima và Nagasaki, vì hoạt động chống lại vũ khí hạt nhân. Jørgen Watne Frydnes, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, cho biết giải thưởng được trao vì "điều cấm kỵ đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân đang bị đe dọa".

Vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố một sự thay đổi trong học thuyết hạt nhân của đất nước mình, trong một động thái nhằm ngăn cản phương Tây cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa. Động thái này dường như đã hạ thấp đáng kể ngưỡng có thể sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Watne Frydnes cho biết ủy ban Nobel "muốn vinh danh tất cả những người sống sót, những người, mặc dù phải chịu đau đớn về thể xác và ký ức đau thương, đã chọn sử dụng kinh nghiệm tốn kém của mình để vun đắp hy vọng và cam kết vì hòa bình".

Hình trên: thành phố Hiroshima sau khi quả bom hạt nhân nổ năm 1945. (Hình Bảo tàng Smithsonian).

Chủ tịch chi nhánh Hiroshima của Hidankyo, Tomoyuki Mimaki, người đã có mặt tại tòa thị chính để nghe thông báo, đã reo hò và rơi nước mắt khi nhận được tin tức. "Điều đó có thực sự đúng không? Thật không thể tin được!" Mimaki hét lên.

Những nỗ lực xóa bỏ vũ khí hạt nhân đã được Ủy ban Nobel vinh danh trong quá khứ. Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân đã giành giải thưởng hòa bình năm 2017, và năm 1995 Joseph Rotblat và Hội nghị Pugwash về khoa học và các vấn đề thế giới đã giành giải vì "những nỗ lực của họ nhằm giảm bớt vai trò của vũ khí hạt nhân trong chính trị quốc tế và về lâu dài là xóa bỏ các loại vũ khí đó".

Giải thưởng năm nay được trao trong bối cảnh các cuộc xung đột tàn khốc đang diễn ra trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông, Ukraine và Sudan. "Rõ ràng là các mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đang gây áp lực lên chuẩn mực quốc tế quan trọng, điều cấm kỵ là sử dụng vũ khí hạt nhân", Watne Frydnes trả lời câu hỏi về việc liệu lời lẽ của Nga xung quanh vũ khí hạt nhân trong cuộc xâm lược Ukraine có ảnh hưởng đến quyết định của năm nay hay không. "Và do đó, thật đáng báo động khi thấy các mối đe dọa sử dụng cũng đang gây tổn hại đến chuẩn mực này. Việc duy trì một điều cấm kỵ quốc tế mạnh mẽ chống lại việc sử dụng là điều tối quan trọng đối với toàn thể nhân loại", ông nói thêm.

Chủ tịch Ủy ban Liên Âu Ursula von der Leyen phát biểu trên X rằng "bóng ma của Hiroshima và Nagasaki vẫn còn ám ảnh nhân loại. Điều này khiến cho việc ủng hộ Nihon Hidankyo trở nên vô giá. Giải Nobel Hòa bình này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Chúng ta có nhiệm vụ phải ghi nhớ. Và một nhiệm vụ thậm chí còn lớn hơn là bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi nỗi kinh hoàng của chiến tranh hạt nhân".

Alfred Nobel đã tuyên bố trong di chúc của mình rằng giải thưởng hòa bình nên được trao cho "công trình tốt nhất hoặc nhiều nhất cho tình anh em giữa các quốc gia, cho việc bãi bỏ hoặc giảm quân đội thường trực và cho việc tổ chức và thúc đẩy các hội nghị hòa bình".

Giải thưởng năm ngoái đã được trao cho nhà hoạt động người Iran bị giam giữ Narges Mohammadi vì bà đã ủng hộ quyền phụ nữ và dân chủ, và chống lại án tử hình. Ủy ban Nobel cho biết đây cũng là sự ghi nhận đối với "hàng trăm nghìn người" đã biểu tình phản đối "chính sách phân biệt đối xử và áp bức phụ nữ của chế độ thần quyền Iran".

Trong năm nay, vì có nhiều cuộc chiến tranh, đã có một số suy đoán từ vài tháng trước rằng Ủy ban Nobel Na Uy có thể quyết định sẽ không trao giải thưởng Nobel Hòa Bình nào trong năm nay. Giải thưởng đã bị giữ lại tổng cộng 19 lần kể từ năm 1901, bao gồm cả trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Lần cuối cùng giải thưởng không được trao là vào năm 1972.

Ở Trung Đông, mức độ bạo lực liên tục gia tăng trong năm qua đã giết chết hàng chục nghìn người, bao gồm hàng nghìn trẻ em và phụ nữ. Cuộc chiến, bùng nổ sau một cuộc đột kích đẫm máu vào Israel của các chiến binh do Hamas cầm đầu vào ngày 7 tháng 10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân, đã lan rộng ra khu vực rộng lớn hơn.

Trong tuần qua, Israel đã đưa quân bộ binh vào Lebanon để truy đuổi các chiến binh Hezbollah bắn tên lửa vào Israel, trong khi Iran - quốc gia ủng hộ cả Hamas và Hezbollah - đã bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel. Israel vẫn chưa có phản ứng, nhưng bộ trưởng quốc phòng của nước này đã tuyên bố trong tuần này rằng hành động trả đũa của họ sẽ vừa tàn khốc vừa bất ngờ.

Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến ở Gaza đã giết chết hơn 42.000 người, bộ này không phân biệt giữa thường dân và chiến binh trong số liệu của mình nhưng cho biết hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em. Tại Lebanon, hơn 1.400 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị thương và khoảng 1 triệu người phải di dời kể từ giữa tháng 9, khi quân đội Israel mở rộng đáng kể cuộc tấn công chống lại Hezbollah.

Cuộc chiến ở Ukraine, bùng nổ do cuộc xâm lược của Nga, đang tiến tới mùa đông thứ ba với số người thiệt mạng lớn ở cả hai bên. Liên Hợp Quốc đã xác nhận hơn 11.000 thường dân Ukraine đã thiệt mạng, nhưng con số đó không tính đến 25.000 người Ukraine được cho là đã thiệt mạng trong cuộc chiếm đóng thành phố Mariupol của Nga hoặc những cái chết không được báo cáo ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Và cũng không tính đến sổ lính tử trận ở hai phía, vì hai chính phủ Nga và Ukraine không công bố số lính chết và bị thương. Giải Nobel có giải thưởng tiền mặt là 11 triệu kronor Thụy Điển (1 triệu đô la).

⦿ ---- Nhiều thành phố la trời: Trump nợ tiền chi phí an ninh nhiều năm chưa trả. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một cuộc mít tinh thứ ba hồi tháng trước tại Erie, Pennsylvania, nằm ở góc tây bắc của một tiểu bang dao động có thể quyết định ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Bạch Ốc. Giống như hai lần khác Trump đến Erie để vận động những người ủng hộ mình, ông đã rời đi mà không trả hóa đơn.

Các quan chức thành phố vẫn chưa thống kê được số tiền mà chiến dịch tranh cử của Trump nợ Erie cho chi phí an toàn công cộng cho cuộc mít tinh gần đây nhất của ông vào tháng 9. Nhưng theo một quan chức thành phố, Trump nợ thành phố hơn 40.000 đô la cho các cuộc mít tinh mà ông tổ chức tại đó vào năm 2018 và 2023. Erie, nơi có hóa đơn trước đây đã được tờ Erie Times-News đưa tin, không phải là thành phố duy nhất tổ chức các cuộc mít tinh của Trump và không được chiến dịch trả tiền.

Bao gồm Erie, bốn thành phố và một quận đã xác nhận với NBC News rằng họ vẫn đang chờ chiến dịch tranh cử của Trump thanh toán các hóa đơn thường liên quan đến việc hoàn trả chi phí cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương và các nhân viên ứng cứu đầu tiên khác. Giá cuối cùng là hơn 750.000 đô la cho năm khu vực pháp lý đó, với một số hóa đơn có từ tám năm trước.

Đồng thời, không phải lúc nào cũng rõ ràng trách nhiệm pháp lý của bên nào phải trả hóa đơn. Khi được liên hệ để xin bình luận, một quan chức chiến dịch tranh cử của Trump cho biết trong tin nhắn văn bản rằng "các câu hỏi liên quan đến chi phí thực thi pháp luật tại địa phương và chi phí cho người ứng cứu đầu tiên nên được chuyển đến cơ quan mật vụ".

Ít nhất hai thành phố tìm kiếm khoản hoàn trả cho biết họ không có thỏa thuận chính thức với chiến dịch tranh cử của Trump về chi phí trước các sự kiện. Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Anthony Guglielmi nói với NBC News rằng cơ quan này, chứ không phải chiến dịch, thường yêu cầu hỗ trợ tại địa phương cho các hoạt động của chiến dịch như vậy. Tuy nhiên, Cơ quan Mật vụ "thiếu cơ chế hoàn trả cho chính quyền địa phương về khoản hỗ trợ của họ trong các sự kiện bảo vệ", ông cho biết. Guglielmi nói thêm rằng cơ quan này đã "xác định đây là nhu cầu cấp thiết" và đang làm việc với Quốc hội để thực hiện điều này trong tương lai.

Chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris từ chối bình luận về cách họ xử lý chi phí cho cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, cũng như các biện pháp an ninh bổ sung do chính quyền địa phương cung cấp. Có 5 địa phương đã nói chuyện với NBC News đã gửi hóa đơn của họ cho chiến dịch tranh cử của Trump. Một trong những hóa đơn chưa thanh toán lớn nhất lên tới hơn nửa triệu đô la.

El Paso, Texas, đang tìm kiếm hơn 569.200 đô la chi phí từ năm 2019, theo hóa đơn do người phát ngôn của thành phố Laura Cruz Acosta cung cấp. Hóa đơn ban đầu là hơn 470.000 đô la đã tăng vọt khi thành phố tính phí trả chậm cho chiến dịch vì không thanh toán.

Trong quá khứ, Trump khai phá sản 6 lần để quỵt nợ. Nhưng đối với các thành phố, Trump không bị lôi ra tòa, vì các quan chức Cộng Hòa trong các địa phương đều bênh vực Trump, lặng lẽ cho thành phố gánh nợ. Có thể đọc về 6 lần Trump phá sản ở đây trên trang Tài chánh Yahoo:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Obama đã có buổi bất ngờ vận động hôm thứ năm tại Pittsburgh trong một chuyến dừng chân không báo trước tại văn phòng chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris, vài giờ trước khi Obama xuất hiện tại một trong những cuộc mít tinh của Harris lần đầu tiên. Tuyên bố ý định "nói lên sự thật" với cử tri, đặc biệt là cử tri nam da đen, ông tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ ủng hộ mà Harris đang nhận được. Trích dẫn đáng chú ý, từ tờ Washington Post và tờ Guardian như sau.

.

"Theo hiểu biết của tôi, dựa trên các báo cáo mà tôi nhận được từ các chiến dịch và cộng đồng, thì chúng ta vẫn chưa thấy cùng một loại năng lượng và tỷ lệ cử tri tham gia ở mọi khu phố và cộng đồng như khi tôi còn tranh cử. Bây giờ, tôi cũng muốn nói rằng điều đó có vẻ rõ rệt hơn với những người anh em".

.

"Một mặt, bạn có một người lớn lên giống như bạn, biết bạn, học đại học cùng bạn, hiểu những khó khăn, nỗi đau và niềm vui đến từ những trải nghiệm đó", ông nói. Mặt khác, "bạn có một người liên tục tỏ ra coi thường, không chỉ đối với cộng đồng mà còn đối với bạn với tư cách là một con người ... Và bạn đang nghĩ đến việc ra bên lề để ngồi phía ngoài?"

.

"Và bạn đưa ra đủ loại lý do và lời bào chữa, tôi có vấn đề với điều đó", ông Obama tiếp tục. "Bởi vì một phần khiến tôi nghĩ - và tôi đang nói trực tiếp với đàn ông - một phần khiến tôi nghĩ rằng, ừm, bạn không cảm thấy ý tưởng có một người phụ nữ làm tổng thống, và bạn đưa ra những lựa chọn thay thế khác và những lý do khác cho điều đó".

.

"Những người phụ nữ trong cuộc sống của chúng ta đã luôn ủng hộ chúng ta trong suốt thời gian qua", ông nói. "Khi chúng ta gặp rắc rối và hệ thống không hoạt động vì chúng ta, họ là những người ra ngoài biểu tình và phản đối. Và bây giờ, bạn đang nghĩ đến việc ngồi bên ngoài hoặc ủng hộ một người có tiền sử hạ thấp bạn, bởi vì bạn nghĩ rằng đó là dấu hiệu của sức mạnh, bởi vì đó là bản chất của một người đàn ông? Hạ thấp phụ nữ? Điều đó không thể chấp nhận được".

.

Tại cuộc mít tinh sau đó, Obama một lần nữa phát biểu trước những người đàn ông: "Tôi xin lỗi, các quý ông—tôi đã nhận thấy điều này, đặc biệt là với một số người đàn ông dường như nghĩ rằng hành vi của Trump, sự bắt nạt và hạ thấp mọi người, là dấu hiệu của sức mạnh. Tôi ở đây để nói với các bạn rằng đó không phải là sức mạnh thực sự và chưa bao giờ là như vậy."

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết "đối với Trump, tự do là thoát khỏi một điều gì đó", trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris đưa ra "ý tưởng rộng hơn". "Chúng tôi tin vào quyền tự do chu cấp cho gia đình, nếu chúng tôi sẵn sàng làm việc, quyền tự do hít thở không khí trong lành và uống nước sạch, cho con cái đi học mà không phải lo lắng liệu chúng có về nhà hay không", Obama nói, đồng thời nói thêm rằng đối với "Trump và những người thân cận của ông ta, tự do có nghĩa là những người có quyền lực có thể làm bất cứ điều gì họ muốn".

.

Trong một sự kiện vận động tranh cử thay mặt cho Harris tại Pittsburgh, Obama đã nói về quyền tự do mang lại "quyền đưa ra quyết định về cuộc sống của chính chúng ta".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đã chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa của bà, cựu Tổng thống Donald Trump, vì đã sử dụng "ngôn ngữ hạ thấp mọi người và gọi họ bằng những cái tên và có ý khiến họ sợ hãi và sống trong sợ hãi".

.

Harris cũng cáo buộc Trump khiến người Mỹ "chỉ trích lẫn nhau" và góp phần vào sự phân cực của đất nước. "Tôi không nghĩ điều đó có lợi cho quốc gia của chúng ta", bà nói tại một cuộc họp thị trấn với các cử tri gốc Tây Ban Nha, nhấn mạnh rằng "đại đa số chúng ta có nhiều điểm chung hơn là những điểm khác biệt".

.

⦿ ---- Barack Obama được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2009, còn Donald Trump thì không, và đó là sinh chuyện hậm hực. Trong khi vận động tranh cử ở Detroit hôm thứ năm, Trump đã thảo luận về người tiền nhiệm của mình và nhanh chóng tập trung vào giải thưởng mà ông Obama đã giành được vào tháng 10 năm 2009.

.

"Nếu tôi được gọi là Obama, tôi sẽ được trao giải Nobel trong vòng 10 giây", Trump phàn nàn. "... Ông ấy đã được bầu và họ tuyên bố ông ấy sẽ nhận giải Nobel. Bạn còn nhớ không? Ông ấy nói, 'Ồ. Tôi đã làm gì?' Ông ấy không biết mình đã làm cái quái gì. Ông ấy nhận giải Nobel vì không làm gì cả. Vì đã được bầu. Nhưng tôi cũng được bầu". Cựu tổng thống nhớ lại cách Hiệp định Abraham, một bộ hiệp ước lịch sử bình thường hóa quan hệ giữa Israel và bốn quốc gia Ả Rập, đã được bảo đảm vào năm 2020 dưới sự giám sát của ông - và lưu ý một cách chua chát rằng những nỗ lực của ông đã không được ủy ban Nobel khen thưởng.

.

"Chưa từng có. Không ai nghĩ rằng điều đó là có thể. Tôi không nói là ‘muốn’ hay không, tôi không nói—tôi chỉ nói là, nếu là bất kỳ ai khác, tự do, Dân chủ, họ đã có nó trước khi cái thứ chết bằm đó được ký kết,” ông càu nhàu, nói thêm rằng ông không “tìm kiếm nó, vận động chính trị cho nó,” mà chỉ đơn giản là ông đang chỉ ra rằng “có rất nhiều bất công trên thế giới này.” Trump ngày 11 tháng 1 2018 đã từng cao ngạo nói rằng các nước da đen Phi châu là các hố phân "shitholes" thì ủy ban Nobel nào dám trao cho kẻ mắng người như thế (và đám da vàng có là cái gì trong mắt Trump).

.

⦿ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Năm một lần nữa chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì Trump đã tung tin sai lệch về các nỗ lực cứu trợ cho cơn bão Helene và Milton. "Cựu Tổng thống Trump, hãy sống thực đi, Trump ơi, hãy giúp đỡ những người này", ông Biden nói khi được hỏi về điều này trong một cuộc họp báo. Chuyện này xảy ra sau khi ông Biden hôm thứ Tư cáo buộc Trump dẫn đầu "cuộc tấn công bằng những lời nói dối" xung quanh các nỗ lực viện trợ liên bang.

.

Phát biểu tại Detroit hôm thứ Năm, Trump một lần nữa tuyên bố sai sự thật rằng Sở FEMA đã quay lưng lại với các nạn nhân của cơn bão Helene. "Liên quan đến North Carolina", Trump nói. "Họ đã để những người đó phải chịu đau khổ một cách bất công". Trump đã đưa ra những tuyên bố như vậy ít nhất 19 lần kể từ ngày 30 tháng 9.

.

Bộ trưởng Nội An Alejandro Mayorkas cũng cho biết hôm thứ Năm rằng một số nạn nhân đã nghe tin đồn sai sự thật rằng FEMA sẽ tịch thu đất của họ. "Những gì chúng ta thấy là mọi người vẫn còn e dè, không muốn tiếp cận với các biện pháp cứu trợ mà họ được hưởng", Mayorkas nói. FEMA cho biết họ đã phân phối 344 triệu đô la tiền hỗ trợ cho các nạn nhân của cơn bão Helene tại sáu tiểu bang.

.

⦿ ---- Harris phát biểu về các nỗ lực cứu trợ bão tại hội trường thị trấn Las Vegas. Tại buồi họp phố tại truyền hình Univision đêm thứ năm tại Las Vegas, Phó Tổng thống Kamala Harris đã trả lời các câu hỏi về các nỗ lực cứu trợ bão của liên bang.

.

Ramiro Gonzalez, một cử tri đến từ Tampa, Florida, lưu ý rằng có hơn một cơn bão đã tấn công nhà ông. "Có tin đồn rằng chính quyền của bà đã không làm đủ để ứng phó với cơn bão gần đây nhất. Bà sẽ làm gì cụ thể, hoặc chính quyền của bà sẽ làm gì, để giúp chúng tôi ở khu vực Vịnh Tampa hoặc khu vực Miền Trung Florida với cơn bão này?" ông hỏi Harris.

.

Harris trả lời bằng cách lên án thông tin sai lệch lan truyền từ phía Trump và Cộng Hòa về phản ứng của liên bang đối với các cơn bão gần đây. "Tôi phải nhấn mạnh rằng đây không phải là lúc để mọi người chơi trò chính trị", bà nói. Sau đó, bà liệt kê các cuộc họp giao ban liên tục và liên lạc với các quan chức tiểu bang và địa phương trên thực địa, đồng thời cảnh báo các công ty đang tăng giá ở các khu vực bị ảnh hưởng.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris và cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang ngang bằng nhau về sự ủng hộ đến từ các tiểu bang dao động, theo tờ The Wall Street Journal tiết lộ trong cuộc thăm dò mới nhất vào thứ Sáu.Theo cuộc thăm dò, trong khi Harris dẫn trước một chút ở Arizona, Michigan, Wisconsin và Georgia, thì Trump cũng vậy ở Nevada, North Carolina và Pennsylvania, khi không ứng cử viên nào dẫn trước hơn 2 điểm phần trăm, ngoại trừ ứng cử viên sau ở Nevada. WSJ đề cập rằng "cuộc đua ở tất cả tiểu bang chiến trường, và do đó là cuộc bầu cử để thắng ghế Tổng thống, quá sát nút để có thể dự đoán".⦿ ---- Harris sẽ tham gia một cuộc họp theo hình thức thị trấn được truyền hình trực tiếp trên CNN vào ngày 23/10, theo chiến dịch của bà cho biết trong một thông cáo báo chí. Sự kiện này diễn ra tại Pennsylvania và sẽ được phát trực tiếp. "Đây sẽ là cơ hội duy nhất để cử tri được trực tiếp lắng nghe Phó Tổng thống nói về cam kết trở thành Tổng thống vì tất cả người Mỹ và kế hoạch của bà nhằm giảm chi phí cho các gia đình, bảo vệ quyền tự do của chúng ta bao gồm quyền tự do sinh sản và giữ cho chúng ta an toàn và bảo mật", chiến dịch của Harris cho biết trong một tuyên bố.Mạng lưới này đã đề nghị cả hai ứng cử viên tham gia một cuộc họp thị trấn thay thế cho một cuộc tranh luận khác. Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ không đồng ý tham gia một cuộc tranh luận khác với Harris. Chiến dịch của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu ông có tham gia cuộc họp thị trấn hay không.⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump 6 điểm phần trăm trong số các cử tri vùng ngoại ô, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm thứ Năm. Khảo sát được thực hiện trong tháng 9 và tháng 10 cho thấy Harris dẫn trước Trump trong nhóm này, với tỷ lệ 47% so với 41%.Harris cũng đang dẫn trước Trump 45% so với 43% trong số các hộ gia đình có thu nhập hàng năm từ 50.000 đến 100.000 đô la. Nhưng cựu tổng thống vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với những cử tri coi nền kinh tế là vấn đề số 1 trước thềm cuộc tổng tuyển cử; 46% số người được hỏi cho biết Trump có đủ khả năng xử lý vấn đề này hơn, so với 38% ủng hộ Harris.Trump cũng đã đánh bại Harris về vấn đề tội phạm trong cuộc thăm dò gần đây. Nhưng các nhà phân tích cho biết các bài phát biểu trong chiến dịch của Harris hướng đến việc xây dựng một "nền kinh tế cơ hội" đã chứng minh được hiệu quả với các cử tri. “Việc bà tập trung vào khả năng chi trả đã có hiệu quả cao trong việc thu hẹp lợi thế của Trump về lạm phát và nền kinh tế”, David Wasserman, một nhà phân tích chính trị tại Cook Political Report, nói với Reuters.Kể từ khi Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ vào tháng 7, bà đã củng cố sự ủng hộ của đảng này từ những người sống ở vùng ngoại ô thêm 9 điểm, tạo nên sự trở lại lớn sau khi Tổng thống Biden tụt lại phía sau Trump với tỷ lệ 43% so với 40%.Harris cũng nhận được sự ủng hộ tăng 6 điểm so với Biden trong số khoảng một phần ba quốc gia có thu nhập từ 50.000 đến 100.000 đô la mỗi năm. Dữ liệu được thu thập từ 6.000 cử tri đã đăng ký trong sáu cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump đã trình bày quan điểm của mình về việc củng cố ngành công nghiệp xe hơi trong bài phát biểu kinh tế tại Detroit hôm thứ năm, đề xuất khấu trừ hoàn toàn lãi suất cho vay mua xe hơi, cam kết đàm phán lại các thỏa thuận thương mại và tuyên bố sẽ sử dụng thuế quan để nhắm vào hàng nhập cảng xe hơi nước ngoài.Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, Trump đã nêu rõ tầm nhìn kinh tế của mình nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc đánh thuế các quốc gia nước ngoài. Đôi khi, ông cũng có lời lẽ chê bai chính Detroit, gọi thành phố mà ông đang phát biểu là "khu vực đang phát triển hơn hầu hết các nơi khác ở Trung Quốc".Cựu tổng thống cho biết ông sẽ đề xuất khấu trừ hoàn toàn lãi suất cho vay mua xe, một chính sách mà ông cho rằng sẽ "kích thích sản xuất xe hơi trong nước và giúp hàng triệu gia đình lao động ở Mỹ có thể sở hữu xe hơi dễ dàng hơn đáng kể"Ý tưởng này phù hợp với một loạt đề xuất của Trump nhằm xóa bỏ thuế đối với nhiều hình thức thu nhập khác nhau, bao gồm tiền làm thêm giờ, tiền lương thưởng và phúc lợi An sinh xã hội. Trump cũng cho biết ông sẽ thông báo cho Mexico và Canada rằng ông sẽ viện dẫn các điều khoản đàm phán lại kéo dài sáu năm của Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, được phê duyệt vào năm 2020 thay cho Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).Trước đây, cựu tổng thống đã nói rằng ông sẽ áp thuế đối với các công ty Mỹ thuê ngoài hoạt động sản xuất để khuyến khích sản xuất trong nước và ông đã tuyên bố sẽ áp thuế đối với tất cả hàng nhập cảng, một chiến thuật mà ông cho rằng sẽ đưa nhiều công ty hơn vào Hoa Kỳ. "Tôi muốn các công ty xe Đức trở thành công ty xe Mỹ. Tôi muốn họ xây dựng nhà máy tại Mỹ. Nếu không, tôi thà không có xe của họ ở đây", Trump nói vào thứ năm.Trong khi Trump tuyên bố việc sử dụng thuế quan sẽ làm giảm chi phí, các nhà kinh tế đã nhiều lần nói rằng điều này sẽ khiến các công ty chuyển chi phí cao hơn cho người tiêu dùng và có thể làm lạm phát trở nên tồi tệ hơn. Và các chuyên gia đã phản đối tuyên bố của cựu tổng thống rằng thuế quan sẽ mang lại hàng tỷ đô la cho chính phủ Hoa Kỳ.Trump đã đưa ra rất ít chi tiết về các chi tiết cụ thể của các đợt cắt giảm thuế khác nhau mà ông đề xuất, bao gồm cả cách thức thanh toán. Cựu tổng thống cũng đã tuyên bố sẽ gia hạn các khoản cắt giảm thuế cá nhân từ luật năm 2017 của ông, dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2025. Một phân tích của Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm cho thấy các kế hoạch về thuế và chi tiêu của Trump sẽ làm tăng thêm 7 nghìn tỷ đô la vào nợ quốc gia trong một thập niên.Trump đã tuyên bố rằng thuế quan đối với các quốc gia khác sẽ mang lại doanh thu để trả nợ, nhưng các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng thuế quan sẽ không mang lại đủ doanh thu để trả thâm hụt và có khả năng sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng. Bởi vì rất nhiều hàng nhật dụng đang bán ở các siêu thị bây giờ là nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...Bài phát biểu là một phần trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của các nhóm bỏ phiếu quan trọng ở Michigan, nơi từ lâu đã là trái tim của ngành công nghiệp xe Hoa Kỳ. Trump về cơ bản đang ngang điểm với Phó Tổng thống Harris trong các cuộc thăm dò ở Michigan chưa đầy một tháng trước Ngày bầu cử.Trump đã đấu khẩu với người đứng đầu công đoàn United Auto Workers (UAW) và người bạn đồng hành của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio), đã mở màn chiến dịch bằng những cuộc tấn công khi ông phát biểu vào đầu tuần này rằng khoản tài trợ 500 triệu đô la từ chính quyền Biden để chuyển đổi một nhà máy ở Michigan thành nhà máy sản xuất xe điện chẳng khác nào "thức ăn thừa".Chính sánh áp thuế không thực dụng, vì tăng giá đằng nào cũng bất lợi. Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động (Bureau of Labor Statistics) cho thấy khoảng 8.800 việc làm trong ngành sản xuất xe và phụ tùng đã bị mất dưới thời Trump tại Bạch Ốc, trong khi lĩnh vực này đã tạo thêm khoảng 128.000 việc làm trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden.⦿ ---- Tạp chí The Atlantic muốn bạn biết rằng, chỉ "lần thứ năm trong lịch sử 167 năm của mình", họ quyết định ủng hộ một ứng cử viên tổng thống. Tạp chí tuyên bố ủng hộ đảng viên Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, không phải vì bà là ai mà vì bà không phải là ai. Bài xã luận phần lớn định nghĩa Harris là đối thủ của Donald Trump, lưu ý rằng trong lần tái tranh cử năm 2024, cựu tổng thống Trump "thậm chí còn tàn ác và thất thường hơn trước", chưa kể đến việc cực đoan hơn trong các chính sách của mình.Ngược lại, Harris "không bị vấy bẩn bởi tham nhũng, chưa kể đến tiền án trọng tội hoặc tiền sử tấn công tình dục", theo các biên tập viên lập luận. "Bà ấy không làm xấu hổ đồng bào của mình bằng ngôn ngữ và hành vi của mình, hoặc khiến họ chống lại nhau. Bà ấy không lấy lòng các nhà độc tài. Bà ấy sẽ không lạm dụng quyền lực của chức vụ cao nhất để giữ nó. Bà ấy tin vào nền dân chủ".Đây là lần thứ ba The Atlantic công khai ủng hộ người chạy đua với Trump; hai lần khác họ đưa ra ủng hộ một ứng cử viên là trước cuộc bầu cử năm 1860 (Abraham Lincoln) và cuộc bầu cử năm 1964 (Lyndon B. Johnson). Tạp chí này nhận thức rằng ý kiến của mình "sẽ không quan trọng" đối với những người ủng hộ Trump, nhưng nhắc nhở những độc giả còn mơ hồ hoặc chưa quyết định rằng "bầu [Harris] và đánh bại [Trump] là cách duy nhất để giải thoát chúng ta khỏi cơn ác mộng chính trị mà chúng ta đang mắc kẹt". Và điều đó chẳng phải là tốt sao?⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh hôm thứ năm khi phát biểu trước báo chí rằng ông tin rằng Quốc hội phải họp lại "nhanh nhất có thể" để cung cấp kinh phí cho Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) trước những tác động của Bão Milton. "Tôi nghĩ rằng Quốc hội nên quay lại và giải quyết các nhu cầu khẩn cấp ngay lập tức", Biden nói thêm. "Chúng tôi đang đấu tranh để đảm bảo mọi người có được cứu trợ khẩn cấp mà họ cần".Sáng kiến "Hỗ trợ Nhu cầu Nghiêm trọng" của FEMA cung cấp khoản thanh toán trực tiếp ban đầu cho những người sống sót, nhằm mục đích giúp họ mua các mặt hàng cần thiết sau khi nhà cửa bị phá hủy. Khoản thanh toán 750 đô la này là kết quả của một sáng kiến liên bang mới hơn đã có hiệu lực vào tháng 3 năm nay.⦿ ---- Trump lặp lại, nhấn mạnh: áp thuế quan 200% với xe nhập từ Mexico. Trước đó, mười ngày trước, trong một cuộc biểu tình ở Savannah, Georgia, Trump đã nói rằng, nếu ông thắng cử tổng thống sắp tới, ông sẽ "áp thuế 100% đối với mọi chiếc xe đi qua biên giới Mexico". Ông tuyên bố rằng kế hoạch này sẽ khôi phục ngành sản xuất của Mỹ và tạo ra việc làm, mặc dù một số nhà phê bình phản bác rằng việc buộc các nhà sản xuất xe quốc tế chuyển sản xuất có thể làm tăng chi phí xe cho người tiêu dùng Hoa Kỳ.Thông báo này được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm đối với mối quan hệ với Mexico, vì quốc gia láng giềng này đã đổ lỗi một phần cho Hoa Kỳ về tình trạng bạo lực hiện tại ở Sinaloa và tăng mạnh sự hiện diện của các nhà ngoại giao Nga, những biện pháp đã gây ra sự chỉ trích nặng nề từ chính quyền Hoa Kỳ.⦿ ---- Giới tính thứ ba LGBTQ sẽ là một yếu tố để 68% cử tri lựa chọn hoặc Harris, hoặc Trump. Các cuộc thăm dò cho thấy quyền LGBTQ có khả năng sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn tổng thống của hầu hết người Mỹ vào tháng 11 này khi họ lựa chọn giữa cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris, một đảng viên Dân chủ.Một cuộc khảo sát vào tháng 3 của công ty thăm dò ý kiến độc lập PRRI cho thấy 68% cử tri sẽ cân nhắc đến quyền LGBTQ tại các cuộc bỏ phiếu. Có tới 30% tuyên bố rằng họ sẽ chỉ bỏ phiếu cho ứng cử viên có cùng quan điểm với họ về vấn đề này. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà các vấn đề về quyền LGBTQ lại được nêu bật trong các cương lĩnh của đảng.Các lời hứa trong cuộc bầu cử của Đảng Cộng hòa bao gồm cắt giảm nguồn tài trợ liên bang hiện có cho dịch vụ chăm sóc khẳng định giới tính và hạn chế sự tham gia của học sinh chuyển giới vào các môn thể thao. Trong khi đó, cương lĩnh của Đảng Dân chủ đề xuất cấm phân biệt đối xử với người LGBTQ, bao gồm thông qua Đạo luật Bình đẳng, đạo luật này sẽ cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục và bản dạng giới trong nhà ở, chăm sóc sức khỏe và nơi công cộng.Trump đã ban hành hai chính sách hạn chế quyền LGBTQ ngay từ đầu nhiệm kỳ của mình. Đầu tiên là sắc lệnh hành pháp năm 2017 của ông về Thúc đẩy Tự do Ngôn luận và Tự do Tôn giáo, trong đó nhấn mạnh rằng luật liên bang phải tôn trọng các phản đối dựa trên lương tâm để tuân thủ Tu chính án thứ nhất. Sắc lệnh này gián tiếp gây nguy hiểm cho quyền LGBTQ vì nhiều cuộc chiến về quyền LGBTQ diễn ra xung quanh việc liệu các doanh nghiệp Cơ đốc giáo bảo thủ có vi phạm luật chống phân biệt đối xử khi họ từ chối phục vụ các cặp đôi đồng giới hay không.Vài tháng sau, Trump đã cấm những người chuyển giới phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Cuối cùng, ông đã thu hồi chỉ thị này, thay vào đó là thực hiện một chính sách mới cho phép những người lính chuyển giới hiện tại được ở lại quân đội nhưng cấm những tân binh chuyển giới nhập ngũ.⦿ ---- Trump đã thông báo hôm Thứ Năm trong bài phát biểu tại Detroit rằng con gái út của ông, Tiffany Trump, đang mong đợi một đứa con. Ông đã đề cập đến điều đó trong khi cảm ơn những người tham dự, bao gồm cả bố chồng của Tiffany Trump, Massad Boulos. Tiffany Trump chưa công khai thông báo về việc mang thai của mình. Chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm.⦿ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên án quyết định mới nhất của Israel về việc nổ súng vào ba vị trí mà lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ sử dụng ở miền nam Lebanon hômo thứ sáu. "Lực lượng gìn giữ hòa bình phải được tất cả các bên trong cuộc xung đột bảo vệ", ông nhấn mạnh tại một cuộc họp báo được tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động như vậy là "không thể chấp nhận được và không thể lặp lại".Guterres một lần nữa khẳng định rằng khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông gây ra mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu và không thể được phép. "Chúng ta phải làm mọi cách để tránh chiến tranh toàn diện ở Lebanon", ông nhận xét.⦿ ---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng xuất cảng vũ khí tới Israel hôm thứ sáu sau khi nước này "xâm lược" Lebanon và làm leo thang xung đột ở khu vực Trung Đông. Trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Đức Giáo hoàng Francis, Sanchez đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Lebanon."Chúng tôi thấy điều này hoàn toàn đáng chê trách và nó nhắc nhở chúng ta về tính cấp thiết của việc chấm dứt vòng xoáy bạo lực này ở Gaza và Lebanon", thủ tướng Tây Ban Nha nói với các phóng viên và nói thêm rằng, kể từ ngày 7 tháng 10 năm trước, "chính phủ Tây Ban Nha đã không xuất cảng bất kỳ loại vũ khí hoặc vật liệu quân sự nào cho Israel".Cuộc tấn công của Israel vào phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ, khiến hai lính gìn giữ hòa bình bị thương, cũng bị Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cùng nhiều nước khác lên án.⦿ ---- Thủ tướng Lebanon Najib Mikati hôm thứ Sáu cho biết "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" và chấm dứt tấn công dân thường là "yêu cầu cơ bản" của Lebanon. Thủ tướng chỉ ra rằng 139 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon kể từ hôm qua, Thứ Năm. "Tất cả đều là thường dân. Điều này không còn có thể chấp nhận được nữa. Nhân tính ở đâu? Chúng ta đang sống trong thực tế nào", ông nhấn mạnh trong bài phát biểu.Ngoài ra, Mikati lưu ý rằng Lebanon sẵn sàng tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở biên giới phía nam trong bối cảnh các cuộc tấn công dữ dội của Israel. Ông cũng cho biết rằng đất nước của ông cam kết thực hiện Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được thông qua vào năm 2006 và nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa Hezbollah và Israel, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel làm như vậy.⦿ ---- Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Israel đã vi phạm mọi thỏa thuận quốc tế với sự hỗ trợ của Mỹ và Liên Âu. "Israel đã vi phạm mọi thỏa thuận có thể và không thể. Họ làm như vậy vì họ biết rằng Hoa Kỳ và Liên Âu đang ủng hộ họ", Pezeshkian nói với kênh truyền hình Rossiya trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người đứng đầu nhà nước Iran kêu gọi Israel "ngừng giết người vô tội, ngừng ném bom các tòa nhà dân cư, những người dù sao cũng chẳng có gì".⦿ ---- Iran đã ban hành cảnh báo bí mật cho các nước láng giềng Ả Rập ở Vịnh Ba Tư, cảnh báo họ không nên hỗ trợ bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Israel vào các mục tiêu của Iran, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn lời các quan chức Ả Rập. Báo cáo này được đưa ra vào thời điểm Israel cũng đang đe dọa Iran sẽ trả đũa nghiêm khắc sau khi Tehran bắn khoảng 180 tên lửa đạn đạo vào Israel hồi đầu tháng này.Theo các nguồn tin Ả Rập, các lời đe dọa của Iran được truyền đi thông qua các kênh ngoại giao và nhắm cụ thể vào Ả Rập Saudi, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar, tất cả đều là nơi đồn trú của lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Tehran tuyên bố sẽ trả đũa nếu bất kỳ quốc gia nào trong số này cho phép không phận hoặc lãnh thổ của họ được sử dụng để tấn công Iran.Cùng một báo cáo giải thích rằng các đồng minh của Hoa Kỳ cảnh giác không nên tham gia vào việc leo thang căng thẳng, đặc biệt là khi xét đến mối đe dọa tiềm tàng đối với các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự ở Vịnh Ba Tư. Hơn nữa, các quốc gia Ả Rập đã thông báo không chính thức với Hoa Kỳ rằng họ không muốn tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công chống lại Iran.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố vào thứ năm rằng ba binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong trận chiến ở Gaza. Theo quân đội, những người lính này đã thiệt mạng ở phía bắc Gaza, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó vào thứ năm, IDF tiết lộ rằng Sư đoàn 162 vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động ở Jabaliya ở phía bắc Gaza, mục đích là để ngăn chặn các hoạt động của Hamas trong khu vực.⦿ ---- Bộ Y tế Công cộng Lebanon đã công bố thông tin cập nhật vào thứ năm về số người chết trong các cuộc không kích mới nhất của Israel tại Beirut, nêu rõ rằng 22 người đã chết và 117 người khác bị thương, theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia (NNA) của nước này. Theo số liệu ban đầu, 11 người đã thiệt mạng và 48 người bị thương khi Israel tiến hành một cuộc không kích vào một trong những khu dân cư của thủ đô.Đồng thời, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Wafiq Safa, mục tiêu bị cáo buộc của cuộc không kích của Israel, đã sống sót. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không đưa ra bình luận nào.⦿ ---- Nhóm phiến quân Houthis của Yemen cho biết hôm thứ Năm trong một tuyên bố rằng họ đã thực hiện hai hoạt động ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Ở Biển Đỏ, nhóm phiến quân này đã nhắm mục tiêu vào một tàu của Hoa Kỳ có tên "Olympic Spirit" bằng 11 tên lửa đạn đạo và hai máy bay không người lái.Trong khi đó, hoạt động khác được tiến hành ở Ấn Độ Dương bao gồm việc bắn tên lửa hành trình vào tàu St. John. "Con tàu bị nhắm mục tiêu do công ty sở hữu vi phạm quyết định cấm nhập cảnh vào các cảng của Palestine bị chiếm đóng", Lực lượng vũ trang Yemen cho biết thêm.Houthis nhắc lại rằng các hành động này được thực hiện để "ủng hộ người dân Palestine và Lebanon bị áp bức, ủng hộ các cuộc kháng chiến của Palestine và Lebanon, và để đáp trả hành động xâm lược của Mỹ-Anh đối với đất nước chúng tôi".⦿ ---- Người phát ngôn của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) Andrea Tanti đã nói với Walla News hôm thứ năm rằng lực lượng này đã từ chối yêu cầu của Israel về việc rút quân khỏi biên giới Israel-Lebanon. Israel đã yêu cầu UNIFIL rút quân của mình ra xa biên giới năm km để tránh lực lượng gìn giữ hòa bình của họ bị tổn hại do các hoạt động trên bộ đang diễn ra của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở miền nam Lebanon.Trước đó, UNIFIL đã thông báo rằng hai trong số những người gìn giữ hòa bình của họ đã bị thương khi binh lính Israel nổ súng vào vị trí của họ. "Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Lebanon và Israel tái cam kết với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an - bằng hành động, không chỉ là lời nói - như là giải pháp duy nhất hiện có để khôi phục sự ổn định trong khu vực", Tanti nhấn mạnh.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã triệu tập đại sứ Israel vào thứ năm sau khi Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của họ đã bị lực lượng Israel tấn công. "Vụ nổ súng tại trụ sở UNIFIL và các vụ việc khác liên quan đến hỏa lực vũ khí nhỏ là không thể chấp nhận được, chúng phải được tránh một cách thận trọng và dứt khoát", Crosseto cho biết trong một tuyên bố. Bộ trưởng quốc phòng tuyên bố rằng ông cũng đã gửi đơn phản đối tới Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. UNIFIL mô tả vụ tấn công là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế.⦿ ---- Tổ chức từ thiện Feeding America cho biết họ "vô cùng biết ơn" Taylor Swift vì đã quyên góp 5 triệu đô la để giúp đỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi Bão Helene và Bão Million. "Khoản đóng góp này sẽ giúp các cộng đồng tái thiết và phục hồi, cung cấp thực phẩm thiết yếu, nước sạch và nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tàn khốc này", Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Claire Babineaux-Fontenot cho biết trong một tuyên bố đăng trên Instagram."Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra tác động thực sự trong việc hỗ trợ các gia đình khi họ vượt qua những thách thức phía trước". Tổ chức này là một phần của mạng lưới gồm hàng trăm ngân hàng thực phẩm và hàng chục nghìn chương trình bữa ăn.Giám đốc điều hành đã cảm ơn Swift "vì đã sát cánh cùng chúng tôi trong phong trào chấm dứt nạn đói và giúp đỡ những cộng đồng đang gặp khó khăn".Swift—người đã thực hiện Chuyến lưu diễn Eras giúp cô trở thành nghệ sĩ giàu thứ hai thế giới—cũng đã quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm tại các thành phố mà chuyến lưu diễn đã ghé thăm. Năm ngoái, cô đã quyên góp 1 triệu đô la cho các nỗ lực cứu trợ sau khi những cơn bão lớn tấn công Tennessee, theo báo Variety đưa tin.Những người nổi tiếng khác bao gồm Dolly Parton cũng đã quyên góp hào phóng cho hoạt động cứu trợ bão, CNN đưa tin. "Đây là những người dân của tôi ... và đây là nhà của tôi", Parton phát biểu vào thứ sáu khi bà tuyên bố sẽ quyên góp cá nhân 1 triệu đô la để cứu trợ lũ lụt ở Appalachia, và sẽ nhận được khoản quyên góp tương ứng là 1 triệu đô la từ hai doanh nghiệp của bà.⦿ ---- Ngân hàng TD sẽ trả số tiền kỷ lục 3 tỷ đô la để thương lượng các cáo buộc rằng họ đã không giám sát đúng cách các hoạt động rửa tiền của các băng đảng ma túy, theo các cơ quan quản lý thông báo hôm thứ Năm. Thỏa thuận giải quyết bao gồm khoản tiền phạt 1,3 tỷ đô la cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), khoản tiền lớn nhất từ trước đến nay đối với một ngân hàng. TD cũng sẽ trả 1,8 tỷ đô la cho Bộ Tư pháp và nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng.Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết việc TD Bank không giám sát các giao dịch từ năm 2018 đến năm 2024 đã cho phép hơn 670 triệu đô la tiền liên quan đến băng đảng đi qua các tài khoản của họ. Các cơ quan quản lý phát hiện ra rằng hơn 90% các giao dịch không được kiểm tra, làm lộ ra những lỗ hổng trong giám sát hệ thống ngân hàng. Cơ quan quản lý cho biết: "Từ buôn bán fentanyl và ma túy đến tài trợ khủng bố và buôn người, những thất bại dai dẳng của TD Bank đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho nhiều hoạt động bất hợp pháp xâm nhập vào hệ thống tài chính của chúng tôi".⦿ ---- AMD đã ra mắt bộ xử lý Ryzen AI PRO 300 Series vào thứ năm, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong điện toán thương mại do AI điều khiển. Được công bố tại San Francisco, bộ xử lý mới cung cấp hiệu suất AI gấp ba lần so với thế hệ trước và cung cấp các tính năng tiên tiến như chú thích trực tiếp, dịch thuật và năng suất được cải thiện thông qua các công cụ AI.Các bộ xử lý này, được xây dựng với kiến trúc "Zen 5" của AMD, cung cấp tới 55 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (TOPS) sức mạnh tính toán AI. Dòng Ryzen AI PRO 300 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khả năng AI trong kinh doanh. Với thời lượng pin kéo dài, bộ xử lý hỗ trợ nhiều ứng dụng, từ các cải tiến bảo mật do AI điều khiển đến các tính năng Microsoft Copilot+."Các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán và hiệu quả hơn để điều khiển các tác vụ hàng ngày và khối lượng công việc nặng nhọc nhất của họ. Chúng tôi rất vui mừng khi bổ sung Ryzen AI PRO 300 Series, bộ xử lý AI mạnh mẽ nhất được xây dựng cho các máy "PCs10" dùng cho doanh nghiệp, vào danh mục bộ xử lý di động của chúng tôi", theo Jack Huynh, phó chủ tịch cấp cao kiêm tổng giám đốc Nhóm máy tính và đồ họa tại AMD cho biết.⦿ ---- Ethel Kennedy, góa phụ của cố Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert F. Kennedy và là chị dâu của Tổng thống John F. Kennedy, đã qua đời ở tuổi 96 do "biến chứng liên quan đến cơn đột quỵ mà bà phải chịu đựng vào tuần trước", theo một tuyên bố từ gia đình bà vào thứ năm."Với trái tim tràn đầy tình yêu thương, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của người bà tuyệt vời của chúng tôi", Joe Kennedy III đã đăng trên X. Ethel là người ủng hộ nhân quyền, giữ chức đồng chủ tịch của Liên minh Kiểm soát Súng và thành lập Quỹ Nhân quyền RFK. Bà đã được Tổng thống Barack Obama vinh danh với Huân chương Tự do của Tổng thống vào năm 2014.⦿ ---- California: Ba người, bao gồm một nhân viên bảo vệ ngân hàng, đã bị bắt vì tội cướp có vũ trang trước một ngân hàng Chase ở Palmdale. Vụ án xảy ra vào tháng 2 sau khi Tyjana Grayes, 24 tuổi, nhân viên bảo vệ, biết được rằng sẽ có 2 người sẽ đến lấy 200.000 đô la tiền mặt tại ngân hàng nơi cô làm việc.Sau đó, Grayes đã chiêu mộ hai nghi phạm khác, Jerry Wimbley Jr. và Roman Isaiah Smith, để cướp 2 người kia khi họ bước ra khỏi ngân hàng, theo Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) cho biết. Nhân viên bảo vệ đã trao đổi với một đồng phạm không xác định về nơi ở của 2 người đang rút tiền. Sau đó, đồng phạm nói với Wimbley và Smith chuẩn bị cướp nạn nhân, theo bản tuyên thệ.“Khi cặp đôi này rời khỏi ngân hàng với số tiền mặt, Wimbley và Smith đã rời khỏi xe với súng ngắn bán tự động, đe dọa sẽ bắn các nạn nhân và cướp tiền”, ATF cho biết trong một tuyên bố.Sau vụ cướp, Wimbley đã tiến hành rửa tiền tại một sòng bạc gần đó cho đến ngày 8 tháng 3, theo ATF cáo buộc. Nhóm 3 nghi phạm đã bị bồi thẩm đoàn truy tố trong bản cáo trạng liên bang gồm bảy tội danh. Grayes đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào chiều thứ Tư. Các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội về mọi tội danh.⦿ ---- Quận Los Angeles: Đã lái xe trộm, lại tông vào xe cảnh sát. Tài xế của một chiếc xe bán tải bị cáo buộc là bị đánh cắp đã đầu hàng cảnh sát sau một cuộc truy đuổi vào sáng thứ năm, nhưng không phải trước khi đâm vào hai xe tuần tra. Sky5 đã phát hiện ra cuộc truy đuổi ở khu vực Culver City ngay sau 11 giờ sáng, nhưng trước đó, chiếc xe bán tải đã đâm vào hai xe của Sở Cảnh sát Los Angeles, có nghĩa là tài xế bị truy nã vì tội trộm xe và tấn công cảnh sát, các quan chức nói với KTLA.Tài xế đã thoát khỏi tình huống khó khăn khi bị dồn vào đường cùng, nhưng anh ta đã lái xe vào bãi cỏ để trốn thoát. Tuy nhiên, sự tự do đó không kéo dài được lâu, vì khoảng năm phút sau, tài xế lại thấy mình ở một ngõ cụt khác. Anh ta ra khỏi xe tải và đầu hàng cảnh sát.⦿ ---- Quận Cam: Sau khi một con sư tử biển bị bắn tại một bãi biển ở Quận Cam, chính quyền liên bang đang tìm kiếm thủ phạmo vụ nổ súng. Con vật được tìm thấy tại Bãi biển Bolsa Chica State ở Quận Cam vào ngày 7 tháng 8, khiến Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) phải treo giải thưởng lên tới 20.000 đô la.Con sư tử biển, khoảng 2 tuổi, đã được cứu sống trong khoảng giữa các trạm cứu hộ 22 và 23 nhưng đã chết vào ngày hôm sau do vết thương do súng bắn vào lưng. Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư, các quan chức của NOAA cho biết giải thưởng sẽ được trao cho bất kỳ ai có thông tin dẫn đến "hình phạt dân sự hoặc kết án hình sự".⦿ ---- HỎI 1: Có 3,3% học sinh trung học ở Hoa Kỳ tự nhận mình là người chuyển giới?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC công bố chỉ ra rằng 3,3% học sinh trung học ở Hoa Kỳ tự nhận mình là người chuyển giới. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2023 và được CDC công bố vào tháng này cũng cho thấy thêm 2,2% học sinh trung học đang "hỏi" về bản dạng giới tính của mình, nghĩa là 5,5% học sinh trung học ở Hoa Kỳ coi mình là người chuyển giới hoặc đang thắc mắc về giới tính của mình.Nếu chính xác, nghiên cứu này có nghĩa là trong số gần 17 triệu học sinh trung học ước tính ở Hoa Kỳ, hơn 550.000 người tự nhận mình là người khác giới so với giới tính khi sinh ra, trong khi hơn 370.000 người đang thắc mắc về giới tính của mình.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Sự cô đơn làm tăng 31% cơ nguy lãng trí, làm tăng 15% cơ nguy suy giảm trí tuệ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng sự cô đơn dai dẳng đang ảnh hưởng đến não bộ đang lão hóa và làm tăng đáng kể nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ của một người. Nghiên cứu do Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ đã theo dõi các báo cáo tự đánh giá về sự cô đơn và sức khỏe thần kinh của hơn 600.000 người trên toàn thế giới. Nghiên cứu phát hiện ra rằng sự cô đơn có liên quan đến việc tăng 31% khả năng một người sẽ phát triển bất kỳ dạng mất trí nhớ nào. Sự cô đơn cũng làm tăng 15% nguy cơ suy giảm nhận thức ở mọi người.Chi tiết: