- Tàu cá Việt Nam lại bị tàu lạ đâm chìm, 4 ngư dân lênh đênh trên biển suốt 5 giờ, được vớt. - Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Lebanon và Gaza - Idaho: Trong hội thảo, TNS Cộng Hòa da trắng Dan Foreman nổi giận, bảo 1 phụ nữ gốc da đỏ bản xứ là "hãy về quê cũ đi"

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Oliver Blume, Tổng giám đốc điều hành hãng xe Volkswagen, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bild am Sonntag rằng Liên Âu nên xem xét lại quyết định áp thuế cao hơn đối với xe hơi điện do Trung Quốc sản xuất. "Thay vì thuế trừng phạt, đây nên là về việc trao tín dụng cho nhau cho các khoản đầu tư. Những người đầu tư, tạo việc làm và làm việc với các công ty địa phương sẽ được hưởng lợi khi nói đến thuế quan", Blume tuyên bố.

Đầu tuần này, Ủy ban châu Âu đã quyết định áp dụng thuế quan bổ sung lên tới 35% đối với ô tô điện chạy bằng pin (BEV) của Trung Quốc nhập cảng sau khi 10 quốc gia thành viên bỏ phiếu ủng hộ động thái này, 12 quốc gia bỏ phiếu trắng và năm quốc gia, bao gồm cả Đức, phản đối.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Pennsylvania hôm Thứ Bảy cho biết họ sẽ quyết định liệu các viên chức bầu cử có phải thông báo cho cử tri có phiếu bầu qua thư bị hủy hay không, cho phép họ khiếu nại quyết định hoặc bỏ phiếu tạm thời vào Ngày bầu cử.

Tòa án sẽ xem xét lại quyết định của tòa án cấp dưới rằng các viên chức phải thông báo cho cử tri về lỗi giấy tờ. Ủy ban Quốc gia Cộng hòa và Đảng Cộng hòa Pennsylvania đã kháng cáo phán quyết này.

Hội đồng Bầu cử Quận Washington của Pennsylvania đã thông qua một chính sách trước cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 4, theo đó các viên chức không phải thông báo cho cử tri nếu phiếu bầu của họ không được tính. Các nhóm quyền bỏ phiếu đã khiếu nại chính sách này trước một thẩm phán Quận Washington, người đã ban hành lệnh cấm đối với chính sách này. Một tòa kháng án đã duy trì lệnh cấm.

Chỉ còn một tháng nữa là đến Ngày bầu cử, tòa án cấp cao của tiểu bang phải ra phán quyết nhanh chóng và yêu cầu những người nộp đơn phải nộp đơn trước thứ Tư, ngày 9 tháng 10.

⦿ ---- Một tòa án thành phố ở Ohio nói rằng tòa đã không tìm thấy lý do để ban hành lệnh bắt giam đối với cựu Tổng thống Donald Trump hoặc ứng cử viên phó tổng thống của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance. Quyết định của tòa án Quận Clark được công bố trong một tuyên bố của các viên chức Thành phố Springfield ở Ohio sau khi một tổ chức phi lợi nhuận tìm cách đệ đơn kiện các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 vì Trump và Vance nhiều lần vu khống những người nhập cư Haiti ăn thịt chó mèo ở Springfield mặc dù không có bằng chứng.

Tuy nhiên, hồ sơ đã được chuyển đến Văn phòng Công tố Quận Clark để điều tra thêm, theo một tuyên bố được công bố vào thứ Bảy. Nỗ lực của tổ chức phi lợi nhuận này diễn ra sau khi Vance đăng tải những cáo buộc về việc những người nhập cư Haiti bắt cóc và ăn thịt chó mèo trên mạng xã hội và sau khi Trump lặp lại những cáo buộc này trong cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống với Phó Tổng thống Kamala Harris hồi tháng trước.

Mặc dù các viên chức địa phương và tiểu bang đã nói rằng những cáo buộc này là sai sự thật, nhưng thành phố trung tâm Ohio với 60.000 dân này đã bị nhiều đe dọa đánh bom và tình trạng học sinh đi học kém khi tình hình này thu hút sự chú ý của truyền thông quốc gia.

⦿ ---- Các phụ tá hàng đầu của Kamala Harris đang muốn bà Harris tách ra một khoảng cách đáng tin cậy đối với Tổng thống Joe Biden [để tìm phiếu cử tri chưa quyết định] trong khi vẫn giữ được phiếu từ cử tri của Joe Biden trong khi bà tìm kiếm nhiều cách hơn để hòa nhập với ông trong quá trình vận động tranh cử. Nhưng bà liên tục bị kéo về phe ông trong các công việc chính thức tại Bạch Ốc.

Các phụ tá của Harris đang xem xét việc đưa ra các kế hoạch và lời hứa mới về những gì Harris sẽ làm với tư cách là tổng thống, một phần là để trực tiếp chứng minh những khác biệt đáng chú ý, như trong các bài phát biểu thẳng thắn gần đây của bà về quyền phá thai và giải quyết vấn đề biên giới phía nam.

Một cố vấn của phó tổng thống nói với CNN rằng "Thách thức" khi còn quá ít thời gian trong một cuộc đua ngắn như vậy là "khi bạn đang cố gắng tiếp cận những cử tri ít quyết định, làm thế nào để bạn thực sự truyền đạt được sự khác biệt với Biden?"

Các phụ tá của Harris biết rằng việc tranh cử với tư cách là người nối dài của tổng thống không phải là một lập trường mạnh mẽ, trong khi khẳng định những gì bà đại diện là như vậy. Harris muốn tạo không gian, các phụ tá cấp cao cho biết, nhưng không quá nhiều không gian cách biệt. Bà muốn trung thành — nhưng bà cũng muốn chiến thắng. Bà vẫn đang có kế hoạch dựa vào Biden, người sẽ bay đến Milwaukee vào thứ Ba tới để tham dự một sự kiện công bố nhiều dự án hơn có thể thực hiện được nhờ nỗ lực của chính quyền, để vực dậy các thành viên công đoàn hoặc để ông ở lại Pennsylvania, nơi đang là chiến trường, cho các điểm dừng chân chính trị trong những tuần cuối cùng.

Nhưng không ai trong nhóm của phó tổng thống cảm thấy khó chịu khi Biden sắp dành cả tuần lễ ở nước ngoài vào tháng 10 cho chuyến công du ngoại giao không cấp bách đến Đức và Angola. Một số người mong ông Biden đi xa hơn và lâu hơn.

⦿ ---- Giới trẻ da đen rủ nhau bầu phiếu cho bà Harris. Courtney McClain mới 18 tuổi khi cô gặp Thượng nghị sĩ Kamala Harris hồi năm 2019 tại Câu lạc bộ đồng quê Carolina ở Spartanburg, South Carolina. Khi McClain đến câu lạc bộ, Harris, khi đó là ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020, đã cho cô một số lời khuyên. "Bà ấy nói với tôi rằng tôi không cần phải xin phép [để gặp Harris], để đảm bảo rằng tôi luôn là chính mình. Sau đó, bà ấy nói với tôi rằng bà ấy rất tự hào về tôi", McClain, hiện là sinh viên thạc sĩ tại Đại học Howard, nói với The Hill. Cô McClain có kế hoạch bỏ phiếu bầu Harris vào tháng 11 và các cuộc thăm dò cho thấy cô không đơn độc.

Việc Harris tham gia cuộc đua đã tiếp thêm năng lượng cho các cử tri da đen trẻ tuổi và có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc đua căng thẳng với cựu Tổng thống Trump, cuộc đua có khả năng sẽ diễn ra ở bảy tiểu bang dao động. Cuộc thăm dò của Washington Post-Ipsos vào tháng 9 đối với 1.083 người Mỹ da đen cho thấy 69% "hoàn toàn chắc chắn sẽ bỏ phiếu" vào tháng 11, tăng so với mức 62% vào tháng 4 khi Tổng thống Biden là người dẫn đầu.

Số lượng cử tri da đen dưới 30 tuổi cho biết họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 đã tăng 15% kể từ tháng 4. Trong số những phụ nữ da đen dưới 40 tuổi, số lượng cử tri cho biết họ có ý định đi bỏ phiếu đã tăng 18%. Terrance Woodbury, đối tác sáng lập của HIT Strategies, cho biết lý do chính là sự chuyển dịch từ Biden sang Harris. Woodbury cho biết "Bà ấy đã thu hẹp khoảng cách thế hệ mà chúng ta đã thấy khi Biden đứng đầu danh sách".

Một trong những vấn đề hàng đầu đối với cử tri da đen vào tháng 11 là nền kinh tế, theo cuộc thăm dò của NAACP. Có 60% cử tri da đen dưới 50 tuổi cho biết tình hình kinh tế của đất nước đang trở nên tồi tệ hơn. Đối với Danny Steele, giải quyết vấn đề kinh tế có nghĩa là giải quyết khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc.

“Chúng tôi muốn thấy các chính sách thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc, có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn cho quyền sở hữu nhà và hỗ trợ tinh thần kinh doanh của người da đen”, Steele, 21 tuổi, nói với The Hill. Người da đen có khả năng tử vong do các nguyên nhân liên quan đến thai sản cao gấp ba đến bốn lần so với người da trắng.

“Ngay cả khi Phó Tổng thống Harris không có con, bà ấy vẫn có một người em gái có con. Bà Harris có những đứa con riêng, một ngày nào đó có thể sẽ có con”, Levin nói. “Bà ấy biết rằng có rất nhiều cộng đồng người ngoài kia cần loại hỗ trợ này và bà ấy đang tích cực cố gắng để những người muốn có con, những người muốn có dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, giá cả phải chăng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt sẽ nhận được điều đó”.

Một điểm yếu của Harris khi so với các ứng cử viên tổng thống Dân chủ trước đây, là những người đàn ông da đen, những người mà Trump đã nhiều lần gạ gẫm. Mặc dù cuộc thăm dò của Post-Ipsos cho thấy 80% đàn ông da đen ủng hộ Harris, cuộc thăm dò của NAACP cho thấy cứ bốn người dưới 50 tuổi thì có một người bày tỏ sự ủng hộ đối với Trump.

Dân biểu Steven Horsford (D-Nev.), chủ tịch của Nhóm nghị sĩ da đen tại Quốc hội, cho biết thành tích của Harris so với Trump sẽ làm cho "hoàn toàn rõ ràng về cách những người đàn ông da đen nên bỏ phiếu. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng những người đàn ông da đen biết thành tích và khi họ biết thành tích và những lựa chọn giữa hai lựa chọn - một là đưa chúng ta tiến lên hoặc một là đưa chúng ta lùi lại - tôi tin rằng những người đàn ông da đen, cũng như tất cả những cử tri da đen, sẽ chọn Kamala Harris và Tim Walz trên lá phiếu của họ".

⦿ ---- Mẹ của Elon Musk tin lời con cho rằng Đảng Dân Chủ bầu phiếu gian lận và cụ bà xúi cử tri Cộng Hòa hãy gian lận nhiều lần hơn. Thế là cụ bà xúi sai luật rồi. Việc Donald Trump ủng hộ người đàn ông giàu nhất thế giới, Elon Musk, đã gặp phải một trở ngại khác vào thứ Bảy khi mẹ của Musk bị cáo buộc khuyến khích những người theo dõi bà gian lận bầu cử

"Siêu quan trọng là phải khiến tất cả bạn bè và gia đình của bạn đăng ký bỏ phiếu", Musk viết. "Hạn chót đăng ký của Georgia là thứ Hai!!" Tức là, ngày mai là hạn chót ghi danh cử tri ở Georgia.

Mẹ của Musk, Maye Musk, đã đưa ra bình luận đó xa hơn nữa. "Đảng Dân chủ đã cho chúng ta một lựa chọn khác. Bạn không cần phải đăng ký bỏ phiếu", bà viết vào thứ Bảy. "Vào Ngày bầu cử, hãy có 10 tên giả, đến 10 điểm bỏ phiếu và bỏ phiếu 10 lần. Đó là 100 phiếu bầu và không phải là bất hợp pháp. Có lẽ chúng ta cũng nên làm việc theo hệ thống".

Lời xúi giục này của cụ bà đã gây ra một số phản ứng cực đoan. Luật sư dân quyền Andrew C Laufer cho biết, "Điều đó là bất hợp pháp. Bạn có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy đảng Dân chủ đang tham gia vào hoạt động đó không?"

Phóng viên của Bloomberg, Steven Dennis nói với bà, "Điều này là bất hợp pháp".

⦿ ---- Những người ủng hộ Donald Trump đã vô cùng phẫn nộ hôm thứ Bảy khi Phó Tổng thống Kamala Harris đưa ra bình luận ủng hộ người dân Lebanon. Nhiều công dân Lebanon đã hứng mưa bom trong cuộc chiến khi Israel bắn phá Hezbollah, một nhóm chiến binh, bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa trong và xung quanh thủ đô Beirut của nước này. Israel đang đáp trả một phần trước loạt tên lửa của Hezbollah bắt đầu vào ngày 8 tháng 10, một ngày sau vụ tấn công chết người của Hamas ở Israel.

Bà Harris đã phản ứng bằng cách bày tỏ mối quan ngại của mình, cũng như cập nhật về nguồn tài trợ, vào cùng ngày bà đến thăm North Carolina để khảo sát thiệt hại do bão. Harris viết lên mạng: "Người dân Lebanon đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ. Tôi lo ngại về an ninh và phúc lợi của những người dân đang phải chịu đựng ở Lebanon và sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của tất cả những người dân ở đó. Để đạt được mục đích đó, Hoa Kỳ sẽ cung cấp gần 157 triệu đô la viện trợ bổ sung cho người dân Lebanon cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, nơi trú ẩn, nước, bảo vệ và vệ sinh để giúp đỡ những người phải di dời do cuộc xung đột gần đây. Khoản hỗ trợ bổ sung này nâng tổng số viện trợ của Hoa Kỳ cho Lebanon trong năm qua lên hơn 385 triệu đô la."

Điều đó không làm hài lòng những người ủng hộ Trump. Rick Scott, một thượng nghị sĩ đến từ Florida và là đồng minh của Trump, cho biết, "Nếu chúng ta đổi tên Florida và North Carolina thành Lebanon và Ukraine, có lẽ Kamala Harris sẽ gửi cứu trợ thiên tai nhanh hơn."

⦿ ---- Một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa da trắng nổi giận trong một cuộc hội thảo bảo ông da đỏ bản xứ rằng ông hãy về lại quê cũ đi. Căng thẳng gia tăng trong một diễn đàn lưỡng đảng tuần này sau khi một câu hỏi của khán giả về sự phân biệt đối xử được cho là đã khiến một thượng nghị sĩ tiểu bang Idaho tức giận nói với một ứng cử viên người Mỹ bản địa rằng "hãy quay lại nơi ông đến".

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Foreman đã rời sự kiện sớm sau vụ việc và sau đó phủ nhận việc đưa ra bất kỳ bình luận phân biệt chủng tộc nào trong một bài đăng trên Facebook. Ông đã không trả lời tin nhắn thoại từ The Associated Press yêu cầu bình luận. Trish Carter-Goodheart, một ứng cử viên đảng Dân chủ cho ghế Hạ viện Quận 6 và là thành viên của Bộ tộc Nez Perce, cho biết vụ việc khiến bà bàng hoàng và nghĩ về nhu cầu an ninh cho các sự kiện công cộng trong tương lai. Nó cũng buộc bà phải có một số cuộc trò chuyện khó khăn với hai đứa con nhỏ của mình, Avery và Lavender, những người có mặt tại đó.

"Tôi và chồng tôi, Dane, không chuẩn bị cho việc nói chuyện về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc với một đứa trẻ 8 tuổi và một đứa trẻ 5 tuổi", Carter-Goodheart cho biết vào thứ Sáu. "Họ chưa bao giờ thấy một người đàn ông trưởng thành nào lại suy sụp như vậy. Họ đã sợ hãi. Tôi cũng sợ hãi".

Sự kiện này được tổ chức bởi các thành viên ủy ban khu vực bầu cử của đảng Dân chủ và Cộng hòa từ thị trấn nhỏ Kendrick ở phía bắc Idaho vào tối Thứ Hai, tờ The Lewiston Tribune đưa tin. Sự kiện dành cho các ứng cử viên Hạ viện và Thượng viện từ khu vực địa phương, bao gồm Foreman; đối thủ Dân chủ của ông, Julia Parker: Dân biểu Cộng hòa Lori McCann; và đối thủ Dân chủ của bà, Carter-Goodheart.

Khoảng một giờ sau sự kiện, có người đã đặt câu hỏi về dự luật của tiểu bang giải quyết vấn đề phân biệt đối xử. Mỗi ứng cử viên được hai phút để trả lời và khi đến lượt Carter-Goodheart, bà đã bác bỏ những bình luận trước đó cho rằng phân biệt đối xử không phải là vấn đề lớn ở Idaho. Bà cho biết luật về tội ác thù hận của tiểu bang còn yếu và lưu ý rằng nhóm tân quốc xã Aryan Nations đã biến miền bắc Idaho thành căn cứ thượng đẳng da trắng của họ trong nhiều năm. Bà cũng nói về việc mình là ứng cử viên duy nhất ở đó là người da màu.

Bà nói rằng "Tôi chỉ ra rằng chỉ vì một người chưa từng trải qua sự phân biệt đối xử không có nghĩa là nó không xảy ra. Tôi đang đưa ra tuyên bố của mình, và rồi ôngh ta bật dậy khỏi ghế và nói, 'Tôi phát ngán với cái kiểu tự do của anh (chửi thề). Sao bà không quay về nơi bà đến?'”

Nhưng đất này là của dân da đỏ. Bộ tộc Nez Perce đã sinh sống trên Cao nguyên Sông Columbia ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong hơn 11.500 năm, bao gồm cả khu vực nơi Kendrick tọa lạc. Rìa phía bắc của khu bảo tồn da đỏ của họ, mặc dù chỉ là một phần nhỏ trong lãnh thổ lịch sử của bộ tộc, nhưng cách hội trường Cựu chiến binh Chiến tranh nước ngoài nơi diễn ra diễn đàn chưa đầy 10 dặm (16 km).

“Nó giống như [phim] chuyển động chậm vậy,” Carter-Goodheart nói. “Tôi chỉ nhớ mình đã nghĩ, 'Quay về nơi anh đến đi'? Chỉ cách nơi diễn ra diễn đàn này vài dặm. Chúng tôi có những lô đất thực sự đang được cho thuê cho các trang trại gia đình gần đó.”

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến North Carolina hôm thứ Bảy, cam kết viện trợ liên bang sẽ tiếp tục được cung cấp để phục hồi sau cơn bão Helene trong khi được thông báo tóm tắt về tình hình. Cuộc họp tại Charlotte có sự tham gia của Thống đốc Roy Cooper và Quản trị viên FEMA Deanne Criswell, tờ Washington Post đưa tin. "Tôi đã nói chuyện với nhiều người trong số các bạn trong vòng vài giờ và chắc chắn là vài ngày sau khi Helene đổ bộ vào tiểu bang xinh đẹp này", Harris nói với nhóm. "Và tôi xin cảm ơn tất cả các bạn vì những công việc mà các bạn đã làm suốt ngày đêm".

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ cũng ca ngợi "những người xa lạ đang giúp đỡ lẫn nhau, cho mọi người nơi trú ẩn, thức ăn, tình bạn và tình đồng chí", theo AP. Đây là chuyến thăm thứ hai của Harris trong bốn ngày đến khu vực thảm họa do Helene gây ra. Cooper, một đảng viên Dân chủ, đã trả lời tuyên bố của Donald Trump rằng phản ứng của liên bang là không đủ. "FEMA đã có mặt tại hiện trường cùng chúng tôi ngay từ đầu", ông nói. Harris cũng đã lên lịch gặp gỡ những cư dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão, theo USA Today.

⦿ ---- Doanh nhân tỷ phú Elon Musk đã xuất hiện tại cuộc mít tinh của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu tiên, khẳng định cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là "cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta". Ông cáo buộc Đảng Dân chủ cố gắng tước đoạt "quyền tự do ngôn luận, quyền mang vũ khí, quyền bỏ phiếu hiệu quả" của người Mỹ và tuyên bố rằng Trump phải thắng để "bảo vệ Hiến pháp và nền dân chủ tại Hoa Kỳ".

Musk cho biết cuộc bầu cử "có thể được quyết định bởi 500 phiếu bầu" và kêu gọi những người ủng hộ Trump đăng ký bỏ phiếu. "Nếu họ không làm vậy, đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng, đó là dự đoán của tôi. Không có gì quan trọng hơn thế", ông nói trong bài phát biểu ngắn tại cuộc mít tinh ở Pennsylvania. Dĩ nhiên, Musk chỉ nói ngược, bởi vì chính Trump mới là hiểm họa cho nền dân chủ, vì Trump đã hăm dọa sẽ tống giam tất cả các thẩm phán, viên chức Bộ Tư Pháp đã điều tra và truy tố Trump về các tội gian thuế, cản trở thủ tục bầu cử và xúi giục bạo loạn. Trong khi bà Harris không hề hăm dọa gì.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thề sẽ "mở ra một cuộc phục hưng sản xuất" nếu ông thắng nhiệm kỳ thứ hai. Phát biểu tại Butler, Pennsylvania, nơi xảy ra vụ ám sát hụt, ông cho biết ông và những người ủng hộ ông "đã cùng nhau đổ máu", ám chỉ một người đã chết và hai người bị thương do kẻ nổ súng.

Trump kêu gọi những người ủng hộ ông đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và nói rằng chiến thắng của ông sẽ là "thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử chính trị... bởi vì chúng ta sẽ thay đổi đất nước mình một cách nhanh chóng". Ông tuyên bố sai lệch rằng Hoa Kỳ là "quốc gia thành công nhất từ trước đến nay" trong nhiệm kỳ của ông và thề rằng nó sẽ "thậm chí còn tốt hơn" nếu ông được tái đắc cử.

⦿ ---- Ông trùm công nghệ tỷ phú Ben Horowitz đã nói với các nhân viên của Andreessen Horowitz trong một email hôm thứ Sáu rằng ông đã đổi lập trường một cách cá nhân và bây giờ ông chính thức ủng hộ Kamala Harris cho chức tổng thống. Horowitz cho biết bà Harris là một "người bạn tuyệt vời" của ông và vợ ông là Felicia trong hơn 10 năm. "Bà Harris cũng là một người bạn của công ty trong những ngày đầu của chúng tôi, giúp đỡ tổ chức một số sự kiện tại nhà tôi khi chúng tôi xây dựng mạng lưới Quỹ lãnh đạo văn hóa ban đầu", Horowitz, một đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm với ông trùm Thung lũng Silicon Marc Andreessen, đã viết. Công ty ủng hộ Trump, nhưng cá nhân tỷ phú Horowitz ủng hộ bà Harris.

Horowitz nói thêm rằng ông đã được "khuyến khích" bởi các cuộc trò chuyện mà ông đã có với Harris, nhưng cho đến nay công ty vẫn chưa có kế hoạch thay đổi lập trường của mình sau khi tuyên bố sẽ ủng hộ các ủy ban hành động chính trị cho Donald Trump hồi tháng 7. "Theo quan điểm của công ty, chúng tôi tiếp tục chỉ đưa ra các lập trường phù hợp với Chương trình nghị sự công nghệ nhỏ của mình", Horowitz viết. Nhưng cá nhân ông, ông hoàn toàn ủng hộ Harris. "Felicia và tôi sẽ quyên góp một khoản tiền đáng kể cho các tổ chức ủng hộ chiến dịch của Harris Walz", theo ông viết.

⦿ ---- Chiều nay, Chủ Nhật, Walz sẽ lên đài Fox. Thống đốc Tim Walz (D-Minn.), ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, sẽ tham gia Fox News Sunday cho cuộc phỏng vấn riêng đầu tiên của ông vào ngày 6 tháng 10 lúc 2:00 giờ chiều theo thông báo hôm thứ Bảy. Kênh này cho biết Shannon Bream sẽ hỏi ông về tình hình cuộc đua, cuộc tranh luận phó tổng thống vào tháng 9 và các tin tức khác trong ngày. Walz gần đây đã bị một số phương tiện truyền thông chú ý vì không xuất hiện nhiều hơn.

"Tôi hơi bối rối một chút về sự vắng mặt của cả ứng cử viên tổng thống và ứng cử viên phó tổng thống trên truyền hình kể từ khi họ trở thành người được đề cử", Jake Tapper của CNN cho biết trước cuộc tranh luận phó tổng thống vào đầu tuần này. "Bởi vì đó là cách mọi người tìm hiểu về bạn và họ thực sự chưa dành nhiều thời gian cho cả hai người trước đây. Vì vậy, tôi cũng nghĩ rằng có thể có một chút vấn đề đối với Walz khi không làm điều này".

Walz đã nhận được nhiều lời chỉ trích sau khi đối đầu với Thượng nghị sĩ JD Vance (Đảng Cộng hòa-Ohio), một số nhà quan sát cho rằng ông có vẻ kém ồn ào hơn so với người đồng cấp của mình. "Tôi nghĩ rằng việc ông ấy không trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông quốc gia và địa phương cho thấy ông ấy cần nhiều đại diện hơn", Dana Bash của CNN cho biết sau cuộc tranh luận.

Trước cuộc tranh luận, Walz đã tham gia một cuộc phỏng vấn chung do Bash thực hiện cùng với Phó Tổng thống Harris vào tháng 8. Chiến dịch tranh cử của Harris không công bố bất kỳ thông tin nào về cuộc phỏng vấn trước khi kênh truyền hình này công bố.

⦿ ---- Trong suốt cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy, Trump đã nhắc lại vụ ám sát hồi tháng 7, đôi khi sử dụng ẩn dụ về bạo lực trong ngày để nói về bối cảnh chính trị. "Ngay tại Pennsylvania, chúng ta đã cùng nhau đổ máu", ông nói. Ông đã liên hệ vụ ám sát với lời kêu gọi tranh cử tổng thống của mình, nói rằng, "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ khuất phục. Tôi sẽ không bao giờ gục ngã. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, ngay cả khi đối mặt với cái chết".

Trump cũng đã kể lại một cách vắn tắt về vai trò của Pennsylvania trong nền chính trị Hoa Kỳ, liên hệ với vụ xả súng ở Butler. "Từ Gettysburg đến Germantown và Philadelphia đến Barren Hill, và từ Brandywine đến ngay tại Butler, đây là nơi những người yêu nước Pennsylvania đã đổ máu vì tình yêu đất nước của họ", ông nói.

⦿ ---- Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cử tri đi bỏ phiếu, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 có thể sẽ được xác định bởi ứng cử viên nào có cơ sở hạ tầng cần thiết để thu hút cử tri hiệu quả nhất. Và đảng Cộng hòa hiện đang lo ngại rằng Phó Tổng thống Kamala Harris có lợi thế đáng kể so với cựu Tổng thống Donald Trump về mặt này.

Tờ Washington Post đưa tin rằng có những lo ngại lan truyền trong chiến dịch tranh cử của Trump và ban lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Cộng hòa (RNC) rằng lợi thế gây quỹ đáng kể của Harris có thể khó bị Trump vượt qua. Việc gây quỹ là cần thiết để thuyết phục hàng chục nghìn cử tri còn lại chưa quyết định ở một số tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định đa số Đại cử tri đoàn. Tiền có thể được dùng cho nhiều loại tiếp cận cử tri quan trọng bao gồm các cuộc vận động tranh cử, quảng cáo trên TV và kỹ thuật số, vận động thực địa và các nỗ lực gửi thư trực tiếp, cùng nhiều hoạt động khác.

Theo dữ liệu của OpenSecrets, cả Harris và Trump đều có "tiền bên ngoài" ngang nhau — thuật ngữ được sử dụng cho các siêu PAC ủng hộ từng ứng cử viên cụ thể. Nhưng khi xem xét số tiền mà ủy ban vận động tranh cử của từng ứng cử viên gây quỹ được, Harris đã kiếm được tăng gấp đôi số tiền của Trump, huy động được 685,1 triệu đô la so với 306,7 triệu đô la của Trump.Theo Washington Post, trong những tuần tới, phó tổng thống dự kiến sẽ khai thác lợi thế gây quỹ lớn của mình bằng cách phát chương trình vận động tranh cử theo phong cách quảng cáo thương mại dài trên các mạng lưới phát sóng ở các tiểu bang dao động như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Trong khi đó, đồng chủ tịch RNC Lara Trump đã lo lắng riêng rằng bố chồng bà không chi đủ tiền cho quảng cáo kỹ thuật số (bao gồm cả vị trí trên phương tiện truyền thông xã hội và quảng cáo trên các nền tảng phát trực tuyến video như YouTube).

Josh Dawsey, Michael Scherer, Clara Ence-Morse và Theodric Mayer của Washington Post đã đưa tin rằng "các nguồn tin thân cận với Trump" lo ngại rằng lợi thế gây quỹ của đảng Dân chủ "có thể làm thay đổi kết quả" của cuộc bầu cử ở các tiểu bang chiến trường cạnh tranh gay gắt nhất. Một yếu tố chính góp phần vào sự bi quan của họ là cựu tổng thống đang tập trung phần lớn nguồn lực của chiến dịch không phải vào các nỗ lực vận động bỏ phiếu quan trọng trên thực địa mà vào chương trình "toàn vẹn bầu cử" có sự tham gia của 175.000 người tình nguyện theo dõi cuộc bỏ phiếu và các vụ kiện tụng sau bầu cử.

“Trên khắp bảy tiểu bang này, sự khác biệt sẽ là từ 350.000 đến 400.000 cử tri, hoặc tương tự”, Kevin Madden, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử Bạch Ốc không thành công của Mitt Romney năm 2012, cho biết. “Tôi thà có nhiều nguồn lực hơn là ít hơn khi tôi phải chiến đấu từng chiến hào một”.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố vào Chủ Nhật rằng cuộc tấn công gần đây của Iran vào nước này "thậm chí còn không làm tổn hại" đến năng lực không quân của nước này. "Không có máy bay nào bị hư hại và không có phi đội nào bị vô hiệu hóa. Không có đường băng nào không cho phép cất cánh và không có thiệt hại nào đối với tính liên tục của chúng tôi", Gallant nhấn mạnh trong chuyến thăm Căn cứ Không quân Nevatim bị tấn công trong các cuộc không kích. Vị quan chức Israel này nói thêm rằng nước này sẽ sớm quyết định cách thức và thời điểm phản ứng với các cuộc tấn công của Iran.

⦿ ---- Ngày mai là tròn một năm. Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết số người Palestine thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động các cuộc tấn công vào khu vực này để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 đã lên tới 41.870 người chết. Bộ này cho biết thêm rằng, trong 12 tháng diễn ra cuộc chiến, 97.166 người Palestine đã bị thương và nhấn mạnh rằng nhiều người thương vong và tử vong là phụ nữ, trẻ em và người già.

Trước đó, Bộ Các vấn đề tôn giáo của khu vực này cho biết quân đội Israel đã phá hủy 814 nhà thờ Hồi giáo, ba nhà thờ và 19 nghĩa trang trong năm đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Gaza.

⦿ ---- Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 93 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel trên khắp Lebanon hôm thứ Bảy, theo Bộ Y tế Lebanon đưa tin vào Chủ Nhật. Bộ này lưu ý rằng số thương vong được báo cáo từ các cuộc tấn công vào một loạt các thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon, Nabatieh, tỉnh Beqaa phía đông, Baalbek-Hermel, Núi Lebanon và phía bắc, nhưng lưu ý rằng con số này không bao gồm thương vong từ các cuộc tấn công của Israel vào đêm qua và sáng nay vào Beirut.

⦿ ---- Các nhà trung gian Qatar đã nói với gia đình của những con tin bị Hamas bắt giữ rằng thủ lĩnh của nhóm Hamas có thể đã vây quanh mình với các con tin sau vụ ám sát của Israel đối với các nhân vật cấp cao trong nhóm của ông ta, cũng như Hezbollah của Lebanon, theo Kênh 12 của Israel đưa tin vào Chủ Nhật.

Theo báo cáo, các quan chức Qatar lưu ý rằng Sinwar cũng ngừng gọi điện cho họ và cách liên lạc duy nhất của họ là thông qua bút và giấy, nhưng đảm bảo với các gia đình rằng ông ta vẫn còn sống. Họ nói thêm rằng quyết định "áp dụng chính sách ám sát không phù hợp với thỏa thuận" của Israel đặt ra thách thức đối với việc nhất trí ngừng bắn và thả con tin.

Cựu thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị giết tại Tehran vào tháng 7 trong một cuộc tấn công mà nhóm này đổ lỗi cho Israel, trong khi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã chết trong một cuộc tấn công của Israel vào Beirut hồi tháng 9.

⦿ ---- 24 người đã chết và 93 người bị thương trong một cuộc tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo và một trường học ở trung tâm Gaza, theo Arab News đưa tin vào Chủ Nhật trích dẫn nguồn tin của Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ nhắm vào "các khu phức hợp chỉ huy và kiểm soát" của Hamas. Họ tuyên bố rằng "nhiều bước đã được thực hiện để giảm nguy cơ gây hại cho dân thường, bao gồm việc sử dụng vũ khí chính xác, giám sát trên không và thông tin tình báo bổ sung".

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis hôm Chủ Nhật đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Lebanon và Gaza trước lễ kỷ niệm một năm ngày diễn ra cuộc chiến của Israel tại vùng lãnh thổ ven biển Palestine bị bao vây. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho người dân Lebanon, đặc biệt là những người dân ở phía Nam bị buộc phải rời bỏ làng mạc của họ”, Đức Giáo hoàng Francis nói với những người tụ tập tại Quảng trường Thánh Peter trong buổi cầu nguyện Angelus hàng tuần của ngài.

“Trung Đông đã chìm vào đau khổ ngày càng tăng, với các hành động quân sự tàn phá tiếp tục ảnh hưởng đến người dân Palestine”, Đức Giáo hoàng nói thêm.

“Tất cả các quốc gia đều có quyền tồn tại trong hòa bình và an ninh và lãnh thổ của họ không nên bị tấn công hoặc xâm lược. Chủ quyền phải được tôn trọng và đảm bảo bằng đối thoại và hòa bình, không phải hận thù, chiến tranh”.

⦿ ---- Khoảng một nửa số học sinh tại Lebanon đã phải di dời do cuộc ném bom của Israel, theo một viên chức cấp cao của Bộ Giáo dục vào Chủ Nhật, khi các cuộc tấn công dữ dội của Israel vào các thành trì của Hezbollah đã buộc hơn một triệu người phải chạy trốn.

"Có 1,25 triệu học sinh tại các trường học ở Lebanon", AFP trích lời Tổng giám đốc Bộ Giáo dục Imad Achkar cho biết. "Trong đó 40 phần trăm trong số họ đã phải di dời" do các cuộc tấn công của Israel, ông nói thêm.

⦿ ---- Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố lớn trên khắp thế giới để yêu cầu chấm dứt chiến tranh của Israel ở Gaza và Lebanon. Tại Hoa Kỳ, hàng trăm người đã xuống đường ở trung tâm Detroit và Washington, DC, để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine và người Lebanon, khi cuộc chiến của Israel ở Gaza sắp bước sang năm thứ nhất.

Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại thành phố Toronto của Canada, cũng như thủ đô Mexico City của Mexico, nơi những người biểu tình diễu hành mang theo cờ và biểu ngữ của Palestine kêu gọi Tổng thống mới nhậm chức Claudia Sheinbaum cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Israel.

⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi hôm thứ Bảy rằng phải ngay lập tức dừng cung cấp vũ khí cho Israel vì các hoạt động tại Gaza. "Ưu tiên hiện nay là ngăn chặn dòng vũ khí tiếp tay cho xung đột và quay trở lại giải pháp chính trị", Tổng thống Pháp tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với France Inter.

Ông nhấn mạnh rằng Pháp không đóng góp vào nguồn cung cấp vũ khí trong khu vực và kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc giảm leo thang. "Pháp không cung cấp bất kỳ vũ khí nào", ông nhấn mạnh.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án mạnh mẽ hôm thứ Bảy đối với các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vì đã đề xuất lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel. "Tất cả các quốc gia văn minh nên đứng vững bên cạnh Israel. Tuy nhiên, Tổng thống Macron và một số nhà lãnh đạo phương Tây khác hiện đang kêu gọi lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel. Thật đáng xấu hổ cho họ", Netanyahu nói trong một bài phát biểu trên video. Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Macron tuyên bố rằng tại thời điểm này, "ưu tiên" phải là "ngăn chặn dòng vũ khí tiếp tay cho xung đột".

Về phần mình, phản ứng của Netanyahu tập trung vào cuộc chiến của Israel chống lại Iran, Hamas, Hezbollah, Houthis ở Yemen và lực lượng dân quân Shiite ở Iraq và Syria, đó là lý do tại sao, ông nói thêm, Israel nên trông cậy vào sự ủng hộ của toàn bộ "thế giới văn minh". Bất chấp sự chỉ trích của quốc tế, ông tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu "có hoặc không có sự ủng hộ của họ".

⦿ ---- Văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tuyên bố vào thứ Bảy sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích. Văn phòng này khẳng định Pháp là "người bạn kiên định" của Israel và gọi những phát biểu của Netanyahu là "quá đáng và không liên quan đến tình hữu nghị giữa Pháp và Israel".

Trước đó hôm Thứ Bảy, Netanyahu đã nói rằng "tất cả các quốc gia văn minh nên đứng vững bên cạnh Israel", thêm vào đó là "sự xấu hổ cho họ" sau khi một số nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả Macron, đề xuất lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel. Văn phòng của Macron đã làm rõ rằng lệnh cấm vận được đề cập trong bối cảnh cần tránh leo thang thêm ở Trung Đông và kêu gọi quay trở lại "các giải pháp ngoại giao".

⦿ ---- Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te khẳng định vào thứ Bảy rằng "không thể" có chuyện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là quê mẹ của Đài Loan, viện dẫn nguồn gốc chính trị lâu đời của Đài Loan. Phát biểu trước ngày quốc khánh của Đài Loan vào ngày 10 tháng 10, Lai chỉ ra rằng chính phủ Đài Loan, Cộng hòa Trung Hoa Dân quốc, được thành lập vào năm 1911, rất lâu trước Cộng hòa Nhân dân vào năm 1949.

"Quốc gia của chúng tôi lâu đời hơn họ, khiến Trung Quốc không thể tuyên bố là quê mẹ của chúng tôi", Lai tuyên bố. Ông nhấn mạnh chủ quyền của Đài Loan, nói thêm, "Chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và độc lập".

⦿ ---- Nhật Bản: Một loạt các công ty Nhật Bản gần đây đã bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để lấp đầy các vai trò dịch vụ trả lời cho khách hàng về những thắc mắc, chứng minh năng lực trong các tình huống phức tạp hơn, khi Nhật phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động. Ridgelinez Ltd., một công ty con của Fujitsu Ltd. và là công ty con của nhà bán lẻ phụ tùng xe hơi Autobacs Seven Co. đã bắt đầu thử nghiệm chung vào tháng 8 với trợ lý AI "Rachel". Cô AI này có thể đề xuất các sản phẩm dựa trên loại dịch vụ mà khách hàng cần, mẫu xe và hàng tồn kho có sẵn.

AI, do Couger Inc. có trụ sở tại Tokyo cung cấp, giúp giảm bớt khối lượng công việc của nhân viên bán xe hơi, những người phải có kiến thức sâu rộng, vì các loại xe khác nhau thường yêu cầu các bộ phận cụ thể. "Con người vẫn cần thiết để thay thế các bộ phận, nhưng AI hỗ trợ bằng cách đề xuất các sản phẩm", một quan chức của Ridgelinez cho biết. "Con người có thể tập trung vào các nhiệm vụ nâng cao hơn".

Oki Electric Industry Co. và Kyushu Railway Co. cũng đã bắt đầu thử nghiệm một trợ lý AI ba ngôn ngữ có thể nói tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung, cung cấp cho hành khách hướng dẫn bản đồ nhà ga và hỗ trợ chuyển tuyến.

Công ty khởi nghiệp Sapeet Co. có trụ sở tại Tokyo đã phát minh ra một AI có thể được sử dụng để đào tạo nhân viên về dịch vụ khách hàng. Nó được triển khai tại một cửa hàng trang sức vào tháng 7. Nó chứng minh kỹ năng của nhân viên bán hàng có hiệu suất cao trong tương tác với khách hàng và mô phỏng cuộc trò chuyện với khách hàng để đào tạo nhân viên.

⦿ ---- Lái xe tệ nhất Hoa Kỳ là Memphis (Tennessee). Tệ nhì Hoa Kỳ (và là tệ nhất California) là Victorville. Tệ thứ ba là Macon (Georgia), tệ thứ 4 Hoa Kỳ là San Bernadino (California). Một thành phố của Tennessee một lần nữa được trao danh hiệu là nơi có những người lái xe tệ nhất Hoa Kỳ, và hai thành phố ở Nam California cũng lọt vào danh sách này.

Một nghiên cứu mới của Consumer Affairs phát hiện ra rằng Thành phố Memphis - năm thứ hai liên tiếp và với biên độ lớn - có những người lái xe nguy hiểm nhất. Nhóm nghiên cứu đã chỉ định cho các thành phố một "điểm số tai nạn" dựa trên dữ liệu mới nhất của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) (năm 2022), bao gồm số vụ tai nạn liên quan đến lái xe kém, tử vong, nồng độ cồn trong máu (BAC) dương tính, tử vong liên quan đến chạy quá tốc độ và tử vong liên quan đến lái xe khi say rượu.

Memphis dẫn đầu tất cả các thành phố của Hoa Kỳ về số người tử vong do tai nạn (36,2 trên 100.000 người) và tử vong liên quan đến người lái xe có BAC dương tính (13,5 trên 100.000 người), với điểm số tai nạn là 77,3.

Đứng thứ hai là Victorville (California), nơi chứng kiến số ca tử vong cao thứ hai liên quan đến người lái xe có nồng độ cồn trong máu (BAC) dương tính (13,4 trên 100.000 người) và số ca tử vong cao thứ năm liên quan đến lái xe quá tốc độ (11,2 trên 100.000 người), theo Consumer Affairs, với tổng điểm tai nạn là 64.

⦿ ---- Quận San Diego: Bradley Bullock đã trở lại làm việc vào chiều thứ năm, làm thợ điện ở East County. Mặc dù anh đã trúng 10 triệu đô la từ Xổ số California. Bullock, một cư dân East County, đã có một chuỗi ngày may mắn trong tháng 7, anh ấy nói với các viên chức xổ số. Một đêm nọ khi anh ấy đang ở sòng bạc, anh ấy đã trúng giải độc đắc hai ngàn đô la trên một chiếc máy đánh bạc một tay.

Sáng hôm sau, ngày 4 tháng 7, “Tôi có thể ngủ thêm một chút vì không phải làm việc, nhưng tôi cần một chút caffeine để tỉnh táo, vì vậy tôi đã mua một thức uống tăng lực và một vài tờ vé số cào Scratchers" tại cửa hàng 7-Eleven trên đường Prospect Avenue ở Santee, Bullock cho biết trong một bản tin phát hành bởi Xổ số California.

"Tôi thậm chí còn không cào vé sau khi trở về nhà", Bullock nói với NBC 7 khi được liên lạc qua điện thoại vào chiều thứ năm. Mãi đến khi anh ấy ra ngoài và trở về nhà, cuộc sống của anh ấy mới thay đổi. "Thật buồn cười vì tôi — kiểu như đang xem TV — chỉ nằm dài xung quanh, và tôi quên mất họ ở đó", Bullock nói.

Vì Bullock không muốn bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào mà anh đang xem, anh lật ngược tấm vé của mình lại, trên đó mỗi tấm vé đều có mã vạch. Hóa ra Xổ số California có một ứng dụng và người giữ vé có thể quét mã vạch thay vì cào số, và ứng dụng sẽ cho bạn biết bạn có phải là người chiến thắng hay không.

Khi Bullock quét tấm vé Royal Riches của mình, ứng dụng đã nói với anh rằng anh đã trúng 10 triệu đô la, và hướng dẫn anh, giống như cách anh có, chẳng hạn, một người chiến thắng hai đô la, hãy điền vào biểu mẫu yêu cầu và ký vào mặt sau của tấm vé. Cuối cùng, Bullock quyết định nhận khoản tiền lãnh một lần là 5,8 triệu đô la. Tuy nhiên, tất cả số tiền đó trong ngân hàng vẫn không đủ với anh.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Khoảng hai chục tên trộm đã xông vào, lục tung một tiệm quần áo và chạy ra khỏi cửa với hàng hóa vào tối thứ sáu tại trung tâm thương mại Westfield Topanga. Video cho thấy những người này mang theo nhiều chồng quần áo khi họ chạy ra lối ra tại cửa hàng Nordstrom của trung tâm thương mại ở phía tây San Fernando Valley. Những tên trộm rời đi bằng một chiếc Audi màu đen.

Chưa có ai bị bắt giữ hôm Thứ Bảy. Một vụ trộm tương tự đã được báo cáo vào tháng 8 năm ngoái tại cửa hàng. Video từ vụ án đó cho thấy những tên trộm đeo mặt nạ đập vỡ tủ trưng bày và lấy cắp hàng hóa rồi chạy đi.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người đã chết trong vụ xả súng tại bãi đậu xe của Trường trung học St. John Bosco ở Bellflower, nơi các gia đình tụ tập để xem trận bóng bầu dục dành cho thanh thiếu niên vào sáng thứ Bảy. Vụ xả súng được báo cáo vào khoảng 8:30 giờ sáng tại khu 13600 của Đại lộ Bellflower trong trận bóng đá dành cho thanh thiếu niên tại sân vận động của trường trung học, theo Trung úy cảnh sát trưởng Hugo Reynaga cho biết.

Nạn nhân, là một người đàn ông, cha của một đứa trẻ tham gia trận đấu, đã bị bắn khi đang ở trong xe tại bãi đậu xe, Reynaga cho biết. Sau đó, anh đã chết tại bệnh viện. "Nạn nhân và hành khách của anh ta vừa mới lái xe vào bãi đậu xe", Reynaga cho biết. "Nạn nhân có một đứa con, tôi tin là, chơi nhạc Pop Warner, và thằng bé đến xem trận đấu của anh tại trường này".

Anh ta nói thêm rằng đứa trẻ không có trong xe vào thời điểm xảy ra vụ xả súng. Người còn lại trong xe không bị thương. Video từ hiện trường cho thấy một chiếc xe hơi trong bãi đậu xe có vẻ như có nhiều lỗ đạn trên kính chắn gió. Reynaga cho biết chiếc xe của nạn nhân được báo cáo là bị đánh cắp từ Lynwood. Chi tiết về vụ trộm xe vẫn chưa có ngay lập tức.

⦿ ---- Hai người đàn ông California đã bị kết án tù hôm thứ Ba vì liên quan đến một đường dây trộm cắp bán lẻ. Huy Tuan Nguyen, 35 tuổi và Vong Vang, 39 tuổi, đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Douglas sau khi họ thừa nhận tội trộm cắp trọng tội tại một doanh nghiệp xảy ra vào ngày 22 tháng 5. Nguyen được mô tả là người đàn ông thấp kém nhất trong đường dây.

Luật sư Max Stovall cho biết Nguyen đã bị cuốn vào vòng xoáy nghiện ma túy và cờ bạc khiến anh ta tham gia vào các vụ trộm cắp. Nguyen đang phải đối mặt với việc truy tố về một tội danh tương tự tại Auburn, California. Stovall thừa nhận đã bị kết tội trộm cắp trọng tội vào năm 2009.

Công tố viên Ric Casper cho biết vụ trộm không phải là vụ trộm đơn lẻ, đã xảy ra tại 4 tiệm Home Depot khác nhau đến mức cửa tiệm đã theo dõi anh ta. Nguyen đã sở hữu một thẻ có mã UPC là 5 đô la khi anh ta đến quầy thanh toán. Nguyen đã bị kết án từ 12 tới 30 tháng tù và được khấu trừ 133 ngày tù. Vang, người cầm đầu vụ cướp, đã nhận mức án 2 tới 5 năm tù. Vang có tiền án dài hơn nhiều.

⦿ ---- New York: Long Phi Pham, còn được gọi là Bruce Pham, đã nhận tội vào thứ Tư trong vụ cá cược thể thao khiến cầu thủ NBA Jontay Porter bị đuổi khỏi giải đấu hồi đầu năm nay. Pham đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận chuyển khoản, thừa nhận rằng anh đã lập mưu lừa đảo các công ty cá cược thể thao, theo các công tố viên và một tài liệu của tòa án. Pham có thể phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào từ không phải ngồi tù đến 20 năm tù khi tuyên án, dự kiến vào ngày 25 tháng 4/2025 tại tòa án liên bang Brooklyn, New York.

Pham và ba người đàn ông khác đã bị truy tố vào tháng 6 vì âm mưu kiếm tiền từ kế hoạch bí mật của một cầu thủ là viện cớ ốm đau để rút lui sớm hai trận đấu. Việc rút lui đảm bảo sẽ trả tiền cho bất kỳ ai đặt cược vào anh ta. Hồ sơ khiếu nại không nêu tên cầu thủ, nhưng các chi tiết cho thấy rõ đó là Porter, người mà NBA đã cấm thi đấu trọn đời vào tháng 4 sau khi tiến hành cuộc điều tra riêng.

Theo tòa án, một trong những bị cáo đồng phạm của Pham đã xúi giục vận động viên này rút lui khỏi các trận đấu. Tài liệu cho biết những kẻ chủ mưu đã trên đường thu thập hơn 1 triệu đô la — và chia một số với người chơi — trước khi một công ty cá cược phát hiện ra điều bất thường và chặn việc thu thập một số tiền lớn.

Pham, ngoài 30 tuổi, đã bị bắt khi lên chuyến bay đến Úc với khoảng 12.000 đô la tiền mặt, vài ngày sau khi biết về cuộc điều tra, theo các công tố viên cho biết vào thời điểm đó. Họ cho rằng cư dân Brooklyn này đang cố gắng trốn tránh họ, nhưng luật sư của Pham cho biết Pham là một người chơi poker chuyên nghiệp và đang đi du đấu để tham gia một giải đấu.

Porter, người gần đây nhất chơi cho Toronto Raptors, đã nhận tội vào tháng 7 về tội âm mưu gian lận chuyển tiền. Anh nói với tòa án rằng chính khoản nợ cờ bạc của mình đã khiến anh ta phải ngồi dự bị để những kẻ chủ mưu có thể thắng cược.

Porter đã rút lui khỏi hai trận đấu vào mùa đông năm ngoái sau khi chỉ chơi vài phút và nói rằng anh bị thương hoặc ốm. Trong cả hai lần, số điểm, số lần bật bóng và số lần kiến tạo của anh ta đều thấp hơn dự đoán của các nhà cái. Hiện Porter đang chờ tuyên án, dự kiến vào ngày 18 tháng 12. Ba bị cáo đồng phạm của Pham vẫn chưa nhận tội.

⦿ ---- Little Saigon: Cộng đồng người Việt lớn nhất và lâu đời nhất tại Hoa Kỳ là Little Saigon (ở Quận Cam), bao gồm một số khu vực của Westminster, Fountain Valley, Garden Grove và Santa Ana. Để hiểu rõ hơn về hiện tượng của cộng đồng dân tộc độc đáo Little Saigon của Quận Cam, các nhà kinh tế Anil Puri, Aaron Popp và Adrian Fleissig của Cao đẳng Kinh doanh và Kinh tế Cal State Fullerton đã công bố báo cáo đầu tiên về đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế của cộng đồng này.

Nghiên cứu, được nêu bật tại sự kiện ngày 4 tháng 10, ghi lại tiến trình đạt được trong 50 năm qua và báo cáo rằng cộng đồng dân tộc này có khả năng mở rộng và phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Puri, Fleissig và Popp lưu ý rằng dân số của Little Saigon tăng nhanh hơn theo thời gian so với toàn bộ Quận Cam, chủ yếu là do nhập cư từ Đông Nam Á.

Mặc dù chỉ có 52,8% cư dân Little Saigon là người gốc Á, nhưng sự tập trung và ảnh hưởng của nhóm nhân khẩu học này đủ mạnh để tạo ra tác động quyết định mạnh mẽ đến các khu phố. “Little Saigon có thị trường lao động yếu hơn Orange County như các chỉ số thị trường lao động chính thể hiện”, các nhà kinh tế của Titan giải thích.

“Tỷ lệ thất nghiệp của Little Saigon là 6,7% vào năm 2022, cao hơn tỷ lệ 5,4% của Orange County. Tỷ lệ thất nghiệp khác nhau trong Little Saigon. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là ở các khu vực phía nam phía đông của Mile Square Regional Park và khu vực xung quanh và phía nam của Asian Garden Mall, nơi tỷ lệ thất nghiệp trên 15%. Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là ở phía bắc của Garden Grove và dọc theo Westminster Avenue ở phía đông của Little Saigon, nơi tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%”.

Tỷ lệ dân số có việc làm thấp hơn ở Little Saigon, đại diện cho các yếu tố nhân khẩu học khác nhau như nhiều cư dân lớn tuổi hơn và nhiều cha mẹ và ông bà ở nhà sống trong các tình huống nhà ở nhiều thế hệ. Các nhà kinh tế cho biết “Những người lao động sống ở Little Saigon có nhiều khả năng được tuyển dụng vào các ngành nghề liên quan đến dịch vụ và sản xuất và ít có khả năng làm công việc văn phòng hơn”.

“Sự khác biệt này có thể là do thực tế là ít công nhân Little Saigon có bằng đại học, điều này có nhiều khả năng là yêu cầu đối với các công việc văn phòng. Như các phần sau trong báo cáo của chúng tôi cho thấy, việc làm sản xuất trong phạm vi ranh giới của Little Saigon đã giảm đáng kể kể từ năm 2002, buộc nhiều công nhân sản xuất của Little Saigon phải đi làm xa khỏi Little Saigon.”

Gần 40% công nhân Little Saigon làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và khoảng 17% làm việc trong lĩnh vực sản xuất. Khoảng 7% là người tự kinh doanh và 81,8% làm việc trong khu vực tư nhân.

⦿ ---- TIN VN. Tàu cá bị tàu lạ đâm chìm, 4 ngư dân lênh đênh trên biển suốt 5 giờ, được vớt. Theo Báo Dân Trí. Tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đang hành nghề câu cá ngừ đại dương trên biển bất ngờ bị một tàu không rõ số hiệu đâm chìm. 4 ngư dân lênh đênh trên biển suốt 5 giờ để chờ tàu cá khác đến cứu. Ngày 6/10, UBND phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận, 4 ngư dân trên tàu cá số hiệu BĐ 97543 TS bị tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm. Các thuyền viên được tàu BĐ 98075 TS của ngư dân Bình Định tiếp cận, cứu vớt đưa lên tàu an toàn. Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, ngày 29/9, tàu cá Quảng Ngãi với 10 ngư dân đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã bị nhóm người ở tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá tài sản. Sự việc làm 4 ngư dân bị thương nặng.

⦿ ---- TIN VN. Trong 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 16,3%. Theo ANTV. Báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, 9 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 578,47 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 65,81 tỷ USD, giảm 8% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 578,47 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 15,4%; nhập khẩu tăng 17,3%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,79 tỷ USD.

⦿ ---- TIN VN. Khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm ào ạt trong tháng 9, có lẽ do bão Yagi. Theo Báo Tiền Phong. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9 vừa qua tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,27 triệu lượt. So với tháng trước, lượng khách trong tháng 9 có sự sụt giảm. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,27 triệu lượt người. Tính chung quý III năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn hơn 3,8 triệu lượt. So sánh với số liệu tháng trước (1,43 triệu lượt), lượng khách trong tháng 9 có sự sụt giảm đáng kể.

⦿ ---- HỎI 1: Nếu cho sinh viên dùng điện thoại 1 phút, thì sẽ tập trung học tốt hơn?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu đã điều tra xem việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong thời gian rất ngắn có thể nâng cao hiệu suất lớp học hay không—và có vẻ như điều này đã có hiệu quả. Thí nghiệm dài hạn của họ cho thấy việc cho phép học sinh nghỉ giải lao một phút bằng điện thoại di động trong lớp học đại học có thể giúp học sinh tập trung hơn, ít sử dụng điện thoại di động hơn trong giờ giảng và đạt điểm kiểm tra cao hơn.

Điện thoại có thể là công cụ hữu ích để giáo viên nhắc nhở học sinh về thời hạn nộp bài hoặc khuyến khích học sinh và giáo viên trao đổi nhiều hơn, nhưng chúng có thể gây mất tập trung. Trung bình, học sinh sử dụng điện thoại cho các mục đích không liên quan đến học tập trong giờ học tới 10 lần một ngày.

⦿ ---- HỎI 2: Nước uống có chất fluoridated không còn cần thiết nữa?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Lợi ích sức khỏe của nước uống có chứa flo có thể đang suy yếu khi người Mỹ ngày càng chuyển sang sử dụng kem đánh răng và nước súc miệng đã chứa flo, một đánh giá mới cho biết. Nghiên cứu được công bố vào thứ năm trên Cơ sở dữ liệu Cochrane về các đánh giá có hệ thống đã đi đến kết luận đó sau khi phân tích hơn 157 nghiên cứu so sánh tình trạng sâu răng ở trẻ em sống trong các cộng đồng bổ sung flo vào nguồn nước của họ với các cộng đồng không bổ sung flo.

