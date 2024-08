Từ bạn thành thù. Hình trên cũ từ 11 năm trước, trong cuộc phỏng vấn về kinh tế miền Trung Tây. Bên trái là Dân biểu Dân Chủ Tim Walz (bây giờ là Thống Đốc Minnesota, ứng cử viên phó tổng thống cho bà Harris), bên phải là Dân Biểu Cộng Hòa Kristi Noem (bây giờ là Thống Đốc South Dakoata). Từ chỗ là bạn thân, tới thời đại dịch COVID-19 là xích mích, vì Walz siết cách ly chống dịch, trong khi Noem cho tự do để khỏi giảm kinh tế. Noem bây giờ chụp mũ Walz là xã hội chủ nghĩa.

- Cộng đồng gốc Á và Thái Bình Dương trong chiến dịch Harris lên tiếng: Bà Harris đã giúp cho người Mỹ gốc Á và gốc Việt giảm thuế, giảm chi phí, tăng kinh doanh, tăng 2 triệu việc làm lương cao cho cộng đồng gốc Á trong khi Trump làm tăng kỳ thị, giảm thuế cho giới siêu giàu làm hại dân nghèo.

- Virginia: Trump và Hung Cao (ứng cử viên Thượng viện Cộng Hòa) tới thăm Thương xá Eden của người Việt

- Thăm dò: bà Harris có 55% cơ hội thắng Bạch Ốc và tăng cơ may để Dân Chủ chiếm đa số cả Thượng viện, Hạ viện

- Bà Harris ra quảng cáo mới về kế hoạch giảm chi phí nhà ở, giúp mua nhà mới và xây 3 triệu căn nhà mới

- Hôm nay: Tim Walz ở Minnesota, JD Vance tới Michigan và Tennessee nói chuyện

- TNS Elizabeth Warren, D-Mass., hôm nay tới Wisconsin vận động cho Harris-Walz.

- Bộ trưởng Tư pháp Missouri bênh Elon Musk tính bịt miệng 1 cơ quan truyền thông, bị tòa chận lại.

- Mark Meadows, Rudy Giuliani và 14 người phe Trump ​​sẽ ra tòa Arizona ngày 5 tháng 1/2025 về âm mưu lật ngược bầu cử ở Arizona năm 2020

- Tòa tạm thời chặn quy định mới của Biden cho vợ/chồng không phải là công dân của công dân Mỹ xin thường trú hợp pháp

- Tim Walz (Thống Đốc Minnesota, ứng viên phó cho bà Harris), và Kristi Noem (Thống Đốc South Dakoata) nguyên bạn thân, nhưng xích mích thời dịch COVID-19 vì Walz siết cách ly chống dịch, trong khi Noem cho tự do để cứu kinh tế.

- Mark Zuckerberg (ông chủ Meta): TT Biden "nhiều lần gây sức ép" để siết tin khả vấn trong năm 2021 để ngăn dịch COVID-19 lây lan

- Harris sẽ lên lịch phỏng vấn trực tiếp vào cuối tháng này

- Tim Walz (ứng viên Phó cho liên danh Dân Chủ) sẽ phát biểu trước công đoàn lính cứu hỏa IAFF để xin ủng hộ

- Công tố đặc biệt Jack Smith thúc giục tòa kháng án đảo ngược quyết định của tòa cấp dưới vụ Trump trộm và giấu hồ sơ mật.

- Michigan: Trump nói trong hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Vệ binh Quốc gia rằng bà Harris sẽ dẫn tới các cuộc chiến bất tận. Cựu Dân Biểu Dân Chủ Tulsi Gabbard nói ủng hộ Trump.

- Nếu dân Úc được bầu phiếu, 48% sẽ bầu cho bà Harris. 27% sẽ bầu Trump.

- Trump lên mạng tưởng niệm 13 lính Mỹ chết ở Afghanistan, chửi mắng TT Biden vụng về, xấu hổ và vô năng. Tướng Mark Milley đã khai trước Quốc Hội rằng Trump chỉ vu khống Biden.

- Bình luận gia Stephen Collinson viết: Kamala Harris, Barack Obama, Bill Clinto rủ nhau làm Trump nổi khùng.

- Bà Harris gọi Trump là gà đá bỏ chạy, bị chiến lược gia Cộng Hòa phản đối

- Thêm nhiều MAGA tại Pennsylvania chuyển sang ủng hộ bà Harris: vì Trump chỉ nói về Trump, không nói được chính sách nào khả dụng.

- Bức thư chung với chữ ký 238 cựu viên chức Cộng Hòa của Bush, McCain và Romney tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Cộng Hòa kiện Arizona, xin đừng lập thêm nhiều phòng phiếu bầu cử 2024 vì sai Hiến pháp.

- Đảng Dân chủ kiện về quy tắc bầu cử mới gây tranh cãi ở Georgia vì cơ nguy "hỗn loạn" sau bầu cử

- Trump dựa vào quyền miễn truy tố, nói sẽ sử dụng Bộ Tư pháp để tấn công những người chỉ trích và các đồng minh cũ, sẽ truy tố Joe Biden

- Zelensky: Ukraine thử thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên.

- Zelensky: sẽ trình bày vào tháng 9 với TT Biden về kế hoạch buộc Nga chấm dứt chiến tranh bằng ngoại giao, và sẽ tiết lộ cho Harris và Trump

- Nga: đã chiếm được khu định cư Orlovka ở Donetsk

- Ukraine: sẽ cần thêm 15 tỷ đô bù thâm hụt ngân sách 2025

- Nga điều tra hình sự nhà báo Nicholas Connolly của Đức à phóng viên Natalia Nagornaya của Ukraine

- Có hơn 50 cuộc giao chiến/ngày giữa Nga-Ukraine ở mặt trận miền Đông

- Iran: sẵn sàng nối lại đàm phán về hat nhân với Mỹ

- TT Biden và Thủ tướng Ấn Độ điện đàm, về tình hình Ukraine và Bangladesh.

- Ukraine ra lệnh di tản 30 khu định cư Donetsk nơi do Ukraine kiểm soát

- Houston: 1 nữ sinh viên Đại học Rice bị giết, nam sát thủ tự sát

- Philippines: TQ là "kẻ phá hoại lớn nhất" đối với hòa bình ở Đông Nam Á

- Tòa án Paris truy tố CEO Telegram Pavel Durov với 12 tội danh hình sự vì web độc hại

- Công ty IBM lui về Mỹ, đóng cửa bộ phận nghiên cứu và phát triển tại TQ

- Mỹ treo giải 2,5 triệu đô cho ai cho tin để bắt và/hoặc kết án tin tặc Volodymyr Kadariya (công dân Belarus)

- Các tiểu bang làm việc chăm chỉ nhất: 1. North Dakota, 66.54 điểm/100; 2. Alaska, 63.55; 3. Nebraska, 59.97; 4. Wyoming, 59.92; 5. South Dakota, 59.69; 6. Maryland, 57.53; 7. Texas, 56.86; 8. Colorado, 55.13; 9. New Hampshire, 54.20; 10. Kansas, 52.63.

- Các tiểu bang làm việc phè nhất: 41. Oregon, 37.82 điểm/100; 42. Ohio, 37.86; 43. New Jersey, 37.13; 44. Rhode Island, 36.89; 45. Nevada, 36.77; 46. Connecticut, 36.74; 47. New Mexico, 35.18; 48. Michigan, 34.11; 49. New York, 33.72;

50. West Virginia, 31.74.

- Bàn tay TQ thò sang tận New Zealand: cấm ghi nơi sinh là "Đài Loan", bị khiếu nại, phải xin lỗi

- Australia: áp dụng luật mới, người lao động rời sở, có quyền từ chối trả lời sếp qua điện thoại và email.

- Chết vì nóng tăng đều, kỷ lục là năm 2023: ít nhất 2.325 người Mỹ đã chết vì nắng nóng

- Alabama: 1 cầu thủ bóng bầu dục trung học chết sau khi đụng đầu, bị thương

- Cảnh sát Los Angeles tìm 3 cô gái dưới 16 tuổi mất tích, 1 cô trong đó là mẹ 1 bé sơ sinh cần dùng thuốc hàng ngày.

- Australia: Sang Van Huynh lái xe tải vượt đèn đỏ, tông 2 học sinh khiến 1 em bị chấn thương sọ não, bị án phục vụ cộng đồng nhưng thoát án tù.

- TIN VN: Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận 1 triệu USD, xe Mercedes từ Xuyên Việt Oil.

- TIN VN. Sẽ cưỡng chế công trình vi phạm ở chùa của ông Thích Chân Quang.

- TIN VN. Bình Dương: Công nhân căng băng rôn đòi tiền công ty.

- HỎI 1: Người lương dưới 50.000 USD/năm gặp khó khăn về tài chính và tiêu dùng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hầu hết (77%) người Mỹ vẫn không biết cách giúp đỡ nạn nhân dùng thuốc opioid quá liều? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-27/8/2024) ⦿ ---- Sinh viên và giảng viên tại Đại học Rice ở Houston đã bị khóa cửa vào ngày đầu tiên của các lớp học vào thứ Hai sau khi một nữ sinh viên được phát hiện bị bắn chết bên trong phòng ký túc xá của cô. Trường đại học đã cảnh báo toàn trường lúc 5:40 giờ chiều giờ Texas: "Sở cảnh sát Đại học Rice đang điều tra một vụ giết người tiềm ẩn tại trường Jones College. Tất cả sinh viên nên ở trong phòng của mình cho đến khi có thông báo mới. Giảng viên và nhân viên nên trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới."

Cao đẳng Jones College là một trong 11 trường cao đẳng nội trú trong khuôn viên trường có sinh viên đại học. Theo người phát ngôn của Rice, sinh viên nạn nhân là một phụ nữ. Kẻ nổ súng được xác định là một người đàn ông không học tại Rice. Anh này cũng được phát hiện đã chết tại hiện trường với vết thương mà cảnh sát gọi là tự bắn.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã gọi Trung Quốc là "kẻ phá hoại lớn nhất" đối với hòa bình ở Đông Nam Á hôm thứ Ba, khi căng thẳng giữa hai nước về các rạn san hô tranh chấp ở Biển Đông tiếp tục gia tăng, theo AFP đưa tin. "Trung Quốc... là kẻ phá hoại lớn nhất đối với hòa bình quốc tế ở khu vực ASEAN", Teodoro phát biểu tại một hội nghị quân sự thường niên của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ, ám chỉ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. "Chúng ta đang đấu tranh chống lại một kẻ thù mạnh hơn", Teodoro nhấn mạnh. Ông cũng kêu gọi "một sự đồng thuận tập thể và một lời kêu gọi mạnh mẽ chống lại Trung Quốc".

⦿ ---- Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chia sẻ hôm thứ Ba trong một lần xuất hiện trên truyền hình rằng Tehran sẽ sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của mình với Hoa Kỳ. "Không có gì mâu thuẫn khi giao chiến với cùng một kẻ thù ở một số nơi, không có rào cản nào cả", Khamenei nhận xét, tuy nhiên, cảnh báo rằng không nên tin tưởng Hoa Kỳ.

Bình luận của ông chỉ được đưa ra hai tháng trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Quay trở lại năm 2018, khi đó là Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố chính phủ Trump sẽ rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), được gọi là "thỏa thuận hạt nhân Iran".

⦿ ---- Dân Chủ tăng cơ hội chiếm đa số Thượng Viện và Hạ Viện, nhờ khí thế tăng vọt của liên danh Harris-Wals. Việc Phó Tổng thống Harris thay thế Tổng thống Biden ở vị trí đứng đầu danh sách ứng cử viên đã khiến cuộc đua vào Bạch Ốc và Quốc hội nghiêng về phía đảng Dân chủ, mặc dù cả ba cuộc chiến đều sẽ rất sít sao, theo phân tích cập nhật của Decision Desk HQ/The Hill về dự báo bầu cử của họ.

Harris có 55% cơ hội đánh bại cựu Tổng thống Trump và giành chiến thắng tại Bạch Ốc, tăng mạnh so với 44% cơ hội chiến thắng của Biden khi ông rời khỏi cuộc đua và ủng hộ Harris vào ngày 21 tháng 7. Đảng Dân chủ cũng có nhiều cơ hội giành chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện hơn, với Harris là người dẫn đầu, mặc dù họ là phe yếu hơn trong cả hai trường hợp.

Đảng Cộng hòa vẫn là đảng được yêu thích nhất để giành lại thế đa số tại Thượng viện, mặc dù phân tích của DDHQ/The Hill cho thấy cơ hội là 67% so với 78% khi Biden bỏ cuộc.

Cuộc đua vào Hạ viện được coi là sít sao hơn nhiều, khi Đảng Cộng hòa có 56% cơ hội giữ được thế đa số. Con số này giảm nhẹ so với 61% khi Biden là người dẫn đầu của đảng Dân chủ.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris đã công bố một quảng cáo mới vào hôm thứ Ba nêu bật kế hoạch của bà nhằm giảm chi phí nhà ở và chấm dứt tình trạng thiếu nhà ở, với ứng cử viên của đảng Dân chủ đưa ra quan điểm cá nhân về đề xuất này. Quảng cáo dài một phút có tựa đề "Full House", do Harris dẫn chuyện, tập trung vào kế hoạch nhà ở của bà thông qua bối cảnh của bà.

"Trong hầu hết thời thơ ấu của tôi, chúng tôi là những người đi thuê nhà", Harris nói trong video. "Mẹ tôi đã tiết kiệm trong hơn một thập niên để mua nhà. Tôi còn là một thiếu niên khi ngày đó cuối cùng cũng đến, và tôi có thể nhớ rất rõ bà đã phấn khích như thế nào. Tôi biết sở hữu nhà có nghĩa là gì, và thật đáng buồn là hiện tại, nó nằm ngoài tầm với của quá nhiều gia đình Mỹ."

Bà tuyên bố sẽ trấn áp các chủ nhà doanh nghiệp mua nhà và cho thuê với giá cao và tuyên bố sẽ xây dựng nhà mới và nhà cho thuê. "Chúng ta nên làm mọi cách có thể để việc mua nhà trở nên dễ dàng hơn, chứ không phải ít hơn", ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ cho biết.

Kế hoạch nhà ở của Harris, mà bà đã công bố vào đầu tháng này, kêu gọi xây dựng 3 triệu đơn vị nhà ở mới, một ưu đãi thuế cho các nhà xây dựng để xây dựng "nhà khởi nghiệp" để bán cho những người mua nhà lần đầu và một quỹ đổi mới trị giá 40 tỷ đô la cho các chính quyền địa phương để xây dựng nhà ở.

⦿ ---- Thống đốc Tim Walz, ứng cử viên phó tổng thống của Harris, không có bất kỳ sự kiện vận động tranh cử nào được lên lịch vào hôm nay Thứ Ba, nhưng sẽ ở lại St. Paul hôm nay và tiến hành "các cuộc họp nội bộ" của tiểu bang Minnesota, theo thông cáo báo chí của chiến dịch.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ JD Vance, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, sẽ vận động tranh cử tại Michigan và Tennessee hôm nay. Vance dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu về nền kinh tế, lạm phát và sản xuất tại một trang trại ngựa ở Big Rapids, Mich., vào buổi chiều trước khi tham gia một sự kiện gây quỹ tại Tennessee với hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa của tiểu bang: Marsha Blackburn và Bill Hagerty.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., sẽ có mặt tại Wisconsin hôm nay Thứ Ba để vận động cho Harris và Walz. Warren, người đã chạy đua với Harris trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020, sẽ bắt đầu ngày làm việc tại Green Bay và sau đó đến Appleton. Bà dự kiến ​​sẽ nói về tác động của cuộc bầu cử năm 2024 đối với các gia đình lao động và tầng lớp trung lưu.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Hai đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tư pháp Missouri dừng cuộc điều tra về Media Matters for America được khởi xướng sau vụ mạng X của Elon Musk kiện chống lại tổ chức giám sát truyền thông này vào năm ngoái. Hồi tháng 11/2023, khi các nhà quảng cáo rời khỏi nền tảng X của ông, Musk đã quy chụp tổ chức phi lợi nhuận này "cố ý và ác ý" bịa đặt một báo cáo hiển thị quảng cáo từ các công ty như Apple, Oracle và Amazon bên cạnh nội dung do các nhóm thù địch tạo ra. Bốn tháng sau, Bộ trưởng Tư pháp Missouri Andrew Bailey đã ban hành yêu cầu điều tra dân sự đối với Media Matters, tìm kiếm các thông tin liên lạc và tài liệu mà nhóm này đã tạo ra về Musk và X, cũng như thông tin cá nhân về những người tài trợ cho tổ chức này tại tiểu bang của ông.

Bailey đã kiện riêng Media Matters, cáo buộc trong đơn khiếu nại rằng tổ chức này đã "theo đuổi chương trình nghị sự của các nhà hoạt động trong nỗ lực phá hủy X, vì họ không thể kiểm soát được tổ chức này". Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Amit P. Mehta, người được Obama bổ nhiệm cũng được biết đến với vai trò chủ trì vụ kiện chống độc quyền của Google, đã ban hành lệnh cấm sơ bộ cấm Bailey theo đuổi bất kỳ hành động nào.

Thẩm phán viết rằng Media Matters đã "chứng minh rằng báo cáo của họ không mang tính phỉ báng và do đó là quyền tự do ngôn luận được bảo vệ". Trong một tuyên bố, Angelo Carusone, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Media Matters, gọi quyết định của Mehta là "một chiến thắng cho quyền tự do ngôn luận".

⦿ ---- Mark Meadows, Rudy Giuliani và 14 người khác dự kiến ​​sẽ ra tòa vào ngày 5 tháng 1/2025, bị truy tố tội âm mưu lật ngược kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống tại Arizona năm 2020 mà Donald Trump đã thua Joe Biden. CNN đưa tin, Thẩm phán Tòa án thượng thẩm Arizona Bruce Cohen hôm Thứ Hai 26/8/2024 đã ấn định ngày ra tòa, mặc dù ông thừa nhận rằng ngày bắt đầu đó là "mục tiêu di động".

Thẩm phán Cohen đã tổ chức một phiên điều trần hôm qua, thứ Hai, trong đó Giuliani, từng là luật sư riêng của Trump, và các bị cáo khác đang cố gắng bác bỏ các cáo buộc chống lại họ. Luật sư của Giuliani lập luận rằng Giuliani, người bị cáo buộc phát tán những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử, không làm gì phạm pháp và chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình, theo CBS News.

Các bị cáo cho biết Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Kris Mayes, một đảng viên Dân chủ, đã vận động điều tra vụ án và phản đối Trump. Theo họ, điều đó vi phạm luật của Arizona cấm sử dụng các hành động pháp lý để làm im tiếng những người chỉ trích. John Eastman, một luật sư đã làm việc cho nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử của Trump, và những người Cộng hòa tiểu bang là đại cử tri giả đã có mặt tại tòa án để tham dự phiên điều trần. Meadows, cựu chánh văn phòng của Trump, và Giuliani đã tham gia trực tuyến. Các bị cáo không bao gồm Trump, người được liệt kê là "đồng phạm không bị truy tố 1" trong các tài liệu truy tố.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Hai đã ban hành lệnh tạm thời chặn một quy định mới của chính quyền Biden cho phép vợ/chồng không phải là công dân của công dân Hoa Kỳ nộp đơn xin thường trú trong khi ở Hoa Kỳ. Quy định mới này được gọi là lệnh ân xá tại chỗ và là một phần của chương trình Giữ gia đình bên nhau (Keeping Families Together) của chính quyền Biden do Bộ An ninh Nội địa công bố vào giữa tháng 6 và được triển khai từ ngày 19 tháng 8.

Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải kết hôn với công dân Hoa Kỳ và đã cư trú tại Hoa Kỳ ít nhất 10 năm. Chính phủ liên bang ước tính rằng có khoảng 500.000 người vợ/chồng có thể đủ điều kiện tham gia chương trình này. Chính phủ cho biết trong số những người vợ/chồng đủ điều kiện, trung bình họ đã cư trú tại Hoa Kỳ trong 23 năm.

Những người bảo thủ và đảng Cộng hòa đã chỉ trích quy định này vì tạo ra con đường bất hợp pháp để trở thành công dân, và 16 Bộ Trưởng Tư Pháp đảng Cộng hòa đã kiện chính quyền Biden hôm thứ Sáu, yêu cầu một thẩm phán liên bang tại Texas ban hành lệnh cấm tạm thời và lệnh sơ khởi ngăn chặn chính quyền liên bang thực thi quy định này.

⦿ ---- Từng là bạn thân của nhau, thế rồi cách chống đại dịch COVID kiểu khác nhau -- một bên tăng cách ly, một bên vẫn cho tự do -- đã biến hai chính khách trở thành thù địch, từ lặng lẽ mấy năm trước, bây giờ là ầm ĩ. Tim Walz từng có mối quan hệ làm việc nồng ấm với Kristi Noem. Giờ thì mối quan hệ đó đã trở nên lạnh giá. Kể từ khi Tim Walz trở thành ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, Thống đốc South Dakota Kristi Noem đã chỉ trích người hàng xóm cầm quyền của mình là một "kẻ cấp tiến" sau khi Walz cách ly dịch ở Minnesota và chỉ trích những nỗ lực của bà nhằm duy trì "tự do" ở South Dakoata trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid.

Nhưng chỉ một thập niên trước, Walz và Noem, khi đó là đồng nghiệp tại Hạ viện, đã có mối quan hệ rất khác, cùng nhau bảo trợ cho luật pháp, chụp ảnh 2 người tự sướng và nói chuyện tử tế với nhau. Hơn một thập niên trước, khi họ cùng nhau quay một đoạn video ngắn để quảng cáo cho dự luật về đất đai thảo nguyên, họ đã nồng nhiệt với nhau về hướng đi cho miền Trung Tây.

"Đó là một dự luật thông minh và tôi biết ơn cả hai nữ Dân biểu vì chúng tôi có cùng địa lý ngoài kia, và trong khi những nhà sản xuất của chúng tôi là những người quản lý tuyệt vời của vùng đất này, chúng tôi chia sẻ vùng đất đó với những người chơi thể thao và đảm bảo rằng chúng tôi có những nguồn lực đó", Walz, khi đó là một Dân biểu, nói khi ngồi trên ghế dài với Noem.

“Tôi thích làm việc với Tim chỉ vì anh ấy có cách tiếp cận rất hợp lý, mà tôi cũng thích”, Noem lúc đó nói. So sánh điều đó với những lời của Noem về Walz trong những tuần gần đây. Noem viết trên X: “Walz không phải là nhà lãnh đạo. Ông ấy là một người cấp tiến. Tôi đã phục vụ cùng ông ấy tại Quốc hội. Ông ấy giả vờ ôn hòa, sau đó thể hiện bản chất cực đoan thực sự của mình ngay khi trở thành thống đốc.”

Trong các cuộc phỏng vấn phát sóng, Noem đã đi xa hơn. Bà nói trên NewsMax rằng Harris đã “chọn một thống đốc cánh tả cấp tiến thực sự tin rằng chủ nghĩa xã hội là tương lai của nước Mỹ và đưa ông ấy vào danh sách ứng cử cùng với bà ấy”. Walz đã kiềm chế không trả lời những bình luận gần đây hơn của Noem. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Walz là Teddy Tschann cho biết Walz rất muốn hợp tác với đảng Cộng hòa để giúp đỡ nông dân và cựu chiến binh.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành của Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg cho biết chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "nhiều lần gây sức ép" với công ty vào năm 2021 trong khi dịch COVID-19 đang giết hàng loạt người Mỹ để kiểm duyệt các bài đăng liên quan đến đại dịch vi khuẩn corona.

Trong một lá thư gửi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, Zuckerberg giải thích rằng các quan chức cấp cao từ chính quyền Biden, bao gồm Bạch Ốc, "đã gây sức ép với nhóm của chúng tôi trong nhiều tháng để kiểm duyệt một số nội dung về COVID-19, bao gồm cả nội dung hài hước và châm biếm, và bày tỏ rất nhiều sự thất vọng với nhóm của chúng tôi khi chúng tôi không đồng ý", đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng áp lực đó "là sai và tôi rất tiếc vì chúng tôi đã không lên tiếng nhiều hơn về vấn đề này". Ông cũng cho biết Meta "đã đưa ra một số lựa chọn mà nếu nhìn lại và có thông tin mới, chúng tôi sẽ không đưa ra ngày hôm nay".

Zuckerberg đã đề cập đến một sự kiện khác trong lá thư, nói rằng Meta "không nên giảm tầm" một câu chuyện của tờ New York Post về con trai của Biden, Hunter Biden, trước cuộc bầu cử năm 2020 trong khi chờ các bên kiểm tra thực tế xem xét. Ông cũng cho biết ông không có kế hoạch đóng góp cho các khu vực địa phương để hỗ trợ cơ sở hạ tầng bầu cử trong chu kỳ bầu cử 2024.

⦿ ---- Cộng đồng gốc Á và Thái Bình Dương lên tiếng sau khi cựu Tổng Thống Trump và Hung Cao (ứng cử viên Thượng nghi sĩ) tới khu thương mại người Việt ở Thương Xá Eden tại Virginia. Thư qua email là gửi từ "Tôi tên là Andrew Peng và tôi là Người phát ngôn quốc gia của người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Harris-Walz." Nội dung Thông báo như sau.

"Thông báo này được phát ngôn viên của ban vận động tranh cử Harris-Walz cho cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và đảo Thái Bình Dương, Andrew Peng, phát biểu:

Phó Tổng thống Harris đã và đang giữ an toàn cho mọi gia đình chúng ta và giúp các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Việt phát triển mạnh mẽ. Và khi trở thành Tổng thống, bà sẽ giảm thuế, hạ các chi phí tiêu dùng, và tạo cơ hội kinh tế để các gia đình trung lưu không chỉ vượt qua mọi khó khăn mà còn tiến lên. Gần 2 triệu việc làm với mức lương cao cho cộng đồng chúng ta đã được tạo ra dưới chính quyền Biden-Harris, và số hợp đồng liên bang kỷ lục lên đến 55 tỷ đô la đã được trao cho các doanh nghiệp do người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người đảo Thái Bình Dương làm chủ.

Những tuyên bố kỳ lạ của Trump rằng "cộng đồng người Mỹ gốc Việt yêu mến tôi" thật vô nghĩa khi xem xét thành tích thảm hại của ông ấy. Ông ta đã kích động sự thù ghét đối với người gốc Á trong thời kỳ đại dịch, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Á đã gần như tăng gấp đôi dưới sự giám sát của ông, và những lời lẽ của ông đã làm gia tăng sự phân biệt chủng tộc đối với các doanh nghiệp nhỏ do cộng đồng làm chủ, như khu Eden Center. Chương trình nghị sự nguy hiểm của Trump sẽ làm tăng chi phí cho các gia đình người Mỹ gốc Việt chăm chỉ làm ăn và tiếp tục giảm thuế cho giới siêu giàu mà gây thiệt hại cho chúng ta."

⦿ ---- Virginia: Cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Thượng viện Hung Cao (Cộng Hòa) đã xuất hiện hôm thứ Hai tại Trung tâm Eden, một trung tâm thương mại của người Việt tại thị trấn Falls Church. Trump nói với đám đông người ủng hộ tại Trung tâm Eden vào sáng thứ Hai: "Cộng đồng người Việt yêu mến tôi, và tôi yêu mến họ."

"Đây là một quý ông tuyệt vời. Tôi thích tên của ông ấy, Hung Cao. Chỉ riêng cái tên đó thôi cũng đủ để ông được bầu vào phục vụ", Trump nói. "Chúng tôi nghĩ rằng ông ấy có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng tại Thượng viện. Và tôi thực sự tin vào điều đó. Tôi hy vọng cộng đồng của các bạn sẽ lên tiếng và thực sự ủng hộ ông ấy, 100%. Bởi vì bạn có thể chiến thắng. Bạn có thể chiến thắng. Chắc chắn sẽ chiến thắng. Và chúng tôi đang tìm cách giành chiến thắng tại tiểu bang. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng tại tiểu bang".

Cao, một cựu đại tá Hải quân Hoa Kỳ, nguyên thủy đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn từ Việt Nam khi còn nhỏ, đã phát biểu trước đám đông bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. "Tôi rất vinh dự được đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Năm tới là kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn sụp đổ. Và chúng ta sẽ có thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên vào đúng ngày kỷ niệm này", Cao nói.

Năm 2022, Cao Hung ra tranh cử chức Dân Biểu liên bang tại địa hạt 10 Virginia với tử cách đại diện Cộng Hòa, nhưng đã thua phiếu. Người thắng cử chức Dân Biểu lúc đó là Jennifer Wexton, đại diện Đảng Dân Chủ. Lúc đó, Cao Hung được 138,163 phiếu, tức là 46.65%; trong khi bà Jennifer Wexton được 157,405 phiếu, tức là 53.15%. Năm nay 2024, Cao Hung ra tranh chức Thượng nghị sĩ Virginia, đối thủ là đương nhiệm TNS Tim Kaine.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ lên lịch phỏng vấn trực tiếp vào cuối tháng này, theo một cố vấn cấp cao của chiến dịch. "Phó tổng thống đã trả lời các câu hỏi của các phóng viên đưa tin về bà trong suốt quá trình vận động tranh cử", Ian Sams cũng nói với CNN. Điều này diễn ra trong bối cảnh áp lực và chỉ trích ngày càng tăng đối với bà Harris vì không tham gia phỏng vấn trực tiếp hoặc họp báo kể từ khi được đề cử là ứng cử viên của đảng Dân chủ. Các quan chức chiến dịch của Harris trước đó đã nói rằng bà sẽ tham gia phỏng vấn vào cuối tháng 8.

Sams nói thêm vào thứ Hai: "Bạn có thể mong đợi rằng bà ấy sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn như bà ấy đã nói, bà ấy sẽ lên lịch vào cuối tháng". Về cuộc tranh luận của ABC vào tháng 9, Sams cho biết đối với chiến dịch của Harris, bất đồng về micrô về cơ bản đã "kết thúc". Điều này xảy ra sau khi cựu Tổng thống Donald Trump nói vào đầu ngày hôm Thứ Hai 26/8/2024 rằng ông muốn micrô luôn bật cho cả hai ứng cử viên trong cuộc tranh luận mặc dù chiến dịch của ông thúc đẩy giữ nguyên các quy tắc như cuộc tranh luận tổng thống trước. Micrô nóng, có nghĩa là thường trực mở, không tắt.

⦿ ---- Tim Walz sẽ phát biểu trước một trong những liên đoàn lớn nhất vẫn chưa đưa ra sự ủng hộ của tổng thống khi ông phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội lính cứu hỏa quốc tế (IAFF: International Association of Firefighters) ở Boston vào tuần này. Đây sẽ là sự kiện vận động tranh cử đơn lẻ thứ ba của Walz kể từ khi ông tham gia cùng Harris trong liên danh Dân chủ và là sự kiện thứ hai của ông liên quan đến một cuộc tụ họp lao động lớn.

Bài phát biểu độc lập đầu tiên của Walz với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống là tại hội nghị AFSCME ở Los Angeles, và các quan chức chiến dịch của Harris cho biết Walz, một cựu thành viên liên đoàn giáo viên, có khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực huy động lao động của liên danh vào mùa thu.

Liên đoàn lính cứu hỏa là liên đoàn lớn đầu tiên ủng hộ Joe Biden khi ông Biden phát động chiến dịch năm 2020. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo mới, liên đoàn đã có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với cuộc đua năm 2024. Người phát ngôn của IAFF không bình luận về việc liệu liên đoàn có dự định đưa ra sự ủng hộ trong tuần này hay không.

Harris đã phát biểu tại cuộc họp của IAFF ở Washington vào tháng 3, khi Biden vẫn là người dẫn đầu của đảng Dân chủ. Tổng chủ tịch IAFF Edward Kelly sau đó đã nói với các thành viên rằng ban lãnh đạo công đoàn sẽ khảo sát các thành viên về nhiều vấn đề trước khi tiến hành xác nhận tiềm năng vào năm 2024.

Trong bài phát biểu của mình vào thứ Tư, Walz dự kiến sẽ ca ngợi sự ủng hộ của chính quyền Biden đối với luật đảm bảo lính cứu hỏa bị thương sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi hưu trí nếu họ nghỉ hưu sớm. Biden cũng xuất hiện cùng Kelly vào năm ngoái để nêu bật một ưu tiên lớn khác của IAFF: chương trình tài trợ của liên bang cho các khu vực pháp lý địa phương để thuê những người ứng cứu đầu tiên.

Trong khi nhiều công đoàn lao động lớn đã xác nhận Biden đã nhanh chóng ủng hộ Harris, IAFF và Teamsters vẫn chưa xác nhận ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào trong năm nay. Chủ tịch Teamsters Sean O'Brien, người đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng 7, đã lưu ý rằng công đoàn của ông thường đợi đến sau các đại hội đảng mới xác nhận, như đã làm vào năm 2020 khi họ ủng hộ liên danh Biden-Harris.

⦿ ---- Hôm thứ Hai, Công tố đặc biệt Jack Smith đã thúc giục tòa kháng án liên bang đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới bác bỏ vụ án hình sự cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump xử lý sai tài liệu mật. Trong một động thái gây sốc vào giữa tháng 7, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Aileen Cannon đã bác bỏ vụ truy tố đó với lý do việc bổ nhiệm Công tố đặc biệt Smith đã vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ.

Trong bản tóm tắt đưa lên tòa án hôm thứ Hai, Smith lập luận rằng Cannon đã đi chệch khỏi tiền lệ pháp lý ràng buộc, "hiểu sai" luật cho phép bổ nhiệm Công tố đặc biệt và "không tính đến" lịch sử của những lần bổ nhiệm đó [qua nhiều đời Tổng Thống]. Văn phòng của Smith nhấn mạnh trong hồ sơ tòa án rằng: "Nếu Bộ Trưởng Tư Pháp không có thẩm quyền bổ nhiệm các viên chức cấp dưới, thì kết luận đó sẽ làm mất hiệu lực việc bổ nhiệm mọi thành viên của Bộ thực hiện thẩm quyền quan trọng và giữ chức vụ liên tục, ngoại trừ một số ít người được luật định cụ thể".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, Donald Trump đã tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Vệ binh Quốc gia tại Detroit, Michigan rằng đối thủ đảng Dân chủ của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, sẽ mang lại, trong số những thứ khác, "các cuộc chiến tranh bất tận, biên giới mở, chăm sóc sức khỏe miễn phí và quyền bỏ phiếu cho người nhập cư bất hợp pháp" nếu được bầu.

Hơn nữa, Trump tuyên bố rằng chính quyền Harris-Walz sẽ có nghĩa là, trong số những thứ khác, kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận và "quyền lực không bị kiểm soát cho nhà nước ngầm". Ông nói thêm rằng chiến dịch của ông không còn chỉ mang khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" vì ông đã hứa rằng "chúng ta sẽ làm cho nền dân chủ Mỹ vĩ đại trở lại". Trump một lần nữa cảm ơn Robert F. Kennedy Jr. vì đã ủng hộ nỗ lực của ông. Trong cuộc biểu tình, Trump cũng được cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) và Dân Biểu khu vực 2 của Hawaii Tulsi Gabbard ủng hộ.

⦿ ---- Nếu dân Úc được bầu phiếu, họ sẽ bầu cho bà Harris hay cho Trump? Cuộc thăm dò mới do công ty tư vấn và thăm dò ý kiến Talbot Mills Research thực hiện đã phát hiện ra rằng người Úc — những người sẽ không được bỏ phiếu vào tháng 11 tại Hoa Kỳ — hoàn toàn sẵn sàng bầu cho Kamala Harris. Nếu cử tri Úc quyết định cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, Kamala Harris sẽ dễ dàng đánh bại Donald Trump với tỷ lệ Harris 48% so với Trump 27%.

David Talbot, giám đốc của Talbot Mills Research, đối tác nghiên cứu của ANACTA Group, từng là người thăm dò ý kiến và chiến lược gia cho hai thủ tướng Đảng Lao động gần đây nhất của New Zealand, Jacinda Ardern và Chris Hipkins. Tại Úc, ông đã tham gia vào các chiến dịch thành công của Đảng Lao động trong cuộc bầu cử liên bang năm 2022 và cuộc bầu cử tiểu bang Victoria. Ông cho biết tại Úc, sự ủng hộ dành cho Harris rất cao.

⦿ ---- Vụng về, xấu hổ và vô năng một cách trắng trợn — đây là những lời lăng mạ mà cựu Tổng thống Donald Trump đã thốt ra ba năm sau vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan cướp đi sinh mạng của 13 quân nhân Mỹ. Trump đã lên Truth Social vào sáng sớm thứ Hai 26/8/2024 để chỉ trích Tổng thống Joe Biden và việc chính quyền Biden rút quân khỏi Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9/2001.

"Đây là kỷ niệm ba năm ngày rút quân khỏi Afghanistan một cách TỒI TỆ NHẤT trong lịch sử đất nước chúng ta", Trump viết. "Vô năng một cách trắng trợn".

Thông điệp này được đưa ra vào đúng ngày kỷ niệm ba năm vụ tấn công sân bay Kabul vào ngày 26 tháng 8/2021, khi kẻ đánh bom liều chết của ISIS Abdul Rahman al-Logari giết chết 13 quân nhân Hoa Kỳ và khoảng 170 thường dân Afghanistan tại Cổng Abbey của Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng. Trump chỉ trích việc mất "HÀNG TỶ ĐÔ LA THIẾT BỊ QUÂN SỰ BỊ BỎ LẠI", lặp lại một tuyên bố đã được kiểm tra thực tế là sai.

Taliban, lực lượng giành lại quyền lực sau khi chính quyền Afghanistan sụp đổ, đã có thể đảm bảo được thiết bị quân sự, nhưng giá trị của chúng vẫn chưa được biết đến và nhiều thứ được coi là lỗi thời, Associated Press đã viết trong một bài kiểm tra thực tế của Trump từ năm 2021.

Thực tế, các tướng Mỹ giám sát các hoạt động đã tìm ra nguyên nhân gây ra các vấn đề với cuộc rút quân "thảm khốc" là do các quyết định của cả hai chính quyền, theo các báo cáo. Mark Milley, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã làm chứng trước Quốc hội vào tháng 3 rằng thỏa thuận rút quân Doha của Trump với Taliban "đã làm suy yếu tinh thần" của chính quyền Afghanistan cũng như lực lượng an ninh.

Trump kết thúc thông điệp của mình bằng cách cáo buộc những gì ông gọi là "phương tiện truyền thông tin tức giả mạo" đã không đưa tin chính xác về chính quyền Biden, mà ông cho là tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia.

Bình luận của cựu tổng thống và ứng cử viên đảng Cộng hòa được đưa ra khi ông phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng vì lời lẽ nhắm vào quân đội. Đầu tháng này, Trump cho biết ông thà nhận Huân chương Tự do của Tổng thống dân sự còn hơn là giải thưởng quân sự cao nhất, Huân chương Danh dự. Trump chửi mắng các chiến binh công khai. "Những người nhận được Huân chương Danh dự của Quốc hội, mà tôi đã trao cho nhiều người, thường bị thương hoặc tử vong khủng khiếp", Trump nói. "Họ thường đã chết".

⦿ ---- Kamala Harris, Barack Obama, Bill Clinton rủ nhau làm Trump nổi khùng. Cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton đã sử dụng sân khấu Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ để giăng bẫy dụ Donald Trump vào bẫy, theo một nhà phân tích của CNN cho biết hôm thứ Hai. Harris đã sử dụng bài phát biểu của mình để thay đổi chiến thuật khỏi việc Tổng thống Joe Biden tập trung vào mối đe dọa của Cộng Hòa đối với quốc gia, và thay vào đó nhắm vào Trump vì là "một người đàn ông không nghiêm túc", Stephen Collinson viết.

Ông viết rằng các bài phát biểu của các cựu tổng thống vào những đêm trước khi Harris bế mạc đại hội được thiết kế để chế giễu Trump. "Sự thay đổi giọng điệu của bà Harris liên quan đến việc cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton chế giễu cựu tổng thống đồng nghiệp của họ là một nhân vật đáng chế giễu", Collinson viết.

"Sau đó, Harris khép lại cái bẫy bằng một câu trong bài phát biểu tại đại hội của mình: 'Trump là một người đàn ông không nghiêm túc. Nhưng hậu quả ... của việc đưa Donald Trump trở lại Bạch Ốc là cực kỳ nghiêm trọng.' Nhìn lại, các cựu tổng thống dường như đang thúc giục Trump phản ứng để xác thực phần thứ hai trong tuyên bố của Harris. Và, như thường lệ, ông Trump đã đưa ra những bài đăng điên cuồng trên mạng xã hội trong bài phát biểu của bà.”

Collinson đã ám chỉ đến những cuộc tấn công từ cả Obama và Clinton đã gây ra phản ứng từ Trump — cả trên Truth Social trong các bài đăng mà Trump thực hiện theo thời gian thực khi bà phát biểu và trong bài phát biểu mà Trump đưa ra sau đó. Mặc dù nhiều người trong phe Trump được cho là đang thúc giục Trump tập trung vào chính sách, nhưng Trump đã tỏ ra không muốn làm như vậy, thay vào đó, Trump tiếp tục chỉ trích cá nhân và phàn nàn về việc đảng Dân chủ chỉ trích ông, Collinson viết.

"Một lý do khiến những cố vấn đó lo ngại là cựu tổng thống đang sa vào bẫy", chuyên gia viết bài bình luận. "Chắc chắn, cơn thịnh nộ và sự nổi loạn của Trump đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Nhưng việc ông Trump nuôi dưỡng sự hỗn loạn đã góp phần vào việc Trump quản lý sai cách đại dịch Covid-19, điều này đã góp phần khiến Trump bị đuổi khỏi Bạch Ốc sau một nhiệm kỳ."

Trong một bài phát biểu tại Arizona hôm thứ Sáu, một ngày sau bài phát biểu của Harris, "Với giọng chế giễu, Trump nói, "Họ nói với tôi, 'Thưa ngài ... hãy tuân thủ chính sách, đừng tuân thủ tính cách. Ông nên tử tế với mọi người, thưa ông.’” Ông Trump tiếp tục, “Tôi gọi điện cho họ, những thiên tài của tôi, họ được trả một khoản tiền lớn — thực ra không nhiều đến thế… nhưng tôi gọi điện cho mọi người và nói, ‘Họ đang làm tôi phát điên và ông bảo tôi không nên cá nhân hóa,'" Collinson kể lại. "'Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.'’”⦿ ---- Bà Harris gọi Trump là gà đá bỏ chạy, thế là chiến lược gia Cộng Hòa gọi là "bốc lửa bỏ tay người"... Một chiến lược gia của đảng Cộng hòa gọi như thế trên CNN khi ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris gọi đối thủ của bà là "gà". Tài khoản KamalaHQ trên trang mạng xã hội X đã viết trong một bài đăng vào thứ Hai: "Bạn làm @realdonaldtrump sợ à?" Chiến dịch đã thêm biểu tượng cảm xúc gà vào bài đăng và chia sẻ một video có âm thanh của một con gà phát ra tiếng kêu "buk, buk, buk, ba-gawk" khi cựu Tổng thống Donald Trump lưỡng lự khi tranh luận với Harris.Vào chiều thứ Hai, Scott Jennings, một chiến lược gia bảo thủ, đã nói với các thành viên trong nhóm thảo luận trên phòng "The Situation" của CNN rằng: "Bà ấy cũng phải xuất hiện. Thành thật mà nói, việc chiến dịch của bà ấy sử dụng tiếng kêu gà để chống lại Donald Trump là "lấy ý mình mà nói ý người" (pretty rich) khi bạn xem xét rằng trong suốt thời gian bà ấy tham gia cuộc đua, bà Harris sợ hãi nên chưa ra trước một nhà báo nào cho đến nay". Jennings cho biết ông tin rằng cả hai ứng cử viên sẽ xuất hiện trong cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 — và đó sẽ là "thời điểm quan trọng cho chiến dịch mùa thu". Trong khi đó, lời nói của Trump lộ ý lạnh cẳng, không muốn tranh luận ngày 10 tháng 9 trên ABC News.⦿ ---- Thêm nhiều MAGA chuyển sang ủng hộ bà Harris: vì Trump chỉ nói về Trump, không nói được chính sách nào khả dụng. Cựu Tổng thống Donald Trump thường sử dụng các cuộc vận động tranh cử như một cách để khích lệ những người ủng hộ ông trong mùa bầu cử. Tuy nhiên, tờ The Guardian đưa tin hôm thứ Hai rằng các sự kiện của cựu tổng thống dường như không còn tạo ra tác động như trước nữa — và trong một số trường hợp, thậm chí còn gieo rắc sự nghi ngờ trong số những người từng ủng hộ ông.Một nữ doanh nhân Pennsylvania chỉ muốn được nêu tên là "Jenny" đã nói với tờ The Guardian rằng các bài phát biểu gần đây của Trump đã thuyết phục bà rằng bà sẽ không bỏ phiếu cho ông trong năm nay, mặc dù bà đã ủng hộ ông hai lần trong quá khứ. Cụ thể, Jenny cho biết một cuộc vận động tranh cử gần đây của Trump tại khu vực của bà "đã nhắc nhở tôi tại sao lần này tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông ấy"."Sau khi nghe điều đó, tôi thực sự sợ Trump lại làm tổng thống", bà tiết lộ. "Tôi không biết ông ấy đã nói gì trong một nửa thời gian. Có lẽ ông ấy luôn như vậy, nhưng ông ấy có vẻ tệ hơn, bất ổn hơn".Frank Scavo, một người ủng hộ Trump ở Pennsylvania, đã bày tỏ mối quan ngại với The Guardian về các bài phát biểu vận động tranh cử không tập trung của Trump, mà ông cho rằng nặng về những bất bình cá nhân nhưng lại ít về chính sách. "“Cha tôi cứ nói: ‘Nếu tôi bỏ phiếu cho Trump, Trump sẽ làm gì?’" Scavo giải thích. "Và tôi nghĩ, nếu bạn hỏi tôi điều đó, thì Trump không hoàn thành nhiệm vụ vì bạn nên biết ông Trump sẽ làm gì vào ngày đầu tiên... Vậy Trump thắng bằng cách nào? Ông ấy dừng lại ở những câu chuyện cá nhân như ‘Tôi đã bị truy tố, bị ngược đãi, bị xét xử’ và tất cả những chuyện cá nhân chống lại Kamala."⦿ ---- Bức thư chung từ các cựu viên chức từng làm việc cho 3 ứng cử viên tổng thống Cộng hòa trước cựu Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần trước tại Chicago, nơi có sự tham gia của những người Cộng hòa tuyên bố ủng hộ bà Harris và chỉ trích Trump. Ít nhất năm cựu phụ tá của cựu Tổng thống George H.W. Bush cũng đã ký vào bức thư, với tổng cộng 238 chữ ký.Một nhóm tương tự gồm khoảng 150 cựu nhân viên chống Trump của Bush, McCain và Romney đã cam kết ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.Thư viết: "Hôm nay, chúng ta đoàn tụ, cùng với những cựu viên chức mới của George H.W. Bush, để củng cố bản tuyên bố năm 2020 của chúng ta và lần đầu tiên, cùng tuyên bố rằng chúng ta sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz vào tháng 11 này. Tất nhiên, chúng ta có rất nhiều bất đồng ý kiến về mặt ý thức hệ với Phó Tổng thống Harris và Thống đốc Walz. Điều đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, giải pháp thay thế thì đơn giản là không thể chấp nhận được".Nguyên văn lá thư 238 cựu viên chức Cộng Hòa tuyên bố ủng hộ bà Harris ở đây:⦿ ---- Cộng Hòa Arizona kiện, không muốn lập thêm nhiều phòng phiếu bầu cử 2024. Năm 2023, Thống đốc Arizona Katie Hobbs (D) đã ký hai sắc lệnh hành pháp (EO: executive orders) trước cuộc bầu cử năm 2024: Một sắc lệnh cho phép các cơ sở của chính quyền tiểu bang đóng vai trò là địa điểm đăng ký cử tri và sắc lệnh thứ hai biến những cơ sở của chính quyền đó thành nơi mọi người có thể bỏ phiếu vào tháng 11.Nhưng khi cuộc bầu cử năm 2024 đang đến gần, Đảng Cộng hòa của tiểu bang Arizona đang kiện, theo nhóm về quyền bỏ phiếu Democracy Docket đưa tin vào thứ Hai. Theo hồ sơ của chủ tịch Cộng Hòa Gina Swoboda và hai cử tri, cả hai sắc lệnh hành pháp đều vi phạm hiến pháp của tiểu bang, mà họ cho rằng trao cho cơ quan lập pháp tiểu bang và các quan chức địa phương thẩm quyền quyết định nơi cử tri có thể bỏ phiếu và đăng ký bỏ phiếu."EO 23 im lặng về các vấn đề quan trọng liên quan đến các lá phiếu đã hoàn thành và thủ tục bỏ phiếu, bao gồm, ví dụ, nơi lưu trữ các lá phiếu đã hoàn thành cho đến khi chúng có thể được gửi đến các quan chức bầu cử có thẩm quyền hoặc giữ nhật ký chuỗi lưu ký cho những lá phiếu đã hoàn thành đó", đơn kiện nêu rõ.Swoboda phản đối các địa điểm bỏ phiếu như những địa điểm thuộc về Sở Cải huấn, Phục hồi chức năng và Tái hòa nhập cộng đồng và Sở Cải huấn vị thành niên. Mặc dù lệnh hành pháp đã có hiệu lực trong chín tháng, nhưng các luật sư của Swoboda đang vội vã yêu cầu tòa án quyết định tính hợp pháp của lệnh, đó là lý do tại sao họ đã đưa lệnh này ngay lập tức lên Tòa án Tối cao tiểu bang mà bỏ qua tất cả các tòa án cấp dưới. Các nhóm Cộng Hòa đang yêu cầu tòa án tiểu bang ngăn chặn Hobbs và các cơ quan tiểu bang tiến hành thực hiện các lệnh này.⦿ ---- Đảng Dân chủ, với sự hậu thuẫn của chiến dịch tranh cử tổng thống Kamala Harris, đã kiện vào hôm thứ Hai để ngăn chặn các quy tắc bầu cử mới gây tranh cãi ở Georgia mà họ cảnh báo có thể dẫn đến "hỗn loạn" sau bầu cử tại tiểu bang chiến trường tổng thống vào tháng 11.Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án tiểu bang Georgia bởi Ủy ban Quốc gia Dân chủ, Đảng Dân chủ Georgia và các thành viên Dân chủ của một số hội đồng bầu cử quận, nhắm vào hai quy tắc mới được Hội đồng Bầu cử Tiểu bang Georgia thông qua cho phép các quan chức bầu cử tiến hành "cuộc điều tra hợp lý" trước khi chứng nhận kết quả bầu cử và cho phép các thành viên của hội đồng bầu cử quận điều tra số phiếu bầu.Vụ kiện đánh dấu sự leo thang đáng kể của một cuộc tranh cãi đã âm ỉ trong nhiều tuần về hành động của ba thành viên Cộng hòa trong hội đồng bầu cử tiểu bang, những người gần đây đã nhận được lời khen ngợi từ cựu Tổng thống Donald Trump vì những động thái của họ.Trump đã thua Georgia chỉ hơn 10.000 phiếu bầu vào năm 2020 và đó là trọng tâm trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử của ông với những cáo buộc gian lận cử tri, mặc dù không có cáo buộc nào được tìm thấy. Đảng Dân chủ đang tìm kiếm một phán quyết của tòa án nêu rõ rằng các giám đốc bầu cử không có quyền tùy ý trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử hoặc từ chối chứng nhận kết quả hoàn toàn.Họ yêu cầu tòa án tuyên bố rằng "trừ khi có lệnh tư pháp hợp lệ ngược lại, các giám đốc bầu cử phải chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024 chậm nhất là 5:00 chiều ngày 12 tháng 11 năm 2024".Khiếu nại trích dẫn một số trường hợp liên quan đến các cuộc bầu cử ở Georgia để lập luận rằng "luật pháp Georgia từ lâu đã coi việc chứng nhận bầu cử là không tùy ý"."Nếu các quan chức bầu cử có lo ngại về những bất thường có thể xảy ra trong cuộc bầu cử, họ có quyền tự do nêu lên những lo ngại đó tại thời điểm chứng nhận, để các thẩm phán có thể xem xét và giải quyết trong bất kỳ cuộc bầu cử nào sau đó", đơn kiện cho biết. "Nhưng họ không được chỉ ra những bất thường trong cuộc bầu cử đó (hoặc bất kỳ điều gì khác) làm cơ sở để trì hoãn việc chứng nhận hoặc từ chối hoàn toàn. Nếu không có lệnh của tòa án hợp lệ, việc chứng nhận trước thời hạn là bắt buộc".⦿ ---- Trump vẫn bày tỏ thẩm quyền miễn truy tố mà Tòa án Tối Cao trao cho hành vi chính thức của Tổng Thống. CNN ghi nhận hôm Thứ Hai 26/8/2024 rằng Donald Trump hứa sẽ sử dụng Bộ Tư pháp để tấn công những người chỉ trích và các đồng minh cũ. Trong một số video và bài phát biểu, cựu tổng thống cũng vạch ra kế hoạch phá hoại hệ thống tư pháp hiện tại bằng cách sa thải "các công tố viên theo chủ nghĩa Marx cực đoan đang phá hoại nước Mỹ"."Tôi sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt thực sự để truy tố tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Joe Biden và toàn bộ gia đình tội phạm Biden", Trump đã nói trong bài phát biểu vào tháng 6 năm 2023. "Tôi sẽ xóa sổ hoàn toàn Nhà nước ngầm".Trump đã nói trong một video vận động tranh cử vào năm ngoái rằng ông sẽ khôi phục lệnh hành pháp năm 2020 để loại bỏ các quan chức "bất hảo" và đề xuất sửa đổi hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ đối với các thành viên của Quốc hội. "Tôi sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt thực sự để truy tố tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Joe Biden và toàn bộ gia đình tội phạm Biden", ông đã nói.Để giải quyết mối quan hệ mà ông gọi là "gây nhiễu" giữa các nền tảng công nghệ và chính phủ, cựu tổng thống đã nói trong một video vào tháng 1 năm 2023 rằng ông sẽ ban hành thời hạn tạm dừng bảy năm trước khi nhân viên tại các cơ quan như FBI hoặc CIA có thể làm việc cho các nền tảng giám sát dữ liệu người dùng hàng loạt.Trump đã nói thêm trong nhiều bản thông cáo chiến dịch rằng ông sẽ giao cho Bộ Tư pháp nhiệm vụ điều tra kiểm duyệt trực tuyến, cấm các cơ quan liên bang "thông đồng" để kiểm duyệt công dân và đình chỉ tiền liên bang cho các trường đại học tham gia vào "các hoạt động hỗ trợ kiểm duyệt".⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ hôm thứ Ba rằng đất nước ông đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên. "Có thể còn quá sớm để nói về điều đó, nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn", Zelensky phát biểu tại diễn đàn Độc lập Ukraine 2024 ở Kiev, đồng thời chúc mừng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển tên lửa đạn đạo quốc gia đầu tiên. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết quân Ukraine đang chuẩn bị đáp trả các cuộc không kích của Nga bằng vũ khí do chính nước này sản xuất.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm thứ Ba rằng ông sẽ trình bày vào tháng 9 với Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden một kế hoạch chiến lược "để buộc Nga chấm dứt chiến tranh bằng biện pháp ngoại giao". Zelensky nói thêm: "Sẽ công bằng nếu trình bày kế hoạch này trước với Tổng thống Hoa Kỳ, vì thành công của nó phụ thuộc vào sự ủng hộ của họ. Vào tháng 9, tôi sẽ trình bày với Biden kế hoạch giành chiến thắng của chúng ta, việc chúng ta có thể thực hiện được hay không phụ thuộc vào ông ấy".Zelensky tuyên bố thêm rằng kế hoạch sẽ được tiết lộ cho cả hai ứng cử viên cho chức tổng thống Hoa Kỳ, Kamala Harris và Donald Trump, "vì chúng ta không biết ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo".⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba rằng lực lượng Nga đã chiếm được khu định cư Orlovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong (DPR). Trong bản cập nhật về hoạt động quân sự của mình tại Ukraine, bộ này lưu ý rằng Nga đã tiến hành "một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo trên không Kinzhal và máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng sân bay quan trọng ở Ukraine", đánh trúng tất cả các mục tiêu dự kiến. Đầu tuần này, chính quyền Ukraine tại Donetsk đã mở rộng các khu vực sơ tán tại DPR trong bối cảnh "tình hình an ninh đang xấu đi".⦿ ---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố hôm thứ Ba khi phát biểu tại một diễn đàn rằng Kiev sẽ cần thêm 15 tỷ đô la để trang trải thâm hụt trong ngân sách năm 2025, với lý do chính đằng sau những khoảng cách này là chi tiêu quân sự. Đề cập đến ngành công nghiệp vũ khí của đất nước, thủ tướng chia sẻ rằng "sản lượng của tổ hợp quốc phòng" đã tăng gấp 10, đôi khi là 100 lần."Ngay trong thời chiến, chúng tôi đã mở 'thị trường máy bay không người lái' và thị trường đạn dược cho máy bay không người lái. Các quỹ đã được phân bổ riêng cho việc hỗ trợ và tổ chức sản xuất tại nhà máy quốc phòng. Các giao dịch mua từ các nhà sản xuất Ukraine có hàng trăm tỷ hryvnia đầu tư", ông nói chi tiết. Trong khi đó, khi nói về sự hội nhập của Ukraine vào Liên Âu, Shmyhal lưu ý rằng ông hy vọng "tất cả các chương" sẽ được mở trong thời gian Ba ​​Lan giữ chức chủ tịch Hội đồng Liên Âu.⦿ ---- Lực lượng Ukraine đang cố gắng đột phá ở khu vực Nekhoteyevka và trạm kiểm soát Shebekino thuộc vùng Belgorod của Nga, theo các nguồn tin cho biết với kênh Mash và Shot Telegram. Theo kênh Shot Telegram, binh lính Ukraine đã tiếp cận biên giới trên tám xe chiến đấu bọc thép và hiện đang diễn ra giao tranh giữa họ và biên phòng Nga. Trong khi đó, kênh Mash Telegram cho biết, trích dẫn thông tin liên lạc vô tuyến bị chặn, rằng lính đánh thuê nước ngoài từ Georgia, Ba Lan và Hoa Kỳ đang giúp quân đội Ukraine đột nhập qua các trạm kiểm soát biên giới.⦿ ---- Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã mở các vụ án hình sự hôm thứ Ba đối với nhà báo Nicholas Connolly của thông tấn Đức Deutsche Welle và phóng viên Natalia Nagornaya của kênh 1+1 Ukraine vì tội vượt biên trái phép trong khi quay phim tại quận Sudzha thuộc vùng Kursk. "FSB Nga đã mở và đang điều tra các vụ án hình sự theo Phần 3 của Điều 322 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga", Trung tâm Quan hệ Công chúng FSB cho biết. Kể từ ngày 17 tháng 8, tổng cộng bảy nhà báo nước ngoài đã bị nhắm mục tiêu với các cáo buộc tương tự.⦿ ---- Tình hình trên mặt trận Pokrovsk rất khó khăn, nhưng quân Ukraine vẫn tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga, theo lời Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi phát biểu tại diễn đàn "Ukraine 2024: Independence" vào ngày 27 tháng 8. Theo Syrskyi, đã có hơn 50 cuộc giao chiến diễn ra hàng ngày trên mặt trận Pokrovsk trong những tuần gần đây, với lực lượng Nga tích cực tận dụng ưu thế về nhân lực, vũ khí và trang thiết bị, bao gồm pháo binh, hàng không và xe bọc thép."Nhìn chung, các hành động tấn công đang được thực hiện bởi các nhóm tấn công bộ binh. Họ đang cố gắng giành quyền kiểm soát đường cao tốc Kostyantynivka-Pokrovsk, nhằm phá vỡ hoạt động hậu cần của Lực lượng Phòng vệ", Tổng tư lệnh lưu ý.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm vào thứ Hai để thảo luận về "nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu", theo Modi trên X. Modi lưu ý rằng cuộc trò chuyện là một "cuộc trao đổi quan điểm chi tiết" bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt tập trung vào tình hình hiện tại ở Ukraine, tái khẳng định cam kết không lay chuyển của Ấn Độ trong việc hỗ trợ khôi phục nhanh chóng và hiệu quả hòa bình và ổn định trong khu vực. Ngoài ra, họ cũng thảo luận về tình hình ở Bangladesh. Cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo diễn ra vài ngày sau khi Modi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev.⦿ ---- Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Donetsk, Vadim Fishkin, đã thông báo vào thứ Hai rằng chính quyền Ukraine đã mở rộng các khu vực sơ tán tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk do Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Theo quan chức này, quyết định này được đưa ra sau khi tình hình trong khu vực xấu đi, buộc phải sơ tán trẻ em cùng cha mẹ và người giám hộ.Việc di dời sẽ được mở rộng đến 30 khu định cư của các cộng đồng lãnh thổ Kostiantynivka và Selidivka, bao gồm Kostiantynivka, Bila Hora, Bezimenne, Izhevka, Bilokuzminovka, Veroliubovka, Dyleevka, Klynove, Mayskoye, Markovo, Molocharka, Nelipivka, Novodmitrovka và Hryhorivka.⦿ ---- Tòa án tư pháp Paris đã truy tố CEO Telegram Pavel Durov với 12 tội danh hình sự sau cuộc điều tra do văn phòng công tố tiến hành vào ngày 8 tháng 7/2024. CEO 39 tuổi người Nga này sẽ bị giam giữ cho đến ngày 28 tháng 8, sau khi bị bắt hồi cuối tuần tại Paris. Cụ thể, Durov bị buộc tội đồng lõa trong việc "làm chủ trang web" một nền tảng trực tuyến nhằm cho phép các giao dịch bất hợp pháp trong các nhóm có tổ chức, phân phối ma túy và công cụ hack, cũng như "cung cấp" và "sở hữu" hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên.Durov cũng bị cáo buộc từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng việc bắt giữ CEO Telegram không phải là quyết định chính trị mà là "một phần của cuộc điều tra tư pháp đang diễn ra".⦿ ---- Công ty máy tính Hoa Kỳ IBM đã xác nhận hôm thứ Hai rằng họ sẽ đóng cửa bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc. Nhiều nhân viên cho AFP biết rằng họ đã được thông báo trong một cuộc họp ngắn với các giám đốc điều hành Hoa Kỳ vào thứ Hai rằng công ty sẽ cắt giảm đội ngũ nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc và chuyển hoạt động sang một quốc gia khác.Khi được hỏi về việc cắt giảm, một phát ngôn viên của IBM đã nói với AFP: "IBM điều chỉnh hoạt động của mình khi cần thiết để phục vụ khách hàng tốt nhất và những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trên khắp khu vực Trung Quốc". Các nhân viên cho biết hơn 1.000 việc làm tại Trung Quốc có thể bị cắt giảm và không rõ công ty sẽ chuyển hoạt động của mình đến đâu.Công ty đã hoạt động tại Trung Quốc trong nhiều thập niên và tuyển dụng hàng nghìn người tại Hoa Lục. Các nhóm nghiên cứu và phát triển của công ty có trụ sở tại một số thành phố bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Đại Liên (Dalian). Các thành viên của những nhóm đó cho biết họ đã bị chặn không cho truy cập vào máy chủ của công ty từ cuối tuần.Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã khiến nhiều công ty quốc tế phải sa thải nhân viên hoặc chuyển một số hoạt động tại Trung Quốc của họ đi nơi khác. Tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng 5 rằng công ty công nghệ Microsoft đã yêu cầu hàng trăm nhân viên tại Trung Quốc trong các hoạt động điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo của mình chuyển ra khỏi đất nước trong năm nay.

⦿ ---- Hoa Kỳ đang treo giải thưởng lên đến 2,5 triệu đô la cho ai cho tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Volodymyr Kadariya, một công dân Belarus 38 tuổi bị truy nã tại Hoa Kỳ vì bị cáo buộc tham gia vào một tổ chức phần mềm độc hại lớn. Bộ Ngoại giao và Sở Mật vụ đã thông báo vào thứ Hai rằng họ sẽ cùng nhau trao giải thưởng.

Kadariya, còn gọi là Volodymyr Kadaria hoặc Vladimir Kadaria, bị truy tố về các tội danh mạng liên quan đến một âm mưu bị cáo buộc là truyền Bộ công cụ khai thác Angler, cũng như các phần mềm độc hại và lừa đảo trực tuyến khác đến máy tính của hàng triệu người dùng Internet không nghi ngờ thông qua quảng cáo trực tuyến -- cái gọi là "quảng cáo độc hại". Sự việc xảy ra từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2022.

.

Y đã bị truy tố vào ngày 14 tháng 6/2023, tại tòa địa hạt New Jersey. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại New Jersey đã công bố cáo trạng vào ngày 12/8. Kadariya đã bị truy tố cùng với Maksim Silnikau, một người mang hai quốc tịch Belarus và Ukraine 38 tuổi, và Andrei Tarasov, 33 tuổi, một công dân Nga, về các tội danh tội phạm mạng. Ai có thông tin về Kadariya có thể liên hệ với Mật vụ Hoa Kỳ qua email theo địa chỉ MostWanted@usss.dhs.gov hoặc đến thăm Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.

⦿ ---- Người Mỹ nổi tiếng là làm việc suốt ngày đêm và mặc dù làm việc chăm chỉ là điều đáng ngưỡng mộ, một nhà phân tích của WalletHub lưu ý rằng "những người ở các tiểu bang làm việc chăm chỉ nhất có thể cần cân nhắc nghỉ ngơi thỉnh thoảng, vì việc thiếu thời gian giải trí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người". Trang web đã xem xét 10 số liệu chính—bao gồm giờ làm việc trung bình trong tuần, thời gian nghỉ phép chưa nghỉ, người lao động có nhiều hơn một công việc và thời gian giải trí trung bình hàng ngày—để xem những người lao động chăm chỉ nhất đang xuất hiện ở đâu.

Các tiểu bang làm việc chăm chỉ nhất (điểm trên 100):

1. North Dakota, 66.54 điểm.

2. Alaska, 63.55

3. Nebraska, 59.97

4. Wyoming, 59.92

5. South Dakota, 59.69

6. Maryland, 57.53

7. Texas, 56.86

8. Colorado, 55.13

9. New Hampshire, 54.20

10. Kansas, 52.63.

Các tiểu bang làm việc tà tà nhất:

41. Oregon, 37.82 điểm.

42. Ohio, 37.86

43. New Jersey, 37.13

44. Rhode Island, 36.89

45. Nevada, 36.77

46. Connecticut, 36.74

47. New Mexico, 35.18

48. Michigan, 34.11

49. New York, 33.72

50. West Virginia, 31.74.

⦿ ---- Bàn tay Trung Quốc thò sang tận New Zealand: cấm ghi xuất xứ là "Đài Loan"... Một nhân viên tại một cơ quan cấp phép lái xe và đăng bộ số xe ở Auckland, New Zealand, được cho là đã yêu cầu một phụ nữ Đài Loan khai quốc tịch của mình là Thái Lan khi cô nộp đơn xin cấp giấy phép lái xe.

Hãng thông tấn Stuff của New Zealand đưa tin vào Chủ Nhật (ngày 25 tháng 8) rằng một phụ nữ Đài Loan được xác định là Shiny Lai đã nộp đơn xin cấp giấy phép học lái xe cho AA Westgate sau khi sống ở quốc gia này trong hai năm với người chồng người New Zealand và ba đứa con. Tuy nhiên, Lai cho biết một nhân viên "có vẻ là một phụ nữ Trung Quốc" đã thông báo với cô rằng công ty không thể xử lý đơn của cô vì cô đã khai Đài Loan là nơi sinh của mình.

.

"Là một người Đài Loan tự hào", Lai cho biết cô đã cố gắng hết sức để giải thích với người phụ nữ đó rằng Đài Loan là một quốc gia. Khi Lai nói chuyện với một nhân viên dịch vụ khách hàng khác, nhân viên đó đã khuyên cô nên đổi nơi sinh của mình thành Thái Lan. Cảm thấy "bực bội và tức giận", Lai quyết định chuyển hướng kinh doanh của mình sang đối thủ VTNZ, nơi cô đã vượt qua bài kiểm tra trong vòng nửa giờ.

Lai cho biết cô đã nộp đơn khiếu nại lên AA, viết rằng nhân viên dịch vụ khách hàng đầu tiên "rõ ràng có quan điểm chính trị rất mạnh mẽ". Bà bày tỏ lo ngại về số lượng người nộp đơn là người châu Á hoặc Đài Loan mà người phụ nữ này đã tương tác trong quá khứ. Lai mô tả hành vi của nhân viên là "không thể chấp nhận được" và "thực sự gây ảnh hưởng xấu". Bà nói thêm, "Đây là New Zealand, không phải Trung Quốc".

Julian Travaglia, Trưởng phòng Mạng lưới Trung tâm của AA, đã xin lỗi về trải nghiệm của Lai, ông cho biết "không đáp ứng được kỳ vọng cao về dịch vụ của chúng tôi". Cơ quan này tuyên bố rằng họ cam kết phục vụ "tất cả mọi người" và nhóm của họ đã cố gắng hết sức để xử lý đơn của Lai.

Theo Travaglia, nhân viên này đã bối rối về cách diễn đạt trên hộ chiếu của Lai, trong đó ghi "Cộng hòa Trung Hoa" và "Đài Loan". Ông giải thích rằng nhân viên này đã gọi đến Cơ quan Giao thông New Zealand để được hướng dẫn về cách tiến hành để tránh mắc bất kỳ lỗi nào.

Travaglia xác nhận rằng "không có hạn chế nào liên quan đến nơi sinh trong quy trình cấp phép của NZTA—Đài Loan là một lựa chọn hợp lệ". Ông nói thêm rằng công ty rất tiếc vì đơn đã không được xử lý "nhanh chóng và hiệu quả đối với cô Lai". Lai thừa nhận lời xin lỗi và nỗ lực của AA trong việc sửa chữa các thủ tục nhưng vẫn không hài lòng với sự kiện này. Cô nhấn mạnh rằng đứa con út của cô đã khóc vì "chưa bao giờ thấy bố mẹ căng thẳng như thế này".

⦿ ---- Australia: Một luật mới của Úc có hiệu lực hôm thứ Hai, bảo vệ người lao động khỏi bị chủ lao động liên lạc ngoài giờ làm việc qua điện thoại và email. Theo luật được gọi là "quyền ngắt kết nối", nhân viên có thể từ chối liên lạc khi làm việc trừ khi việc từ chối đó là "vô lý". Luật này nhằm hạn chế nhân viên liên lạc với chủ lao động qua Internet, vốn đã phát triển trong những năm qua.

Liên lạc phổ biến có nghĩa là thông qua phương tiện truyền thông xã hội và điện thoại di động sau khi được các chuyên gia về quyền của người lao động và nhân viên mô tả là "dây xích kỹ thuật số" đối với chủ lao động. Một số người phàn nàn rằng việc liên lạc liên tục đã khiến công việc không được trả lương trở nên phổ biến ở Úc.

Mặc dù luật mới không ngăn cản người sử dụng lao động liên lạc với nhân viên của họ sau giờ làm việc, nhưng luật này cho phép nhân viên có tùy chọn không trả lời mà không sợ bị trả thù. Các quan chức Úc cho biết các quốc gia ở Châu Âu và Châu Mỹ Latinh đã đưa các luật tương tự vào sách. Một công ty có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 64.000 đô la nếu vi phạm luật mới.

⦿ ---- Khí hậu nóng, làm chết tăng đều, chết nhiều kỷ lục là năm 2023. Có ít nhất 2.325 người đã tử vong vì nắng nóng vào năm ngoái, trong đó có những trường hợp tử vong do nắng nóng là nguyên nhân cơ bản và nguyên nhân góp phần. Đảo ngược xu hướng giảm trước đó, mùa hè nóng nực đã khiến số người Mỹ tử vong do nguyên nhân liên quan đến nhiệt tăng mạnh, dữ liệu mới cho thấy.

Khi xem xét dữ liệu tử vong của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ từ năm 1999 đến năm 2023, số ca tử vong do nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ đã giảm nhẹ nhưng đều đặn cho đến năm 2016. Sau thời điểm đó, các ngày liên quan đến nhiệt độ bắt đầu tăng mạnh cho đến năm 2023.

"Khi nhiệt độ tiếp tục tăng do biến đổi khí hậu, xu hướng gia tăng gần đây có khả năng sẽ tiếp tục", một nhóm do Jeffrey Howard dẫn đầu kết luận. Ông là phó giáo sư y tế công cộng tại Đại học Texas ở San Antonio. Theo CDC, tác động của nhiệt độ cực cao giết chết khoảng 1.220 người mỗi năm tại Hoa Kỳ, trong đó sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm là yếu tố gây tổn hại nhiều nhất đến cơ thể.

⦿ ---- Một cầu thủ bóng bầu dục trung học Alabama đã chết sau khi bị thương ở đầu trong trận mở màn mùa giải của đội mình vào tối thứ sáu, theo cha mẹ của cậu bé đã đưa tin trên mạng xã hội. Tiền vệ Caden Tellier, 16 tuổi của Trường Morgan T. Academy, đã qua đời vào thứ bảy sau khi bị thương ở não trong trận mở màn sân nhà của trường tư thục Selma vào tối thứ sáu, theo gia đình. "Cậu bé của chúng tôi, Caden Tellier, đã gặp Chúa Jesus trực tiếp", một bài đăng từ cha mẹ của cậu bé, Arsella Slagel Tellier và Jamie Tellier, cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

⦿ ---- Sở Cảnh sát Los Angeles đang tìm kiếm 3 cô gái trẻ mất tích tại một khu phố ở Los Angeles, tất cả đều dưới 16 tuổi và một trong số họ là mẹ của một bé sơ sinh cần dùng thuốc hàng ngày. Theo Cảnh sát Los Angeles, cô Amoria Brown, 14 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng với cô con gái 3 tuần tuổi Omoria Brown và chị dâu 15 tuổi Sanaii Brown tại khu nhà 5200 Huntington Drive ở khu phố El Sereno của Los Angeles.

Theo mô tả của chính quyền, Amoria là một cô gái da đen cao 5 feet 4 inch, nặng khoảng 140 pound và có mái tóc đen với đôi mắt nâu. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy là khi mặc một chiếc áo sơ mi nhiều màu, quần short xám và dép xăng đan xám. Con gái của cô, Omoria, là một đứa trẻ sơ sinh mắc bệnh tim và cần dùng thuốc hàng ngày, cảnh sát cho biết.

Sanaii, 15 tuổi, cao 5 feet 1 inch, nặng khoảng 150 pound và có mái tóc đen với đôi mắt nâu, theo cảnh sát. Không rõ lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy mặc gì. Cảnh sát Los Angeles cho biết các cô gái có thể đã đi đến khu vực sa mạc cao.

Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến nơi ở của Sanaii, Amoria và Omoria Brown được khuyến khích liên hệ với Thám tử J. Rider của Sở cảnh sát Los Angeles Hollenbeck bằng cách gọi số 213-479-2827. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911. Có thể gửi thông tin ẩn danh đến Cơ quan phòng chống tội phạm khu vực Los Angeles bằng cách gọi đến số 1-877-527-3247 hoặc truy cập www.lacrimestoppers.org

⦿ ---- Australia: Sang Van Huynh, người tài xế xe tải chạy qua đèn đỏ và tông vào hai học sinh bên ngoài một trường học ở Adelaide, khiến một em bị chấn thương sọ não, đã bị lệnh tòa phải phục vụ cộng đồng nhưng đã tránh được án tù. Sang Van Huynh, 61 tuổi, đã đâm vào hai học sinh 16 tuổi của Trường trung học Marryatville bằng xe tải của mình hồi tháng 3 năm ngoái và bây giờ phải đối mặt với Tòa án Quận Nam Úc để tuyên án.

Thẩm phán Paul Muscat cho biết Huynh đã lái xe qua vạch qua đường dành cho người đi bộ trên Đường Kensington 4 giây sau khi đèn chuyển sang đỏ và Huynh đã "không cảnh giác" một cách nghiêm trọng. Ông cho biết "ước mơ và nguyện vọng" của một trong những nạn nhân đã bị "tan vỡ" bởi những gì đã xảy ra và việc mô tả tội ác của Huynh là một "tai nạn" là không đúng.

Thẩm phán Muscat cho biết Huynh trước đây đã bị buộc tội lái xe không cẩn thận vào năm 1992, biển thủ vào năm 1995 và từ chối khai tên với cảnh sát vào năm 2007. Thẩm phán đã tuyên án Huynh — người đã nhận tội với hai tội danh gây thương tích nghiêm trọng do lái xe nguy hiểm — ba năm tù giam với thời hạn không ân xá là một năm sáu tháng. Bản án đã được hoãn lại sau khi Huynh chấp hành tốt cam kết trong hai năm.

Giấy phép lái xe của Huynh bị đình chỉ trong 11 năm và Huynh cũng bị yêu cầu phải phục vụ cộng đồng trong 240 giờ trong chín tháng. "Việc anh thừa nhận lái xe nguy hiểm tương đương với một tội nghiêm trọng với mức phạt tối đa cao và thời gian tước giấy phép lái xe kéo dài", Thẩm phán Muscat nói với Huynh.

⦿ ---- TIN VN: Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận 1 triệu USD, xe Mercedes từ Xuyên Việt Oil. Theo VTC News. Để được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, nữ giám đốc tặng ông Lê Đức Thọ hơn 1 triệu USD, xe Mercerdes S450. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Đưa – Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong vụ án, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị truy tố về 2 hành vi Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Với hành vi Nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil) quen biết Lê Đức Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm chủ tịch.

⦿ ---- TIN VN. Sẽ cưỡng chế công trình vi phạm ở chùa của ông Thích Chân Quang. Theo Báo Lao Động. Ngày 27.8, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Thắm - Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, địa phương đã ban hành quyết định cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại chùa Phật Quang trên địa bàn. "Quyết định thì đã ban hành và sẽ nghiêm túc thực hiện. Địa phương đang xây dựng kế hoạch để triển khai cưỡng chế các công trình vi phạm thời gian tới", ông Thắm nói. Trước đó, chùa Thiền Tôn Phật Quang (sau đổi thành chùa Phật Quang) do ông Thích Chân Quang (tên thật là Vương Tấn Việt) là trụ trì, đã bị cơ quan chức năng chỉ ra hàng loạt vi phạm về xây dựng và đất đai. Theo kết luận thanh tra do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành, toàn bộ diện tích đang sử dụng và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận của chùa Phật Quang đều là đất do nhà nước quản lý liên tục từ năm 1978. Trong khuôn viên chùa, có đến 36 công trình xây dựng, nhưng có đến 35 công trình không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt và các quyết định yêu cầu khắc phục, tháo dỡ... nhưng chùa không thực hiện.

⦿ ---- TIN VN. Bình Dương: Công nhân căng băng rôn đòi tiền công ty. Theo Báo Pháp Luật TPHCM. Các công nhân căng băng rôn để đòi tiền nợ vì nhiều tháng không được trả lương. Sáng 27-8, hàng chục công nhân có mặt trước Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ ĐĐH (công ty ĐĐH) căng băng rôn để đòi tiền nợ. Theo ghi nhận, sự việc xảy ra trước cổng công ty ĐĐH, nằm trên Quốc lộ 13, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Các công nhân căng băng rôn với dòng chữ: “Yêu cầu công ty ĐĐH trả số tiền nợ quá hạn hơn 4,7 tỉ đồng...”. Các công nhân này thuộc các đơn vị thi công cho nhiều dự án của công ty ĐĐH. Sau thời gian dài công ty ĐĐH không thanh toán tiền khiến các đơn vị thi công không có tiền thanh toán cho công nhân, dẫn đến việc công nhân bị nợ lương, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, đây là thời điểm bắt đầu năm học mới, các công nhân cần có tiền để trang trải việc học hành cho con cái. Đại diện một đơn vị thi công cho biết: "Đã quá hạn hơn 6 tháng nhưng phía công ty ĐĐH không thanh toán tiền cho chúng tôi với tổng số tiền khoảng hơn 4,7 tỉ đồng..."

⦿ ---- HỎI 1: Người lương dưới 50.000 USD/năm gặp khó khăn về tài chính và tiêu dùng?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Ngân hàng Mizuho Americas cho biết hôm thứ Hai rằng cuộc khảo sát người tiêu dùng vào tháng 8 của họ phát hiện ra rằng những người tiêu dùng có thu nhập thấp, những người kiếm được dưới 50.000 USD/năm và chiếm 22% tổng chi tiêu của hộ gia đình Hoa Kỳ, vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện đối với những người tiêu dùng ở nhóm thu nhập cao hơn. Ví dụ, nhóm thu nhập trung bình hoặc những người kiếm được từ 50.000 đến 100.000 USD/năm và chiếm 25% tổng chi tiêu của hộ gia đình, vẫn vững chắc về mặt tài chính và tiếp tục chi tiêu.

"Nhưng các con số cao đáng kinh ngạc báo cáo số dư tín dụng tăng cao và một số dấu hiệu cho thấy khả năng chi tiêu sẽ thắt chặt hơn vào cuối năm (nhà hàng, đồ điện tử và thậm chí là chăm sóc trẻ em/thú cưng); rủi ro có thể tăng lên do sự biến động của thị trường chứng khoán (hiệu ứng của cải) và sự không chắc chắn của mùa bầu cử (chính sách thuế, v.v.)", theo nhà phân tích John Baumgartner đã viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng. Những phát hiện này phù hợp với các bình luận từ thu nhập mới nhất của các nhà bán lẻ lớn, bao gồm Walmart Inc.và Target Corp. Cả hai công ty đều báo cáo rằng họ ngày càng thu hút được nhiều khách hàng giàu có hơn vì người mua sắm trở nên tiết kiệm hơn trong giai đoạn lạm phát cao hiện nay.

Chi tiết:

https://www.marketwatch.com/story/low-income-consumers-are-still-struggling-now-the-cracks-are-starting-to-show-for-higher-income-ones-survey-finds-82fecf17

⦿ ---- HỎI 2: Hầu hết (77%) người Mỹ vẫn không biết cách giúp đỡ nạn nhân dùng thuốc opioid quá liều?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Dịch nghiện opioid ở Hoa Kỳ đã gây ra một số lượng đáng kinh ngạc các ca tử vong do dùng thuốc quá liều, nhưng một cuộc khảo sát mới cho thấy hầu hết người Mỹ vẫn không biết cách giúp đỡ nạn nhân dùng thuốc quá liều. Theo kết quả khảo sát của Đại học tiểu bang Ohio, hơn 3 trong số 4 người (77%) cho biết họ sẽ không biết cách phản ứng nếu họ thấy ai đó dùng thuốc quá liều. Số ca tử vong do dùng thuốc quá liều đã tăng gấp bốn lần trong hai thập niên qua tại Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/26/Most-Americans-unsure-how-to-help-opioid-overdose-victim/6541724677284/

