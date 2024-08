Bà Kamala Harris (giữa) và ông Tim Walz (trái) trả lời phỏng vấn của CNN.

.

- Harris và Wals trả lời phỏng vấn CNN. Harris hứa ngày đầu ở Bạch Ốc sẽ giảm giá hàng tạp hóa, mở rộng tín dụng thuế cho trẻ em, giảm chi phí nhà ở, ký tín dụng thuế 25.000 đô la cho những người mua nhà lần đầu. Hứa sẽ không cấm khai thác khí đá phiến.

- Bà Harris nói được TT Biden ủng hộ chân thực, và thời gian bà phục vụ dưới thời Biden là vinh dự rất lớn.

- Bị hỏi về lời Trump giễu về màu da đen, bà Harris nói chiêu trò đó xưa rồi, CNN nên hỏi câu khác.

- Báo NPR: Bà Harris thoải mái và nắm quyền chỉ huy.

- Báo New York Times: Bà Harris linh động, khéo léo.

- NBC News và báo Washington Post: Bà Harris bảo vệ xuất sắc những thay đổi về chính sách.

- Trong cuộc phỏng vấn CNN: ngồi bên bà Harris, Tim Walz thanh thản, mỉm cười rất lành.

- Bình luận gia Myra Adams: Nếu Trump thua, Trump sẽ quậy, sẽ nói bị đánh cắp, gian lận, vũ khí tư pháp, cử tri bất hợp pháp, can thiệp nước ngoài và máy bỏ phiếu gian lận, ráng kiện lên Tòa Tối cao. Cộng Hòa sẽ có nội chiến, vì Trump sẽ không chịu nhường ai khác lên.

- Trump hứa sẽ tái tục thi hành án tử hình

- Trump hứa Mỹ sẽ trở thành "thủ đô năng lượng của thế giới"

- Trump nộp đơn, xin tòa liên bang tiếp quản vụ án Trump giả giấy tờ che giấu các khoản tiền bịt miệng nữ nhơn

- Trump in sách mới, kể kỷ niệm, dọa Zuckerberg "sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại" nếu tác động bầu cử 2024, kể tình thân với Kim Jong Un, khen ngợi Putin mạnh mẽ

- Thăm dò Bloomberg News/Morning Consult: Harris hơn Trump trung bình 2 điểm trên 7 tiểu bang chiến trường

- Bà Harris dự tính đánh thuế lợi nhuận từ các khoản đầu tư cổ phiếu những người có giá trị tài sản ròng ít nhất là 100 triệu đô

- Harris: sẽ công bố tín dụng thuế cho doanh nghiệp nhỏ vào tuần tới.

- Bà Harris: nếu thắng cử sẽ bổ nhiệm một người Cộng hòa vào Nội các

- Pentagon: lính Mỹ sẽ hỗ trợ cho cả chiến dịch của Trump và Harris tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước.

- Độc chiêu của đàn chị: Làm riêng 1 quảng cáo chiếu ở West Palm Beach chỉ để Trump xem.

- Trump hứa bảo vệ quyền tiếp cận thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và sẽ buộc bảo hiểm chi trả

- Người đứng đầu EMILY’s List chế giễu Trump sau khi Trump trở cờ để hứa ủng hộ thụ thai ống nghiệm IVF.

- Trump gõ như mưa lên mạng, cả tá bài một đêm, đòi xét xử hoặc bỏ tù các nhà lập pháp Hạ viện đã điều tra vụ bạo loạn 6/1/2021, đòi xét xử Biden, Obama, và bỏ tù Công tố đặc biệt Jack Smith

- Bất kể bị Trump trù ẻo, kinh tế Mỹ tăng tốc 3%, hơn ước tính ban đầu là 2,8%. Chi tiêu cá nhân tăng 2,9% hơn ước tính trước đó là 2,3%.

- Venezuela: thủ đô và nhiều thành phố mất điện

- TQ hù dọa Philippines: đừng dựa vào Mỹ

- Biển Đông: Philippines và Việt Nam sẽ ký hợp tác quốc phòng, an ninh, hàng hải

- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói khi họp báo chung với Ngoại trưởng Slovenia: Israel đã tàn bạo có hệ thống từ Gaza đến Bờ Tây

- UNRWA buộc phải dừng "các dịch vụ cho cộng đồng tại một số trại tị nạn" ở Bờ Tây vì quân Israel hung hăng

- Anh: quan ngại vì quân đội Israel giết dân Palestine tàn bạo ở Bờ Tây, đe dọa nguyên trạng các Địa điểm Linh thiêng ở Jerusalem

- Dell Technologies Inc doanh thu quý 2 là 25 tỷ đô, tăng 9%

- Acer Inc. sẽ tăng doanh số bán máy tính cá nhân có tính năng trí tuệ nhân tạo.

- 1 chiếc Boeing 737 của United Airlines đang bay từ Mexico tới Chicago buộc phải hạ cánh khẩn vì "nhiễu động nghiêm trọng", làm 7 hành khách bị thương.

- Đài Loan: báo động TQ tăng tốc săn trộm nhân tài công nghệ cao và đánh cắp các công nghệ cốt lõi

- Tokyo dân số đông, hứa tặng các phụ nữ 4.141 USD/cô nếu lấy chồng và dọn về các thị trấn dân số giảm

- Dân vùng Nam Á hít thở bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới, dân giảm thọ trung bình hơn 3,5 năm

- 1 nữ nhân viên ngân hàng Wells Fargo ở Arizona ngồi trong văn phòng chết 4 ngày mới được phát hiện

- Dự luật cấm phone trong các trường công California đã thông qua lưỡng viện, còn chờ Thống Đốc California ký

- Lái xe vùng Nam California trong dịp lễ Lao Động cuối tuần này cảnh giác kẹt xe.

- California cho phép Allstate tăng giá bảo hiểm nhà trung bình 34,1%

- California tịch thu ma túy 8,8 triệu viên fentanyl và 4.638 pound bột fentanyl trong năm 2024 tới bây giờ. Trị giá 40 triệu đô

- West Virginia: Harry Nguyen, 27 tuổi, bị truy tố vì bắn người bị thương

- Washington: Hong Tien Pham bị kêu án 18 năm tù vì tội giết vợ

- TIN VN. Mưa lớn, nhiều nơi ở Lào Cai ngập chìm trong biển nước.

- TIN VN. Dự án 'nuôi bò dưới tán rừng': Không thấy bò, chỉ thấy... mất rừng.

- HỎI 1: Nghiên cứu của UC San Diego: chó có thể phần nào giao tiếp với người? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ngủ bù ngày cuối tuần sẽ giúp tim giảm cơ nguy bệnh 20%? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-30/8/2024) ⦿ ---- Caracas, thủ đô của Venezuela, cùng với các khu vực khác trong nước, đang phải chịu tình trạng mất điện nghiêm trọng, Bộ Truyền thông và Thông tin của Venezuela xác nhận trong một tuyên bố vào thứ Sáu. Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đổ lỗi cho sự cố này là do "phá hoại". "Chúng tôi đã trở thành nạn nhân, một lần nữa của hành vi phá hoại điện. Không ai có thể lấy đi sự bình yên và tĩnh lặng của người dân Venezuela", Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Freddy Nanez cho biết trong tuyên bố gửi các nhà báo. Ông cũng nói thêm rằng các quan chức hiện đang nỗ lực khôi phục các dịch vụ "hoàn toàn".

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng Philippines nên hiểu "ý định thực sự" của Hoa Kỳ và kêu gọi Manila "tuân thủ" các thỏa thuận trước đó. Phát biểu của người phát ngôn được đưa ra vào thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đang gia tăng, do các sự xô xát gần đây ở vùng biển tranh chấp Biển Đông.

.

Lin cũng nhận xét rằng chính phủ ở Manila nên phản hồi "mối quan tâm chung của các quốc gia trong khu vực" đồng thời nói thêm rằng Philippines không nên "hy sinh lợi ích an ninh của riêng mình để hưởng lợi cho Hoa Kỳ". Lin cho biết Philippines phải "nhanh chóng" rút hệ thống tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ khỏi lãnh thổ của mình, hệ thống này đã được triển khai lần đầu tiên tại Philippines vào tháng 4.

.

⦿ ---- Biển Đông: Văn phòng của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã thông báo hôm thứ Sáu rằng Philippines và Việt Nam sẽ ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

.

Thỏa thuận này, diễn ra sau các cuộc đàm phán tại Manila giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, diễn ra trong bối cảnh cả hai quốc gia đều phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp, nơi các yêu sách mở rộng của Trung Quốc chồng lấn với các vùng lãnh thổ do Philippines và Việt Nam nắm giữ.

.

"Chúng tôi hiện đang thảo luận về hợp tác quốc phòng, hợp tác an ninh, hợp tác hàng hải và chắc chắn là về lĩnh vực thương mại nữa", Marcos cho biết trong tuyên bố.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã chia sẻ vào thứ Sáu trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Slovenia Tanja Fajon rằng Israel "đã mang sự tàn bạo có hệ thống được thực hiện ở Gaza đến Bờ Tây (West Bank)".

.

"Chính phủ của [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu vẫn tiếp tục đùa với lửa", ông nhấn mạnh, nhắc lại rằng Israel đang tìm cách "lan truyền chiến tranh trên các mặt trận khác nhau". Fidan kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn Israel, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột "phải chấm dứt ngay lập tức".

.

⦿ ---- Viên chức Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc (UN) dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) Tổng ủy viên Philippe Lazzarini tuyên bố vào thứ sáu rằng tổ chức nhân đạo này buộc phải dừng "các dịch vụ cho cộng đồng tại một số trại tị nạn" ở Bờ Tây do các hoạt động gần đây của quân đội Israel.

.

"Hàng chục nghìn người ở bốn trại tị nạn đã bị ảnh hưởng bởi hoạt động này, bao gồm cả việc phá hủy cơ sở hạ tầng công cộng và tư nhân… Đã đến lúc đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên này để chấm dứt nỗi thống khổ của người dân ở bất cứ nơi nào họ đến", Lazzarini nhấn mạnh trên mạng X, trước đây gọi là Twitter.

.

Hoạt động quân sự của Israel và tình trạng bạo lực liên tục chống lại người Palestine của những người định cư Israel đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc lên án các hành động của Israel.

.

⦿ ---- Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO) đã đưa ra tuyên bố vào thứ Sáu, trong đó bày tỏ mối quan ngại về các thủ tục tiêu chuẩn mà quân đội Israel sử dụng trong cuộc tấn công gần đây ở Bờ Tây khiến ít nhất 17 người và hàng chục tay súng thiệt mạng. "Chúng tôi thừa nhận nhu cầu của Israel trong việc tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa an ninh, nhưng chúng tôi vô cùng lo ngại về các phương pháp mà Israel đã sử dụng và các báo cáo về thương vong của dân thường cũng như sự phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự", tài liệu cho biết.

.

Hơn nữa, chính phủ Anh nhấn mạnh, "nguy cơ bất ổn là rất nghiêm trọng và nhu cầu giảm leo thang là cấp bách", đồng thời chỉ trích mạnh mẽ "những phát biểu kích động" của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben-Gvir, "đe dọa đến nguyên trạng của các Địa điểm Linh thiêng ở Jerusalem".

.

⦿ ---- Nhà bình luận Myra Adams viết trên tờ The Hill: Nếu Trump thua, hãy chuẩn bị cho một cuộc nội chiến trong Đảng Cộng hòa. Dựa trên xu hướng thăm dò ý kiến ​​của các tiểu bang chiến trường và toàn quốc, bà Kamala Harris có thể thắng một cách sít sao — điều đó có nghĩa là Trump có thể thua. Nhưng Trump không bao giờ chịu thua! Vì vậy, nếu Trump thua, hãy chuẩn bị cho một kịch bản y hệt những ngày sau bầu cử 2020 với nhiều lời chỉ trích, và bằng chứng bịa đặt.

.

Nhóm Trump sẽ đưa ra cáo buộc về một cuộc bầu cử tham nhũng, bị đánh cắp, gian lận, vũ khí tư pháp, cử tri bất hợp pháp, can thiệp nước ngoài và máy bỏ phiếu gian lận, dẫn đến các thách thức pháp lý có thể lên đến Tòa án Tối cao. Kẻ thù của chúng ta sẽ theo dõi các dấu hiệu bất ổn bầu cử, bất ổn dân chủ và thậm chí có thể là một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia.

.

Ngoài ra, thất bại của Trump chắc chắn có nghĩa là một cuộc nội chiến nội bộ trong Đảng Cộng hòa. Tôi tin rằng một "cuộc chiến" là điều không thể tránh khỏi giữa các lực lượng sùng bái Trump toàn năng và những người Cộng Hòa muốn thoát khỏi kỷ nguyên Trump và giành chiến thắng tại Bạch Ốc vào năm 2028 mà không có bất kỳ thành viên gia đình Trump nào trong danh sách.

.

Giống như mọi cuộc nội chiến, cuộc nội chiến này có thể rất tàn khốc, vì các lực lượng đối lập của Cộng Hòa nhìn thấy trong chủ nghĩa Trump một ngõ cụt chính trị với lượng cử tri ngày càng thu hẹp. Tôi đã công khai rời khỏi Đảng Cộng hòa vào tháng 1/2021 nhờ thương hiệu độc hại của Trump. Ngày nay, việc tự nhận mình là một đảng viên Cộng hòa không phải là về các nguyên tắc quản lý bảo thủ mà là lòng trung thành tự động với Trump, với quân đội MAGA của Trump kiểm soát bộ máy đảng từ trên xuống dưới.

.

Năm 2016, "Đảng Trump" đã ra đời (một số người sẽ nói là "bị bắt cóc"). Sau chiến thắng bất ngờ của Trump, các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động của Đảng Cộng hòa ban đầu ủng hộ một người nào đó khác ngoài Trump đã bị thanh trừng, từ chức vì ghê tởm hoặc chấp nhận ông ta. Sau thất bại của Trump vào năm 2020, việc đảng Cộng hòa phủ nhận rằng Trump thực sự đã tái đắc cử đã trở thành hành động bất trung. Cũng như việc không bảo vệ hoặc bào chữa cho hành động của ông vào ngày 6 tháng 1 hoặc các vấn đề pháp lý của Trump. Cũng như hành động ủng hộ một ứng cử viên thay thế năm 2024.

.

Nếu Harris đánh bại Trump, ông Trump có sẽ từ chức lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã biến thái hay không? Có lẽ là không. Không giống như Biden, Trump sẽ không bị đẩy sang một bên. Biden chưa bao giờ và không tự đại diện cho mình là Đảng Dân chủ. Ngược lại, Trump và gia đình là Đảng Cộng hòa. Do đó, việc vượt qua kỷ nguyên Trump mà không có ai tên Trump sẽ có sự thay đổi lớn.

.

⦿ ---- Các nhà phân tích cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris—người nói nhiều nhất cao trong cuộc phỏng vấn của bà và người bạn đồng hành Tim Walz trên CNN—đã có màn trình diễn có năng lực nhưng không đặc biệt xuất sắc khi thảo luận các vấn đề bao gồm cả những thay đổi trong lập trường chính sách của bà với Dana Bash.

.

Báo NPR: Bà Harris thoải mái và nắm quyền chỉ huy. "Xét về mặt hiệu suất, Harris rõ ràng, bình tĩnh và không hề bối rối khi bị thúc ép thay đổi lập trường của bà về một số vấn đề nhất định", Domenico Montanaro viết trên báo NPR. Ông cho biết Harris có vẻ "phòng thủ" trong các cuộc phỏng vấn trước đây, "nhưng trường hợp này không phải vậy. Bà ấy có vẻ thoải mái và nắm quyền chỉ huy, điều này rất quan trọng đối với một ứng cử viên tổng thống mà mọi người vẫn đang tìm hiểu".

.

⦿ ---- Báo New York Times: Bà Harris linh động, khéo léo."Harris đã né tránh các câu hỏi của Dana Bash ... mà không gây tổn hại chính trị cho bản thân hoặc tạo ra sự thúc đẩy đáng kể cho bản thân", Reid J. Epstein viết trên tờ New York Times. Ông cho biết bà "có phương pháp và không thích rủi ro trong cuộc phỏng vấn kéo dài 27 phút, thể hiện như một hạt giống hàng đầu trong các vòng đầu của giải quần vợt US Open khi cố gắng giữ giao bóng, sống sót và tiến vào vòng tiếp theo"—đối với Harris, đó là cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 với Donald Trump.

.

⦿ ---- NBC News và báo Washington Post: Bà đã bảo vệ xuất sắc những thay đổi về chính sách. Khi được hỏi về những thay đổi của mình đối với một số vấn đề chính kể từ khi bà theo đuổi các lập trường tiến bộ vào năm 2019, Harris cho biết "khía cạnh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong quan điểm và quyết định về chính sách của tôi là các giá trị của tôi không thay đổi", NBC News đưa tin. Bà đã không đưa ra "lời giải thích mang tính giáo dục hoặc khai sáng nhất" về lý do tại sao bà từ bỏ các chính sách như Thỏa thuận Xanh mới, theo Aaron Blake viết trên tờ Washington Post, nhưng bà "gợi ý rằng bà vẫn làm việc với cùng một bộ giá trị trong đầu, nhưng sử dụng các công cụ khác nhau trong thời đại thay đổi".

.

⦿ ---- Tim Walz ngồi trong cuộc phỏng vấn một cách thanh thản, mỉm cười rất lành. Cuộc phỏng vấn cho thấy Walz "giỏi ngồi và mỉm cười", Epstein viết trên tờ NY Times. So với vai trò "cổ động viên phấn khích" của ông tại các cuộc mít tinh chung, vai trò của ông Walz ở đây "thanh thản hơn", Epstein viết. "Ông ấy chủ yếu ngồi đó, im lặng, chờ cô Bash yêu cầu ông ấy nói điều gì đó. Có một lúc trong phân đoạn đầu tiên của cuộc phỏng vấn, ông Walz đã không nói gì trong tám phút".

.

Bà Kamala Harris (giữa) và ông Tim Walz (trái) trả lời phỏng vấn của CNN.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã bình luận về việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống, bà cho biết khi ông thông báo với bà về quyết định này, ông Biden "rất rõ ràng rằng ông sẽ ủng hộ tôi". Harris nói thêm rằng suy nghĩ đầu tiên của bà không phải là về bản thân bà khi bà nhận được cuộc gọi của ông về việc rút khỏi cuộc đua. "Thành thật mà nói, suy nghĩ đầu tiên của tôi là về ông ấy", bà nói.

.

"Tôi nghĩ lịch sử sẽ cho thấy một số điều về nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden. Tôi nghĩ lịch sử sẽ cho thấy rằng theo nhiều cách, nhiệm kỳ đó đã mang tính chuyển đổi Hoa Kỳ", Harris nói về Biden, đồng thời nhấn mạnh rằng thời gian bà phục vụ dưới thời Biden thực sự là "một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN rằng "giá cả, đặc biệt là hàng tạp hóa, vẫn còn quá cao". Harris tiếp tục, "Người dân Mỹ biết điều đó. Tôi biết", đồng thời nói thêm rằng đây là lý do tại sao chương trình nghị sự của bà "bao gồm những gì chúng ta cần làm để hạ giá hàng tạp hóa, ví dụ như giải quyết vấn đề như tăng giá".

.

Bà cũng hứa rằng, với tư cách là tổng thống, bà sẽ không cấm khai thác khí đá phiến. "Không, và tôi đã nói rõ trên diễn đàn tranh luận năm 2020 rằng tôi sẽ không cấm khai thác khí đá phiến, với tư cách là phó tổng thống, tôi đã không cấm khai thác khí đá phiến. Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ không cấm khai thác khí đá phiến", Harris nói. Khi được hỏi tại sao bà vẫn chưa thực hiện các bước mà bà đã nêu trong các bài phát biểu vận động tranh cử của mình, Harris cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ phải "phục hồi trước".

.

⦿ ---- Kamala Harris đã gạt bỏ những lời tấn công của Donald Trump vào màu da sắc tộc của bà khi bà được hỏi về chúng trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với tư cách là ứng cử viên tổng thống. Dana Bash của CNN đã hỏi bà Harris: "Tôi muốn hỏi bà về những gì Trump đã nói vào tháng trước. Ông ấy ám chỉ rằng bà 'tình cờ chuyển sang da đen'..."

.

. Nhưng Harris chỉ đáp, "Vẫn là chiêu trò cũ rích. Xin hãy hỏi câu tiếp theo".

. Bash ngạc nhiên đáp lại, "Thế thôi à?"

. Harris đáp, "Thế thôi".

.

Tại hội nghị của Hiệp hội các nhà báo da đen quốc gia (National Association of Black Journalists) vào đầu tháng này, Trump đã chất vấn về bản sắc chủng tộc của Harris. Cha của Harris là người Jamaica và mẹ quá cố của bà là người Ấn Độ. "Tôi không biết bà Harris là người da đen cho đến một số năm trước khi bà ấy tình cờ chuyển sang da đen và bây giờ, bà ấy muốn được biết đến là người da đen. Vì vậy, tôi không biết, bà ấy là người Ấn Độ hay người da đen?" Trump nói, gây ra một làn sóng chỉ trích.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN rằng ưu tiên của bà vào ngày đầu tiên nhậm chức tổng thống sẽ là tầng lớp trung lưu. "Trước tiên, tôi sẽ nói với các bạn rằng một trong những ưu tiên cao nhất của tôi là làm những gì chúng ta có thể để hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu", Harris cho biết. Bà nói thêm rằng người Mỹ "sẵn sàng cho một con đường mới để tiến về phía trước", nhấn mạnh rằng bà sẽ thực hiện cái mà bà gọi là "nền kinh tế cơ hội" ngay từ ngày đầu tiên.

.

Harris cho biết chương trình nghị sự "Ngày đầu tiên" của bà với tư cách là tổng thống sẽ là "Giá cả, đặc biệt là hàng tạp hóa, vẫn còn quá cao. Người dân Mỹ biết điều đó. Tôi biết điều đó", bà nói. "Đó là lý do tại sao chương trình nghị sự của tôi bao gồm những gì chúng ta cần làm để giảm giá hàng tạp hóa — ví dụ, giải quyết vấn đề như tăng giá bất hợp lý".

.

Bà tiếp tục: "Những gì chúng ta cần làm là mở rộng khoản tín dụng thuế cho trẻ em để giúp các gia đình trẻ có thể chăm sóc con cái của họ trong những năm hình thành nhất. Những gì chúng ta cần làm để giảm chi phí nhà ở — đề xuất của tôi bao gồm khoản tín dụng thuế là 25.000 đô la cho những người mua nhà lần đầu".

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ chấm dứt lệnh hoãn thi hành án tử hình của Bộ Tư pháp tại Hoa Kỳ nếu ông trở lại Bạch Ốc, thề sẽ truy tố "những kẻ buôn ma túy lớn" và những kẻ giết cảnh sát. "Tôi sẽ hành quyết những kẻ giết người một cách bạo lực", Trump nói với tờ Daily Mail trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ Sáu.

.

"Một kẻ buôn ma túy trung bình giết 500 người trong suốt cuộc đời của mình. Tôi sẽ không có vấn đề gì với điều đó. Nếu bạn muốn ngăn chặn nạn dịch ma túy, bạn sẽ phải áp dụng án tử hình", cựu tổng thống nhấn mạnh.

.

Chính quyền Trump trước đây đã khôi phục việc sử dụng án tử hình vào năm 2019. Tuy nhiên, với sự thay đổi của chính quyền tại Bạch Ốc một năm sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã tuyên bố lệnh hoãn thi hành án tử hình của liên bang hồi năm 2021. Trong số 50 tiểu bang, 27 tiểu bang bảo lưu quyền áp dụng án tử hình, trong khi bảy tiểu bang đã đình chỉ việc hành quyết.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện thị trấn ở Wisconsin rằng Hoa Kỳ sẽ trở thành "thủ đô năng lượng của thế giới" nếu ông tái đắc cử. Ông nhấn mạnh rằng lạm phát cao là do giá năng lượng tăng cao do chính quyền Biden cắt giảm sản lượng nhiên liệu hóa thạch và tuyên bố lạm phát sẽ giảm xuống khi Hoa Kỳ tăng sản lượng năng lượng.

.

Trump cũng cảnh báo về mối đe dọa của vũ khí hạt nhân, cáo buộc rằng Trung Quốc "kém xa" về công nghệ hạt nhân so với Hoa Kỳ nhưng nước này sẽ "bắt kịp trong vòng bốn hoặc năm năm". Ông bày tỏ nghi ngờ rằng Harris có thể lãnh đạo hiệu quả chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và đàm phán với các cường quốc hạt nhân.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu tòa án liên bang tiếp quản vụ án truy tố ông về giả giấy tờ che giấu các khoản tiền bịt miệng nữ nhơn trong khi ông tìm cách lật ngược bản án và hoãn việc tuyên án dự kiến ​​vào tháng tới, theo một hồ sơ tòa án cho thấy.

.

Các luật sư của Trump đã yêu cầu tòa án liên bang ở Manhattan can thiệp và tịch thu vụ án từ tòa án tiểu bang nơi vụ án được xét xử, với lý do rằng việc truy tố của tiểu bang đã vi phạm các quyền hiến định của ông và đi ngược lại phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về quyền miễn truy tố của tổng thống. Các luật sư của Trump cũng cho biết việc chuyển vụ án sang tòa án liên bang sẽ mang lại cho ông một "diễn đàn công bằng, không có sự thù địch tại địa phương".

.

Các luật sư của ông cho biết nếu vụ án vẫn ở tòa án tiểu bang và việc tuyên án diễn ra như đã ấn định vào ngày 18 tháng 9 thì đó sẽ là sự can thiệp vào cuộc bầu cử. Họ đã ra hiệu rằng họ sẽ có động thái lật ngược phán quyết và bác bỏ vụ án nếu vụ án được chuyển đến tòa án liên bang.

.

⦿ ---- Trong một cuốn sách ảnh mới, cựu Tổng thống Donald Trump mô tả nhiệm kỳ của mình tại nhiệm và nhiệm kỳ hậu tổng thống bằng chính lời của ông, kèm theo chú thích cho những bức ảnh về những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông. Cuốn sách do Trump viết, có tựa đề "Save America", bao gồm những hồi ức của ông về các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo nước ngoài, ảnh về các cột mốc gia đình và những lần xuất hiện cùng với tay golf nổi tiếng Jack Nicklaus và nhạc sĩ Kid Rock, theo những trích đoạn mà NBC News có được. Cuốn sách dự kiến ​​sẽ được phát hành vào thứ Ba.

.

Những chú thích hình không hề khô khan, phản ánh phong cách của Trump. Ông chế giễu những người chỉ trích mình, ca ngợi các nhà lãnh đạo nước ngoài gây tranh cãi và nói về vụ ám sát ở Butler, Pennsylvania, vào tháng trước.

.

Một số bức ảnh và chú thích từ cuốn sách cho thấy Trump cảnh báo rằng ông đang theo dõi chặt chẽ CEO của Meta, Mark Zuckerberg và nói rằng Zuckerberg "sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại" nếu ông Zuck làm "bất kỳ điều gì bất hợp pháp" để tác động đến cuộc bầu cử tổng thống 2024.

.

Một bức ảnh chụp Trump bên cạnh Liz Cheney, cựu nữ dân biểu đến từ Wyoming đã bỏ phiếu luận tội ông và bị một đối thủ được Trump hậu thuẫn đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại quốc hội năm 2022. Chú thích có nội dung: "Liz Cheney thường đến Bạch Ốc để xin 'nhiều giỏ quà'. Cuối cùng, tôi đã nói 'KHÔNG'".

.

Trong một bức ảnh chụp cùng các nhà lãnh đạo quốc hội mặt mày ủ rũ, bao gồm Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, Đảng Cộng hòa-Ky.; cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Đảng Dân chủ-California; và cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Đảng Cộng hòa-California; Trump nói đùa, "Một nhóm thực sự thân thiện trong Phòng Tình hình".

.

Chú thích trên bức ảnh chụp Trump ngồi cạnh nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un có đoạn, "Chúng tôi đã hiểu nhau rất rõ trong một khoảng thời gian rất hạn hẹp".

.

Trump dành một số lời khen ngợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bức ảnh chụp chung với ông: "Vladimir là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng chúng tôi đã hiểu nhau và hòa hợp tốt".

.

Bên cạnh bức ảnh Trump và Zuckerberg tại Nhà Trắng, Trump cáo buộc Zuckerberg "âm mưu" ngăn cản việc tái đắc cử của ông vào năm 2020, viết rằng ông "sẽ đến Phòng Bầu dục để gặp tôi. Ông ấy sẽ đưa người vợ rất tuyệt của mình đến dự tiệc tối, đối xử tốt với bất kỳ ai, trong khi luôn âm mưu lắp đặt những Hộp khóa đáng xấu hổ trong một ÂM MƯU CHỐNG LẠI TỔNG THỐNG thực sự", ám chỉ khoản quyên góp ban đầu 420 triệu đô la mà Zuckerberg và vợ ông, Priscilla Chan Zuckerberg, đã thực hiện cho các văn phòng bầu cử địa phương trong chu kỳ bầu cử tổng thống gần đây nhất.

.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ ông Zuckerberg, và nếu ông ấy làm bất cứ điều gì bất hợp pháp lần này, ông ấy sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại — cũng giống như những người khác gian lận trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024", Trump viết. Politico là tờ báo đầu tiên đưa tin về cảnh báo này.

.

⦿ ---- Việc bà Harris ủng hộ kế hoạch của chính quyền Biden bao gồm thuế đối với cổ phiếu nắm giữ đã tăng giá trị đã trở thành chủ đề bàn tán giữa các chuyên gia bảo thủ và những người ủng hộ Trump, những người cho rằng nó tương đương với chủ nghĩa xã hội hoặc thậm chí là chủ nghĩa cộng sản.

.

Theo hệ thống hiện tại, chính phủ liên bang chỉ đánh thuế lợi nhuận từ các khoản đầu tư cổ phiếu — thường được gọi là lãi vốn (capital gains) — sau khi cổ phiếu được bán ra. Kế hoạch do Harris ủng hộ sẽ áp dụng thuế đối với cổ phiếu nắm giữ khi giá trị của chúng tăng lên, bất kể chúng có được đổi thành tiền mặt hay không.

.

Tuy nhiên, vẫn có một điều đáng lưu ý. Đề xuất này chỉ áp dụng cho một bộ phận nhỏ — và rất giàu có — trong dân số: những người có giá trị tài sản ròng ít nhất là 100 triệu đô la. Theo một ước tính, con số đó là khoảng 10.660 người ở Hoa Kỳ.

.

Hiện tại, không có loại thuế nào như vậy. Theo hầu hết các ước tính, 1% những người giàu nhất có khoảng 40% tài sản của mình bị ràng buộc trong các khoản lãi vốn chưa thực hiện. Việc không đánh thuế thu nhập từ vốn đã được một số nhà kinh tế và chuyên gia thuế coi là một lỗ hổng đối với người giàu. Vì thuế chỉ được áp dụng khi cổ phiếu được bán ra, nên người giàu đã triển khai một chiến lược thường được gọi là "mua, vay, chết", bao gồm mua tài sản và vay dựa trên giá trị của những tài sản đó để mua thêm nhiều tài sản hơn nữa. Đây là một hành động miễn thuế, cho phép chuyển giao tài sản cho người thừa kế, những người cuối cùng không phải trả bất kỳ khoản thuế nào cho tài sản. Cuối cùng, trong suốt thời gian sở hữu một tài sản nhất định, không phải trả bất kỳ khoản thuế nào.

.

⦿ ---- Harris cho biết hôm Thứ Năm tại Savannah rằng bà có kế hoạch công bố đề xuất tín dụng thuế cho doanh nghiệp nhỏ vào tuần tới. "Tôi nói cho các bạn biết, đây là một trong những ưu tiên duy nhất của tôi, là đầu tư và phát triển các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta", Harris cho biết trong chuyến thăm nhà hàng Dottie’s Market, nơi bà công bố các kế hoạch.

.

⦿ ---- Phe Trump kinh hoàng. Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump trung bình 2 điểm trên 7 tiểu bang chiến trường khi cuộc đua vào Bạch Ốc vẫn còn căng thẳng, theo cuộc thăm dò được công bố vào thứ năm. Một cuộc thăm dò của Bloomberg News/Morning Consult cho thấy Harris có lợi thế trung bình 2 điểm so với Trump khi nói đến cử tri đã đăng ký ở Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Bà dẫn trước 1 điểm (kể như huề về mặt thống kê), khi cuộc thăm dò chỉ giới hạn ở những cử tri có khả năng đi bầu ở các tiểu bang này.

.

Dẫn đầu mạnh nhất là ở Wisconsin, nơi bà vượt qua Trump 8 điểm phần trăm trong số những cử tri đã đăng ký, tiếp theo là Nevada và Pennsylvania, nơi bà dẫn trước 4 điểm ở mỗi tiểu bang, theo các nhà thăm dò. Hai người huề ở Arizona với 48% mỗi người, trong khi Harris dẫn trước 2 điểm ở Georgia và North Carolina mỗi tiểu bang, và ở Michigan là 3 điểm.

.

Sự dẫn đầu của Harris ở North Carolina đặc biệt đáng chú ý, vì các cuộc thăm dò ý kiến chỉ ra rằng không có ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ nào giành chiến thắng ở đó kể từ cựu Tổng thống Obama năm 2008. Những thành quả mà Harris đạt được ở Tiểu bang North Carolina đã thúc đẩy nhóm phi đảng phái Cook Political Report chuyển cuộc đua tổng thống của tiểu bang này từ "nghiêng về đảng Cộng hòa" sang "dao động".

.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy việc lựa chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz (D) làm ứng cử viên phó của Harris có tác động tích cực hơn đến việc tăng số cử tri ở các tiểu bang dao động cho lá phiếu của đảng Dân chủ, so với việc lựa chọn Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio) và tác động của nó đến lá phiếu của đảng Cộng hòa.

.

Khoảng 30% cử tri ở các tiểu bang dao động cho biết việc Harris lựa chọn Walz làm phó tổng thống khiến họ có nhiều khả năng bỏ phiếu cho bà hơn, trong khi chỉ có 23% nói như vậy về Vance vào tháng trước sau khi Trump chọn ông làm ứng cử viên phó của mình, theo các nhà thăm dò ý kiến.

.

⦿ ---- Ứng cử viên đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Kamala Harris, cho biết hôm thứ Năm rằng bà sẽ bổ nhiệm một người Cộng hòa vào Nội các của bà khi thắng cử, mặc dù bà không cân nhắc bất kỳ ứng cử viên cụ thể nào. "Tôi nghĩ rằng sẽ có lợi cho công chúng Hoa Kỳ khi có một thành viên Nội các của tôi là người Cộng hòa", bà nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn.

.

Khi được hỏi về những thay đổi trong một số quan điểm chính trị của mình, Harris cho biết "các giá trị của bà không thay đổi". Tuy nhiên, bà nói thêm rằng "điều quan trọng là phải xây dựng sự đồng thuận và tìm ra một điểm chung để hiểu về nơi chúng ta thực sự có thể giải quyết các vấn đề".

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã ủy quyền hỗ trợ thêm cho Cơ quan Mật vụ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, Phó Thư ký Báo chí Pentagon Sabrina Singh cho biết hôm thứ Năm. Austin "đã chỉ đạo chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ lập kế hoạch, cung cấp và thực hiện hỗ trợ tăng cường" cho cả chiến dịch của Trump và Harris tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp cả nước.

.

Các biện pháp an ninh tăng cường diễn ra sau một nỗ lực ám sát ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tại một cuộc mít tinh vào tháng 7. Hiện tại vẫn chưa rõ Pentagon sẽ đóng vai trò gì và liệu quyết định này có dựa trên bất kỳ thông tin tình báo mới nào hay không. Nhưng ít nhất, hiện diện của các chiến binh sẽ làm hạn chế tác dụng kích động bạo loạn kiểu như Trump đã xúi giục ngày 6/1/2021.

⦿ ---- Độc chiêu của đàn chị: Làm riêng 1 quảng cáo chỉ để Trump xem. Quảng cáo mới nhất của Kamala Harris có thể sẽ không giúp bà giành chiến thắng ở Florida, nhưng chắc chắn sẽ khiến Donald Trump nổi giận. Chiến dịch của bà đã chạy một quảng cáo tấn công ở các tiểu bang chiến trường trên khắp cả nước vào thứ Ba và ở Florida, nơi đã là một tiểu bang đỏ an toàn kể từ năm 2016.Quyết định chi tiền vận động tranh cử quý giá ở Florida có vẻ là một quyết định khó hiểu, nhưng ý định của chiến dịch trở nên rõ ràng hơn sau khi báo The Bulwark đưa tin rằng quảng cáo này chỉ được chạy trên thị trường truyền thông của thị trấn West Palm Beach - nơi có Trump và khu điền trang của ông tại Mar-a-Lago. Công ty theo dõi AdImpact ước tính chi phí quảng cáo ít nhất là 50.000 đô la chỉ tính riêng trên truyền hình cáp.Chiến dịch của bà Harris xác nhận rằng quảng cáo này được đặt để tiếp cận với mắt nhìn của Trump khi ông đang xem TV ở nhà. "Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là Donald phải thấy được cử tri ghét các kế hoạch Dự án 2025 của ông ta như thế nào để kiểm soát cuộc sống của họ, tìm cách trả thù kẻ thù và cai trị như một nhà độc tài ngay từ ngày đầu tiên", theo lời một phát ngôn viên của Harris nói với báo The Bulwark. Chiến dịch tranh cử của Trump cũng được cho là sẽ đặt quảng cáo riêng ở Nam Florida để Trump có thể xem.⦿ ---- Nhà thờ nhức nhối vì Trump trở mặt: lập trường truyền thống của nhà thờ là, thụ thai cần phải tự nhiên vì đó là ý chúa, chớ đừng cho thụ thai ống nghiệm. Bây giờ Trump đưa ra cam kết mới. Trump cho biết hôm thứ Năm rằng chính quyền của ông sẽ bảo vệ quyền tiếp cận thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và yêu cầu chính phủ hoặc các công ty bảo hiểm chi trả cho việc điều trị nếu ông đắc cử vào tháng 11."Chúng tôi sẽ — dưới thời chính quyền Trump, chúng tôi sẽ chi trả cho việc điều trị đó", ông nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News, đồng thời nói thêm rằng điều đó sẽ áp dụng cho "tất cả người Mỹ được điều trị; tất cả người Mỹ cần điều trị"."Vì vậy, chúng tôi sẽ chi trả cho việc điều trị đó hoặc chúng tôi sẽ bắt buộc các công ty bảo hiểm phải chi trả", ông nói thêm. Ông không nói rõ hơn về cách thức thực hiện nhiệm vụ này, nhưng vẫn khẳng định ông "luôn ủng hộ IVF", NBC đưa tin. "Ngay từ đầu, ngay khi chúng tôi nghe về điều đó", ông nói thêm, "Điều đó giúp ích cho phụ nữ, nam giới và các gia đình".IVF đã trở thành mối quan tâm chính của các chính trị gia và cử tri trong năm qua, sau phán quyết của Tòa án Tối cao Alabama rằng phôi đông lạnh và trứng đã thụ tinh được coi là con người theo luật định và bất kỳ ai phá hủy chúng đều có thể phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ.Các dịch vụ IVF phần lớn đã bị dừng lại ở tiểu bang này để phản ứng với phán quyết, mặc dù các nhà lập pháp đã nhanh chóng thông qua luật để giải quyết trách nhiệm dân sự và hình sự đối với các nhà cung cấp IVF, cho phép các dịch vụ được tiếp tục.⦿ ---- Người đứng đầu EMILY’s List, một nhóm chuyên bầu ra các ứng cử viên Dân chủ ủng hộ quyền phá thai, đã chế giễu Trump vì hôm Thứ Năm Trump nói rằng ông muốn chính phủ hoặc các công ty bảo hiểm trả tiền cho các phương pháp điều trị IVF.“Xin chúc mừng Donald Trump vì đã nhận ra rằng lập trường và hồ sơ phá thai của ông ấy cực kỳ không được lòng dân, đặc biệt là với những người phụ nữ sẽ quyết định cuộc bầu cử này”, Chủ tịch EMILYs List Jessica Mackler cho biết trong một tuyên bố."Nhưng thay vì ghi nhận công lao của ông ấy cho một đề xuất thiếu chân thành và không nghiêm túc, trái ngược với chính nền tảng Cộng Hòa của ông ấy, chúng tôi sẽ ghi nhận công lao của ông ấy vì một điều ông ấy thực sự đã làm: lật ngược phán quyết Roe vs Wade (ở Tòa Tối Cao), chấm dứt quyền phá thai của hàng triệu phụ nữ trên khắp đất nước và gây nguy hiểm cho quyền tự do sinh sản của tất cả chúng ta", bà nói thêm.Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News hôm nay rằng nếu ông được bầu, chính quyền của ông sẽ không chỉ bảo vệ quyền thụ tinh trong ống nghiệm mà còn để chính phủ liên bang hoặc các công ty bảo hiểm chi trả chi phí cho dịch vụ đắt đỏ này cho những phụ nữ cần đến.⦿ ---- Donald Trump đã chia sẻ hơn chục bài đăng trên mạng xã hội của mình vào thứ Tư kêu gọi xét xử hoặc bỏ tù các nhà lập pháp Hạ viện đã điều tra vụ bạo loạn tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ, bỏ tù Công tố đặc biệt Jack Smith và những người khác, cùng với những hình ảnh ám chỉ đến thuyết âm mưu QAnon.Trump bắt đầu đăng một loạt tin nhắn vào tối thứ Ba sau khi Smith đệ đơn cáo trạng mới chống lại ông về những nỗ lực của ông nhằm đảo ngược thất bại của mình trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Bản cáo trạng mới vẫn giữ nguyên các cáo buộc hình sự nhưng thu hẹp các cáo buộc chống lại Trump sau ý kiến của Tòa án Tối cao vào tháng trước, mở rộng quyền miễn truy tố rộng rãi cho các cựu tổng thống.Trump đã đăng lại một hình ảnh đã chỉnh sửa trông giống như Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong bộ đồ tù màu cam, cùng nhiều nhân vật chính trị khác, và một bài đăng tục tĩu về Harris và Clinton có ám chỉ đến hành vi tình dục. Một bài đăng dường như gợi ý rằng cựu Tổng thống Barack Obama nên bị xét xử tại tòa án quân sự.Trump từ lâu đã nói về việc tìm cách trả thù những kẻ thù được cho là nếu ông thắng nhiệm kỳ thứ hai. Trong những tuần gần đây, ông đã công khai phản đối lời khuyên của các cố vấn chiến dịch tranh cử của mình là tập trung thông điệp của mình vào chính sách liên quan đến kinh tế và biên giới thay vì tham gia vào các cuộc tấn công cá nhân được coi là làm mất tập trung vào vụ việc mà ông đang cố gắng trình bày với cử tri.Đêm thứ Ba và sáng thứ Tư, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã đăng các tin nhắn bằng chính lời của mình để phản ứng với bản cáo trạng và tiếp tục khiếu nại về lệnh cấm nói mà ông phải chịu trong vụ án hình sự về tiền bịt miệng ở New York.Sau đó, Trump bắt đầu chia sẻ hơn một chục bài đăng từ những người dùng khác trên mạng, bao gồm các lời kêu gọi truy tố Smith, các nhà lập pháp trong ủy ban Hạ viện đang điều tra vụ tấn công Điện Capitol phải bị bỏ tù, v.v. Một hình ảnh Trump phóng ra cho thấy Smith có sừng quỷ và mắt đỏ. Người phát ngôn của Smith đã từ chối bình luận vào thứ Tư.James Singer, người phát ngôn cho chiến dịch của Harris, cho biết các bài đăng cho thấy những gì Trump đang cung cấp cho đất nước: "truy tố các đối thủ chính trị, sử dụng các thuyết âm mưu nguy hiểm để biện minh cho các chính sách có hại và chia rẽ người Mỹ với nhau".

Một bài đăng có hình ảnh Trump và cựu Tổng thống Barack Obama với dòng chữ "Mọi con đường đều dẫn đến Obama... hãy nói sự thật nếu mày muốn ra tòa án quân sự công khai".

.

⦿ ---- Bất kể bị Trump trù ẻo, kinh tế Mỹ tăng tốc bất ngờ. Nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh hơn trong quý 2 năm 2024 so với báo cáo ban đầu, cho thấy có rất ít dấu hiệu chậm lại trong sáu tháng đầu năm. Số liệu mới nhất về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) do Bộ Thương mại công bố là 3%, tăng so với ước tính ban đầu là 2,8%. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi chi tiêu cá nhân, tăng 2,9% so với ước tính trước đó là 2,3%. GDP là thước đo lớn nhất về hoạt động kinh tế, bao gồm tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thương mại.

.

Nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục chứng minh khả năng phục hồi bất chấp nhiều trở ngại. Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm trong thời kỳ đại dịch là hơn 9% — và thu nhập của người lao động bình thường vẫn theo kịp. Trong khi đó, tình trạng sa thải vẫn ở mức thấp ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp tăng từ mức thấp kỷ lục.

.

Khi báo cáo GDP được công bố vào thứ năm, Bộ Lao động đã công bố dữ liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cho thấy tỷ lệ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ổn định. "Một đòn giáng nữa vào nhóm bi quan và u ám trong khi sự mở rộng kinh tế hiện tại vẫn tiếp tục", Joe Brusuelas, Giám đốc và nhà kinh tế trưởng tại tập đoàn tài chính RSM U.S. LLP, đăng trên X hôm Thứ Năm. "Nền kinh tế này không suy thoái cũng không có nguy cơ kết thúc chu kỳ kinh doanh hiện tại".

.

⦿ ---- Dell Technologies Inc. đã công bố doanh thu quý 2 năm tài chính 2025 là 25 tỷ đô la, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng. Công ty đã chứng kiến doanh thu cao kỷ lục trong Nhóm giải pháp cơ sở hạ tầng kỷ lục và bộ phận máy chủ và mạng, tăng lần lượt 38% và 80%. Thu nhập ròng tăng vọt 85% lên 841 triệu đô la khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng vọt 86% lên 1,17 đô la. Cổ phiếu của Dell đã tăng 6,42% trong giao dịch sau thị trường sau báo cáo thu nhập.

.

⦿ ---- Acer Inc. cho biết hôm thứ năm rằng họ có ý định tăng mạnh doanh số bán máy tính cá nhân có tính năng trí tuệ nhân tạo. Tổng giám đốc điều hành của Acer, Jason Chen, nói với Nikkei rằng PC Copilot+ sẽ chiếm 40% tổng số máy được giao của công ty vào quý 3 năm 2025. Chen cho biết Acer có kế hoạch giảm giá bán lẻ của Copilot+ khi các đơn vị xử lý thần kinh, được yêu cầu bởi các tính năng AI của nó, trở nên rẻ hơn.

.

⦿ ---- Một chiếc Boeing 737 của United Airlines đang trên đường từ Cancún, Mexico đến Chicago đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vào thứ Tư sau khi gặp phải "nhiễu động nghiêm trọng", khiến 7 hành khách bị thương. Theo Cục Hàng không Liên bang, chuyến bay 1196 của United bắt đầu gặp nhiễu động khi bay qua Louisiana trước khi chuyển hướng đến Memphis, Tennessee, CNN đưa tin.

.

Hãng hàng không cho biết biển báo thắt dây an toàn vẫn được bật trong "khoảng thời gian nhiễu động nghiêm trọng ngắn ngủi" và "nhân viên y tế đã gặp máy bay tại cổng và đưa một hành khách đến bệnh viện". Chuyến bay được cho là tiếp tục đến Sân bay Quốc tế O'Hare của Chicago từ Memphis, nơi nó đến muộn hai giờ.

.

Theo hãng hàng không, có 179 người trên máy bay, bao gồm bảy thành viên phi hành đoàn và FAA cho biết họ đang điều tra vụ việc. Vào ngày 4 tháng 8, 10 hành khách và bốn tiếp viên hàng không đã bị thương trên chuyến bay của Korean Air từ Hàn Quốc đến Mông Cổ, sau khi nhiễu động khiến hành khách bật khỏi ghế ngồi và làm tung tóe thức ăn vào cabin.

.

⦿ ---- Đài Loan: Hội đồng các vấn đề Đại lục (MAC: Mainland Affairs Council) hôm thứ Năm đã cảnh báo rằng Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực săn trộm nhân tài công nghệ cao của Đài Loan và đánh cắp các công nghệ cốt lõi, bằng chứng là số lượng các vụ như vậy tăng gần đây. Phát triển của Đài Loan dựa trên công nghệ, điều đó có nghĩa là việc duy trì sức mạnh và lợi thế công nghệ của đất nước là vô cùng quan trọng, phó giám đốc kiêm phát ngôn viên của MAC Liang Wen-chieh cho biết tại một cuộc họp báo.

.

"Việc săn trộm nhân tài công nghệ cao của chúng tôi luôn là mối quan tâm lớn đối với chúng tôi", Liang cho biết thêm rằng ba vụ việc liên quan đến các hành động như vậy đã bị truy tố vào tuần trước tại Đài Loan. Ông cho biết, tỷ lệ xảy ra ba vụ việc như vậy trong một tuần là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc đang gia tăng nỗ lực săn trộm nhân tài công nghệ cao của Đài Loan.

.

Những phát biểu của Liang được đưa ra sau một tuyên bố báo chí của MAC vào thứ Tư, trong đó nêu rõ rằng Trung Quốc có thể tăng cường nỗ lực săn trộm nhân tài từ Đài Loan và đánh cắp các công nghệ cốt lõi của nước này, trong bối cảnh quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và các nước phương Tây ngày càng căng thẳng. "Đài Loan nên tránh trở thành mắt xích yếu trong dòng chảy công nghệ và nhân tài của phe dân chủ", tuyên bố viết.

.

Vào thứ năm, LUXSHARE-ICT Co., Ltd., có công ty mẹ là Trung Quốc, đã được Liang trích dẫn là một trong những công ty Đài Loan có liên quan đến ba vụ án bị truy tố vào tuần trước. Các cáo buộc chống lại công ty bao gồm âm mưu với hai cựu nhân viên của TDK TAIWAN Corp., một công ty con tại Đài Loan của một doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, để thực hiện các hành động vi phạm Đạo luật Bí mật Thương mại của Đài Loan, theo Công tố Quận Đào Viên.

.

Hai cựu nhân viên của TDK TAIWAN, họ là Wu và Huang, đã làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển và họ đã sao chép và rò rỉ bất hợp pháp các công nghệ cốt lõi của công ty cho công ty mẹ của LUXSHARE-ICT tại Trung Quốc vào khoảng thời gian họ nghỉ việc vào năm 2020, theo văn phòng công tố cho biết trong một tuyên bố báo chí.

.

Wu và Huang đã vi phạm nghĩa vụ bảo mật của họ đối với TDK TAIWAN để theo đuổi mức lương cao hơn tại LUXSHARE-ICT sau khi được chủ tịch công ty mẹ của LUXSHARE-ICT tại Trung Quốc tuyển dụng để thành lập một nhóm nghiên cứu và phát triển tại Đài Loan, bản thông cáo cho biết. Công tố cho biết các hành vi gián điệp công nghiệp của họ đã gây ra thiệt hại kinh tế ít nhất là 12,3 tỷ Đài tệ (385 triệu đô la Mỹ) cho TDK TAIWAN, đồng thời kêu gọi mức án nặng đối với họ.

.

⦿ ---- Nhật Bản: Dân số Nhật Bản đang giảm, nhưng có lẽ bạn sẽ không đoán được điều đó khi đi bộ quanh Tokyo. Thủ đô của Nhật Bản vẫn đông như mọi khi vì tỷ lệ ngày càng tăng dân số của đất nước tập trung ở đó. Khi Tokyo ngày càng đông, các cộng đồng khu vực nhỏ hơn đang nhanh chóng thu hẹp lại, với ít ca sinh nở tại địa phương hơn, sau đó là nhiều trẻ em chuyển đến Tokyo khi chúng lớn lên. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản muốn thấy dân số được phân bổ đồng đều hơn và theo một báo cáo từ hãng tin Kyodo, kế hoạch mới nhất của họ là trả 600.000 yên (4.141 đô la Mỹ) cho những phụ nữ nếu họ chuyển khỏi Tokyo và kết hôn với một chàng trai sống ở một khu vực ít dân cư hơn của Nhật Bản.

.

Những cô gái độc thân sống ở 23 quận trung tâm của Tokyo hoặc đi làm ở các quận này sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán. Danh sách các thành phố/khu vực áp dụng để chuyển đến vẫn chưa được thiết lập, nhưng vì mục tiêu là tăng số lượng cư trú cho các cộng đồng có khả năng biến mất là mối lo ngại, nên khả năng là các thành phố nhỏ hơn Tokyo nhưng vẫn rất lớn, chẳng hạn như Osaka, sẽ không được đưa vào, thay vào đó, trọng tâm sẽ là các cộng đồng nông thôn hơn hoặc ít nhất là các thành phố trung tâm khu vực nhỏ hơn.

.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản đưa ra một khoản tiền lớn để cố gắng khuyến khích mọi người rời khỏi Tokyo. Hiện tại, các khoản trợ cấp lên tới 600.000 yên cho cá nhân hoặc 1 triệu yên (6.897 USD) cho gia đình, dành cho cư dân 23 phường của Tokyo hoặc những người đi làm chuyển đến các thành phố được chỉ định, miễn là họ đảm bảo được việc làm tại địa phương, tiếp tục công việc hiện tại của mình thông qua hình thức làm việc từ xa hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới tại nơi ở mới của họ.

.

Tuy nhiên, Kyodo cho biết, trích dẫn một nguồn tin giấu tên tham gia vào quá trình lập kế hoạch dự án, phụ nữ sẽ không phải đảm bảo hoặc thậm chí tìm kiếm việc làm để đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp chuyển khỏi Tokyo để kết hôn. Và khoản này sẽ tách biệt với khoản thanh toán 600.000 yên, do đó, một người phụ nữ chuyển khỏi Tokyo để kết hôn và đi làm có thể nhận được cả hai khoản tiền.

.

Báo cáo của Kyodo cũng thừa nhận rằng việc khóa giới tính khoản tài trợ cho phụ nữ có thể gây ra phản ứng dữ dội của công chúng và người ta có thể lập luận rằng việc chỉ cung cấp tiền cho phụ nữ là một cách gián tiếp đẩy phụ nữ ra khỏi thủ đô và/hoặc giam giữ đàn ông trong Tokyo. Mặt khác, những người thiết kế đề xuất có thể cảm thấy hoặc có dữ liệu cho thấy rằng phụ nữ sinh ra ở các cộng đồng nông thôn đặc biệt có khả năng chuyển đi để theo đuổi các cơ hội giáo dục/chuyên môn mà họ không có ở quê nhà, đặc biệt là nếu nền kinh tế địa phương thiên về các ngành công nghiệp chủ yếu do nam giới thống trị như nông nghiệp và sản xuất, và do đó cảm thấy rằng những cộng đồng nông thôn đó cần một lượng lớn phụ nữ Tokyo để tái thiết đủ dân số.

.

Theo nguồn tin của Kyodo, Văn phòng Nội các có kế hoạch đưa kinh phí cho chương trình vào ngân sách cho năm tài chính 2025, bắt đầu vào mùa xuân tới.

.

⦿ ---- Theo một báo cáo mới, sự cải thiện bất ngờ về chất lượng không khí ở Nam Á vào năm 2022 đã thúc đẩy sự suy giảm ô nhiễm toàn cầu, với thời tiết thuận lợi là một yếu tố có khả năng xảy ra. Nhưng khu vực này vẫn tiếp tục hít thở bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới, với cư dân mất trung bình hơn 3,5 năm tuổi thọ, theo cảnh báo của Chỉ số chất lượng không khí (AQLI) hàng năm.

.

Và trên toàn cầu, hầu hết các quốc gia đều không có tiêu chuẩn ô nhiễm hoặc không đáp ứng được những gì họ đã đặt ra, khiến công dân của họ phải chịu chất lượng không khí gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

.

Trong hai thập niên, ô nhiễm không khí đã tăng hàng năm ở Nam Á, nhưng dữ liệu vệ tinh cho năm 2022 - năm gần đây nhất có sẵn - cho thấy mức giảm bất ngờ là 18 phần trăm. Theo báo cáo do Viện Chính sách Năng lượng (EPIC) của Đại học Chicago biên soạn, mức giảm được ghi nhận ở mọi quốc gia trong khu vực ngoại trừ Sri Lanka.

.

⦿ ---- Một nhân viên ngân hàng Wells Fargo ở Arizona đã được phát hiện đã chết trong ô làm việc của mình vào tuần trước, bốn ngày sau lần cuối cùng cô được nhìn thấy đang chấm công vào văn phòng, theo các quan chức cho biết. An ninh tại chi nhánh Wells Fargo nằm ở khu 1100 phố West Washington đã liên lạc với Sở Cảnh sát Tempe sau khi Denise Prudhomme, 60 tuổi, được phát hiện đã chết trong ô làm việc của cô vào thứ Ba, ngày 20 tháng 8.

.

Prudhomme đã quét mã lần cuối vào làm việc vào thứ Sáu 16/8, vào khoảng 7 giờ sáng và không bao giờ rời phòng. Cảnh sát báo cáo rằng Prudhomme được tìm thấy ở tầng ba của tòa nhà, trong một ô làm việc không nằm trên lối đi chính và không có dấu hiệu nào cho thấy có hành vi phạm tội ngay lập tức. Văn phòng giám định y khoa của Quận Maricopa vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của cô.

.

Một nhân viên giấu tên nói với KPNX rằng các đồng nghiệp đã ngửi thấy mùi hôi thối nhưng cho rằng đó là do sự cố hệ thống ống nước. Thi thể của Prudhomme cuối cùng đã được một nhân viên khác đi ngang qua phát hiện. Trong một tuyên bố, Wells Fargo bày tỏ nỗi buồn của họ trước sự mất mát này.

.

⦿ ---- Dự luật cấm phone trong các trường công California đã thông qua lưỡng viện, nhưng Thống Đốc California sẽ ký hay không ký? Tất cả học sinh theo học tại các trường công lập ở California có thể bị cấm sử dụng điện thoại di động trong vài năm tới theo dự luật đã được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua. Dự luật AB-3216 của Hội đồng, còn được gọi là Đạo luật Trường học Không Điện thoại (Phone-Free Schools Act), yêu cầu các khu học chánh phải đưa ra và thông qua chính sách chậm nhất là ngày 1 tháng 7/2026 để hạn chế hoặc cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong ngày học.

.

Thống đốc Gavin Newsom, trước đây đã ủng hộ việc hạn chế học sinh sử dụng điện thoại di động, dự kiến sẽ ký dự luật này. Vài tuần trước, Newsom đã gửi thư cho các khu học chánh, kêu gọi họ hạn chế học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong khuôn viên trường.

.

"Mỗi lớp học nên là nơi tập trung, học tập và phát triển", Newsom cho biết trong thư. "Khi làm việc cùng nhau, các nhà giáo dục, quản lý và phụ huynh có thể tạo ra một môi trường nơi học sinh hoàn toàn tập trung vào việc học của mình, không bị phân tâm bởi điện thoại và áp lực từ mạng xã hội".

.

Newsom cũng đã ký một đạo luật vào năm 2019 trao cho các quận quyền quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong giờ học. Sau khi thống đốc ký dự luật thành luật, California sẽ trở thành tiểu bang thứ năm trên toàn quốc ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại di động.

.

⦿ ---- Lái xe vùng Nam California trong dịp lễ Lao Động (Thứ Hai ngày 2 tháng 9/2024) cảnh giác kẹt xe. Cư dân ở Nam California đi đường vào Ngày Lao động có thể bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần dài của mình bằng cách tránh một số thời điểm giao thông dự kiến sẽ đông đúc hơn bình thường. Công ty dữ liệu giao thông INRIX cho biết trong báo cáo xu hướng đi lại Ngày Lao động của AAA ghi nhận các thời điểm tệ nhất và tốt nhất để đi xe hơi vào cuối tuần này.

.

Thời điểm tệ nhất:

. Thứ Sáu: 2-6 giờ chiều

. Thứ Bảy: 8-11 giờ sáng

. Chủ Nhật: 2-8 giờ tối

. Thứ Hai (2/9): 11 giờ sáng-8 giờ tối

. Thứ Ba: 8 giờ sáng-12 giờ trưa

.

Thời điểm tốt nhất:

. Thứ Sáu: trước trưa, sau 7 giờ tối

. Thứ Bảy: sau 12 giờ trưa

. Chủ Nhật: trước 12 giờ trưa

. Thứ Hai (2/9): trước 10 giờ sáng

. Thứ Ba: sau 1 giờ chiều.

.

⦿ ---- Allstate, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất California, sẽ tăng giá trung bình 34,1% sau khi nhận được sự chấp thuận từ Sở Bảo hiểm California. Việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến hơn 350.000 người được bảo hiểm trên toàn tiểu bang từ tháng 11/2024. Một số khách hàng sẽ phải đối mặt với mức tăng phí bảo hiểm lên tới 650%, trong khi những khách hàng khác có thể thấy mức phí của họ giảm tới 57%, theo hồ sơ của công ty được Bloomberg xem xét.

.

Allstate là hãng cung cấp bảo hiểm tài sản và thương vong lớn thứ tư của tiểu bang, chiếm khoảng 5,5% thị trường chung tính đến năm ngoái, theo Sở Bảo hiểm. Đợt tăng giá mới nhất của công ty diễn ra trong bối cảnh vấn đề bảo hiểm rộng hơn ở California. Một số công ty, bao gồm cả Allstate, đã ngừng chấp nhận các đơn ghi danh bảo hiểm tài sản mới vào năm ngoái.

.

Những công ty khác, như Tokio Marine America Insurance Co. và Trans Pacific Insurance Co., đã quyết định hạn chế hoàn toàn hoạt động kinh doanh tại California, dừng các đơn đăng ký bảo hiểm nhà ở và cá nhân mới. Hồi tháng 3, State Farm General Insurance Company đã công bố kế hoạch không gia hạn khoảng 72.000 hợp đồng bảo hiểm tại California, điều này sẽ ảnh hưởng đến các hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm căn hộ thương mại.

.

Tháng 9 năm ngoái, Ủy viên Bảo hiểm California Ricardo Lara cho biết ông sẽ soạn thảo các quy tắc mới cho phép các công ty bảo hiểm xem xét đến biến đổi khí hậu khi thiết lập mức phí của họ. Ông cũng đã cam kết xem xét các quy định cho phép họ xem xét một số chi phí tái bảo hiểm của mình. Theo Associated Press, các quy tắc yêu cầu các công ty bảo hiểm phải xin phép tiểu bang để tăng mức phí của họ sẽ không thay đổi.

.

Tiểu bang sẽ chỉ cho phép các công ty sử dụng các quy tắc mới này nếu họ soạn thêm nhiều hợp đồng bảo hiểm cho những người sống ở những khu vực bị cháy rừng đe dọa. Điều này có nghĩa là các công ty phải soạn thảo các hợp đồng bảo hiểm tại những khu vực này cho ít nhất 85% thị phần toàn tiểu bang của họ.

.

Một số nhóm người tiêu dùng, bao gồm cả Consumer Watchdog, lo ngại rằng việc cho phép các công ty bảo hiểm xem xét đến biến đổi khí hậu trong mức phí của họ sẽ dẫn đến chi phí bảo hiểm cao hơn đáng kể đối với chủ nhà.

.

⦿ ---- Trong bối cảnh Thống đốc Gavin Newsom thúc đẩy trấn áp nạn buôn lậu ma túy fentanyl tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico, số lượng thuốc viên bị chính quyền tịch thu tiếp tục tăng trong suốt cả năm. Theo văn phòng của Newsom, Lực lượng đặc nhiệm chống ma túy của Vệ binh Quốc gia California đã tịch thu 8,8 triệu viên fentanyl và 4.638 pound bột fentanyl trong năm 2024 tới bây giờ. Số tiền này tương đương khoảng 40 triệu đô la cho loại thuốc bất hợp pháp, gây tử vong này.

.

"Những nỗ lực của California nhằm giải quyết nạn fentanyl bất hợp pháp xâm nhập vào tiểu bang của chúng tôi vẫn tiếp tục mang lại những kết quả to lớn", Newsom cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết nạn dịch opioid bằng mọi cách cần thiết - bao gồm cả việc đưa fentanyl ra khỏi đường phố và cung cấp cho cộng đồng quyền tiếp cận với phương pháp điều trị và các loại thuốc cứu sống mà họ cần". Văn phòng thống đốc lưu ý, phần lớn fentanyl được buôn lậu vào Mỹ đến từ công dân Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- West Virginia: Harry Nguyen, 27 tuổi, đến từ Charleston, đã bị truy tố về các tội danh liên quan đến vụ nổ súng vào tháng 1 năm 2024, về các tội danh cố ý giết người, cố ý gây thương tích và người bị cấm sở hữu súng. Bản cáo trạng nêu rõ Harry Nguyen đã cố ý, có chủ đích và bất hợp pháp cố gắng giết một người đàn ông bằng cách sử dụng súng. Vụ nổ súng xảy ra tại một căn hộ ở khu 1200 phố Stuart ở Charleston.

.

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện nạn nhân nằm trên sàn phòng khách với nhiều vết thương do súng bắn. CPD cho biết Harry Nguyen, 27 tuổi, đến từ Charleston đã đến nhà nạn nhân và bắt đầu gõ cửa trước nhiều lần. Khi nạn nhân đi về phía cửa trước của căn hộ, các viên chức cho biết Nguyen bắt đầu bắn nhiều phát đạn qua cửa trước. Sau đó, các viên chức báo cáo Nguyen đã chạy đến một ngôi nhà gần đó.

.

⦿ ---- Washington: Tòa án cấp cao Quận King đã tuyên án một người đàn ông 54 tuổi ở Kent vào ngày 23/8 với mức án 18 năm tù vì tội giết vợ bằng kéo vào tháng 10/2022. Hong Tien Pham, 54 tuổi, đã nhận tội một tháng trước đó vào ngày 23/7 về tội giết người cấp độ hai vì đã đâm chết vợ mình, bà Thuyen Thi Hoang, 48 tuổi, tại nhà riêng của gia đình ở Kent.

.

Theo bản tuyên thệ về nguyên nhân có thể xảy ra, sau khi kiểm tra phúc lợi vào ngày 6 tháng 10 năm 2022, cảnh sát Kent đã phát hiện ra Hoang nằm ngửa trên mặt đất trong phòng ngủ chính với "máu bắn tung tóe khắp tường và trên thảm". Trong phòng ngủ gần Hoang, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc kéo đẫm máu.

.

Các cảnh sát đã tìm thấy con gái 10 tuổi của Hoang và Pham tại hiện trường sau khi cô bé bước ra khỏi phòng ngủ. Kết quả khám nghiệm tử thi của Hoang cho thấy có hai vết đâm ở bên phải cổ, một vết đâm vào tĩnh mạch cảnh và nhiều vết đâm ở ngực và cánh tay phải. Cảnh sát Kent đã bắt giữ Pham tại hiện trường. Theo bản tuyên thệ, trong một cuộc phỏng vấn với cảnh sát sau khi bị bắt, Pham "khóc gần như suốt thời gian đó".

.

"Tôi biết việc mình làm là sai", anh ta nói trong cuộc phỏng vấn. "[Pham] nói rằng nếu anh ta có thể uống một viên thuốc và chết trong vòng hai hoặc ba phút, anh ta sẽ làm điều này", bản tuyên thệ nêu rõ. "[Pham] tiếp tục nói rằng anh ta biết việc mình làm là sai, và Chúa và Đức Phật sẽ không tha thứ cho anh ta".

.

Các công tố viên của Quận King đã buộc tội Pham về tội giết người cấp độ hai vào ngày hôm sau, ngày 7 tháng 10. Vào ngày 23/7/2024, Pham đã nhận tội giết Hoang. Khi tuyên án, Thẩm phán Kristin Ballinger đã tuyên phạt Pham 18 năm và bốn tháng tù giam — trong sự giam giữ của Sở Cải huấn — ngoài ra còn có ba năm quản thúc cộng đồng sau khi được thả.

.

Theo cáo phó của Hoang từ Công viên Tưởng niệm và Nhà tang lễ Greenwood ở Renton, Hoang là một người nhập cư từ Việt Nam. Thẩm phán Ballinger đã ra lệnh cho Pham không được liên lạc với con gái mình — hiện đã 12 tuổi — cho đến sinh nhật lần thứ 18 của cô bé vào năm 2030.

.

⦿ ---- TIN VN. Mưa lớn, nhiều nơi ở Lào Cai ngập chìm trong biển nước. Theo Báo Người Lao Động. Do mưa lớn xảy ra đêm 29, rạng 30-8, nhiều địa phương tại tỉnh Lào Cai bị ngập chìm trong biển nước. Ngày 30-8, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm 29, rạng sáng 30-8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn. Mưa lớn đã khiến nhiều nơi các địa phương như: TP Lào Cai, huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên... ngập sâu trong nước. Tại TP Lào Cai, mưa lớn cũng gây ngập lụt nhiều tuyến đường phố chính trên địa bàn các phường: Bắc Cường, Nam Cường, Bắc Lệnh, Bình Minh và Pom Hán. Nhiều đoạn trên đại lộ Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp cũng trong tình trạng ngập sâu.





.

⦿ ---- TIN VN. Dự án 'nuôi bò dưới tán rừng': Không thấy bò, chỉ thấy... mất rừng. Theo Báo Tuổi Trẻ. Khoảng 10 năm trước, tỉnh Đắk Lắk giao doanh nghiệp 171ha rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện dự án nuôi bò nhưng đến nay chuồng trại bỏ hoang, tình trạng mất rừng liên tục xảy ra. Cuối tháng 8-2024, phóng viên Tuổi Trẻ Online quay lại dự án phát triển chăn nuôi bò và trồng cỏ chăn nuôi tại xã Ea Kiết (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) - nơi từng được hô hào sẽ đem lại đời sống tốt cho nông dân - thì nơi đây chuồng trại bỏ hoang, tình trạng mất rừng khó kiểm soát.

.

⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu của UC San Diego: chó có thể phần nào giao tiếp với người?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Loài chó khá thông minh, hòa đồng và biểu cảm. Điều này có nghĩa là chó có thể có khả năng chưa được phát hiện, về cơ bản là, nói chuyện trực tiếp với con người? Một nghiên cứu mới của UC San Diego và các cộng sự của trường cho thấy có nhiều lý do hơn bao giờ hết để theo đuổi câu hỏi này. Trong một bài báo được công bố vào thứ Tư trên tạp chí PLOS ONE, các nhà nghiên cứu cho biết những chú chó được huấn luyện bằng các nút bảng âm thanh (soundboard buttons) có thể hiểu các từ được ghi âm cụ thể như "hãy chơi" (play) và "bên ngoài" (outside), và trong ngữ cảnh chúng được nói ra. Chúng có thể làm như vậy mà không cần tín hiệu vật lý hoặc lời nói.

.

"Những chú chó đã làm điều phù hợp để phản ứng lại khi nghe từ đó", Federico Rossano, một nhà khoa học nhận thức của UCSD và là tác giả chính của bài báo cho biết. "Đây là bước đầu tiên hướng tới khả năng đánh giá xem chó có hiểu chúng đang làm gì khi nhấn các nút đó hay không", ông nói. Rossano đang đề cập đến các bảng âm thanh đơn giản và phổ biến thường có các nút tròn với một từ hoặc ký hiệu ở trên cùng. Các nút sẽ phát một từ được ghi âm trước khi nhấn.

Chi tiết:

https://www.sandiegouniontribune.com/2024/08/28/can-dogs-talk-to-humans-a-uc-san-diego-study-offers-an-intriguing-clue/

.

⦿ ---- HỎI 2: Ngủ bù ngày cuối tuần sẽ giúp tim giảm cơ nguy bệnh 20%?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Bạn có thích ngủ nướng vào cuối tuần không? Một nghiên cứu mới cho thấy có lẽ bạn đang làm cho trái tim mình khỏe mạnh hơn rất nhiều. Theo những phát hiện được trình bày vào thứ năm tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu tại London, ngủ bù vào cuối tuần có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim của một người tới 20%.

.

"Giấc ngủ bù đủ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim", nhà nghiên cứu Yanjun Song, một chuyên gia về tim mạch tại Bệnh viện Fuwai ở Bắc Kinh cho biết. "Mối liên hệ này thậm chí còn rõ rệt hơn ở những người thường xuyên ngủ không đủ giấc vào các ngày trong tuần".

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/29/catch-up-sleep-weekends-benefit-heart/6771724940229/

.

.