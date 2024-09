Thiệt hại do bão Yagi: 226 người chết, 104 người mất tích, quốc tế vào cứu trợ VN.

.

- Trump chửi mắng đài Fox News, sau khi đài này nói Trump tranh luận thua bà Harris.

- Bà Harris tăng tốc vận động ở North Carolina

- Cựu Bộ trưởng Tư pháp Alberto Gonzales (trong chính phủ của TT Cộng hòa George W. Bush: tuyên bố ủng hộ Harris: vì Trump chà đạp pháp quyền, trong khi Harris tôn trọng

- Harris tung ra quảng cáo kỹ thuật số, trích dẫn các đoạn trong cuộc tranh luận Harris-Trump

- Harris sẽ trả lời phỏng vấn nhiều hơn. Sẽ thảo luận với các nhà báo tại Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia

- Chưa rõ sẽ có cuộc tranh luận kế tiếp hay không. Bà Harris nói sẵn sàng, nhưng phải là tháng 10. Trump nói sẽ xét sau.

- Nhà thăm dò dư luận của đảng Cộng hòa Frank Luntz dự đoán rằng bà Harris sẽ thắng cử tháng 11/2024 vì Trump đã tranh luận thua bi đát

- TNS JD Vance chụp mũ Apple Inc. hưởng lợi từ "lao động nô lệ Trung Quốc".

- Tăng cường an ninh vì dự kiến Trump sẽ lần nữa xúi giục bạo loạn hậu bầu cử:siết an ninh ngày 6/1/2025

- Tưởng niệm 11/9: Tổng thống Joe Biden, PTT Harris, cựu TT Trump và TNS Vance đã có mặt tại Đài tưởng niệm ngày 11/9 ở New York

- Con gái cố Thượng nghị sĩ John McCain giễu nhóm Cộng Hòa MAGA đã phun ra thuyết âm mưu rằng đôi hoa tai bà Harris đeo trong khi tranh luận với Trump là máy nhận tin.

- Dân biểu Jared Moskowitz (D-Fla.) kêu gọi Cộng Hòa nên tự cứu sau màn Trump tranh luận thua Harris: hãy ép Trump rút lui

- Hậu quả tranh luận thua bà Harris: Trump và Cộng Hòa đổ tội cho nhau.

- Ca sĩ Taylor Swift tuyên bố ủng hộ bà Harris đã thu hút hơn 330.000 lượt truy cập vào trang ghi danh cử tri Vote.gov chưa đầy một ngày.

- Hơn 67 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận tổng thống giữa Harris-Trump

- Hội các Bộ trưởng Hành Chánh Quốc gia và Hội các Giám đốc Bầu cử Tiểu bang gửi thư cho TGĐ Bưu điện Hoa Kỳ, cảnh báo phiếu bầu qua thư cơ nguy trễ hay mất

- Dân biểu liên bang Joe Wilson (Cộng Hòa), người từng gây sóng gió vì hét lớn "Ông nói dối" trong khi TT Obama phát biểu năm 2009, đã ngã quỵ, vào cấp cứu

- Tưởng niệm 9/11: Trump bị dân New York giễu: "Ông đã ở đâu trong 20 năm qua, mà tôi ở đây [không thấy]?"

- TNS tiểu bang Sarah McBride (Dân Chủ) của Delaware được tiên đoán nhiều phần sẽ thắng ghế Dân biểu liên bang và là người chuyển giới đầu tiên của Quốc hội Mỹ

- Có phải bà Harris đã tranh luận thắng, hay chỉ vì Trump tranh luận thua? Các chuyên gia nói: cả hai trường hợp đều đúng.

- Cộng Hòa kinh hoàng: giá xăng dầu sụt giảm, thấp nhất 3 năm trong tuần này

- Phó Thủ tướng Ireland lên án Israel đã dội bom, giết 6 nhân viên LHQ ở Gaza, làm chết 18 thường dân Palestine

- Bão Francine vào 4 tiểu bang Mỹ, ngập lụt ngoại ô New Orleans, hơn 450.000 khách hàng đã mất điện

- Tập Cận Bình sẽ dự thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào tháng 10, sẽ gặp Putin

- Nhật Bản gửi kháng thư vì Bắc Hàn vì phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Đông (East Sea, biền của Nhật)

- Mastercard Inc.mua công ty an ninh mạng Recorded Future với giá 2,7 tỷ đô la.

- General Motors Co. và Hyundai Motor hợp tác sản xuất xe

- Hãng dược Moderna Inc. ​​sẽ giảm chi phí nghiên cứu và phát triển hàng năm 1,1 tỷ đô la vào năm 2027

- Microsoft Corporation sẽ sa thải 650 nhân viên khỏi bộ phận trò chơi.

- Trung tướng TQ He Lei hù dọa: quân TQ sẽ "đập tan" mọi nỗ lực xâm phạm lãnh thổ TQ ở Biển Đông

- Nam California: Đám cháy Airport Fire thiêu rụi hàng chục ngôi nhà, kiến trúc. làm bị thương ít nhất 7 người, thiêu rụi hơn 23.000 mẫu Anh

- Hội đồng giám sát Quận Cam cách chức Giám sát viên Andrew Đỗ ra khỏi 6 ủy ban

- TIN VN. Thiệt hại do bão: 226 người chết, 104 người mất tích, quốc tế vào cứu trợ.

- TIN VN. Gia đình bất lực nhìn con gái tự tử trong cuộc gọi video từ nước ngoài.

- TIN VN. Ninh Bình phát lệnh di dân, nước tràn sông Hoàng Long.

- HỎI 1: Dân xóm nghèo tự tử đông hơn dân xóm giàu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tỷ lệ triệt sản tăng sau khi Tòa Tối Cao lật ngược hồ sơ Roe vs. Wade năm 2022 ở các tiểu bang bị ảnh hưởng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-12/9/2024) ⦿ ---- Với đà tiến mới sau màn tranh luận, Phó Tổng Thống Kamala Harris đang đẩy mạnh chiến dịch của mình ngày hôm nay, Thứ Năm 12/9, bằng cách tổ chức hai cuộc mít tinh ở North Carolina khi bà cố gắng giành lại tiểu bang chiến trường quan trọng này và chặn đứng một trong những con đường chính dẫn đến chiến thắng của Trump.

.

Cả hai chiến dịch đều coi tiểu bang này đóng vai trò quan trọng vào tháng 11. Trump đã giành chiến thắng sít sao vào năm 2020 và không có đảng viên Dân chủ nào giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống ở đây kể từ Barack Obama năm 2008. Ngoài ra còn có một cuộc chiến khó khăn cho vị trí thống đốc, trong đó Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ Josh Stein phải đối mặt với Phó thống đốc đảng Cộng hòa Mark Robinson.

.

"Các cử tri trên khắp North Carolina đang xây dựng một liên minh mạnh mẽ để bầu Phó Tổng thống Harris và đánh bại Donald Trump cùng các đồng minh của ông như Mark Robinson, những người đang thúc đẩy chương trình nghị sự cực đoan của Dự án 2025 nhằm tước đoạt quyền tự do của chúng ta, tăng chi phí cho gia đình chúng ta và phá bỏ chương trình mở rộng Medicaid mà chúng ta đã đấu tranh rất vất vả để thực hiện", Dory MacMillan, giám đốc truyền thông của chiến dịch Harris tại North Carolina cho biết. “Đây sẽ là một cuộc đua sít sao — nhưng chúng tôi đã xây dựng một chiến dịch sẵn sàng giành chiến thắng trong các cuộc đua sít sao và tiếp cận cử tri tại các thành phố và vùng nông thôn của chúng tôi.”

.

Theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac công bố tuần này, Harris dẫn trước Trump 49% so với 46% ở North Carolina, nằm trong biên độ sai số của cuộc khảo sát. Đây vẫn là một cuộc đua cực kỳ sít sao, nhưng đây là một sự cải thiện đối với đảng Dân chủ so với vị trí của Tổng thống Joe Biden vào mùa xuân. Một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac vào tháng 4 cho thấy Trump dẫn trước Biden 48% so với 46%, một lần nữa nằm trong biên độ sai số.

.

⦿ ---- Cựu Tổng Thống Trump đã chửi mắng đài Fox News, sau khi đài này nói Trump tranh luận thua bà Harris. Cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích người dẫn chương trình Neil Cavuto của Fox News sau khi người này nói rằng Trump đã thua cuộc tranh luận tuần này trước Phó Tổng thống Harris với tỷ lệ cách biệt lớn.

.

"Neil Cavuto, Người dẫn chương trình được đánh giá thấp nhất của Fox, là một trong những Người TỆ NHẤT trên Truyền hình. Tôi thực sự thích những người thua cuộc ở CNN và MSDNC hơn", Trump đã viết trên trang web Truth Social của mình đêm thứ Tư.

.

Báo Mediate đã nêu bật những bình luận mà Cavuto đưa ra trên chương trình phát sóng của Fox vào đầu ngày thứ Tư chỉ trích màn trình diễn của Trump trước Harris. Cavuto nói về Trump: "Ông Trump đã thua một cách rõ ràng. Ông Trump có thể đã đưa ra những bài thuyết trình rất hay về tình hình kinh tế, nhưng mọi thứ đều không đồng đều. Đây là lần đầu tiên không chỉ là một cuộc tranh luận sát nút, mà là một cuộc thua mất cân bằng".

.

Trump đã tấn công Fox News, giống như nhiều phương tiện truyền thông chính thống khác, trong nhiều tháng, cáo buộc kênh này thiên vị chống lại ông và thúc đẩy kẻ thù chính trị của ông. Kênh truyền hình cáp được xem nhiều nhất này có một loạt người dẫn chương trình giờ vàng lên tiếng ủng hộ Trump, và cựu tổng thống thường xuyên gọi đến các chương trình yêu thích của mình trên Fox sau các sự kiện tin tức lớn.

.

Trump đang lộ ý ủng hộ một cuộc tranh luận thứ hai do Fox tổ chức, mặc dù ông đã nói vào thứ Tư rằng ông muốn một trong những người dẫn chương trình ý kiến ​​hàng đầu của kênh này điều hành sự kiện này hơn là một trong những nhà báo chính trị của kênh. Harris đã nói rằng bà sẵn sàng tranh luận với Trump một lần nữa, nhưng có vẻ như bà sẽ không đồng ý tranh luận trên một đài thường xuyên chỉ trích bà.

.

⦿ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ đến Arizona hôm nay, nơi ông sẽ phát biểu tại một sự kiện buổi tối ở Tucson. Biden đã giành chiến thắng tại tiểu bang này vào năm 2020 với khoảng 49,4% số phiếu bầu, đánh bại Trump, người đã giành được 49,1% số phiếu bầu. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua vẫn rất sít sao tại tiểu bang này trong năm nay. Cựu tổng thống cũng có lịch trình tham dự một sự kiện gây quỹ ở Los Angeles, California.

.

⦿ ---- Cựu Bộ trưởng Tư pháp Alberto Gonzales, người từng phục vụ dưới thời Tổng thống Cộng hòa George W. Bush, nói với CNN News Central rằng ông ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris vì ông tin rằng bà "có nhiều khả năng sẽ tận tụy cố gắng đoàn kết nước Mỹ. Tôi không thấy điều đó, sự kỷ luật đó, sự sẵn lòng đó ở Donald Trump".

.

Gonzales cho biết ông cảm thấy cần phải công khai phản đối Trump "vì ông Trump, như chúng ta thấy, thiếu sự tôn trọng luật pháp, thiếu sự sẵn lòng tuân thủ pháp quyền", đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng Harris đã "thể hiện lòng trung thành với pháp quyền. Tôi nghĩ rằng màn trình bày của bà ấy trong đại hội là tốt. Tôi nghĩ rằng màn trình diễn của bà trong cuộc tranh luận là xuất sắc, thành thật mà nói. Bà Harris là sự lựa chọn đúng đắn vào thời điểm cụ thể này và tôi rất vui khi được ủng hộ bà Harris." Gonzalez lần đầu tiên tuyên bố ủng hộ Harris vào sáng Thứ Năm trong một bài xã luận trên báo Politico.

.

⦿ ---- Chiến dịch Harris đã tung ra quảng cáo kỹ thuật số đầu tiên vào thứ Tư sau cuộc tranh luận tổng thống với các đoạn clip trích từ màn trình diễn của bà khi chiến dịch này tìm cách làm nổi bật sự tương phản với Donald Trump. "Có hai tầm nhìn rất khác nhau cho đất nước chúng ta. Một là tập trung vào tương lai, và một là tập trung vào quá khứ", Harris cho biết trong đoạn clip từ đêm thứ Ba.

.

Quảng cáo có tựa đề "Lãnh đạo" (Leadership) nhằm nhấn mạnh thông điệp của Harris là "vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước" và nêu bật cam kết của bà trong việc mang lại "cảm giác lạc quan về những gì chúng ta có thể làm", theo thông cáo báo chí từ chiến dịch.

.

Đoạn quảng cáo dài 30 giây cho thấy Trump trên sân khấu tranh luận trong những gì mà chiến dịch Harris gọi là "đánh bại" đất nước. "Chúng ta là một quốc gia đang suy yếu. Một quốc gia đang chết dần. Chúng ta là một quốc gia đang suy thoái nghiêm trọng", Trump cho biết.

.

"Những gì tôi cung cấp là một thế hệ lãnh đạo mới cho đất nước chúng ta. Một thế hệ mang lại cảm giác lạc quan về những gì chúng ta có thể làm. Tất cả chúng ta đều có nhiều điểm chung hơn những gì chia cắt chúng ta. Và chúng ta có thể vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước,” Harris nói.

.

Quảng cáo sẽ được phát trên các nền tảng kỹ thuật số và là một phần trong khoản đầu tư 370 triệu đô la của chiến dịch Harris vào các chương trình đặt chỗ kỹ thuật số và truyền hình từ Ngày Lao động đến Ngày bầu cử.

.

⦿ ---- Harris sẽ trả lời phỏng vấn nhiều hơn. Phó tổng thống dự kiến ​​sẽ tổ chức nhiều buổi gặp gỡ truyền thông hơn trong những ngày tới, bao gồm cả tại các thị trường địa phương thông qua các tiểu bang dao động. Điều này diễn ra khi bà phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì không tổ chức nhiều cuộc phỏng vấn hơn. Tuần tới, bà cũng sẽ tham gia một cuộc thảo luận với các nhà báo tại Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia (National Association of Black Journalists). Harris không thể tham dự hội nghị thường niên của NABJ do trước đó có lịch nghị sự khác và đã chọn lên lịch lại buổi nói chuyện của mình.

.

Những người đại diện hàng đầu cho Harris cũng sẽ có lịch trình dày đặc trên đường đua, với chưa đầy hai tháng nữa là đến Ngày bầu cử. Hôm nay Thứ Năm và ngày mai Thứ Sáu, Thống đốc Tim Walz sẽ vận động tranh cử tại Michigan và Wisconsin, trong khi Đệ nhị Quý ông Doug Emhoff tham dự các sự kiện ở Arizona và Nevada. Đệ nhất phu nhân Minnesota Gwen Walz sẽ đến Manchester, New Hampshire và Maine để vận động tranh cử, bao gồm cả việc dẫn đầu sự kiện Giáo dục cho Harris-Walz và ghé thăm một tổng đài điện thoại. Chuyến lưu diễn "New Way Forward" cũng sẽ bao gồm các sự kiện đại diện nhằm vào các nhóm cử tri quan trọng ngày hôm nay.

.

⦿ ---- Chưa rõ sẽ có cuộc tranh luận kế tiếp hay không. Một quan chức cấp cao của chiến dịch Harris, Quentin Fulks, đã từ chối cho biết liệu phó tổng thống có đồng ý tham gia cuộc tranh luận tổng thống thứ hai vào ngày 25/9 hay không, nhưng cho biết bà nghĩ Harris "sẵn sàng tham gia một cuộc tranh luận vào tháng 10".

.

Cố vấn cấp cao của chiến dịch Trump, Jason Miller cho biết cựu tổng thống Trump đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận vào ngày 25/9 và chỉ trích Harris vì "đã đưa ra một ngày hư cấu nào đó vào tháng 10". Tuy nhiên, bản thân Trump đã nói hôm thứ Tư rằng ông không biết liệu mình có muốn tranh luận với Harris một lần nữa hay không. Sau đó, Trump cho biết nhóm của ông vẫn đang cân nhắc khả năng tổ chức một cuộc tranh luận khác.

.

⦿ ---- Trump sẽ thất cử. Nhà thăm dò dư luận của đảng Cộng hòa Frank Luntz dự đoán rằng màn trình diễn bi thảm của cựu Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận đêm Thứ Ba cuối cùng sẽ khiến ông thua cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong một cuộc phỏng vấn trên "Piers Morgan Uncensored" hôm thứ Tư, Luntz đã chỉ trích màn trình diễn của Trump và chỉ ra những khoảnh khắc cụ thể trong cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Harris mà ông lưu ý là đặc biệt tiêu cực.

.

"Đó là một màn trình diễn khá tiêu cực, khá bi quan, hoài nghi, khinh thường", Luntz nói với Morgan trong cuộc phỏng vấn, được báo Mediaite nêu bật, đồng thời nói thêm, "và tôi nghĩ rằng điều này sẽ khiến ông Trump thua cuộc bầu cử, đúng vậy".

.

Luntz do dự, dường như đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận. "Tôi đang cố gắng quyết định xem mình có muốn ghi âm hay không, và câu trả lời là có", ông tiếp tục. "Tôi nghĩ rằng, rằng ông ấy thua vì màn trình diễn trong cuộc tranh luận này".

.

Các cuộc thăm dò ban đầu cũng chỉ ra rằng người xem coi Harris là người chiến thắng trong cuộc tranh luận. Luntz cho biết ông nghĩ không phải ứng cử viên đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận, mà "Tôi nghĩ chính xác hơn là Donald Trump đã thua. Và đây không phải là màn trình diễn tranh luận tệ nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp của mình, nhưng nó rất gần với điều đó."

.

Luntz đã nêu bật những khoảnh khắc trong cuộc tranh luận khi ông nói rằng Trump nên tập trung vào việc tấn công Harris về lạm phát và các vấn đề kinh tế. "Những cuộc trò chuyện về việc mọi người ăn thịt chó và mèo, gọi nhà lãnh đạo Hungary là một trong những nhà lãnh đạo thế giới vĩ đại nhất, liên tục bỏ lỡ cơ hội tập trung vào lạm phát và khả năng chi trả và hoàn toàn không có khả năng trình bày quan điểm của mình..."

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa từ Ohio và là người đồng hành tranh cử của Donald Trump, JD Vance, đã nói với CNBC hôm thứ năm rằng ông nghĩ Apple Inc. được hưởng lợi từ "lao động nô lệ Trung Quốc". Vance tuyên bố: "Tôi có nghĩ Apple là một công ty độc ác không? Không. Tôi có nghĩ rằng đôi khi họ được hưởng lợi từ lao động nô lệ Trung Quốc không? Có. Và điều đó thật kinh tởm."

.

Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ nên "quan tâm đến Big Tech và một số vụ sáp nhập" và nói thêm rằng ông đồng ý với chính sách chống độc quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang Lina Khan.

.

⦿ ---- Tăng cường an ninh vì dự kiến Trump sẽ lần nữa xúi giục bạo loạn hậu bầu cử. Chính phủ đang tăng cường các biện pháp an ninh cho phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2025, trong đó các nhà lập pháp sẽ chứng nhận phiếu bầu của cuộc bầu cử tổng thống nhằm tránh lặp lại vụ tấn công 6/1/2021 vào Điện Capitol. Cơ quan Mật vụ đã công bố vào thứ Tư rằng việc kiểm phiếu và chứng nhận phiếu bầu đã được chỉ định là "Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia" (National Special Security Event) lần đầu tiên, nghĩa là phiên họp sẽ được bảo vệ an ninh giống như các sự kiện lớn như Super Bowl và lễ nhậm chức của tổng thống.

.

"Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia là những sự kiện có tầm quan trọng quốc gia cao nhất", Eric Ranaghan, Đặc vụ Phụ trách Ban Bảo vệ Chức sắc của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho biết. Biện pháp này được đưa ra trước lễ kỷ niệm bốn năm vụ bạo loạn ở Điện Capitol, trong đó những người ủng hộ Donald Trump đã xông vào tòa nhà trong một cuộc tấn công hỗn loạn. Khi được hỏi trong cuộc tranh luận của tổng thống tuần này rằng ông có hối hận về bất kỳ điều gì về hành động của mình vào ngày hôm đó không, Trump trả lời: "Tôi không liên quan gì đến việc đó ngoài việc họ mời tôi phát biểu".

.

⦿ ---- Tưởng niệm ngày 11/9: Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng Thống Harris, cựu Tổng Thống Trump và người bạn đồng hành tranh cử của ông là Thượng nghị sĩ JD Vance đã có mặt tại Đài tưởng niệm ngày 11/9 ở Thành phố New York, nơi họ tham dự một buổi lễ tại Ground Zero. Trump và Harris đã bắt tay nhau khi họ đến nơi.

.

Trump và Vance cũng đã đến thăm một trạm cứu hỏa. Thống đốc Minnesota Tim Walz đã tham gia vào một ngày lễ tưởng niệm các cuộc tấn công khủng bố ở Minnesota. Biden cũng đã tham dự một sự kiện ở Shanksville, Pennsylvania, nơi các bức ảnh cho thấy ông Biden đã đội một chiếc mũ Trump trong một thời gian ngắn.

.

⦿ ---- Con gái cố Thượng nghị sĩ John McCain giễu nhóm Cộng Hòa MAGA đã phun ra thuyết âm mưu rằng đôi hoa tai bà Harris đeo trong khi tranh luận với Trump là máy thuyền/nhận tin. Cô Meghan McCain, nhà bình luận chính trị bảo thủ và là con gái của cố Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, hôm thứ Tư đã chỉ trích một thuyết âm mưu kỳ lạ do những người có ảnh hưởng cánh hữu tạo ra sau cuộc tranh luận tổng thống đêm trước.

.

Những tuyên bố sai trái xoay quanh đôi hoa tai ngọc trai mà Phó Tổng thống Kamala Harris đeo trên sân khấu, với những người dùng mạng xã hội nổi tiếng như nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer khẳng định rằng đó là tai nghe kẹp (clip-on audio headphones). Thực tế tất cả những người xem tranh luận đều biết rằng tốc độ nói và trả lời trên sàn nhanh tới mức không ai cố vận được.

.

McCain đã tweet rằng: "Tôi không thể diễn tả cho bạn biết thuyết âm mưu về đôi hoa tai Kamala thảm hại và ngu ngốc như thế nào. Hãy trưởng thành đi, bà Harris đã làm tốt hơn vào đêm qua và Trump đã làm hỏng nó vì ông Trump là một lão già vô kỷ luật, không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài khối tín đồ bám cứng của Trump".

.

Meghan McCain nói thêm, "Không phải mọi thứ đều là thuyết âm mưu". McCain gần đây đã nói rằng bà sẽ không ủng hộ Harris hoặc cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù anh trai bà đã ủng hộ phó tổng thống Harris vào đầu tháng này.

.

⦿ ---- Dân biểu Jared Moskowitz (D-Fla.) chế giễu màn tranh luận của cựu Tổng thống Trump vào tối thứ Ba, nói rằng có lẽ đã đến lúc Trump phải có "những cuộc trò chuyện khó khăn" về việc có nên tiếp tục hay rút lui khỏi cuộc đua. Thực tế, Trump sẽ không tự giác rút lui, vì rút lui là co thể vào tù sớm với các bản án hình sự.

.

Đó là những cuộc thảo luận xoay quanh Tổng thống Biden sau cuộc tranh luận của ông với Trump vào tháng 6. Điều đó dẫn đến việc Biden rút lui khỏi cuộc đua và được thay thế bởi Phó Tổng thống Harris. "Nếu chúng ta thành thật mà nói, màn tranh luận đêm qua của cựu Tổng thống Donald Trump thật thảm họa và khó xem", DB Moskowitz cho biết hôm thứ Tư trong một tuyên bố có tiêu đề "Khả năng tiếp tục chiến dịch của Trump".

.

"Tôi tin rằng bây giờ là lúc cựu Tổng thống Trump phải có những cuộc trò chuyện khó khăn về việc ông có nên tiếp tục phục vụ với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống hay không", Moskowitz nói tiếp. "Hiện tại, tôi muốn cho ông Trump không gian để gặp gỡ gia đình và đưa ra quyết định [rút lui hay không] đó".

.

Trong suốt cuộc tranh luận kéo dài khoảng 90 phút vào đêm thứ Ba, Harris đã tìm cách trêu chọc Trump về một loạt các vấn đề, bao gồm quy mô các cuộc mít tinh của ông và các nhà lãnh đạo thế giới "cười nhạo" ông. Các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy Harris đã thắng cuộc tranh luận.

.

Một cuộc thăm dò của YouGov được tiến hành vào sáng thứ Tư cho thấy 43% những người được khảo sát coi Harris là người chiến thắng, trong khi 28% coi Trump là người chiến thắng. 30% khác nói rằng họ không chắc chắn.

.

⦿ ---- Hậu quả tranh luận thua bà Harris: Trump và Cộng Hòa đổ tội cho nhau. Cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đang chỉ trích nhau, sau cuộc tranh luận của Trump với Phó Tổng thống Harris, trong đó Trump thường xuyên rơi vào bẫy do Harris đặt ra và gặp khó khăn trong việc truyền tải thông điệp mà chiến dịch của ông đã đưa ra trước đó.

.

Trump và các đồng minh của ông đã chỉ trích những người điều phối tại kênh truyền hình chủ nhà ABC News, cáo buộc kênh này đã kiểm tra thực tế các phản hồi của ông một cách không cân xứng so với đối thủ chính trị của ông. "Ba chọi một. Đó là một thỏa thuận gian lận như tôi đã cho là vậy", Trump nói với Fox News hôm thứ Tư.

.

Nhưng một số đảng viên Cộng hòa đã phản đối các cố vấn của Trump, cho rằng Trump đã không chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu, trong khi những người khác nói rằng chính ứng cử viên Trump đã không tích cực liên kết Harris với Tổng thống Biden cho đến những khoảnh khắc kết thúc của cuộc tranh luận.

.

"Đó là một màn trình diễn cực kỳ điển hình của ông Trump khi ông Trump không chuẩn bị", cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, người là thành viên chủ chốt trong nhóm chuẩn bị tranh luận của Trump vào năm 2016 và 2020, cho biết trên "Good Morning America".

.

“Rõ ràng là không có ai có thể hướng dẫn ông Trump trong quá trình chuẩn bị lần này, vì ông Trump đã ra ngoài và làm bất cứ điều gì mình muốn, theo bản năng và trực giác của Trump, tức là tức giận và là một ứng cử viên bất bình,” Christie nói thêm.

.

Trong hơn 90 phút hôm thứ Ba, Harris đã xoay sở để chọc tức Trump ở hầu hết mọi ngã rẽ, gài ông Trump bằng những bình luận về đám đông vận động tranh cử của ông, Dự án 2025, các nhà lãnh đạo nước ngoài chế giễu ông và những người chỉ trích như cố Thượng nghị sĩ John McCain (R-Ariz.).

.

Một cuộc thăm dò nhanh của CNN đối với những người theo dõi cuộc tranh luận cho thấy 63% nói rằng Harris đã thắng cuộc tranh luận, so với 37% nói rằng Trump đã thắng cuộc tranh luận. Những người ủng hộ Trump đã nhấn mạnh đến phát hiện của cuộc thăm dò rằng phần lớn người xem cảm thấy cựu tổng thống sẽ xử lý nền kinh tế tốt hơn.

.

⦿ ---- Theo cơ quan General Services Administration, sự tuyên bố ủng hộ của ca sĩ Taylor Swift dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong vài phút sau cuộc tranh luận tổng thống vào đêm Thứ Ba đã thu hút hơn 330.000 lượt truy cập vào trang ghi danh cử tri Vote.gov trong vòng chưa đầy một ngày. Người phát ngôn của cơ quan liên bang, đơn vị quản lý trang web giúp người dùng tìm thông tin bầu cử theo từng tiểu bang, cho biết tính đến 2 giờ chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào Thứ Tư, đã có ít nhất 337.826 người nhấp vào liên kết do Swift cung cấp.

.

Sự ủng hộ của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ này được thể hiện dưới dạng một chú thích dài trên Instagram, trong đó cô cũng khuyến khích 283 triệu người theo dõi mình tự nghiên cứu và đăng ký bỏ phiếu sớm. Swift cho biết: "Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz trong cuộc Bầu cử Tổng thống năm 2024. Tôi cũng thấy việc bỏ phiếu sớm dễ dàng hơn nhiều. Tôi sẽ liên kết nơi đăng ký và tìm ngày bỏ phiếu sớm cũng như thông tin trong câu chuyện của mình".

.

⦿ ---- Công ty Nielsen cho biết hơn 67 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận tổng thống giữa Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Cuộc tranh luận hôm thứ Ba do ABC News tổ chức và phát sóng trên 17 kênh truyền hình đã dễ dàng vượt qua con số 51,3 triệu người đã theo dõi cuộc đối đầu giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Trump vào tháng 6.

.

Mặc dù vậy, số liệu của hôm thứ Ba vẫn chưa đạt được lượng người xem kỷ lục cho một cuộc tranh luận tổng thống khi cuộc đối đầu đầu tiên giữa cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Trump thu hút sự chú ý của 84 triệu người. Đáng chú ý, cuộc tranh luận đầu tiên giữa Trump và Biden vào năm 2020 đã thu hút được 73,1 triệu người xem.

.

⦿ ---- Hiệp hội các Bộ trưởng Hành Chánh Quốc gia (National Association of Secretaries of State) và Hiệp hội các Giám đốc Bầu cử Tiểu bang Quốc gia (National Association of State Election Directors) đã gửi một lá thư cho Tổng giám đốc điều hành của Bưu điện Hoa Kỳ (USPS), Louis DeJoy, vào thứ Tư, cảnh báo về những vấn đề quan trọng với hệ thống thư có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vào tháng 11, theo AP đưa tin.

.

Các quan chức bầu cử trên khắp cả nước đã báo cáo những vấn đề dai dẳng, bao gồm sự chậm trễ trong việc nhận được lá phiếu đã gửi qua thư và thư trả lại được đánh dấu là không thể gửi được, mặc dù có địa chỉ chính xác.

.

Bức thư nhấn mạnh rằng những nỗ lực trước đây nhằm giải quyết những vấn đề này với USPS đã không thành công và mô tả các vấn đề này là những sự kiện lan rộng chứ không phải là sự kiện riêng lẻ. "Chúng tôi khẩn cầu ngài thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức và cụ thể để giải quyết các vấn đề về hiệu suất đang diễn ra với dịch vụ thư bầu cử của USPS ... Nếu không làm như vậy sẽ có nguy cơ hạn chế sự tham gia của cử tri và niềm tin vào quá trình bầu cử", các quan chức thúc giục DeJoy.

.

⦿ ---- Dân biểu liên bang Joe Wilson (Cộng Hòa, South Carolina), người từng gây sóng gió vì hét lớn "Ông nói dối" trong khi cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu, đã ngã quỵ tại một sự kiện và được đưa đến bệnh viện với các triệu chứng "giống như đột quỵ", theo văn phòng của ông. Con trai ông, Bộ trưởng Tư pháp South Carolina hiện tại Alan Wilson, đã nói với tờ Charleston Post & Courier hôm thứ Tư rằng vị Dân biểu quốc hội 77 tuổi này "ổn định và đang được theo dõi".DB Joe Wilson, người đại diện cho khu vực thứ hai của South Carolina kể từ năm 2001, đã trở nên nổi tiếng toàn quốc sau khi hét lên "ông nói dối!" với Obama trong khi Obama phát biểu trước quốc hội hồi năm 2009 về các cải cách chăm sóc sức khỏe cuối cùng sẽ trở thành Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA, còn gọi là ObamaCare).Cụ thể, DB Wilson đã ngắt lời tổng thống sau khi Obama nói "các cải cách mà tôi đề xuất sẽ áp dụng cho những người ở Mỹ bất hợp pháp". Theo chính phủ liên bang, bây giờ thì những người nhập cư không có giấy tờ vẫn bị cấm mua bảo hiểm thông qua ACA. Sau đó, Wilson đã đích thân xin lỗi Obama sau khi nhận được sự chỉ trích từ cả hai đảng.⦿ ---- Tưởng niệm 9/11. Donald Trump đã bị chế giễu trong chuyến thăm của ông vào thứ Tư đến Ground Zero ở Thành phố New York cho buổi lễ ngày 11 tháng 9, với một người tham dự hét lên, "Ông đã ở đâu trong 20 năm qua, mà tôi ở đây? Ông đã ở đâu?" Sự xuất hiện của Trump tại buổi lễ long trọng đã bị chỉ trích trực tuyến sau khi ông được nhìn thấy nháy mắt với các nhiếp ảnh gia và nhìn xung quanh trong một phút mặc niệm trong khi những người khác cúi đầu tưởng nhớ hàng nghìn người đã thiệt mạng.Cựu tổng thống đã tham dự buổi lễ trước đây, đáng chú ý nhất là vào năm 2016 khi ông và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ khi đó là Hillary Clinton tham dự một buổi lễ kỷ niệm 15 năm, nơi bà có vẻ không ổn định và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi. Ông đã tận dụng khoảnh khắc đó để đặt câu hỏi liệu bà có đủ "mạnh mẽ" để trở thành tổng thống hay không. Trump, người gốc New York, cũng xuất hiện tại buổi lễ năm 2020 cùng với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ khi đó là Joe Biden.⦿ ---- Thượng nghị sĩ tiểu bang Sarah McBride của tiểu bang Delaware đã tiến thêm một bước nữa đến việc tạo nên lịch sử sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ cho ghế duy nhất của tiểu bang này tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba, tờ The New York Times đưa tin. McBride hiện được tiên đoán nhiều phần sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử của tiểu bang vào tháng 11, điều này sẽ khiến bà trở thành Dân biểu liên bang chuyển giới đầu tiên của Quốc hội trong lịch sử.

Một đảng viên Dân chủ đã nắm giữ chiếc ghế quốc hội đó kể từ năm 2010. "Với trái tim tràn đầy hy vọng - và vì hàng chục nghìn người Delaware đã tham gia bỏ phiếu - tối nay tôi tự hào trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ cho ghế duy nhất của Delaware tại Hạ viện Hoa Kỳ", McBride viết trong một tin nhắn trên X để ăn mừng chiến thắng của mình. "Cảm ơn, Delaware!" bà nói thêm. Tổng thống Joe Biden đã viết lời tựa cho cuốn hồi ký năm 2018 của McBride, "Tomorrow Will Be Different" (Ngày Mai Sẽ Khác).

.

⦿ ---- Có phải bà Harris đã tranh luận thắng, hay chỉ vì Trump tranh luận thua? Cả hai trường hợp đều đúng. Theo nhiều chuyên gia cho biết bà Hattis đã khai thác thành công điểm yếu của ông Trump, trong khi những người khác lưu ý rằng chiến lược của bà nhằm mục đích làm ông Trump bối rối, nhưng lại phải trả giá bằng việc không cho cử tri biết nhiều hơn về chính sách của chính bà. Những người khác đặt câu hỏi về giá trị của các cuộc tranh luận chính trị, chỉ trích một cảnh tượng ít có nội dung và tiện ích đối với những cử tri chưa quyết định.

.

"Bà ấy hiển nhiên đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận và không chỉ là mặc định", Tomeka M Robinson, giáo sư về hùng biện và vận động công chúng tại Đại học Hofstra University, nhận định. Tuy nhiên, Robinson nói thêm rằng Trump tự làm hại vì không bám sát các vấn đề. "Trump cần nói về các ý tưởng chính sách của mình nhiều hơn thay vì dựa vào kiểu nói cách điệu về nguy hiểm của người nhập cư và chuyện sinh sản.

.

Tammy R Vigil, một giáo sư truyền thông tại Đại học Boston University chuyên về truyền thông chính trị cũng nhấn mạnh rằng trong khi Harris khai thác điểm yếu của Trump để có lợi cho mình, bà đã không đưa ra thông tin cụ thể về một số chính sách của mình: "Harris đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận vì bà biết chính xác cần nhấn nút nào để giúp Trump thể hiện bản thân hung hăng theo cách bộc lộ rõ ​​nhất tính cách của ông Trump. Lời nói của ông Trump rất hiếm khi dựa trên sự thật và thường dựa nhiều vào việc thúc đẩy phản ứng cảm tính hơn là lý trí từ người xem. Ông Trump đã làm như vậy vào đêm qua".

.

Việc đưa ra câu trả lời rõ ràng về các chính sách của bà dường như không phải là ưu tiên của Harris. David A Frank, một giáo sư hùng biện tại Đại học Oregon nói với Al Jazeera: "Harris đã đảm nhận vai trò của công tố viên trong chiến dịch này. Chiến lược của bà Harris trong cuộc tranh luận là đưa Trump ra xét xử."

.

Nick Beauchamp, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Northeastern University, người có công trình bao gồm mô hình hóa các cuộc tranh luận chính trị, nói: "Trong cuộc tranh luận đầu tiên, trong khi Biden chủ yếu là tác nhân tự làm hại Biden, lúc đó Trump đã giữ bình tĩnh và chủ yếu giữ đúng thông điệp. Ngược lại, trong cuộc tranh luận Harris-Trump, sự châm biếm, chế giễu và xúc phạm nhỏ liên tục của Harris dường như đã đóng vai trò lớn khiến Trump thể hiện kém, với những lời chỉ trích ngày càng tức giận và không mạch lạc. Vì vậy, theo nghĩa đó, Harris đã chủ động khiến Trump thua cuộc."

.

⦿ ---- Cộng Hòa kinh hoàng: giá xăng dầu sụt giảm. Giá dầu chạm mức thấp nhất trong ba năm vào tuần này, một cột mốc sau sáu tuần giá xăng liên tiếp giảm. Sự sụt giảm này không liên quan nhiều đến sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Biden, thay vào đó phần lớn xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố kinh tế. Nhưng nó có thể mang lại cho Phó Tổng thống Harris những luồng gió tích cực về các vấn đề tài chính trong những tháng cuối cùng của mùa bầu cử.

.

Khi các sự kiện toàn cầu góp phần làm tăng giá xăng trong những năm gần đây như đại dịch COVID-19 và cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga "trở nên xa vời hơn", Patrick DeHaan, giám đốc phân tích dầu mỏ tại GasBuddy cho biết, "thị trường đang cân bằng hơn".

.

"Vì vậy, chắc chắn đây là tin tốt cho đảng đương nhiệm, về mặt tiềm năng, khi giá xăng đang giảm, mặc dù tôi dự đoán sẽ tiếp tục có nhiều tiếng ồn từ các chính trị gia ở cả hai phe về vấn đề này", ông nói.

.

Giá xăng trung bình toàn quốc vào khoảng 3,25 đô la một gallon hôm thứ Tư, giảm so với mức 3,31 đô la một tuần trước và 3,45 đô la một tháng trước. DeHaan cho biết giá giảm là điều bình thường vào đầu mùa thu. "Người Mỹ không có xu hướng ra ngoài nhiều vào mùa thu, chắc chắn là không phải vào mùa đông, và điều đó dẫn đến nhu cầu xăng ít hơn", ông cho biết. "Ngoài ra, chúng ta còn chưa đầy một tuần nữa là chuyển sang hỗn hợp xăng rẻ hơn có thể dễ dàng tung ra, chúng tôi gọi đó là xăng mùa đông".

.

Một yếu tố khác, DeHaan cho biết, là giá dầu giảm tương ứng trong những tuần gần đây. Dầu đã chạm mức 65 đô la một thùng, mức giá thấp nhất kể từ năm 2021, vào đầu tuần này, mà DeHaan cho là do sự kết hợp giữa tình hình kinh tế không chắc chắn và nhu cầu giảm ở Trung Quốc.

.

⦿ ---- Phó Thủ tướng Ireland, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Micheal Martin đã lên án các cuộc không kích gần đây của Israel khiến 6 nhân viên của Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) tại Gaza thiệt mạng vào thứ Năm. Trên X, Martin nhấn mạnh những rủi ro đáng kể mà các nhân viên nhân đạo phải đối mặt khi cung cấp viện trợ quan trọng cho dân thường. "Chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ họ", ông thúc giục.

.

Cuộc tấn công vào trường Al-Jaouni của Liên hợp quốc tại trại tị nạn Nuserait đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng chỉ trích vụ tấn công, khiến đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Danny Dannon, phản ứng gay gắt, người đã bảo vệ hành động của Israel, cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

.

⦿ ---- Trận bão Francine đã ảnh hưởng tới 4 tiểu bang Hoa Kỳ tính tới rạng sáng Thứ Năm 12/9/2024. Tóm lược ảnh hưởng như sau.

.

-- Tâm bão Francine đã đi qua New Orleans và đổ một lượng mưa lớn xuống Louisiana, miền nam Mississippi, Alabama và Florida Panhandle.

-- Francine đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 2 tại Terrebonne Parish, Louisiana, lúc 5 giờ chiều giờ địa phương ngày hôm qua, Thứ Tư, và sau đó đã suy yếu thành bão nhiệt đới với tốc độ gió duy trì 35 dặm/giờ vào sáng nay, Thứ Năm.

-- Ngập nước: lụt lớn đã biến những đường phố ở Bucktown, một phần vùng ngoại ô Metairie phía bắc New Orleans, thành y hệt như các kênh đào.

-- Vào lúc 8 giờ sáng theo giờ miền Đông, cơn bão cách Jackson, Mississippi 30 dặm về phía nam và đang di chuyển về phía bắc với tốc độ 12 dặm/giờ hướng đến Memphis, Trung tâm Bão quốc gia cho biết.

.

-- Theo trang web PowerOut.us, hơn 450.000 khách hàng đã mất điện ở ba tiểu bang Louisiana, Mississippi và Alabama.

-- Một cảnh báo về triều cường có hiệu lực từ Grand Isle, Louisiana đến biên giới Mississippi-Alabama, có nghĩa là có thể xảy ra lũ lụt đe dọa tính mạng từ biển.

-- Hơn 12 triệu người đang được cảnh báo lũ lụt, với mưa lớn và có thể xảy ra lốc xoáy cho đến hết ngày mai, Thứ Sáu 13/9/2024.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) đã xác nhận trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào tháng 10. Putin lưu ý rằng ông có ý định tổ chức một cuộc họp song phương với Tập trong sự kiện này và ca ngợi sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước.

.

"Họ đang phát triển khá thành công và theo mọi hướng. Điều này liên quan đến việc phối hợp công việc của chúng tôi trên trường quốc tế, điều này liên quan đến các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế, trên con đường văn hóa và nhân đạo", Tổng thống Nga tuyên bố và nhấn mạnh rằng cả Moscowa và Bắc Kinh đều "bảo vệ các nguyên tắc của một trật tự thế giới công bằng".

.

⦿ ---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tiết lộ hôm thứ Năm rằng Nhật Bản đã "gửi kháng thư" tới Bắc Hàn vì đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Đông (East Sea, không phải Biển Đông [South China Sea] của VN) vào đầu ngày. "Không cần phải nói, việc Bắc Hàn phóng tên lửa đạn đạo là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", Kishida tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông "lên án mạnh mẽ" vụ phóng tên lửa này.

.

Theo thủ tướng Nhật Bản, vẫn chưa có báo cáo nào được xác nhận về thiệt hại, nhưng ông tuyên bố Nhật Bản sẽ "tiếp tục nỗ lực hết sức để thu thập thông tin và theo dõi tình hình, và chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ thông qua liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ cũng như liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ-Hàn Quốc".

.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn, các tên lửa được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng (Pyongyang: thủ đô Bắc Hàn)và bay khoảng 360 km trước khi hạ cánh xuống Biển Đông. Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố rằng các tên lửa rơi ra ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

.

⦿ ---- Mastercard Inc. đã công bố vào thứ năm rằng họ đang mua lại công ty an ninh mạng Recorded Future từ Insight Partners với giá 2,7 tỷ đô la. Các công ty đã bắt đầu hợp tác vào đầu năm nay về một dịch vụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, với Mastercard cho biết dịch vụ này đã tăng gấp đôi tỷ lệ phát hiện thẻ bị xâm phạm so với cùng kỳ năm 2023. Theo thông cáo báo chí, Recorded Future có hơn 1.900 khách hàng trên 75 quốc gia, bao gồm chính phủ của 45 quốc gia và hơn 50% các công ty thuộc Fortune 100.

.

"Recorded Future cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về các mối đe dọa tiềm ẩn bằng cách phân tích một tập hợp lớn các nguồn dữ liệu để cung cấp thông tin chi tiết cho phép khách hàng của mình thực hiện hành động để giảm thiểu rủi ro. Khả năng này, cùng với việc Recorded Future sử dụng AI và các công nghệ tốt nhất khác, sẽ bổ sung vào danh tính, phòng chống gian lận, quyết định theo thời gian thực và các dịch vụ an ninh mạng của Mastercard", Mastercard cho biết. Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2025.

.

⦿ ---- General Motors Co. và Hyundai Motor Company đã ký một thỏa thuận để khám phá các mối quan hệ hợp tác mới trong các lĩnh vực như sản xuất xe, động cơ đốt trong (xe chạy xăng, dầu) và công nghệ năng lượng sạch. Trong một thông cáo phát hành vào thứ năm, cả hai công ty cho biết họ sẽ tập trung vào việc nghiên cứu cách đồng phát triển xe chở khách và xe thương mại cũng như các tiến bộ về hydro. Cả hai nhà sản xuất xe cũng sẽ xem xét việc kết hợp nguồn cung ứng vật liệu như thép và linh kiện pin.

.

"GM và Hyundai có thế mạnh bổ sung và đội ngũ tài năng. Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng quy mô và sự sáng tạo của cả hai công ty để cung cấp những chiếc xe cạnh tranh hơn nữa cho khách hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn", CEO của GM Mary Barra cho biết. Trong khi đó, Chủ tịch điều hành của Hyundai Euisun Chung cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép cả hai công ty "đánh giá các cơ hội để nâng cao khả năng cạnh tranh trên các thị trường và phân khúc xe chính, cũng như thúc đẩy hiệu quả chi phí".

.

⦿ ---- Hãng dược Moderna Inc. đã công bố báo cáo hôm thứ năm chia sẻ thông tin cập nhật về tiến độ và chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D) của công ty. "Moderna hiện có năm loại vắc-xin đường hô hấp với kết quả tích cực ở Giai đoạn 3 và dự kiến ​​sẽ nộp ba loại để phê duyệt trong năm nay. Ngoài ra, chúng tôi có năm sản phẩm không liên quan đến đường hô hấp trong các nghiên cứu quan trọng về ung thư, bệnh hiếm gặp và vắc-xin tiềm ẩn có khả năng được phê duyệt vào năm 2027", theo lời Tổng giám đốc điều hành của Moderna Stephane Bancel cho biết trong sự kiện Ngày nghiên cứu và phát triển thường niên của công ty.

.

Ông nói thêm rằng khả năng thành công của Moderna trong nghiên cứu và phát triển "cao hơn tiêu chuẩn của ngành ở mọi giai đoạn phát triển". Vắc-xin COVID thế hệ tiếp theo dự kiến ​​sẽ được nộp để phê duyệt trong năm nay. Công ty cũng tuyên bố rằng họ có kế hoạch cắt giảm chi phí nghiên cứu và phát triển hàng năm 1,1 tỷ đô la vào năm 2027 thông qua "ưu tiên danh mục đầu tư và hiệu quả chi phí" mang tính chiến lược. Doanh thu dự kiến ​​cho năm 2025 là từ 2,5 tỷ đến 3,5 tỷ đô la.

.

⦿ ---- Microsoft Corporation sẽ sa thải khoảng 650 nhân viên khỏi bộ phận trò chơi của mình, theo IGN đưa tin, trích dẫn một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên do giám đốc Xbox kiêm phó chủ tịch Microsoft Gaming, Phil Spencer gửi. Spencer lưu ý rằng hầu hết các đợt cắt giảm việc làm sẽ tác động đến "các chức năng hỗ trợ và công ty" và nhấn mạnh rằng công ty sẽ hỗ trợ những nhân viên bị ảnh hưởng bằng các gói trợ cấp thôi việc bao gồm trợ cấp thôi việc.

.

"Với những thay đổi này, các nhóm và nguồn lực hỗ trợ và công ty của chúng tôi sẽ được sắp xếp để tăng trưởng bền vững trong tương lai và có thể hỗ trợ tốt hơn cho các nhóm studio và đơn vị kinh doanh của chúng tôi bằng các chương trình và nguồn lực có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu của họ", Spencer nói thêm.

.

Spencer lưu ý rằng việc sa thải là một phần của "việc sắp xếp lại cấu trúc nhóm sau khi mua lại và quản lý doanh nghiệp của chúng tôi" sau khi mua lại Activision Blizzard. Ông chỉ ra rằng "không có trò chơi, thiết bị hoặc trải nghiệm nào bị hủy bỏ và không có studio nào bị đóng cửa" như một phần của hành động này.

.

⦿ ---- Trung tướng Trung Quốc He Lei phát biểu với các phóng viên tại diễn đàn Xiangshan rằng quân đội nước này sẽ "đập tan" mọi nỗ lực xâm phạm lãnh thổ hoặc phá hoại chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông (South China Sea).

.

"Chúng tôi hy vọng Biển Đông sẽ vẫn là vùng biển hòa bình", He tuyên bố. "Nếu Hoa Kỳ di chuyển quân cờ của mình sau hậu trường, nếu họ đẩy các quốc gia ra tiền tuyến, hoặc nếu chính Hoa Kỳ phải ra tiền tuyến, thì chúng tôi trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ... sẽ không bao giờ kiên nhẫn", vị tướng này nói thêm và nhấn mạnh rằng quân đội Trung Quốc sẽ "kiên quyết đập tan mọi hành vi xâm phạm thù địch của nước ngoài đối với các quyền và lợi ích lãnh thổ, chủ quyền và hàng hải của Trung Quốc bằng quyết tâm vững chắc, ý chí kiên định, năng lực mạnh mẽ và các biện pháp hiệu quả".

.

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hoàn toàn đối với Biển Đông, nhưng một số quốc gia khác, bao gồm Philippines, đã đưa ra các yêu sách lãnh thổ trên biển và một tòa án quốc tế đã phán quyết rằng các yêu sách của Bắc Kinh không có hiệu lực pháp lý. Việt Nam hiện cũng có tranh chấp trên một số đảo với TQ, Đài Loan, Philippines.

.

⦿ ---- Đám cháyđược đặt tên là Airport Fire ở Quận Cam và Quận Riverside đã chậm lại đáng kể vào thứ Năm, nhờ nhiệt độ mát hơn. Đám cháy đã phá hủy hàng chục ngôi nhà, kiến trúc làm bị thương ít nhất 7 người và thiêu rụi hơn 23.000 mẫu Anh, theo Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, hay Cal Fire. Đây là một trong ba đám cháy rừng thiêu rụi hàng chục nghìn mẫu Anh ở Nam California trong tuần này.

.

Đám cháy bùng phát dữ dội vào đêm thứ Hai tại Hẻm núi Trabuco của Quận Orange khi ngọn lửa, do gió tây thúc đẩy, di chuyển về phía đông vào Quận Riverside. Đến chiều thứ Tư, Đám cháy Airport Fire đã lan rộng tới 23.140 mẫu Anh và đã được khống chế 5%. Lệnh sơ tán và cảnh báo cho hàng nghìn người vẫn được áp dụng.

.

Đường đi của đám cháy tiếp tục đến Santiago Peak, đe dọa một loạt các tháp phát sóng vô tuyến và truyền hình, không chỉ được các cơ quan truyền thông địa phương sử dụng mà còn được các cơ quan chính quyền liên bang và địa phương sử dụng. Ngọn lửa lan đến chân một số tòa tháp, nhưng thiết bị dường như không bị hư hại nghiêm trọng.

.

Vào khoảng 2 giờ chiều thứ Ba, chính quyền đã mở rộng lệnh sơ tán bắt buộc để bao gồm cả những ngôi nhà ở Quận Riverside khi đám cháy lan nhanh bắt đầu lan về phía Hồ Lake Elsinore (Quận Riverside). Một số ngôi nhà đã bị ngọn lửa lớn thiêu rụi, buộc hàng nghìn ngôi nhà phải tuân theo lệnh sơ tán. Tính đến thứ Tư, vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại chính xác là bao nhiêu.

.

⦿ ---- Các giám sát viên của Quận Cam đã cách chức Giám sát viên Andrew Do ra khỏi hội đồng Cơ quan Giao thông Quận Cam (Orange County Transportation Authority), cũng như nhiều ủy ban khác nhau của quận hôm thứ Ba. Các giám sát viên khác đã bỏ phiếu đồng thuận tước bỏ các chức vụ của Do khi con gái ông phải đối mặt với các cáo buộc liên tục về tham nhũng liên quan đến một tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ một phần bởi văn phòng của Do.

.

Andrew Do đã bị cách chức khỏi các ủy ban sau:

. National Association of Counties;

. Orange County Community Corrections Partnership,

. Orange County Criminal Justice Coordinating Council;

. Orange County Emergency Management Council;

. South Coast Air Quality Management District.

.

Giám sát viên Quận Cam Katrina Foley cho biết hội đồng không thể cách chức Andrew Do ra khỏi chức vụ Giám sát viên quận và quyết định đó sẽ tùy thuộc vào chính quyền cấp tiểu bang. Andrew Do, người sẽ hết nhiệm kỳ sau năm nay, đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức khi chính quyền điều tra các cáo buộc về việc chi tiêu gian lận tiền cứu trợ COVID-19 của một tổ chức phi lợi nhuận đã tuyển dụng con gái của Andrew Do là cô Rhiannon Do.

.

Tháng trước, quận đã kiện Viet America Society (Hiệp hội Việt Mỹ) và Chủ tịch Peter Pham, cáo buộc chiếm dụng hàng triệu đô la tiền cứu trợ đại dịch được dành để cung cấp bữa ăn cho cư dân có nhu cầu. Tổ chức Hand to Hand Relief, đơn vị ký hợp đồng phụ với Viet America Society, cũng đã bị kiện. Tháng trước, FBI đã khám xét nhà của Pham ở Garden Grove và nhà của Rhiannon Do ở Tustin cũng như nhà hàng Perfume River ở Westminster, nơi chuẩn bị các bữa ăn cho dịch vụ giao hàng của Viet America Society.

.

⦿ ---- TIN VN. Thiệt hại do bão: 226 người chết, 104 người mất tích, quốc tế vào cứu trợ. Theo Báo Tin Tức. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 17 giờ ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 330 người chết và mất tích (226 người chết, 104 người mất tích); tăng 3 người so với thống kê lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

.

.

Chính phủ các nước, nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Chính phủ Australia hỗ trợ 264 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, 120 bộ dụng cụ bếp, 264 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 600 chăn, 600 thảm ngủ, 522 tấm bạt che, 360 màn. Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA) hỗ trợ 2.002 bộ dụng cụ gia đình. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ 40 máy lọc nước cầm tay, 200 tấm bạt nhựa đa năng.

.

.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ở Việt Nam khẩn cấp vận chuyển 80.000 viên lọc nước tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và 4.000 lít nước tới Bệnh viện tỉnh Lào Cai. Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc quyết định viện trợ khẩn cấp hàng hóa, vật tư hỗ trợ Chính phủ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3.

.

⦿ ---- TIN VN. Gia đình bất lực nhìn con gái tự tử trong cuộc gọi video từ nước ngoài. Theo Báo Tiền Phong. Cô gái 22 tuổi ở Cà Mau sang Campuchia làm việc, nhưng gọi điện về gia đình xin gửi tiền sang chuộc nếu không sẽ bị đánh. Trong lúc gọi video với người thân, cô gái bất ngờ tự tử. Ngày 12/9, một lãnh đạo UBND xã Tân Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau) xác nhận, gia đình đã đưa thi thể chị L.T.V. (22 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) về quê tổ chức mai táng, sau khi chị V. tự tử ở Campuchia. Trước đó, ông L.V.Đ (44 tuổi) - cha ruột chị V., đến cơ quan chức năng ở địa phương trình báo về vụ việc của con gái ở xứ người. Theo trình bày của gia đình, khoảng tháng 6/2024, L.T.V. xin đi làm công nhân ở ngoài tỉnh. Sau đó, V. có liên lạc về nhà nói đã cùng một số người bạn đi xe máy qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia làm việc. Tuy nhiên, V. không cho gia đình biết mình làm công việc gì. Đến ngày 6/9, V. gọi video về cho gia đình, xin nhà gửi gấp 60 triệu đồng sang Campuchia để chuộc V. về. Nếu không gửi tiền sang chuộc, V. sẽ bị đánh đập. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình nói với V. đợi vài ngày sẽ kiếm tiền gởi qua. Lúc này, V. tiếp tục nói nếu không có tiền đêm nay sẽ bị đánh chết. Nói xong, V. bất ngờ tự tử trong lúc cuộc gọi video vẫn đang diễn ra. Cả gia đình V. bất lực không thể can ngăn con gái. Rạng sáng 12/9, thi thể V. được đưa về đến nhà.

.

⦿ ---- TIN VN. Ninh Bình phát lệnh di dân, nước tràn sông Hoàng Long. Theo VnExpress. Khoảng 55.000 người dân ở vùng trũng thấp thuộc các huyện Gia Viễn, Nho Quan bị ngập, buộc phải sơ tán khi tỉnh Ninh Bình dự kiến xả tràn sông Hoàng Long tối Thứ Năm. Chiều 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát lệnh di dân vùng phân lũ, xả lũ sông Hoàng Long khi nước sông liên tục dâng cao, đã vượt mức 4,9 m (mực nước báo động phải thực hiện phương án sơ tán dân).

.

⦿ ----HỎI 1: Dân xóm nghèo tự tử đông hơn dân xóm giàu?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một phân tích về nơi xảy ra các vụ tự tử ở Hoa Kỳ cho thấy, thật đáng buồn, vị trí đóng vai trò quan trọng. Dữ liệu mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho thấy những người sống ở các khu vực nghèo hơn với ít nguồn lực có khả năng trở thành nạn nhân của vụ tự tử cao hơn đáng kể so với những người sống ở các khu vực giàu có hơn. "Cải thiện điều kiện nơi mọi người sinh ra, lớn lên, sống, làm việc và già đi là một khía cạnh thường bị bỏ qua trong công tác phòng ngừa tự tử", tác giả chính của báo cáo, nhà khoa học sức khỏe của CDC Alison Cammack cho biết.

.

Nhóm của bà đã công bố báo cáo "CDC Vital Signs" (Dấu hiệu quan trọng) của CDC vào thứ Ba.

Kết quả cho thấy thu nhập, trình độ học vấn và khả năng tiếp cận các nguồn lực thực sự quan trọng. So với các quận có điểm thấp nhất về thu nhập, quyền truy cập internet và phạm vi bảo hiểm, tỷ lệ tự tử là:

. Thấp hơn 26% ở các quận có phạm vi bảo hiểm y tế cao nhất

. Thấp hơn 44% ở các quận mà hầu hết các hộ gia đình đều có quyền truy cập internet băng thông rộng

. Thấp hơn 13% ở các quận có thu nhập hộ gia đình trung bình cao nhất

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/09/10/us-suicide-rates-higher-poorer-areas/1231725993796/

.

⦿ ----HỎI 2: Tỷ lệ triệt sản tăng sau khi Tòa Tối Cao lật ngược hồ sơ Roe vs. Wade năm 2022 ở các tiểu bang bị ảnh hưởng?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Khi nỗi sợ về hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn gia tăng sau khi Roe vs Wade bị lật ngược vào năm 2022, tỷ lệ triệt sản bằng phẫu thuật đã tăng lên ở những tiểu bang bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quyết định này, nghiên cứu mới cho thấy. Tỷ lệ triệt sản ống dẫn trứng (tubal sterilization) -- thắt, cắt hoặc cắt bỏ ống dẫn trứng -- tăng trung bình 3% mỗi tháng ở những tiểu bang mà phá thai trở thành bất hợp pháp sau phán quyết của Tòa án Tối cao về vụ Dobbs vs. Jackson Women's Health. Xu hướng đó tiếp tục trong sáu tháng sau phán quyết vào tháng 6 năm 2022. Những phát hiện mới đã được công bố hôm thứ Tư trên Tạp chí Journal of the American Medical Association.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/09/11/surgical-sterilization-rates-rose-after-fall-roe-v-wade/7071726077691/

.