Xóa Sổ Thương Xá Vì Các Tiệm Đóng Cửa

WASHINGTON – Các thương xá sẽ trở thành chuyện của quá khứ…Steve Beaman, Chủ tịch Society to Advance Financial Education, nói rằng tình hình đóng cửa nhiều tiệm bách hóa trong các thương xá và sa thải nhân viên ở các tiệm Sears, Macys và Kmart cho thấy rằng ngành bán lẻ đang biến đổi lớn lao vì dân chúng ưa thích mua hàng qua Internet.Biến đổi này có thể sẽ làm đóng cửa một dấu mốc văn hóa thời quá khứ Hoa Kỳ, đó là các thương xá.Beaman nói rằng thời của nhiều năm trước, thương xá là nơi gia đình già trẻ lớn bé tới mua sắm, ăn uống… Nhưng bây giờ các tiệm bách hóa trong thương xá quá tốn kém, vừa tiền thuê chỗ, tiền an nnh… và đó là lý do mua ở tiệm lúc nào cũng đắt hơn mua ở mạng Internet.Thương vụ trong mấy ngày lễ vừa qua rất là thất vọng ở các tiệm Macy's Inc. và Kohl's Corp. cho thấy rằng tình hình sẽ ngày càng bất lợi cho các tiệm trong các thương xá.Macy's nói sẽ đóng cửa 68 trong tổng số 730 tiệm năm nay và sẽ cắt giảm hơn 10,000 việc làm để giảm chi. Thương vụ nơi các tiệm cũng giảm 2.1% trong tháng 11 và tháng 12/2016.Hệ thống tiệm Kohl's cũng báo cáo giảm 2.1% thương vụ trong hai tháng cuối năm 2016.Sears nói sẽ đóng 150 tiệm trong đó có 109 tiệm Kmart.Và khi các tiệm Macys và Sears đóng cửa… những chỗ trống đó trong các thương xá lấy gì bù đắp vào, khi người dân Mỹ không thấy cần tới mua sắm nữa. Nghĩa là, các thương xá sẽ biến mất dần…