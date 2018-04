Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương Kỷ niệm 30 Năm Thành Lập

Trong lễ kỷ niệm 30 năm.

Stanton, Nam California (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Dimond Seafood Place 8058 Lampson Ave., Stanton, CA 90680 vào 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018, Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương đã long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương (1988-2018, tham dự buổi lễ ngoài các Trưởng, các em Hướng Đạo Sinh và Phụ huynh trong Liên Đoàn Hùng Vương còn có qúy trưởng: Trần Xuân Đức, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Trung Ương Huớng Đạo Việt Nam, (HĐTƯHĐVN) Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký HĐTƯHĐVN, Trưởng Lê Đức Phẩm, Ủy Viên Truyền Thống HĐTƯHĐVN, Trưởng Hồ Đăng Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên HĐTƯHĐVN, Trưởng Nguyễn Tiến Minh, Ủy Viên Tu Thư, HĐTƯHĐVN, Trưởng Nguyễn Đoàn Trưởng Ban Huân Chương HĐTƯHĐVN, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến Ủy Viên Đại Diện HĐTƯHĐVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ, một số các Trưởng Niên Gia Đình Bách Hợp Nam California và Làng Quảng Tế, cùng qúy trưởng các Liên Đoàn bạn…...Mở đầu buổi lễ với nghi thức khai mạc thật long trọng trong một hoạt cảnh sau 3 hồi chiêng trống, Vua Hùng và đoàn tùy tùng trong trang phục thời dựng nước lần lược tiến lên khán đài sau đó các toán rước Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Cờ Hướng Đạo, cờ Liên Đoàn do các em hướng đạo phụ trách lần lượt tiến lên lễ đài, trong lúc nầy người MC phụ trách đã nói: “Từ ngàn xưa 18 đời Vua Hùng dựng nước lấy tên là Văn Lang, từ đó đến nay trải qua bao gian khó của tiền nhân để giữ nước và mở mang bờ cõi nước Việt Nam là quê hương và tổ quốc chúng ta hiện nay. Lá cờ vàng 3 sọc đỏ biểu tượng của dân tộc Việt Nam…. Giờ đây sau biến cố Tháng Tư năm 1975 trở thành biểu tượng cho tổ quốc và dân tộc của những người Việt Nam ly hương chúng ta….”Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm bắt đầu, trong phút mặc niệm người Trưởng phụ trách. Đã nói: “Giờ đây xin tất cả dành một phút lắng đọng tâm tư để tưởng niệm các bậc tiền nhân có công dựng nước, các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do, để tri ân các trưởng hướng đạo đã khai sáng phong trào, để tưởng nhớ Trưởng Đinh Công Thịnh, để tưởng nhớ những đồng bào ruột thịt đã chết hoặc mất tích trên đường tìm tự do...”Tiếp theo Trưởng Mai Đông Thành, Liên Đoàn Trưởng, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy Trưởng Hội Đồng Trung Ương HĐVN, qúy trưởng các liên đoàn bạn, các trưởng trong liên đoàn cùng qúy vị phụ huynh và toàn thể anh chị em hướng đạo Liên Đoàn Hùng Vương đã đến tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên Đoàn.Sau đó Trưởng Nguyễn Tấn Tiến Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ lên điều hợp chương trình trao huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh cho Trưởng Trần Xuân Đức và Huy chương Bách Hợp cho Trưởng Trần Xuân Đức Huy. Trưởng Nguyễn Tấn Tiến mời tất cả các Trưởng đã có Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh và Huy Chương Bách Hợp lên sân khấu để tiến hành nghi thức trao huân chương, trong lúc nầy Trưởng Nguyễn Tấn Tiến mời Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Trưởng Lê Đức Phẩm, Trưởng Hồ Đăng, Trưởng Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Nguyễn Đoàn,Trưởng Tammy Nguyễn lên để thực hiện nghi thức trao huân chương.Mở đầu, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến đã giới thiệu qua về những thành tích hoạt động trong phong trào của Trưởng Trần Xuân Đức Huy và Trưởng Trần Xuân Đức, sau đó các trưởng lần lượt trao quyết định và trao huân chương cho hai trưởng.Tiếp theo Trưởng Mai Đông Thành, các Trưởng cựu Liên Đoàn Trưởng và một số qúy trưởng lên cắt bánh sinh nhật.Trưởng Mai Đông Thành mời các cựu Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hùng Vương lên để giới thiệu cùng mọi người tham dự theo thứ tự thời gian. Liên Đoàn Trưởng đầu tiên là Trưởng Phùng Mạnh Tâm, rồi tiếp theo các Trưởng: Lê Đức Phẩm, Trần Xuân Đức, Nguyễn Tấn Tiến, Lưu Thanh Hiển, Trần Xuân Đức Huy, Nguyễn Đình Tùng và hiện tại là Mai Đông Thành.Sau phần cắt bánh, là phần trao qùa lưu niệm đến Liên Đoàn trưởng Mai Đông Thành trong số có qùa của Hội Đồng Trung Ương HĐVN, các Liên Đoàn Bạn, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, bà cũng là một phụ huynh có hai cô là hướng đạo sinh của Liên Đoàn Hùng Vương. Tất cả mọi người đều chúc cho Liên Đoàn Hùng Vương sẽ có nhiều lần kỷ niệm 30 năm như thế nầy.Buổi tiệc mừng sinh nhật bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ thật xuất sắc do các em trong liên đoàn trình diễn, xen lẫn chương trình có phần xổ số.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã tặng những người tham dự một phù hiệu kỷ niệm 30 năm thành lập Liên Đoàn và một tập đặc san kỷ niệm 30 năm thành lập. Đặc san do Trưởng Voi Hiền Hòa Phùng Mạnh Tâm làm Chủ Nhiệm và phụ huynh Trần Khánh Chương làm chủ bút với sự cộng tác tài liệu, bài vở và hình ảnh của các Trưởng trong liên đoàn. Đặc san khổ Magazine dày 165 trang.Được biết phần đông các Trưởng cũng như các hướng đạo sinh Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương là những Trưởng và Hướng Đạo Sinh đã từng sinh hoạt trong Tráng Đoàn Bách Việt và Đạo Hồn Việt tại trại tỵ nạn Galang Indonesia, hiện nay một số Trưởng sinh hoạt trong Liên Đoàn Hùng Vương cũng đã giữ những chức vụ trong Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương hiện tại có 30 Trưởng, 120 Hướng Đạo Sinh các ngành gồm: 1-Ấu, 1 Chim Non, 1 Thiếu Nam, 1 Thiếu Nữ, 1 Kha Đoàn và 1 Tráng Đoàn.Địa điểm sinh hoạt tại Murdy Park vào mỗi sáng Chủ Nhật.Mọi chi tiết liên lạc: Trưởng Mai Đông Thành (714) 717-8291.