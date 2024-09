Bão Yagi: 87 người chết, 70 người mất tích. Nhiều nghệ sĩ, sao Việt chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì Tu Viện Tây Thiên Canada, gửi tiền cứu trợ VN.

- Báo Los Angeles Times tuyên bố ủng hộ Derek Trần: bà Michelle Steel cực hữu và không trung thực

- Khoảng 3/10 cử tri sẽ xem tranh luận đêm nay giữa Harris-Trump để sẽ quyết định bầu cho ai sau. Dự kiến 70% dân Mỹ sẽ xem tranh luận đêm nay, 23% nói sẽ không xem nhưng chờ đọc tin.

- Cộng Hòa kinh hoàng vì 2 cuộc thăm dò mới cho thấy Harris thắng lớn ở Virginia. Thăm dò của WP-Schar School: Harris 50% vs Trump 42%; Thăm dò của Morning Consult: Harris 52% vs Trump 42%. Nghĩa là, Hung Cao sẽ thua.

- Quảng cáo mới: Obama chỉ trích Trump vì "ám ảnh kỳ lạ" về quy mô đám đông tụ họp nghe bà Harris thuyết trình, tới mức Trump vu khống là ảnh giả

- Bà Harris kêu gọi sinh viên Philadelphia hãy "Google để hiểu về Project 2025" để thấy tương lai giới trẻ sẽ bị Trump xóa sổ

- Phe Trump duyệt trước một số câu nói để tranh luận: sẽ quy chụp bà Harris là nối dài Biden, là trách nhiệm 4 năm qua, nói Trump không cần sửa soạn gì

- Bảo thủ dọa xóa sổ Đảng Dân Chủ: Hội Federalist Society sẽ chi 1 tỷ đô để "đập tan sự thống trị của phe cấp tiến"

- Đàn bà Cộng Hòa cũng chịu không nổi Trump và Vance: Bà Nikki Haley bảo Trump và Vance hãy nói chính sách, đừng mắng bà Harris đồ ngu nữa

- TNS John Fetterman (DC-Pennsylvania): Trump sẽ trình diễn mạnh mẽ nhưng bà Harris sẽ thắng cuộc tranh luận.

- Kỳ thị màu da lộ liễu: Vance vu khống di dân ở Ohio bắt cóc và ăn thịt thú cưng. Cộng Hòa làm hình giả từ AI, cho thấy Trump ẳm con vịt và con mèo, "để bảo vệ thú cưng không bị di dân bắt cóc làm thịt."

- Thăm dò Harvard-Harris Poll: Harris 47%, Trump 47%, nhưng Trump có ưu thế hơn Harris. Sau tranh luận, điểm dự kiến thay đổi

- Tòa tối cao Michigan: vẫn giữ tên Kennedy trên phiếu bầu

- Pence suýt bị MAGA treo cổ, nhưng vẫn bám víu MAGA: khuyên Trump khi tranh luận với bà Harris nên tập trung vào thành tích Biden-Harris

- Cô Jessica Leeds, người cáo buộc Trump thò tay sờ cô khi cô ngồi cạnh ông trên máy bay vào cuối những năm 1970s: Trump là kẻ săn mồi tình dục

- Biện lý quận Manhattan xin tòa kháng án liên bang bác yêu cầu tạm dừng tuyên án của Trump trong vụ án hình sự mà Thẩm phán Juan Merchan đã lùi đến ngày 26/11.

- Thăm dò Washington Post-Ipsos với cử tri da đen: 68% chắc chắn sẽ bầu bà Harris, 12% chắc chắn sẽ bầu cho Trump

- Tổ chức United We Dream Action của giới trẻ nhập cư tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Mỹ truy tố 2 thủ lĩnh da trắng thượng đẳng vì âm mưu ám sát các quan chức lớn để gây ra chiến tranh chủng tộc.

- Huawei Technologies Co. ra mắt Huawei Mate XT Ultimate Design, điện thoại thông minh gập làm 3 đầu tiên

- Cao ủy Liên Âu Josep Borrell tố cáo phe cứng rằng trong chính phủ Israel đang sáp nhập Gaza và West Bank, ngăn cản thành lập nhà nước Palestine.

- Gaza: Israel thảm sát dân Palestine, làm 41.020 người chết, 94.925 người bị thương

- Thổ Nhĩ Kỳ: tất cả những người ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều là "đồng phạm diệt chủng dân Palestine"

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Hamas ở Gaza bị xóa sổ quân lực, chỉ còn du kích chiến

- Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR) lên án "cuộc thảm sát của Israel" đối với người Palestine sau khi phi cơ Israel dội bom khu trại lều Al-Mawasi

- Quân đội Israel thú nhận "rất có khả năng" lính Israel bắn chết thiếu nữ công dân Mỹ. Mỹ kêu gọi Israel thay đổi hành vi.

- Mỹ: Iran đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo

- Bộ Tài chính: gần 50 triệu người Mỹ trong 10 năm qua được bảo hiểm y tế thông qua ObamaCare (luật mà Trump đòi gỡ bỏ)

- Mỹ sẽ bán phi đạn mới cho Singapore, trị giá 133 triệu đô

- Kim Jong-un: Bắc Hàn sẵn sàng nổ vũ khí hạt nhân bất kỳ thời điểm nào để tự vệ

- TQ sẽ tăng tuổi nghỉ hưu (hiện là 60 tuổi cho nam, 55 cho nữ văn phòng, 50 cho nữ lao động nặng) để gỡ áp lực tiền hưu

- Arizona: 1 ông say rượu lái xe, tông vào tiệm, làm 30 người bị thương

- 10 tiểu bang Mỹ có tuổi thọ trung bình cao nhất: Hawaii (79,9 tuổi); Massachusetts (79,6); Connecticut (79,2); New York (79,0); New Jersey (79,0); Minnesota (78,8); New Hampshire (78,5); Rhode Island (78,5); Vermont (78,4); California (78,3).

- Texas: cô giáo chuyển dạ ở trường, bể bầu, hiệu trưởng và đồng nghiệp giúp sinh em bé trong phòng vệ sinh.

- Nam California: 4 ông bị truy tố vì bắt cóc người di cư, đòi tiền chuộc từ gia đình. Nghi can thứ 5 bị truy nã.

- Quận Cam: Hơn một chục vụ cháy rừng nhỏ và lớn bùng phát, làm ô nhiễm không khí, hại sức khỏe

- Quận Cam: 1 ông đâm chết bạn gái, bị bắt

- TIN VN. 87 người chết, 70 người mất tích do bão Yagi.

- TIN VN. Nhiều nghệ sĩ, sao Việt chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

- Thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì Tu Viện Tây Thiên Canada, gửi tiền cứu trợ VN.

- HỎI 1: Đại dịch ảnh hưởng lên thanh thiếu niên, làm não bộ lão hóa nhanh hơn 4,2 năm ở trẻ em gái và nhanh hơn 1,4 năm ở trẻ em trai? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Giảm cân sẽ giúp người béo phì chống các bệnh nhiễm trùng dễ dàng hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-10/9/2024) ⦿ ---- Báo Los Angeles Times trong bài xã luận ngày 9/9/2024 đã chính thức tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Derek Trần vào chức Dân biểu liên bang, trong khi phân tích những sai trái, giả hình của Dân biểu đương nhiệm Michelle Steel. Bài viết ký tên Ban biên tập tờ Los Angeles Times dịch như sau.

Khu vực Quốc hội số 45 tới lúc cần thay đổi. Quá hạn để thay đổi lâu rồi. Dân biểu Michelle Steel (Đảng Cộng hòa-Seal Beach) có thể chính thức đại diện cho khu vực ở phía bắc Quận Cam, nhưng các giá trị cực hữu và sự không trung thực thỉnh thoảng của bà khiến bà không phù hợp với các cử tri của mình.

May mắn thay, cử tri có một sự thay thế tuyệt vời là đảng viên Dân chủ Derek Tran, một luật sư về quyền của người tiêu dùng và nhân viên, người cũng sở hữu một hiệu thuốc độc lập với người vợ là dược sĩ. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi ông liên kết với những đảng viên Dân chủ khác, những người ủng hộ mạnh mẽ các doanh nghiệp nhỏ. Ngược lại với Steel, ông tin tưởng vào việc giúp người Mỹ có được nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe chất lượng, giá cả phải chăng — và tôn trọng quyền tự do của họ trong việc đưa ra quyết định về y tế và gia đình của họ.

Là con trai của những người tị nạn Việt Nam, ông hiểu sâu sắc về lợi ích và nhu cầu của cộng đồng đó, vốn tập trung nhiều ở khu vực này. Tran không phải là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong số những người theo đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng điều đó không phải do bất kỳ khuyết điểm nào của ông. Một ứng cử viên khác đã hoạt động tích cực hơn trong chính trị địa phương. Nhưng Tran rất am hiểu, không chỉ về các vấn đề quan trọng mà Quốc hội phải đối mặt, mà còn về cách thức hoạt động của chính trị thủ đô. Ông Trần sẽ bắt tay vào làm ngay.

Ngược lại, Steel là một nhà tư tưởng bảo thủ. Bà là người đồng bảo trợ cho một nghị quyết năm 2021 tuyên bố rằng sự sống bắt đầu từ khi thụ thai và được nhóm chống phá thai Susan B. Anthony Pro-Life America đánh giá cao. Bà đã ký một bản tóm tắt amicus yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ Roe vs. Wade.

Nhưng đầu năm nay, bà đã thay đổi quan điểm và rút tên khỏi nghị quyết, nói rằng bà tin vào những ngoại lệ cực kỳ hạn chế đối với việc cấm phá thai. Nói cách khác, đừng đặt quá nhiều niềm tin vào bất cứ điều gì bà này nói hoặc làm trong năm bầu cử về vấn đề này.

Steel rất hiểu rằng việc tước quyền phá thai của phụ nữ sẽ không được các cử tri trong khu vực của bà chấp nhận, khu vực này bao vòng từ Fountain Valley đến Garden Grove, bao gồm một phần nhỏ của Quận Los Angeles. Năm 2022, có 55% cử tri trong khu vực này ủng hộ Đề luật 1 (Proposition 1), một biện pháp của tiểu bang đảm bảo quyền của người California được tự quyết định về sức khỏe sinh sản.

Sự trung thực — hay thiếu trung thực — là một vấn đề khác đối với bà Steel. Năm 2022, bà đã gửi một bức thư cho người Mỹ gốc Việt trong khu vực này, trong đó mô tả đối thủ của bà, ứng cử viên Jay Chen, là một người ủng hộ cộng sản. Trên thực tế, Chen là một quân nhân dự bị của Hải quân có mẹ đã chạy trốn khỏi Trung Quốc Cộng sản. Thông điệp này chắc chắn sẽ gây được tiếng vang với những cử tri đã chạy trốn khỏi cuộc tiếp quản của cộng sản ở Việt Nam và những người căm ghét bất cứ điều gì có mùi cộng sản. Đây không phải là một mánh khóe mà bà có thể thoát khỏi khi cạnh tranh với con trai của những người tị nạn Việt Nam đã phục vụ trong lực lượng dự bị của Quân đội trong tám năm.

Steel đã không trả lời yêu cầu phỏng vấn của ban biên tập Los Angeles. Nhưng hồ sơ của bà đã nói lên tất cả. Bà đã bỏ phiếu chống lại lợi ích kinh tế của khu vực của mình — và sau đó giả vờ như không làm vậy. Bà phản đối dự luật cơ sở hạ tầng năm 2021, và khi dự luật được thông qua và mang lại hơn 8 triệu đô la cho khu vực của bà, bà đã đứng ra nhận công lao.

Việc bãi nhiệm Steel khỏi chức vụ cũng sẽ giúp ngăn chặn đa số đảng Cộng hòa cực đoan tại Quốc hội có thể tước đoạt không chỉ quyền phá thai của người Mỹ mà còn cả quyền kết hôn, quyền nghỉ hưu và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vốn được nhiều người dân tin tưởng, những người mà Steel được cho là quan tâm. Các cử tri của Khu vực 45 xứng đáng có một thành viên danh dự của Quốc hội, người sẽ đại diện cho quyền lợi của họ. Để có được điều đó, họ nên bỏ phiếu cho Derek Tran.

⦿ ---- Huawei Technologies Co. Ltd. đã ra mắt Huawei Mate XT Ultimate Design, điện thoại thông minh gập ba đầu tiên của hãng, tại một hội nghị vào thứ Ba. Hiện là mẫu điện thoại mỏng nhất thế giới, với độ dày chỉ 3,6 mm, có màn hình bên trong rất lớn 10,2 inch.

"Huawei tiếp tục tạo ra những đột phá và khám phá nhiều hình thức gập khác nhau như gập vào trong, gập ra ngoài và gập theo chiều dọc. Dòng sản phẩm gập của Huawei luôn là công ty dẫn đầu về công nghệ hàng đầu. Hôm nay, chúng tôi một lần nữa viết lại lịch sử, biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực và mở ra kỷ nguyên gập mới", công ty cho biết trong một bài đăng trên Weibo.

.

Theo trang web của công ty, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 3,7 triệu khách hàng đặt hàng trước thiết bị này, với mức giá khởi điểm là 19.999 nhân dân tệ Trung Quốc (khoảng 2.800 đô la) và ngày bán chính thức là ngày 20 tháng 9. Thông báo của công ty công nghệ này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi đối thủ Apple Inc. tổ chức một sự kiện, nơi một số tiện ích mới đã được tiết lộ, bao gồm cả iPhone 16 mới.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết hôm thứ Ba rằng những người theo đường lối cứng rắn trong chính phủ Israel đang nhắm tới việc sáp nhập Gaza và Bờ Tây (West Bank). Phát biểu tại phiên họp của Liên đoàn các quốc gia Ả Rập dành cho các bộ trưởng ngoại giao tại Cairo, Borrell tuyên bố rằng những người theo đường lối cứng rắn này là những người ngăn cản việc thành lập một nhà nước Palestine. "Gaza sẽ trở thành Bờ Tây mới khi các khu định cư mở rộng trên biên giới của Dải Gaza", Borrell nói. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các bên liên quan phải làm việc theo một "chương trình nghị sự đáng tin cậy cho giải pháp hai nhà nước".

⦿ ---- Thánh chiến đầy máu. Tổng số người chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel đã lên tới 41.020, trong khi số người bị thương đã tăng lên 94.925, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết trong bản cập nhật mới nhất hôm thứ Ba. Theo báo cáo, quân Israel đã thực hiện ba "vụ thảm sát" tại vùng đất này trong 24 giờ qua, khiến thêm 32 người chết và 100 người bị thương.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố hôm thứ Ba rằng tất cả những người ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều là "đồng phạm của cuộc diệt chủng đang diễn ra". Phát biểu tại phiên họp của Liên đoàn các quốc gia Ả Rập dành cho các bộ trưởng ngoại giao tại Cairo, Fidan nhấn mạnh rằng những người ủng hộ Israel cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét rằng Ankara không có kế hoạch mở cửa thương mại với Israel cho đến khi tình hình ở Gaza được cải thiện. "Hệ thống quốc tế đã không ngăn chặn được cuộc diệt chủng ở Palestine ... Chúng tôi không thể chấp nhận rằng mạng sống của người Palestine kém quan trọng hơn những người khác", Fidan nói.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đảm bảo vào thứ Ba rằng năng lực quân sự của Hamas đã bị tổn hại nghiêm trọng trong 11 tháng chiến tranh, nhấn mạnh rằng Hamas "như một đội quân không còn tồn tại" ở Dải Gaza. "Hamas đang tham gia vào chiến tranh du kích và chúng tôi vẫn đang chiến đấu với những kẻ khủng bố Hamas và truy đuổi sự lãnh đạo của Hamas", bộ trưởng nói với các nhà báo.

⦿ ---- Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR) lên án "cuộc thảm sát của Israel" đối với người Palestine, ám chỉ đến cuộc tấn công của Israel vào khu trại lều Al-Mawasi được chỉ định là khu vực nhân đạo ở Khan Younis. "Chính phủ diệt chủng cực hữu Israel tiếp tục sử dụng bom Biden nặng một tấn để thảm sát người Palestine như thể họ là những con cừu để giết mổ, chứ không phải con người xứng đáng được sống và tự do", theo lời Giám đốc điều hành quốc gia CAIR Nihad Awad cho biết.

Theo các quan chức phòng vệ dân sự Gaza, cuộc tấn công đã giết chết 40 người Palestine và làm bị thương 60 người khác. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết cuộc tấn công đã tấn công vào "những kẻ khủng bố Hamas đáng kể đang hoạt động trong một trung tâm chỉ huy và kiểm soát". Hamas phủ nhận điều này, gọi tuyên bố này là "lời nói dối trắng trợn" nhằm "biện minh cho những tội ác tày đình này".

⦿ ---- Hơn bốn mươi ngàn người Palestine bị quân Israel giết vẫn làm Tổng Thống Biden im lặng, nhưng 1 người Mỹ bị giết, mới chịu lên tiếng. Tình hình Mỹ lên tiếng cũng có vẻ như để giữ phiếu bầu cho Phó Tổng Thống Harris. Quân đội Israel cho biết hôm thứ Ba rằng "rất có khả năng" lực lượng của họ đã bắn chết một phụ nữ Mỹ trong một cuộc biểu tình ở Bờ Tây (West Bank) nơi bị quân Israel chiếm đóng hồi tuần trước.

Hoa Kỳ cho biết vụ nổ súng là "không có lý do và không có căn cứ" và kêu gọi "thay đổi cơ bản" đối với hành vi của Israel, một lời khiển trách trực tiếp hiếm hoi đối với đồng minh thân cận của mình. Cô Aysenur Ezgi Eygi, 26 tuổi, mới tốt nghiệp Đại học University of Washington ở Seattle, đã bị bắn chết hôm thứ Sáu trong một cuộc biểu tình phản đối việc mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, theo International Solidarity Movement cho biết vào thời điểm đó.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Ba rằng Iran đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo, xác nhận các báo cáo trước đó của truyền thông. "Nga hiện đã nhận được các lô hàng tên lửa đạn đạo này và có khả năng sẽ sử dụng chúng trong vòng vài tuần nữa ở Ukraine, chống lại người Ukraine", Blinken cảnh báo trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Anh quốc David Lammy tại London. Blinken cũng tiết lộ rằng Hoa Kỳ sẽ công bố một gói trừng phạt mới đối với Iran, bao gồm cả Iran Air, vào cuối ngày và kêu gọi các đồng minh của Washington làm như vậy.

⦿ ---- Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã công bố rằng gần 50 triệu người đã được bảo hiểm y tế thông qua Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Affordable Care Act: còn gọi là ObamaCare) trong thập niên qua. Bộ này đã công bố dữ liệu mới cho thấy 49,4 triệu cá nhân duy nhất, đại diện cho một trong bảy người Mỹ, đã được bảo hiểm theo luật chăm sóc sức khỏe, thường được gọi là Obamacare, kể từ khi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết "số lượng đăng ghi danh đã tăng vọt dưới thời chính quyền Biden-Harris", đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,8 triệu người sau thời gian đăng ký mở cho năm 2024.

⦿ ---- Khoảng 3/10 cử tri đã ghi danh trong một cuộc khảo sát mới cho biết cuộc tranh luận tổng thống vào đêm nay, Thứ Ba, giữa Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump sẽ giúp quyết định phiếu bầu của họ, nhấn mạnh mức độ quan trọng của cuộc tranh luận đầu tiên và có thể là duy nhất giữa hai ứng cử viên.

Một cuộc thăm dò mới của NPR/PBS News/Marist, được công bố hôm thứ Ba, cho thấy 30% cử tri đã đăng ký cho biết cuộc tranh luận sẽ giúp họ rất nhiều hoặc rất nhiều trong việc lựa chọn ứng cử viên tổng thống. Khoảng 69% cho biết họ không nghĩ rằng sự kiện này sẽ giúp họ rất nhiều hoặc không giúp ích gì cho quyết định của họ vào tháng 11.

Phần lớn — 70% — người Mỹ đang có kế hoạch xem cuộc tranh luận, theo các nhà thăm dò ý kiến ​​phát hiện ra, trong khi 23% khác cho biết họ sẽ không xem, nhưng sẽ theo dõi chặt chẽ tin tức đưa tin về diễn đàn.

Kế hoạch xem cuộc tranh luận tương tự nhau giữa các đảng phái. Theo cuộc khảo sát, 72% đảng viên Dân chủ, 74% đảng viên Cộng hòa và 67% đảng viên độc lập cho biết họ sẽ xem hầu hết hoặc toàn bộ cuộc tranh luận.

Harris và Trump sẽ đối đầu trên sân khấu tranh luận tại Philadelphia vào tối thứ Ba. Cuộc tranh luận do ABC News tổ chức và điều hành, bắt đầu lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ (tức là: 6 giờ chiều giờ California) và sẽ kéo dài khoảng 90 phút.

Sự kiện này diễn ra khi cuộc đua giữa hai ứng cử viên vẫn đang rất căng thẳng. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Phó tổng thống Harris dẫn trước Trump 1 điểm trên toàn quốc, 49 phần trăm so với 48 phần trăm, vì bà đã tiếp tục thu hẹp khoảng cách với cựu tổng thống. Trong nhóm này, chỉ có 1 phần trăm chọn ứng cử viên của đảng khác và 1 phần trăm khác vẫn chưa quyết định. Trong biên độ sai số, kể như huề nhau.

Trong số những người cho biết họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử, hiện chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, Harris dẫn trước cựu tổng thống 3 điểm — Harris 51% so với Trump 48% — các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy.

Chỉ số thăm dò của The Hill/Decision Desk HQ cho thấy Harris dẫn trước cựu tổng thống 3,2%, Harris 49,4% so với Trump 48,2%. Các cuộc khảo sát từ các tiểu bang dao động quan trọng cũng cho thấy cuộc đua rất sít sao giữa hai ứng cử viên của hai đảng, kể như huề, nhưng ưu thế là phía Trump.

⦿ ---- Cộng Hòa kinh hoàng: Hai cuộc thăm dò mới cho thấy Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump ở Virginia, một sự thay đổi lớn đối với đảng Dân chủ tại tiểu bang này so với thời điểm Tổng thống Biden dẫn đầu. Theo cuộc thăm dò của Washington Post-Schar School được công bố hôm thứ Ba, Harris dẫn trước Trump: Harris 50% so với Trump 42% tại tiểu bang này, với biên độ sai số cộng hoặc trừ 3,5 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò của Washington Post-Schar School cho thấy 55% cử tri nữ Virginia cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Harris so với chỉ 37% cho Trump. Ngoài ra, Harris thể hiện tốt trong số các cử tri da đen Virginia, thu hút được 73% sự ủng hộ của họ.

Không có gì ngạc nhiên khi cuộc thăm dò cho thấy Harris thể hiện tốt ở các vùng ngoại ô phía bắc Virginia của Washington, D.C. và ở khu vực Richmond rộng lớn hơn, trong khi Trump thể hiện tốt ở vùng nông thôn miền trung và miền tây Virginia. Tuy nhiên, tại khu vực Tidewater cạnh tranh của tiểu bang, Harris dẫn trước Trump: Harris 49% so với Trump 42%.

Một cuộc thăm dò riêng của Morning Consult được công bố vào thứ Hai cho thấy Harris dẫn trước Trump mười điểm, Harris 52% so với Trump 42% ở Virginia.

Cuộc thăm dò của Washington Post-Schar School được tiến hành từ ngày 4 đến ngày 8/9 với 1.005 cử tri Virginia. Cuộc thăm dò của Morning Consult được tiến hành từ ngày 30/8 đến ngày 8/9 với 850 cử tri tiềm năng. Cuộc thăm dò có biên độ sai số cộng hoặc trừ 3 điểm.

⦿ ---- Một quảng cáo mới của chiến dịch Harris-Walz có sự góp mặt của cựu Tổng thống Barack Obama chỉ trích Trump vì "ám ảnh kỳ lạ" về quy mô đám đông trong bài phát biểu của ông tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tháng trước, trong đó Obama cũng có một cử chỉ tay khiến đám đông bật cười. Trong quảng cáo có tiêu đề "Quy mô đám đông", Obama chỉ trích Trump vì "than vãn về những vấn đề của mình" như "ám ảnh kỳ lạ về quy mô đám đông".

Trump đã vu khống sai sự thật rằng Harris đã chỉnh sửa ảnh để khiến đám đông tại các cuộc vận động tranh cử của bà trông đông hơn. "Sự ám ảnh kỳ lạ này về quy mô đám đông ... cứ tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn", Obama nói. "Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới. Chúng ta đã sẵn sàng cho một Tổng thống Kamala Harris".

Trong một tuyên bố, giám đốc truyền thông của Harris-Walz, Michael Tyler, cho biết cử tri có thể mong đợi cuộc tranh luận của tổng thống tối nay (Thứ Ba 10/9/2024) sẽ "trình bày sự lựa chọn khắc nghiệt mà người Mỹ sẽ phải đối mặt tại thùng phiếu: giữa Phó Tổng thống Harris, người đang đấu tranh cho người dân để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, và một gã dường như không thể ngừng ám ảnh về bản thân và quy mô đám đông của mình".

⦿ ---- Sân trường đại học là chiến trường. Ủy ban Quốc gia Dân chủ DNC có kế hoạch thúc đẩy cử tri trẻ tuổi tại Philadelphia ngày hôm nay bằng cách kêu gọi sinh viên đại học trong khu vực hãy "Google để hiểu về Project 2025" trong nỗ lực chung nhằm tiếp thêm năng lượng cho những cử tri đã đăng ký thuộc Thế hệ Z trước cuộc tranh luận tổng thống, theo một bản ghi nhớ được chia sẻ đầu tiên với NBC News.

DNC có kế hoạch nhắm mục tiêu đến 100.000 sinh viên thông qua các ki-ốt trong khuôn viên trường, bảng quảng cáo di động và tờ rơi liên kết Trump với Project 2025, một bản phác thảo các đề xuất chính sách cực hữu được tạo ra như một bản thiết kế cho tổng thống Cộng hòa tiếp theo.

"Những người trẻ tuổi ở Philadelphia có sức mạnh tạo nên sự khác biệt trong cuộc bầu cử này", Phó giám đốc truyền thông DNC Abhi Rahman cho biết trong một tuyên bố. "Khi sinh viên ở Philadelphia trở lại trường, đảng Dân chủ đang đảm bảo rằng họ biết rằng tương lai của họ đang bị đe dọa vào tháng 11 này".

Các ki-ốt trong khuôn viên trường sẽ xuất hiện tại Đại học Drexel, Cao đẳng Lafayette, Đại học Temple, Đại học Pennsylvania và Đại học Widener với tài liệu lập luận rằng Project 2025 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của sinh viên. Trump đã nhiều lần công khai phủ nhận mọi thông tin về Dự án 2025. Cuộc thăm dò Gen Z mới nhất của NBC News Stay Tuned cho thấy 1/2 số cử tri Gen Z cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Harris vào tháng 11, trong khi 1/3 cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Trump.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Trump hôm thứ Hai đã duyệt trước một số câu nói tấn công mà cựu Tổng thống Donald Trump có thể triển khai trong cuộc tranh luận tổng thống của ABC tối nay. Chiến dịch tranh cử lập luận rằng Phó Tổng thống Kamala Harris "sở hữu mọi thứ từ chính quyền này" (Ghi chú: ám chỉ Trump sẽ chụp mũ bà Harris là phiên bản mới của Biden và phải chịu trách nhiệm mọi chuyện 4 năm qua).

Trong cuộc gọi với các phóng viên trước cuộc tranh luận hôm thứ Ba, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump là Jason Miller đã chỉ ra việc xử lý biên giới Hoa Kỳ-Mexico và nhập cư bất hợp pháp, Harris bỏ phiếu phá vỡ thế bế tắc tại Thượng viện để thông qua các dự luật kích thích kinh tế và việc rút quân khỏi Afghanistan là những vấn đề mà chiến dịch tin rằng Harris "sở hữu".

Miller cũng cho biết ông dự kiến ​​"sẽ có một số bất ngờ trong cuộc tranh luận". Miller chỉ ra cuộc phỏng vấn của Harris với CNN trong đó bà nói rằng "các giá trị của bà không thay đổi", ngay cả khi lập trường của bà về một số vấn đề đã thay đổi, và lập luận rằng câu trả lời đó "thực sự mở ra cánh cửa để nói về những giá trị đó là gì, Kamala Harris đã bảo vệ điều gì trong nhiều năm qua kể từ khi bắt đầu".

Miller tuyên bố Harris là người chịu trách nhiệm cho đất nước, không phải Tổng thống Joe Biden, và tại một thời điểm nào đó đã gọi chính quyền Biden là chính quyền "Harris-Biden", mặc dù Harris không phải là tổng thống.

Về Trump, Miller cho biết cựu tổng thống Trump "sẽ là chính mình. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng cần ghi nhớ ở đây". Thêm vào đó, Harris "đang trong trại huấn luyện tranh luận này được huấn luyện bởi các cố vấn mới từng làm việc cho Tổng thống Obama mà bà không biết".

Miller cho biết, "Tất cả những người mới này, những người lạ này cố gắng nhồi nhét những suy nghĩ vào đầu bà. Những tập tài liệu thống kê và chi tiết này. Bà không biết bất kỳ điều gì trong số này là gì. Không biết gì cả. Và bà đang cố gắng tìm ra mình muốn trở thành kiểu người như thế nào, bởi vì lập trường của bà đang thay đổi, mặc dù các giá trị của bà vẫn giữ nguyên".

Khi được hỏi Trump đã chuẩn bị như thế nào, Miller cho biết Trump đã trả lời cả các cuộc phỏng vấn dài hơn và các cuộc phỏng vấn ngắn hơn, họp báo, bài phát biểu tại các cuộc mít tinh và hội trường thị trấn. Ông cho biết: "Tổng thống Trump đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kiểu câu hỏi có thể xảy ra vì đó là những gì ông ấy đã làm trong toàn bộ chiến dịch này". (Thực tế, bà Harris là một luật gia, và phải chuẩn bị mọi thứ trước khi ra tòa truy tố bất kỳ ai. Trump là kẻ ngạo mạn, tự xưng là con của Thượng Đế nên có quyền nói mọi thứ sai lệch, mà giáo dân vẫn tin.)

⦿ ---- Leonard Leo, một nhà hoạt động bảo thủ và cựu phó chủ tịch điều hành của tổ chức Federalist Society, nói với tờ Financial Times rằng nhóm phi lợi nhuận của ông đã cam kết tài trợ 1 tỷ đô la để "đập tan sự thống trị của phe cấp tiến" trong các tập đoàn của Mỹ. Nhà hoạt động bảo thủ này nói với tờ báo Anh rằng ông sẽ "chỉ đạo các nguồn lực để xây dựng các kênh đào tạo tài năng và vốn trong các lĩnh vực tin tức và giải trí, nơi chủ nghĩa cực đoan cánh tả thể hiện rõ nhất". (Ghi chú của người dịch tin: phe "cấp tiến" hay "liberal" thực sự ám chỉ Đảng Dân Chủ, còn gọi là cánh tả. Thí dụ, lập trường "y tế toàn dân" của bà Harris đưa ra khi tranh cử Tổng Thống năm 2019 bị xem là "cực đoan cánh tả" và bây giờ bà không còn nhắc tới nữa, vì Cộng Hòa chụp mũ đó là cơ chế cộng sản.)

Leo cho biết số tiền này sẽ nhắm vào "các công ty và tổ chức tài chính khuất phục trước loại vi khuẩn của tâm trí thức tỉnh" (thức tỉnh: woke= là một ý thức hệ cấp tiến, chỉ ra xã hội Mỹ là hệ thống bảo thủ da trắng, kỳ thị da màu). Leo nổi tiếng nhất với vai trò lâu năm là phó chủ tịch của Federalist Society, nơi mạng lưới quan hệ của ông đã giúp định hình lại phe đa số bảo thủ của Tòa án Tối cao, cuối cùng đã lật ngược phán quyết Roe vs Wade hồi năm 2022.

Leo đã từ chức khỏi vị trí người đứng đầu Federalist Society vào năm 2020, nhưng vẫn là đồng chủ tịch của tổ chức. Hiện ông là chủ tịch hiện tại của Marble Freedom Trust, một nhóm hoạt động phi lợi nhuận mà ông thành lập với sự giúp đỡ của khoản quyên góp 1,6 tỷ đô la từ Barre Seid, một tỷ phú điện tử ngoài chín mươi tuổi, từ năm 2020.

⦿ ---- Đàn bà Cộng Hòa cũng chịu không nổi Trump và Vance. Cựu Thống đốc South Carolina Nikki Haley cho biết hôm thứ Hai rằng cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên phó tổng thống, Thượng nghị sĩ JD Vance, của Ohio, nên thay đổi cách họ nói về phụ nữ và thay vào đó hãy tập trung vào các lập trường chính sách. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Fox & Friends" của Fox News, Haley được hỏi tại sao bà nghĩ Harris dẫn trước 14 điểm về khoảng cách giới tính trong số phụ nữ.

"Tôi nghĩ đó là vì Donald Trump và JD Vance cần thay đổi cách họ nói về phụ nữ. Bạn không cần phải gọi Kamala là ngu ngốc. Bạn biết đấy, cô ta không tiến xa đến thế, bạn biết đấy, chỉ là ngẫu nhiên.... Cô ta là một công tố viên. Bạn không cần phải đi và nói về trí thông minh hay ngoại hình hay bất cứ điều gì khác. Chỉ cần tập trung vào các chính sách", bà nói.

Haley cho biết khi đảng Cộng hòa gọi phụ nữ Dân chủ là "ngu ngốc", thì "phụ nữ Cộng hòa cũng sẽ phản đối". Bà Haley nói thêm: "Điểm mấu chốt là chúng ta giành chiến thắng về chính sách. Hãy bám sát các chính sách, bỏ qua mọi thứ khác. Đó là cách ông Trump có thể giành chiến thắng". (Hình như ngôn phong của bà Haley ám chỉ rằng chỉ những người đàn ông ngu ngốc mới mắng đàn bà là ngu ngốc.)

⦿ ---- Thượng nghị sĩ John Fetterman, của Pennsylvania, một đồng minh của Harris, hôm Thứ Hai đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Katy Tur của MSNBC rằng ông nghĩ Trump sẽ có "màn trình diễn mạnh mẽ" nhưng Harris sẽ thắng cuộc tranh luận.

"Tôi tin rằng Harris sẽ thắng và Trump cũng sẽ có màn trình diễn mạnh mẽ", ông nói. "Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi động lực cơ bản mà tôi đã thảo luận từ năm 2016". Fetterman cho biết Harris đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc tranh luận, nhưng ông không nói cụ thể. Ông không bình luận về những gì ông nghĩ bà nên tập trung vào.

⦿ ---- Các công tố viên từ văn phòng luật sư quận Manhattan muốn tòa kháng án liên bang bác bỏ yêu cầu tạm dừng tuyên án của Trump trong vụ án hình sự cấp tiểu bang của ông, nói rằng lập luận của Trump là sai lầm nghiêm trọng — và việc tuyên án trong vụ án tiền bịt miệng nữ nhơn của ông đã bị hoãn lại.

"Việc hoãn lại mà bị cáo yêu cầu không chỉ không khả dụng về mặt pháp lý mà còn không cần thiết khi tòa án hình sự cấp tiểu bang hoãn tuyên án", theo văn phòng luật sư quận cho biết hôm Thứ Hai 9/9 trong hồ sơ nộp lên Tòa kháng án liên bang số 2.

Trump đã được lên lịch tuyên án 34 tội danh trọng tội về việc làm giả hồ sơ kinh doanh vào ngày 18/9, nhưng tuần trước, Thẩm phán tiểu bang New York Juan Merchan đã lùi đến ngày 26/11. Sự chậm trễ này diễn ra sau khi các luật sư của Trump lập luận rằng họ có thể cần thêm thời gian để nộp đơn kháng cáo có thể có về phán quyết sắp tới của ông về tác động của quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về quyền miễn truy tố của tổng thống trong vụ án của luật sư quận.

Trump cũng đã cố gắng chuyển vụ án của mình lên tòa án liên bang, nhưng một thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu đó vào tuần trước. Ông đang kháng cáo phán quyết đó. (Ghi chú: Hiện nay Trump đã bị bồi thẩm New York xử là có tội, nhưng thời điểm tuyên án dời tời 26/9 là 3 tuần sau ngày bầu cử. Bây giờ Biện lý kháng cáo, xin đừng lùi ngày, lại là yếu tố có thể ảnh hưởng tới phiếu bầu, nếu tòa tuyên án trước ngày bầu cử.)⦿ ---- Cô Jessica Leeds, người đã cáo buộc Trump thò tay sờ mó cô khi cô ngồi cạnh ông trên máy bay vào cuối những năm 1970s, hôm nay Thứ Hai 9/9/2024 cho biết bình luận của Trump rằng Trump không thể tấn công cô vì cô "không phải là người được chọn [chosen one]" là "thực sự kỳ lạ"."Ông Trump đã tấn công tôi 50 năm trước, và ông Trump vẫn tiếp tục tấn công tôi ngày hôm nay", Leeds nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo bên ngoài Trump Tower, gọi những bình luận gần đây của Trump là "kỳ quái và khó xử lý"."Ông ta là kẻ săn mồi tình dục", cô nói. Trump đã đưa ra bình luận này khi nói chuyện với các phóng viên vào thứ Sáu sau các lập luận của tòa kháng án trong phán quyết về tội phỉ báng và lạm dụng tình dục dân sự của nhà văn E. Jean Carroll đối với ông. Leeds đã ra làm chứng tại phiên tòa, và luật sư của Trump lập luận rằng lời khai của cô không nên được phép. Trump nói: "Tôi biết bạn sẽ nói rằng đó là một điều tồi tệ để nói, nhưng điều đó không thể xảy ra. Điều đó đã không xảy ra. Và cô ấy không phải là người được chọn."

Leeds lần đầu tiên đưa ra lời kể của mình vào tháng 10 năm 2016; Trump cho biết những tuyên bố của bà là bịa đặt. Khi được hỏi liệu bà có định kiện về những phát biểu mới nhất của ông hay không, Leeds cho biết "chưa có quyết định nào được đưa ra vào thời điểm này".

⦿ ---- Vance vu khống di dân ở Ohio bắt cóc và ăn thịt thú cưng. Cộng Hòa làm hình giả từ AI, cho thấy Trump ẳm con vịt và con mèo, "để bảo vệ thú cưng không bị di dân bắt cóc làm thịt." Ứng cử viên phó tổng thống của Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ JD Vance (Ohio) hôm thứ Hai đã khuếch đại một tin giả rằng những người nhập cư Haiti đang bắt cóc và ăn thịt thú cưng ở Springfield, Ohio, mặc dù sở cảnh sát của thành phố phủ nhận bất kỳ chuyện nào như vậy.

Trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, Vance đã đăng một video về ông tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện vào tháng 7, đọc một lá thư từ người quản lý thành phố Springfield Bryan Heck nêu chi tiết những thách thức của thành phố trong việc theo kịp nhà ở cho dân số nhập cư Haiti đang gia tăng. Vance đã thêm một tài liệu tham khảo về một bài đăng trên mạng xã hội hiện đã bị bác bỏ vì là tin giả.

"Vài tháng trước, tôi đã nêu vấn đề về những người nhập cư bất hợp pháp Haiti đang làm cạn kiệt các dịch vụ xã hội và nói chung là gây ra sự hỗn loạn trên khắp Springfield, Ohio. Các báo cáo hiện cho thấy rằng mọi người đã bị những người không nên ở đất nước này bắt cóc và ăn thịt thú cưng. Tư lệnh biên giới (ám chỉ bà Harris) của chúng ta đâu rồi?" ông viết.

Sở Cảnh sát Springfield đã nói với tờ Springfield News-Sun hôm thứ Hai rằng họ không nhận được báo cáo nào về việc bất kỳ ai ăn trộm hoặc ăn thịt thú cưng. Tại cuộc họp của Ủy ban thành phố Springfield ngày 27/8, cư dân địa phương Anthony Harris đã cáo buộc, trong số những điều khác, rằng những người nhập cư Haiti đã giết vịt công viên để làm thức ăn. Video về bài phát biểu của ông đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

“Thượng nghị sĩ Vance đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và email trong vài tuần qua từ những công dân quan tâm ở Springfield: dòng tweet của ông dựa trên những gì ông nghe được từ họ. Thành phố đã phải đối mặt với dòng người di cư từ 15.000-20.000 người Haiti trong bốn năm qua, gây căng thẳng cho các nguồn lực công cộng và dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở, tất cả là nhờ chính sách gia hạn chỉ định tình trạng được bảo vệ tạm thời của Kamala Harris”, một phát ngôn viên của Vance cho biết.

Theo trang câu hỏi thường gặp do cảnh sát Springfield quản lý, có từ 12.000 đến 15.000 người Haiti đang sống hợp pháp tại thành phố miền Trung Tây này, theo chương trình Tình trạng được bảo vệ tạm thời (TPS: Temporary Protected Status). Bức thư của Heck ước tính dân số đó là từ 15.000 đến 20.000 người.

“Đây là cùng một vở kịch chống người da đen cũ rích mà chúng ta đã thấy trong hàng trăm năm ở Ohio được triển khai để chia rẽ và tạo ra sự thù hận, đặc biệt là vào thời điểm bầu cử”, Erik Crew, luật sư tại Haitian Bridge Alliance và là người bản xứ Cincinnati có nguồn gốc từ Springfield cho biết.

“Những phong trào theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và phản dân chủ luôn sử dụng tuyên bố rằng những kẻ man rợ da đen được gọi là sẽ đến để phá hoại, đặc biệt là khi quyền lực chính trị đang bị tranh giành. Lần này cũng không khác gì. Lần này họ nói rằng đó là người Haiti, và lần này họ sử dụng nó để cố gắng ghi điểm chính trị xung quanh vấn đề nhập cư”.

Hồi tháng 6, chính quyền Biden đã mở rộng chỉ định TPS cho Haiti, cho phép khoảng 309.000 người Haiti được sống và làm việc tại Hoa Kỳ mà không sợ bị trục xuất. “Thực tế là những người nhập cư Haiti đã đến Springfield để tìm cách đóng góp cho nền dân chủ và nền kinh tế Hoa Kỳ, và Springfield và Ohio sẽ được hưởng lợi từ điều đó giống như các cộng đồng Hoa Kỳ đã được hưởng lợi trong quá khứ từ những đóng góp của người nhập cư da đen”, Crew cho biết.

Và hôm thứ Hai, tài khoản Republicans X của Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã đăng một hình ảnh AI về cựu Tổng thống Trump đang ôm một con vịt và một con mèo — những loài động vật là tâm điểm của các cáo buộc trên mạng xã hội — với chú thích "hãy bảo vệ vịt và mèo con của chúng ta ở Ohio!" Cộng Hòa luôn luôn hoan hỷ tạo ra các tin giả như thế, cảnh sát thanh minh vẫn vô ích.

⦿ ---- Cuộc khảo sát gần đây nhất do Harvard-Harris Poll thực hiện cho thấy rằng trong giai đoạn cuối của cuộc đua giành chức tổng thống, ứng cử viên đảng Dân chủ kiêm Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang huề nhau ở mức 50%.

"Harris đã huề nhau nhưng Trump có lợi thế về các con số cơ bản do ông được chấp thuận công việc cao hơn và được chấp thuận chung là thấp đối với chính quyền Biden", theo đồng giám đốc cuộc thăm dò Harvard CAPS/Harris Mark Penn lưu ý.

Theo cuộc khảo sát, Harris duy trì tỷ lệ ủng hộ là 47%, trong khi tỷ lệ ủng hộ của Trump vẫn giữ nguyên ở mức đó. Về tỷ lệ ủng hộ công việc, bà Harris có tỷ lệ ủng hộ công việc là 47%, trong khi tỷ lệ ủng hộ của Trump cao hơn một chút ở mức 52%. Hai người dự kiến sẽ đối đầu trực tiếp trong cuộc tranh luận do ABC News tổ chức tại Philadelphia, dự kiến diễn ra vào chiều nay, Thứ Ba 10/9/2024. Và sau đó, có thể điểm thăm dò sẽ thay đổi.

⦿ ---- Michigan: trễ rồi, thưa ông Kennedy... Tòa án Tối cao Michigan đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng tên của Robert F. Kennedy Jr. sẽ vẫn nằm trong lá phiếu bầu tổng thống của tiểu bang vào tháng 11, bất chấp những nỗ lực rút lui của ông. Kennedy, người đã đình chỉ chiến dịch tranh cử của đảng thứ ba và ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, đã kiện Bộ trưởng Hành chánh Jocelyn Benson để xin xóa tên ông, vì lo ngại điều này sẽ làm mất phiếu bầu của Trump tại tiểu bang chiến trường quan trọng này. Quyết định của tòa án đã đảo ngược phán quyết của tòa án cấp dưới, đảm bảo rằng tên của Kennedy sẽ vẫn nằm trong lá phiếu.

⦿ ---- Pence suýt bị MAGA treo cổ, nhưng vẫn bám víu MAGA. Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm thứ Hai đã đưa ra lời khuyên cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước cuộc tranh luận của ông với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Mặc dù trước đó đã tuyên bố rằng ông sẽ không ủng hộ Trump làm tổng thống, cựu phó tổng thống Pence cũng nói rằng ông "sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Kamala Harris". Pence nhớ lại cuộc tranh luận của chính mình với Harris bốn năm trước và chia sẻ lời khuyên của mình cho Trump về cách ông có thể đánh bại phó tổng thống hiện tại trong cuộc tranh luận của họ vào chiều nay, thứ Ba.

Pence cho biết trong cuộc tranh luận của mình với Harris, bà "đáng kiêng nể" và "bình tĩnh" nhưng không "bảo vệ thành tích của mình", đó là điều ông khuyên Trump nên giải quyết và sử dụng. Ông nói rằng Trump "hoàn toàn có khả năng tập trung cuộc tranh luận vào thành tích của Biden-Harris" và nói thêm rằng Trump nên "trả lời câu hỏi nhanh nhất có thể, nhưng sau đó tôi nghĩ ông Trump nên tấn công." (Nên ghi nhận rằng, Trump nổi tiếng là ồn ào, hung hăng, phun ra như mưa các bản tin giả để đối thủ không kịp suy nghĩ, không kịp nhận ra cách nào trả lời để gạt bỏ tin giả... Độc giả cần nhận ra điểm này.)

⦿ ---- Cử tri da đen rủ nhau ủng hộ bà Harris. Cuộc đua chung giữa Kamala Harris và Donald Trump đang diễn ra rất căng thẳng. Nhưng Harris đã có những bước tiến với một bộ phận cử tri—người Mỹ da đen—kể từ khi bà tham gia cuộc đua, theo tờ Washington Post đưa tin. Những điểm nổi bật từ cuộc thăm dò của Post-Ipsos đối với gần 1.100 người Mỹ da đen được thực hiện từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 cho thấy như sau.

. Tỷ lệ những người nói rằng họ "chắc chắn" sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ là 68%, tăng so với mức 48% vào mùa xuân, khi Tổng thống Biden là người có khả năng được đề cử.

. Tỷ lệ người Mỹ da đen nói rằng họ "hoàn toàn chắc chắn" sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 là 74%, tăng so với mức 62% vào tháng 4.

Hiệu ứng này được thể hiện rõ ở những cử tri da đen trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ: Những cử tri dưới 30 tuổi thuộc cả hai giới nói rằng họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu đã tăng từ 32% lên 47%. Đối với phụ nữ da đen dưới 40 tuổi, tỷ lệ này tăng 18 điểm lên 57% và đối với nam giới da đen trẻ tuổi, tỷ lệ này tăng 8 điểm lên 51%.

Tỷ lệ người Mỹ da đen cho biết họ có thể hoặc chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Trump là 12%, giảm nhẹ so với mức 14% vào tháng 4.

⦿ ---- United We Dream Action, nhánh chính trị của tổ chức do thanh niên nhập cư lãnh đạo lớn nhất, đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, đánh dấu sự ủng hộ đầu tiên của tổng thống trong một cuộc tổng tuyển cử. Bruna Sollod, giám đốc chính trị cấp cao của United We Dream Action cho biết: "Chưa bao giờ có một ứng cử viên chính trị hoàn hảo, nhưng hiện tại, chúng ta có khả năng lựa chọn địa hình chính trị cho bốn năm tới".

Sollod nói thêm: "Cảm giác thực sự khác biệt so với năm 2020. Có cơ hội để quyết định chúng ta muốn trở thành quốc gia như thế nào". Sollod nhấn mạnh đến những rủi ro của cuộc bầu cử đối với người nhập cư, nói với CNN rằng tầm quan trọng của cuộc bầu cử đã góp phần vào quyết định của nhóm này khi cân nhắc tại thời điểm này của cuộc đua. UWDA trước đây đã ủng hộ các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Kể từ khi Harris nắm quyền lãnh đạo, các đồng minh và những người ủng hộ người nhập cư đã thúc đẩy nhóm của bà giải quyết không chỉ vấn đề an ninh biên giới mà còn cả hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ tại Hoa Kỳ. Các đồng minh của Harris thường chỉ ra mối quan hệ lâu dài của bà với cộng đồng người nhập cư có từ những ngày bà còn tại vị ở California khi mô tả cách tiếp cận của bà đối với vấn đề nhập cư.

Chiến dịch của Harris nhanh chóng chuyển sang tấn công vấn đề nhập cư vào cuối tháng 7, trích dẫn công việc của bà trong việc truy tố các thành viên băng đảng xuyên quốc gia và biện pháp biên giới lưỡng đảng không thành công. "Chúng tôi muốn bà ấy trở thành một tổng thống ủng hộ người nhập cư", Sollod nói.

⦿ ---- Hai thủ lĩnh của một nhóm da trắng thượng đẳng đã bị truy tốsau khi bị cáo buộc âm mưu ám sát và tấn công khủng bố với hy vọng sẽ gây ra một cuộc chiến tranh chủng tộc. Trong bản cáo trạng dài 37 trang được các công tố viên liên bang công bố hôm thứ Hai, Dallas Erin Humber, 34 tuổi và Matthew Robert Allison, 37 tuổi, bị cáo buộc lãnh đạo một mạng lưới các kênh trên ứng dụng Telegram quảng bá "chủ nghĩa tăng tốc của người da trắng thượng đẳng" (white supremacist accelerationism).

Hồ sơ tòa án cho biết hệ tư tưởng này "tập trung vào niềm tin rằng chủng tộc da trắng là thượng đẳng" và những thủ lĩnh này hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh chủng tộc sẽ làm sụp đổ chính phủ Mỹ để tạo ra một "nhà nước dân tộc da trắng". Họ bị cáo buộc đã lôi kéo các thành viên của cái gọi là Terrorgram Collective thực hiện các vụ ám sát và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Hồ sơ tòa án cho biết một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, một thẩm phán liên bang và một cựu luật sư Hoa Kỳ đã bị đưa vào danh sách mục tiêu "có giá trị cao". Các quan chức cấp tiểu bang và địa phương cùng các nhà lãnh đạo của các công ty tư nhân và tổ chức phi chính phủ cũng đã bị đưa vào danh sách mục tiêu.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng những người đàn ông này đã bảo các thành viên "hành động ngay" và ám sát các mục tiêu. Các thành viên được cho là đã được cung cấp hướng dẫn về cách chế tạo bom và tìm kiếm các tòa nhà liên bang.

Các công tố viên cho biết những thủ lĩnh theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã truyền cảm hứng cho các âm mưu ở Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Trong một vụ tấn công năm 2022 ở Slovakia, hai người đã thiệt mạng tại một quán bar LGBTQ. Năm người đã bị đâm trong một vụ tấn công bằng dao bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Hoa Kỳ, lực lượng thực thi pháp luật đã ngăn chặn một thành viên lên kế hoạch tấn công một cơ sở năng lượng.

Thứ trưởng Tư pháp Matt Olsen cho biết các tội ác này không chỉ là "lời nói suông" vì những kẻ tấn công được trang bị các kế hoạch có thể thực hiện được. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố: "Bản cáo trạng hôm nay buộc tội các bị cáo cầm đầu một nhóm khủng bố xuyên quốc gia chuyên tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, nhắm vào danh sách truy nã các quan chức công của đất nước chúng ta và thực hiện các tội ác thù hận chết người - tất cả đều nhân danh hệ tư tưởng của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng bạo lực. Các vụ bắt giữ hôm nay là lời cảnh báo rằng việc phạm tội vì thù hận ở những góc tối nhất của Internet sẽ không che giấu bạn, và việc xúi giục các cuộc tấn công khủng bố từ phía sau màn hình sẽ không bảo vệ bạn. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ tìm ra bạn và chúng tôi sẽ buộc bạn phải chịu trách nhiệm."

Tổng giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã bị bắt tại Pháp hồi tháng trước, nơi các công tố viên cáo buộc rằng nền tảng của ông đã được sử dụng cho hoạt động tội phạm. Kể từ đó, Telegram đã đồng ý tăng cường kiểm duyệt các cuộc trò chuyện riêng tư.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bật đèn xanh vào thứ Hai cho một đợt bán tiềm năng "tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến cho Singapore, trị giá 133 triệu đô la, theo Pentagon thông báo trong một tuyên bố. "Đợt bán được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh lớn không thuộc NATO, một lực lượng vì sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở Đông Nam Á", theo Pentagon cho biết thêm. Mỹ nhấn mạnh rằng nhà thầu chính cho đợt bán tiềm năng này sẽ là RTX Corp.

⦿ ---- Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un cho biết đất nước phải sẵn sàng sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình "một cách hợp lý vào bất kỳ thời điểm nào" để bảo vệ an ninh và nền độc lập của quốc gia. Kim đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Bắc Hàn, tuyên bố rằng Bắc Hàn hiện đang theo đuổi chính sách tăng số lượng vũ khí hạt nhân "theo cấp số nhân".

Ông cho biết việc mở rộng năng lực quân sự thông thường và hạt nhân của Bắc Hàn là cần thiết do "nhiều mối đe dọa khác nhau do Hoa Kỳ và những nước theo sau gây ra". Hiện tại, người ta không biết Bắc Hàn có bao nhiêu vũ khí hạt nhân, một số ước tính cho rằng con số này dao động từ 45 đến 55.

⦿ ---- Trung Quốc chuẩn bị tăng tuổi nghỉ hưu theo luật định, khuyến khích mọi người làm việc lâu hơn trong khi TQ tìm cách giảm bớt áp lực ngày càng tăng đối với hệ thống lương hưu của mình. Không thay đổi kể từ những năm 1950s, tuổi nghỉ hưu của đất nước hiện đang ở mức thấp nhất thế giới, ở mức 60 đối với nam giới, 55 đối với phụ nữ lao động trí óc và 50 đối với phụ nữ lao động chân tay.

Độ tuổi nghỉ hưu mới vẫn chưa được xác nhận, nhưng các báo cáo trên phương tiện truyền thông nhà nước cho thấy có khả năng sẽ tăng lên 65 tuổi đối với tất cả công dân, dần dần áp dụng trong nhiều năm. TQ có hệ thống an sinh xã hội lớn nhất thế giới, với khoảng 1,05 tỷ người đóng góp hoặc nhận thanh toán từ lương hưu cơ bản quốc gia vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, dân số 1,4 tỷ người của nước này đang giảm và già đi, một phần là do chính sách một con được thực hiện từ năm 1980 đến năm 2015.

Đất nước này có 297 triệu công dân từ 60 tuổi trở lên trong năm 2023 và các cơ quan y tế Trung Quốc dự kiến con số này sẽ tăng lên hơn 400 triệu vào năm 2035. Ngoài ra, tuổi thọ trung bình ở Trung Quốc đã tăng từ 44 vào năm 1960 lên 78 vào năm 2021 — và dự kiến sẽ vượt quá 80 vào năm 2050.

⦿ ---- Một tài xế say rượu bị tình nghi đã tông vào một nhà hàng ở Arizona vào cuối tuần và làm 30 người bị thương, theo báo AZCentral đưa tin. Có 15 người bị thương đã phải nhập viện sau khi một chiếc xe bán tải đâm vào tiệm ăn Elks Lodge vào tối thứ Bảy tại Apache Junction. Không có trường hợp thương tích nào được báo cáo là nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã bắt giữ Thomas Edward Kain, 73 tuổi, đồng thời viết thêm trong một bài đăng trên Facebook rằng "rượu là một yếu tố góp phần", theo 12News.

⦿ ---- Tuổi thọ trung bình ở California đã giảm, theo một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. California từng là tiểu bang có tuổi thọ trung bình cao thứ hai, hiện được xếp hạng thứ 10. Báo cáo cho thấy rằng trẻ sơ sinh sinh ra ở California vào năm 2021 có thể sống đến 78,3 năm, giảm so với mức 79 năm vào năm 2020 và 80,9 năm vào năm 2019.

Tuổi thọ trung bình giảm ở California phản ánh xu hướng chung của cả nước. Từ năm 2020 đến năm 2021, tuổi thọ trung bình trên toàn quốc đã giảm từ 77 năm xuống 76,4 năm, một sự thay đổi có thể do đại dịch COVID-19 gây ra. Báo cáo phát hiện ra rằng Hawaii có tuổi thọ trung bình cao nhất trên toàn quốc vào năm 2021, với cư dân sống khoảng 79,9 năm.

Sau đây là 10 tiểu bang có tuổi thọ trung bình cao nhất theo CDC:

. Hawaii (79,9 tuổi)

. Massachusetts (79,6)

. Connecticut (79,2)

. New York (79,0)

. New Jersey (79,0)

. Minnesota (78,8)

. New Hampshire (78,5)

. Rhode Island (78,5)

. Vermont (78,4)

. California (78,3)

Mặt khác, Mississippi có tuổi thọ trung bình thấp nhất cả nước, với cư dân sống trung bình là 70,9 năm. Trong khi tuổi thọ trung bình giảm ở California và 38 tiểu bang khác, thì lại tăng ở 11 tiểu bang khác và vẫn giữ nguyên ở thủ đô Quận Columbia.

⦿ ---- Texas: Khi một cô giáo mang thai chuyển dạ ở trường, hiệu trưởng và đồng nghiệp của cô đã giúp đỡ sinh em bé trong phòng vệ sinh. “Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi chúng tôi không kịp nghĩ xem phải làm gì — chúng tôi chỉ phản ứng lại mà thôi”, theo lời Amy Simmons, hiệu trưởng Trường Tiểu học Cunningham ở Wichita Falls, Texas, chia sẻ với TODAY.com.

Vào ngày 28/8, Hiệu trưởng Simmons nhận được tin nhắn từ một cô giáo thông báo rằng Paige Lockstedt, một phụ giáo đang mang thai, cảm thấy không khỏe, theo Simmons giải thích trong một video đăng trên trang Facebook của khu học chánh Wichita Falls. Sau đó, Simmons nhận được một cuộc gọi từ bà bầu Lockstedt, người đang ở trong phòng vệ snh: Nước ối của cô vừa vỡ.

Simmons chia sẻ với TODAY.com rằng cô đã ra lệnh khẩn cấp để cảnh báo nhân viên và học sinh ở lãi trong lớp học. Theo video, cô giáo môn giáo dục đặc biệt Ashley Strain và những người khác đã giúp bà bầu Lockstedt ngồi vào xe lăn và đẩy cô về phía lối vào tòa nhà trong khi y tá của trường gọi 911.

“Cô ấy nói, ‘Ồ! Em bé đang tới!' Strain nhớ lại trong video. "Và tôi vào phòng vệ sinh và đỡ lấy được một em bé trong tay mình." Ba người phụ nữ tụ tập bên trong phòng vệ sinh để sinh con trong khi bà bầu Paige, người đang mang thai 30 tuần, đứng trên bồn cầu đón em bé sơ sinh chào đời, theo lời kể của Strain.

⦿ ---- Bốn người đàn ông từ Nam California đã bị truy tố ra tòa liên bang vì bắt cóc người di cư từ Arizona, đưa họ đến California và sau đó giữ họ để đòi gia đình họ nộp tiền chuộc. Những người đàn ông này, Miguel Angel Avila, 22 tuổi, đến từ Hemet; Omar Avila Salmeron, 41 tuổi, đến từ Los Angeles; Jose Jaime Garcia, 20 tuổi, đến từ San Jacinto; và Jose Alfredo Moreno Gonzalez, 21 tuổi, đến từ Oak Hills, đã bị truy tố và tất cả đều không nhận tội.

Người đàn ông thứ năm, Gabriel Michel Becerra, 22 tuổi, đến từ Palmdale, hiện đang là kẻ chạy trốn pháp luật, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Nhóm 5 người đàn ông đều bị truy tố liên bang về các tội danh liên quan đến âm mưu, bắt cóc, bắt cóc và vận chuyển người nhập cư lậu. Avila, Salmeron, Garcia và Becerra phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về âm mưu và cố gắng can thiệp vào hoạt động thương mại, vi phạm luật liên bang được gọi là Đạo luật Hobbs.

Theo cáo trạng ngày 30 tháng 7, vào ngày 21/3/2023, Avila đã chỉ thị cho Moreno lái xe đến một trạm xăng ở Chandler, Arizona, nơi y bị cáo buộc bắt cóc bốn người di cư và chở họ đến một tiệm ăn ở Burbank. Avila, Garcia và Becerra sau đó bắt bốn người di cư làm con tin trong một ngôi nhà và liên lạc với những người thân yêu của họ bằng điện thoại của nạn nhân và yêu cầu tiền chuộc để đổi lấy việc thả họ an toàn.

Bộ Tư pháp cho biết Avila bị cáo buộc đã sử dụng điện thoại di động của một trong những nạn nhân để yêu cầu thanh toán tiền chuộc vào một tài khoản ở Mexico và một tài khoản khác ở Hoa Kỳ để đổi lấy việc thả nạn nhân đó. Ngày hôm sau, Avila, Garcia và Becerra bị cáo buộc đã chuyển các nạn nhân đến một phòng nhà nghỉ, nơi một trong số họ đã trốn thoát qua cửa sổ phòng tắm ở tầng hai.

Avila và một đồng phạm giấu tên đã đuổi theo nạn nhân đến một tiệm ở Koreatown, nơi Avila "đập nạn nhân, siết cổ và đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân để bắt cóc lại". Vụ đó đã được camera an ninh ghi lại và Bộ đã chia sẻ ảnh chụp màn hình video vào thứ Hai. Avila, Garcia và Becerra được cho là đã khống chế hai con tin còn lại bằng cách trói tay họ rồi đưa họ đến một ngôi nhà khác, giam họ trong một căn phòng khóa kín và đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu họ cố trốn thoát.

Ngày hôm sau, ba người đó bị cáo buộc đã lái xe đưa một trong những con tin của họ đến một trạm xăng, nơi họ gặp anh trai của nạn nhân và lấy 11.000 đô la tiền mặt để đổi lấy việc thả anh ta. Cả 4 người đàn ông bị truy tố trong vụ án này đều không nhận tội. Avila và Salmeron đang bị giam mà không được tại ngoại; Garcia và Moreno hiện được tại ngoại, Bộ cho biết.

Salmeron, Garcia và Moreno dự kiến sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 1 tháng 10; Avila sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 29/10. Bất kỳ ai có thông tin về vị trí của Becerra được khuyến khích liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

⦿ ---- Quận Cam: Trong khi hơn một chục vụ cháy rừng nhỏ và lớn bùng phát trên khắp Nam California trong bối cảnh nắng nóng và điều kiện khô hạn, các quan chức đã cảnh báo hôm thứ Hai về chất lượng không khí không lành mạnh cũng như khả năng xảy ra nhiều vụ cháy rừng hơn trong khu vực. Theo Cơ quan South Coast Air Quality Management District (AQMD), khi nhiệt độ ấm giữ lại khói và các hạt phát ra từ các vụ cháy rừng, hầu hết Nam California đều nằm trong danh mục chất lượng không khí "không lành mạnh".

Khu vực Inland Empire, nơi vụ cháy Line Fire đã thiêu rụi hơn 20.000 mẫu Anh đất, đang trong tình trạng cảnh báo khói vì chất lượng không khí được coi là không lành mạnh đến rất không lành mạnh đối với người cao tuổi cũng như dân số nói chung do mức độ ô nhiễm cao trong không khí. AQMD cho biết "Ngay cả ở những khu vực xa đám cháy hoặc những khu vực không có cảnh báo khói, nếu bạn ngửi thấy mùi khói hoặc nhìn thấy tro bụi từ đám cháy rừng, hãy tránh hoặc hạn chế các hoạt động ngoài trời".

Tại Quận Cam, chất lượng không khí ở Quận Cam được coi là không lành mạnh. Dự báo chất lượng không khí cho biết khu vực Quận Los Angeles có thể có chất lượng không khí từ trung bình đến không lành mạnh.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông Costa Mesa đâm chết bạn tình của mình đã bị bắt sau khi anh ta trở về căn hộ chung của họ trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra. Martin Laragarcia, 28 tuổi, đã bị bắt vào đêm Chủ Nhật hoặc sáng sớm Thứ Hai, vài giờ sau khi anh này đâm Denise Avila, 29 tuổi nhiều nhát tại khu 500 phố Victoria St., Sở Cảnh sát Costa Mesa cho biết trong một bản tin.

Vụ tấn công được báo cáo vào khoảng trước 8 giờ tối Chủ Nhật và Laragarcia đã bị phát hiện đang chạy trốn khỏi nơi cư trú trên một chiếc xe trước khi cảnh sát đến. Trong khi đó, Avila đã được tuyên bố đã chết tại hiện trường. Sát thủ đã trở lại "vài giờ sau... khi cảnh sát vẫn còn ở hiện trường" và bị bắt vì liên quan đến vụ giết người tình nghi. Các thám tử đã tìm thấy thứ được cho là vũ khí được sử dụng trong vụ giết người này.

⦿ ---- TIN VN. 87 người chết, 70 người mất tích do bão Yagi. Theo VnExpress. Hoàn lưu sau bão Yagi đã gây mưa to, ngập lụt ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc, trong đó có Hà Nội, làm 87 người chết, 70 người mất tích. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết con số thiệt hại tính đến 14h30 hôm nay. Thiệt hại lớn nhất là Cao Bằng. Hôm qua huyện Nguyên Bình xảy ra hàng loạt vụ sạt lở làm 19 người chết, 36 người mất tích, 12 người bị thương. Vụ thứ nhất lúc 1h30 tại xóm Lũng Súng, đất đá từ đồi sạt xuống 6 hộ dân với 34 nhân khẩu. Hơn nửa ngày tìm kiếm, 7 thi thể độ tuổi 4-46 được tìm thấy, 7 người khác bị thương nặng và hiện còn 4 người mất tích.

Thiệt hại lớn thứ hai là Lào Cai với 19 người chết, 11 người mất tích và 14 người bị thương. Tại thị xã Sa Pa, vụ sạt lở đầu tiên chiều 8/9 ở xã Mường Hoa làm hư hại 4 ngôi nhà có 26 nhân khẩu. Sau hơn một ngày, 7 thi thể được tìm thấy. Rồi nhiều tỉnh khác. Tại Yên Bái, sạt lở đất đã làm 22 người chết, 6 người mất tích, gồm Lục Yên 13, TP Yên Bái 14, Văn Chấn 1. Bão lũ đã khiến 9 người chết ở Quảng Ninh, 7 người ở Yên Bái; Hà Nội, Hòa Bình mỗi nơi 4 người; Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang mỗi nơi hai người chết; Hải Dương, Bắc Giang, Hà Giang, Lai Châu mỗi nơi một người. Cùng với đó là hơn 750 người bị thương ở hầu hết tỉnh thành miền Bắc.

Lũ trên sông Hồng ở Phú Thọ đã làm sập hai nhịp cầu Phong Châu khiến 13 người mất tích. Đến 13h hôm qua, ba người được cứu sống. Hàng chục nghìn ngôi nhà ở Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Giang bị ngập sâu 0,5-1,5 m. Hơn 48.000 ngôi nhà hư hỏng.

⦿ ---- TIN VN. Nhiều nghệ sĩ, sao Việt chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Theo Báo Văn Hóa. Bão số 3 đã để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền Bắc. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, nhiều nghệ sĩ, giới hoa hậu, người mẫu, người nổi tiếng đã có những hành động đẹp, thiết thực nhằm hỗ trợ người dân ở các tỉnh miền Bắc. Trên trang cá nhân và các diễn đàn, loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng đã thể hiện nghĩa cử đẹp, quyên tiền và kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ tiền mặt cùng lương thực, nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng bão lũ.

⦿ ---- Thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì Tu Viện Tây Thiên Canada, gửi tiền cứu trợ VN. Theo trang Facebook Nguyễn Xuân Diện. Thầy Thích Pháp Hòa, tác giả sách Chia Sẻ Từ Trái Tim, ủng hộ 100 triệu đồng VN (=4.053,51 USD) để cứu trợ đồng bào hai tỉnh Thái Nguyên và Yên Bái, hai nơi bị tàn phá nặng nhất.

⦿ ---- HỎI 1: Đại dịch ảnh hưởng lên thanh thiếu niên, làm não bộ lão hóa nhanh hơn 4,2 năm ở trẻ em gái và nhanh hơn 1,4 năm ở trẻ em trai?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Tác động của đại dịch đối với thanh thiếu niên là rất sâu sắc — nhiều nghiên cứu đã ghi nhận các báo cáo về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, đời sống xã hội và nhiều vấn đề khác của họ. Hiện nay, một nghiên cứu mới cho thấy những hiện tượng đó khiến não của một số thanh thiếu niên lão hóa nhanh hơn nhiều so với bình thường — trung bình nhanh hơn 4,2 năm ở trẻ em gái và nhanh hơn 1,4 năm ở trẻ em trai, theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Chi tiết:

https://www.waaytv.com/news/study-shows-how-the-pandemic-may-have-affected-teens-brains/article_cb300f1c-e6f4-5bae-9880-09df6a866c8c.html

⦿ ---- HỎI 2: Giảm cân sẽ giúp người béo phì chống các bệnh nhiễm trùng dễ dàng hơn?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Giảm cân có thể giúp người béo phì -- đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường -- chống lại các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, dữ liệu mới cho thấy. Đây là một phát hiện quan trọng, vì "cứ ba người mắc bệnh tiểu đường thì có một người nhập viện vì nhiễm trùng và những người mắc bệnh tiểu đường có khả năng nhập viện vì nhiễm trùng cao gấp đôi so với dân số nói chung. Họ cũng có nguy cơ tái nhập viện cao", đồng tác giả nghiên cứu Rhian Hopkins cho biết. Cô làm việc tại Trường Y khoa Đại học Exeter ở Anh.

.Hopkins đã trình bày nghiên cứu vào thứ Bảy tại Madrid tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh tiểu đường Châu Âu (EASD). Nghiên cứu mới sử dụng dữ liệu từ UK Biobank đang diễn ra, một cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin sức khỏe của gần 500.000 người Anh. Khoảng 64.000 người đã nhập viện vì nhiễm trùng do vi khuẩn (như nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc viêm phổi); gần 15.000 người đã nhập viện vì nhiễm trùng do vi khuẩn (như cúm) và khoảng 408.000 người chưa bao giờ nhập viện vì nhiễm trùng.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/09/09/obesity-increases-risk-infection-diabetes/9261725886644/

.