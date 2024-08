Mưa lớn, ngập lụt nhiều tỉnh thành Việt Nam. Hình trên là ở Cao Bằng. (Photo YT)

.

- Thăm dò của Đại học Fairleigh Dickinson: bà Harris 50%, Trump 43%.

- Nhà thờ nổi giận vì Trump trở mặt để câu phiếu, tuyên bố ủng hộ phá thai.

- Bà Harris đã gây quỹ được 82 triệu USD trong đại hội đảng Dân chủ, thu tới 540 triệu USD trong tháng qua.

- Thăm dò YouGov về ý kiến dân Mỹ: Về nhiều mặt đời sống, bà Harris có điểm cao hơn Trump.

- Trump quảng bá cuốn hồi ký sắp ra mắt của vợ mình là Melania Trump trên mạng X

- Úc châu: Ít nhất 4 người bị thương vì bị đâm dao

- TQ sẽ bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" vì Mỹ ủng hộ nền độc lập của Đài Loan.

- Mỹ, Nam Hàn sẽ tập trận phi cơ, tàu chiến, quân TQLA, có tham gia của Biệt kích Hoàng gia Anh.

- Hezbollah xác nhận đã tấn công quy mô lớn vào Israel để đáp trả việc Israel giết chết chỉ huy Fuad Shukr của họ.

- Israel dội bom nhiều bệ phóng tên lửa của Hezbollah ở miền nam Lebanon, vài giờ sau cuộc tấn công phủ đầu.

- Pháp: bắt tỷ phú Pavel Durov (TGĐ mạng Telegram Messenger) tại Sân bay ngoại ô Paris

- Ukraine và Nga trao 115 tù binh và nhận về con số đó của nhau.

- Ông trùm công ty lính đánh thuê Nga Paladin kêu gọi lật đổ Putin để cứu nước Nga.

- Lithuania sẽ gửi 5.000 máy bay không người lái và phòng không đến Ukraine

- Ukraine bắn cháy 1 kho đạn Nga gần Voronezh Oblast nơi chứa hơn 5.000 tấn đạn và tên lửa

- Ukraine đã sử dụng tên lửa không người lái Palianytsia do Ukraine sản xuất để tấn công Nga

- Thánh chiến: Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm đâm dao tại Đức làm 3 người chết và 8 bị thương để trả thù cho dân Palestine bị Israel áp bức. Hung thủ tự nộp mình.

- Nhật Bản: dự kiến năm 2024 sẽ có khoảng 88.000 người chết đơn độc không ai biết trong thời gian dài

- TQ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương: 1 triệu người Hồi giáo bị giam sai luật để "dạy nghề" và đổi tên họ dân trong 630 ngôi làng thành tên người Hán

- Năm 2070: Người và thú sẽ chen chúc nhau trên 1/2 vùng đất địa cầu vì dân số tăng và vì biến đổi khí hậu

- Ngành đánh bắt cua tuyết của Alaska thê thảm: 10 tỷ con cua biến mất trong 3 năm vì hâm nóng địa cầu

- New York: 1 linh mục giả vờ quyên tiền từ thiện cho Lebanon, bị bắt vì xài riêng táo bạo 650.000 đô

- California: 1 cô xách mã tấu chém người, bị bắt.

- Quận Cam: du khách trên tàu Dana Wharf Sportfishing nhìn thấy hiện tượng đàn cá heo ít nhất 1.500 con phóng theo tàu

- Quận Cam: đi xe đạp, bị xe hơi đụng chết

- Quận San Diego: 2 lần gài bom nổ máy ATM để trộm tiền, Son Thanh Nguyen bị bắt

- TIN VN. Di dời 54.000 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà (Sài Gòn) năm 2025.

- TIN VN. Báo động sẽ có tai hại vì người nông dân ồ ạt chặt điều trồng sầu riêng.

- TIN VN. Nhiều tỉnh mưa lớn, ngập lụt, lở đất, nhà sập, người chết. Sài Gòn, Hà Nội, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng ngập nước.

- HỎI 1: WHO: thực phẩm ở siêu thị cho em bé 70% thiếu hàm lượng protein, 44% quá dư đường? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Các trường học sẽ không đóng cửa nếu dịch mpox lây lan ở Hoa Kỳ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Úc châu: Ít nhất bốn người đã bị thương trong một tai nạn xe hơi và một vụ đâm dao ở Sydney, theo chính quyền địa phương cho biết. Cảnh sát cho biết hai người đã bị thương trong vụ tai nạn, trong khi một người đàn ông dường như bị đâm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, anh ta đã bị bắt giữ, một cảnh sát đã bị thương trong quá trình bắt giữ. Giám đốc Cảnh sát New South Wales Yasmin Catley cho biết không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng, theo ABC News. Một cuộc điều tra của cảnh sát về vụ này đang được tiến hành.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về cuộc khủng hoảng Đài Loan với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan khi ông này đến thăm TQ vào tuần tới. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự định "đưa ra những yêu cầu nghiêm túc về vấn đề Đài Loan" và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc thay vì "ủng hộ nền độc lập của Đài Loan".

.

Bộ này cũng cho biết Bắc Kinh sẽ yêu cầu Hoa Kỳ "ngừng chính trị hóa và bảo mật hóa các vấn đề kinh tế và thương mại", bao gồm thuế quan, kiểm soát xuất cảng, đánh giá đầu tư và các lệnh trừng phạt đơn phương. "Hoa Kỳ nên hợp tác với Trung Quốc để gặp nhau ở giữa chừng và thực hiện nhiều biện pháp hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi nhân sự giữa hai nước", Bộ này cho biết.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Double Dragon vào thứ Hai, theo lực lượng Hải quân và Thủy quân Lục chiến Nam Hàn cho biết vào Chủ Nhật. Các cuộc tập trận quy mô lớn này sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 9 và bao gồm nhiều máy bay tác chiến và khoảng 40 tàu chiến, theo tuyên bố của Yonhap.

.

Các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Hàn hiện cũng đang tiến hành cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield thường niên, dự kiến ​​kết thúc vào thứ Năm. Cuộc tập trận Double Dragon cũng sẽ có sự tham gia của Lực lượng Biệt kích Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh.

.

⦿ ---- Hezbollah đã đưa ra tuyên bố vào Chủ Nhật xác nhận rằng họ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel để đáp trả việc Israel giết chết chỉ huy Fuad Shukr của họ. Nhóm này cho biết họ đã phóng "một số lượng lớn" máy bay không người lái và hơn 320 tên lửa vào 11 căn cứ quân sự ở Israel như một phần của "phản ứng ban đầu" của họ. Hezbollah cũng cho biết "các hoạt động quân sự của họ sẽ mất một thời gian để hoàn thành". Phương tiện truyền thông Israel vẫn chưa đưa tin về thiệt hại và thương vong đáng kể.

.

⦿ ---- Quân đội Israel đã tấn công vào nhiều bệ phóng tên lửa của Hezbollah ở miền nam Lebanon, vài giờ sau cuộc tấn công phủ đầu. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ đã bắn trúng các bệ phóng ở nhiều địa điểm để giải quyết mối đe dọa từ nhóm này. Israel đã chuẩn bị cho phản ứng tiềm tàng từ Hezbollah và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 48 giờ.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Lebanon vào sáng sớm Chủ Nhật để "tự vệ" trước một loạt tên lửa và rocket dự kiến ​​từ Hezbollah. Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari cảnh báo rằng Hezbollah có thể leo thang bằng cách phóng nhiều tên lửa hơn về phía các thành phố của Israel. Ông kêu gọi thường dân Lebanon gần các vị trí của Hezbollah sơ tán, nhấn mạnh nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn có thể ảnh hưởng đến cả hai quốc gia và khu vực. Israel vẫn trong tình trạng báo động cao khi tình hình diễn biến.

.

⦿ ---- Đức quốc: Cảnh sát Đức cho biết vào sáng Chủ Nhật rằng một người đàn ông 26 tuổi đã tự thú, tuyên bố là kẻ đứng sau vụ tấn công bằng dao chết người ở Solingen khiến ba người chết và tám người bị thương tại một lễ hội kỷ niệm 650 năm thành phố. Reuters đưa tin rằng anh ta là một người đàn ông Syria đến từ một ngôi nhà dành cho người tị nạn ở Solingen.

.

Cảnh sát Düsseldorf cho biết trong một tuyên bố chung với văn phòng công tố rằng người đàn ông này "tuyên bố rằng anh ta chịu trách nhiệm về vụ tấn công", đồng thời nói thêm rằng anh ta đã từng bị bắt trước đó, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. "Sự liên quan của người này đến tội ác hiện đang được điều tra chuyên sâu", theo AP.

.

Hôm thứ Bảy, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Islamic State) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng không cung cấp bằng chứng. Nhóm cực đoan này cho biết trên trang tin tức của mình rằng kẻ tấn công nhắm vào những người theo đạo Thiên chúa và anh ta đã thực hiện các vụ tấn công vào đêm thứ Sáu "để trả thù cho những người Hồi giáo ở Palestine và mọi nơi". Không thể xác minh độc lập tuyên bố đó.

.

Các quan chức trước đó đã nói rằng một cậu bé 15 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ biết về vụ tấn công đã lên kế hoạch và không thông báo cho chính quyền, nhưng cậu không phải là kẻ tấn công. Hai nhân chứng nữ nói với cảnh sát rằng họ nghe thấy cậu bé và một người lạ mặt nói về ý định trước vụ tấn công liên quan đến vụ đổ máu, các quan chức cho biết.

.

Mọi người đã báo cảnh sát ngay sau 9:30 tối giờ địa phương vào thứ Sáu rằng một người đàn ông đã tấn công nhiều người bằng dao tại quảng trường trung tâm của thành phố, Fronhof. Ba người thiệt mạng là hai người đàn ông 67 và 56 tuổi và một phụ nữ 56 tuổi, các nhà chức trách cho biết. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công dường như đã cố tình nhắm vào cổ họng của các nạn nhân.

.

Solingen, một thành phố có khoảng 160.000 cư dân gần các thành phố lớn hơn là Cologne và Düsseldorf, đã tổ chức "Lễ hội đa dạng" để kỷ niệm ngày thành lập. Lễ hội bắt đầu vào thứ Sáu và dự kiến ​​sẽ kéo dài đến Chủ Nhật, với một số sân khấu trên các phố trung tâm cung cấp các hoạt động như nhạc sống, biểu diễn văn nghệ cabaret và nhào lộn. Vụ tấn công xảy ra trước một sân khấu. Lễ hội đã bị hủy bỏ khi cảnh sát tìm kiếm manh mối.

.

⦿ ---- Pháp quốc: Theo truyền thông Pháp, Pavel Durov (Tổng giám đốc điều hành công ty mạng xã hội và tin nhắn Telegram Messenger) đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy tại Sân bay Le Bourget bên ngoài Paris. Chính quyền Pháp đã ban hành lệnh bắt giữ tỷ phú này do ông có liên quan đến cáo buộc Telegram tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp thông qua việc thiếu kiểm duyệt các thông tin trên mạng Telegram.

.

Durov đã bị bắt khi hạ cánh xuống sân bay trên một chiếc máy bay riêng. Theo báo cáo, trước đó ông đã tránh các sân bay của Pháp và các sân bay khác ở châu Âu sau khi lệnh bắt giữ được ban hành và hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao máy bay của ông hạ cánh xuống Paris. Theo TF1, một kênh truyền hình của Pháp, ông có khả năng sẽ phải đối mặt với lệnh tạm giam trước khi xét xử khi cuộc điều tra về Telegram vẫn đang tiếp tục. Pavel Durov dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa vào Chủ Nhật.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump 7 điểm trên toàn quốc trong một cuộc thăm dò mới, đánh dấu bước tiến mới nhất của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ khi cuộc tổng tuyển cử đang đến gần. Một cuộc khảo sát từ Đại học Fairleigh Dickinson, được công bố vào thứ Sáu tuần trước, cho thấy Harris dẫn trước Trump ở tỷ lệ Harris 50% so với Trump 43% trên toàn quốc, trong khi 7% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho người khác. Trump và Harris có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau đối với các cử tri trong đảng của họ, mỗi người đều có 95% sự ủng hộ từ những người ủng hộ đảng của họ, các cuộc thăm dò cho thấy.

.

Với những người độc lập không thiên về đảng nào, Harris vẫn dẫn trước Trump, nhưng với biên độ nhỏ hơn, Harris 38% so với Trump 33%, cuộc thăm dò cho thấy. Harris dẫn trước lớn trong số những người tự nhận là tự do, Harris 87% so với Trump 10%, cùng với những người cấp tiến, Harris 93% so với Trump 5% và những người ôn hòa, Harris 62% so với Trump 30%.

.

Trong khi đó, cựu tổng thống dẫn trước trong số những người bảo thủ là Trump 76% so với Harris 19% và những người bỏ phiếu cho MAGA thì Trump 95% so với Harris 4%.

.

Những người thăm dò ý kiến ​​lưu ý rằng chủng tộc hoặc giới tính đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự dẫn đầu của Harris. Khi cử tri được yêu cầu suy nghĩ về chủng tộc hoặc giới tính, thì sự dẫn đầu của Harris tăng lên đáng kể, trong khi sự ủng hộ dành cho bà và Trump hầu như ngang nhau khi họ không phải suy nghĩ về điều đó, họ cho biết.

.

Đây là cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tin tốt cho Harris, mặc dù một số nhà chiến lược chính trị cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về cuộc bầu cử vào tháng 11. Theo chỉ số thăm dò của Decision Desk HQ và The Hill, Harris đang dẫn trước Trump 3,6%.

.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 17 đến ngày 20/8 bằng cách sử dụng danh sách cử tri gồm 801 cử tri đã đăng ký trên toàn quốc. Nghiên cứu này được thực hiện bởi Braun Research và có sai số lấy mẫu đơn giản là cộng hoặc trừ 3,5 điểm phần trăm ở khoảng tin cậy 95%.

.

⦿ ---- Tiền như mưa. Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã gây quỹ được 82 triệu đô la trong đại hội đảng Dân chủ và đã thu về con số khổng lồ 540 triệu đô la kể từ khi bà tham gia cuộc đua giành chức tổng thống cách đây khoảng một tháng. Chủ tịch chiến dịch của Harris, Jen O’Malley Dillon, trong một bản ghi nhớ chia sẻ với các phóng viên hôm Chủ Nhật đã nhấn mạnh đến sự gia tăng các khoản quyên góp và tình nguyện viên từ đại hội tuần trước tại Chicago.

.

Chiến dịch đã chứng kiến ​​một giờ đồng hồ gây quỹ cơ sở tốt nhất cho đến nay ngay sau bài phát biểu chấp nhận của Harris vào thứ Năm. Một phần ba số tiền quyên góp trong tuần đại hội đến từ những người đóng góp lần đầu, theo O’Malley Dillon viết, với giáo viên và y tá là những nghề phổ biến nhất đối với các nhà tài trợ.

.

O’Malley Dillon cũng đã ca ngợi số lượng tình nguyện viên mà họ đã đăng ký, coi đó là dấu hiệu của sự nhiệt tình đối với ứng cử viên Harris. Chiến dịch đã đăng ký các cá nhân cho 200.000 ca làm việc tình nguyện mới kể từ khi đại hội bắt đầu. “Điểm mấu chốt: Đại hội là thời khắc thúc đẩy liên minh Harris-Walz trên khắp cả nước, tiếp thêm năng lượng và huy động cả các nhà tài trợ tình nguyện và cơ sở”, O’Malley Dillon viết.

.

⦿ ---- Nhà thờ nổi giận sau khi Trump trở mặt, tuyên bố ủng hộ phá thai. Donald Trump đã cố gắng tạo ra một giọng điệu mới về vấn đề phá thai trong tuần này, nói rằng Trump sẽ "tuyệt vời cho phụ nữ và quyền sinh sản của họ" — khiến những người ủng hộ chống phá thai thất vọng.

.

Cựu tổng thống đã nhắc đến cụm từ này trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Sáu, phản ánh nỗ lực điên cuồng của chiến dịch tranh cử của ông nhằm đổi lập trường trong cuộc đua chống lại Phó Tổng thống Kamala Harris và trình bày ôn hòa hơn về vấn đề phá thai, vấn đề đã gây khó khăn cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử kể từ khi hồ sơ "Roe vs. Wade" bị Tòa Tối Cao lật ngược vào năm 2022.

.

Đảng Dân chủ thường sử dụng cụm từ "quyền sinh sản" để thay thế cho phá thai nhưng cũng để chỉ rộng hơn đến một loạt các hoạt động y tế liên quan đến việc sinh con, chẳng hạn như kiểm soát sinh đẻ và thụ tinh trong ống nghiệm. Việc ủng hộ quyền sinh sản, khi được đảng Dân chủ nhắc đến, hầu như luôn có nghĩa là ủng hộ việc tiếp cận phá thai. Ngược lại, đảng Cộng hòa hiếm khi nói về phá thai theo cách đó và những người ủng hộ chống phá thai đã nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi lập trường của Trump.

.

Lila Rose, người sáng lập nhóm chống phá thai Live Action, phát biểu trên podcast của mình vào hôm thứ sáu, đã chỉ trích Trump vì cố gắng "lấy lòng những người ủng hộ phá thai" bằng cách sử dụng cụm từ này. Rose cho biết "Không chỉ không có nguyên tắc, mà còn không giúp ích gì cho chiến dịch tranh cử của Trump khi cố gắng tỏ ra giống một đảng viên Dân chủ ngay lúc này".

.

Kristan Hawkins, chủ tịch của Students for Life Action, cho biết trên X rằng bài đăng trên Truth Social đã "làm nhiều người trong phong trào ủng hộ sự sống khó chịu". Biên tập viên Philip Klein của National Review đã viết rằng, trong cuộc chiến chống phá thai, "có vẻ như Trump đang gia nhập phe đối lập".

.

Bài Trump đăng dổi giọng trên Truth Social được đưa ra sau một tuần mà đảng Dân chủ liên tục chỉ trích Trump về vấn đề phá thai tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, nơi có những câu chuyện về những người phụ nữ phải vật lộn để nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ trong thời kỳ hậu Roe. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm, Harris đã tìm cách liên kết trực tiếp các luật phá thai hạn chế của tiểu bang với cựu tổng thống, nói rằng các nạn nhân của hành vi hiếp dâm đang bị từ chối phá thai "vì Donald Trump".

.

Nhưng Trump cũng đã nhiều lần khiến những người ủng hộ chống phá thai thất vọng trong suốt chiến dịch của mình bằng cách từ chối tiến xa hơn trong việc hạn chế quyền tiếp cận phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tuần này, Trump cho biết ông sẽ không sử dụng Đạo luật Comstock để cấm chuyển phát thuốc phá thai qua đường bưu điện, điều mà những người ủng hộ chống phá thai đã thúc đẩy. Và đầu năm nay, ông đã chọn không kêu gọi lệnh cấm hoặc hạn chế phá thai trên toàn quốc như một số đảng viên Cộng hòa đã ủng hộ, thay vào đó, ông nói rằng vấn đề phá thai hợp pháp nên tiếp tục được quyết định ở cấp tiểu bang.

.

⦿ ---- Về nhiều mặt đời sống, bà Harris có điểm cao hơn Trump. Phó Tổng thống Harris đã thể hiện tốt trong một cuộc khảo sát gần đây tập trung vào các đặc điểm cá nhân như khả năng nấu ăn hoặc khiêu vũ, xếp hạng cao hơn cả Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump. Cuộc thăm dò của YouGov, được công bố vào thứ Bảy, đã yêu cầu những người trả lời cân nhắc các đặc điểm phi chính trị để xem cử tri nghĩ gì về Harris và Trump với tư cách là con người, không chỉ là chính trị gia.

.

Theo cuộc khảo sát, 50% người trả lời nghĩ rằng Harris - người được biết đến là một người sành ăn - sẽ giành chiến thắng trong một cuộc thi nấu ăn. Chỉ có 10% nghĩ rằng cựu tổng thống sẽ giành chiến thắng. Tương tự, 50% nghĩ rằng Harris có thể giành chiến thắng trong cuộc thi khiêu vũ với Trump, trong khi 14% nghĩ rằng Trump sẽ giành được vương miện. Các video lan truyền về cảnh Harris khiêu vũ đã lan truyền trực tuyến kể từ khi bà vươn lên dẫn đầu danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ sau khi Biden rút lui khỏi cuộc đua.

.

Theo cuộc khảo sát, cử tri nghĩ rằng Harris sẽ là người trông trẻ đáng tin cậy hơn và có gu thời trang tốt hơn. Họ cũng nghĩ rằng bà sẽ có nhiều khả năng giúp đỡ người lạ và nhớ ngày sinh nhật của mọi người hơn. Phó tổng thống, người đã trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ cho chức tổng thống vào đầu tuần này, cũng được xếp hạng cao hơn khi nói đến việc đưa ra lời khuyên về cách nuôi dạy con cái.

.

Bà Harris là mẹ kế của 2 người con đã trưởng thành của quý ông thứ hai Doug Emhoff, Cole và Ella. Trump có 5 người con từ ba cuộc hôn nhân, Donald Trump Jr., Ivanka, Eric, Tiffany và Barron. Trong quá trình vận động tranh cử, Harris đã nói đùa với người bạn đồng hành của mình là Thống đốc Tim Walz (D-Minn.) về khả năng chịu cay của ông. Những người trả lời cho biết họ nghĩ bà sẽ xử lý đồ ăn cay tốt hơn Trump.

.

Cựu tổng thống Trump chỉ xếp hạng cao hơn Harris ở bốn trong số 20 câu hỏi. Những người bỏ phiếu cho biết ông có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc thi đấu vật tay hoặc một ván bài poker. Những người trả lời cho biết ông cũng đạt điểm cao hơn trong việc đưa ra lời khuyên về tài chính và bắt chước giọng nói của người nổi tiếng.

.

Trong một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào tháng 6, những người bỏ phiếu cho biết Biden dễ gần và tử tế hơn Trump. Người đương nhiệm khi đó cũng được coi là có nhiều khả năng giúp đỡ người lạ và đưa ra lời khuyên tốt hơn về mối quan hệ. Cuộc khảo sát mới nhất của YouGov được tiến hành từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 8 với 1.143 người lớn và có biên độ sai số là 4%.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quảng bá cuốn hồi ký sắp ra mắt của vợ mình là Melania Trump trên mạng X, nơi tên cũ là Twitter, kêu gọi những người ủng hộ ông mua cuốn sách. Với tựa đề Melania, cuốn hồi ký được Trump mô tả là câu chuyện về "những thành tựu kinh doanh của vợ ông, cùng với những thách thức và chiến thắng mà bà đã trải qua kể từ khi còn nhỏ ở châu Âu".

.

Liên kết đặt hàng trước của cuốn sách đã được chia sẻ cùng với dòng tweet của ông. "Nếu bạn yêu cựu Đệ nhất phu nhân của chúng ta nhiều như tôi và đã sẵn sàng cho Sự thật, hãy mua cuốn sách mới của bà ngay bây giờ", Trump tuyên bố. Cuốn hồi ký của Melania Trump, phản ánh những trải nghiệm của bà với tư cách là Đệ nhất phu nhân cũng như cuộc sống thời thơ ấu của bà, sẽ được Skyhorse Publishing xuất bản vào mùa thu.

.

⦿ ---- Ukraine cho biết một lý do khiến họ xâm nhập vào tỉnh Kursk của Nga là để bắt giữ những người lính Nga để sau đó họ có thể trao đổi để đổi lấy các chiến binh Ukraine bị Nga bắt làm tù binh. Mục tiêu đó đã được hiện thực hóa lần đầu tiên vào thứ Bảy, khi Ukraine và Nga tổ chức trao đổi tù binh. Ukraine và Nga đã trả 115 tù binh và nhận về con số đó của nhau.

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng trên X rằng cuộc trao đổi này được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đàm phán, cũng như các cuộc trao đổi trước đó, theo AP. Nga và Ukraine hiện đã tổ chức 55 cuộc trao đổi kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022; đây là lần đầu tiên kể từ khi lực lượng Ukraine tiến vào Kursk vào ngày 6 tháng 8.

.

Bài đăng của Zelensky có kèm theo ảnh những người lính cạo trọc đầu, trông gầy gò và quấn cờ Ukraine. "Chúng tôi nhớ từng người một", tổng thống viết. "Chúng tôi đang tìm kiếm và nỗ lực hết sức để đưa tất cả mọi người trở về". Ukraine cho biết 115 quân nhân được Nga trao trả là lính nghĩa vụ, nhiều người bị bắt giữ ngay từ đầu cuộc xâm lược. Gần 50 người trong số họ đã bị lực lượng Nga bắt giữ tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Theo AP, Nga cho biết 115 binh sĩ mà Ukraine giao nộp đã bị bắt giữ ở khu vực Kursk.⦿ ---- Thêm một ông trùm công ty lính đánh thuê Nga kêu gọi lật đổ Putin để cứu nước Nga. Hơn một năm trước, Yevgeny Prigozhin, cựu đầu bếp của Putin và là người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner khét tiếng, đã phát động một cuộc đảo chính nhưng nhanh chóng thất bại. Nhưng điều đáng nói là quân đội và các cơ quan an ninh Nga không làm gì để ngăn chặn. Họ chỉ đứng nhìn — chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ trung thành với Putin.Mới tuần này, Georgy Zakrevsky, một giám đốc khác của một công ty quân sự tư nhân, đã kêu gọi người Nga loại bỏ "Putin vĩ đại". Zakrevsky, 53 tuổi, không phải là người theo chủ nghĩa tự do và không phải là người tốt. Y đã phục vụ trong KGB và quân đội Liên Xô, lấy bằng luật và "tham gia vào hoạt động bí mật, thông tin về hoạt động này bị cấm". Sau đó, y chuyển sang "tư vấn quân sự độc lập" và thành lập tổ chức lính đánh thuê Paladin.Công ty Paladin thật đáng sợ. Trang web riêng của công ty mô tả nhóm như sau: “Vài năm trước, không ai biết đến công ty quân sự tư nhân này. Bây giờ thì cả thế giới đều biết. Hãy để những kẻ nghiệp dư nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ giết người; quan điểm của họ không khiến chúng tôi quan tâm.”

Công ty Paladin đã tham chiến ở Congo, Lebanon và Ecuador; và hiện đang bảo vệ ba “mục tiêu chiến lược” và có hơn 250 lính đánh thuê. Với thành tích trong quá khứ và các chứng chỉ hiện tại của Zakrevsky, điều cuối cùng mà người ta mong đợi một kẻ tàn nhẫn như vậy sẽ làm là chống lại kẻ tàn nhẫn xuất sắc nhất của Nga, Putin vĩ đại.

.

Cặp đôi này nên là, và có lẽ đã từng là, đồng minh tự nhiên. Vì vậy, việc một người như Zakrevsky chỉ trích Putin trước công chúng không phải là chuyện dễ dàng. Zakrevsky hẳn phải điên tiết lắm và quan trọng hơn, y phải biết rằng y không phải là quân nhân Nga duy nhất đồng ý. Putin vĩ đại đã gần như phá hủy nước Nga.

.

⦿ ---- Lithuania sẽ gửi 5.000 máy bay không người lái và hệ thống phòng không đến Ukraine vào cuối mùa thu như một phần của viện trợ quân sự, theo lời Thủ tướng Ingrida Šimonite tuyên bố vào ngày 24 tháng 8 tại Kyiv. Thủ tướng Lithuania Ingrida Šimonite cho biết Lithuania sẽ chuyển 5.000 máy bay không người lái đến Ukraine vào cuối mùa thu như một phần của gói viện trợ mới.

.

Viện trợ, bao gồm 10 hệ thống phòng không tầm ngắn, thiết bị chống máy bay không người lái và đạn dược, dự kiến sẽ sớm được thực hiện. Lithuania cũng đang phân bổ 35 triệu euro cho các trạm radar và thiết bị rà phá bom mìn. Šimonite lưu ý rằng Lithuania cam kết chi 0,25% GDP hàng năm để hỗ trợ Ukraine.

.

⦿ ---- Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho đạn Nga gần Ostrogozhsk ở Voronezh Oblast vào ngày 24 tháng 8, theo dịch vụ báo chí HUR xác nhận. Theo tình báo Ukraine, một nhà kho do nhóm quân sự miền Tây của Nga ở Voronezh sử dụng chứa hơn 5.000 tấn đạn dược, bao gồm đạn pháo, đạn xe tăng, hộp tiếp đạn vũ khí nhỏ và tên lửa đất đối không.

.

Theo các nguồn tin của Ukraine, cơ sở này đã bị tấn công và phát nổ. Vào ngày 24 tháng 8, Aleksandr Gusev, thống đốc Voronezh Oblast, cho biết vụ nổ xảy ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mà ông cho là do các mảnh vỡ rơi xuống. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố vào ngày 24 tháng 8 rằng các lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa không người lái Palianytsia do Ukraine sản xuất lần đầu tiên chống lại các vị trí của Nga.

.

⦿ ---- Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa không người lái Palianytsia do Ukraine sản xuất để tấn công lực lượng Nga lần đầu tiên, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố vào ngày 24 tháng 8. Tổng thống Ukraine tuyên bố lần đầu tiên sử dụng thành công tên lửa không người lái Palianytsia mới, rằng nó đã tấn công kẻ thù một cách hiệu quả.

,

Ông nói thêm rằng Nga sẽ khó khăn trong việc xác định và chống lại những vũ khí mới này. Zelenskyy cũng lưu ý rằng Ukraine đang tăng nguồn cung cấp tên lửa sản xuất trong nước, giảm sự phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài.

.

⦿ ---- Chết đơn độc, không ai biết. Đó là số phận của nhiều người già Nhật Bản. Năm nay, chính phủ Nhật đã công bố số liệu chính thức đầu tiên về số ca tử vong đơn độc. Trong ba tháng đầu tiên, gần 22.000 người đã tử vong đơn độc và không được phát hiện trong thời gian dài. Hầu hết là người cao tuổi. Điều này có nghĩa là khoảng 88.000 người dự kiến sẽ tử vong đơn độc tại Nhật Bản trong năm nay.

.

Đây là một cuộc khủng hoảng sẽ ngày càng tồi tệ hơn — Nhật Bản là quốc gia có dân số già nhất thế giới, với hơn một trong 10 người trên 80 tuổi. Nhưng đây không chỉ là vấn đề dân số già. Đối với nhiều người, số ca tử vong đơn độc ở Nhật Bản phản ánh một xã hội đã mất đi ý thức cộng đồng; những người hàng xóm không còn quan tâm đến nhau nữa, trong khi nhiều cư dân chọn cách tự cô lập mình.

.

⦿ ---- Chính phủ Trung Quốc đã áp đặt 4,4 triệu năm tù giam cộng chung đối với người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương xa xôi về phía tây Hoa Lục, theo một báo cáo mới. Báo cáo có tiêu đề "Uyghur Race as the Enemy" (Chủng tộc Duy Ngô Nhĩ là kẻ thù) và được Chương trình nghiên cứu diệt chủng (Genocide Studies Program) của Trung tâm Yale Macmillan công bố, phát hiện ra rằng tỷ lệ giam giữ cao là một phần của "tội ác tàn bạo phân biệt chủng tộc" đang xảy ra ở Trung Quốc đối với các nhóm thiểu số Hồi giáo.

.

Báo cáo yêu cầu các chính phủ hành động khẩn cấp để ngăn chặn nạn diệt chủng và đảm bảo "khả năng tiếp tục tồn tại như một dân tộc của người Duy Ngô Nhĩ". Người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu là một nhóm dân tộc Hồi giáo, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, có nền văn hóa và ngôn ngữ khác biệt với nhóm dân tộc Hán chiếm đa số ở Trung Quốc. Từ năm 2017, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành "Cuộc chiến tranh nhân dân chống khủng bố", mà họ cho biết là nhằm mục đích dập tắt chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

.

Theo ước tính, ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo khác đã bị giam giữ sai luật trong các trại giam, mà Bắc Kinh cho biết là các trung tâm đào tạo nghề.

Tác giả chính của nghiên cứu, Rayhan Asat, một học giả luật tại Harvard và là thành viên cấp cao của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council).

.

Chính quyền pháp lý Tân Cương báo cáo rằng từ năm 2017 đến năm 2021, tổng cộng 540.826 cá nhân đã bị truy tố trong khu vực. Hãng thông tấn Associated Press trước đó đã đưa tin rằng chỉ riêng tại một quận ở trung tâm người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc, cứ 25 người thì có một người bị kết án tù vì các tội danh liên quan đến khủng bố.

.

Đầu năm nay, Tổ chức Human Rights Watch đã báo cáo rằng chính quyền Trung Quốc đã đổi tên khoảng 630 ngôi làng, xóa bỏ các tham chiếu văn hóa hoặc tôn giáo, trong nỗ lực xóa bỏ văn hóa Duy Ngô Nhĩ. Các nhà thờ Hồi giáo trên khắp Trung Quốc đã bị phá hủy hoặc thay đổi, bao gồm cả việc dỡ bỏ các tháp nhọn, như một phần trong chiến dịch "Hán hóa Hồi giáo" của chính quyền.

.

⦿ ---- Người và thú sẽ chen chúc nhau... Sự xen lẫn nhau giữa con người và động vật hoang dã được dự đoán sẽ tăng lên trên hơn một nửa số vùng đất trên toàn cầu vào năm 2070. Động lực chính của những thay đổi này là sự gia tăng dân số của con người. Đây là phát hiện chính của nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances.

.

Nghiên cứu cho thấy khi dân số con người tăng lên, con người và động vật sẽ chia sẻ những cảnh quan ngày càng đông đúc. Ví dụ, khi ngày càng nhiều người di chuyển vào rừng và các vùng nông nghiệp, sự đan xen giữa con người và động vật hoang dã sẽ tăng mạnh. Nó cũng sẽ tăng lên ở các khu vực thành thị khi mọi người chuyển đến các thành phố để tìm kiếm việc làm và cơ hội.

.

Động vật cũng đang di chuyển, chủ yếu là để ứng phó với biến đổi khí hậu, đang làm thay đổi phạm vi của chúng. Ở hầu hết các khu vực, sự phong phú về loài - số lượng các loài độc đáo hiện có - sẽ giảm khi động vật theo khí hậu ưa thích của chúng. Nhưng vì sự gia tăng dân số của con người đang tăng lên, vẫn sẽ có nhiều sự chồng chéo giữa con người và động vật hoang dã hơn trên hầu hết các vùng đất.

.

Châu Phi sẽ có tỷ lệ đất đai lớn nhất có sự chồng lấn giữa con người và động vật hoang dã ngày càng tăng (70,6%), tiếp theo là Nam Mỹ (66,5%). Ngược lại, Châu Âu sẽ có tỷ lệ đất đai lớn nhất có sự chồng lấn giữa con người và động vật hoang dã ngày càng giảm (21,4%).

.

⦿ ---- Ngành đánh bắt cua tuyết của Alaska đã đứng khựng lại trong năm 2022 sau khi loài cua này biến mất một cách đáng báo động, và hiện nay các nhà khoa học ngày càng tin rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân gây ra sự thay đổi sinh thái khiến chúng tuyệt chủng. Trong một nghiên cứu mới của Cơ quan National Oceanic and Atmospheric Administration phổ biến hôm thứ Tư, các nhà khoa học cho biết "sự chuyển dịch về phương Bắc" nhanh chóng - sự thay đổi từ điều kiện hệ sinh thái Bắc Cực sang cận Bắc Cực - có khả năng 98% là do con người gây ra.

.

Kết quả thật thảm khốc: khoảng 10 tỷ con cua đã biến mất trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021 và ngành ngư nghiệp này đã giảm từ giá trị 227 triệu đô la xuống không còn gì. Một đợt nắng nóng ở vùng biển Bering có thể đã đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của loài cua, và do không có đủ nguồn thức ăn để bù đắp, chúng đã chết đói, các nhà nghiên cứu cho biết trong một nghiên cứu trước đây.

.

⦿ ---- Một linh mục Công giáo thuộc dòng Francisco ở Thành phố New York bị cáo buộc đã chi 650.000 đô la cho phẫu thuật thẩm mỹ, ăn tối sang trọng và các chuyến đi đến Hamptons sau khi tuyên bố rằng ông đang giúp đỡ những người bị thương ở Lebanon. Linh mục Pawel 'Paul' Bielecki, đã bị Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York truy tố tội gian lận chuyển khoản và thư tín vào ngày 17 tháng 8.

.

Theo hồ sơ, Bielecki, được gọi là Cha Paul, đã lừa đảo các nạn nhân bằng cách "trình bày sai sự thật rằng ông là một bác sĩ y khoa điều hành các phòng khám y tế ở Beirut [thủ đô Lebanon]", trong khi kêu gọi quyên góp trên các chương trình phát thanh địa phương và các trang web gây quỹ cộng đồng cho các bệnh viện và xe cứu thương không tồn tại ở Lebanon. Dòng của vị linh mục này, Tỉnh dòng Province of St. Mary, đã giao nộp Linh mục này vào tháng 8/2023. Nếu bị kết tội, Cha Paul phải đối mặt với 40 năm tù.

.

⦿ ---- California: 1 cô xách mã tấu chém người, bị bắt. Một nữ cư dân Petaluma đã bị bắt vào thứ năm sau khi bị cáo buộc cố gắng tấn công một người hàng xóm bằng dao rựa. Người phụ nữ này bị cáo buộc đã trốn đến Novato và bị bắt tại đó. Phụ nữ 50 tuổi này bị cáo buộc đã tự trang bị cho mình một con dao rựa trên khu nhà 700 Marin Way ở Petaluma trước khi đuổi theo nạn nhân vào nhà anh ta ngay trước 4:30 giờ chiều. Nạn nhân đã cố thủ trong một căn phòng gần đó trong khi người phụ nữ kia chém vào lối vào và vào phòng. Sau đó, người phụ nữ này bị cáo buộc đã cố gắng tấn công người đàn ông bằng dao rựa.

.

Người phụ nữ này đã trốn khỏi phòng. Các cảnh sát tin rằng người đàn ông này đã trốn đến Novato và đã thông báo cho Sở cảnh sát Novato. Các cảnh sát đã tìm thấy xe của cô này ở đó và bắt giữ cô ta. Người phụ nữ này đã bị bắt và bị giam tại Nhà tù Quận Sonoma vì cáo buộc Tấn công bằng Vũ khí Chết người. Không có thương tích nào được báo cáo và vũ khí đã được thu hồi.

.

⦿ ---- Quận Cam: Những du khách trên tàu Dana Wharf Sportfishing and Whale Watching đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng ngoạn mục trong tuần này: một đàn cá heo thường đông vô số kể. "Chúng tôi đã nhìn thấy một đàn cá heo thường mõm dài (long-beaked common dolphin) gồm ít nhất 1.500 con trải dài gần một dặm đang lao về phía chúng tôi", Donna Kalez, Giám đốc điều hành của Dana Wharf, nói với báo Patch. "Thật sự là một cảnh tượng tuyệt vời — đặc biệt là đối với những người lần đầu tiên đi ngắm cá voi như chúng tôi". Đàn cá heo khổng lồ này được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía nam San Clemente. Theo Kalez, đàn cá heo này đang hướng về phía San Onofre khi đi qua tàu Dana Wharf.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Irvine đã chết hôm thứ năm, khoảng ba tuần sau khi anh ta va chạm với một xe hơi khi đang đi xe đạp đi biển. Cảnh sát Irvine cho biết trong một bản tin phát hành vào thứ bảy rằng vụ va chạm xảy ra vào thứ năm, ngày 1 tháng 8 lúc khoảng 1:18 giờ chiều. Người đàn ông, được xác định là Scott Andrew Morris, 61 tuổi, đang đi xe đạp về hướng bắc trên đường MacArthur ở làn rẽ phải của đường dốc lên I-405 thì đột nhiên anh ta rẽ trái.

.

Cảnh sát cho biết tay lái của anh ta đã va chạm với cửa bên phụ và gương của một chiếc Chevrolet Suburban. Morris, người không đội mũ bảo hiểm vào thời điểm đó, đã bị văng ra khỏi xe đạp. Anh ta đã được đưa ngay đến một bệnh viện địa phương với các vết thương ở đầu. Tài xế của chiếc xe ngoại ô đã ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Cảnh sát xác nhận Morris đã chết hôm thứ năm.

.

⦿ ---- Quận San Diego: Một người đàn ông ở Mira Mesa bị cáo buộc sử dụng thuốc nổ trong hai lần cố gắng không thành công để lấy tiền mặt từ các máy ATM đã bị bắt hôm thứ Sáu. Son Thanh Nguyen, 44 tuổi, bị cáo buộc sử dụng thiết bị nổ tự chế trong các lần cố gắng không thành công để lấy cắp tiền từ các máy ATM ở University City và Rancho Bernardo.

.

Các công tố cho biết nỗ lực đầu tiên được thực hiện ngay trước 3:30 sáng ngày 8 tháng 6 tại một máy ATM bên ngoài California Coast Credit Union trên đường Governor Drive. Nguyen đặt một thùng nhựa năm gallon có vòi gần máy ATM và cắm một ống PVC vào máy ATM. Một vụ nổ nhỏ đã xảy ra, nhưng Nguyen không thể lấy được tiền, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.

.

Vào ngày 28 tháng 6, ngay sau 2 giờ sáng, Nguyen bị cáo buộc đã thực hiện một nỗ lực khác tại một chi nhánh Ngân hàng First Citizen ở Rancho Bernardo, với kết quả tương tự. Đoạn phim giám sát đã được sử dụng để theo dõi nghi phạm và xe của anh ta.

.

Tại nhà của Nguyen, các điều tra viên đã tìm thấy các hóa chất và thiết bị được cho là dùng để chế tạo các thiết bị nổ và quần áo phù hợp với những gì đã mặc trong các nỗ lực, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết. Nguyen đã bị các đặc vụ FBI bắt hôm thứ sáu và dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu vào thứ hai.

.

⦿ ---- TIN VN. Di dời 54.000 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà (Sài Gòn) năm 2025. Báo Tiền Phong viết. Việc di dời 54.000 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà để thực hiện dự án trọng điểm của TPHCM trong việc đầu tư hạ tầng trường học, công viên vào năm 2025. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) rộng hơn 40ha, xây dựng từ trước năm 1975 với khoảng 54.000 ngôi mộ. Đây là một trong những công trình trọng điểm trên địa bàn cần di dời với mục tiêu đầu tư hạ tầng, trường học, công viên trên phần đất này vào năm 2025.

.

⦿ ---- TIN VN. Nhiều tỉnh mưa lớn, ngập lụt, lở đất, nhà sập, người chết. Báo Tuổi Trẻ viết: "Tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) xảy ra mưa lũ lớn khiến một người chết do bị lũ cuốn trôi, hai người bị thương do sạt ta luy dương gây sập đổ tường nhà."

.

Báo Môi Trường & Cuộc Sống viết: "Mưa lớn trong các ngày từ 22 đến 24/8 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Ước tính đã có 462 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 1.319,79 ha lúa và hoa màu bị ngập nước, rất may không có thiệt hại về người."

.

.

Báo Lao Động viết: "1.400 người tại 5 bản ở Điện Biên bị cô lập bởi mưa lũ. 5 bản thuộc xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đang bị cô lập tạm thời do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ 24 - 25.8."

.

VTC News viết: "Mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông, xe chết máy la liệt. Chiều tối 24/8, trận mưa lớn trút xuống các quận nội thành Hà Nội khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, hàng loạt xe chết máy giữa đường. Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, tại đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), vào khoảng 18h cùng ngày, nước ngập sâu khoảng 40-50 cm, hàng loạt phương tiện đi qua đây đều bị chết máy."

.



.

Báo Người Lao Động viết: "Đường phố TPHCM mênh mông nước sau trận mưa lớn chiều nay. Chiều 25-8, nhiều nơi tại TP HCM có mưa lớn. Ghi nhận của phóng viên, những quận như Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh... mưa xuất hiện từ khoảng 14 giờ. Các tuyến đường như Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích (quận Gò Vấp) nước lênh láng sau khi mưa trút xuống khoảng 15 phút. Công nhân Công ty Thoát nước đô thị TP HCM phải túc trực tại đây để vớt rác, ngăn không cho rắc chắn cống thoát nước."

.

⦿ ---- TIN VN. Hệ lụy khi người nông dân ồ ạt chặt điều trồng sầu riêng. Theo Báo Công An Nhân Dân. Ở một số địa phương đã xuất hiện tình trạng người dân chặt bỏ cây điều để trồng sầu riêng. Đây là một nghịch lý, vì do nguồn cung thiếu, Việt Nam phải chi gần 2,3 tỷ USD nhập khẩu hạt điều trong hơn 7 tháng qua. Và cũng không phải cây điều là loại cây duy nhất bị phá bỏ để trồng sầu riêng. Trước đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã từng cảnh báo tình trạng nông dân phá bỏ chanh leo, cà phê, hồ tiêu để trồng sầu riêng, bỏ qua những hệ lụy sau này. Hiện tượng ồ ạt đốn hạ, phá hàng ngàn hecta cà phê, hồ tiêu, điều... để chuyển đổi sang trồng sầu riêng là rất đáng lo ngại. Cảnh báo nguy cơ phá vỡ quy hoạch về diện tích trồng, về sản lượng và dễ làm mất cân đối cung cầu. Trong năm nay, đã 2 lần, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo tình trạng tại một số tỉnh phía Nam xuất hiện tình trạng ồ ạt phá bỏ cây cà phê, hồ tiêu để chuyển sang trồng sầu riêng. Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), việc tăng diện tích sầu riêng thiếu kiểm soát, không theo định hướng của các cơ quan chuyên môn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Trường hợp cung vượt quá cầu, và trồng tại những khu vực không phù hợp, người trồng sầu riêng rất dễ bị thiệt hại nghiêm trọng như những cơn sốt tiêu, cam sành đã xảy ra.

.

⦿ ---- HỎI 1: WHO: thực phẩm ở siêu thị cho em bé 70% thiếu hàm lượng protein, 44% quá dư đường?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng gần hai phần ba thực phẩm dành cho trẻ em được bán tại các siêu thị không đáp ứng các hướng dẫn về dinh dưỡng do Tổ chức Y tế Thế giới WHO thiết lập. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients, các nhà nghiên cứu đã phân tích 651 loại thực phẩm dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi và phát hiện ra 70% thực phẩm không đáp ứng các hướng dẫn của cơ quan này về hàm lượng protein.

.

Tiến sĩ Brian Sheets của Stamford Health cho biết với News 12 rằng protein đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ. "Vì xương, tóc, não, cơ và dây chằng của trẻ phát triển rất nhanh nên chúng phụ thuộc rất nhiều vào protein", Sheets cho biết. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng 44% thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi chứa quá nhiều đường.

Chi tiết:

https://bronx.news12.com/study-70-of-baby-food-does-not-meet-who-guidelines-for-protein

.

⦿ ---- HỎI 2: Các trường học sẽ không đóng cửa nếu dịch mpox lây lan ở Hoa Kỳ?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố mpox là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào tuần trước, nỗi sợ hãi quen thuộc về việc đóng cửa trường học đã lan truyền trên mạng xã hội, gây khó chịu cho nhiều sinh viên Hoa Kỳ, những người vẫn còn nhớ rất rõ lệnh phong tỏa do Covid năm 2020. Liệu các trường học có đóng cửa nếu nhánh I mpox lây lan ở Hoa Kỳ không? Câu trả lời tại thời điểm này là "hoàn toàn không", Tiến sĩ Carlos del Rio, giáo sư y khoa và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Emory ở Atlanta cho biết. Del Rio là một trong những người đầu tiên ủng hộ các biện pháp quyết liệt trong trường học, bao gồm cả việc đóng cửa, vào năm 2020 khi vi khuẩn corona lây lan.

.

"Cách tiếp cận loại vi-rút này", ông nói về mpox, "rất khác". Đó là vì các chuyên gia biết nhiều hơn về mpox so với những gì họ biết về Covid vào đầu năm 2020, khi Covid còn mới đối với khoa học. Mặt khác, Mpox đã được nghiên cứu trong nhiều thập niên. “Nó không lây qua không khí,” Taylor nói, đồng thời nói thêm rằng không có bằng chứng nào cho thấy virus mpox đang đột biến hoặc lây lan theo cách khiến trường học phải đóng cửa. “Dựa trên khoa học, tôi chỉ không tin rằng điều đó sẽ xảy ra.”

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/no-plans-close-schools-event-225305590.html

.

.