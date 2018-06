Sau Khi Thâu Hồi 14,000 Mũi Kim Chích Tại Khu Tạm Trú Sông Santa Ana, Quận Cam Chống Đối Dự Án Phân Phối Kim Chích Cho Người Nghiện Ma Túy.



(Santa Ana) – Sau khi dọn dẹp khu tạm chú của thành phần vô gia cư và thâu hồi 14,000 mũi kim chích tại Lòng sông Santa Ana dùng để chống lũ, Quận Cam đã bầu chống đối một dự án nhằm phân phối miễn phí kim chích cho những người nghiện ma túy.



Hôm thứ Ba, toàn thể Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã chấp thuận một Nghị Quyết chống lại một đơn xin phép bởi một hội thiện nguyện với Bộ Y Tế Tiểu Bang California cho một chương trình lưu động để phân phối kim chích tại Quận Cam.



Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ cho biết: “Chương trình cung cấp kim chích đã được làm tại Thành Phố Santa Ana trong hai năm qua và cho thấy đã thất bại. Các mũi kim này sau cùng sẽ đầy dẫy tại các công viên, trên các vỉa hè đường phố gây nguy hại đến sức khỏe và sự an toàn của cư dân Quận Cam.”



Sau khi bị từ chối giấy phép từ thành phố Santa Ana, Chương Trình Trao Đổi Kim Chích tìm cách khai thác sơ xuất của luật tiểu bang để thành lập một đơn vị lưu động và tránh né những cấm đoán của thành phố và quân hạt địa phương. Chương trình này dự trù hoạt động mỗi ngày tại các thành phố khác nhau trong tuần để phát ra 20 kim chích nhiễm độc cho mỗi kim trả lại.



Nếu tiểu bang cho phép qua sự chống đối của Quận Cam, Chủ Tịch Andrew Đỗ sẽ yêu cầu luật sư của Quận Cam đưa chương trình này ra tòa.



Trao Đổi Kim Chích: Một Thất Bại Rõ Ràng tại Cái Trại Tạm trú Người Vô Gia Cư Quận Cam, và các Thư Viện.



Những người ủng hộ chương trình cung cấp kim chích miễn phí vẫn thường viện dẫn những nghiên cứu có tính cách khoa bảng là chương trình này sẽ làm giảm thiểu sự lan truyền các chứng bệnh truyền nhiễm HIV, Viêm Gan A, Viêm Gan C và các bệnh truyền nhiễm khác giữa những người xử dụng ma túy. Tuy nhiên những nghiên cứu này đã không phản ảnh thực tại tại địa phương, và tạo nên một mối nguy nghiêm trọng cho sự an toàn y tế công cộng.



Từ năm 2016 đến 2018 Chương Trình Trao Đổi Kim Chích Quận Cam đã trao tặng hàng ngàn kim chích cho ít nhất 12,000 người tại Santa Ana. Phần lớn các kim chích này đã sau cùng đã quy tụ tại các khu vực người vô gia cư tại dọc bờ sông Santa Ana chống lũ và tại khu vực thị chính. Hồi đầu năm nay, nhân viên Quận Cam đã thu dọn 14,000 mũi kim có cơ nguy di truyền các bệnh truyền nhiễm, chỉ trong một vực dài 4 dặm nằm trên đất công cộng.



Nhân viên tại các thư viện Santa Ana nói rằng các mũi kim vương vãi khắp nơi tại nên một vấn đề nguy hiểm nghiêm trọng. Trước khi có Chương Trình này, nhân viên không gặp phải vấn nạn này. Hiện tại, họ thường xuyên tìm thấy 40, 50 mũi kim mỗi tháng.



“ Chúng tôi tìm thấy các mũi kim vương vãi trên các kệ sách, gần các chậu hoa, , cửa xổ, hoặc ngay cả trong các cuốn sách” Bà Heather Folmar, Giám Đốc Điều Hành Thư Viện Công Cộng Thành Phố Santa Ana, đã cho báo Daily Pilot biết “ Một người phụ trách vệ sinh không may đã bị kim đâm vào tay”.



Thành Phố Santa Ana chống đối



Vì những nguy hiểm liên quan đến sức khỏe của người dân, Thành Phố Santa Ana đã từ chối gia hạn giấp phép cho chương trình trong năm nay.



Phó Quản Trị Viên Thành Phố Santa Ana Robert Cortez đã cho bào OC Register biết: “Nguyên thủy , chương trình này mang một ý định tốt là bảo vệ an toàn sức khỏe công cộng, nhưng một số vấn nạn đã xuất hiện cộng thêm với vấn đề nhân sự của thành phố, mang đến nhiều chứng cớ đi ngược lại với mục tiêu của chương trình.”



Việc xử dụng đơn vị lưu động, chương trình trao đổi kim chích tìm cách thay đổi quyết định của Thành Phố Santa Ana.



Chủ Tịch Andrew Đỗ, nhấn mạnh: “Quyết định của thành phố Santa Ana phải được tuân thủ, cư dân thành phố Santa Ana phải được bảo vệ bằng mọi phương thức không bị nguy hại gây nên bởi hậu quả của các kim chích nhiễm trùng tại nơi họ sinh sống.”



Các nhân viên công lực của thành phố Costa Mesa, một thành phố nằm trong địa bàn hoạt động của chương trình trao đổi kim chích này cũng lo ngại chương trình này sẽ làm cho việc bày trừ ma túy của họ trở nên khó khăn hơn.



Đại Úy Cảnh Sát Bryan Glass của thành phố này trong thư phản kháng đã kêu gọi: “ Chương trình này sẽ là một nam châm thu hút những người nghiện ngập ma túy từ các thành phố không có chương trình này rủ nhau đến thành phố chúng tôi.”



Nguy Cơ Cho Các Nhân Viên của Chính Quyền.

Chương trình trao đổi kim chích sẽ đem nguy hại về an toàn y tế từ những người xử dụng ma túy đến cho các nhân viên chính quyền.



Mỗi năm, có khoảng 1.8 triệu mũi kim rơi rãi tại khu vực thành phố san Francisco, là địa bàn hoạt động rộng lớn nhất của chương trình này. Các hành khách xử dùng hệ thống xe điện BART tại khu vực Vịnh San Francisco nói rằng hệ thống này tràn ngập các kim chích.



Hồi đầu năm một nhân viên vệ sinh của cơ quan Caltrans đã bị kim nhiễm độc chích phải khi thu dọn trại vô gia cư tại San Diego. Hồi tháng Ba, một nhân viên thư viện tại Seallle đã phải đưa khẩn cấp vào bệnh viện sau khi bị mũi kim đâm phải.



Hạn Chót cho Diễn Đàn Công Cộng: Ngày 25 tháng 6.

Hội Đồng Giám Sát Quận Cam kêu gọi cư dân gởi các ý kiến đến Cơ Quan Y tế Tiểu Bang. Theo luật định, cơ quan phải nhận các ý kiến đạo đạt của người dân trong thời hạn 90 ngày , và hạn chót là ngày 25 tháng 6, 2018.



Quý vị có thể gởi ý kiến của mình qua: SEPApplication@cdph.ca.gov.