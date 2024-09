Alabama: Ít nhất 4 người chết và 20 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại một khu vui chơi giải trí.

.

- Alabama: Ít nhất 4 người chết và 20 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại một khu vui chơi giải trí

- Bản tuyên bố ủng hộ bà Harris ký tên 741 cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao, bao gồm 233 tướng lĩnh và sĩ quan chỉ huy (có 15 tướng bốn sao, 10 cựu bộ trưởng nội các... kể cả Cộng hòa.

- Cộng Hòa toàn quốc thúc giục Nebraska đổi luật về đếm phiếu đại cử tri: nếu đổi thành người thắng phiếu phổ thông sẽ thắng toàn bộ 5 phiếu đại cử tri, thì Trump sẽ thắng Nebraska và huề 269-269 phiếu đại cử tri, và Hạ Viện liên bang sẽ chọn giữa Harris-Trump.

- Các tỷ phú Mỹ bơm tiền nhiều triệu đô cho 2 ban tranh cử của Trump và Harris

- Nhà văn Sabrina Haake (cựu đảng viên Cộng Hòa) và là luật sư Hiến pháp trong 25 năm, nói cần thấy Trump là bạo lực, viết "Trump đã đề nghị trả các hóa đơn pháp lý cho bất kỳ ai đấm những kẻ la ó ông; đề nghị bắn những người biểu tình ôn hòa tại Quảng trường Lafayette; nói rằng "những người theo Tu chính án thứ 2 [tự do có súng]" có thể hạ gục Hillary Clinton; khuyến khích treo cổ Mike Pence; nghiêm túc thảo luận về việc hành quyết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Milley... dẫn tới đe dọa đánh bom tại các bệnh viện và trường tiểu học ở Springfield, Ohio sau khi Trump và Vance bịa chuyện người nhập cư ăn thịt chó méo hàng xóm."

- Bà Harris: chấp nhận tranh luận trên CNN ngày 23/10.

- Trump: đã quá muộn để tranh luận nữa

- Dân MAGA rủ nhau tin vào tin giả: Ca sĩ da đen Janet Jackson nói bà Harris có mẹ là Ấn Độ, nhưng cha là da trắng

- Vu khống trắng trợn: quảng cáo Cộng Hòa tấn công Dân biểu Vicente Gonzalez (Dân Chủ, TX)

- Israel: khoảng 150 tên lửa, tên lửa hành trình và máy bay không người lái đã phóng từ Lebanon và Iraq vào Israel kể từ đêm Thứ Bảy.

- Thủ tướng Israel: Hezbollah sẽ nhận được thông điệp cứng rắn của Israel

- Iran: Israel đã tạo ra địa ngục thực sự ở Gaza, bom khắp nơi vào dân thường, ngăn cản viện trợ nhân đạo và tố cáo Mỹ giúp Israel tạo ra địa ngục

- Hàng ngàn người biểu tình khắp Israel đòi thỏa thuận với Hamas để cứu con tin

- Israel: đã giết 16 chiến binh Hezbollah ở Lebanon hôm Thứ Sáu, có các chỉ huy cấp cao của Radwan Force

- Gaza: ít nhất 22 người chết khi Israel dội bom 1 trường học, 30 người khác bị thương. Phần lớn thương vong là phụ nữ và trẻ em.

- Gaza: 41.391 người Palestine chết kể từ ngày 7 tháng 10/2023 và 95.760 người bị thương.

- Pin của máy bộ đàm do nhóm Hezbollah sử dụng đã phát nổ do tẩm chất nổ mạnh được gọi là PETN.

- Nga: các nước phương Tây đang chung sức chống Nga.

- Nga: Nga sẽ không tham gia "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" do Ukraine tổ chức

- Anh: Mohamed Al Fayed, cựu giám đốc của Harrods và là cha của Dodi Fayed, người đã chết cùng Công nương Diana trong tai nạn xe hơi năm 1997, đã hiếp dâm vài chục thiếu nữ

- Thành phố thô lỗ nhất, theo thứ tự từ 1 tới 10, trong đó thô lỗ nhất Caliofrnia là Oakland: Miami, Philadelphia, Tampa (Florida), Louisville (Kentucky), Oakland (CA), Boston, Memphis (Tennessee), Las Vegas, Long Beach (CA), Charlotte (North Carolina).

- Thành phố ít thô lỗ nhất, theo thứ tự từ 1 tới 10, tuyệt vời lịch sự nhất California là San Diego rồi tới San Jose: Omaha (Nebraska), Minneapolis, San Diego, Columbus (Ohio), Kansas City (Missouri), Milwaukee, Indianapolis, San Jose (CA), Raleigh (N.C.).

- San Francisco: cô Kylie Robinson được thành phố nói cha cô đã chết, mấy năm sau có người thấy cha cô đi bụi đời ngoài phố, cô suy tính kiện thành phố.

- California: để hộp các-tông đựng 1 triệu đô trong xe, vào tập gym, tập xong, ra thấy cửa kính vỡ, 1 triệu đô biến mất

- California: cô giáo chết trong khi phẫu thuật bơm ngực, bác sĩ và y tá đi tù.

- Quận Cam: chận xe, bắt 1 người, tịch thu hơn 100 pound thuốc viên gây nghiện fentanyl

- HỎI 1: Nhiều con mèo cũng ưa thích giỡn trò đi lấy đồ cho người, y như chó? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thể thao sức bền, như đi xe đạp đường xa, sẽ tốt cho sức khỏe, giảm huyết áp, giảm mỡ nhưng chưa chắc giảm cân? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Ít nhất 4 người đã chết và "hàng chục" người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại một khu vui chơi giải trí ở Birmingham, Alabama, Sở Cảnh sát Birmingham cho biết vào sáng Chủ Nhật.

.

Trong đêm Thứ Bảy, "nhiều tay súng đã bắn nhiều phát vào một nhóm người" ở khu vực Five Points South của thành phố, Sĩ quan Cảnh sát Birmingham Truman Fitzgerald tiết lộ. Ông giải thích rằng ba người đã bị tuyên bố tử vong tại hiện trường và người thứ tư chết tại bệnh viện. Cho đến sáng hủ Nhật vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

.

⦿ ---- Thư chung của 741 quan chức an ninh quốc gia cấp cao tuyên bố ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Phó Tổng thống Harris trong cuộc chạy đua vào Bạch Ốc, với một số nhà lãnh đạo bày tỏ lo ngại về "tính cách độc đoán đáng sợ" của cựu Tổng thống Trump. "Phó Tổng thống Harris có tất cả các phẩm chất lãnh đạo cần thiết để trở thành một tổng tư lệnh mạnh mẽ. Bà ấy đã chuẩn bị. Bà ấy có chiến lược. Bà ấy hiểu mọi khía cạnh của một vấn đề", Chuẩn đô đốc Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Michael Smith nói với báo The Hill. "Chúng tôi đã thấy nhiều điều như vậy trong cuộc tranh luận".

.

"Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy trong gần một thập niên, cựu Tổng thống Trump không có bất kỳ phẩm chất nào trong số những phẩm chất đó và ông Trump có tính cách độc đoán đáng sợ", Smith, cũng là chủ tịch của National Security Leaders for America, nói thêm.

.

Lá thư ủng hộ Harris bao gồm 741 cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao, bao gồm 233 tướng lĩnh và sĩ quan chỉ huy. Trong số 741 quan chức đó có 15 tướng bốn sao, 10 cựu bộ trưởng nội các và 10 bộ trưởng dịch vụ cũng như các nhà lãnh đạo từng phục vụ trong các chính quyền Cộng hòa.

.

“Chúng tôi không đồng ý về mọi thứ, nhưng tất cả chúng tôi đều tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản”, bức thư viết. “Đầu tiên, chúng tôi tin rằng an ninh quốc gia của Hoa Kỳ cần một Tổng tư lệnh nghiêm túc và có năng lực. Thứ hai, chúng tôi tin rằng nền dân chủ của Hoa Kỳ là vô giá”.

.

“Mỗi thế hệ đều có trách nhiệm bảo vệ nó”, bức thư tiếp tục. “Đó là lý do tại sao chúng tôi, những người ký tên dưới đây, tự hào ủng hộ Kamala Harris trở thành Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ”.

.

Những người ký tên ca ngợi Harris là ứng cử viên ngoại giao và thực tế hơn cho chức vụ này, phân biệt bà với cựu Tổng thống Trump, người mà họ gọi là “bốc đồng và thiếu hiểu biết”. Bức thư trích dẫn mối quan hệ của Trump với Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Kim Jong Un và các nhà lãnh đạo khủng bố của Hezbollah.

.

“Việc chúng tôi ủng hộ Phó Tổng thống Harris là sự ủng hộ cho tự do và một hành động yêu nước. Đó là sự ủng hộ cho các lý tưởng dân chủ, năng lực và sự lạc quan không ngừng nghỉ vào tương lai của Hoa Kỳ”, bức thư kết luận.

.

Sự ủng hộ này được đưa ra sau khi hơn 100 cựu nhân vật an ninh quốc gia của Cộng Hòa đã ủng hộ Harris vào đầu tuần này. Bức thư đó trích dẫn "hành vi hỗn loạn và phi đạo đức đã được chứng minh" của Trump với tư cách là tổng thống như một lý do để ủng hộ Harris, người mà họ cho là "sở hữu những phẩm chất cần thiết để làm tổng thống".

.

⦿ ---- Lơi tâm sự của 1 cựu đảng viên Cộng Hòa: nhà văn Sabrina Haake và là luật sư tranh tụng trong 25 năm, chuyên về biện hộ cho Tu chính án thứ 1 và thứ 14. Trang Substack của bà có tên là The Haake Take, giải thích về nguy hiểmc ủa Trump và Vance đang đe dọa cho nền dân chủ Hoa Kỳ. Dịch tóm lược như sau.

.

Tôi [Sabrina Haake ] từng là đảng viên Cộng hòa. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm việc cho cơ quan lập pháp, sau đó là thống đốc của một tiểu bang bảo thủ. Thống đốc Robert Orr (Đảng Cộng hòa-Ind.) là người có kỷ luật và tử tế, và đạo đức của ông không thể chê vào đâu được.

.

Quay lại ba thập niên và thời gian dành cho nhiều nền văn hóa khác nhau. Sau khi chứng kiến ​ tận mắt chính sách nhỏ giọt (trickle-down: chính sách kinh tế của Cộng Hòa, nói rằng miễn thuế cho các đại tư bản làm giàu, thì họ sẽ mở xưởng cho công nhân), cách nó mang lại lợi ích cho những nhà tài trợ giàu có nhưng ít người khác, quan điểm của tôi đã thay đổi. Khi tôi tranh cử vào Quốc hội năm 2020, đó là với tư cách là một đảng viên Dân chủ.

.

Có một khoảng cách lớn giữa bất đồng chính sách và sự thù hận, và mặc dù quan điểm của tôi đã thay đổi theo năm tháng, tôi chưa bao giờ ghét những người bảo thủ. Vào thời điểm đó, những người Cộng hòa Indiana coi những bất đồng chính trị là phương tiện lành mạnh để đạt được kết quả tốt hơn. Tôi chưa bao giờ nghe Orr hoặc các quan chức Cộng hòa khác bày tỏ sự căm ghét đối thủ của họ. Đôi khi họ hạ thấp những người này, đặc biệt là về các kế hoạch sẽ rút tiền từ túi của họ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy từ 'ghét', ngay cả khi không có ai ở đó.

.

Rồi Donald Trump và JD Vance xuất hiện, những người đóng gói (package: tiếng lóng là hứa bán trọn gói) và bán sự căm ghét như một mặt hàng quốc gia. Niềm tin của Trump rằng ông có thể kích động lòng căm thù và lây nhiễm cho một nửa đất nước mà không khiến nó quay trở lại với ông ta phản ánh sự thiếu trí tuệ cảm xúc.

.

Ngay từ đầu, lời lẽ đầy thù hận của Trump đã được thêm thắt bằng bạo lực. Việc đọc thuộc lòng một danh sách cũng giống như việc xúc tuyết khi trời vẫn còn đang đổ tuyết, nhưng vụ ám sát thứ hai vào tuần trước trong nhiều tháng đã khơi dậy một ký ức. Trump đã đề nghị trả các hóa đơn pháp lý cho bất kỳ ai đấm những kẻ la ó ông; đề xuất bắn những người biểu tình ôn hòa tại Quảng trường Lafayette; suy ngẫm rằng "những người theo Tu chính án thứ 2 [tự do có súng]" có thể hạ gục Hillary Clinton; khuyến khích một đám đông bạo lực muốn treo cổ Mike Pence, giờ đây gọi họ là "những người yêu nước" và "con tin"; nghiêm túc thảo luận về việc hành quyết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Milley; và nói đùa về vụ tấn công bằng búa vào người chồng lớn tuổi của Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Bây giờ chúng ta có những lời đe dọa đánh bom tại các bệnh viện và trường tiểu học ở Springfield, Ohio sau khi ông ta và Vance tuyên bố sai sự thật rằng những người nhập cư hợp pháp ở đó đang ăn thịt thú cưng của hàng xóm.

.

Từ "đứng lại và chờ lệnh" đến khen ngợi "những người rất tốt ở cả hai bên" của cuộc biểu tình của Đức Quốc xã, lời lẽ cay độc được mã hóa của Trump đối với các thẩm phán, công tố viên, nhân viên bỏ phiếu, những người chỉ trích, đảng Dân chủ và chính nhân viên cũ của ông đã dẫn đến nhiều lời đe dọa giết người, nhưng ông vẫn kiên trì.

.

Trump thường xuyên đổ lỗi cho những người đối lập về những xung lực tội phạm của mình, vì vậy không phải là một bước nhảy vọt khi giờ đây ông đổ lỗi cho lời lẽ của đảng Dân chủ về các nỗ lực ám sát. Rõ ràng là không liên quan khi cả hai kẻ ám sát đều là đảng viên Cộng hòa mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần: Crooks là đảng viên Cộng hòa đã đăng ký; Routh đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016 sau đó ủng hộ Ramaswamy trong cuộc bầu cử sơ bộ gần đây nhất. Cả hai đều có súng, trong khi bản thân Trump đã thu hồi các cuộc kiểm tra sức khỏe tâm thần đối với những người sở hữu súng.

.

Vance, người còn trẻ, đã nói rằng đảng Cộng hòa đang "ghét đúng người", như thể lòng căm thù là một mặt hàng hữu hạn và có mục tiêu. Ông ta sẽ bao nhiêu tuổi khi biết rằng một khi lòng căm thù đã bám rễ, thì nó không thể bị kiềm chế, chỉ đạo hoặc kiểm soát được?

.

Lấy cảm hứng từ Thiền tông, Eckhart Tolle dạy rằng những người tức giận và bạo lực nghiện suy nghĩ của họ. Họ nghe chúng lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, và không thể ngừng chúng lại. Lòng căm thù và sự tiêu cực quá ám ảnh, chúng tìm cách lây nhiễm cho người khác.

.

Lòng căm thù, giống như nhiều chứng nghiện không được điều trị, cuối cùng có thể hủy hoại vật chủ của nó. Trong khi đó, những người nghiện của quốc gia sẽ tiếp tục tiến về phía đáy vực, từ đó, cuối cùng, họ sẽ bắt đầu hành trình trở lại với sự tỉnh táo.

.

⦿ ---- Tiểu bang Nebraska đang bị Cộng Hòa toàn quốc xúm vô, thúc giục đổi luật về đếm phiếu đại cử tri (còn gọi là phiếu cử tri đoàn), và nếu Nebraska đổi luật này, thì Trump có thể thắng 5 phiếu đại cử tri của Nebraska thay vì kịch bản Trump thắng 4 phiếu và bà Harris thắng 1 phiếu đại cử tri. Các quy tắc hiện tại ghi rằng Nebraska không sử dụng cách tiếp cận người chiến thắng sẽ giành được tất cả để trao phiếu đại cử tri, theo báo cáo của Axios. Thay vào đó, một số phiếu được phân bổ theo các khu vực quốc hội. (Maine là tiểu bang duy nhất khác làm như vậy.)

.

Giả sử điều này không thay đổi, nghĩa là Nebraska giữ luật đương hữu, Donald Trump có thể sẽ giành được bốn phiếu, trong khi Kamala Harris sẽ giành được một phiếu cho khu vực xung quanh Omaha, theo ước tính hiện nay. Do vậy, Đảng Cộng hòa cấp tiểu bang và toàn quốc, cùng với Trump và thống đốc Cộng Hòa của tiểu bang Nebraska, đang thúc đẩy các nhà lập pháp tiểu bang thay đổi các quy tắc trước ngày bầu cử để chuyển sang công thức người chiến thắng sẽ giành được tất cả. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa đổi.

.

Tờ New York Times đưa tin rằng một thượng nghị sĩ Cộng Hòa của tiểu bang Omaha, Mike McDonnell, vẫn không thay đổi quyết định—mặc dù ông nói rằng ông vẫn sẵn sàng thay đổi quyết định. Nếu TNS/TB McDonnell thay đổi, sự thay đổi này có vẻ chắc chắn sẽ được thông qua (và Trump có vẻ chắc chắn sẽ giành được tất cả 5 phiếu thay vì 4 phiếu đại cử tri).

.

Một phiếu đại cử tri ít ỏi có vẻ không quan trọng. Nhưng hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu Harris thắng "bức tường xanh" của Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, và thua các tiểu bang chiến trường khác là Nevada, Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Theo kịch bản "hoàn toàn có thể xảy ra" này, theo tờ NY Times (và theo các chiến lược gia Cộng Hòa), Harris sẽ vượt qua Trump với tỷ lệ 270-268 trong số phiếu đại cử tri.

.

Nhưng nếu Nebraska thay đổi luật lệ, hai ứng cử viên có khả năng sẽ huề nhau với tỷ lệ 269-269 và Hạ viện sẽ quyết định người chiến thắng - thì có khả năng là Trump, theo NBC News. (Tuy nhiên, điều này không chắc chắn: Điều này phụ thuộc vào thành phần của Hạ viện mới sau cuộc bỏ phiếu vào tháng 11.)

.

Cộng Hòa toàn quốc thúc ép Nebraska: "Tôi muốn luật được thay đổi", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham (South Carolina), người đã đến Nebraska vào tuần này để đưa ra lời chào hàng cá nhân với các nhà lập pháp, theo tờ Washington Post. "Họ rất cởi mở. Tôi nói: 'Nghe này, đó là quyết định của các bạn. Quyết định phụ thuộc vào một phiếu đại cử tri. Tôi muốn các bạn hiểu ý nghĩa của một phiếu bầu đó.'"

.

⦿ ---- Các tỷ phú Mỹ đã mở hầu bao vào tháng 8 với trọng tâm là mùa bầu cử, quyên góp hàng triệu đô la cho các siêu ủy ban PAC ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, cựu Tổng thống Donald Trump và đảng Dân chủ và Cộng hòa trên khắp cả nước, theo các báo cáo hàng tháng được nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang vào thứ Sáu.

.

Các khoản đóng góp lớn nhất của một cá nhân đã được chuyển đến MAGA Inc., siêu PAC ủng hộ Trump, với tỷ phú ngành lợp mái Wisconsin Diane Hendricks, một nhà tài trợ lớn của GOP, đã trao 10 triệu đô la cho nhóm này.

.

Howard Lutnick, CEO của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald và Paul Singer, chủ tịch của Elliott Management, một công ty quản lý đầu tư, đều đã trao 5 triệu đô la cho MAGA Inc.

.

Annette Caldwell Simmons, góa phụ của doanh nhân Harold Simmons, đã trao 2 triệu đô la cho MAGA Inc., trong khi Warren Stephens, CEO của ngân hàng đầu tư Stephens Inc., đã trao 1 triệu đô la.

.

Về phía đảng Dân chủ, các doanh nhân công nghệ là những nhà tài trợ lớn nhất cho FF PAC, còn được gọi là Future Forward, một siêu PAC ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Harris. Những nhà tài trợ lớn nhất cho nhóm vào tháng 8 là đồng sáng lập Facebook và Asana Dustin Moskovitz, đồng sáng lập Netflix Reed Hastings và đồng sáng lập Twilio Jeff Lawson cùng vợ ông, Erica. Moskovitz đã quyên góp 3 triệu đô la cho FF PAC, trong khi Hastings, Jeff Lawson và Erica Lawson mỗi người quyên góp 1 triệu đô la.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã thông báo hôm thứ Bảy rằng bà đã chấp nhận một cuộc tranh luận trên CNN vào ngày 23/10. Trong một bài đăng trên X, Harris cho biết bà hy vọng đối thủ Cộng hòa của mình, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tham gia cùng bà. Trước đó, Trump đã loại trừ bất kỳ cuộc tranh luận nào sau cuộc tranh luận do ABC tổ chức vào ngày 10 tháng 9.

.

Chiến dịch của Harris lập luận rằng cử tri "xứng đáng có thêm một cơ hội" để xem Harris và Trump tranh luận trước cuộc bầu cử. "Sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử hiện đại nếu chỉ có một cuộc tranh luận tổng thống", chủ tịch chiến dịch Jen O'Malley Dillon cho biết. "Donald Trump sẽ không gặp vấn đề gì khi đồng ý tham gia cuộc tranh luận này. Đây là cùng một định dạng và thiết lập như cuộc tranh luận trên CNN mà ông đã tham dự và tuyên bố mình đã giành chiến thắng vào tháng 6, khi ông khen ngợi những người điều phối, quy tắc và xếp hạng của CNN", bà nói thêm, ám chỉ đến cuộc tranh luận mà Trump đã có với ứng cử viên Dân chủ khi đó là Tổng thống Joe Biden.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng "đã quá muộn" cho một cuộc tranh luận tổng thống khác vì cuộc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Sớm hơn hôm Thứ Bảy, Phó Tổng thống Kamala Harris đã thách đấu Trump tranh luận trên CNN vào ngày 23 tháng 10.

.

Trump cho biết cuộc tranh luận thứ hai sẽ là "giá trị giải trí tốt" nhưng ông đã thực hiện hai cuộc tranh luận, một cuộc với Tổng thống Joe Biden vào tháng 6 và một cuộc khác khi Biden bị thay thế bởi Harris vào tháng 9. Ông cho biết Harris "đã có cơ hội" tham gia một cuộc tranh luận do Fox News tổ chức, một kênh ủng hộ Trump, nhưng bà thích CNN tổ chức hơn "vì bà đang thua thảm" trong các cuộc thăm dò.

.

⦿ ---- Dân MAGAS vẫn rũ nhau tin vào tin giả. Ca sĩ da đen Janet Jackson đã đưa ra những quan niệm sai lầm về chủng tộc của Kamala Harris trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian được công bố hôm thứ Bảy. "Cô ta không phải người da đen. Đó là những gì tôi nghe được. Rằng cô ta là người Ấn Độ... Cha cô ta là người da trắng," theo nữ ca sĩ kiêm vũ công này cho biết, đồng thời nói thêm "Tôi đã không xem tin tức trong vài ngày nay. Tôi được biết rằng họ phát hiện ra cha cô Harris là người da trắng".

.

Thực tế, cha của Phó Tổng thống Harris là một nhà kinh tế học người Jamaica nổi tiếng trong khi mẹ cô là người Ấn Độ. Những thông tin sai lệch về cuộc đua của ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã được những người như Donald Trump ủng hộ, bao gồm cả việc Trump từng tuyên bố rằng Harris "là người Ấn Độ từ đầu đến cuối, và rồi đột nhiên cô ta rẽ sang một hướng khác và trở thành người da đen".

.

Jackson, em gái của Michael Jackson, người thường được ghi nhận vì đã đưa các chủ đề về công lý xã hội vào âm nhạc của mình, không hề đề cập đến cựu tổng thống trong bài báo cũng như sở thích chính trị của cô. Tuy nhiên, cô Jackson đã nói rằng bất kể ai thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2024, thì "sẽ rất hỗn loạn".

.

⦿ ---- Vu khống, chụp mũ là thủ đoạn thường thấy: Người đàn ông ở South Texas đứng trong một quảng cáo mới tấn công Dân biểu Hoa Kỳ Vicente Gonzalez (Dân Chủ, TX) tự xưng là "người theo thuyết âm mưu", người đã lan truyền các lý thuyết trên mạng xã hội về vụ 11/9 và đại dịch COVID, đồng thời từng chế giễu cả cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và một Dân Biểu Cộng hòa.

.

Quảng cáo được Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia RNC công bố vào tuần này thay mặt cho cựu Dân biểu Hoa Kỳ Mayra Flores, người đang cố gắng giành lại ghế cho Cộng Hòa. Khu vực Quốc hội 34 của Texas trải dài từ Brownsville đến Kingsville dọc theo bờ biển phía đông nam của tiểu bang. Đây là một trong số ít cuộc đua cạnh tranh trong tiểu bang và là ưu tiên hàng đầu của cả hai đảng chính trị lớn để giành chiến thắng.

.

Quảng cáo có sự góp mặt của chủ doanh nghiệp Brownsville Ruben Guerrero vu khống Gonzalez, một đảng viên Dân chủ ở thị trấn McAllen, vì thúc đẩy tin giả "chuyển đổi giới tính cho trẻ em" thay vì quan tâm đến nền kinh tế. Quảng cáo này là một phần của khoản đặt chỗ quảng cáo trị giá 800.000 đô la tại thị trường South Texas sẽ được phát sóng bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Giọng nói của Guerrero cũng được đưa vào một quảng cáo trên radio của NRCC.

.

Gonzalez, một đảng viên Dân chủ ôn hòa, đã phủ nhận việc ủng hộ các ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính được tài trợ bằng thuế cho trẻ vị thành niên. Guerrero đã đăng các meme trên Instagram gọi vụ 11/9 là "vụ việc nội gián lớn nhất trong lịch sử ... cho đến khi có COVID", đã chế giễu cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama là một người đàn ông bí mật và chế giễu miếng che mắt của Dân biểu Hoa Kỳ Dan Crenshaw, thứ mà ông đeo sau khi mất mắt phải khi phục vụ ở Afghanistan. Crenshaw là một đảng viên Cộng hòa ở Houston. Văn phòng của ông từ chối bình luận.

Chiến dịch của cựu Dân biểu Flores, không tham gia vào việc tạo ra quảng cáo, đã tách cô khỏi phương tiện truyền thông xã hội của Guerrero. Flores theo dõi Instagram của Guerrero."Những bài đăng này rõ ràng không phản ánh quan điểm của Mayra", chiến dịch của Flores cho biết trong một tuyên bố. "Tuy nhiên, đây là một quảng cáo tuyệt vời với thông điệp quan trọng về thành tích cực kỳ ủng hộ các ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho trẻ em được tài trợ bằng tiền thuế của Vicente Gonzalez".Guerrero không phải là người theo thuyết âm mưu đầu tiên xuất hiện trong quảng cáo quốc hội năm nay. Một đảng viên Cộng hòa tranh cử tại Quận quốc hội số 2 của New Mexico, một mục tiêu hàng đầu khác của đảng Cộng hòa năm nay, cũng đã bị chỉ trích vì đã nêu bật một người theo thuyết âm mưu ngày 11/9.Chắc chắn, ảnh hưởng của Guerrero trên mạng xã hội là không lớn. Ông có khoảng 1.700 người theo dõi trên Instagram. Khi được báo The Texas Tribune liên hệ, Guerrero vẫn giữ nguyên các bài đăng trên mạng xã hội của mình.Dân biểu Hoa Kỳ Vicente Gonzalez (Dân Chủ) chỉ trích các cuộc tấn công của Cộng Hòa là trình bày sai lệch lập trường của ông. “Không chỉ quảng cáo của họ đầy rẫy những lời dối trá, mà diễn viên của họ còn là một kẻ theo thuyết âm mưu ngày 11/9 đã xúc phạm đồng nghiệp của tôi là Dan Crenshaw, một cựu chiến binh Navy Seal được tặng thưởng — đó là giờ nghiệp dư [vu khống để giải trí] ở đó,” Gonzalez cho biết trong một tuyên bố.Tuy nhiên, đảng Cộng hòa vẫn nghiêng về các cuộc tấn công [chụp mũ]. NRCC cho biết đây là vấn đề thăm dò hàng đầu để chuyển đổi cử tri từ Gonzalez (Dân Chủ) sang Flores (Cộng Hòa), hoạt động tốt hơn các vấn đề liên quan đến biên giới hoặc nền kinh tế.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm Chủ Nhật rằng khoảng 150 tên lửa, tên lửa hành trình và máy bay không người lái đã được phóng vào Israel kể từ đêm Thứ Bảy. Quân đội tiết lộ rằng tên lửa được bắn từ Lebanon về phía bắc Israel, trong khi tên lửa hành trình và máy bay không người lái được phóng từ Iraq. Hơn nữa, quân đội tuyên bố rằng hệ thống phòng không của Không quân Israel có tỷ lệ đánh chặn cao trong các cuộc tấn công.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng Hezbollah sẽ "nhận được thông điệp" sau một loạt các cuộc không kích của Israel nhằm vào các chỉ huy cấp cao và các thành trì của nhóm này. "Nếu Hezbollah không nhận được thông điệp, tôi hứa với các bạn, họ sẽ nhận được thông điệp", Netanyahu nói trong một bài phát biểu video được đăng trên X. Ông nói thêm rằng Israel quyết tâm đưa người dân từ các thị trấn phía bắc trở về nhà của họ."Không quốc gia nào có thể dung thứ cho việc bắn vào công dân của mình, vào các thành phố của mình và Nhà nước Israel cũng không thể dung thứ cho điều đó. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để khôi phục an ninh", Netanyahu kết luận.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng Israel "đã tạo ra một địa ngục thực sự" ở Dải Gaza bằng cách tiến hành các cuộc không kích trên khắp vùng đất này, nhắm vào dân thường và ngăn cản việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo. Nói với các phóng viên tại New York, Araghchi lưu ý rằng trở ngại chính đối với thỏa thuận ngừng bắn là phương Tây. "Rào cản chính trong việc đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến này thực sự là sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước phương Tây", ông nhấn mạnh. Bộ trưởng cảnh báo rằng "tội ác" của Israel ở Lebanon "sẽ không bị bỏ lại mà không có phản ứng".⦿ ---- Hàng ngàn người biểu tình đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp Israel vào thứ Bảy kêu gọi một thỏa thuận với Hamas sẽ giải thoát các con tin vẫn bị nhóm người Palestine này giam giữ ở Dải Gaza. Trong khi chính quyền chưa công bố số liệu chính thức, những người tổ chức tuyên bố "hàng trăm nghìn" người đã tuần hành trên đường phố Tel Aviv, theo truyền thông Israel.Những người biểu tình cũng bày tỏ tình cảm chống chính phủ, cáo buộc chính phủ bỏ bê miền bắc đất nước, nơi liên tục bị Hezbollah đe dọa. Các báo cáo sơ bộ cho thấy không có cuộc đụng độ lớn nào với cảnh sát.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Bảy rằng họ đã giết chết 16 chiến binh Hezbollah trong cuộc tấn công vào Lebanon hôm Thứ Sáu, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao của đơn vị tác chiến đặc biệt Radwan Force của nhóm này. IDF cho biết các chỉ huy này "chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thúc đẩy và thực hiện hàng trăm âm mưu khủng bố" chống lại Israel. Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tấn công 180 mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon và phá hủy "hàng nghìn" bệ phóng tên lửa "sẵn sàng phóng ngay lập tức" trong vài giờ qua.⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza cho biết hôm thứ Bảy rằng ít nhất 22 người đã chết khi Israel tấn công một trường học ở phía nam Thành phố Gaza, trong khi 30 người khác bị thương. Bộ này lưu ý rằng phần lớn thương vong là phụ nữ và trẻ em.Bộ này cho biết ít nhất 41.431 người đã chết và 95.818 người bị thương trong cuộc chiến tranh của Israel ở Gaza. Trong 72 giờ kể từ lần cập nhật trước, 119 người đã thiệt mạng và 209 người bị thương, theo dữ liệu của bộ.⦿ ---- Một nguồn tin người Lebanon quen thuộc với các thành phần của thiết bị này cho Reuters biết rằng pin của máy bộ đàm do nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon sử dụng đã phát nổ trong tuần này được tẩm một hợp chất nổ mạnh được gọi là PETN. Nguồn tin này cho biết cách vật liệu nổ được tích hợp vào bộ pin khiến việc phát hiện trở nên cực kỳ khó khăn.Hàng trăm máy bộ đàm do nhóm này sử dụng đã phát nổ vào thứ Tư, một ngày sau khi hàng nghìn máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ trên khắp các thành trì nhóm này tại Lebanon. Hình ảnh về những máy bộ đàm phát nổ cho thấy nhãn ghi "ICOM" và "sản xuất tại Nhật Bản". Icom cho biết họ đã dừng sản xuất các mẫu radio được xác định trong vụ tấn công cách đây một thập niên và hầu hết những mẫu vẫn đang được bán đều là hàng giả.Yoshiki Enomoto, tổng giám đốc bộ phận an ninh và thương mại của Icom, nói với Reuters rằng có khả năng một thiết bị Icom cũ hơn đã được sửa đổi để chế tạo bom. Enomoto nói với đài truyền hình Fuji TV của Nhật Bản rằng sẽ rất khó để nhét một thiết bị nổ vào ngăn chính của máy bộ đàm vì các thiết bị điện tử của nó được đóng gói chặt chẽ, do đó, nhiều khả năng nó nằm trong bộ pin có thể tháo rời.Nguồn tin từ Lebanon cho biết các vụ nổ đã xảy ra ngay cả trong trường hợp bộ pin bị tách khỏi phần còn lại của thiết bị. Một nguồn tin an ninh Lebanon trước đó đã nói với Reuters rằng các máy nhắn tin đã được cấy ghép thuốc nổ khó phát hiện. Một nguồn tin an ninh khác nói với Reuters rằng có tới ba gram (0,11 ounce) thuốc nổ đã được giấu trong các máy nhắn tin mới, dường như là nhiều tháng trước vụ nổ.⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm Chủ Nhật rằng các nước phương Tây đang cùng nhau chống lại Nga. "Một cuộc chiến đang diễn ra, họ đang có chiến tranh với chúng tôi. Họ đang có chiến tranh với chúng tôi một cách tập thể, và chúng tôi đang đối mặt với một kẻ thù tập thể. Họ công khai nói rằng mục tiêu của họ là đánh bại Nga về mặt chiến lược và chiến thuật", Peskov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 1. Peskov nhấn mạnh thêm rằng Moscow phải xem xét lập trường của các nước phương Tây đối với Nga "rất nghiêm túc" và "xây dựng hành động của chúng tôi có tính đến mối nguy hiểm này".⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm thứ Bảy rằng Nga sẽ không tham gia "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" do Ukraine tổ chức, hội nghị đầu tiên diễn ra tại Burgenstock ở Thụy Sĩ vào tháng 6. Zakharova cho biết: "Các đại diện của Nga chưa tham gia bất kỳ cuộc họp nào trong khuôn khổ 'quy trình Burgenstock' và không có ý định tham gia. Bản thân quy trình này không liên quan gì đến giải pháp [hòa bình]."Bà lập luận rằng các hội nghị thượng đỉnh chỉ nhằm thúc đẩy "công thức hòa bình" gồm 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và "đưa ra tối hậu thư cho Nga đầu hàng". Bà nói thêm rằng Nga không từ chối "giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng" mặc dù bà cũng cho biết Moscow từ chối "nói chuyện với những kẻ khủng bố", ám chỉ chính phủ Ukraine.⦿ ---- Các nhà lãnh đạo của Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad), bao gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình ở Ukraine và kêu gọi một nền hòa bình công bằng. Điều này được nêu trong tuyên bố chung được công bố trên trang web của Bạch Ốc hôm Thứ Bảy 21 tháng 9 sau cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các thủ tướng Úc, Ấn Độ và Nhật Bản tại Delaware.Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia. Các nhà lãnh đạo Quad cũng nhấn mạnh đến nhu cầu về một nền hòa bình công bằng và lâu dài phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Họ lưu ý rằng cuộc chiến ở Ukraine đã tác động tiêu cực đến an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.⦿ ---- Lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng hai tên lửa hàng không có điều khiển, Kh-59/69, và phóng 80 máy bay không người lái kamikaze loại Shahed vào đêm Chủ Nhật, ngày 22 tháng 9. Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ thành công 71 máy bay không người lái.Các tên lửa của Nga được bắn từ không phận của vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng là Tỉnh Luhansk, trong khi các máy bay không người lái tấn công được phóng từ Yeysk và Kursk ở Nga. Nhờ nỗ lực của lực lượng phòng không, 71 máy bay không người lái đã bị phá hủy và sáu máy bay không người lái khác bị mất do nhiễu tác chiến điện tử (EW).⦿ ---- Mohamed Al Fayed, cựu giám đốc của Harrods và là cha của Dodi Fayed, người đã chết cùng Công nương Diana trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1997, là một "quái vật" đã cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục phụ nữ trẻ, các luật sư đại diện cho hàng chục người tố cáo ông cho biết hôm thứ Sáu. Các luật sư cho biết, hành vi lạm dụng đã diễn ra trong suốt 25 năm nhiệm kỳ của Al Fayed — từ năm 1985 trở đi — khi ông điều hành cửa hàng bách hóa nổi tiếng thế giới tại London. Họ đã phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp ở London sau bộ phim tài liệu của BBC "Al-Fayed: Predator At Harrods".Nhóm luật sư gồm bốn thành viên này nói với các phóng viên rằng họ đã được 37 người tố cáo Al Fayed thuê và đang trong quá trình bổ sung thêm khách hàng, bao gồm cả những khách hàng tiềm năng từ các tổ chức khác mà Al Fayed có liên quan. Trong bộ phim tài liệu được phát sóng hôm thứ năm, Al Fayed sinh ra ở Ai Cập, người đã qua đời vào năm ngoái ở tuổi 94, bị tố cáo đã cưỡng hiếp ít nhất năm phụ nữ tại các bất động sản của mình ở London và Paris và thực hiện hàng loạt hành vi tấn công và bạo lực thể xác khác, cả trong và ngoài tiệm Harrods."Chúng tôi sẽ nói thẳng: Mohamed Al Fayed là một con quái vật", luật sư chính Dean Armstrong cho biết. "Nhưng ông ta là một con quái vật được một hệ thống cho phép, một hệ thống đã lan tràn khắp Harrods".Armstrong cho biết vụ án kết hợp "một số yếu tố kinh hoàng nhất" của các vụ án như vụ án liên quan đến Jimmy Savile, Jeffrey Epstein và Harvey Weinstein — những người đàn ông nổi tiếng và quyền lực đã có thể tránh được các cáo buộc lạm dụng tình dục trong nhiều năm trước khi nạn nhân của họ cuối cùng cũng lên tiếng. Theo bộ phim tài liệu của BBC, một số người tố cáo Al Fayed là thanh thiếu niên vào thời điểm xảy ra vụ lạm dụng, trong đó có ít nhất một người chỉ mới 15 tuổi.⦿ ---- Đây là một tiêu đề sẽ không được khắc trên một tấm bảng tại tòa thị chính: Preply đã xếp hạng những thành phố thô lỗ nhất ở Hoa Kỳ và Miami đã giành vị trí hàng đầu trong năm 2024. Philadelphia đã bị đẩy khỏi vị trí số 1 trong danh sách năm 2022, đứng thứ hai, trong khi một thành phố khác của Florida, Tampa, đứng thứ ba. Danh sách này được biên soạn từ một cuộc khảo sát yêu cầu cư dân Hoa Kỳ đánh giá các thành phố dựa trên một số hành vi công cộng nhất định, như mức độ âm thanh trong không gian chung, việc sử dụng điện thoại và hành vi đối với máy chủ và người lạ. Mọi người nghĩ rằng người dân địa phương nên chú ý đến cách cư xử của họ ở 10 thành phố này:Thành phố thô lỗ nhất, theo thứ tự từ 1 tới 10, trong đó thô lỗ nhất Caliofrnia là Oakland: Miami, Philadelphia, Tampa (Florida), Louisville (Kentucky), Oakland (CA), Boston, Memphis (Tennessee), Las Vegas, Long Beach (CA), Charlotte (North Carolina).Thành phố ít thô lỗ nhất, theo thứ tự từ 1 tới 10, tuyệt vời lịch sự nhất California là San Diego rồi tới San Jose: Omaha (Nebraska), Minneapolis, San Diego, Columbus (Ohio), Kansas City (Missouri), Milwaukee, Indianapolis, San Jose (CA), Raleigh (N.C.).⦿ ---- California: cô Kylie Robinson được thành phố nói cha cô đã chết, mấy năm sau có người thấy cha cô đi bụi đời ngoài phố, cô suy tính kiện thành phố. Theo tờ San Francisco Chronicle, Kylie Robinson được văn phòng giám định y khoa San Francisco thông báo rằng cha cô đã qua đời vào tháng 5/2021 sau một lần vô tình dùng thuốc quá liều tại khu phố Tenderloin của thành phố.Nhưng mùa hè năm nay — rất lâu sau khi cô rải tro cốt, xăm hình kỷ niệm và đặt tên con trai mình để tưởng nhớ ông — một người bạn của gia đình đã nhìn thấy cụ James Robinson khi đang đi bộ trong thành phố, tờ SF Chronicle đưa tin. Gia đình đã đoàn tụ trong thời gian ngắn vào tháng 7 nhưng biết được James Robinson đã nghiện fentanyl và mặc dù đã đồng ý đi cai nghiện, nhưng kể từ đó, ông cụ đã biến mất, theo tờ SF Chronicle.Theo tờ SF Chronicle, ông cụ James Robinson đã phải chịu đựng tình trạng vô gia cư và nghiện ngập sau khi bị một người quen ở nhà bắn vào ngực vào năm 2017, nhưng tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn trong những năm kể từ khi bị tuyên bố là đã chết. Sai lầm của văn phòng giám định y khoa khiến cụ James Robinson mất 900 đô la tiền trợ cấp tàn tật hàng tháng và em gái của Kylie Robinson, một trẻ vị thành niên, đã nhận được 3 năm trợ cấp tàn tật mà Cục An sinh Xã hội hiện muốn trả lại, theo tờ báo đưa tin.Đối với xác người đã chết bị nhầm, hiện anh chỉ được văn phòng giám định y khoa liệt kê là John Doe, văn phòng này đã thừa nhận việc xác định nhầm với SF Chronicle. "Điều này không phản ánh các tiêu chuẩn cao của văn phòng chúng tôi, cũng như mức độ dịch vụ mà người dân San Francisco mong đợi và xứng đáng được hưởng", người phát ngôn Angela Yip cho biết, theo SF Chronicle. "Chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo tính toàn vẹn trong công việc của mình".Chronicle đưa tin cô Kylie Robinson đang cân nhắc đến việc kiện tụng và cô đã lập một quỹ GoFundMe để giúp gia đình đưa cha cô ra khỏi đường phố.⦿ ---- California: Theo tin từ Sở Cảnh sát Manhattan Beach. Vào ngày 13 tháng 9, cảnh sát đã phản hồi báo cáo về vụ trộm xe ở khu 1700 đường Laurel. Nạn nhân nói với cảnh sát rằng họ đã vào phòng tập thể dục cùng con mình và khi họ quay lại, cửa sổ phía sau, phía bên hành khách đã bị vỡ. Theo cảnh sát, một hộp các-tông đựng 1 triệu đô la để lại trong xe đã bị đánh cắp. Nạn nhân và cảnh sát cũng phát hiện ra một thiết bị theo dõi GPD được gài vào xe.⦿ ---- California: cô giáo bơm ngực, chết, bác sĩ và y tá đi tù. Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và y tá ở South Bay bị cáo buộc tội gây ra cái chết của một bệnh nhân đang trải qua ca phẫu thuật nâng ngực tại phòng khám Bonita của họ đã bị kết án tù tiểu bang hôm thứ Sáu. Carlos Chacon, 49 tuổi và Heather Lang Vass, 44 tuổi, đã nhận tội về vai trò của họ trong ca phẫu thuật ngày 19/12/2018, dẫn đến cái chết của Megan Espinoza, một bà mẹ 36 tuổi có hai con và là giáo viên mẫu giáo địa phương.Chacon, người trước đây phải đối mặt với cáo buộc giết người trong vụ án, đã nhận tội ngộ sát cố ý và ba tội danh tiếp tay cho người khác hành nghề y mà không có giấy phép. Ông đã bị kết án hôm thứ Sáu với mức án tù quy định là ba năm và lời biện hộ của ông bao gồm thỏa thuận đình chỉ giấy phép hành nghề y của California suốt đời.Cô y tá Vass đã nhận tội ngộ sát không cố ý và bị kết án hai năm tù. Luật sư của cô Domenic Lombardo, cho biết cô đã nộp lại giấy phép hành nghề y tá của mình. Công tố cáo buộc cặp đôi này đã trì hoãn việc liên lạc với các dịch vụ cấp cứu trong khoảng ba giờ sau khi Espinoza bị ngừng tim tại phòng khám của Chacon, Divino Plastic Surgery.Các công tố viên cho biết Chacon đã ra lệnh cho nhân viên của mình không gọi 911 và chỉ thị họ nói dối với chồng của Espinoza về tình trạng của cô. Thay vào đó, Chacon đã tìm kiếm sự hỗ trợ bằng cách gọi điện thoại cho một số bác sĩ gây mê, một trong số họ đã bảo Chacon gọi ngay đến 911. Những người khác nói rằng họ sẽ khuyên anh ta làm như vậy, nhưng Chacon đã nói dối về mức độ nghiêm trọng của tình trạng của Espinoza, theo các công tố viên.⦿ ---- Quận Cam: Một nghi phạm đã bị bắt sau khi các nhân viên tuần tra biên giới phát hiện hơn 100 pound thuốc viên fentanyl được buôn lậu vào Nam California. Khoảng 4 giờ sáng, các nhân viên Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ phát hiện một chiếc xe đáng ngờ gần Avenida Vista Hermosa trên Đường cao tốc số 5 ở San Clemente.Các nhà chức trách đã chặn chiếc xe và một chú chó K9 "được huấn luyện để phát hiện sự hiện diện của những người ẩn náu, ma túy và các loại hàng lậu khác đã tiến hành khám xét chiếc xe và cảnh báo các nhân viên tìm kiếm thêm", các quan chức cho biết. Trong cốp xe, các nhân viên phát hiện ra một lượng lớn các gói bọc nhựa được đặt bên trong các túi đựng rác. Trong các túi, người ta tìm thấy 40 gói bọc giấy bóng kính chứa những viên thuốc fentanyl màu xanh. Tổng trọng lượng của những viên thuốc này là khoảng 105 pound.Người lái xe, chỉ được xác định là một nam giới trưởng thành là công dân Hoa Kỳ, đã bị bắt giữ. "Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục đe dọa cộng đồng của chúng ta bằng cách đưa các loại ma túy nguy hiểm như fentanyl vào đất nước chúng ta", Trưởng phòng tuần tra khu vực San Diego Patricia McGurk-Daniel cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phá vỡ các tổ chức này thông qua sự cảnh giác và các cam kết mà chúng tôi đã thực hiện để phục vụ và bảo vệ cộng đồng của mình".⦿ ---- HỎI 1: Nhiều con mèo cũng ưa thích giỡn trò đi lấy đồ cho người, y như chó?ĐÁP 1: Đúng vậy. Lần tới khi bạn nghe thấy "đi lấy đồ", đừng cho rằng đó là dành cho chó. Mèo thích tham gia vào hành vi vui đùa nhiều hơn mọi người nghĩ. Một nghiên cứu mới từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Purdue và Đại học Pennsylvania phát hiện ra rằng 41% mèo thích trò chạy đi lấy đồ, so với khoảng 78% chó.Mikel Delgado, một nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại Purdue, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trước khi nghiên cứu của họ, người ta đã xác định rõ rằng một số con mèo chơi trò ném đồ. (Các nghiên cứu trước đây đã ghi nhận hành vi ném đồ ở loài mèo.) Điều khiến Delgado chú ý là có bao nhiêu con mèo thích đi lấy đồ.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thể thao sức bền, như đi xe đạp đường xa, sẽ tốt cho sức khỏe, giảm huyết áp, giảm mỡ nhưng chưa chắc giảm cân?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu quy mô nhỏ mới chỉ ra rằng bài tập sức bền cường độ cao có thể khiến lượng mỡ trong cơ thể giảm mà không kèm theo bất kỳ sự sụt cân nào. Một nhóm gồm mười một người đàn ông trung niên đạp xe 710 dặm trong bảy ngày chỉ giảm được khoảng 1% tổng trọng lượng cơ thể, vì họ đã ăn và uống đủ để bù đắp lượng calo bị đốt cháy.Nhưng họ đã giảm được hơn 9% tổng lượng mỡ trong cơ thể, bao gồm cả việc giảm gần 15% lượng mỡ nội tạng nguy hiểm chen chúc trong các cơ quan quan trọng của họ. Những người đi xe đạp cũng đã giảm hơn 20% tổng lượng cholesterol và giảm gần 40% lượng triglyceride, cũng như giảm đáng kể huyết áp.Kết quả "ủng hộ tầm quan trọng của việc thúc đẩy lối sống năng động về thể chất thay vì hạn chế calo trong phòng ngừa béo phì", nhóm nghiên cứu do đồng tác giả cấp cao Jean-Pierre Despres, giáo sư khoa học vận động học tại Đại học Laval ở Pháp, dẫn đầu đã kết luận. Nói cách khác, nghiên cứu "cung cấp bằng chứng cho thấy con người được thiết kế để năng động về thể chất thay vì ăn càng ít càng tốt", các nhà nghiên cứu đã viết.Chi tiết: