- Trump tới North Carolina, nói rõ hơn: dân Ukraine đã chết, đất nước Ukraine đã bị phá hủy, Mỹ viện trợ cho Ukraine chỉ vô ích, hòa ước tồi sẽ tốt hơn là chiến đấu.

- Báo NY Times in 90 câu nói từ các cựu quan chức của Trump. Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr: Trump đặt lợi ích cái tôi lên trên lợi ích quốc gia. Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats: Trump không thấy khác biệt giữa sự thật và lời nói dối. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper: Trump là đe dọa đối với nền dân chủ.

- Viện Kinh tế Quốc tế Peterson: kế sách kinh tế Trump nhiệm kỳ 2 (trục xuất di dân hàng loạt và đánh thuế quan lớn đối với tất cả hàng nước ngoài) sẽ làm hại kinh tế Mỹ: lạm phát sẽ tăng tới 6% vào năm 2026, và đến năm 2028, giá tiêu dùng sẽ cao hơn 20% so với mức hiện tại. Đuổi di dân lậu là cắt giảm 16% lao động nông nghiệp Mỹ.

- Quý bà rủ nhau vận động trong phòng vệ sinh nữ cho Harris: nhiều phụ nữ ở các tiểu bang Cộng Hòa không dám bầu phiếu khác ý chồng

- 60% tổng số tiền quảng cáo của chiến dịch Harris bơm vào Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin

- AP-NORC nghiên cứu: dân Mỹ còn kỳ thị, 38% cử tri nói vì là phụ nữ, bà Harris giảm cơ hội thắng cử, nhưng 34% nói nữ tính sẽ giúp ích. 26% nói không gì khác biệt. Nhưng 41% nói Trump hưởng lợi vì là nam, chỉ 13% nói nam tính bất lợi, 45% nói không gì khác biệt.

- Sau khi Trump vu khống bà Harris nói dối về chuyện thời đi học từng làm ở tiệm ăn McDonald's, bà Harris nói trên MSNBC rằng bà thực sự đã làm việc ở McDonald's và nơi đó không có việc nhẹ

- Hạ viện thông qua nghị quyết, lên án TT Biden, PTT Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vì đã rút quân khỏi Afghanistan năm 2021.

- Bà Harris gọi đề xuất thuế quan của Trump là thuế thương vụ (sales tax) đánh vào người dân Mỹ, là lùi lại thời bảo hộ mậu dịch, sẽ hại thêm

- Bà Harris thề sẽ điều hành đất nước như một người tư bản thực dụng, không ý thức hệ nào (bả bị Trump chụp mũ là cộng sản), sẽ chị 100 tỷ đô đầu tư mới vào sản xuất, tạo ra việc làm trong ngành công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, khoa học và năng lượng

- Trump nói ở North Carolina rằng bất kỳ người lớn tuổi nào không bỏ phiếu cho Trump đều là điên khùng

- Không phải là Trump, nên thò tay sờ các cô là bị đuổi liền: 1 mật vụ trong đội bảo vệ PTT Harris bị tước súng và huy hiệu vì quấy nhiễu 1 nhân viên của Harris ở Wisconsin trong khi say

- DNC (Dân Chủ) sẽ đặt 12 biển quảng cáo mới trên khắp North Carolina nối Trump với Phó Thống đốc Cộng Hòa Mark Robinson, người bị tai tiếng về kỳ thị và sex

- Trump lộ ra dấu hiệu lãng trí, tới Georgia, nhưng lại viết là Louisiana (Louisiana cách Georgia 9 giờ lái xe)

- Bất kể Trump xúi giục, Hạ viện thông qua dự luật tạm để không đóng cửa chính phủ

- Cộng Hòa quậy Ukraine: Chủ tịch Hạ Viện Mỹ tố cáo Zelensky không ưa Trump và đang can thiệp bầu cử Mỹ.

- Hezbollah: đã pháo kích vào cơ sở Rafael của quân Israel gần thành phố Haifa.

- Quân Israel tấn công cơ sở hạ tầng trên biên giới giữa Syria và Lebanon

- Tổng thống Iran: Israel và các đồng minh là bọn khủng bố lớn nhất vì dội bom vào thường dân ở Gaza và Lebanon

- Thủ tướng Israel ra lệnh toàn lực tấn công Hezbollah ở Lebanon, sẽ không có chuyện ngưng bán

- TNS Bernie Sanders ra Nghị quyết ngăn chặn Mỹ bán vũ khí cho Israel trị giá hơn 20 tỷ đô để thảm sát dân Palestine.

- Tổng thống Pháp: Israel có quyền tự vệ nhưng giết hàng chục ngàn thường dân Palestine là không biện minh được

- Bộ Y tế Lebanon: không kích của Israel hôm Thứ Tư đã giết 72 người và làm bị thương 392 người

- Israel đưa xe ủi san phẳng nhiều khu vực của thị trấn Bờ Tây, phá hạ tầng điện nước, trường học và doanh nghiệp, sau khi giết 23 người và bắt 45 người.

- Kinh tế lạc quan: các chỉ số chứng khoán tăng mạnh trước phiên giao dịch rạng sáng ngày thứ Năm

- Bão Helene đêm nay sẽ vào bờ biển Florida

- Thị trưởng thành phố New York Eric Adams bị truy tố tội tham nhũng, nghi nhận tiền người tài trợ dính tới chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

- TT Biden công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine hơn 8 tỷ đô

- Zelensky cảm ơn Mỹ về gói viện trợ quân sự mới trị giá 8 tỷ đô

- Putin dọa sẽ nổ bom hạt nhân.

- Ukraine: các lời đe dọa về vũ khí hạt nhân của Putin sẽ không hiệu quả.

- Mỹ sẽ cấp gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine, trị giá 375 triệu đô

- Thủ tướng Tây Ban Nha: chiến tranh "bên ngoài biên giới" đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ năm 1945, lên án Nga và Israel

- Nam Hàn: Gần 19.000 cặp đôi đã kết hôn trong tháng 7, tăng 32,9% so với năm trước, vì chính phủ trợ cấp tiền mặt và giúp cơ hội nhà ở

- Xăng dầu chuẩn bị tăng giá vì bảo Helene tới: đóng cửa khoảng 29,18% sản lượng dầu hiện tại và 16,85% sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Mexico

- Tin tặc có liên hệ với chính phủ TQ xâm nhập một số hãng internet tại Mỹ

- Hội đồng Trọng tài: Hãng thép Nhật Nippon Steel hứa sẽ đầu tư ít nhất 1,4 tỷ đô vào xưởng thép có công đoàn USW, không sa thải sau khi mua hãng thép Mỹ US Steel.

- California: 2 người bị thương và 1 nghi phạm bị bắt sau vụ nổ bom tại tòa án Quận Santa Barbara

- Thống đốc Newsom ký 3 luật: giảm thiểu hoạt động dầu khí gây ô nhiễm gần trường học và khu chăm sóc trẻ em ở California.

- Quận Cam: Cảnh sát xin giúp tìm nhân chứng vụ nổ súng làm 1 người chết, 1 người bị thương

- AP: Việt Nam sẽ thê thảm vì kênh đào mới của Cam Bốt, sông Mê Kông sẽ nghẽn mạch, lạc dòng

- Hội đồng giám sát Quận Cam đã bỏ phiếu đồng thuận khiển trách Giám sát viên Andrew Đỗ

- HỎI 1: Tỷ lệ cận thị toàn cầu cao nhất ở Châu Á: với 85% trẻ em ở Nhật Bản và 73% ở Nam Hàn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có tới 14,3 triệu người Mỹ đang chăm sóc cựu chiến binh bị bệnh hoặc tàn tật? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-26/9/2024) ⦿ ---- Các chỉ số chứng khoán chính tại Hoa Kỳ giao dịch với mức tăng mạnh trước phiên giao dịch rạng sáng ngày thứ Năm sau mức giảm của ngày hôm qua (Thứ Tư). Các nhà đầu tư sẽ chờ đợi những nhận xét mới về chính sách tiền tệ từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và một số quan chức Fed khác vào cuối ngày hôm nay (Thứ Năm).

Các báo cáo mới về đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, doanh số bán nhà và GDP cũng nằm trong lịch trình công bố ngày hôm nay. Dow Jones tăng 0,48% hoặc 202 điểm, Nasdaq 100 tăng 1,41% và S&P 500 tăng 0,80% vào lúc 4:24 giờ sáng theo giờ miền Đông. Đồng euro giao dịch đi ngang so với đồng đô la và đạt 1,11268 vào lúc 4:24 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Độc giả Vùng Vịnh và Florida cẩn trọng: bão đang tới. Bão Helene đang mạnh lên khi di chuyển qua phía đông Vịnh Mexico theo dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển Big Bend của Florida vào tối thứ Năm hoặc sáng sớm thứ Sáu và "dự kiến ​​sẽ mang theo gió mạnh và bão lớn đến bờ biển đông bắc Vịnh", theo Trung tâm Bão quốc gia (National Hurricane Center) cho biết vào sáng thứ Năm. "Cần phải nhanh chóng hoàn thành các biện pháp chuẩn bị để bảo vệ tính mạng và tài sản", trung tâm này thúc giục.

Nhà khảo sát thời tiết và khí hậu cấp cao của CBS News, David Parkinson, gọi Helene là một cơn bão "khổng lồ". Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng, "Một cơn bão lớn và chết người có khả năng xảy ra dọc theo một số khu vực của bờ biển Big Bend của Florida, nơi lũ lụt có thể cao tới 20 feet (=6 mét) so với mặt đất, cùng với những con sóng dữ dội. Ngoài ra còn có nguy cơ xảy ra bão lớn đe dọa tính mạng dọc theo phần còn lại của bờ biển phía tây Bán đảo Florida Peninsula. Người dân ở những khu vực đó nên tuân theo lời khuyên của các quan chức địa phương và sơ tán nếu được yêu cầu".

Helene đã được nâng cấp thành bão cấp 2 vào sáng thứ Năm với sức gió mạnh nhất duy trì là 100 dặm/giờ. Dự kiến ​​đây sẽ là cơn bão lớn — tức là bão cấp 3 trở lên — khi đổ bộ vào bờ biển phía tây bắc Florida vào tối thứ năm. Trung tâm bão cho biết, "Dự báo bão sẽ mạnh lên và Helene dự kiến ​​sẽ là cơn bão lớn khi đổ bộ vào bờ biển Florida Big Bend".

Sau khi đổ bộ, Helene "dự kiến ​​sẽ chuyển hướng về phía tây bắc và di chuyển chậm lại trên Thung lũng Tennessee Valley vào thứ sáu và thứ bảy", trung tâm lưu ý. "Dự kiến ​​bão sẽ suy yếu sau khi đổ bộ, nhưng tốc độ di chuyển nhanh của Helene sẽ cho phép gió mạnh, gây thiệt hại, đặc biệt là gió giật, xâm nhập sâu vào đất liền trên khắp Đông Nam Hoa Kỳ, bao gồm cả địa hình cao hơn của dãy Appalachians phía nam", trung tâm cho biết.

Mưa cũng có thể là một vấn đề lớn. Trung tâm bão cho biết "Trên các khu vực Đông Nam Hoa Kỳ vào Nam vùng núi Appalachians, Helene dự kiến ​​sẽ tạo ra tổng lượng mưa tích tụ từ 6 đến 12 inch với tổng lượng mưa riêng lẻ khoảng 18 inch. Lượng mưa này có thể gây ra lũ quét và lũ lụt đô thị thảm khốc và có khả năng đe dọa đến tính mạng, cùng với lũ lụt đáng kể trên sông. Nhiều trận lở đất dự kiến ​​xảy ra ở địa hình dốc trên khắp Appalachians phía nam."

Sức gió mạnh như bão của cơn bão lớn này đang lan ra xa tới 60 dặm tính từ tâm bão và sức gió mạnh như bão nhiệt đới đang lan ra xa tới 345 dặm, trung tâm bão cho biết. Parkinson lưu ý rằng Helene "sẽ có trường gió lớn đến mức sẽ có một thời điểm (thứ năm) chiều mà 60 trong số 67 quận của Florida sẽ phải hứng chịu những cơn gió giật mạnh hơn sức gió bão nhiệt đới" là 39 dặm/giờ, ngoại trừ phía tây Panhandle.

Trong cơn bão cấp 3, những ngôi nhà có khung được xây dựng chắc chắn ở các cộng đồng ven biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất có thể bị hư hại lớn hoặc bị thổi bay sàn mái, theo trung tâm bão cho biết. Nhiều cây sẽ bị gãy hoặc bật gốc, chặn đường. Điện và nước có thể sẽ không có trong vài ngày thậm chí vài tuần sau khi cơn bão đi qua.

Hình trên, bão Helene thổi ào ạt, nghiêng lá, xuôi xây về một hướng ở thị trấn Cancun, Mexico. Dự kiến chiều nay bão tiến vào Florida với sức gió cấp 3 mạnh tới mức có thể thổi bay nhiều mái nhà.

Thống đốc Florida Ron DeSantis đã nói với các phóng viên vào thứ Tư rằng hàng ngàn nhân viên về đường dây đang đến tiểu bang để khôi phục điện sau khi cơn bão đi qua. "Dự kiến ​​sẽ có tình trạng mất điện, vì vậy mọi người có cơ hội lập kế hoạch cho tình huống đó ngay bây giờ", DeSantis cho biết. "Bạn vẫn còn thời gian để chuẩn bị và thực hiện kế hoạch của mình ngay hôm nay, nhưng thời gian đó đang cạn dần".

⦿ ---- Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã bị truy tố theo các cáo buộc liên bang sau khi bị điều tra về tội tham nhũng, theo tờ New York Times đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Hiện tại, vẫn chưa rõ thị trưởng sẽ phải đối mặt với cáo buộc gì vì bản cáo trạng vẫn chưa được công bố. Không có bình luận nào từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Điều tra New York.

Các công tố viên FBI ở Manhattan đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động tranh cử thị trưởng của Adams hơn hai năm trước, với cáo buộc thị trưởng bị điều tra vì đã chấp nhận những người tài trợ có liên quan đến chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

⦿ ---- Tờ New York Times đã viết nhiều bài xã luận chống lại việc bầu cựu Tổng thống Donald Trump vào nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng hôm nay, Thứ Năm, tờ báo quyết định để lời nói của các cựu quan chức và cộng sự của Trump tự nói lên điều đó. Tổng cộng, tờ Times đã biên soạn 90 câu trích dẫn từ những người đã dành thời gian trong quỹ đạo chính phủ của Trump và họ đã vẽ nên bức tranh về một người đàn ông vừa ích kỷ vừa bất ổn về mặt tinh thần.

Ví dụ, cựu Bộ trưởng Tư pháp của Trump, Bill Barr, đã mô tả Trump là người "luôn đặt lợi ích và thỏa mãn cái tôi của mình lên trên" lợi ích quốc gia.

Cựu Phó giám đốc Tình báo Quốc gia Cliff Sims cho biết "lòng trung thành chủ yếu là con đường một chiều" đối với Trump, trong khi cựu chánh văn phòng Mick Mulvaney chỉ đơn giản mô tả Trump là "một con người tồi tệ".

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, John Bolton cho biết tính khí của Trump "khiến chính sách đối ngoại mạch lạc gần như không thể đạt được".

Báo NY Times cũng trích dẫn lời của cựu Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos về việc cựu tổng thống ngày càng "thất thường và đáng sợ", cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats về việc Trump không biết "sự khác biệt giữa sự thật và lời nói dối", và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói rằng ông coi Trump là "mối đe dọa đối với nền dân chủ".

Và cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người mà Trump đã lộ ý sẽ hài lòng nếu Pence bị treo cổ khi Pence trở thành mục tiêu của những kẻ bạo loạn sau khi Pence từ chối tham gia vào kế hoạch ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020, đã nhận được câu trích dẫn sau đây về Trump: "Bất kỳ ai đặt mình lên trên Hiến pháp thì không bao giờ nên trở thành tổng thống".

Chi tiết:

https://www.nytimes.com/interactive/2024/09/26/opinion/donald-trump-personality-history.html

⦿ ---- Một nghiên cứu mới từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Peterson Institute for International Economics) dự đoán rằng các đề xuất chính sách nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump về trục xuất di dân hàng loạt và đánh thuế quan lớn đối với tất cả hàng hóa nước ngoài sẽ gây ra thiệt hại khổng lồ cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Theo CNN đưa tin, nghiên cứu dự đoán rằng các kế hoạch của Trump "sẽ khiến tăng trưởng kinh tế yếu hơn, lạm phát cao hơn và việc làm thấp hơn" và trong một số trường hợp "thiệt hại có thể tiếp tục đến năm 2040".

Trong số những điều khác, bài báo phát hiện ra rằng ngay cả trong trường hợp tốt nhất, các chính sách của Trump sẽ khiến lạm phát tăng vọt lên 6% vào năm 2026 và đến năm 2028, giá tiêu dùng sẽ cao hơn 20% so với mức hiện tại.

Trong trường hợp xấu nhất, khi thuế quan của Trump gây ra một cuộc chiến thương mại quốc tế, bài báo phát hiện ra rằng "việc làm sẽ thấp hơn 9% so với mức cơ sở vào năm 2028 và lạm phát sẽ tăng vọt lên 9,3% vào năm 2026". Hơn nữa, tổng sản phẩm quốc nội, thước đo rộng nhất về sức khỏe kinh tế, sẽ thấp hơn gần 10% do hậu quả.

Nhà nghiên cứu Warwick McKibbin cho biết khía cạnh gây tổn hại nhất trong các đề xuất của Trump sẽ là việc trục xuất hàng loạt những người nhập cư không có giấy tờ mà Trump đã cam kết thực hiện, điều mà ông cho biết sẽ gây ra cú sốc cung đối với giá thực phẩm.

“Bạn có thể tưởng tượng được việc cắt giảm 16% lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp không?” McKibbin hỏi một cách trầm trọng. “Và trừ khi bạn để họ [di dân không giấy tờ] quay trở lại, bạn sẽ mất nguồn cung vĩnh viễn.”

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cho biết kế hoạch của Trump nhằm làm giàu cho nước Mỹ bằng cách đánh thuế người nước ngoài "gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ nhiều hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác trên thế giới."

⦿ ---- Tiền bạc lên tiếng. Và ngay lúc này, các chiến dịch tranh cử tổng thống đang nói về "bức tường xanh" — và về các chính sách của bà Harris. Hơn một nửa số tiền chi cho quảng cáo trong cuộc đua tranh cử tổng thống từ ngày 1 đến ngày 20/9 được chi cho Pennsylvania, Michigan và Wisconsin — riêng Pennsylvania đã thu hút 1/4 số tiền chi tiêu, theo AdImpact. Thêm Georgia, con số này lên tới hơn 60% tổng số.

Chi tiêu cho thấy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có sự đồng thuận rộng rãi về các tiểu bang đang tham gia và cách một bên hoặc bên kia sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Và những gì mà số tiền quảng cáo đó thực sự mua được cho thấy một câu chuyện quan trọng về chiến dịch.

Theo công ty theo dõi AdImpact, chiến dịch của Harris đang chạy một sự kết hợp đồng đều giữa các quảng cáo tích cực và tiêu cực trên truyền hình phát sóng, trong khi chiến dịch của Trump gần như chỉ chạy các quảng cáo tiêu cực và tương phản — một minh chứng cho thấy cử tri và cả hai chiến dịch đều tập trung vào việc định nghĩa bà Harris là ai trong khi bà chạy đua với một ứng cử viên 3 lần đã truyền cảm hứng cho quan điểm bảo thủ cực hữu trong các cử tri Mỹ.

Cả hai bên đều chi tiêu nhiều hơn trong tháng này so với bốn năm trước — hơn 300 triệu đô la từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 20/9, so với khoảng 200 triệu đô la trong cùng kỳ năm 2020, theo dữ liệu từ AdImpact. Và trong khi đảng Dân chủ chỉ có một chút lợi thế chi tiêu trong giai đoạn năm 2020 (với 114 triệu đô la cho đảng Dân chủ và 88 triệu đô la cho đảng Cộng hòa), thì họ có lợi thế gần gấp 2 lần trong chi tiêu của tranh cử tổng thống trong tháng này.

⦿ ---- Quý bà vận động trong phòng vệ sinh nữ cho Harris. Trong những tuần trước Ngày bầu cử, một nhóm phụ nữ không gắn kết chặt chẽ đang tổ chức trực tuyến để phủ kín cộng đồng của họ bằng những thông điệp ủng hộ Harris — không phải trên biển cắm ở sân hay tờ rơi, mà là trên những mẩu giấy ghi nhớ. Ý tưởng rất đơn giản: Lấy một tập giấy ghi nhớ, viết thông điệp và dán chúng ở bất cứ nơi nào phụ nữ có thể nhìn thấy — phòng vệ sinh, mặt sau hộp băng vệ sinh, gương phòng tắm, phòng tập thể dục.

Các thông điệp có đôi chút khác nhau, nhưng một thông điệp điển hình có nội dung như sau: "Phụ nữ với phụ nữ: Không ai nhìn thấy phiếu bầu của bạn tại các điểm bỏ phiếu. Hãy bỏ phiếu cho Harris/Walz."

Không ai thực sự biết ai là người khởi xướng xu hướng này. Nhưng phụ nữ trên khắp đất nước nói với NBC News rằng họ được truyền cảm hứng để mượn ý tưởng của nhau, chia sẻ lời khuyên và hình ảnh về thông điệp của họ để lấy cảm hứng thông qua phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là các nhóm Facebook ủng hộ Harris. Một phát ngôn viên của chiến dịch Harris đã nói rằng chiến dịch Harris không hề liên quan đến sáng kiến ​​này.

Cụ bà Donna Savage, 76 tuổi, ở Tulsa, Oklahoma, cho biết, "Ngay hôm nay, tôi đã vào phòng vệ sinh ở một vài nơi và dán mẩu giấy ghi nhớ xin bầu cho bà Harris ở mỗi phòng", cùng với gương phòng tắm.

Cụ bà Liz Nace, 81 tuổi, ở Lee’s Summit, Missouri, luôn giữ những tờ giấy ghi nhớ trong ví, phát tán những thông điệp ủng hộ Harris trong các cửa tiệm và nhà hàng để "chuộc lỗi cho việc tôi đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016".

Cụ bà Nace nói: “Tôi sống ở một tiểu bang rất đỏ, và tôi biết nhiều người phụ nữ làm theo những gì chồng họ bảo họ làm, và điều đó rất đáng buồn. Và vì vậy, nếu chúng ta có thể lên tiếng cho một người nào đó có thể có một số nỗi sợ hãi, thì sẽ thật tốt khi họ biết rằng sẽ không ai biết bạn bỏ phiếu như thế nào khi bạn bỏ phiếu.”

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã mô tả Ukraine bằng những từ ngữ ảm đạm và đau buồn vào thứ Tư, gọi người dân nước này là "đã chết" và bản thân đất nước này là "bị phá hủy", đồng thời đặt ra thêm câu hỏi về việc Trump sẽ sẵn sàng nhượng bộ bao nhiêu nếu được bầu lại trong một cuộc đàm phán về tương lai của đất nước.

Trump lập luận rằng Ukraine nên nhượng bộ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tháng trước cuộc tấn công của Nga vào tháng 2/2022, tuyên bố rằng ngay cả "thỏa thuận tồi tệ nhất cũng sẽ tốt hơn những gì chúng ta có hiện tại". (Ghi chú: Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2/2022, nhưng từ năm 2014 Nga đã chiếm 2 vùng Donetsk and Luhansk phía Đông của Ukraine, gọi chung là Donbass.)

Trump, người từ lâu đã chỉ trích viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, thường xuyên tuyên bố rằng Nga sẽ không bao giờ xâm lược nếu ông là tổng thống và rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh nếu ông trở lại Bạch Ốc. Nhưng hiếm khi ông thảo luận về cuộc xung đột một cách chi tiết như vậy.

Những phát biểu của ông, tại một sự kiện ở North Carolina được coi là bài phát biểu về kinh tế, diễn ra sau một cuộc tranh luận trong tháng này, trong đó ông đã từ chối nói rõ liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến hay không. Vào thứ Ba, Trump đã ca ngợi sức mạnh của Nga và Liên Xô tiền nhiệm, nói rằng chiến tranh là "những gì họ làm" và họ từng thắng quân đội của Hitler và Napoleon.

Trump cũng lên án Ukraine bằng cách ám chỉ đến lời chỉ trích gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đối với Trump và ứng cử viên phó tổng thống JD Vance. Zelenskyy, người đang thăm Hoa Kỳ vào tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, đã nói với tờ The New Yorker rằng Vance "quá cực đoan" khi đề xuất Ukraine giao lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát (bây giờ Nga kiểm soát 4 tỉnh Ukraine) và Trump "thực sự không biết cách ngăn chặn chiến tranh ngay cả khi ông ta nghĩ rằng mình biết cách".

Trump nói, "Đó là điều chúng ta phải thảo luận nhanh vì tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và ông ta đang có những lời lẽ khó nghe đối với vị tổng thống mà các bạn yêu thích, tôi".

Trump mô tả Ukraine là một quốc gia đổ nát bên ngoài thủ đô Kyiv, thiếu binh lính và mất dân số do chiến tranh và các nước láng giềng. Ông đặt câu hỏi liệu đất nước này có còn bất kỳ con bài mặc cả nào để đàm phán chấm dứt chiến tranh hay không.

Trump nói rằng "Bất kỳ thỏa thuận nào - thỏa thuận tồi tệ nhất - cũng sẽ tốt hơn những gì chúng ta có hiện nay. Nếu họ đưa ra một thỏa thuận tồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Họ sẽ từ bỏ một chút và mọi người sẽ được sống, mọi tòa nhà sẽ được xây dựng và mọi tòa tháp sẽ già đi trong 2.000 năm nữa. Chúng ta có thể đưa ra thỏa thuận gì? Nó đã bị phá hủy. Người dân đã chết. Đất nước chỉ còn là đống đổ nát.”

Zelenskyy đang trình bày với Bạch Ốc về cái mà ông gọi là kế hoạch chiến thắng cho cuộc chiến, dự kiến ​​sẽ bao gồm yêu cầu sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu của Nga.

⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát mới, phần lớn cử tri cho rằng kỳ thị giới tính sẽ làm tổn hại đến cơ hội giành chiến thắng tại Bạch Ốc của Phó Tổng thống Harris, nhưng lại cho rằng điều đó sẽ giúp cựu Tổng thống Trump. Cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu AP-NORC, được công bố vào thứ năm, cho thấy 38% cử tri cho rằng việc là phụ nữ sẽ làm tổn hại đến cơ hội giành chiến thắng của Harris vào tháng 11, trong khi 34% cho rằng giới tính của bà sẽ giúp ích. 26% khác cho rằng điều đó sẽ không tạo ra sự khác biệt.

Trong khi đó, 41% cho rằng giới tính của Trump sẽ giúp ích cho chiến dịch của ông, so với 13% cho rằng điều đó sẽ làm tổn hại đến cơ hội của ông. Có 45% cho rằng điều đó sẽ không tạo ra sự khác biệt. Theo dữ liệu, nam giới và phụ nữ phần lớn đồng ý về vai trò của giới tính trong chiến dịch năm 2024.

Đối với Harris, 39% phụ nữ và 37% nam giới cho rằng giới tính sẽ làm tổn hại đến cơ hội của bà. Đồng thời, 34% của cả hai nhóm đều cho rằng giới tính sẽ giúp ích cho chiến dịch của phó tổng thống, trong khi 25% phụ nữ và 27% nam giới cho rằng giới tính của bà không tạo ra sự khác biệt, cuộc khảo sát cho thấy.

Kết quả tương tự đối với Trump: 42% phụ nữ và 40% nam giới cho rằng giới tính có hại cho chiến dịch của ông, so với 11% phụ nữ và 15% nam giới cho rằng việc là đàn ông sẽ gây tổn hại cho ông trong chiến dịch. Khoảng 46% phụ nữ và 43% nam giới cho rằng điều đó sẽ không tạo ra sự khác biệt.

Có sự chia rẽ đáng kể hơn giữa các đảng phái chính trị về quan điểm về cách giới tính sẽ đóng vai trò trong cuộc bầu cử, hiện chỉ còn chưa đầy sáu tuần nữa. Đảng Dân chủ có nhiều khả năng cho rằng giới tính của ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ gây tổn hại đến cơ hội của bà — bao gồm 52% phụ nữ và 53% nam giới — trong khi 30% nam giới và phụ nữ đảng Dân chủ cho rằng giới tính của bà có thể là một trở ngại.

Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng cho rằng giới tính sẽ thúc đẩy cơ hội của Harris, bao gồm 42% phụ nữ và 41% nam giới; trong khi 27% phụ nữ Cộng hòa và 23% nam giới Cộng hòa cho rằng giới tính của bà sẽ làm giảm cơ hội.

Cuộc thăm dò của AP-NORC được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 với 2.028 người lớn trên toàn quốc. Sai số là 3,1 điểm phần trăm.

⦿ ---- Giữa lời cáo buộc vô căn cứ của Donald Trump rằng bà Kamala Harris đã nói dối khi bà từng kể rằng thời đi học, bà đã làm việc tại một tiệm ăn McDonald's trong một mùa hè vào những năm 1980s, phó tổng thống Harris đã tuyên bố rõ ràng trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Tư rằng bà thực sự đã làm việc ở đó để kiếm tiền trang trải cho việc học của mình.

"Tôi đã từng làm việc ở đó", Harris nói với người dẫn chương trình Stephanie Ruhle của MSNBC, người đã hỏi: "Có bao giờ trong đời bà phục vụ hai chiếc bánh thịt bò, nước sốt đặc biệt, rau diếp, phô mai, dưa chua, hành tây trên một bánh mì có hạt vừng khi làm việc tại một nhà hàng McDonald's hay không?" Bà Harris đã lưu ý rằng không có "công việc nhỏ" nào, như Ruhle đã diễn đạt, bởi vì việc nào cũng cực nhọc.

"Một phần lý do khiến tôi thậm chí còn nói về việc đã từng làm việc tại tiệm ăn McDonald's là vì có những người làm việc tại các tiệm McDonald's ở đất nước chúng ta đang cố gắng nuôi gia đình... và trả tiền thuê nhà bằng việc đó", Harris nói. "Và tôi nghĩ một phần sự khác biệt giữa tôi và đối thủ của tôi bao gồm quan điểm của chúng tôi về nhu cầu của người dân Mỹ và trách nhiệm của chúng tôi khi đó là đáp ứng những nhu cầu đó".

⦿ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết nhằm lên án Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vì đã rút quân khỏi Afghanistan hồi năm 2021. "Kết quả là, 13 quân nhân Hoa Kỳ dũng cảm và hơn 170 thường dân Afghanistan đã bị sát hại và 45 quân nhân Hoa Kỳ cùng vô số người khác bị thương", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul nhấn mạnh.

Tất cả đảng viên Cộng hòa tại viện lập pháp cấp dưới, bao gồm cả 10 đảng viên Dân chủ, đã bỏ phiếu ủng hộ việc lên án các quan chức của chính quyền Biden vì "những thất bại trong việc ra quyết định và thực hiện trong suốt quá trình rút quân khỏi Afghanistan".

Afghanistan đã rơi trở lại vào tay Taliban sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi đất nước, trong thời gian đó, các nhà lãnh đạo của chính phủ Afghanistan đã bỏ trốn. Biden nhấn mạnh rằng quân đội Hoa Kỳ không nên tham gia vào một cuộc chiến mà quân đội Afghanistan "không muốn tự mình chiến đấu".

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris gọi đề xuất thuế quan của cựu Tổng thống Donald Trump là "thuế thương vụ (sales tax) đánh vào người dân Mỹ", trong một cuộc phỏng vấn với Stephanie Ruhle của MSNBC. Tổng thống Joe Biden cũng đã ủng hộ một số mức thuế quan nhất định và không làm gì nhiều để bãi bỏ những mức thuế mà Trump đã áp dụng khi còn là tổng thống, nhưng Harris nhấn mạnh rằng thuế quan không nên được áp dụng đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu — như Trump đã nói ông sẽ làm nếu trở lại Bạch Ốc.

.

Trong cuộc tranh luận đầu tháng này, Trump đã nói rằng ông sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và mức thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. "Cuối cùng, sau 75 năm, các quốc gia khác sẽ phải trả lại cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đã làm cho thế giới, và mức thuế sẽ rất đáng kể", Trump đã nói trong cuộc tranh luận. (Cần nhớ rằng, các siêu thị Target, Walmart, Costco và các chợ VN đều đang bán rất nhiều sản phẩm TQ và VN.)

⦿ ---- Kamala Harris đã tuyên thệ sẽ điều hành đất nước như một người thực dụng, không bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng trong bài phát biểu về kinh tế hôm thứ Tư khi phác thảo 100 tỷ đô la đầu tư mới vào sản xuất, một vấn đề lớn ở tiểu bang chiến trường này. Harris đã đề xuất chương trình nghị sự “Nước Mỹ tiến lên” kêu gọi các khoản tín dụng thuế để thúc đẩy đầu tư và tạo ra việc làm trong ngành công nghiệp, cùng với các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, khoa học và phát triển năng lượng, cũng như hỗ trợ các sản phẩm do Hoa Kỳ sản xuất.

"Kế hoạch này sẽ tốn khoảng 100 tỷ đô la và sẽ được thanh toán bằng một phần tiền thu được từ cải cách thuế quốc tế, nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua xuống đáy toàn cầu và ngăn chặn tình trạng đảo ngược, gia công ngoài hoặc các chiến lược thuế quốc tế do các tập đoàn thiết kế để tránh trả phần chia sẻ công bằng của họ cho Hoa Kỳ", chiến dịch của Harris cho biết trong một tờ thông tin.

Harris cũng kêu gọi cắt giảm thủ tục hành chính để xây dựng tại Hoa Kỳ và ủng hộ việc loại bỏ các yêu cầu về bằng đại học "không cần thiết" đối với nhiều công việc liên bang khác nhau, phản ánh chính sách mà Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro đã ban hành.

“Tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ thực dụng trong cách tiếp cận của mình”, Harris nói với đám đông đông đúc tại đây. “Bởi vì tôi tin rằng chúng ta không nên bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng và thay vào đó nên tìm kiếm các giải pháp thực tế cho các vấn đề”.

“Tôi là một người theo chủ nghĩa tư bản (capitalist). Tôi tin vào thị trường tự do và công bằng”, bà nói. “Donald Trump không có ý định giảm chi phí cho tầng lớp trung lưu. Trên thực tế, chương trình nghị sự kinh tế của ông ấy thực sự sẽ làm tăng giá”, bà nói, trích dẫn các nhà kinh tế phi đảng phái đã xem xét kế hoạch áp thuế quan mạnh tay của Trump.

Bài phát biểu là nỗ lực của Harris nhằm vô hiệu hóa lợi thế của Trump về việc ai sẽ xử lý tốt nhất nền kinh tế và giải quyết chi phí sinh hoạt, vốn luôn được xếp hạng là những vấn đề hàng đầu đối với cử tri. Chiến dịch của bà đã tạo được tiếng vang với cử tri về cách xử lý nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách dẫn trước 22 điểm của Trump so với Joe Biden vào tháng 1 xuống còn 9 điểm so với Harris trong một cuộc thăm dò mới của NBC News. Đối với những cử tri chưa quyết định ở các tiểu bang chiến trường như Pennsylvania, điều này có thể rất quan trọng.

Những lo ngại về kinh tế là một gánh nặng đối với đảng Dân chủ trong suốt chu kỳ vận động tranh cử, khi lạm phát gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu hậu đại dịch. Đảng Cộng hòa đã cố gắng đổ trách nhiệm trong nước cho đảng Dân chủ, lập luận rằng điều này được thúc đẩy bởi các dự luật chi tiêu lớn mà Biden đã ký thành luật. Và trong khi các chính sách kinh tế trong nước có thể có tác động lan tỏa, thì chuỗi cung ứng gây ra giá cả cao hơn, ít nhất là một phần, chịu sự chi phối của các điều kiện kinh tế toàn cầu.

⦿ ---- Không bầu cho Trump là điên khùng? Trump hôm Thứ Tư đã nói ở North Carolina rằng bất kỳ người lớn tuổi nào không bỏ phiếu cho Trump sẽ phải được "kiểm tra đầu" bởi một chuyên gia sức khỏe tâm thần. Ông cho biết nếu ông tái đắc cử, ông sẽ không cho phép đánh thuế An sinh xã hội đối với người lớn tuổi, "những người đã bị tàn phá bởi lạm phát", ông nói.

"Chúng ta sẽ không đánh thuế An sinh xã hội đối với người cao tuổi. Nếu bất kỳ người cao tuổi nào không bỏ phiếu cho Trump, chúng ta sẽ phải đưa họ đến bác sĩ tâm thần để kiểm tra đầu", ông nói. Ông cũng đã đưa ra những bình luận tương tự về những cử tri Do Thái không bỏ phiếu cho ông.

⦿ ---- Ông này không phải là Trump, cho nên, khi đưa tay sờ mó các cô là bị đuổi ra rìa liền. Một mật vụ trong đội bảo vệ Phó Tổng thống Kamala Harris đã bị đình chỉ công tác sau cáo buộc về vụ sàm sỡ với một nhân viên của Harris ở Wisconsin, theo 2 viên chức an ninh. Mật vụ này là một phần của đội tiền trạm ở thị trấn Green Bay và đã say xỉn khi vụ quấy nhiễu bị cáo buộc xảy ra. Mật vụ này đã bị cách chức khỏi đội bảo vệ Harris.

Vụ tấn công đã được báo cáo với văn phòng thực địa của Mật vụ địa phương và súng cùng phù hiệu của mật vụ này đã bị tịch thu. Mật vụ gần đây đã thông báo cho văn phòng của Harris về một vụ việc liên quan đến một trong những mật vụ của mình và một "cáo buộc hành vi sai trái", theo người phát ngôn của cả Mật vụ và văn phòng của phó tổng thống. Trong một tuyên bố về vụ việc, văn phòng của Harris cho biết họ coi trọng "sự an toàn của nhân viên" và "không khoan nhượng đối với hành vi sai trái về tình dục".

Theo người phát ngôn của Mật vụ, Mật vụ đã cho người này nghỉ phép hành chính trong khi chờ điều tra. "Văn phòng Trách nhiệm nghề nghiệp của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra cáo buộc hành vi sai trái liên quan đến một nhân viên", một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết. "Cơ quan Mật vụ luôn giữ cho nhân viên của mình những tiêu chuẩn cao nhất".

Báo RealClearPolitics đưa tin vào thứ Tư rằng một mật vụ đã bị cáo buộc tấn công tình dục một nhân viên của bà Harris tại Green Bay. Theo trang web này, nơi đã trích dẫn thông tin từ 4 nguồn giấu tên, vụ quấy nhiễu xảy ra trong tuần trước khi các nhân viên đang tiến hành đánh giá an ninh trước cho một sự kiện có thể diễn ra trong chiến dịch của Harris nhưng cuối cùng đã không diễn ra.

Theo báo cáo, vụ tấn công bị cáo buộc đã được những người khác chứng kiến và xảy ra trong một phòng khách sạn sau khi các nhân viên đã đi ăn tối. Người mật vụ này bị cáo buộc đã cưỡng bức một nhân viên nữ, sờ mó cô trong quá trình đó.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, D-Conn., người chủ trì tiểu ban An ninh Nội địa đang điều tra vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump, đã chỉ trích cơ quan này vào thứ Tư, nói rằng cơ quan này "đã bị ảnh hưởng bởi bê bối".

"Hiệu suất của các điệp viên ở nước ngoài, các vụ ám sát gần đây nhất và báo cáo mới nhất về thỏa hiệp cá nhân đều chỉ ra nhu cầu cải cách triệt để, sâu rộng và cơ bản, thay đổi ban lãnh đạo của cơ quan này", Blumenthal nói với các phóng viên. "Phải có dòng máu mới từ bên ngoài chảy vào để trao cho các điệp viên Mật vụ chăm chỉ, có kỹ năng sự lãnh đạo mà họ cần và xứng đáng".

⦿ ---- Ủy ban Quốc gia Dân chủ sáng Thứ Tư cho biết họ sẽ đặt 12 biển quảng cáo mới trên khắp North Carolina liên kết Trump với Phó Thống đốc Cộng Hòa Mark Robinson, người đang tranh cử thống đốc và là người nhiều năm trước đã bị tai tiếng từng phát ngôn kỳ thị Do Thái, kỳ thị Hồi giáo, ưa phát xít, và ưa la cà trên một cộng đồng mạng phim đen. Một trong những biển quảng cáo có nội dung, "Trump nói về Mark Robinson: 'Chúng ta phải trân trọng Mark', 'Ông ấy là một người xuất chúng' và ông ấy là 'một quý ông đáng kinh ngạc'".

Việt Nam sẽ thê thảm vì kênh đào mới của Cam Bốt

Andrew Đỗ

Trump đã ủng hộ Robinson cho chức thống đốc trong chu kỳ bầu cử này. Robinson đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội kể từ tuần trước vì một báo cáo cho rằng ông đã đưa ra những bình luận bài Do Thái và phân biệt chủng tộc nhiều năm trước trên một trang web khiêu dâm, khiến một số nhân viên chiến dịch hàng đầu của ông phải từ chức."Có một lý do tại sao Donald Trump không hủy bỏ sự ủng hộ của mình đối với Mark Robinson: Trump tin rằng Robinson là một 'quý ông đáng kinh ngạc', người chia sẻ các giá trị cực đoan của Trump và lịch sử đáng xấu hổ của ông ta về việc phát tán lòng căm thù, thuyết âm mưu và phủ nhận bầu cử", người phát ngôn của DNC Kenny Palmer cho biết. "Thật không may cho Trump, người dân North Carolina đã chán ngấy sự hỗn loạn và lời lẽ cay độc của đảng Cộng hòa MAGA và sẽ từ chối tầm nhìn nguy hiểm của Trump và Robinson cho tiểu bang của họ vào tháng 11".Một số quảng cáo sẽ xuất hiện ở Greensboro, Wilmington, Raleigh, Asheville và Mint Hill, nơi Trump sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử vào chiều Thứ Tư 25/9. Thư ký báo chí chiến dịch tranh cử của Trump, Karoline Leavitt, đã nói với NBC News vào tuần trước rằng các báo cáo cho rằng Trump có thể hủy bỏ sự ủng hộ của mình đối với Robinson là sai sự thật. North Carolina được coi là một trong những tiểu bang chiến trường quan trọng.⦿ ---- Trump lộ ra dấu hiệu lãng trí. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump có thể bối rối về nơi ông đã dành cả ngày thứ Ba. Người đàn ông 78 tuổi này đang vận động tranh cử ở Georgia, một tiểu bang dao động quan trọng, và đã có bài phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Savannah—nhưng ngay sau nửa đêm, ông đã đăng một thông điệp khó hiểu trên Truth Social: "Một ngày tuyệt vời ở Louisiana!" ( Louisiana cách Georgia 9 giờ lái xe.)Nửa giờ sau, Trump đã đăng một bài đăng khác nhắc đến "cuộc thăm dò nội bộ" cho thấy ông đã giành chiến thắng tại Louisiana, một tiểu bang hoàn toàn là đảng Cộng hòa và không tham gia tranh cử, với tỷ lệ chênh lệch lớn nhất từ trước đến nay. Động thái đáng ngờ này, mà một số người cho rằng chỉ là một nỗ lực để che đậy sự nhầm lẫn của ông, đã không ngăn cản được những người chỉ trích nhắm vào sự nhạy bén về mặt tinh thần của Trump."Trump dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát mọi thứ", một cây bút của tờ New Republic đã viết. "Don Trump dường như không thể nhớ mình đang ở tiểu bang nào nữa". Tài khoản X của Republicans Against Trump đã đưa ra cùng một tình cảm có phần màu mè hơn: "Don lãng trí lại tấn công..."⦿ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã bật đèn xanh hôm thứ Tư cho một dự luật tạm thời mới, ngăn chặn một lần đóng cửa chính phủ tiềm tàng khác. Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu 341-82 ủng hộ dự luật, hoãn quyết định chi tiêu cuối cùng tới sau cuộc bầu cử tháng 11. Các cơ quan của đất nước sẽ tiếp tục được tài trợ ở mức hiện tại, với 231 triệu đô la bổ sung sẽ được trao cho Cơ quan Mật vụ.Bây giờ đến lượt Thượng viện chuyển nó đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer trước đó đã đảm bảo với công chúng rằng dự luật sẽ được thông qua nhanh chóng.⦿ ---- Cộng Hòa quậy Ukraine, cho rằng Zelensky không ưa Trump và đang can thiệp bầu cử Mỹ. Bình luận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gây ra phẫn nộ từ các nhân vật của Cộng Hòa, với việc Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) yêu cầu ông sa thải đại sứ của Ukraine tại Hoa Kỳ, trong khi một nhóm của Hạ viện đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi cho rằng sự xuất hiện gần đây của Zelensky đồng nghĩa với việc can thiệp vào cuộc bầu cử.Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình của Hạ viện James Comer (R-Ky.) vào sáng thứ Tư đã tiến hành một cuộc điều tra về chuyến đi của Zelensky tới Pennsylvania, cho rằng chuyến thăm một nhà máy cung cấp đạn dược cho Ukraine là một điểm dừng chân trong chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris.Đảng Cộng hòa đã lên án chuyến thăm hôm thứ Ba, đặc biệt là sau khi Zelensky đưa ra những bình luận chỉ trích về người bạn đồng hành tranh cử của cựu Tổng thống Trump, Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio), trong một cuộc phỏng vấn riêng.Zelensky đã đến thăm nhà máy cùng với những người Dân chủ Pennsylvania, bao gồm Thống đốc Josh Shapiro (D). Các thống đốc thường xuất hiện tại các sự kiện như vậy ở tiểu bang của họ, và những người tham dự khác bao gồm các quan chức chủ yếu là Dân chủ đại diện cho khu vực Scranton. Tuy nhiên, Johnson và Comer cho biết việc xuất hiện cùng một nhân vật chính trị từng là ứng cử viên tranh cử cho vị trí phó tướng của Harris khiến cho việc dừng lại này mang tính chính trị."Cơ sở này nằm trong một tiểu bang chiến trường có nhiều tranh chấp về mặt chính trị, do một người đại diện chính trị hàng đầu cho Kamala Harris lãnh đạo và không mời một đảng viên Cộng hòa nào vì - cố ý - không có đảng viên Cộng hòa nào được mời. Chuyến tham quan này rõ ràng là một sự kiện vận động tranh cử mang tính đảng phái được thiết kế để giúp đảng Dân chủ và rõ ràng là can thiệp vào cuộc bầu cử", Johnson viết cho Zelensky hôm thứ Tư."Tôi yêu cầu ông sa thải ngay lập tức Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, Oksana Markarova", ông nói thêm, đồng thời viết rằng bà không còn có thể "phục vụ công bằng và hiệu quả với tư cách là một nhà ngoại giao tại quốc gia này".Đảng Dân chủ bác bỏ bình luận của Johnson và Comer là một ví dụ khác cho thấy Đảng Cộng hòa quay lưng lại với một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. “Trong khi Tổng thống Zelensky đấu tranh cho tự do và pháp quyền thay mặt cho các nền dân chủ trên toàn thế giới, Donald Trump và những người theo chủ nghĩa MAGA hèn nhát của ông ta liên tục đứng về phía Vladimir Putin,” Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.), đảng viên Dân chủ hàng đầu trong ban giám sát, cho biết trong một tuyên bố.Chuyến thăm của Zelensky được Pennsylvania mô tả là ông thực hiện “một chuyến đi đặc biệt đến Pennsylvania để thăm những người lao động Pennsylvania đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine”.Chuyến thăm Pennsylvania của Zelensky giống với chuyến đi đến Utah vào tháng 7, nơi ông gặp Thống đốc đảng Cộng hòa Spencer Cox và ký một biên bản ghi nhớ với các nhà lãnh đạo tiểu bang. Trong cả hai trường hợp, các nhà lãnh đạo tiểu bang đều bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.Trong khi đảng Cộng hòa tập trung vào chuyến thăm Pennsylvania của Zelensky, thì chính cuộc phỏng vấn mà tổng thống Ukraine thực hiện đã gây ra sự chỉ trích của đảng Cộng hòa.Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New Yorker được công bố vào Chủ Nhật, Zelensky gọi Vance là “quá cực đoan” vì quan điểm của ông về Ukraine và gợi ý rằng thượng nghị sĩ nên nghiên cứu về Thế chiến thứ II. TNS Vance đã kêu gọi chấm dứt sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine và để Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga trong một thỏa thuận hòa bình."Ý tưởng rằng thế giới nên chấm dứt cuộc chiến này bằng cái giá phải trả của Ukraine là không thể chấp nhận được", Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.Zelensky đã có giọng điệu thận trọng hơn đối với Trump, nói rằng họ đã có những cuộc trò chuyện tốt đẹp qua điện thoại nhưng ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa "không thực sự biết cách ngăn chặn chiến tranh, ngay cả khi ông ấy có thể nghĩ rằng mình biết cách".⦿ ---- Hezbollah đã đưa ra tuyên bố hôm thứ năm trong đó họ tuyên bố rằng họ đã pháo kích vào cơ sở Rafael của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở khu Zevulun gần thành phố Haifa. IDF vẫn chưa thừa nhận cuộc tấn công này. Tuy nhiên, trước đó họ đã nói rằng 45 quả rocket đã được phóng từ Lebanon về phía lãnh thổ Israel. Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã nhắm vào một số địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã tấn công cơ sở hạ tầng trên biên giới giữa Syria và Lebanon, nơi được cho là Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí. "Các máy bay chiến đấu của Không quân gần đây đã tấn công các cơ sở hạ tầng trên biên giới Syria-Liban, nơi được tổ chức khủng bố Hezbollah sử dụng để chuyển vũ khí từ Syria cho Hezbollah ở Lebanon. Hezbollah sử dụng các phương tiện chiến tranh này chống lại công dân của Nhà nước Israel", IDF cho biết trên kênh Telegram của mình. Quân Israel tái khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục nỗ lực phá hủy năng lực quân sự và cơ sở hạ tầng "của tổ chức khủng bố Hezbollah".⦿ ---- Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố hôm thứ Năm rằng Israel và các đồng minh của Israel là "những kẻ khủng bố lớn nhất" vì họ đặt mạng sống của thường dân ở Gaza và Lebanon vào vòng nguy hiểm. Pezeshkian phát biểu vào cuối chuyến đi kéo dài ba ngày tới New York, nơi ông tham dự phiên họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc: "Chế độ Zionist và những người ủng hộ họ là những kẻ khủng bố lớn nhất, vì họ dễ dàng ném bom những người dân vô tội ở Gaza và Lebanon, và phá hủy nhà cửa của họ bằng các công cụ và sức mạnh mà họ có. Họ đã đóng cửa các con đường và không cho nước, thực phẩm và thuốc men đến được với [người dân]."Trước đó, nguyên thủ quốc gia Iran tuyên bố rằng các hành động của Israel ở Lebanon không thể không được đáp trả và cảnh báo về những hậu quả "không thể đảo ngược" nếu xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm cho biết ông không ra lệnh cho quân đội giảm bớt các cuộc tấn công vào các địa điểm của Hezbollah ở Lebanon, phủ nhận các báo cáo trước đó của phương tiện truyền thông, theo tuyên bố của văn phòng thủ tướng. "Thủ tướng đã chỉ thị cho IDF tiếp tục chiến đấu với toàn lực và theo các kế hoạch đã được trình lên ông ấy", Văn phòng thủ tướng cho biết.Ngoài ra, văn phòng của Netanyahu cho biết các báo cáo của các đài truyền thông tuyên bố rằng chính phủ Israel sắp chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 21 ngày với Hezbollah. "Đây là đề xuất của Hoa Kỳ và Pháp mà thủ tướng thậm chí còn không phản hồi", tuyên bố viết.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders đã đưa ra Nghị quyết chung về sự không chấp thuận (JRD) hôm thứ Tư, trong một nỗ lực lâu dài nhằm ngăn chặn việc bán vũ khí "vô đạo đức" của Hoa Kỳ cho Israel trị giá hơn 20 tỷ đô la. Mặc dù Israel "có quyền đáp trả cuộc tấn công khủng khiếp của Hamas vào ngày 7 tháng 10", nhưng việc gửi thêm vũ khí cho "chính phủ cực đoan" của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ vừa "vô đạo đức vừa bất hợp pháp", theo Sanders.Israel đã "tiến hành cuộc chiến tranh toàn diện chống lại người dân Palestine, giết chết hơn 41.000 người Palestine và làm bị thương hơn 95.000 người - với 60% trong số đó là phụ nữ, trẻ em hoặc người già", ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng vai trò của Hoa Kỳ trong "tội ác" này phải chấm dứt.Sanders đã tham khảo Đạo luật Viện trợ nước ngoài năm 1961 và Đạo luật Kiểm soát xuất cảng vũ khí trong nỗ lực ngăn chặn việc bán thêm các loại Đạn dược tấn công trực tiếp chung (JDAM), đạn pháo tăng 120mm, đạn cối nổ mạnh 120mm, năm mươi máy bay F-15IA mới, Xe chiến thuật hạng trung M1148A1P2 đã được sửa đổi và hỏa tiễn không đối địa JDAM nâng cao.⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng trong khi Israel có mọi quyền tự vệ và bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Hamas, thì "hàng chục nghìn nạn nhân dân sự ở Palestine là không thể biện minh được". Đây có thể là "nguồn gốc nguy hiểm của sự thù hận, đe dọa và sẽ đe dọa đến an ninh của mọi người, bao gồm cả an ninh của Israel, vào ngày mai", Macron nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình tại phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.Ông nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn là hoàn toàn cần thiết, trong khi viện trợ nhân đạo cần phải đến "hàng loạt" ở Gaza. Macron cho biết cần phải lật sang một trang mới trong khu vực, nhấn mạnh rằng "cần phải im tiếng súng" và giải pháp hai nhà nước phải được thực hiện. Nói về những leo thang có thể xảy ra ở Trung Đông, tổng thống Pháp kêu gọi cả Israel và Hezbollah kiềm chế không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, tuyên bố rằng "không được có chiến tranh ở Lebanon".⦿ ---- Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết 72 người và làm bị thương 392 người hôm thứ Tư. Các cuộc không kích hôm Thứ Tư nhắm vào các kho vũ khí do Hezbollah sử dụng, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Vào sáng sớm, IDF đã chặn được một tên lửa phóng từ Lebanon về phía miền trung Israel.⦿ ---- Israel đang san phẳng nhiều khu vực của thị trấn Bờ Tây, phá hủy cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp trong các hoạt động mà Israel cho biết là nhằm mục đích tiêu diệt khủng bố và người dân cho rằng có vẻ như được thiết kế để gửi đi một thông điệp đáng ngại. Video cho thấy binh lính Israel cản trở những người ứng phó khẩn cấp, theo tờ New York Times đưa tin. "Chúng tôi đã chứng kiến xe ủi đất của họ xé nát đường phố, phá hủy các doanh nghiệp, hiệu thuốc, trường học. Họ thậm chí còn san phẳng sân bóng đá của thị trấn và một cái cây giữa đường", Kamal Abu al-Rub, một quan chức địa phương ở phía bắc Bờ Tây cho biết. "Mục đích của tất cả những điều này là gì?"Israel cho biết họ đang truy đuổi Hamas và các chiến binh khác, báo cáo rằng họ đã tìm thấy kho vũ khí trong hoạt động mới nhất trong khi giết chết 23 người và bắt giữ 45 người. Quân đội nói với tờ NY Times rằng họ đang cố gắng tránh "làm hỏng cơ sở hạ tầng thiết yếu" ở Bờ Tây khi rà phá bom mìn trên đường hoặc phá hủy các kho vũ khí được cất giấu trên tài sản tư nhân. Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận rằng "các hoạt động trong khu vực đó đã gây ra thiệt hại không thể tránh khỏi đối với một số công trình dân sự". Cư dân của thị trấn Jenin và Tulkarm cho biết họ chưa bao giờ phải chịu sự tàn phá như vậy đối với đường sá và cơ sở hạ tầng của họ.Video cho thấy ủng hộ lời kể của cư dân, theo tờ NY Times. Hệ thống cống rãnh và đường ống nước cũng đã bị phá hủy, và dịch vụ internet, điện và điện thoại đã bị cắt. Một chủ doanh nghiệp cho biết cửa hàng của ông đã bị hư hại 10 lần trong các cuộc đột kích kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Ông không còn thay thế tất cả mọi cửa sổ bị vỡ nữa và tin rằng việc phá hoại doanh nghiệp là cố ý.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine ho6m thứ năm trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky có chuyến thăm Hoa Kỳ. Thông báo này bao gồm hơn 8 tỷ đô la hỗ trợ an ninh, được chia thành 5,5 tỷ đô la trong Quyền rút quân của Tổng thống (Presidential Drawdown Authority) để tăng cường cắt giảm thiết bị cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ của Hoa Kỳ và 2,4 tỷ đô la khác trong hỗ trợ an ninh thông qua Sáng kiến ​​hỗ trợ an ninh Ukraine của Bộ Quốc phòng.Chính quyền Hoa Kỳ cũng đang xóa bỏ việc cung cấp vũ khí tầm xa chung (JSOW), các khẩu đội phòng không Patriot bổ sung và tên lửa Patriot. Cuối cùng, Ba5ch O61c đang mở rộng hỗ trợ cho việc đào tạo phi công F-16 của Ukraine.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Hoa Kỳ ho6m thứ năm về gói viện trợ quân sự mới trị giá 8 tỷ đô la, cam kết đất nước của ông sẽ sử dụng các loại vũ khí được trao tặng "theo cách hiệu quả và minh bạch nhất". Viết trên ma5ng X, Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoa Ky2 vì đã gửi "một khẩu đội phòng không Patriot bổ sung, các khả năng phòng không và máy bay đánh chặn khác, máy bay không người lái, tên lửa tầm xa và đạn dược không đối đất, cũng như các khoản tiền để củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine", đồng ý đào tạo phi công Ukraine và cam kết sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga do hoạt động quân sự của nước này."Ukraine và Hoa Kỳ vẫn là đồng minh thân thiết, tận tụy bảo vệ tự do, mạng sống con người và an ninh chung ở châu Âu và nhiều nơi khác. Chúng tôi luôn đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng tại Hoa Kỳ và người dân Mỹ đối với mục tiêu chính đáng của Ukraine là đánh bại sự xâm lược của Nga", Zelensky kết luận.⦿ ---- Putin dọa nổ bom hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất những cập nhật quan trọng cho chiến lược hạt nhân của Nga vào thứ Tư, viện dẫn tình hình quân sự-chính trị toàn cầu đang diễn biến nhanh chóng. "Chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra hành động xâm lược chống lại Nga và Belarus với tư cách là thành viên của Nhà nước Liên minh. Tất cả những vấn đề này đã được thống nhất với phía Belarus, với Tổng thống Belarus, bao gồm cả trường hợp kẻ thù, sử dụng vũ khí thông thường, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền của chúng tôi", Putin phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.Tiếp theo trong cuộc họp, tổng thống Nga đã đề cập đến kế hoạch mở rộng danh sách các quốc gia và liên minh phải chịu sự răn đe hạt nhân, nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét việc tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nếu thông tin tình báo đáng tin cậy chỉ ra một cuộc tấn công xuyên biên giới lớn, bao gồm máy bay chiến lược, tên lửa hành trình, máy bay không người lái hoặc vũ khí siêu thanh.⦿ ---- Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng các mối đe dọa về vũ khí hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không hiệu quả. "Ngoài bắt chẹt hạt nhân, Liên bang Nga không có gì, không có công cụ nào khác để đe dọa thế giới. Những công cụ này sẽ không hiệu quả", ông viết trong một bài đăng trên điện tín.Trước đó, Putin đã đưa ra các đề xuất mới liên quan đến chiến lược hạt nhân của Moscow, đồng thời nói thêm rằng nếu kẻ thù tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng", Nga có quyền tự vệ bằng vũ khí hạt nhân.⦿ ---- Hoa Kỳ sẽ cung cấp một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraine, trị giá 375 triệu đô la, theo Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố vào thứ Tư. "Gói vũ khí quan trọng cần thiết khẩn cấp" bao gồm đạn dược bổ sung và hỗ trợ cho HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn chùm, xe bọc thép, xe chống phục kích chống mìn (MRAP) và xe chiến thuật hạng nhẹ cùng với tàu tuần tra, vũ khí hạng nhẹ, tên lửa Javelin, tên lửa ống phóng, tên lửa theo dõi quang học, tên lửa dẫn đường bằng dây (TOW), tên lửa AT-4, "cũng như phụ tùng thay thế, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển"."Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Ukraine chống lại hành động xâm lược tàn bạo của Nga", Blinken cho biết, đồng thời nói thêm rằng gói viện trợ mới sẽ được triển khai "nhanh nhất có thể".⦿ ---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết số lượng các quốc gia tham gia vào các cuộc chiến tranh "bên ngoài biên giới của họ" đã tăng lên mức "chưa từng thấy kể từ năm 1945" và kết thúc Thế chiến thứ hai. Phát biểu tại phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA), Sanchez lưu ý rằng số lượng các cuộc xung đột trên thế giới đang "tăng lên", đồng thời nói thêm rằng bạo lực mà ông cho là có thể quan sát được trên thế giới hiện nay là "triệu chứng của một căn bệnh toàn cầu".Ông cũng mô tả cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine là Putin đang tiến hành chiến tranh không chỉ chống lại người dân Ukraine mà còn "chống lại toàn bộ cộng đồng quốc tế". Sanchez bày tỏ sự ủng hộ đối với công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và mời nhiều quốc gia hơn tham gia vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình mới dành riêng cho việc tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Đồng thời, Sanchez lên án cái chết của "những thường dân vô tội" ở Lebanon và kêu gọi giảm leo thang.⦿ ---- Nam Hàn: Gần 19.000 cặp đôi đã kết hôn trong tháng 7, tăng 32,9% so với năm trước, theo chính phủ cho biết hôm thứ Tư. Con số cao nhất mọi thời đại của tháng 7 được thúc đẩy một phần bởi các khoản trợ cấp tiền mặt bình quân đầu người là 2,5 triệu won (1.880 đô la), kết hợp với nhiều cơ hội nhà ở hơn cho những cặp đôi mới cưới.Một chương trình của chính phủ cũng thúc đẩy xu hướng này, cung cấp tới 500 triệu won (375 ngàn USD) tiền vay với lãi suất hàng năm là 1%. Các cặp đôi đủ điều kiện nếu họ có con ruột dưới 2 tuổi hoặc nếu họ đã nhận con nuôi trong vòng hai năm qua.Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, tổng cộng có 18.811 cặp đôi mới cưới đã nộp đơn đăng ký kết hôn, tăng so với 14.153 cặp cùng kỳ năm ngoái. Liệu sự gia tăng về số lượng các cặp đôi kết hôn có chuyển thành số lượng trẻ sơ sinh nhiều hơn hay không vẫn còn phải chờ xem.Nam Hàn đã chứng kiến tổng cộng 20.601 trẻ sơ sinh vào tháng 7, tăng 7,9% so với một năm trước. Đây là một sự phát triển đáng chú ý, vì con số này đã ghi nhận tám năm liên tiếp giảm cho đến năm ngoái kể từ năm 2016. Tỷ lệ sinh tổng thể của quốc gia này đã giảm xuống mức thấp nhất toàn cầu là 0,72 hồi năm ngoái.⦿ ---- Xăng dầu chuẩn bị tăng giá. Cục An toàn và Thực thi Môi trường (BSEE) tại Hoa Kỳ đã báo cáo vào thứ Tư rằng khoảng 29,18% sản lượng dầu hiện tại và 16,85% sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Mexico đã bị đóng cửa do Bão Helene.BSEE cho biết 17 giàn khai thác, hay 4,58% trong số 371 giàn có người điều khiển tại Vịnh, đã được sơ tán. Ngoài ra, một giàn khoan không có vị trí động, chiếm 20% loại giàn khoan này, cũng đã được sơ tán, trong khi ba giàn khoan có vị trí động đã được di dời đến nơi an toàn, chiếm 14,3% trong số các giàn khoan hiện đang hoạt động. BSEE đang phối hợp với các nhà khai thác và cơ quan để đảm bảo hoạt động trở lại bình thường sau cơn bão một cách an toàn.⦿ ---- Tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập một số hãng cung cấp dịch vụ internet tại Hoa Kỳ, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư. Cuộc đột nhập, được các quan chức Hoa Kỳ đặt tên là Salt Typhoon, đã xảy ra "trong những tháng gần đây" khi tin tặc tìm kiếm dữ liệu nhạy cảm hoặc đặt nền móng cho các cuộc tấn công mạng. Không rõ thiệt hại đã gây ra là bao nhiêu và tin tặc có thể đã truy cập được thông tin gì. Đại sứ quán Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận của WSJ.⦿ ---- Hội đồng Trọng tài, do United States Steel Corporation và United Steelworkers (USW) cùng lựa chọn để giải quyết các tranh chấp giữa họ, đã ra phán quyết hôm thứ Tư rằng công ty đã đáp ứng "tất cả các điều kiện của điều khoản kế nhiệm trong Thỏa thuận Lao động Cơ bản (BLA) với USW", đồng thời nói thêm rằng không cần thực hiện thêm hành động nào nữa đối với giao dịch tiếp quản giữa US Steel và Nippon Steel Corp.Theo Hội đồng Trọng tài, hãng sản xuất thép Nhật Bản đã "công nhận USW là đại diện thương lượng cho các nhân viên do USW đại diện tại US Steel", đưa ra lời đảm bảo hợp lý rằng họ sẽ tôn trọng mọi cam kết do US Steel đưa ra và "tiếp nhận mọi thỏa thuận của USW". Trong thời hạn của BLA, hãng thép Nhật Nippon Steel đã hứa sẽ đầu tư ít nhất 1,4 tỷ đô la vào các cơ sở do USW đại diện, không tiến hành sa thải và bảo vệ "lợi ích tốt nhất" của US Steel.⦿ ---- California: Hai người bị thương và một nghi phạm đã bị bắt sau vụ nổ bom tại tòa án Quận Santa Barbara vào sáng thứ Tư. Theo Cảnh sát Quận Santa Barbara, một người đàn ông được cho là đã kích nổ một quả bom tự chế tại tòa án ở Santa Maria vào khoảng 8:50 giờ sáng. Santa Maria nằm ở Bờ biển Trung tâm, cách Santa Barbara khoảng một giờ về phía bắc theo Đường cao tốc 101.Người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Raquel Zick cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng người bị tình nghi, một người đàn ông trưởng thành, đã bị bắt giữ ngay lập tức và hai nạn nhân bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.⦿ ---- Thống đốc Gavin Newsom đã ký ba dự luật thành luật hôm thứ Tư nhằm mục đích giảm thiểu các hoạt động dầu khí gây ô nhiễm gần trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em ở California. Các dự luật bao gồm một dự luật do Nghị viên Isaac Bryan (D-Los Angeles) soạn thảo liên quan đến hoạt động của các giếng dầu khí ở Inglewood.Đạo luật AB 3233: Cung cấp cho các thành phố và quận quyền hạn lớn hơn để áp đặt các hạn chế đối với hoạt động khai thác khí đốt. Do Nghị viên Dawn Addis (D-Morro Bay) soạn thảo, luật này cho phép chính quyền địa phương cấm các hoạt động dầu khí mới trong cộng đồng của họ.Đạo luật AB 1866: Luật này tăng phí đối với các giếng dầu khí nhàn rỗi và thực thi các quy định chặt chẽ hơn được thiết kế để bịt kín các giếng một cách an toàn nhằm ngăn ngừa rò rỉ và ô nhiễm. Luật này áp dụng cho các giếng nhàn rỗi không còn được sử dụng nữa nhưng chưa được ngừng hoạt động đúng cách.Đạo luật AB 2716: Luật mới cấm hoạt động của các giếng dầu và khí đốt có sản lượng dầu thấp trong một mỏ dầu ở Baldwin Hills Conservancy. Một khoản tiền phạt 10.000 đô la mỗi tháng sẽ được áp dụng cho giếng cho đến khi chúng được bịt kín và bỏ hoang. Số tiền đó sẽ tài trợ cho các dự án cộng đồng, như việc tạo ra các công viên, theo thông cáo báo chí từ văn phòng thống đốc.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát đã tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng trong việc tìm kiếm nhân chứng của vụ nổ súng chết người hôm thứ Ba tại Santa Ana. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 3:30 giờ chiều thứ Hai tại khu 400 phố West Camile. Khi cảnh sát Santa Ana tới hiện trường, họ biết được hai nạn nhân đang được đưa đến bệnh viện.Steven Garcia, 20 tuổi, cư dân Santa Ana, đã chết do súng bắn, các nhà chức trách cho biết. Một thanh niên 15 tuổi cũng bị bắn được cho là sẽ sống sót, cảnh sát cho biết. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được yêu cầu gọi cho cảnh sát theo số 714-245-8390. Orange County Crime Stoppers sẽ chấp nhận các thông tin ẩn danh theo số 855-TIP-OCCS.⦿ ---- Bản tin sau đây dịch từ AP:. Sông Mê Kông là tuyến đường sống của hàng triệu người ở sáu quốc gia mà nó chảy qua trên đường từ thượng nguồn ra biển, duy trì nghề cá nội địa lớn nhất thế giới và những cánh đồng lúa trù phú ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.Kế hoạch xây dựng một kênh đào lớn nối sông Mê Kông với một cảng trên bờ biển riêng của Campuchia trên Vịnh Thái Lan đang làm dấy lên hồi chuông cảnh báo rằng dự án này có thể tàn phá hệ thống lũ lụt tự nhiên của con sông, làm hạn hán trở nên tồi tệ hơn và tước đi nguồn phù sa giàu dinh dưỡng đã giúp Việt Nam trở thành nước xuất cảng gạo lớn thứ ba thế giới của nông dân ở đồng bằng.Campuchia hy vọng rằng kênh đào Funan Techo trị giá 1,7 tỷ đô la, được xây dựng với sự giúp đỡ của Trung Quốc, sẽ hỗ trợ cho tham vọng xuất khẩu trực tiếp từ các nhà máy dọc theo sông Mê Kông mà không phụ thuộc vào Việt Nam, kết nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh Kep trên bờ biển phía nam của Campuchia.Tại lễ khởi công vào ngày 5 tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết kênh đào sẽ được xây dựng "bất kể chi phí là bao nhiêu". Ông cho biết, bằng cách giảm chi phí vận chuyển đến cảng biển nước sâu duy nhất của Campuchia tại Sihanoukville, kênh đào sẽ thúc đẩy "uy tín quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển của Campuchia".Sông Mê Kông chảy từ Trung Quốc qua Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Theo Quỹ Động vật hoang dã Thế giới phi lợi nhuận, sông Mê Kông hỗ trợ nghề cá chiếm 15% sản lượng đánh bắt nội địa toàn cầu, trị giá hơn 11 tỷ đô la hàng năm. Lũ lụt trong mùa mưa khiến Đồng bằng sông Cửu Long trở thành một trong những vùng nông nghiệp năng suất nhất thế giới.Con sông đã bị phá vỡ do các đập được xây dựng ở thượng nguồn tại Lào và Trung Quốc hạn chế lượng nước chảy xuống hạ lưu, trong khi mực nước biển dâng cao đang gặm nhấm rìa phía nam của Đồng bằng sông Cửu Long dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.Brian Eyler, giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington, cảnh báo rằng các bờ kè cao dọc theo kênh đào rộng 100 mét (328 feet), sâu 5,4 mét (17,7 feet) sẽ ngăn nước lũ chứa đầy phù sa chảy về hạ lưu vào Việt Nam. Điều đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở vựa lúa của Việt Nam và vùng đồng bằng ngập lụt của Campuchia, một khu vực trải dài trên diện tích khoảng 1.300 km2 (501 dặm vuông).Đồng bằng sông Cửu Long khô hạn là mối lo ngại đối với ngành nông nghiệp của Việt Nam, nơi cung cấp 12% nền kinh tế. Các tỉnh An Giang và Kiên Giang ở phía tây nam có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mạng lưới sông ngòi chằng chịt của đồng bằng cắt ngang những cánh đồng xanh là rất quan trọng đối với kế hoạch trồng "lúa chất lượng cao, phát thải thấp" của Việt Nam trên 1 triệu ha đất nông nghiệp vào năm 2030. Mục tiêu là cắt giảm khí nhà kính làm nóng trái đất, giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận cho nông dân.Ông Nguyễn Văn Nhựt, giám đốc công ty xuất cảng gạo Hoàng Minh Nhật cho biết, nước từ sông "thiết yếu" không chỉ đối với hơn 100 triệu người dân Việt Nam mà còn đối với an ninh lương thực toàn cầu.Lượng gạo xuất cảng của Việt Nam là 8,3 triệu tấn (9,1 tấn Mỹ) vào năm 2023 chiếm 15% lượng gạo xuất cảng toàn cầu. Hầu hết được trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Lượng phù sa do sông bồi đắp đã giảm và những gián đoạn tiếp theo sẽ làm độ mặn trong khu vực trở nên tồi tệ hơn, gây tổn hại đến hoạt động nông nghiệp, ông Nhật cho biết. "Đây sẽ là mối quan tâm lớn đối với ngành nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long", ông nói.⦿ ---- Hội đồng giám sát Quận Cam đã bỏ phiếu đồng thuận hôm thứ Ba để khiển trách đồng nghiệp, sau khi công ty luật và nhà riêng của ông bị FBI đột kích và con gái ông phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng liên quan đến một tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ một phần bằng tiền ngân sách từ văn phòng Giám sát của ông. Andrew Đỗ không tham dự cuộc họp hội đồng vào thứ Ba.Giám sát viên Vicente Sarmiento, người đề xuất khiển trách, lưu ý rằng hội đồng không thể cách chức Đỗ. "Chúng tôi không có quyền đó", ông nói. Nhưng ông cho biết cử chỉ "mang tính biểu tượng" này rất quan trọng để công chúng biết rằng hội đồng coi trọng các cáo buộc. "Tôi không thích đưa vấn đề này ra trước công chúng hoặc coi nhẹ nó", Sarmiento nói.Mặc dù Đỗ không bị nêu tên là bị đơn trong vụ kiện của quận được đệ trình vào tháng trước chống lại hai tổ chức phi lợi nhuận bị cáo buộc đã "biển thủ" tiền quỹ cho một chương trình giúp cung cấp thực phẩm cho người dân trong thời kỳ đại dịch, "văn phòng của ông ấy là tâm điểm của hành vi làm thất thoát tiền quỹ", Sarmiento nói.Sarmiento thừa nhận rằng cuộc bỏ phiếu khiển trách "hoàn toàn mang tính biểu tượng, nhưng điều đó quan trọng". Ít nhất, có "những sự thật không thể chối cãi về chủ nghĩa gia đình trị", Sarmiento nói, ám chỉ đến con gái của Andrew Đỗ là cô Rhiannon Đỗ, người đã làm việc cho một trong những tổ chức phi lợi nhuận, Viet America Society, đã bị quận kiện.Andrew Đỗ sẽ rời chức vụ vào cuối năm vì mãn nhiệm. Ông đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức khi chính quyền điều tra các cáo buộc VAS gian lận chi tiêu tiền cứu trợ COVID-19. Quận đã kiện VAS vào tháng trước, cáo buộc Chủ tịch Peter Pham của VAS đã biển thủ hàng triệu đô la tiền cứu trợ đại dịch dành cho việc cung cấp bữa ăn cho những cư dân có nhu cầu. Tổ chức Hand to Hand Relief, đơn vị ký hợp đồng phụ với VAS, cũng đã bị kiện.Các viên chức VAS phản bác rằng họ đã chi tiền cho chương trình thực phẩm nhưng gặp khó khăn trong thời gian đại dịch khi thu thập tất cả các giấy tờ để chứng minh tất cả các lần giao hàng. Vào tháng 8, cảnh sát liên bang đã đột kích vào nhà của Pham và Rhiannon Do, cùng với các địa điểm khác có liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền quỹ, bao gồm cả nhà của Andrew Do.⦿ ---- HỎI 1: Tỷ lệ cận thị toàn cầu cao nhất ở Châu Á: với 85% trẻ em ở Nhật Bản và 73% ở Nam Hàn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Tạp chí Nhãn khoa Anh (British Journal of Ophthalmology) gần đây đã công bố một nghiên cứu nêu bật sự gia tăng đáng lo ngại về cận thị ở trẻ em, với 1/3 trẻ hiện đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Cận thị, còn được gọi là phải nhìn tầm gần, đang trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu ngày càng gia tăng và dự đoán cho thấy hàng triệu trẻ em nữa sẽ bị ảnh hưởng vào năm 2050. Nghiên cứu mới này do Đại học Tôn Dật Tiên ở Quảng Châu, Trung Quốc thực hiện, đưa ra các dự báo cập nhật trên sáu châu lục để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề.Nghiên cứu bao gồm 311 nghiên cứu có sự tham gia của hơn 5,4 triệu người tham gia từ 50 quốc gia. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ cận thị cao nhất ở Châu Á, với 85% trẻ em ở Nhật Bản và 73% ở Nam Hàn bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hơn 40% trẻ em ở Trung Quốc và Nga bị cận thị. Ngược lại, Paraguay và Uganda báo cáo một số tỷ lệ thấp nhất ở mức khoảng 1%, trong khi Vương quốc Anh, Ireland và Hoa Kỳ trung bình khoảng 15%.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Có tới 14,3 triệu người Mỹ đang chăm sóc cựu chiến binh bị bệnh hoặc tàn tật?ĐÁP 2: Đúng vậy. Có tới 14,3 triệu người Mỹ đang chăm sóc cựu chiến binh bị bệnh hoặc tàn tật.Hàng triệu người Mỹ đang chăm sóc cựu chiến binh, đặt tiền bạc và sức khỏe tâm thần của họ vào thế nguy hiểm để giúp đỡ những người đã phục vụ đất nước. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng hiện nay có hơn 14 triệu người Mỹ đang chăm sóc hàng ngày cho các quân nhân hoặc cựu chiến binh bị thương, bị bệnh hoặc bị thương. Và dữ liệu cho thấy rằng việc chăm sóc đang gây ra hậu quả.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn 40% người chăm sóc cho các cựu chiến binh trẻ tuổi từ 60 tuổi trở xuống đáp ứng các tiêu chí về khả năng bị trầm cảm. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người chăm sóc đã chi hơn 8.500 đô la tiền túi mỗi năm để giúp đỡ các cựu chiến binh và việc chăm sóc của họ khiến họ phải từ bỏ 4.000 đô la một năm tiền thu nhập bổ sung.Chi tiết: