Đông Âu trái gió trở trời, Bosnia mưa lụt: ít nhất 21 người chết và hàng chục người khác bị thương.

.

- Thăm dò toàn quốc: Harris hơn Trump 3,4%. Các tiểu bang chiến trường kể như ngang ngửa. Arizona: Trump hơn Harris 8/10 điểm; Georgia: Trump hơn 7/10 điểm; North Carolina: Trump hơn 8/10 điểm. Ngược lại, ở Michigan: Harris hơn Trump 2/10 điểm: Nevada: Harris hơn Trump 2%; Pennsylvania: Harris hơn 8/10 điểm; Wisconsin: Harris hơn 1,3 điểm.

- Thẩm phán của Quận Fulton (Georgia) quăng bỏ đơn Cộng Hòa đòi đếm tay: Máy bầu phiếu Dominion an toàn

- Sau khi Biden nói Israel đừng dội bom các lò hạt nhân Iran, Trump chỉ trích Biden: Israel hãy dội bom lò hạt nhân trước, chuyện khác tính sau.

- Cử tri người Mỹ gốc Ả Rập bất mãn vì chính phủ Biden giúp Israel diệt chủng ở Gaza

- Tới Michigan, bà Harris ca ngợi việc làm tháng 9 đã tạo ra thêm 250.000 việc làm, ca ngợi công nhân bến tàu hoãn đình công

- Bộ Giáo dục Oklahoma mua 55.000 cuốn kinh thánh Trump giá cắt cổ 60 đô/cuốn có thể đã vi phạm luật đấu thầu

- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon phủ nhận: không hề ủng hộ Trump (như Trump nói)

- Người cha xa cách của Kamala Harris đã không dự đám cưới của cô cho dù nhận được lời mời

- TT Biden: không biết có phải Thủ tướng Israel có đang mưu đồ tác động đến cuộc bầu cử Mỹ hay không, hãy nhớ không có chính quyền nào bênh Israel nhiều hơn chính quyền Biden.

- Ukraine sẽ trình bày "Kế hoạch Chiến thắng" tại hội nghị thượng đỉnh Ramstein ở Đức tuần sau.

- Bosnia mưa lụt: ít nhất 21 người chết và hàng chục người khác bị thương.

- Ngoại trưởng Iran: muốn ngừng bắn ở Lebanon và Gaza.

- Israel: cảnh báo dân Palestine tại 2 trại tị nạn Nuseirat và Bureij ở trung tâm Gaza phải di tản

- Israel dội bom phía nam Beirut, quanh nhà thờ Hồi giáo Al-Qaim và nhiều khu phố nghi có quân Hezbollah

- Israel: không hứa sẽ không dội bom các lò hạt nhân Iran

- Phó lãnh đạo Hội đồng Chính trị của Hezbollah: Israel và Thủ tướng Netanyahu không muốn chấm dứt chiến tranh.

- TT Biden: sẽ cân nhắc "các giải pháp thay thế khác" để Israel trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran thay vì nhắm vào các mỏ dầu.

- TTK/LHQ Antonio Guterres lên án cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Bờ Tây khiến 18 người chết

- TT Thổ Nhĩ Kỳ: Israel là một quốc gia điên loạn đã thả hàng nghìn tấn bom rơi xuống Gaza và Lebanon

- Iran: sẽ tấn công các nhà máy lọc dầu và khí đốt của Israel nếu Iran bị Israel tấn công

- Foxconn (hãng thiết bị điện tử lớn nhất thế giới) doanh thu 22,6 tỷ đô trong tháng 9/2024, tăng 33,69% so với tháng trước

- Mỹ: Máy bay ném bom B-1B của Mỹ tập trận chung với Không quân Nam Hàn

- Đài Loan cảnh báo: TQ gạ gẫm, hạ giá, ưu đãi giới trẻ Đài Loan du lịch TQ để nhuộm đỏ

- Mỹ truy tố 5 sinh viên TQ tại Đại học Michigan vì do thám cuộc tập trận chung lính Mỹ và Đài Loan ở Trại Grayling nhưng cả 5 đều đã về TQ

- Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ (NEC) Lael Brainard tin rằng lãi suất "sẽ giảm" vì kinh tế lạc quan

- Bếp từ thiện Foodbank of Southern California đóng cửa tại Long Beach vì bị bố ráp, nghi gian lận

- Quận Cam: trạm sạc xe điện công cộng đầu tiên tại California.

- Daniel Nguyen bị dẫn độ từ California để ra tòa Massachusetts vì hăm dọa qua điện thoại sẽ bắn phá nhiều công ty

- Virginia: tòa kết tội Thaison Thanh Nguyen tội sở hữu súng trái phép và điều khiển xe mà không có giấy phép.

- TIN VN. Chập điện gây hỏa hoạn, thiêu rụi nhà xưởng và hơn 3.000 xe máy điện tại Lạng Sơn.

- TIN VN. Hôm nay, gần 1.500 phụ nữ Thủ đô tham gia Carnaval Áo dài 'Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển'.

- HỎI 1: Cá heo khi chơi với nhau mỉm cười để tránh bị hiểu nhầm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hy vọng viễn ảnh tế bào gốc có thể vá lỗ trong tròng mắt? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-5/10/2024) ⦿ ---- Foxconn, công ty sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã công bố ho6m thứ Bảy rằng doanh thu hợp nhất là 733 tỷ Đài tệ (khoảng 22,6 tỷ đô la) cho tháng 9 năm 2024, tăng 33,69% so với tháng trước và tăng 10,94% so với cùng kỳ năm trước.

.

Theo báo cáo, sự gia tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu về Sản phẩm đám mây và mạng và ra mắt sản phẩm mới trong Thiết bị điện tử tiêu dùng thông minh. Công ty cũng tiết lộ rằng doanh thu quý 3 đạt 1,85 nghìn tỷ Đài tệ (57,1 tỷ đô la), tăng 19,46% so với quý trước, vượt qua kỳ vọng trước đó của công ty. Foxconn ghi nhận sự tăng trưởng vững chắc trong các phân khúc Linh kiện và Sản phẩm khác theo năm, trong khi Thiết bị điện tử tiêu dùng thông minh có sự sụt giảm nhẹ do các lô hàng sản phẩm sớm.

.

Trong chín tháng đầu năm 2024, doanh thu của Foxconn đạt 4,73 nghìn tỷ Đài tệ (146 tỷ đô la), tăng 9,73% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu về máy chủ AI và doanh số bán linh kiện ô tô tăng cao, lập kỷ lục mới cho công ty.

.

⦿ ---- Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ xác nhận ho6m thứ Bảy rằng máy bay ném bom B-1B của Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc tập trận chung với Không quân Nam Hàn trong một cuộc biểu dương hợp tác quân sự, trùng với Ngày Lực lượng Vũ trang của Nam Hàn. Hai máy bay ném bom B-1B đã tham gia một cuộc tập trận hỗ trợ trên không tầm gần cùng với các máy bay phản lực F-15K của Nam Hàn tại Trường bắn Pilsung ở Tỉnh Gangwon.

.

Một trong những máy bay ném bom sau đó đã bay qua Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam trong buổi lễ Ngày Lực lượng Vũ trang, cùng với hai máy bay phản lực F-15K, thể hiện cam kết an ninh của Hoa Kỳ đối với khu vực. Đây là chuyến thăm đầu tiên của B-1B tới Nam Hàn kể từ tháng 6.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Ukraine đang chuẩn bị trình bày "Kế hoạch Chiến thắng" của mình tại hội nghị thượng đỉnh Ramstein tại Đức sắp tới vào ngày 12 tháng 10/2024. Theo Zelensky, kế hoạch nêu rõ các bước cụ thể để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra với Nga một cách công bằng. Zelensky nhấn mạnh rằng quyết tâm của các đồng minh của Ukraine và việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine là rất quan trọng để ngăn chặn sự xâm lược của Nga.

.

⦿ ---- Đông Âu vẫn gặp nạn. Các đội cứu hộ ở phía nam Bosnia cho biết một số người vẫn mất tích và kêu gọi các tình nguyện viên cùng quân đội hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn. Các đội cứu hộ đã tìm kiếm những người vẫn mất tích vào thứ Bảy sau khi lũ quét và lở đất tấn công một số khu vực của Bosnia, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

.

Các máy móc xây dựng đã làm việc để dọn đống đá và mảnh vỡ che phủ thị trấn trung tâm Jablanica sau trận mưa lớn vào sáng sớm thứ Sáu. Một lượng mưa lớn đã đổ xuống khu vực xung quanh Jablanica và Konjic gần đó, gây ra lũ lụt bất ngờ tràn vào nhà của người dân khi họ đang ngủ.

.

Nước dâng cao cũng gây ra lở đất khiến đường sá và đồi núi bị sụp đổ, phủ đầy bùn lên các ngôi làng và cắt đứt toàn bộ khu vực. Các phương tiện truyền thông Bosnia đưa tin rằng đá từ một mỏ đá gần đó đã rơi xuống làng Donja Jablanica, chôn vùi nhiều ngôi nhà. Các quan chức cho biết ít nhất 10 người vẫn mất tích trong khi hàng chục người bị thương.

.



Đội cứu hộ đã phong tỏa Jablanica, cấm mọi người bên ngoài vào trong khi cuộc tìm kiếm đang diễn ra. Một số ngôi nhà bị ngập tới tận mái và khi nước rút, người ta có thể nhìn thấy những người cứu hộ đang đi bộ trên những đống đổ nát còn sót lại. Gần thị trấn Konjic cũng bị bão tấn công, các quan chức cho biết một số ngôi làng vẫn bị cô lập vào thứ Bảy.

.

"Nhiều km đường không còn nữa, gần như tất cả các cây cầu đều bị phá hủy", Husein Hodzic từ đơn vị bảo vệ dân sự địa phương nói với đài truyền hình khu vực N1. "Không có điện, tất cả các cột điện đều bị cuốn trôi. Không có đường dây điện thoại".

Biến đổi khí hậu do con người gây ra làm tăng cường độ mưa vì không khí ấm giữ nhiều độ ẩm hơn. Mùa hè năm nay, vùng Balkan cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ kỷ lục kéo dài, gây ra hạn hán. Các nhà khoa học cho biết đất khô cằn đã cản trở quá trình hấp thụ nước lũ.

.

⦿ ---- Ngày bầu cử còn cách một tháng nữa, và các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua vô cùng sát nút. Phó Tổng thống Harris dẫn trước một chút trên toàn quốc. Bà dẫn trước cựu Tổng thống Trump 3,4 điểm theo số liệu trung bình do The Hill/Decision Desk HQ (DDHQ) duy trì tính đến tối hôm qua, thứ Sáu. Nhưng bức tranh ở các tiểu bang chiến trường vẫn còn ngang ngửa hơn nữa.

.

Trong số 7 tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định cuộc bầu cử, Harris dẫn trước ở bốn tiểu bang và Trump dẫn trước ở ba tiểu bang. Nhưng không ứng cử viên nào dẫn trước ở bất kỳ tiểu bang quan trọng nào trong số đó quá 2 điểm phần trăm. Ở năm tiểu bang, khoảng cách cho ứng cử viên dẫn đầu là dưới 1 điểm.

.

Các chiến dịch hiện sẽ phải cạnh tranh quyết liệt trên đường vận động tranh cử và trong các quảng cáo trên TV để cố gắng thúc đẩy sự ủng hộ của những người ủng hộ và giành được sự ủng hộ của những cử tri quyết định muộn.

.

Chiến dịch tranh cử của Trump và các ủy ban liên kết cho biết họ đã bắt đầu tháng 10 với 283 triệu đô la tiền mặt trong tay. Chiến dịch tranh cử của Harris vẫn chưa công bố số liệu gây quỹ cho tháng 9. Bloomberg, trích dẫn dữ liệu từ AdImpact, đã đưa tin rằng Nhóm Harris đã chi 192 triệu đô la cho quảng cáo so với 72 triệu đô la của Trump trong tháng 9.

.

--- Arizona: Trump có một lợi thế nhỏ ở đây, hơn bà Harris 8/10 điểm phần trăm trong mức trung bình của The Hill/DDHQ. Arizona là tiểu bang chiến trường duy nhất giáp biên giới, khiến vấn đề nhập cư — một trong những vấn đề mạnh nhất của Trump — trở nên đặc biệt nổi bật.

.

--- Georgia: Trump hơn bà Harris 7/10 điểm ở tiểu bang đã mang lại cho Biden chiến thắng sát nút nhất về mặt phần trăm vào năm 2020.

--- Michigan: Các cuộc thăm dò đã trở nên chặt chẽ hơn ở Tiểu bang này. Harris chỉ dẫn trước 2/10 điểm trong mức trung bình của The Hill/DDHQ.

.

--- Nevada: Harris có lợi thế chiến trường lớn nhất của mình ở Nevada. Harris hơn Trump chính xác 2 điểm phần trăm trong mức trung bình của The Hill/DDHQ.

.

--- North Carolina: North Carolina là chiến trường duy nhất trong năm nay mà Trump đã giành chiến thắng vào năm 2020. Harris hiện đang thua Trump 8/10 điểm trong mức trung bình của TheHill/DDHQ.

.

--- Pennsylvania: Tiểu bang chiến trường này đông dân nhất nắm giữ 19 phiếu đại cử tri. Harris hơn Trump 8/10 điểm trong mức trung bình của The Hill/DDHQ.

.

---- Wisconsin: Harris hơn Trump 1,3 điểm phần trăm ở đây trong mức trung bình của The Hill/DDHQ. Thật không may cho bà Harris, các cuộc thăm dò của Wisconsin cũng nằm trong số những cuộc thăm dò không đáng tin cậy nhất trên toàn quốc trong thời gian gần đây.

.

⦿ ---- Một thẩm phán của Quận Fulton (tiểu bang Georgia) đã xác định rằng các máy bỏ phiếu của Georgia an toàn trước cuộc tổng tuyển cử năm nay trong phán quyết hôm thứ Sáu sau khi một số đảng viên Cộng hòa của tiểu bang cho rằng chúng bị lỗi, dán nhãn rủi ro an ninh là "hoàn toàn giả thuyết".

.

Đảng viên Cộng hòa của Quận DeKalb lập luận rằng các máy bỏ phiếu của Dominion bị lỗi và yêu cầu xem xét hồ sơ chụp ảnh lá phiếu trong vòng 24 giờ sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Thẩm phán Scott McAfee đã từ chối yêu cầu của họ, lưu ý rằng điều đó sẽ không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về vi phạm máy móc.

.

"Không có nhiều độ tin cậy trong khiếu nại này", Elizabeth Young, người đại diện cho văn phòng của Bộ trưởng Ngoại giao Brad Raffensperger, cho biết tại tòa. Tuy nhiên, luật sư của Đảng Cộng hòa Harry MacDougald đã sử dụng lời khai bằng miệng của các nhân chứng để vẽ nên bức tranh về một hệ thống cho phép hoạt động gian lận của cử tri. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể chỉ ra các lỗ hổng cụ thể có thể cho là bị gian lận.

.

Marilyn Marks, giám đốc điều hành của Liên minh vì Quản trị Tốt (Coalition for Good Governance), một tổ chức phi lợi nhuận về quyền bỏ phiếu, cho biết: “Tôi e rằng họ chỉ đang cố gắng đặt nền móng cho việc thách thức cuộc bầu cử dựa trên việc tiếp tục phơi bày những điểm yếu nghiêm trọng của hệ thống, chứng minh rằng kết quả có thể bị thao túng”.

.

Georgia lần đầu tiên mua Hệ thống bỏ phiếu Dominion vào năm 2019 và triển khai sử dụng vào năm 2020. Kể từ đó, đã có những khiếu nại về tính bất hợp pháp của hệ thống này, mà các luật sư của Dominion đã kiên quyết phủ nhận tại tòa. Cho đến nay, các quan chức tiểu bang vẫn tin tưởng vào các máy bỏ phiếu mà cử tri dự kiến ​​sẽ sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2024.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vì tuyên bố của ông rằng Israel nên tránh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nói rằng câu trả lời đáng lẽ phải là "tấn công hạt nhân trước rồi lo về phần còn lại sau".

.

"Nếu họ định làm thì họ sẽ làm nhưng chúng ta sẽ tìm ra kế hoạch của họ là gì", Trump phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử ở North Carolina về khả năng trả đũa của Israel đối với Iran. Cựu tổng thống cũng lưu ý rằng sức mạnh hủy diệt của vũ khí hạt nhân "là rủi ro lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt", đồng thời nói thêm rằng "chúng ta phải chuẩn bị hoàn toàn".

.

⦿ ---- NBC News đã phỏng vấn ba cử tri người Mỹ gốc Ả Rập để tìm hiểu xem họ bỏ phiếu cho ai và tại sao. Abu Ahmed al Iraqi, một người đã nghỉ hưu, cho biết ông đang nghĩ đến việc bỏ phiếu cho Đảng Xanh năm nay vì chính sách đối ngoại của Mỹ đã mất đi tính nhân đạo.

.

Nước Mỹ cần một số "sự cân bằng giữa tính nhân đạo" và chính trị, al Iraqi, một người Mỹ gốc Iraq đã bỏ phiếu cho Trump năm 2016 và Biden năm 2020, cho biết. "Tôi không muốn đất nước, chính trị của tôi, [phải] đứng cạnh Hamas, không," ông nói. "Nhưng ít nhất, tôi muốn con cái, gia đình tôi, [được] nhìn thấy điều gì đó, tính nhân đạo, cho Hoa Kỳ, để cứu trẻ em, cứu người."

.

Nasser Eshaweh, 68 tuổi, một thủ quỹ đã nghỉ hưu từ Dearborn, người đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong hai cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho Harris. "Nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra, đó là tình hình tồi tệ ở Trung Đông và họ không bao giờ bảo vệ trẻ em. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải bỏ phiếu cho họ. Tôi thích bỏ phiếu cho đảng Dân chủ."

.

Habib Abbas, 47 tuổi, một nhân viên chính phủ đến từ Dearborn, không muốn chia sẻ ông sẽ bỏ phiếu cho ai, nhưng cho biết rõ ràng là chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở Trung Đông là không hiệu quả. “Tôi cảm thấy rằng nếu vấn đề này không được giải quyết hoặc ngăn chặn càng sớm càng tốt, nó có thể leo thang thành một vấn đề lớn hơn nhiều có thể ảnh hưởng đến tất cả chúng ta ở đây tại Hoa Kỳ,” Abbas nói.

.

“Mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn và mọi người rất lo lắng, đặc biệt là nhiều người ở đây có nguồn gốc từ Trung Đông. Có rất nhiều người đã mất gia đình, rất nhiều sinh mạng vô tội về cơ bản đã bị lãng phí mà không có lý do rõ ràng nào,” Abbas nói.

.

⦿ ---- Trong bài phát biểu tại một trạm cứu hỏa ở Detroit, Michigan, bà Harris đã ca ngợi báo cáo việc làm tháng 9 đã tạo ra 250.000 việc làm vào tháng trước. “Chúng tôi đã có một báo cáo việc làm vững chắc, hơn 250.000 việc làm được tạo ra vào tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm và chỉ vài tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất, điều này sẽ rất tuyệt đối với nhiều người, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Giá cả cho những thứ hàng ngày như hàng tạp hóa vẫn còn quá cao”, bà nói.

.

Bà cũng hoan nghênh việc chấm dứt cuộc đình công của công nhân bến tàu, nói rằng giờ đây họ có một ví dụ khác về "sức mạnh của thương lượng tập thể" vì "những người khuân vác và Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ đã cùng nhau, chấm dứt cuộc đình công và đạt được thỏa thuận về mức lương kỷ lục ... Họ đã làm tốt. Họ đã làm tốt." Harris đang vận động tranh cử tại Michigan ngày hôm Thứ Sáu, một trong những tiểu bang chiến trường quan trọng sẽ giành chiến thắng vào tháng 11 này.

.

⦿ ---- Các chuyên gia cảnh báo rằng một hợp đồng gần đây cung cấp cho Bộ Giáo dục Oklahoma ước tính 55.000 cuốn kinh thánh thực sự có thể vi phạm luật tiểu bang. Điều đó xảy ra sau khi các thông số kỹ thuật khắt khe của hợp đồng được đưa ra ánh sáng—và chúng thực sự chỉ có vẻ thiên về một phiên bản: Kinh thánh God Bless the U.S.A. của Lee Greenwood, thường được gọi là Kinh thánh Trump vì được chính cựu tổng thống xác nhận.

.

Với giá 60 đô la một cuốn, hợp đồng sẽ mang lại cho nhà xuất bản khoảng 3,3 triệu đô la, một phần trong số đó sẽ được trả lại cho Donald Trump dưới dạng phí. Cựu Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Drew Edmondson nói với tờ The Oklahoman vào thứ Sáu rằng: "Với tôi, có vẻ như giá thầu này không hề cạnh tranh. Nó bổ sung vào thông số kỹ thuật cơ bản các yêu cầu khác không liên quan gì đến văn bản. Việc đóng bìa đặc biệt và bao gồm các tài liệu của chính phủ sẽ loại trừ hầu hết tất cả những người đấu thầu. Nếu các thông số kỹ thuật của giá thầu loại trừ hầu hết những người đấu thầu một cách không cần thiết, tôi có thể coi đó là một hành vi phạm tội".

.

⦿ ---- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon đã phủ nhận việc ông ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. "Jamie Dimon chưa từng ủng hộ bất kỳ ai. Ông ấy chưa từng ủng hộ một ứng cử viên nào", người phát ngôn của CEO JPMorgan Joe Evangelisti trả lời CNBC vào thứ sáu. Ngay trước đó, Trump đã lên mạng xã hội Truth Social của mình để thông báo rằng Dimon đã quyết định ủng hộ ông làm tổng thống.

.

⦿ ---- Người cha xa cách của Kamala Harris đã không tham dự đám cưới của cô ngay cả sau khi ông nhận được lời mời, theo tờ New York Times đưa tin. Cha mẹ của Harris, Shyamala Gopalan và Donald J. Harris, gặp nhau khi còn là sinh viên sau đại học tại U.C. Berkeley hồi năm 1962 và kết hôn sau một năm bên nhau. Harris chào đời hai năm sau đó, tiếp theo là em gái cô, Maya, nhưng cặp vợ chồng đã chia tay khi Kamala cô Harris lên 5.

.

Ứng cử viên tương lai của đảng Dân chủ cảm thấy mất mát sâu sắc và đã tiếp thu sự cay đắng của mẹ cô về vụ ly hôn, theo tờ NY Times đưa tin. Năm 2014, khi Kamala Harris kết hôn với Doug Emhoff trong một buổi lễ nhỏ ở Santa Barbara, ông cụ Donald Harris đã quyết định không tham dự.

.

Ông cụ đã gửi cho con gái mình một bức thư chúc mừng khi cô được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2016, nhưng chỉ một tháng sau, ông đã công khai chỉ trích cô vì cô đã nói đùa về Jamaica trong một cuộc phỏng vấn. Ông cũng chúc mừng cô khi cô được bầu làm phó tổng thống, mặc dù ông đã từ chối lời mời tham dự lễ nhậm chức.

.

⦿ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Sáu cho biết ông không biết liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ hay không, đồng thời lưu ý rằng không có chính quyền nào là đồng minh mạnh mẽ hơn đối với Israel hơn chính quyền của Biden.

.

Trong lần đầu tiên xuất hiện tại phòng họp báo sau khi nhậm chức, Biden đã giải quyết những lo ngại của đảng Dân chủ rằng nhà lãnh đạo Israel đang phớt lờ lời kêu gọi đàm phán một thỏa thuận hòa bình ở Gaza của Biden và đối đầu với Hezbollah và Iran trong nỗ lực can thiệp vào cuộc đua vào Bạch Ốc.

.

"Không có chính quyền nào giúp đỡ Israel nhiều hơn tôi, không hề có, không có, không có. Và tôi nghĩ Bibi nên nhớ điều đó", Biden nói. Ông nói thêm, "Và liệu ông ấy có đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử hay không, tôi không biết. Nhưng tôi không trông chờ vào điều đó".

.

Tổng thống đã công khai và riêng tư thất vọng với cách Netanyahu xử lý cuộc chiến ở Gaza trong năm qua, cuộc chiến đã giết chết hàng nghìn thường dân Palestine. Thứ Hai sẽ đánh dấu ngày kỷ niệm cuộc tấn công của Hamas vào Israel đã gây ra cuộc chiến.

.

Ông Biden cũng bị thúc ép nếu ông muốn nói chuyện với Netanyahu và cho biết ông cho rằng khi Israel "đánh giá cách họ sẽ phản ứng, chúng tôi sẽ thảo luận". Ông nói thêm rằng nhóm của ông và nhóm của thủ tướng đang "liên lạc liên tục" trong khi họ cố gắng tìm ra kế hoạch trả đũa của mình.

.

Một ngày trước đó, Biden đã gây ra làn sóng trên thị trường khi ông nói rằng Hoa Kỳ và Israel đang thảo luận về phản ứng đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào đầu tuần, bao gồm cả khả năng họ có thể tấn công các mỏ dầu của Iran. Hôm thứ sáu, Biden cho biết ông sẽ khuyên không nên thực hiện động thái như vậy.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi, phát biểu tại Damascus, hôm Thứ Bảy đã công bố các sáng kiến ​​đang diễn ra nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn ở Lebanon và Gaza. Araghchi đã nêu bật các cuộc tham vấn gần đây với các quan chức Lebanon trong chuyến thăm Beirut của ông và tuyên bố rằng các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ tiếp tục với các quan chức Syria tại Damascus.

Araghchi bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực ngoại giao này sẽ thành công bất chấp những gì ông mô tả là "thù địch và tội ác" đang diễn ra của "chế độ Zionist [Do Thái]". Ông chỉ trích các hành động của Israel ở Beirut, miền nam Lebanon và Gaza, khẳng định rằng Israel chỉ đáp trả "ngôn ngữ của vũ lực, chiến tranh và tội ác".⦿ ---- Vào sáng thứ Bảy, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ban hành cảnh báo tới người Palestine tại các khu vực trại tị nạn Nuseirat và Bureij ở trung tâm Gaza, kêu gọi họ di tản đến các khu vực nhân đạo được chỉ định. Người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, Đại tá Avichay Adraee, đã chia sẻ bản đồ nêu bật các khu vực cần di tản.Cảnh báo được đưa ra khi Israel có kế hoạch tăng cường các hoạt động quân sự chống lại Hamas và các nhóm chiến binh khác ở Gaza. Theo Adraee, các nhóm này vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực, khiến Israel phải chuẩn bị cho một phản ứng quân sự mạnh mẽ nhắm vào họ.⦿ ---- Không quân Israel (IAF) đã tiến hành một loạt các cuộc không kích vào các mục tiêu ở vùng ngoại ô phía nam của Beirut, theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA). Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công khu vực lân cận nhà thờ Hồi giáo Al-Qaim, Burj Al-Barajneh và một khu phức hợp ở quận Haret Hreik. Các cuộc không kích cũng nhắm vào các khu phố Al-Ruwais và Al-Abyad.Trước đó, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) với báo chí Ả Rập Avichai Adraee đã kêu gọi thông qua trang cá nhân của mình trên X (trước đây là Twitter) về việc cư dân ở vùng ngoại ô phía nam của Beirut nằm gần "các cơ sở và lợi ích của Hezbollah" ngay lập tức sơ tán khỏi khu vực và duy trì khoảng cách ít nhất 500 mét.⦿ ---- Israel không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào cho Hoa Kỳ rằng họ sẽ không nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran để trả đũa cho cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran vào thứ Ba, CNN đưa tin trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao. "Chúng tôi hy vọng và mong đợi sẽ thấy một số sự khôn ngoan cũng như sức mạnh", một quan chức giấu tên tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng "khó có thể nói" liệu Israel có trả đũa vào ngày 7 tháng 10/2024 hay không, ngày kỷ niệm cuộc tấn công của Hamas gây ra xung đột ở Gaza và Lebanon.Washington vẫn đang cố gắng ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột thành một cuộc chiến tranh toàn diện, vị quan chức này nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo rằng tình hình trong khu vực vẫn "trên bờ vực". Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông tin rằng một cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông có thể tránh được. Đồng thời, Biden bày tỏ sự phản đối của đất nước mình đối với việc Israel phát động một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.⦿ ---- Phó lãnh đạo Hội đồng Chính trị của Hezbollah, Mahmoud Qatami, tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu không muốn chấm dứt chiến tranh. "Israel đã từ chối lệnh ngừng bắn", Qatami nói với Al Jazeera. Ông lưu ý rằng nhóm được Iran hậu thuẫn này "đang bận rộn trên chiến trường" và không có kế hoạch tiếp tục đàm phán "trong khi đang bị tấn công".Ông nhấn mạnh thêm rằng nhóm chiến binh này đã chuẩn bị để đáp trả "các cuộc tiến công trên bộ của Israel", nhấn mạnh rằng bất kỳ lãnh thổ nào mà Israel cố gắng chiếm giữ sẽ trở thành "nghĩa địa cho binh lính và xe tăng của họ".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông sẽ cân nhắc "các giải pháp thay thế khác" để Israel trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran thay vì nhắm vào các mỏ dầu. "Người Israel vẫn chưa quyết định họ sẽ làm gì liên quan đến phản ứng chống lại Iran. Điều đó đang được thảo luận. Nếu tôi ở vị trí của họ, tôi sẽ nghĩ đến các giải pháp thay thế khác ngoài việc tấn công các cơ sở dầu mỏ", Biden cho biết trong một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng các lệnh trừng phạt đối với Iran "đang được xem xét ngay bây giờ".Khi được hỏi về cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới, người đứng đầu Bạch Ốc đương nhiệm tuyên bố, "Tôi tin rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra tự do và công bằng. Tôi không biết liệu nó có diễn ra trong hòa bình hay không".⦿ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Bờ Tây khiến 18 người thiệt mạng, người phát ngôn của ông Stephane Dujarric cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ sáu. Tổng thư ký "rất lo ngại về tình hình xấu đi ở đó" và coi đây là sự leo thang bạo lực hơn nữa, Dujarric nhận xét. Guterres kêu gọi tuân thủ "nghiêm ngặt" luật pháp quốc tế, nhấn mạnh rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự "phải được bảo vệ mọi lúc".

Trong khi đó, Dujarric cũng nói thêm rằng LHQ coi số người dân thường thiệt mạng ở Lebanon là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố hôm thứ Sáu rằng đất nước ông sẽ không để khu vực Trung Đông bị "xé toạc". Phát biểu tại Teknofest ở Adana, Erdogan gọi Israel là "một quốc gia điên loạn", nhấn mạnh rằng "kế hoạch đen tối" của họ sẽ "không chỉ giới hạn ở Gaza, Bờ Tây, Lebanon". "Bạn không cần một lời tiên tri để biết mục tiêu cuối cùng nằm ở đâu", ông lưu ý.

.

Tổng thống cũng chỉ trích các nước phương Tây vì đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao cho Israel. "Rõ ràng là hàng nghìn tấn bom rơi xuống Gaza và Lebanon đến từ đâu, chúng được sản xuất ở đâu và ai cung cấp chúng. Không có ý xúc phạm bất kỳ ai, nhưng những kẻ cung cấp những quả bom đó cũng là một phần của mỗi giọt máu đổ ra như những kẻ ném bom", ông kết luận.

.

⦿ ---- Iran cân nhắc nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và khí đốt của Israel nếu bị Israel tấn công, hãng thông tấn bán chính thức của Iran SNN hôm thứ Sáu dẫn lời phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ali Fadavi cho biết.

.

Theo hãng truyền thông này, Al Fadavi đã cảnh báo chính quyền Israel không được phạm "sai lầm", nhấn mạnh rằng Tehran sẽ "nhắm mục tiêu vào tất cả các nguồn năng lượng, nhà máy, nhà máy lọc dầu và mỏ khí đốt của Israel". Ông chỉ ra rằng Iran có khả năng tấn công các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu của Israel "cùng một lúc".

.

Những cảnh báo của Iran được đưa ra sau khi các quan chức Israel tuyên bố rằng nước này sẽ trả đũa Iran sau vụ tấn công tên lửa mới nhất, đảm bảo rằng phản ứng sẽ mạnh mẽ và nhanh chóng.

.

⦿ ---- Đài Loan cảnh báo: Bất kỳ ai có kế hoạch đi du lịch đến Trung Quốc đều cần cân nhắc đến sự cần thiết và ưu tiên an toàn cá nhân, theo lời các quan chức phụ trách các vấn đề trên eo biển Đài Loan cho biết vào thứ sáu, đồng thời cảnh báo về những rủi ro từ các ưu đãi mới được công bố của Trung Quốc nhằm thu hút du khách lần đầu đến từ Đài Loan.

.

Các tour du lịch theo nhóm giá rẻ và quyền vào cửa miễn phí các điểm tham quan là những biện pháp trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, nhưng người dân Đài Loan trước tiên nên cân nhắc đến những rủi ro đối với an toàn cá nhân của họ nếu họ có kế hoạch đến thăm Trung Quốc, theo người đứng đầu Hội đồng các vấn đề Đại lục Chiu Chui-cheng cho biết tại Viện Lập pháp ở Đài Bắc.

.

Chiu đưa ra nhận xét này khi được Dân biểu Lin I-Chin hỏi về kế hoạch của hội đồng nhằm ứng phó với chiến dịch mới của TQ nhằm thu hút du khách lần đầu đến từ Đài Loan. Theo một tuyên bố được phát hành cho các phóng viên bởi Chen Binhua, người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan tại Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 9, tổng cộng 1.256 điểm tham quan trên khắp Trung Quốc đang cung cấp quyền vào cửa miễn phí trong một năm cho những người sở hữu "Tai Bao Zheng" đầu tiên của họ, một giấy phép nhập cảnh do Trung Quốc cấp cho du khách Đài Loan.

.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, Cung điện Potala ở Lhasa, Tây Tạng, Cung điện Mùa hè được xây dựng vào thời nhà Thanh tại Bắc Kinh và Công viên địa chất toàn cầu Leiqiong trong một cánh đồng núi lửa ở Hải Nam là một trong những điểm tham quan trong chương trình thúc đẩy du lịch mới.

.

Tuy nhiên, Chiu cho biết hội đồng đã nâng cảnh báo du lịch đối với Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao lên mức cảnh báo màu cam cao thứ hai, khuyến cáo công dân Đài Loan tránh đi du lịch không cần thiết vào cuối tháng 6, sau khi Trung Quốc ban hành một bộ hướng dẫn nhắm mục tiêu cụ thể vào những người ủng hộ nền độc lập của Đài Loan với các định nghĩa pháp lý mơ hồ.

.

Trong buổi họp báo do Quỹ trao đổi Eo biển tổ chức tại Đài Bắc cùng ngày, chủ tịch quỹ Luo Wen-jia gọi các ưu đãi du lịch là một phần trong hoạt động tuyên truyền của Trung Quốc nhắm vào những người trẻ tuổi ở Đài Loan. Luo đã trích dẫn thông tin trong hai năm qua và cho biết những người Đài Loan trẻ tuổi cần phải thận trọng về các chuyến đi được tài trợ, các cuộc trao đổi, thực tập và đặc biệt là các lời mời làm việc, do nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và tỷ lệ việc làm của thanh niên cao. Luo cũng chỉ ra các trại hè do chính quyền địa phương tài trợ được tổ chức trên khắp Trung Quốc, cho biết chúng là một phần trong hoạt động tuyên truyền có hệ thống của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ truy tố 5 sinh viên Trung Quốc tại Đại học Michigan vì bị cáo buộc do thám về lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Trại Grayling vào tháng 8/2023, trong các cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng Đài Loan. Một bản khai hữu thệ đã được công khai vào ngày 1 tháng 10, cáo buộc năm công dân Trung Quốc về tội âm mưu, làm giả bằng chứng và khai man với cảnh sát liên bang, theo báo cáo của WDIV 4 của Detroit. Mặc dù đã hơn một năm điều tra sau khi các tội này xảy ra vào mùa thu năm 2023, cả năm sinh viên đều được phép tốt nghiệp và trở về Trung Quốc trước khi các cáo trạng được đệ trình.

.

Nhóm 5 sinh viên này đã bị phát hiện tại một khu cắm trại gần Bear Lake ở phía bắc Michigan trong cuộc tập trận Northern Strike thường niên của Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ. Khoảng 7.000 quân nhân, bao gồm một số người đến từ Đài Loan, đang tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật trong khu vực vào thời điểm đó, theo báo M Live.

.

Để đến được khu vực gần Trại Grayling, nhóm này bị cáo buộc đã phớt lờ băng cảnh báo và nhiều biển báo cảnh báo. Nhóm này bị một trung sĩ phát hiện cách một xe quân sự chưa đầy năm mét khi đang chụp ảnh một trại lính và thiết bị. Nhóm này nói với chính quyền rằng họ là "truyền thông" và đang chụp ảnh một trận mưa sao băng. Họ cũng khẳng định rằng họ không biết rằng các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra ở khu vực lân cận.

.

FBI xác định tuyên bố của họ là không đúng sự thật sau khi họ phát hiện ra những bức ảnh chụp xe quân sự và thiết bị liên lạc được phân loại trên ổ cứng ngoài của một sinh viên đã bị tịch thu để làm bằng chứng. Những cuộc trao đổi tin nhắn đáng ngờ trên WeChat cũng bị phát hiện trong một cuộc trò chuyện nhóm được lưu trữ trên điện thoại của một trong những nghi phạm.

.

Cả 5 nghi phạm được cho là đang học tại Ann Arbor và một trong số họ đã đặt một nhà nghỉ gần khu vực Bear Lake một tuần trước khi họ do thám quân đội Hoa Kỳ. Khi bị thẩm vấn sau vụ việc, họ đã nói dối chính quyền bằng cách nói rằng họ đã đặt phòng vào phút cuối vì họ "quá mệt để lái xe trở lại Ann Arbor".

.

Cả 5 người đều được cho là sinh viên tại Đại học Giao thông Thượng Hải và là một phần của chương trình trao đổi đại học kéo dài hai năm với Đại học Michigan. Vì tất cả các nghi phạm đều được phép rời khỏi Hoa Kỳ, nên khả năng họ bị truy tố vì các cáo buộc là rất thấp. Tin này xuất hiện sau lời khai trước quốc hội của một cựu Đại sứ Hoa Kỳ rằng những người lính Đài Loan vẫn đang tích cực huấn luyện với quân đội Hoa Kỳ tại Trại Grayling.

.

⦿ ---- Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ (NEC) Lael Brainard đã tuyên bố vào hôm thứ Sáu tại một cuộc họp báo rằng có "nhiều hơn" sự tự tin rằng lãi suất "sẽ giảm". Brainard nói thêm rằng khi lạm phát giảm, điều này sẽ "cho phép người tiêu dùng cảm thấy tự tin hơn khi đầu tư vào một số mặt hàng có giá trị lớn hơn".

.

Trong khi đó, khi đề cập đến con số thất nghiệp, bà nhấn mạnh rằng công chúng hiện đang chứng kiến "tỷ lệ thất nghiệp trung bình thấp nhất của bất kỳ chính quyền nào trong 50 năm qua".

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Bếp từ thiện Foodbank of Southern California đã đóng cửa tại Long Beach sau khi cơ quan thực thi pháp luật đột kích vào văn phòng của họ sau cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền tài trợ của chính phủ. Sở Dịch vụ Xã hội California đã chấm dứt tài trợ cho ngân hàng thực phẩm và đang điều tra tổ chức này.

.

"Họ xuất hiện với máy phá cửa, áo chống đạn và súng đã lên đạn", Brian Weaver, giám đốc điều hành mới của Ngân hàng thực phẩm Nam California, mô tả về cuộc đột kích vào văn phòng của ông một tuần trước. "Họ đã lấy hết thực phẩm của chúng tôi!"

.

Weaver cho biết đặc vụ đã hỏi ông những câu hỏi về cựu giám đốc điều hành Jeanne Cooper và ít nhất một cựu thành viên hội đồng quản trị khác khi họ lục tung tòa nhà để tìm bằng chứng. "Họ đã xem xét tất cả sổ sách, tất cả hồ sơ của chúng tôi. Họ đã xem xét mọi thứ ở đây", Weaver cho biết.

.

Ngân hàng thực phẩm đã bắt đầu cuộc điều tra nội bộ của riêng mình đối với Cooper cách đây vài tháng sau cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền tài trợ. Weaver đã thuê một công ty kế toán pháp y bên ngoài và nhận ra tình hình tồi tệ như thế nào.

.

⦿ ---- Quận Cam: trạm sạc công cộng đầu tiên tại California. Một loại trạm dịch vụ mới đang mở tại Santa Ana, đầy đủ với nhiều bộ sạc EV xe hơi điện, dịch vụ rửa xe, phòng chờ WiFi và thậm chí cả một siêu thị cao cấp cỡ nhỏ bán đồ ăn và đồ ăn nhẹ. Rove là một công ty ở Nam California đang xây dựng một trạm sạc công cộng đầu tiên thuộc loại này – hãy nghĩ đến trạm xăng – nhưng dành cho EV.

.

“Bất chấp mọi khoản chi tiêu và sự phấn khích về sự phát triển của EV và cơ sở hạ tầng EV, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm”, Bill Reid, Tổng giám đốc điều hành của Rove giải thích. Rove có mọi thứ bạn cần để thư giãn và nạp lại năng lượng: 40 bộ sạc nhanh cho tất cả các thương hiệu EV, WiFi miễn phí trong phòng chờ, phòng vệ sinh sạch sẽ và thậm chí cả dịch vụ rửa xe.

.

“Chúng tôi cũng sẽ có nhân viên dịch vụ tại chỗ và an ninh vào ban đêm. Vì vậy, bạn biết rằng mình sẽ được an toàn. Bạn biết rằng mình sẽ được trợ giúp nếu bạn không thể sử dụng bộ sạc hoặc bạn không hiểu cách thức hoạt động của nó”, Reid cho biết.

.

⦿ ---- Daniel Nguyen, một người đàn ông California, đang đối mặt với các cáo buộc liên bang sau khi đe dọa bạo lực trong các cuộc gọi điện thoại đến các công ty ở Massachusetts. Văn phòng của Quyền luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy cho biết hôm thứ Sáu rằng Daniel Nguyen, 34 tuổi, đã bị truy tố vì đe dọa trong thương mại liên bang. Nguyen đã bị bắt vào thứ Năm và dự kiến sẽ phải ra hầu tòa liên bang ở San Francisco trước khi cuối cùng bị áp giải đến Boston.

.

Trong hai tháng đầu năm 2024, các nhà chức trách cho biết Nguyen đã thực hiện năm cuộc gọi điện thoại đến các công ty Massachusetts không nêu tên, để lại tin nhắn thoại đe dọa sẽ sử dụng AK-47 để "bắn phá" văn phòng của họ. Các công tố viên liên bang cho biết Nguyen đã thề sẽ giết tất cả nhân viên trong một "cuộc tắm máu".

.

Ngoài ra, các công tố viên cho biết Nguyen đã gửi email đe dọa bạo lực đến những người ở California và Nevada. Các nhà chức trách cho biết những tin nhắn đó chứa các mối đe dọa dựa trên chủng tộc. Nếu bị kết tội, Nguyen sẽ phải đối mặt với mức án lên đến năm năm tù, tối đa ba năm quản chế và khoản tiền phạt lên đến 250.000 đô la, văn phòng của Levy cho biết.

.

⦿ ---- Một bồi thẩm đoàn ở Hampton đã kết tội Thaison Thanh Nguyen hôm thứ Tư, người đã cố gắng trốn thoát khỏi lệnh bắt giữ tại lối vào Căn cứ Không quân Langley sau khi bị bắt vì sở hữu súng trái phép. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Tổng chưởng lý, Thaison Thanh Nguyen đã bị kết tội sở hữu vũ khí của một tội phạm bị kết án, mang theo vũ khí giấu kín và điều khiển xe mà không có giấy phép.

.

Các công tố viên cho biết vào ngày 13 tháng 11/2019, Nguyen đã cố gắng quay đầu xe tại Căn cứ Không quân Langley, khiến anh ta chạm trán với lực lượng an ninh tại cổng khi anh ta vào căn cứ. Cảnh sát quân sự biết rằng anh ta không có giấy phép lái xe và ngửi thấy mùi cần sa bốc ra từ xe của Nguyen.

.

Cảnh sát Hampton tìm thấy một khẩu súng trong xe của Nguyen, đây là một vấn đề vì trước đó Nguyen đã bị kết tội về một trọng tội bạo lực. Đó là lúc các công tố viên cho biết anh ta đã cố gắng bỏ trốn, nhưng y đã bị bắt và bị giam giữ cách đó khoảng 50 yard. Nguyen đang phải đối mặt với mức án tối thiểu là năm năm tù cho hành vi phạm tội này. Dự kiến ông sẽ bị tuyên án vào ngày 12 tháng 12.

.

⦿ ---- TIN VN. Chập điện gây hỏa hoạn, thiêu rụi nhà xưởng và hơn 3.000 xe máy điện tại Lạng Sơn. Theo Báo Giao Thông. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ việc khiến nhà xưởng và hơn 3 nghìn xe máy điện bị thiêu rụi là do chập điện. Ngày 5/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy tại Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật (gọi tắt là DK Bike), trụ sở tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn là do chập điện. Vụ việc cũng khiến hơn 3.000 xe máy điện thành phẩm bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra còn hàng nghìn linh kiện, dùng để lắp ráp hơn 2.000 xe điện khác cũng bị thiệt hại hoàn toàn.

.

⦿ ---- TIN VN. Hôm nay, gần 1.500 phụ nữ Thủ đô tham gia Carnaval Áo dài 'Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển'. Theo Báo Pháp Luật VN. Theo thông tin Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Chương trình đồng diễn dân vũ và Carnaval Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” diễn ra sáng nay (5/10) tại Hoàng thành Thăng Long, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tại điểm cầu chính Hoàng thành Thăng Long sẽ có 1.000 phụ nữ đồng diễn dân vũ liên khúc 3 bài hát “Người Hà Nội”, “Tiến về Hà Nội” và “Hà Nội những công trình”. Cùng thời điểm đó, tại 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố sẽ có hơn 70.000 phụ nữ ở mọi lứa tuổi tham gia đồng diễn dân vũ liên khúc 3 bài hát trên. Sau phần đồng diễn tại điểm cầu chính Hoàng thành Thăng Long, gần 1.500 đại biểu và phụ nữ sẽ tham gia diễu hành Carnaval Áo dài từ Hoàng thành di chuyển trên phố Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập.

.

⦿ ---- HỎI 1: Cá heo khi chơi với nhau mỉm cười để tránh bị hiểu nhầm?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Đối với con người, việc nở nụ cười là một cách dễ dàng để tránh hiểu lầm. Và theo một nghiên cứu mới, cá heo mũi chai (bottlenose dolphins) có thể sử dụng một chiến thuật tương tự khi chơi đùa với nhau. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí iScience, phát hiện ra rằng cá heo có biểu cảm há miệng, tương tự như "nụ cười" khi chơi đùa. Để tiến hành nghiên cứu, một nhóm các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu ở Ý và Pháp đã quan sát 11 con cá heo tại Zoomarine Rome và 11 con khác tại Planète Sauvage ở miền tây nước Pháp chơi đùa với nhau, với người huấn luyện chúng và với chính chúng.

.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các loài động vật có vú biển này "cười" hầu như luôn luôn khi chúng ở trong tầm nhìn của bạn chơi, và bạn chơi của chúng cũng "cười" lại một phần ba thời gian. Họ cho biết điều này cho thấy đây là một hình thức giao tiếp, đưa ra giả thuyết rằng bằng cách "mỉm cười" với nhau, cá heo có thể ngăn trò chơi của chúng trở thành một cuộc chiến thực sự do hiểu lầm.

Chi tiết:

https://www.accuweather.com/en/weather-news/dolphins-smile-at-each-other-when-they-play-and-to-avoid-misunderstanding-study-finds/1699581

.

⦿ ---- HỎI 2: Hy vọng viễn ảnh tế bào gốc có thể vá lỗ trong tròng mắt?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã thành công trong việc sử dụng tế bào gốc của con người để đóng một lỗ hổng ở một phần quan trọng của võng mạc loài khỉ. Họ cho biết thành tựu này có thể mở đường cho việc điều trị tốt hơn các khoảng trống nhỏ hình thành ở điểm vàng, phần trung tâm của võng mạc mắt. Những lỗ hổng ở điểm vàng này có thể gây ra tình trạng méo mó hoặc mờ mắt, khiến việc nhìn các chi tiết nhỏ, đọc hoặc lái xe trở nên khó khăn.

.

"Kết quả của chúng tôi cho thấy phương pháp này có thể trở thành một lựa chọn điều trị thực tế, an toàn và hiệu quả với rủi ro xâm lấn tối thiểu, đặc biệt là đối với các trường hợp lỗ hổng điểm vàng khó", Tiến sĩ Michiko Mandai, tác giả chính của nghiên cứu, thuộc Bệnh viện Mắt Thành phố Kobe ở Nhật Bản, cho biết.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/03/study-stem-cell-therapy-hole-macula-retina/6371727984187/

.

.