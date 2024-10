Bắt tay trước và sau tranh luận. Thăm dò của Politico cho thấy huề: 50% số người được hỏi coi Walz là người chiến thắng tranh luận, trong khi 50% tin rằng Vance là người thắng.

- Politico/Focaldata thăm dò kết quả tranh luận Walz-Vance: 50% nói Walz thắng, 50% nói Vance thắng

- Trump chỉ trích vì Walz nói nhầm Walz trở thành bạn của kẻ xả súng ở trường học

- Vance quy lỗi bà Harris làm giá năng lượng tăng, ma túy tràn ngập.

- Walz: liên danh Harris-Walz là đoàn kết, được ủng hộ từ cựu Phó Tổng Thống Cộng Hòa Dick Cheney và nữ ca sĩ Taylor Swift.

- Walz hỏi Vance có phải Trump đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 hay không, Vance nói loanh quanh

- Về khủng hoảng nhà ở: Vance nói cần tịch thu đất liên bang để xây nhà mới, Walz nói cần hỗ trợ 25.000 đô la cho người mua nhà lần đầu, và xây dựng 3 triệu ngôi nhà mới

- Tim Walz nhìn nhận "đã nói nhầm" chuyện ông biểu tình ở Thiên An Môn 1989.

- Tranh luận: Vance đổ tội bà Harris trong 3 năm qua làm tăng giá thực phẩm, nhà... Walz nói bà Walz tập trung tăng giới trung lưu.

- Về biến đổi khí hậu: Walz chỉ trích Trump đã họp với các giám đốc hãng dầu mỏ, xin tiền tranh cử và hứa đền đáp, trong khi bà Harris có chính sách cụ thể. Vance nói Mỹ cần đầut ư thêm về năng lượng.

- Tranh luận: Vance nói ủng hộ Israel, và tùy Israel muốn đánh trả Iran hay không.

- Về kiểm soát súng và nạn xả súng ở trường học: Vance nói cần trường cần cửa sắt và nhiều cảnh sát, Walz nói đừng biến trường thành pháo đài

- Về chuyện phá thai, Trump trở mặt, hứa sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai liên bang nếu nó đến tay Trump

- TNS Bernie Sanders lên án Iran phóng tên lửa vào Israel, yêu cầu Mỹ đừng bị lôi vào tham chiến

- Trump xin hủy cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của CBS

- Chiến dịch của bà Harris ra quảng cáo mới: chỉ trích Vance, là "kẻ cực đoan" và là "mối nguy hiểm cho nền dân chủ" và chỉ cách chức tổng thống một nhịp tim.

- Trump lặp lại: lẽ ra thị trưởng Springfield (Ohio) phải trục xuất di dân Haiti vì họ không nói được tiếng Anh

- Biden ký thành luật tăng bảo vệ của Mật vụ đối với các ứng cử viên tổng thống

- Trump họp báo ở Milwaukee, có vẻ kiệt sức, nói khó hiểu.

- Trump kể được nhiều người vận động hành lang ông về quyền lựa chọn trường học, kể cả ông trùmp truyền thông Rupert Murdoch

- Trump mở chiến dịch GoFundMe để hỗ trợ nạn nhân bão Helene, đã gom 3 triệu đô từ khoảng 19.000 khoản quyên góp. Nhiều người thắc mắc sao Trump không rút tiền túi tặng.

- Nhà báo nổi tiếng Taylor Lorenz rời tờ báo Washington Post, để viết độc lập; cô từng ghi chú rằng Joe Biden là tội phạm chiến tranh.

- Tổng quản trị Netflix ủng hộ bà Harris, nhiều người nổi giận hủy mua dịch vụ.

- TT Biden tái khẳng định Mỹ ủng hộ Israel

- PTT Harris: Iran là "thế lực gây bất ổn, nguy hiểm ở Trung Đông", ủng hộ TT Biden đã giúp bắn rớt hỏa tiễn Iran

- Trump: Iran bắn hỏa tiễn vào Israel cơ nguy dẫn đến một "thảm họa toàn cầu".

- Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei: cần loại bỏ kẻ thù ra khỏi khu vực

- Israel cấm TTK/LHQ Antonio Guterres nhập cảnh vào Israel.

- Israel: 100 rocket bắn từ Lebanon vào Israel

- Israel tấn công Nam Gaza: ít nhất 40 người chết và hàng chục bị thương. Số người Palestine chết lên tới 41.638 người.

- Iran tại LHQ: bắn hỏa tiễn vào Israel là "phản ứng hợp pháp, hợp lý và chính đáng"

- Thủ tướng Israel: Iran đã sai lầm lớn khi bắn gần 200 hỏa tiễn vào Israel, sẽ phải trả giá.

- Israel kêu gọi dân Lebanon sơ tán xa khỏi 2 tòa nhà ở ngoại ô phía nam Dahieh của Beirut.

- Iran: sẽ bắn tiếp nếu Israel trả đũa

- Bộ Quốc phòng Mỹ: hỏa tiễn Iran vào Israel nhiều "gấp đôi" so với cuộc tấn công hồi tháng 4, tàu Mỹ đã bắn rớt nhiều hỏa tiễn để giúp Israel

- Cao ủy Liên Âu Josep Borrell lên án Iran vụ tấn công hỏa tiễn vào Israel, kêu gọi ngừng bắn ngay

- Các đơn xin thế chấp để vay mua nhà tại Mỹ giảm 1,3% trong tuần

- Cổ phiếu của Nike, Inc. giảm hơn 5%

- Giá dầu thô tăng vì căng thẳng ở Trung Đông

- TQ kháng cáo lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế quan Canada áp đặt xe điện và sản phẩm kim loại TQ

- Việc làm trong khu vực tư nhân tại Mỹ tăng 143.000 vào tháng 9, mạnh bất ngờ

- Nữ Tổng Thống đầu tiên của Mexico tuyên thệ nhậm chức: Claudia Sheinbaum nữ tổng thống đầu tiên được bầu tại Mexico

- Nike Inc. doanh thu quý đầu của năm tài chính 2025 đạt 11,6 tỷ đô, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

- Nam California: bắt 2 người đàn ông làm hàng chục vụ phá cửa tiệm tạp hóa để cướp

- Quận Los Angeles: cha mẹ của 3 thiếu niên đưa con nộp cảnh sát vì 3 cậu có mặt trong video vụ cướp theo kiểu đám đông chớp nhoáng

- Cháy rừng California tới dấu mốc ảm đạm: 1 triệu mẫu Anh bị cháy trong năm 2024 tới giờ

- Quận Cam: 1 người bị bắt vì say rượu lái xe, đụng chết 1 bà mẹ, làm 3 người bị thương

- Quận Cam: say rượu lái xe, đụng chết 1 người đi xe đạp.

- RFI: 40 người Trung Quốc mặc đồ rằn ri, cầm gậy sắt nhảy qua ghe cá Việt Nam, đập phá, đánh bị thương ngư dân Việt.

- TIN VN. Đình chỉ cô giáo ở Hà Nội có hành vi "thân mật" với nam sinh trong lớp học.

- TIN VN. Bắt giam Tổng Biên tập và 7 cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

- HỎI 1: Ung thư vú ở phụ nữ dưới 50 tuổi mỗi năm tăng 1%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tiêm vaccine đầy đủ luôn luôn có lợi cho sức khỏe? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-2/10/2024) ⦿ ---- Các đơn xin thế chấp để vay mua nhà tại Hoa Kỳ đã giảm 1,3% trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 9, theo Khảo sát đơn xin thế chấp hàng tuần mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) công bố vào thứ Tư. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã tăng 0,61 điểm phần trăm so với tuần trước, đạt mức 6,14%. Chỉ số mua tăng từ 148,2 lên 149,3 và chỉ số tái cấp vốn giảm xuống còn 1.099,5.

"Dữ liệu đầu vào của tuần trước cho thấy nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc, ngay cả khi lạm phát tiếp tục giảm. Do đó, lãi suất thế chấp đã tăng khiêm tốn", theo lời Mike Fratantoni, Phó chủ tịch cấp cao kiêm nhà kinh tế trưởng của MBA cho biết trong một thông cáo báo chí.

⦿ ---- Cổ phiếu của Nike, Inc. đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch trước giờ thị trường mở cửa vào hôm thứ Tư sau khi công ty báo cáo doanh thu giảm và rút lại hướng dẫn cả năm khi công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất. Hãng sản xuất đồ thể thao cho biết doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 đã giảm 10% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 11,6 tỷ đô la và thu nhập ròng của công ty đã giảm 28% xuống còn 1,05 tỷ đô la. Công ty cũng đã hoãn ngày dành cho nhà đầu tư, ban đầu được lên lịch vào tháng 11.

⦿ ---- Giá dầu thô tăng hôm thứ Tư khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Iran thực hiện một cuộc tấn công vào Israel hôm Thứ Ba và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng cuộc tấn công "thất bại" và Iran "sẽ phải trả giá". Dữ liệu riêng của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API: American Petroleum Institute) cũng cho thấy hôm Thứ Ba rằng lượng dầu thô tồn kho đã giảm 1,5 triệu thùng trong tuần trước.

Giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate giao tháng 11 tăng 3,19% và đạt 72,06 đô la một thùng vào lúc 6:15 sáng theo giờ miền Đông, trong khi giá dầu Brent giao tháng 12 tăng vọt 2,94%, đạt 75,71 đô la một thùng vào lúc 6:16 sáng theo giờ miền Đông (tức là 3:16 sáng theo giờ California).

⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Tư thông báo rằng họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế quan gần đây mà Canada áp dụng đối với xe điện và sản phẩm kim loại của Trung Quốc. Bộ này cũng đã tiến hành một cuộc điều tra chống phân biệt đối xử đối với các biện pháp hạn chế của Canada.

"Canada nên xem xét hợp tác kinh tế và thương mại song phương một cách hợp lý và khách quan, tôn trọng sự thật, tuân thủ các quy tắc của WTO và không đi sâu hơn vào con đường sai trái", người phát ngôn của bộ này cho biết và nói thêm rằng Trung Quốc sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc".

Vào tháng 8, Canada đã thông báo rằng họ sẽ làm theo Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu và áp dụng mức thuế nhập khẩu 100% đối với xe điện của Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Thuế quan cũng đã được áp dụng đối với thép và nhôm của Trung Quốc.

⦿ ---- Theo Báo cáo việc làm quốc gia của ADP công bố hôm thứ Tư, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân tại Hoa Kỳ đã tăng 143.000 vào tháng 9. Mức tăng này lớn hơn dự đoán của các nhà phân tích. "Việc tuyển dụng mạnh mẽ hơn không đòi hỏi mức tăng lương mạnh hơn vào tháng trước. Thông thường, những người lao động thay đổi công việc sẽ thấy mức tăng lương nhanh hơn. Nhưng mức chênh lệch đó so với những người ở lại công việc đã giảm xuống còn 1,9 phần trăm, bằng với mức thấp nhất mà chúng tôi thấy vào tháng 1", Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng tại ADP tuyên bố.

Các công ty lớn và vừa đã tăng thêm lần lượt 86.000 và 64.000 việc làm. Mặt khác, số lượng việc làm trong các doanh nghiệp nhỏ đã giảm 8.000. Số lượng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ tăng vọt 101.000, phần lớn trong số đó là trong lĩnh vực giải trí và khách sạn, và số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa tăng 42.000, phần lớn đến từ ngành xây dựng.

⦿ ---- Tranh luận đêm Thứ Ba: ai thắng, ai hua, hay là huề? Người xem Hoa Kỳ không thể thống nhất về người chiến thắng trong cuộc tranh luận phó tổng thống giữa ứng cử viên Cộng hòa JD Vance và ứng cử viên Dân chủ Tim Walz, theo một cuộc thăm dò nhanh của Politico/Focaldata cho thấy vào rạng sáng Thứ Tư.

Cuộc thăm dò được tiến hành trong số những người có khả năng đi bầu sau cuộc tranh luận cho thấy 50% số người được hỏi coi Walz là người chiến thắng, trong khi 50% tin rằng Vance là người có thành tích tốt hơn.

Trong số những người tham gia Dân chủ, 72% cho biết Walz đã thắng và chỉ 5% cho rằng Vance giỏi hơn, trong khi trong số những người Cộng hòa, Vance được 71% coi là người chiến thắng và Walz được 4% coi là người chiến thắng, những người còn lại cho biết họ không xem cuộc tranh luận do CBS tổ chức. Những cử tri độc lập tham gia cuộc thăm dò ủng hộ Walz, vì 58% cho biết ông có lợi thế trong cuộc tranh luận, so với 42% cho rằng ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là người chiến thắng.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz vì một lỗi tranh luận khi ông tuyên bố mình (Walz) đã trở thành "bạn với những kẻ xả súng trong trường học".

Trong cuộc tranh luận với ứng cử viên đảng Cộng hòa JD Vance, Walz đã thảo luận về những trải nghiệm của mình với các gia đình bị ảnh hưởng bởi bạo lực súng đạn, dẫn đến phát biểu gây tranh cãi của ông. "Liệu ông Walz có tổ chức họp báo sau cuộc tranh luận để xin lỗi các bậc phụ huynh và những người khác đã bị tổn thương khủng khiếp như vậy không", Trump hỏi sau khi sự kiện kết thúc.

Trump cũng chỉ trích Walz là "bị nhồi nhét những lời dối trá", lưu ý rằng ông cũng tỏ ra lo lắng trong suốt cuộc tranh luận. Cựu tổng thống chỉ ra việc Walz phụ thuộc quá nhiều vào ghi chú trong suốt cuộc tranh luận, gọi đó là điều bất thường và đặt câu hỏi về trí nhớ của ông. Mặt khác, Trump mô tả Vance là "ổn định và mạnh mẽ", trái ngược với Walz.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Hoa Kỳ JD Vance đã chỉ trích chính sách năng lượng của Phó Tổng thống Kamala Harris trong bài phát biểu bế mạc của mình, nói rằng "mọi người Mỹ đều phải có thể bật lò sưởi".

"Điều đó đã trở nên khó khăn hơn, nhờ vào chính sách năng lượng của Kamala Harris", Vance nói, đồng thời nói thêm rằng việc mua nhà, sống trong những khu phố an toàn và "không để cộng đồng của bạn bị ngập lụt bởi fentanyl đã trở nên khó khăn hơn" vì các chính sách của Harris. Vance nhấn mạnh rằng người dân Mỹ sẽ không thể "đạt được ước mơ trọn vẹn của mình với sự lãnh đạo tan vỡ mà chúng ta có ở Washington".

⦿ ---- Trong bài phát biểu bế mạc, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Hoa Kỳ Tim Walz nhấn mạnh rằng Phó Tổng thống Kamala Harris "mang đến cho chúng ta nền chính trị an vui". Ông đã nói về những sự ủng hộ đáng chú ý dành cho liên danh Harris, đề cập đến cựu Phó Tổng Thống Cộng Hòa Dick Cheney và nữ ca sĩ Taylor Swift.

"Họ không phải ai cũng đồng ý về mọi thứ, nhưng họ thực sự là những người lạc quan. Họ tin vào tương lai tươi sáng của đất nước này, và một tương lai mà nền chính trị của chúng ta có thể tốt hơn hiện tại", Walz nhấn mạnh. Ông nhấn mạnh rằng bà Harris đang mang đến "những giải pháp thực sự cho tầng lớp trung lưu" và "một con đường mới để tiến về phía trước".

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Hoa Kỳ JD Vance bày tỏ lo ngại về những gì ông coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ tại Hoa Kỳ. Ông chỉ trích việc tập trung vào các vấn đề do đối thủ đảng Dân chủ Tim Walz nêu ra, lập luận rằng mối nguy hiểm thực sự nằm ở kiểm duyệt và sự chia rẽ ngày càng tăng giữa những người Mỹ về bất đồng chính trị.

Vance chỉ ra các công ty công nghệ lớn đang làm im tiếng nói và nhấn mạnh rằng ứng cử viên tổng thống, Phó Tổng thống Kamala Harris, thích kiểm duyệt những người mà bà dán nhãn là phát tán thông tin sai lệch thay vì tham gia vào cuộc tranh luận cởi mở. "Tôi tin rằng chúng ta thực sự có mối đe dọa đối với nền dân chủ ở đất nước này. Thật không may, Kamala Harris và Tim không muốn nói đến mối đe dọa đối với nền dân chủ. Đó là mối đe dọa của kiểm duyệt", Vance nói.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Hoa Kỳ Tim Walz đã đưa ra lời thách thức đối với ứng cử viên đảng Cộng hòa JD Vance, hỏi rằng liệu cựu Tổng thống Donald Trump có phải đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 hay không.

"Ông Trump vẫn nói rằng ông Trump không thua cuộc bầu cử", Walz nói về Trump trước khi quay sang Vance để hỏi liệu Trump có thua không. "Tim, tôi đang tập trung vào tương lai", Vance trả lời ngay lập tức. "Rõ ràng là Donald Trump và tôi nghĩ rằng đã có vấn đề vào năm 2020, chúng tôi đã nói về điều đó", Vance tiếp tục, né tránh câu hỏi.

"Nói thế, tức là không trả lời gì cả và đáng bị lên án", Walz nói về câu trả lời của Vance.

⦿ ---- Các ứng cử viên Phó Tổng thống Hoa Kỳ Tim Walz và JD Vance đã nói về cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở trong cuộc tranh luận của họ, mỗi người đều bảo vệ chính sách của người bạn đồng hành tương ứng.

Tim Walz đã bảo vệ lời cam kết của Phó Tổng thống Kamala Harris về việc cung cấp hỗ trợ thanh toán trước 25.000 đô la cho những người mua nhà lần đầu, ban hành khoản tín dụng thuế 10.000 đô la và xây dựng 3 triệu ngôi nhà mới, đồng thời nhấn mạnh rằng "chúng ta phải ngừng coi nhà ở là hàng hóa".

Trong khi đó, JD Vance cho biết kế hoạch tịch thu đất liên bang để xây dựng các bất động sản mới của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giải quyết được vấn đề nhà ở. Ông nói thêm rằng những người nhập cư bất hợp pháp đã góp phần gây ra tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ và cần bị trục xuất.

⦿ ---- Khi được hỏi về tuyên bố rằng ông đã ở Trung Quốc trong cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Hoa Kỳ Tim Walz thừa nhận rằng ông "đã nói nhầm".

Walz đã cố gắng né tránh câu hỏi nhưng những người điều phối vẫn giữ nguyên chủ đề. Walz đầu tiên nói rằng ông "đôi khi là một kẻ ngốc nghếch" khi được hỏi về tuyên bố này. "Tôi sẽ nói rất nhiều. Tôi bị cuốn vào giọng điệu ngôn ngữ", ông tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng ông "đã đến đó vào mùa hè năm đó".

⦿ ---- Trong cuộc tranh luận, ứng cử viên đảng Cộng hòa JD Vance đã thách thức đối thủ đảng Dân chủ Tim Walz và chỉ trích thành tích của Phó Tổng thống Kamala Harris. Vance nhấn mạnh rằng Harris đã có hơn ba năm tại nhiệm để thực hiện các đề xuất của mình nhưng không có những cải thiện đáng kể. Ông chỉ ra rằng trong nhiệm kỳ của bà, chi phí thực phẩm đã tăng 25% và chi phí nhà ở đã tăng 60%.

Vance đặt câu hỏi về khả năng giải quyết các vấn đề của tầng lớp trung lưu của Harris, tuyên bố rằng nếu các kế hoạch của bà có hiệu quả, bà nên đưa chúng vào hành động. "Nếu Kamala Harris có những kế hoạch tuyệt vời như vậy về cách giải quyết các vấn đề của tầng lớp trung lưu, bà nên thực hiện chúng ngay bây giờ không phải khi yêu cầu thăng chức, mà là trong công việc mà người dân Mỹ đã giao cho bà cách đây 3 năm rưỡi", Vance nói.

⦿ ---- Khi họ nói về biến đổi khí hậu, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Hoa Kỳ Tim Walz đã chỉ trích cuộc họp của cựu Tổng thống Donald Trump với các giám đốc điều hành dầu mỏ. "Gọi đó là trò lừa bịp và đưa các giám đốc điều hành công ty dầu mỏ đến Mar-a-Lago và nói, 'Hãy đưa tiền cho tôi để tôi vận động tranh cử, và tôi sẽ để các ông làm bất cứ điều gì các ông muốn.' Chúng ta có thể thông minh hơn về điều đó, và một chính sách năng lượng vượt trội chính xác là những gì bà Harris đang làm, tạo ra những công việc đó ngay tại đây, Walz cho biết.

Trong khi đó, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa JD Vance gọi biến đổi khí hậu là "một vấn đề rất quan trọng", lập luận rằng Hoa Kỳ phải đầu tư nhiều hơn vào sản xuất năng lượng vì năng lượng được sản xuất tại Hoa Kỳ sạch hơn.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Hoa Kỳ JD Vance trong một cuộc tranh luận phó tổng thống đã lên tiếng ủng hộ Israel khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran hay không, sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel. "Israel phải tự quyết định họ cần làm gì để giữ cho đất nước của họ an toàn và chúng ta nên ủng hộ các đồng minh của mình bất kể họ ở đâu khi họ chiến đấu với những kẻ xấu. Tôi nghĩ đó là cách tiếp cận đúng đắn đối với vấn đề Israel", Vance tuyên bố.

Ông cũng chỉ trích chính quyền Biden vì đã giải tỏa, trả lại hơn 100 tỷ đô la tài sản của Iran, tuyên bố rằng số tiền này đang được sử dụng để mua vũ khí đe dọa Hoa Kỳ. Vance nhấn mạnh đến nhu cầu phản ứng mạnh mẽ của Hoa Kỳ để đảm bảo sự ổn định toàn cầu, ám chỉ đến các chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump mà theo quan điểm của ông, đã kiểm soát được các đối thủ.

⦿ ---- Về kiểm soát súng và nạn xả súng ở trường học: Vance ban đầu nói về mối liên hệ giữa tội phạm súng đạn và vũ khí bất hợp pháp với biên giới. Về trường học, Vance nói "Thật không may, tôi nghĩ rằng chúng ta phải tăng cường an ninh trong trường học", gợi ý về việc lắp cửa ra vào và cửa sổ chắc chắn hơn và nhiều cảnh sát viên trường học hơn.

Walz trả lời, "Tôi là thợ săn, tôi sở hữu súng. Chúng tôi hiểu rằng Tu chính án thứ hai có ở đó. Nhưng chúng tôi có trách nhiệm với con em mình. Nếu chúng ta thực sự muốn giải quyết vấn đề này, vậy mà trong chúng ta có những người không cho phép nghiên cứu về bạo lực súng đạn ... trong khi có những điều hợp lý mà chúng ta có thể làm để tạo ra sự khác biệt. .... Bạn có muốn trường học của mình được bảo vệ nghiêm ngặt trông giống như một pháo đài không?"

⦿ ---- Về chuyện phá thai, Trump trở mặt như bánh tráng (nhà thờ có tin không)? Donald Trump lần đầu tiên xác nhận vào đêm thứ Ba rằng ông sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai liên bang nếu nó đến tay ông nếu ông tái đắc cử vào Bạch Ốc. Cựu tổng thống đã tạm dừng đăng bài trực tiếp trong suốt cuộc tranh luận phó tổng thống để cân nhắc vấn đề cấm trên toàn quốc—sử dụng toàn bộ chữ in hoa theo cách thông thường. "Mọi người đều biết rằng tôi sẽ không ủng hộ lệnh cấm phá thai liên bang, trong bất kỳ trường hợp nào, và trên thực tế, sẽ phủ quyết nó, bởi vì quyết định tùy thuộc vào các tiểu bang dựa trên ý chí của cử tri của họ", ông viết một phần.

Lời thề này được đưa ra sau khi Trump trước đó từ chối nói liệu ông có phủ quyết lệnh cấm trên toàn quốc hay không, kể cả trong cuộc tranh luận của ông với Phó Tổng thống Kamala Harris. Khi được yêu cầu trả lời một bình luận trước đó của người bạn đồng hành JD Vance rằng cựu tổng thống sẽ phủ quyết lệnh cấm, Trump nói rằng, "Công bằng mà nói, tôi đã không thảo luận về vấn đề này với JD. Và tôi không bận tâm nếu anh ấy có quan điểm nhất định, nhưng tôi không nghĩ anh ấy đang nói thay cho tôi", theo Associated Press. Vance sau đó đã rút lại lời nhận xét của mình, nói rằng ông đã "rút ra được bài học về việc phát biểu thay mặt tổng thống trước khi ông Trump và tôi thực sự nói về một vấn đề".

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel, nhấn mạnh rằng "trong nhiều tháng" các nhà lãnh đạo ở cả hai nước "đã chọn cách leo thang căng thẳng thay vì theo đuổi các giải pháp ngoại giao". Sanders tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ phải "yêu cầu chấm dứt thù địch. Chúng ta không được phép để các nhà lãnh đạo cực đoan ở Trung Đông lôi kéo Hoa Kỳ vào một cuộc chiến khủng khiếp khác trong khu vực."

Chìa khóa để "giải quyết xung đột rộng lớn hơn" vẫn là một "thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin" có thể "chấm dứt chu kỳ leo thang, chấm dứt các cuộc tấn công bằng bom và tên lửa, và cho phép những người phải di dời trở về nhà sớm hơn", Sanders cho biết.

⦿ ---- Trump lạnh cẳng, xin hủy cuộc phỏng vấn. Cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi một cuộc phỏng vấn đã lên kế hoạch với chương trình "60 Minutes" của CBS, theo đài này thông báo. Trump ban đầu được lên kế hoạch xuất hiện cùng Phó Tổng thống Kamala Harris như một phần của tập phim bầu cử đặc biệt, vì kênh này đã lên kế hoạch phát sóng các cuộc phỏng vấn với cả hai ứng cử viên vào tối thứ Hai tuần tới.

Trong khi phóng viên Bill Whitaker vẫn sẽ phỏng vấn Phó Tổng thống Harris, kênh này đã xác nhận rằng chiến dịch của Trump đã thông báo cho họ về việc hủy bỏ vào đầu thứ Ba nhưng lời mời Trump vẫn còn bỏ ngỏ, chờ xem Trump có đổi ý không.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris tung ra một quảng cáo kỹ thuật số mới hôm thứ Ba 1/10/2024, chỉ trích ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, là "kẻ cực đoan" và là "mối nguy hiểm cho nền dân chủ của chúng ta".

Quảng cáo lập luận rằng Vance, đảng Cộng hòa-Ohio, "có thể chỉ cách chức tổng thống một nhịp tim" (ám chỉ Trump đứng tim chết) nếu Donald Trump thắng cử vào tháng 11, đây là lần đầu tiên liên danh của đảng Dân chủ nhắm vào tuổi tác của cựu tổng thống trên phương tiện truyền thông trả phí kể từ khi bà trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ, theo một quan chức của Harris.

Quảng cáo dài 50 giây, nhắm vào các cử tri ở các tiểu bang chiến trường, kết thúc bằng video Trump dường như nói lắp bắp tại một sự kiện và sau đó một người dẫn chương trình của Fox News nói rằng, "Cựu tổng thống, ông Trump đã mất phong độ". Đây là lần đầu tiên chiến dịch tranh cử của Harris sử dụng các đoạn clip như vậy trong bất kỳ quảng cáo nào của mình, vị quan chức này cho biết.

Tuổi tác là vấn đề chính của chiến dịch khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, vẫn còn là ứng cử viên. Trump đã 78 tuổi. Video chiến dịch của Harris xuất hiện chỉ vài giờ trước khi người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, chuẩn bị đối đầu với Vance trong cuộc tranh luận phó tổng thống của họ.

Video có lời của chính Vance, bao gồm cả khi ông nói: "Tôi chắc chắn muốn phá thai là bất hợp pháp trên toàn quốc"; những bình luận Vance đưa ra trên một podcast khi Vance tranh cử vào Thượng viện năm 2022; và "Chúng ta thực sự cần phải tàn nhẫn khi nói đến việc thực thi quyền lực", một bình luận Vance đưa ra về việc mất đi các thể chế văn hóa của những người bảo thủ.

"Ông ta không chỉ kỳ lạ hay nguy hiểm. Ông ta có thể chỉ cách Phòng Bầu dục một nhịp tim", người dẫn chuyện nói vào cuối đoạn phim. Trong suốt đoạn phim, có những hình ảnh về Dự án 2025, bản thiết kế của một nhóm nghiên cứu bảo thủ cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump, nhằm mục đích liên kết chặt chẽ Vance với kế hoạch này. Những người Cộng hòa, bao gồm Trump và Vance, đã cố gắng tránh xa kế hoạch này, bất chấp mối quan hệ giữa những người sáng lập và đồng minh của cả hai ứng cử viên.

⦿ ---- Hôm Thứ Ba 1/10/2024 Trump lặp lại: Trump phát biểu tại Milwaukee, Wisconsin rằng thị trưởng Springfield, Ohio "không muốn nói bất cứ điều gì" tiêu cực về những người nhập cư trong cộng đồng này vì "ông ấy muốn chính trị đúng đắn".

"Hầu như không ai trong số họ nói tiếng Anh, vì vậy ông ấy đang tìm kiếm người phiên dịch trong khi đáng lẽ ông ấy phải tìm người trục xuất họ về quê nhà vì đất nước này không thể chịu đựng được những gì đang xảy ra với nó", Trump nói. "Đất nước này không thể chịu đựng được hàng trăm nghìn người đến trong một tháng".

Đây không phải là lần đầu tiên cựu tổng thống nói về việc trục xuất những người nhập cư đang sống ở Springfield. "Sự thật là, và tôi sẽ nói ngay bây giờ, bạn phải trục xuất họ ra khỏi đây. Bạn phải trục xuất họ. Tôi xin lỗi. Hãy trục xuất họ", Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tuần trước về những người nhập cư ở Springfield và Pennsylvania.

Vance cũng đã nói rằng nếu được bầu, chính quyền Trump mới sẽ thu hồi Quy chế bảo vệ tạm thời cho những người nhập cư và trục xuất họ khỏi Hoa Kỳ. Trong tháng qua, Trump và Vance đã thúc đẩy các thuyết âm mưu vô căn cứ về những người di cư Haiti ở Springfield ăn thịt chó và các vật nuôi khác.

⦿ ---- Biden hôm Thứ Ba đã ký thành luật một dự luật tăng cường bảo vệ của Mật vụ đối với các ứng cử viên tổng thống quan trọng, theo Bạch Ốcg thông báo. Dự luật đã được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ nhất trí ngay sau nỗ lực ám sát Trump lần thứ hai.

Luật mới sẽ cung cấp cho Trump và Harris mức độ bảo vệ tương tự như Biden. Quyền Giám đốc Mật vụ Ronald Rowe cho biết vào tháng trước rằng cơ quan này cần "thay đổi mô hình" trong cách tiếp cận bảo vệ các tổng thống sau hai nỗ lực ám sát Trump trong năm nay. Rowe cũng cho biết Trump đã nhận được mức độ bảo vệ cao nhất hiện có và mọi thứ mà Biden đã nhận được "liên quan đến Mật vụ".

⦿ ---- Trump có vẻ kiệt sức. Trump phát biểu ít sôi nổi hơn bình thường tại một cuộc họp báo ở Milwaukee, nơi ông đã đưa ra những bình luận đôi khi khó theo dõi về các chủ đề như đại dịch Covid và biến đổi khí hậu.

"Sự nóng lên toàn cầu không hiệu quả vì hành tinh thực sự đã trở nên mát mẻ hơn một chút trong thời gian gần đây. Nhưng biến đổi khí hậu bao trùm mọi thứ. Trời có thể mưa, trời có thể khô, trời có thể nóng, trời có thể lạnh. Biến đổi khí hậu. Mọi thứ đều như vậy — hãy nhìn xem, và tôi — Tôi tin rằng tôi thực sự là một nhà bảo vệ môi trường. Tôi đã nhận được các giải thưởng về môi trường. Nhưng tôi muốn không khí trong lành, tươi đẹp và nước sạch, tươi đẹp. Chỉ vậy thôi. Nước sạch như pha lê", Trump đã nói tại một thời điểm trong sự kiện.

RFI: 40 người Trung Quốc mặc đồ rằn ri, cầm gậy sắt nhảy qua ghe cá Việt Nam, đập phá, đánh bị thương ngư dân Việt.

Trong những tháng gần đây, Trump và Biden đều phải đối mặt với những câu hỏi về sức khỏe nhận thức của họ. Trump, 78 tuổi, bị nhìn như kém nhạy bén tinh thần so với Harris, 59 tuổi, về câu hỏi ứng cử viên nào có đủ sức khỏe tinh thần và thể chất cần thiết để trở thành tổng thống, theo cuộc thăm dò toàn quốc của NBC News đối với những cử tri đã đăng ký được tiến hành từ ngày 13 đến 17 tháng 9.⦿ ---- Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Milwaukee hôm Thứ Ba rằng ông đã nghe một số người vận động hành lang ông về quyền lựa chọn trường học, bao gồm cả Rupert Murdoch, người có đế chế truyền thông bao gồm Fox News."Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi. Tôi thậm chí còn nhận được một cuộc gọi từ Rupert Murdoch, người mà tôi rất kính trọng. Và ông ấy nói, 'Quyền lựa chọn trường học, quyền lựa chọn trường học. Bạn phải đi cùng quyền lựa chọn trường học.' Đó chỉ là ngày hôm nay. Tôi đã nói rằng tôi không biết ông ấy lại quan tâm đến quyền lựa chọn trường học như vậy. Do vậy, Cộng Hòa chụp mũ trường công lập là dạy vô thần, và đòi xóa sổ Bộ Giáo Dục liên bang để trao quyền giáo dục về các tiểu bang tự trị.)⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã phát động một chiến dịch GoFundMe để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helene—nhưng một số người cho rằng ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, người được cho là có giá trị tài sản khoảng 4 tỷ đô la, có thể làm rất nhiều để giúp đỡ các nạn nhân bằng tiền túi của mình. Chiến dịch "Trump cho phép" (Trump authorized) đã huy động được 3 triệu đô la từ khoảng 19.000 khoản quyên góp kể từ khi xuất hiện ngày hôm Thứ Hai.Danh sách những người đóng góp lớn nhất cho chiến dịch này là một mẫu của những đồng minh nổi tiếng nhất của Trump: có nhạc sĩ Kid Rock, Giám đốc điều hành UFC Dana White, Giám đốc điều hành quỹ đầu cơ Bill Ackman và Thượng nghị sĩ Georgia Kelly Loeffler, để kể tên một vài người. Cô Lorenz nói với The Hollywood Reporter rằng cô sẽ đưa tin về "công nghệ từ phía người dùng" với tư cách là cộng tác viên duy nhất của User Mag. "Đó là về việc ai có quyền lực trên internet và quyền lực đó được sử dụng như thế nào", Lorenz nói, đồng thời nói thêm rằng việc rời khỏi "phương tiện truyền thông cũ" sẽ cho phép cô tiếp cận không bị lọc đối với lượng người theo dõi của mình."Tôi muốn có mối quan hệ thực sự tương tác với khán giả của mình. Rõ ràng là tôi thích lên tiếng trực tuyến. Và tôi chỉ nghĩ rằng tất cả những điều đó thực sự khó thực hiện trong các vai trò có sẵn tại các tổ chức cũ này", Lorenz nói. Nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Netflix Reed Hastings đã tham gia vào chính trường tổng thống, ngày 23 tháng 7 đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và tặng khoản quyên góp 7 triệu đô la cho một ủy ban PAC siêu cấp có liên kết với chiến dịch của bà Harris, nhưng khoản quyên góp đó có thể khiến công ty của ông mất một khoản tiền.Theo báo cáo của Quartz, người dùng Netflix đã hủy với tỷ lệ cao bất thường trong những ngày sau: "Đáng chú ý là trong khoảng thời gian năm ngày từ ngày 25/7 đến ngày 29/7, tỷ lệ hủy trung bình hàng ngày tăng vọt lên gấp 2,7 lần so với tỷ lệ được ghi nhận trong hai tuần trước đó, trong đó ngày 26/7 đánh dấu ngày có tỷ lệ hủy cao nhất đối với Netflix trong năm qua".Quartz lưu ý rằng ba ngày sau, tỷ lệ hủy trở lại bình thường, nhưng hãng cũng báo cáo rằng Netflix có một trong những tỷ lệ hủy thấp nhất trong ngành, khiến mức tăng đột biến này trở nên nổi bật. Biden nói thêm rằng ông sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Netanyahu và hậu quả đối với Iran "vẫn còn phải chờ xem".Trước đó, nhà lãnh đạo hiện tại của Bạch Ốc đã chuyển hướng quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Israel để hỗ trợ phòng thủ chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, bao gồm cả việc đánh chặn và bắn hạ tên lửa.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết Iran là "một thế lực gây bất ổn, nguy hiểm ở Trung Đông", theo bà, điều này "được chứng minh" thêm qua cuộc tấn công của nước này vào Israel. "Tôi hoàn toàn ủng hộ lệnh của Tổng thống Biden yêu cầu quân đội Hoa Kỳ bắn hạ tên lửa của Iran nhắm vào Israel, giống như chúng tôi đã làm vào tháng 4", Harris cho biết, đồng thời nói thêm rằng trong khi Hoa Kỳ vẫn đang đánh giá tác động, "những dấu hiệu ban đầu cho thấy Israel, với sự hỗ trợ của chúng tôi, đã có thể đánh bại cuộc tấn công này". Trong một loạt bài đăng trên X, nhà lãnh đạo Iran tuyên bố rằng "gốc rễ" của các cuộc chiến tranh trong khu vực nằm ở sự hiện diện của "những người ủng hộ hòa bình". Ông lưu ý thêm rằng với việc loại bỏ "sự phản diện của Hoa Kỳ và các nước châu Âu", không còn nghi ngờ gì nữa rằng mọi xung đột sẽ được giải quyết.Những phát biểu của Khamenei được đưa ra một ngày sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran vào Israel, mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi là "một sai lầm lớn", đồng thời nói thêm rằng quân đội Israel chắc chắn sẽ đáp trả.Mặt khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cảnh báo Israel hôm thứ Tư rằng họ sẽ nhận được "phản ứng tàn khốc hơn nhiều nếu họ phạm sai lầm". Iran đã bắn tên lửa vào Israel hôm qua để trả đũa việc Israel giết chết các nhà lãnh đạo Hamas, Hezbollah và quân đội Iran.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz đã tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông đã cấm Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhập cảnh vào Israel. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc tấn công của Iran vào ngày hôm trước liên quan đến cuộc xâm lược của Israel vào Lebanon và vụ ám sát cựu lãnh đạo Hezbollah, Hassan Nasrallah.⦿ ---- Ít nhất 40 người đã chết và hàng chục người bị thương vào thứ Tư sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành một chiến dịch trên bộ và không kích vào thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza, theo Wafa News Agency. Hầu hết những người chết được báo cáo là phụ nữ và trẻ em, khi các đội y tế thu hồi thi thể của họ và tiến hành chăm sóc khẩn cấp cho những người bị thương. Các mục tiêu chính của cuộc tấn công là các khu phố Maan, Qizan al-Najjar và al-Manara.Cuộc tấn công xảy ra sau vụ xả súng hôm qua (Thứ Ba) tại khu phố Jaffa của Tel Aviv, nơi mà nhóm Jihad Hồi giáo Palestine đã nhận trách nhiệm. Ông nhấn mạnh rằng cuộc tấn công hôm Thứ Ba "đã thất bại". Trước đó, Tehran đã phóng gần 200 tên lửa về phía Israel để trả đũa cho vụ giết hại nhiều chỉ huy kháng chiến, cảnh báo rằng họ sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác nếu Israel trả đũa.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kêu gọi người dân Lebanon sơ tán khỏi khu vực gần hai tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Dahieh của Beirut. "Các bạn đang ở gần các cơ sở nguy hiểm của Hezbollah mà IDF sẽ tấn công mạnh mẽ trong thời gian tới", người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, Avichai Adroa, viết trên X, kêu gọi người dân "sơ tán ngay lập tức khỏi các tòa nhà này và tránh xa chúng trong khoảng cách ít nhất 500 mét". Các tòa nhà đang được đề cập nằm ở khu vực Haret Hreik của vùng ngoại ô.⦿ ---- Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, hành động quân sự của Iran chống lại Israel sẽ kết thúc trừ khi chế độ Israel quyết định mời gọi sự trả đũa tiếp theo. Ryder nhận xét "Bạn không phóng nhiều tên lửa như vậy vào một mục tiêu mà không có ý định bắn trúng thứ gì đó. Giống như lần trước, mục đích của chúng là gây ra sự hủy diệt".⦿ ---- Cao ủy của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Ba đã lên án "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất" cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel và kêu gọi "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" ở khu vực Trung Đông. "Chu kỳ nguy hiểm của các cuộc tấn công và trả đũa có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cần phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên toàn khu vực", Borrell cho biết trong một bài đăng trên X. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU nhắc lại rằng khối này "vẫn cam kết hoàn toàn" hỗ trợ nỗ lực tránh một cuộc chiến tranh khu vực.⦿ ---- Claudia Sheinbaum đã tuyên thệ nhậm chức tại Phòng đại biểu ở Thành phố Mexico để trở thành nữ tổng thống đầu tiên được bầu tại Mexico trong lịch sử 214 năm của đất nước vào thứ Ba. Theo Sở Cảnh sát trưởng Quận San Bernardino, cảnh sát đã bắt đầu điều tra một "vụ trộm sau giờ làm việc" tại một doanh nghiệp ở Bloomington vào ngày 1 tháng 9.Trong trường hợp đó, hai nghi phạm đã xông vào bên trong bằng cách cạy mở một tấm lưới an ninh bằng kim loại và đập vỡ cửa trước. Họ đã đánh cắp vé số, rượu và thuốc lá trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc Tesla màu xám đen, SBSD cho biết. Các cảnh sát phó tiếp tục phản ứng với các vụ trộm khác trong khu vực Bloomington liên quan đến cùng một nghi phạm và xe trong những ngày tiếp theo; mỗi lần, 2 người này đều đánh cắp tiền mặt, vé số, rượu cao cấp, máy tính tiền và máy ATM.Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định được những nghi phạm là Marvin Tyrone Denson, 21 tuổi và Justice Clayton, 23 tuổi, cả hai đều ở Los Angeles. Ông cho biết những thiếu niên này đã được thả về nhà trong khi các công tố viên đang đánh giá bằng chứng."Thật thú vị khi nghe rằng chính các bậc cha mẹ đã tích cực bắt con cái họ phải chịu trách nhiệm về những hành vi đó và phải chịu hậu quả", theo lời Ủy viên Rasha Gerges Shields, phó chủ tịch của hội đồng, cho biết.Có ít nhất 14 cửa tiệm 7-Eleven khác nhau ở LA đã bị các nhóm trộm có tổ chức nhắm đến kể từ tháng 7, chúng thường đến bằng xe đạp và áp đảo nhân viên cửa hàng trong khi lấy cắp thực phẩm và các mặt hàng khác, đồng thời phá hủy các kệ, thiết bị và đồ đạc. Tuần trước, Sở Cảnh sát Los Angeles đã chia sẻ ảnh và video clip từ một số vụ cướp với hy vọng xác định được danh tính những kẻ tham gia.⦿ ---- Cháy rừng California tới dấu mốc ảm đạm: Do một đám cháy lớn bùng phát ở Nam California tuần này, tiểu bang đã đạt đến một mốc ảm đạm — 1 triệu mẫu Anh bị cháy vào năm 2024. Roberto Noe Monfil-Xitlama ở Orange đã bị bắt vì nghi ngờ ngộ sát khi say rượu lái xe, theo Sở Cảnh sát Orange. Tai nạn được báo cáo vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhật tại Phố Tustin St. và Đại lộ Collins Ave.Theo các nhà điều tra, Monfil-Xitlama đang lái một chiếc Chevy Equinox hướng về phía nam trên đường Tustin thì đâm vào một chiếc Toyota RAV4 hướng về phía tây trên đường Collins. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã vượt đèn đỏ. Tai nạn đã khiến một người phụ nữ tử vong, được xác định là Maria Minerva Arroyo-Lozada, 40 tuổi, ở Orange. Con gái bà đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng cảnh sát cho biết cô bé đã được nâng cấp lên tình trạng nghiêm trọng vào sáng thứ Hai.Hai người khác đã phải nhập viện do vụ tai nạn. Một người được xác định là một bé gái 13 tuổi đi trên chiếc Toyota, và người thứ hai được xác định là bạn trai của Arroyo-Lozada, người cũng đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát cho biết. Bốn ngày sau khi một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, miền nam Việt Nam, bị «tàu nước ngoài » tấn công một cách bạo lực, hôm nay, 02/10/2024, Trung Quốc xác nhận «sự cố» đã xảy ra với tàu của Việt Nam, nhưng khẳng định là «đã kiềm chế», «không làm ai bị thương». Báo chí trong nước mô tả vụ tấn công bạo lực của hai tàu sắt nước ngoài, hôm 29/09, tấn công một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, số hiệu QNg 95739 TS khi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa mà hai bên tranh chấp chủ quyền.Theo các ngư dân, tàu nước ngoài có gắn cờ Trung Quốc. Khoảng 40 người «mặc đồ rằn ri», lên thuyền của họ, cầm que sắt «gặp đâu đánh đó». 4 thuyền viên Việt Nam đã bị thương nặng. Các ngư dân cũng cho biết những người này đã lấy đi các ngư cụ và vật dụng giá trị, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Theo trang Geointasia, chuyên theo dõi các tàu hoạt động tại Biển Đông qua PLA tracking, hai tàu nước ngoài được xác nhận là của Trung Quốc: Sansha Zhifa 101 và Sansha Zhifa 301. Các tàu này được cho là đã dùng ba xuồng hơi, (RHIB) đuổi theo tàu cá Việt Nam QNg 95739 TS. Vào khoảng 10 giờ sáng, ngày 29/09, ba xuồng đã bao vây tàu cá Việt Nam và các nhân viên Trung Quốc đã lên tàu.

⦿ ---- TIN VN. Bắt giam Tổng Biên tập và 7 cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Theo Báo Công An TPHCM. Chiều 2/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam các bị can về hành vi Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự. Các bị can gồm: Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1977, trú phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội )- Phó Tổng Biên tập; và các viên chức tòa soạn, phóng viên khác.

⦿ ---- TIN VN. Đình chỉ cô giáo ở Hà Nội có hành vi "thân mật" với nam sinh trong lớp học. Theo VietnamNet. Liên quan clip kèm nội dung “cô giáo có hành động phản cảm ngay tại lớp học", Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin, đã tạm đình chỉ cô giáo để làm rõ sự việc. Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền clip nam sinh cùng một cô gái ngồi tại vị trí bàn giáo viên trong lớp học và có những cử chỉ thân mật, gần gũi. Trong đoạn clip, nam sinh đã chủ động ngồi cạnh, dùng tay khoác vai cô gái, ghé sát mặt vào nhau, trò chuyện. Đáng chú ý, theo như clip ghi lại, việc này diễn ra khi có rất nhiều học sinh phía dưới lớp chứng kiến. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THPT Thạch Bàn (quận Long Biên). Theo báo cáo của trường, học sinh nam trong clip là T.N.M.Đ, lớp 10A4, còn cô giáo trong clip là M.Q.T (sinh năm 2001) là giáo viên hợp đồng môn Ngữ văn. Sự việc xảy ra vào giờ giải lao giữa tiết 2 sang tiết 3 (khoảng 9h sáng) ngày 27/9, tại phòng học lớp 10A4. Học sinh quay clip là em K.T.M, cùng lớp 10A4.

Video:



https://www.youtube.com/watch?v=KYqHJGlS3oU

⦿ ---- HỎI 1: Ung thư vú ở phụ nữ dưới 50 tuổi mỗi năm tăng 1%?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một báo cáo mới của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (American Cancer Society), các trường hợp ung thư vú đã tăng 1 phần trăm mỗi năm ở phụ nữ dưới 50 tuổi tại Hoa Kỳ. Tiến sĩ Lisa Newman, đồng tác giả của báo cáo, đã nói với ABC News, "Chúng tôi suy đoán rằng điều này liên quan đến sự khác biệt về lối sống và môi trường do nạn béo phì và ngày càng có nhiều phụ nữ trì hoãn thời gian sinh con và ít mang thai hơn trong suốt cuộc đời của họ."

Báo cáo được công bố vào đầu Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú (Breast Cancer Awareness Month), lưu ý rằng nguy cơ ung thư vú vẫn tồn tại ở phụ nữ da đỏ và thổ dân Alaska, không có sự cải thiện về tỷ lệ tử vong. Ngoài ra, phụ nữ Mỹ gốc Á/Thái Bình Dương đang chứng kiến sự gia tăng gần 3 phần trăm các trường hợp ung thư vú. Đáng chú ý, phụ nữ da đen phải đối mặt với nguy cơ tử vong do ung thư vú cao hơn 38 phần trăm so với phụ nữ da trắng. Họ cũng gặp phải kết quả tồi tệ hơn ở hầu hết mọi giai đoạn và phân nhóm, ngoại trừ ung thư khu trú.

https://www.rttnews.com/3478823/breast-cancer-continues-to-rise-among-us-women-under-50-study-says.aspx

⦿ ---- HỎI 2: Tiêm vaccine đầy đủ luôn luôn có lợi cho sức khỏe?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Mặc dù tác dụng phụ hiếm gặp liên quan đến tim đôi khi xảy ra sau khi tiêm vaccine COVID-19, nhưng nghiên cứu mới cho thấy điều đó được bù đắp bằng những lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu phát hiện ra rằng những người được tiêm vaccine đầy đủ ít có khả năng mắc các vấn đề nghiêm trọng về tim do nhiễm COVID.

"Sự gia tăng nguy cơ tim mạch mà chúng tôi thấy sau khi tiêm vaccine COVID-19 chỉ là tạm thời và không áp dụng cho các tình trạng nghiêm trọng hơn", nhà nghiên cứu Fredrik Nyberg, giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Sahlgrenska của Đại học Gothenburg ở Thụy Điển cho biết. Ông đang đề cập đến một số tác dụng phụ hiếm gặp nhưng nghiêm trọng về tim xảy ra sau khi tiêm từng liều vaccine COVID -- bao gồm tình trạng viêm tim hoặc cơ xung quanh tim.

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/01/COVID-19-vaccine-lowers-risk-heart-trouble/9141727789518/

.