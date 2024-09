Hình trên: Nghi phạm bị cáo buộc dàn dựng vụ ám sát Donald Trump hôm Chủ Nhật tên là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đến từ Hawaii. Hình trái là năm 2022. Hình phải: Routh bị cảnh sát bắt hôm Chủ Nhật, sau khi bị cho là chĩa súng qua rào cây về hướng cựu Tổng Thống Trump.

- TT Biden: thấy "nhẹ nhõm" khi biết Trump không bị thương sau vụ nghi ám sát.

- Trump bình yên. FBI: Trump là đối tượng của "một vụ có vẻ ám sát." Nghi can bị bắt. Mật vụ nhìn thấy mũi súng AK-47 chĩa qua hàng rào sân golf, liền bắn vài phát trong khi che thân và đưa Trump tới chỗ an toàn.

- Nghi can Ryan Wesley Routh từng ủng hộ Trump, bầu cho Trump năm 2016, rồi thất vọng. Y từng phạm nhiều tội, như viết chi phiếu lủng, tàng trữ vũ khí, giữ tài sản trộm, đụng xe bỏ chạy, từng tình nguyện tuyển lính cho mặt trận Ukraine nhưng bị Ukraine từ chối

- Oren Routh (người con trai 35 tuổi của nghi phạm Ryan Wesley Routh): bố tôi dịu dàng, chu đáo, tôi không biết chuyện gì xảy ra ở Florida.

- Trump lên mạng, cảm ơn Mật vụ đã bảo vệ ông an toàn.

- Zelensky: rất vui mừng khi cựu TT Trump "an toàn" sau vụ ám sát thứ nhì. Zelensky kêu gọi lên án bạo lực chính trị.

- Dân chủ bơm 25 triệu đô để tiếp cận cử tri trên 10 tiểu bang, nhắm vào các ghế Thượng nghị sĩ để giữ đa số Thượng viện

- Trump gõ bàn phím, chửi mắng nữ ca sĩ Taylor Swift vì cô ủng hộ bà Harris thay vì Trump

- Chiến dịch Harris giễu Trump: Trump liên tục than vãn, nói lan man, la hét, phun ra thuyết âm mưu trong khi Harris vững vàng chứ không yếu đuối, bình tỉnh chứ không hỗn loạn [như Trump]

- Thêm 17 cựu viên chức Cộng Hòa thời TT Ronald Reagan tuyên bố ủng hộ bà Harris.

- Trump chỉ trích Bưu điện Mỹ có thể làm hại bầu cử Mỹ vì chuyện mất thư và chậm trễ

- TNS Elizabeth Warren (Dân Chủ): Trump làm trò xấu hổ khi nói sai lệch chuyện di dân ăn thịt thú cưng

- Zelensky: Khi Trump nói sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nhanh chóng, có thể là thông điệp bầu cử, đôi khi không thực tế

- TNS JD Vance vẫn bướng: chuyện di dân ở Ohio ăn thịt chó không phải là sai sự thật.

- Putin ký lệnh, mở rộng Quân Lực Nga lên 2,39 triệu lính

- Động đất 6,3 độ richter gần Saipan ở Quần đảo Northern Mariana Islands, thuộc lãnh thổ Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương

- Cổ phiếu hãng chip Intel tăng hơn 4% sau khi nhận hợp đồng sản xuất chất bán dẫn cho Pentagon.

- New York: 4 người bị thương tại một nhà ga xe lửa ở Brooklyn, sau khi 1 người rút dao, cảnh sát bắn chận

- Nhật Bản: 1/4 người trưởng thành đã kết hôn dưới 40 tuổi gặp bạn đời qua các ứng dụng hẹn hò. Kết hôn năm 2023 giảm xuống dưới 500.000 cặp lần đầu sau 90 năm

- Nhật Bản 2024: số người trên 65 tuổi cao kỷ lục 29,3% tổng dân số, tới 36,25 triệu người, và 1/4 nhóm tuổi này có việc làm

- San Bernadino: đụng xe, 3 người chết, 2 người bị thương

- Quận Cam: 2 người bị bắt vì sở hữu video, hình ảnh khiêu dâm trẻ em

- Massachusetts: Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Dean Trần bị Tòa kết án 23 tội danh gian lận, khai man thuế

- HỎI 1: Sáng tạo nghệ thuật làm giảm căng thẳng, dẫn tới sức khỏe tinh thần và hạnh phúc cho bạn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhiều người Mỹ bệnh ung thư, bán cả nhà và dốc cạn tiền chữa bệnh, rồi đi làm cho tới ngày lìa đời để trả nợ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-16/9/2024) ⦿ ---- Một trận động đất có cường độ 6,3 độ richter đã được ghi nhận gần Saipan ở Quần đảo Northern Mariana Islands, một phần lãnh thổ Hoa Kỳ ở phía tây Thái Bình Dương, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đưa tin vào thứ Hai. Trận động đất xảy ra lúc 3:36 sáng giờ địa phương, ở độ sâu 42,9 km và có tâm chấn cách Saipan 262 km về phía đông bắc. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Hoa Kỳ không đưa ra cảnh báo sóng thần.

⦿ ---- Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Intel tăng hơn 4% sáng thứ Hai sau khi có báo cáo vào cuối tuần rằng công ty đã chính thức bảo đảm được khoản tài trợ liên bang lên tới 3,5 tỷ đô la để sản xuất chất bán dẫn cho Pentagon.

Thỏa thuận này, một phần của chương trình Secure Enclave bí mật của Pentagon, nhằm mục đích cải thiện hoạt động sản xuất chip tiên tiến trong nước cho quốc phòng. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các cơ sở của Intel tại một số tiểu bang, bao gồm một nhà máy quan trọng ở Arizona, Bloomberg đưa tin đầu tiên. Tính đến 4:46 giờ sáng theo giờ miền Đông, Intel đã tăng 4,02% trong giao dịch trước giờ mở cửa tại New York.

⦿ ---- New York: Có 4 người bị thương tại một nhà ga xe lửa ở Brooklyn hôm Chủ Nhật khi cảnh sát bắn vào một người đàn ông đe dọa họ bằng dao. Những người bị cảnh sát bắn bao gồm người đàn ông cầm dao, một trong những cảnh sát và hai người qua đường vô tội, theo AP đưa tin. Cuộc đối đầu đẫm máu bắt đầu khi hai cảnh sát đối đầu với một người đàn ông vào nhà ga mà không trả tiền vé, các quan chức cho biết.

Một trong những người qua đường, một người đàn ông 49 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Người đàn ông bị tình nghi trốn tiền vé, 37 tuổi, đã bị bắn nhiều phát nhưng hiện đang trong tình trạng ổn định. Một phụ nữ 26 tuổi bị thương do trầy xước. Một viên đạn đã xuyên vào thân dưới nách và găm vào lưng của cảnh sát bị thương nhưng cũng được cho là sẽ hồi phục.

Vụ nổ súng xảy ra vào lúc hơn 3 giờ chiều một chút khi hai cảnh sát đi theo một người đàn ông lên các bậc thang của nhà ga đến một bục cao sau khi nhìn thấy anh ta vào mà không trả tiền, theo Trưởng phòng Jeffrey Maddrey cho biết. Các cảnh sát bảo người đàn ông dừng lại, nhưng anh ta từ chối, lẩm bẩm "Tôi sẽ giết anh nếu anh không ngừng đi theo tôi", Maddrey nói. Trong quá trình chạm trán, các cảnh sát nhận thấy người đàn ông có một con dao, Maddrey cho biết.

Họ theo anh ta đến một chuyến tàu đã vào ga và bắn hai khẩu Taser, nhưng không có phát nào làm người đàn ông bất lực, Maddrey cho biết. Maddrey cho biết người đàn ông đang tiến về phía các cảnh sát với con dao đã rút ra khi cả hai cảnh sát bắn nhiều phát. Sau đó, cả hai cảnh sát đã sơ cứu cho người đàn ông, trước khi một trong số họ nhận ra rằng anh ta cũng đã bị trúng đạn.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh mới hôm thứ Hai, ra lệnh mở rộng Lực lượng vũ trang Nga lên 2,39 triệu quân, bao gồm 1,5 triệu quân. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 và sau một đợt mở rộng khác vào tháng 12 năm 2023, khi tổng số quân được nâng lên 2,2 triệu. Quyết định này được đưa ra sau bình luận của Putin rằng các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga sẽ ngụ ý sự tham gia trực tiếp của các nước NATO vào cuộc xung đột, làm thay đổi bản chất cuộc chiến.

⦿ ---- Để bảo vệ thế đa số hẹp của mình tại Thượng viện bằng một loạt các cuộc tranh cử đầy thách thức trên địa hạt nghiêng về phía Cộng hòa, đảng Dân chủ đang bơm 25 triệu đô la vào hoạt động tiếp cận cử tri mở rộng trên 10 tiểu bang.

Khoản chi tiêu mới từ Ủy ban vận động tranh cử Thượng viện Dân chủ, lần đầu tiên được chia sẻ với The Associated Press, diễn ra chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 và khi đảng Dân chủ đang được hưởng lợi từ đợt gây quỹ tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử vào tháng 7 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm người chủ lực của đảng.

"Một cuộc chiến trên bộ gay go tạo nên sự khác biệt trong các cuộc đua sát nút", Chủ tịch DSCC, Thượng nghị sĩ Gary Peters của Michigan cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đang tiếp cận mọi cử tri mà chúng tôi cần để giành chiến thắng".

Khoản đầu tư mới nhất sẽ được phân bổ trên khắp Arizona, Florida, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Ohio, Pennsylvania, Texas và Wisconsin. Số tiền này sẽ dành cho các nỗ lực bảo vệ 5 ứng cử viên Dân chủ đương nhiệm và các ghế còn trống ở Michigan, Maryland và Arizona hiện đang nằm trong thế đa số của đảng Dân chủ, cũng như các nỗ lực hạ bệ các ứng cử viên Cộng hòa đương nhiệm ở Florida và Texas.

Kế hoạch về số tiền này sẽ khác nhau tùy theo tiểu bang nhưng sẽ bao gồm việc thuê thêm những người tổ chức và vận động tranh cử được trả lương; các chương trình tổ chức kỹ thuật số nhắm vào các nhóm cử tri cụ thể trực tuyến; các chương trình nhắn tin; và các sự kiện tổ chức trực tiếp nhắm vào các thế hệ trẻ và cử tri không phải người da trắng.

Hiện tại, đảng Dân chủ đang nắm giữ lợi thế 51-49 tại Thượng viện, một sự chia rẽ bao gồm các thượng nghị sĩ độc lập họp kín (caucus) với đảng Dân chủ. Nhưng trong số 33 cuộc bầu cử Thượng viện thường kỳ vào tháng 11 này, đảng Dân chủ phải bảo vệ 23 ghế, tính cả những người độc lập họp kín với họ để chiếm đa số. Họ đã dành ít nguồn lực quốc gia cho West Virginia, một tiểu bang có xu hướng nghiêng về đảng Cộng hòa, nơi Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một đảng viên Dân chủ chuyển sang độc lập, đang nghỉ hưu.

Sân chơi này không cho đảng Dân chủ nhiều cơ hội để mắc sai lầm. Nếu họ thua West Virginia và giữ tất cả các ghế khác, họ vẫn phải đánh bại Thượng nghị sĩ Florida Rick Scott hoặc Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz để giành được đa số phiếu hoặc hy vọng Harris thắng cử tổng thống — một kết quả sẽ cho phép người bạn đồng hành của bà, Tim Walz, bỏ phiếu quyết định cho đảng Dân chủ với tư cách là phó tổng thống, như Harris đã làm trong Thượng viện 50-50 trong hai năm đầu tiên của chính quyền Biden.

DSCC từ chối tiết lộ việc phân bổ 25 triệu đô la theo từng tiểu bang. Nhưng không có gì bí mật khi việc đảng Dân chủ bảo vệ đa số bắt đầu bằng các cuộc tranh cử tái tranh cử khó khăn cho Thượng nghị sĩ Jon Tester của Montana và Sherrod Brown của Ohio. Cả hai đều là những người đương nhiệm tương đối được yêu thích, nhiều nhiệm kỳ, nhưng họ đang tranh cử ở các tiểu bang mà Donald Trump, cựu tổng thống và ứng cử viên đảng Cộng hòa hiện tại, đã hai lần giành chiến thắng với tỷ lệ cách biệt thoải mái. Điều đó có nghĩa là Tester và Brown sẽ cần một số lượng cử tri đáng kể để chia phiếu bầu của họ giữa Trump và lựa chọn Thượng viện của họ.

Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã tài trợ cho các văn phòng thực địa ở Montana và Ohio, vì đó không phải là các tiểu bang chiến trường của tổng thống, nơi chiến dịch của Harris dẫn đầu các hoạt động vận động tranh cử được phối hợp của đảng Dân chủ. Và ngay cả khi tiền đến từ ngân khố quốc gia, khoản chi tiêu bổ sung trên thực địa sẽ củng cố chiến lược của hai thượng nghị sĩ Dân chủ nhằm tách mình khỏi Harris và đảng quốc gia.

Trong khi đó, năm trong số 10 tiểu bang nhận được tiền trùng với bản đồ chiến trường của tổng thống: Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Biden đã giành chiến thắng ở tất cả các tiểu bang này bốn năm trước, trong khi Trump đã giành chiến thắng ở tất cả trừ Nevada vào năm 2016. Cả hai chiến dịch tranh cử tổng thống đều coi các tiểu bang này là những tiểu bang khó đoán vào mùa thu năm nay.

Khoản chi tiếp cận cử tri đi kèm với nỗ lực quảng cáo đang diễn ra trị giá 79 triệu đô la của nhánh vận động tranh cử Thượng viện của đảng Dân chủ và dựa trên các khoản đầu tư vào nhân sự và cơ sở hạ tầng mà nhánh đảng quốc gia đã thực hiện.

Khoản chi này được đưa ra sau khi Harris, người đã huy động được hơn 500 triệu đô la kể từ khi tiếp quản vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ vào tháng 7, công bố kế hoạch phân bổ 25 triệu đô la cho các ủy ban của đảng tập trung vào các cuộc đua bỏ phiếu. Các chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện đều nhận được 10 triệu đô la từ số tiền đó, một sự thừa nhận rằng đa số đảng Dân chủ tại Quôc1 hội sẽ khiến nhiệm kỳ tổng thống của Harris thành công hơn và rằng Harris và các đảng viên Dân chủ ở các khu vực bỏ phiếu thấp hơn có thể giúp đỡ lẫn nhau tại các thùng phiếu.

⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã chế giễu cựu Tổng thống Trump trong một thông cáo phát hành vào Chủ Nhật sau khi Trump bày tỏ sự không thích của mình đối với siêu sao nhạc pop Taylor Swift trên Truth Social. "Chúng tôi khá chắc chắn rằng có thể nói rằng tuần của Donald Trump khiến ông Trump xuống tinh thần", chiến dịch của Harris cho biết vào Chủ Nhật trong một thông cáo phát hành từ người phát ngôn Sarafina Chitika trên nền tảng xã hội X, trích dẫn nhiều bài hát của Swift.

"Ông Not-at-all Fine (Ông Không Ổn Chút Nào) đã dành cả tuần này để giải quyết cảm xúc của mình, than vãn về Vấn đề rượu sâm banh của mình và không dành chút thời gian nào để giải quyết các vấn đề mà người dân Mỹ đang phải đối mặt", chiến dịch của Harris tiếp tục. "Những lời lan man, la hét và các thuyết âm mưu liên tục của ông khiến nhiều người tự hỏi liệu Người đàn ông này có 'quá cảm xúc' để trở thành tổng thống hay không".

Thông cáo phát hành bao gồm một bài đăng vào Chủ Nhật từ Trump về ca sĩ "Is It Over Now?" trong đó ông nói "TÔI GHÉT TAYLOR SWIFT!" Swift đã ủng hộ Phó Tổng thống Harris vào đầu tuần này sau cuộc tranh luận giữa cô và Trump, nói trên Instagram rằng cô tin rằng phó tổng thống "là một nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở đất nước này nếu chúng ta được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn".

"Tuần lễ than vãn và đưa ra các thuyết âm mưu của Donald Trump đã khiến các cử tri ở cả hai phe sẵn sàng quên rằng ông ta đã từng tồn tại", Chitika nói, một lần nữa nhắc đến nhiều bài hát của Swift. "Người dân Mỹ muốn Thoát khỏi sự hỗn loạn và chia rẽ của thời đại Trump, để lại khoảng trống của những lời hứa tan vỡ của Trump và Bắt đầu lại bằng cách bầu Phó Tổng thống Harris để đảm bảo tương lai cơ hội của nước Mỹ sẽ Trường tồn".

⦿ ---- Nghi phạm bị cáo buộc dàn dựng vụ ám sát Donald Trump vào Chủ Nhật đã được một viên chức thực thi pháp luật xác định là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đến từ Hawaii. Theo tờ New York Times, năm ngoái, Routh đã trả lời phỏng vấn tờ báo này cho một bài viết về những người Mỹ đến Ukraine để tình nguyện tham gia nỗ lực chiến tranh sau cuộc xâm lược của Nga.

Vào thời điểm đó, ông Routh tự gọi mình là "công dân Hoa Kỳ đang giúp đỡ" và cho biết ông đã đến đó vào năm 2022 và cũng đã cố gắng tuyển mộ binh lính Afghanistan làm chiến binh. Ông cho biết ông cũng đã gặp gỡ các chính trị gia ở Washington để cố gắng tăng cường sự ủng hộ cho Ukraine. Routh cũng có tiền án, đã bị bắt tám lần vì hầu hết là các tội nhẹ, Newsweek đưa tin.

Một cựu quan chức Ukraine đã chỉ trích những tuyên bố rằng tay súng bị tình nghi Ryan Routh có bất kỳ mối quan hệ chính thức nào với Quân đoàn Quốc tế (International Legion) của Ukraine, theo một báo cáo. Routh, người hiện đang bị giam giữ sau khi bị cáo buộc dàn dựng nỗ lực ám sát Donald Trump lần thứ hai trong nhiều tháng, được cho là đã đến Ukraine trong những tuần sau khi Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022.

Một cựu quan chức giấu tên của Quân đoàn Quốc tế nói với The Telegraph rằng Routh đã trở nên khét tiếng trong tổ chức vì hứa hẹn sẽ tuyển "hàng trăm tân binh từ Afghanistan và Syria mà không bao giờ thành hiện thực". Họ nói thêm rằng Routh "lập dị" đã "bị những người của Quân đoàn gọi ra nhiều lần", trong khi cựu quan chức này cho biết họ "có thể ngửi thấy từ xa một dặm rằng Routh là hoàn toàn bất ổn". Trong một tuyên bố, Quân đoàn Quốc tế cho biết Routh "chưa bao giờ là một phần của, liên quan đến hoặc liên kết" với tổ chức "ở bất kỳ tư cách nào".

⦿ ---- Nghi can từng ủng hộ Trump, bầu cho Trump năm 2016. CBS đưa tin rằng ông Routh đã từng ủng hộ Tổng thống Trump, viết trong bài đăng trên X rằng đảng Cộng hòa là "lựa chọn của tôi vào năm 2016", nhưng ông Trump "ngày càng tệ hơn và thoái hóa" và tiếp tục: "Tôi sẽ vui mừng khi ông Trump [ra đi]".

Nghi can Routh cũng được nhìn thấy trực tuyến thúc giục Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris gặp gỡ các nạn nhân của vụ xả súng ở Butler, Pennsylvania, khi một nỗ lực khác nhằm vào mạng sống của Trump được thực hiện vào tháng 7.

Hồ sơ cho thấy các vấn đề pháp lý của ông Routh có từ những năm 1990, bao gồm các cáo buộc nhẹ hơn là viết chi phiếu lủng, không đủ tiền, theo CBS. Routh đã bị truy tố và kết án về nhiều tội nghiêm trọng ở Quận Guilford ở North Carolina từ năm 2002 đến năm 2010, CBS đưa tin. Năm 2002, ông Routh bị cáo buộc tội tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong một vụ việc khác, hồ sơ cho thấy ông bị buộc tội các hành vi sai trái bao gồm bỏ trốn sau khi gây tai nạn, chống lại lệnh bắt giữ và vi phạm lệnh cất giấu vũ khí.

Các hành vi phạm tội bị cáo buộc của ông cũng bao gồm lái xe khi giấy phép đã bị thu hồi, tàng trữ tài sản bị đánh cắp và bỏ trốn sau khi gây tai nạn bằng xe. Người hàng xóm cũ Kim Mungo, người mô tả ông Routh là "người tình", cho biết các đặc vụ liên bang đã từng đột kích vào tài sản của ông Routh. Cô cáo buộc rằng ông từng giữ "nhiều tài sản bị đánh cắp và đồ đạc" tại nhà ông ta. Và bà ta nói rằng bà ta đã nhìn thấy Routh và gia đình ông ta nổ súng ngoài trời.

CBS đưa tin ông Routh đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ và trực tiếp trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của đảng này tại North Carolina, theo Hội đồng Bầu cử của tiểu bang. Theo như báo cáo, ông ta được đăng ký là cử tri không liên kết, mặc dù bài đăng trên mạng xã hội nói rằng ông ta đã ủng hộ Trump vào năm 2016.

⦿ ---- Người con trai 35 tuổi của nghi phạm nổ súng đã bị bắt sau khi mang theo một khẩu súng trường AK-47 vào sân golf của cựu Tổng thống Donald Trump ở West Palm Beach, Florida, đã có bài phát biểu ngắn gọn về vụ việc vào tối Chủ Nhật, bênh vực nghi can Ryan Routh trong một tuyên bố với CNN.

"Ryan là cha tôi và tôi không có bất kỳ bình luận nào ngoài việc mô tả tư cách của bố tôi là một người cha yêu thương, chu đáo và là một người đàn ông trung thực, chăm chỉ", theo Oren Routh nói với kênh truyền hình. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở Florida, và tôi hy vọng rằng mọi chuyện chỉ bị thổi phồng quá mức, bởi vì theo những gì tôi nghe được, có vẻ như người đàn ông tôi biết không làm bất cứ điều gì điên rồ, càng không phải là bạo lực. Bố tôi là một người cha tốt và một người đàn ông tuyệt vời và tôi hy vọng rằng bạn có thể miêu tả ông một cách trung thực".

Oren Routh cũng đã nói chuyện với The Daily Mail sau vụ việc, tương tự với những tình cảm đó. "Thật điên khùng. Tôi biết cha mình và yêu cha mình, nhưng điều đó không giống với ông ấy chút nào".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên Truth Social sau nỗ lực ám sát thứ hai rõ ràng nhằm vào ông để cảm ơn Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và cơ quan thực thi pháp luật vì đã giữ ông an toàn. "Đó chắc chắn là một ngày thú vị", Trump viết, sau khi một người đàn ông, được các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ nêu tên là Ryan Wesley Routh, bị bắt vì những gì Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết là một nỗ lực ám sát rõ ràng nhằm vào cựu tổng thống.

Ông Trump đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Cơ quan Mật vụ, Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach Ric Bradshaw và "tất cả các cơ quan thực thi pháp luật" vì đã giữ ông "AN TOÀN với tư cách là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và là Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong Cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới". Trump ca ngợi công việc đã thực hiện để bảo vệ ông là "HOÀN TOÀN TUYỆT VỜI".

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Hai rằng ông rất vui mừng khi cựu Tổng thống Donald Trump "an toàn" và "không bị thương" sau vụ ám sát thứ hai được báo cáo một ngày trước đó. "Thật tốt khi nghi phạm trong vụ ám sát đã bị bắt giữ nhanh chóng. Đây là nguyên tắc của chúng tôi: pháp quyền là tối quan trọng và bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng mọi người đều được an toàn", Zelensky cho biết.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo mới về nghi phạm xả súng, người mà truyền thông Hoa Kỳ xác định là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, người Hawaii. Trước đây, Routh đã bị buộc tội và kết án về nhiều tội danh ở Quận Guilford nhưng cũng có liên quan đến các lời kêu gọi các chiến binh nước ngoài đến Ukraine để chiến đấu với lực lượng Nga.

⦿ ---- Trump gõ bàn phím, chửi mắng nữ ca sĩ. Cựu Tổng thống Trump đã bày tỏ sự không thích của mình đối với siêu sao nhạc pop Taylor Swift trên Truth Social hôm Chủ Nhật. "Tôi GHÉT TAYLOR SWIFT!" cựu tổng thống đã viết trong bài đăng của mình.

Cô Swift đã ủng hộ Phó Tổng thống Harris vào đầu tuần này sau cuộc tranh luận giữa cô và Trump. Nữ ca sĩ "Bejeweled" đã nói trong một bài đăng trên Instagram rằng cô tin Harris "là một nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng", đồng thời nói thêm, "Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở đất nước này nếu chúng ta được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn".

Tại Giải thưởng Video âm nhạc (VMAs) năm 2024 của MTV, diễn ra vào đêm sau cuộc tranh luận, cô Swift đã kêu gọi mọi người đăng ký bỏ phiếu. "Nếu bạn trên 18 tuổi, hãy đăng ký bỏ phiếu cho một điều gì đó rất quan trọng khác ... [cuộc] bầu cử tổng thống", Swift nói khi nhận giải thưởng "Video của năm" (Video of the Year).

Sau sự ủng hộ của Swift, Thống đốc Minnesota Tim Walz (D) cho biết ông "vô cùng biết ơn, trước hết là Taylor Swift". Người bạn đồng hành của Harris nói thêm trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC: "Tôi nói điều đó với tư cách là một người nuôi mèo, một người nuôi mèo khác. Thật hùng hồn và rõ ràng. Và đó là loại lòng can đảm mà chúng ta cần ở Mỹ để đứng lên."

Hôm thứ Tư, Trump đã gạt phăng sự ủng hộ của Swift dành cho Harris trong một cuộc phỏng vấn trên "Fox & Friends". Trump nói: "Tôi không phải là người hâm mộ Taylor Swift."

"Đó chỉ là vấn đề thời gian. Cô ta không thể ủng hộ Biden. … Nhưng cô ta là một người rất cấp tiến", cựu tổng thống tiếp tục. "Cô ta dường như luôn ủng hộ một đảng viên Dân chủ và cô ta có thể sẽ phải trả giá cho điều đó trên thị trường".

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố rằng ông "nhẹ nhõm" khi cựu Tổng thống Donald Trump không bị thương sau vụ mà cảnh sát liên bang đang điều tra là "một vụ ám sát có thể xảy ra".

Biden khen ngợi Mật vụ "vì sự cảnh giác và nỗ lực của họ trong việc giữ an toàn cho cựu Tổng thống Trump và những người xung quanh ông", đồng thời nhấn mạnh rằng "không có chỗ" cho bạo lực chính trị hoặc bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào ở Hoa Kỳ, lặp lại tuyên bố của Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông chỉ đạo nhóm của mình tiếp tục đảm bảo rằng Mật vụ có "mọi nguồn lực, khả năng và biện pháp bảo vệ cần thiết" để đảm bảo "sự an toàn liên tục" của Trump.Người đàn ông chĩa súng trường có gắn ống ngắm vào sân golf của Trump ở West Palm Beach, Florida và bị bắt ngay sau đó, đã được các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ xác định là Ryan Wesley Routh. Động cơ của y cho đến nay vẫn chưa được biết.⦿ ---- Sean Hannity của Fox News đã nói chuyện với cựu Tổng thống Trump sau vụ ám sát hụt Trump lần thứ hai vào Chủ Nhật và cho biết cựu tổng thống đã nghe thấy tiếng "pop, pop" của những viên đạn được bắn ra và các mật vụ đã dùng thân mình che chắn cho ông. Hannity, người cho biết đã nói chuyện riêng với Trump ba lần hôm Chủ Nhật, cho biết Trump đã được đưa đến nơi an toàn ngay lập tức và ban đầu lo lắng về sự an toàn của mọi người khác trên sân.Sau khi biết rằng không ai gặp nguy hiểm, Hannity cho biết, Trump đã cảm ơn các mật vụ đã bảo vệ mạng sống của mình — và than thở rằng ông không thể hoàn thành cú đánh bóng ghi điểm birdie trên sân golf.

Nhà phát triển Steve Witkoff, một nhà tài trợ lớn đã chơi golf với Trump, và Trump mô tả rằng "họ nghe thấy tiếng nổ pop, pop, pop, pop", Hannity nói, đồng thời nói thêm, "Trong vòng vài giây, Mật vụ đã lao vào tổng thống, bảo vệ ông Trump. Bạn có những tay bắn tỉa với chân máy. Họ biết hướng — nơi các phát súng đã được bắn. Và họ đã để mắt đến vị trí các phát súng đã được bắn".

"Khi [các đặc vụ] che thân lên trên tổng thống, [họ] ngay lập tức [di chuyển ông ấy vào] thứ được gọi là xe đẩy nhanh, tôi tin rằng có cốt thép", Hannity nói. Hannity cho biết anh đã được yêu cầu tham gia cùng Trump trong một vòng chơi vào Chủ Nhật tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, Fla., nhưng đã từ chối.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1:30 giờ chiều giờ địa phương. Theo các quan chức thực thi pháp luật, một đặc vụ Mật vụ đang trinh sát khu vực cách Trump một hoặc hai lỗ đã nhìn thấy họng súng kiểu AK-47 chĩa ra khỏi hàng cây trên chu vi của sân golf.

Các đặc vụ đã nổ súng và người đàn ông đã bỏ chạy, nhưng trước đó một nhân chứng đã phát hiện ra anh ta và chụp ảnh chiếc xe và biển số xe của anh ta. Các cảnh sát đã sử dụng những hình ảnh này để nhanh chóng truy tìm nghi phạm, được xác định là Ryan Wesley Routh, các nguồn tin thực thi pháp luật cho tờ The Times biết. Y đã bị bắt giữ trên đường liên bang 95 hướng bắc ở Quận Martin, phía bắc Quận Palm Beach. Động cơ vẫn chưa được xác định.

⦿ ---- Donald Trump không hề hấn gì hôm Chủ Nhật khi một người đàn ông chĩa nòng súng trường kiểu AK xuyên qua chu vi của một sân golf ở Florida trong khi cựu tổng thống đang chơi và các mật vụ đã nổ súng đáp trả. FBI cho biết Trump là đối tượng của "một vụ ám sát có vẻ như đã xảy ra". AP đưa tin, tay súng đã thả khẩu súng trường và chạy trốn khỏi Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach trên một chiếc xe, và các viên chức thực thi pháp luật ở quận tiếp theo sau đó cho biết họ đã bắt giữ một người.

FBI nói hôm Chủ Nhật rằng họ "đang điều tra những gì có vẻ là một vụ ám sát bất thành" đối với cựu Tổng thống Donald Trump, người đã an toàn sau khi có tiếng súng nổ tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump. Một người đàn ông đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc. Theo ba nguồn tin thực thi pháp luật, người bị bắt giữ là Ryan Wesley Routh.

Một nhân viên Mật vụ đã phát hiện ra một nòng súng trường nhô ra khỏi hàng rào và đã "giao chiến" với nghi phạm, Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach Ric Bradshaw cho biết tại một cuộc họp báo vào cuối chiều Chủ Nhật. Nghi phạm đã bỏ trốn bằng xe hơi và bị bắt giữ sau khi bị chặn lại trên đường cao tốc.

Một viên chức Mật vụ cho biết tay súng cách Trump từ 300 đến 500 yard. Cơ quan thực thi pháp luật đã tìm thấy một khẩu súng trường kiểu AK-47, máy quay GoPro và ba lô tại nơi nghi phạm ẩn náu, Bradshaw cho biết.

Theo Bạch Ốc, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều "nhẹ nhõm khi biết" rằng Trump vẫn an toàn và đã được thông báo tóm tắt về tình hình.

Trump đã nhanh chóng gửi một email gây quỹ để đảm bảo với những người ủng hộ rằng ông vẫn an toàn. "Trước khi tin đồn bắt đầu lan rộng ngoài tầm kiểm soát, tôi muốn các bạn nghe điều này trước: Tôi an toàn và khỏe mạnh", Trump viết, đồng thời nói thêm, "Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng!"

Trump đã được đưa an toàn trở về Mar-a-Lago, cách sân golf vài dặm, vào chiều Chủ Nhật. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã đăng trên X rằng Trump "vui vẻ". Khoảng hai tháng trước, Trump đã bị bắn tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania, sự kiện đã gây ra sự chỉ trích dữ dội đối với Mật vụ.

⦿ ---- Thêm nhiều cựu viên chức Cộng Hòa tuyên bố ủng hộ bà Harris. Một nhóm 17 cựu nhân viên của cố Tổng Thống Ronald Reagan đã ký thư chung ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Minnesota Tim Walz trong một lá thư hôm Chủ Nhật. Theo lá thư mà CBS News có được hôm Chủ Nhật, các cựu nhân viên bao gồm đại sứ Liên hợp quốc của Reagan là Ken Adelman và B. Jay Cooper, phó thư ký báo chí của ông.

"Tổng thống Ronald Reagan đã từng nói về 'Thời điểm lựa chọn'. Mặc dù ông không còn ở đây để trải nghiệm khoảnh khắc hiện tại, nhưng chúng tôi, những người đã làm việc cho ông tại Bạch Ốc, trong chính quyền, trong các chiến dịch và trong đội ngũ nhân viên cá nhân của ông, biết rằng ông sẽ cùng chúng tôi ủng hộ liên danh Harris-Walz", nhóm này viết trong thư.

"Thời điểm lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay là sự lựa chọn giữa tính chính trực và sự kích động, và sự lựa chọn phải là Harris-Walz". Nhóm này cho biết sự ủng hộ của họ không phải là ủng hộ Đảng Dân chủ mà là "ủng hộ mạnh mẽ nền dân chủ". Harris đã ca ngợi sự ủng hộ mà bà nhận được từ các cựu quan chức Cộng Hòa khác, bao gồm các cựu nhân viên của cựu Tổng thống George W. Bush và các cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa là Mitt Romney và John McCain.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) vào Chủ Nhật, bày tỏ mối quan ngại của mình về các vấn đề có thể phát sinh nếu nhà cung cấp dịch vụ thư tín này phụ trách cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. "[USPS] đã thừa nhận rằng đây là một mớ hỗn độn được điều hành kém, đang phải chịu tình trạng mất thư và chậm trễ ở mức độ chưa từng thấy trước đây. Với SỰ THẬT này, làm sao chúng ta có thể mong đợi cho phép hoặc tin tưởng [họ] điều hành Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024? Họ không thể làm như vậy. GIÚP ĐỠ!", Trump viết lên trong một bài đăng trên Truth Social.

Trước đó, Hiệp hội các Bộ trưởng Ngoại giao Quốc gia và Hiệp hội các Giám đốc Bầu cử Tiểu bang Quốc gia đã đặt câu hỏi về độ tin cậy của dịch vụ gửi thư này, đồng thời nói thêm rằng các vấn đề hiện đang tồn tại có thể làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu qua Bưu điện.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ từ Massachusetts Elizabeth Warren đã lên án hôm Chủ Nhật những phát biểu của Trump nhắm vào người nhập cư. "Việc coi người nhập cư là quỷ dữ là một trong những hành động chính trị lâu đời nhất và đáng xấu hổ nhất, nhằm mục đích đánh lạc hướng và chia rẽ chúng ta—và điều đó rất nguy hiểm. Cộng đồng người Haiti làm cho đất nước chúng ta vĩ đại hơn, và tất cả chúng ta đều xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn nhiều so với sự căm ghét và dối trá của Donald Trump", bà viết trong một bài đăng trên X.

Trước đó, Trump đã tuyên bố rằng những người nhập cư "bất hợp pháp" "ăn thịt thú cưng" của công dân địa phương. Tuyên bố này, nhắm vào những người nhập cư sống tại Springfield, Ohio, đã bị một người phát ngôn của thành phố bác bỏ, người đã nói với CBS News rằng "không có báo cáo đáng tin cậy hoặc tuyên bố cụ thể nào" về những sự kiện như vậy được đưa ra.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời CNN trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ Nhật, khi trả lời câu hỏi về suy nghĩ của ông về bình luận của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Zelensky nói ông không chắc cựu nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ có ý gì khi nói như vậy.

"Tôi không biết chi tiết. Thông điệp bầu cử là thông điệp bầu cử. Đôi khi, chúng không thực tế lắm", Zelensky lưu ý, tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng trong cuộc điện đàm với Trump, được tổ chức cách đây khoảng hai tháng, ông Trump đã nói rằng ông "rất ủng hộ" Ukraine.

Trong khi đó, tổng thống Ukraine nhắc lại rằng Kiev vẫn chưa được phép sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Nhắc đến tổng thống Nga, Zelensky nhấn mạnh rằng Putin không sợ bất kỳ nhà lãnh đạo hay quốc gia nước ngoài nào, mà là sợ chính người dân của mình. "Nếu người dân Nga gặp nguy hiểm ... họ sẽ bắt đầu gây ảnh hưởng đến ông ấy", và với điều đó, Putin sẽ "ngồi xuống và đàm phán", Zelensky nhận xét.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Ohio và là người đồng hành tranh cử của Donald Trump, JD Vance, đã khẳng định vào Chủ Nhật trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng những câu chuyện về những người nhập cư ở Ohio ăn thịt thú cưng của những công dân khác không phải là sai sự thật.

"Truyền thông Mỹ hoàn toàn phớt lờ chuyện này cho đến khi Donald Trump và tôi bắt đầu nói về những meme về mèo. Nếu tôi phải tạo ra những câu chuyện để truyền thông Mỹ thực sự chú ý đến nỗi đau khổ của người dân Mỹ, thì đó là điều tôi sẽ làm", Vance nhấn mạnh. Không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, Vance đề cập rằng những câu chuyện này đến từ "những lời kể tận mắt" do các cử tri của ông chia sẻ.

⦿ ---- Nhật Bản: 1/4 người trưởng thành đã kết hôn dưới 40 tuổi ở Nhật Bản tìm thấy bạn đời của mình thông qua các ứng dụng hẹn hò, khiến đây trở thành cách phổ biến nhất để các cặp đôi gặp gỡ, theo cuộc khảo sát gần đây của chính phủ. Nghiên cứu được tiến hành vào tháng 7 như một phần trong nỗ lực của chính phủ Nhật nhằm tìm ra cách giúp thế hệ trẻ kết hôn và sinh con, vì sự gia tăng của những người chưa kết hôn đã trở thành lý do chính khiến tỷ lệ sinh giảm ở nước này.

Sở Trẻ em và Gia đình cho biết họ có kế hoạch tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy các ứng dụng hẹn hò tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và công khai cách sử dụng hợp lý của chúng. Trong một bảng câu hỏi trực tuyến với 20.000 nam và nữ từ 15 đến 39 tuổi trên toàn quốc, 25,1% số người được hỏi đã kết hôn trong 5 năm qua cho biết các ứng dụng hẹn hò đã mang đến cho họ cơ hội gặp gỡ người mà họ sẽ kết hôn.

Những người gặp gỡ vợ/chồng của mình thông qua công việc hoặc các hoạt động liên quan đến công việc chiếm 20,5%, trong khi 9,9% gặp nhau ở trường, 9,1% thông qua bạn bè hoặc anh chị em ruột và 5,2% tại các bữa tiệc hoặc sự kiện xã hội khác. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 56,8% người đã kết hôn cho biết họ có kinh nghiệm sử dụng ứng dụng hẹn hò, so với 26,8% những người chưa kết hôn.

Theo dữ liệu của chính phủ, số cặp đôi kết hôn vào năm 2023 đã giảm xuống dưới 500.000 cặp lần đầu tiên sau 90 năm, xuống còn 474.717, mức thấp nhất kể từ Thế chiến II.

⦿ ---- Số người trên 65 tuổi của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 36,25 triệu người vào năm 2024, tăng 20.000 người so với năm trước, trong khi cứ bốn người trong nhóm tuổi này thì có một người có việc làm, theo dữ liệu của chính phủ cho thấy vào Chủ Nhật, nhấn mạnh vào xã hội đang già hóa nhanh chóng của quốc gia châu Á này.

Những người từ 65 tuổi trở lên, được định nghĩa là người cao tuổi ở Nhật Bản, chiếm 29,3% tổng dân số, cũng là mức cao mới và đưa quốc gia này trở thành quốc gia có tỷ lệ công dân trong nhóm tuổi này cao nhất trên toàn thế giới, Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết trong dữ liệu được công bố trước Ngày tôn trọng người cao tuổi vào thứ Hai.

Tính đến Chủ Nhật, số lượng phụ nữ từ 65 tuổi trở lên ước tính là 20,53 triệu người, trong khi số lượng nam giới cùng nhóm tuổi là 15,72 triệu người. Khoảng 12,90 triệu người từ 80 tuổi trở lên, chiếm 10,4% dân số và vượt ngưỡng 10% trong năm thứ hai liên tiếp.

Theo số liệu, tỷ lệ dân số cao tuổi của Nhật Bản vẫn là cao nhất trong số 200 quốc gia và khu vực có ít nhất 100.000 người. Ý và Bồ Đào Nha, được xếp hạng trong số năm quốc gia đứng đầu, lần lượt ở mức 24,6% và 24,5%, trong khi Nam Hàn ở mức 19,3% và Trung Quốc là 14,7%.

Theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia, tỷ lệ người cao tuổi dự kiến sẽ đạt 34,8% dân số vào năm 2040, sau khi những người sinh ra trong đợt bùng nổ dân số lần thứ hai từ năm 1971 đến năm 1974 trở thành người cao tuổi. Trong khi đó, cuộc khảo sát lao động của bộ cho thấy có khoảng 9,14 triệu người cao tuổi có việc làm vào năm 2023, một mức cao mới và chiếm 13,5% tổng lực lượng lao động.

⦿ ---- Quận San Bernadino: Theo Cảnh sát tuần tra đường bộ California, có tới 3 người đã chết và 2 người bị thương sau vụ tai nạn liên hoàn ở San Bernardino. Cảnh sát biết về tai nạn này ngay trước 11:30 giờ tối thứ Bảy trên đường 215 North. Tai nạn xảy ra không quá xa Đại học California State University San Bernardino.

Tai nạn liên quan đến một xe đầu kéo, một xe hơi thường và một xe tải đâm vào làn đường hướng về phía bắc. Tác động của tai nạn mạnh đến mức hai trong số các xe đâm vào dải phân cách giữa đường cao tốc. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

⦿ ---- Quận Cam: Một cặp đôi ở Quận Cam đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ra rằng họ sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em và người ta tin rằng họ có thể có nhiều nạn nhân hơn. Theo Sở Cảnh sát Costa Mesa, Jonathan Garduno, cư dân Lake Forest 30 tuổi đã đến Costa Mesa để gặp một cô gái 15 tuổi vào ngày 7 tháng 9. Tuy nhiên, cô này hóa ra lại là một thám tử điều tra đặc biệt đã đóng giả trẻ vị thành niên trực tuyến.

Garduno đã bị bắt, nhưng được tại ngoại cùng ngày. Điện thoại di động của anh ta đã được giữ làm bằng chứng, cảnh sát cho biết. Trên điện thoại di động đó, nhà chức trách đã tìm thấy video và hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Bằng chứng cũng ám chỉ bạn gái sống chung của Garduno, Khyla Kauffeld, 29 tuổi.

Hôm thứ sáu, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét nhà của cặp đôi này. Tại đó, họ đã tìm thấy thêm bằng chứng về nội dung khiêu dâm trẻ em. Hai nghi phạm sau đó đã bị bắt. Garduno bị bắt vì tình nghi tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, gửi/bán nội dung khiêu dâm trẻ em và phân phối nội dung khiêu dâm mô tả trẻ vị thành niên. Kauffeld bị bắt vì tình nghi tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em. Garduno và Kauffeld sau đó đều được tại ngoại.

Do bằng chứng cảnh sát tìm thấy và cáo buộc Garduno cố gắng gặp gỡ trẻ vị thành niên, cảnh sát tin rằng có thể có thêm nạn nhân. Bất kỳ ai có thông tin được khuyến khích liên hệ với Thám tử Gardner thuộc CMPD theo số 714-754-4937.

⦿ ---- Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts Dean Trần đã bị Tòa kết án hôm thứ Tư với 23 tội danh liên quan đến việc gian lận nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do đại dịch và khai man trong tờ khai thuế, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thông báo. Tran, một đảng viên Cộng hòa của thị trấn Fitchburg, đã phục vụ với tư cách là thượng nghị sĩ tiểu bang từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2021. Ông đã bị bắt vào tháng 11/2023 sau khi bị truy tố về 25 tội danh gian lận chuyển tiền và ba tội danh khai thuế gian lận.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã thông báo về bản án của Tran vào tối thứ Tư, cho biết sẽ có thông cáo chính thức với nhiều chi tiết hơn sau đó. Thông cáo đó vẫn chưa được công bố cho đến sáng thứ Năm. Các công tố viên cáo buộc rằng, sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2021, Tran đã gian lận nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do đại dịch sau khi ông đã được thuê làm cố vấn được trả lương cho một công ty phụ tùng xe hơi có trụ sở tại New Hampshire. Họ cho biết ông đã gian lận thu được 30.120 đô la tiền trợ cấp thất nghiệp trong khi làm cố vấn được trả lương.

Các viên chức cũng cáo buộc Tran đã giấu hơn 50.000 đô la tiền thu nhập tư vấn mà ông nhận được từ công ty phụ tùng xe hơi trong tờ khai thuế năm 2021 của mình. Ngoài ra, họ còn cho biết Tran đã thu hàng nghìn đô la tiền thuê nhà từ những người thuê nhà tại một bất động sản ở Fitchburg từ năm 2020 đến năm 2022 mà ông cũng đã giấu trong các tờ khai thuế với Sở IRS.

Phiên tòa xét xử Tran bắt đầu tại Boston vào ngày 3 tháng 9/2024, theo tờ The Boston Globe đưa tin. Tran nói với tờ báo rằng Tran phủ nhận mọi cáo buộc và cáo buộc Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và các nhà điều tra liên bang có thành kiến chính trị chống lại anh ta vì anh ta là đảng viên Cộng hòa.

Tháng 6/2023, Tran đã bị truy tố trong một vụ án riêng liên quan đến cáo buộc cố gắng "che đậy lời mời làm việc giả mạo" từ công ty của chị gái. Là một phần trong cuộc điều tra về vụ án trợ cấp thất nghiệp, các nhà chức trách đã xem xét một lời mời làm việc được cho là từ chị gái của Tran, Tuyết Martin ở Pelham, New Hampshire.

Các công tố viên cáo buộc rằng Tran và Martin đã tạo ra một lá thư đề nghị Tran một vị trí tại công ty thực phẩm châu Á của Martin, Alecon Enterprises, Inc. Tran bị cáo buộc đã ký tên của Martin và ghi ngày lùi lại nhiều tháng trong lá thư trước khi nộp nó như một phần của đơn kháng cáo sau khi anh ta bị từ chối trợ cấp. Họ nói rằng cô Martin đã che giấu và cố gắng xóa các email giữa cô và Tran liên quan đến lá thư, và Martin đã cung cấp lời khai gian dối trước bồi thẩm đoàn liên bang vào tháng 7/2023.

⦿ ---- HỎI 1: Sáng tạo nghệ thuật làm giảm căng thẳng, dẫn tới sức khỏe tinh thần và hạnh phúc cho bạn?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sáng tạo nghệ thuật làm giảm mức độ cortisol, và giảm hormone gây căng thẳng của cơ thể. "Tham gia vào nghệ thuật và thủ công là điều dễ tiếp cận và giá cả phải chăng. Các lựa chọn như đan lát và vẽ đòi hỏi rất ít công cụ và có thể là những hoạt động hấp dẫn và bổ ích về mặt sáng tạo", theo Tiến sĩ Helen Keyes, nhà tâm lý học nhận thức và là trưởng khoa tâm lý học và khoa học thể thao tại Đại học Anglia Ruskin, cho biết qua email.

Hiện nay, một nghiên cứu mới của Keyes và các nhà nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng tham gia vào các hoạt động sáng tạo có thể thúc đẩy đáng kể sức khỏe tinh thần bằng cách cung cấp không gian có ý nghĩa để thể hiện và đạt được thành tích. Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sáng tạo nghệ thuật và thủ công có tác dụng trị liệu đối với những người mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần, nhưng theo nghiên cứu được công bố gần đây trên Frontiers in Public Health, dân số nói chung vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Đó là lý do tại sao họ lấy mẫu những người trong dân số nói chung không được chẩn đoán mắc bệnh để xem nghệ thuật và thủ công có thể đóng góp như thế nào vào sức khỏe tinh thần và có thể làm giảm tình trạng cô đơn trong cuộc sống hàng ngày.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ một cuộc khảo sát toàn quốc lớn tại Vương quốc Anh trong giai đoạn 2019-2020 để tìm hiểu cách các hoạt động sáng tạo có thể tác động đến sự hài lòng trong cuộc sống, kiểm soát các biến số được biết là ảnh hưởng đến hạnh phúc như giới tính, nhóm tuổi, sức khỏe, tình trạng việc làm và sự thiếu thốn. Các nhà nghiên cứu đã phân tích một mẫu gồm 7.182 người tham gia sống tại Anh (từ 16 tuổi trở lên) từ cuộc khảo sát Tham gia hàng năm do Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Vương quốc Anh thực hiện, nhằm khám phá cách công chúng tham gia vào các hoạt động này. "Chúng tôi tiếp tục phân tích về nghệ thuật và thủ công ở cấp độ rộng, thay vì tập trung vào các sở thích cụ thể, vì chúng tôi biết rằng sở thích của mọi người rất khác nhau và họ sẽ tìm ra nghề thủ công hoặc hoạt động sáng tạo phù hợp nhất với mình", Keyes cho biết.

Hơn 37% số người trả lời khảo sát xác nhận rằng họ đã tham gia ít nhất một hoạt động thủ công trong năm qua. Họ cũng được hỏi về tình trạng việc làm, sức khỏe, cảm giác sống đáng sống, tần suất họ cảm thấy cô đơn và mức độ hạnh phúc, lo lắng và sự hài lòng trong cuộc sống của họ.

Hạnh phúc, sự hài lòng với cuộc sống và cảm giác cuộc sống có giá trị của những người tham gia được báo cáo có mối tương quan tích cực với việc tham gia vào nghệ thuật và thủ công, nhưng nghệ thuật và thủ công không liên quan đến việc giảm lo lắng hoặc cô đơn, điều này cần được nghiên cứu thêm. Các nhà nghiên cứu cho biết cần có thêm nghiên cứu để xem xét các khía cạnh xã hội của các hoạt động sáng tạo.

Chi tiết:

https://www.wthitv.com/news/creativity-has-greater-influence-on-wellbeing-and-happiness-than-work-study-says/article_0ecdcd78-782d-5c65-bc42-03b1478cd30b.html

⦿ ---- HỎI 2: Nhiều người Mỹ bệnh ung thư, bán cả nhà và dốc cạn tiền chữa bệnh, rồi đi làm cho tới ngày lìa đời để trả nợ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Bà Kimberly Mullen, 61 tuổi, đang sống tá túc ở nhà người khác. Bà đã rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng của mình để trả tiền điều trị ung thư trong hai năm, chờ Medicare chi trả. Thêm vào đó, mẹ bà cũng bị ung thư vào thời điểm đó. "Mẹ tôi đã không qua khỏi, nhưng tôi thì thoát chết", Mullen nói. "Nhưng chúng tôi đã mất nhà cửa và toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời và mọi thứ — tôi ước tính khoảng 400.000 đô la cho cả hai chúng tôi".

Mullen hiện kiếm được 10 đô/giờ làm việc bán thời gian tại một trạm dừng xe tải ở vùng nông thôn Kentucky. Bà đã lái xe tải trong 38 năm trước khi được chẩn đoán mắc bệnh và muốn quay lại đường trường, nhưng bà sẽ phải trả tiền để được đào tạo thêm. Bà không đủ khả năng mua nhà và cần một địa chỉ tại địa phương để đủ điều kiện được hưởng nhà ở giá rẻ. Bà lo lắng rằng mình sẽ phải làm việc cho đến ngày qua đời.

Đây là một câu chuyện quá quen thuộc đối với một số người Mỹ lớn tuổi: Một cuộc khủng hoảng sức khỏe bất ngờ đã phá hỏng kế hoạch nghỉ hưu của họ. Với sự hỗ trợ không đầy đủ từ bảo hiểm y tế hoặc An sinh xã hội, các hóa đơn y tế đã ngốn hết mọi khoản tiết kiệm hoặc thu nhập của họ. "Những người rất giàu có, tiền tiết kiệm của họ về cơ bản là tự bảo hiểm", Nancy Altman, chủ tịch của nhóm vận động Social Security Works, nói với Business Insider. "Chi phí chăm sóc sức khỏe ở quốc gia Hoa Kỳ cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới và chúng tôi phải trả nhiều tiền hơn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe".

https://finance.yahoo.com/news/baby-boomers-burning-retirement-savings-165102809.html

.