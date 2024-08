- TT Biden nói ở Đại hội: cuộc chiến giành lấy linh hồn của nước Mỹ đang diễn ra, hãy tin vào một nước Mỹ nơi mọi người đều có cơ hội công bằng và lòng căm thù "không có nơi trú ẩn an toàn". Biden: Trump chưa xây dựng được thứ gì, trong khi tôi liên tục xây đường sá, cầu cống và cảng biển.

TT Biden nói ở Đại hội: cuộc chiến giành lấy linh hồn của nước Mỹ đang diễn ra, hãy tin vào một nước Mỹ nơi mọi người đều có cơ hội công bằng và lòng căm thù "không có nơi trú ẩn an toàn". (Photo YT)

- Nhiều nhà lãnh đạo và quan chức Cộng hòa sẽ phát biểu tại Đại hội Dân Chủ, nói vì sao họ sẽ bỏ phiếu cho bà Harris

- Bà Harris đang công bố nghị trình khổng lồ, sẽ cần chiếm thêm đa số lưỡng viện để Cộng Hòa khỏi phá nổi

- TT Biden: không ai tác động đến quyết định rút lui khỏi cuộc đua tái tranh cử của ông

- Nhân viên xã hội người Mỹ Ashley Biden (con út TT Biden) giới thiệu bố: năm 2020 cha tôi thắng Trump, và biết năm 2024 bà Harris sẽ thắng Trump

- Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden: đảng Dân chủ "không thể để thua" và ca ngợi bà Harris sẽ cứu nền dân chủ Mỹ

- Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez: Trump chỉ vì quyền lợi Trump, sẵn sàng bán đứng Hoa Kỳ với giá 1 đôla, trong khi bà Harris đấu tranh vì người dân, đòi ngừng bắn ở Gaza và đưa con tin trở về nhà.

- Trump viết trên Truth Social, gọi bà Harris là "đồng chí Harris," rằng bà Harris "sẽ không tranh luận trên FoxNews"

- Bà Hillary Clinton: Trump đã "làm nên lịch sử" khi trở thành người đầu tiên tranh cử tổng thống với 34 bản án đại hình; ca ngợi Biden "khôi phục lại phẩm giá cho Bạch Ốc".

- Trump: sẽ chấp nhận kết quả bầu cử 2024 nếu nó "công bằng và tự do".

- Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer: TT Biden từ bỏ cuộc đua giành chức tổng thống là để ngăn Trump chiến thắng

- Biểu tình, 4 người bị cảnh sát Chicago bắt

- Trump: nếu thắng cử, ông sẽ mời tỷ phú Elon Musk giữ chức Bộ Trưởng hay cố vấn nếu Musk chịu

- Bà Harris dự tính đề cử Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Gary Gensler làm Bộ trưởng Tài chính

- Nhóm biểu tình hy vọng 20.000 người tham dự, nhưng chỉ có từ 3.000 đến 6.000 người có mặt biểu tình.

- Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro (gốc Do Thái): ông không được bà Harris chọn làm Phó không phải vì chuyện Do Thái

- Dân chủ chi 27 triệu đô cho các quảng cáo nhắm vào các ghế trong Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm giữ.

- Bà Harris đề xuất tăng thuế suất doanh nghiệp lên 28%

- Dân Chủ chiếu đèn về Trump và Vance lên tháp Trump Tower nói đây là "Tổng hành dinh dự án 2025"

- Trump chỉ trích bà Harris đã ưu tiên lợi ích nước ngoài hơn việc làm của người Mỹ. Trump hứa tạo ra hàng triệu việc làm. Thực tế, Trump ưu tiên cho quyền lợi Trump, trong 4 năm làm tổng thống đã đi chơi golf cứ mỗi 5,6 ngày.

- Cổ phiếu của Trump Media giảm 2,32%, thấp kỷ lục kể từ giữa tháng 4.

- Ca sĩ Taylor Swift chưa ủng hộ Trump hay bà Harris, nhưng Trump đã phóng lời cảm ơn cô Swift lên mạng

- Trump lặp lại lời hứa: sẽ áp thuế quan hàng nhập cảng vì đó là "thuế đối với một quốc gia nước ngoài"

- Phong trào Quốc gia Không cam kết (xin ngưng bắn Gaza) xin nói chuyện trong Đại Hội Dân Chủ DNC (chưa có trả lời)

- Cựu thẩm phán liên bang J. Michael Luttig (bảo thủ lâu năm): không đồng ý chính sách Dân Chủ, nhưng cần bầu cho bà Harris để bà "bảo vệ nền Dân chủ, Hiến pháp và Pháp quyền của Mỹ"

- Tesla sẽ phải đối mặt với mức thuế thấp nhất của Ủy ban châu Âu đối với xe điện sản xuất tại TQ

- TQ yêu cầu Mỹ đừng dính vào chuyện Biển Đông giữa TQ và Philippines

- 1 lính Bắc Hàn vượt rào, đào tỵ sang Nam Hàn

- Nga: đã chiếm được thị trấn quan trọng New York ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

- Czech: có nguồn tài trợ bổ sung để cung cấp cho Ukraine "đạn dược cỡ lớn rất cần thiết" từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

- Không quân Ukraine phá hủy tổng cộng 28 mục tiêu trên không do Nga phóng vào Ukraine.

- Nga: lực lượng Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ 3 ở khu vực Kursk của Nga.

- Chết bí ẩn. Vận động viên Olympic năm lần Daniela Larreal Chirinos chết tại nhà riêng ở Las Vegas

- Nam Hàn bán vũ khí tăng tốc, sẽ xuất cảng tới 20 tỷ đô trong năm nay

- Bộ trưởng Bộ Giao Thông Đài Loan từ chức, sau khi lộ tin về mối tình ngoài luồng kéo dài suốt 10 năm.

- Ông trùm công nghệ người Anh Mike Lynch và 5 người khác đã mất tích sau khi siêu du thuyền bị bão nhận chìm

- Canada đình công, chợ búa Mỹ ảnh hưởng.

- 10 vùng ngoại ô an toàn nhất: 1. Lehi, UT; 2. Bethesda, MD; 3. Layton, UT; 4. Rockville, MD; 5. Great Falls, VA; 6. Dacula, GA; 7. Buford, GA; 8. Elmhurst, IL; 9. Oak Brook, IL; 10. Edgewater, NJ.

- 10 ngoại ô kém an toàn nhất: 351. Capitola, CA; 352. Largo, FL; 353. Plymouth, MA; 354. DeLand, FL; 355. Senatobia, MS; 356. Asheboro, NC; 357. Petersburg, VA; 358. Scottsburg, IN; 359. Lumberton, NC; 360. Bernalillo, NM.

- Thịt gia súc và thịt gia cầm Myanmar nhập vào Mỹ phải bị tiêu hủy ngay

- Hãng xe General Motors sẽ sa thải hơn 1.000 nhân viên hưởng lương

- Ngôi sao Hollywood hối thúc quý bà khám ngực thường niên, tự kể nhờ khám ngực, biết ung thư sớm

- Mùa mua sắm cho năm học mới: 31% phụ huynh sẽ mắc nợ tín dụng

- Quận Los Angeles: bị kêu án hơn 7 năm tù vì trộm thư, lấy chi phiếu, lấy hơn 2,7 triệu đô la

- Texas: UPS điều tra vụ 1 tài xế giao hàng ngất xỉu khi lái xe vì nắng nóng

- London: Nam Nguyen đã bị kêu án tù 17 năm vì đã giam, bạo lực 1 phụ nữ suốt 10 ngày trong phòng

- TIN VN. Phát hiện hàng trăm ngàn quyển sách giáo khoa giả, chọn nơi "hẻo lánh" sản xuất.

- HỎI 1: Tùy nơi bạn cư ngụ, có thể bạn đang bị mất trí nhẹ, nhưng chưa được chẩn đoán? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tới 84% người nuôi chó cưng tại Mỹ nghĩ rằng chó cũng tương đương như con trong gia đình? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-20/8/2024) ⦿ ---- Tesla sẽ phải đối mặt với mức thuế thấp nhất của Ủy ban châu Âu đối với xe điện nhập cảng (EV) được sản xuất tại Trung Quốc, với mức thuế 9%, giảm so với mức dự kiến ​​ban đầu là 20,8%, mức thuế suất được khối này đề xuất hôm thứ Ba.

SAIC Motor, nhà sản xuất xe MG, cùng với Geely, công ty mẹ của Volvo Car AB, và BYD sẽ phải đối mặt với mức thuế lần lượt là 36,3%, 19,3% và 17%. Các công ty hợp tác khác sẽ phải chịu mức thuế 21,3%, trong khi tất cả các công ty không hợp tác khác sẽ phải đối mặt với mức thuế 36,3%. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Liên Âu áp dụng mức thuế bổ sung đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất để đáp trả một cuộc điều tra tiết lộ "việc trợ cấp không công bằng" của nhà nước Trung Quốc đối với các ngành công nghiệp châu Âu.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ "không phải là một bên" trong tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines và rằng Hoa Kỳ không nên can thiệp vào vấn đề song phương này. Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ đã phản ứng trước vụ va chạm giữa tàu tuần duyên Trung Quốc và Philippines, lên án "hành động liều lĩnh" của Trung Quốc và cáo buộc TQ cố tình gây ra vụ va chạm.

Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng Hiệp ước phòng thủ chung Hoa Kỳ-Philippines năm 1951 "mở rộng sang các cuộc tấn công vũ trang vào lực lượng vũ trang, tàu công cộng hoặc máy bay của Philippines" ở Biển Đông. Tuy nhiên, Mao cho biết Washington không nên sử dụng hiệp ước này làm "cái cớ để xâm phạm chủ quyền và quyền của Trung Quốc ở Biển Đông" và kêu gọi nước này "kiềm chế không làm mất ổn định khu vực bằng cách làm trầm trọng thêm căng thẳng".

⦿ ---- Một nguồn tin quân sự cho biết một người lính Bắc Hàn đã đào tỵ sang Nam Hàn vào sáng sớm thứ Ba, sau khi vượt qua biên giới liên Triều, theo như Yonhap trích dẫn. Người lính này được cho là một trung sĩ tham mưu đã đến miền Nam trong lãnh thổ do Sư đoàn 22 giám sát, hoạt động tại quận Goseong thuộc tỉnh Gangwon, gần biên giới với miền Bắc.

Theo Yonhap, đây là người đào tỵ thứ hai của Bắc Hàn trong vòng hai tuần, sau một người dân đã vượt qua cửa sông Hàn, nơi tạo thành ranh giới giữa miền Bắc và miền Nam ở phía đông bắc bán đảo Triều Tiên.

⦿ ---- Một số nhà lãnh đạo và quan chức Cộng hòa sẽ có bài phát biểu tại Đại hội Dân Chủ tuần này về lý do họ ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Harris, theo một viên chức chiến dịch cho biết. Họ bao gồm Thị trưởng thị trấn Mesa của tiểu bang Arizona, John Giles; cựu Phó Thống đốc Georgia Geoff Duncan; cựu thư ký báo chí Bạch Ốc của Trump Stephanie Grisham; và một cựu quan chức an ninh quốc gia Bạch Ốc của Trump, Olivia Troye.

Đại Hội cũng sẽ có sự tham gia của những người Cộng hòa hàng ngày, bao gồm một video từ cựu hoạt động gia MAGA Rich Logis và bài phát biểu của Kyle Sweetser, một người Cộng hòa đến từ Alabama.

Chiến dịch của Harris đã phát động nỗ lực tổ chức cơ sở "Những người Cộng hòa vì Harris" trong tháng này nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận với hàng triệu cử tri Cộng hòa phản đối các chính sách và lời lẽ kích động của Trump. Một viên chức chiến dịch cho biết chương trình này bao gồm các nỗ lực tổ chức tại chỗ và phương tiện truyền thông trả phí nhằm tiếp cận và huy động cử tri Cộng hòa.

“Tuần này, hàng triệu người Cộng hòa và độc lập đã từ chối Donald Trump sẽ thấy rằng có một vị trí dành cho họ trong liên minh Harris-Walz,” Austin Weatherford, giám đốc tham gia của Đảng Cộng hòa toàn quốc cho chiến dịch Harris, cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ đưa những người Cộng hòa yêu nước lên hàng đầu trong chương trình đại hội của chúng tôi để giải thích, theo lời của họ, lý do tại sao họ đặt đất nước lên hàng đầu để từ chối Trump và để ủng hộ Phó Tổng thống Harris.”

⦿ ---- Bà Kamala Harris đang từ từ công bố chương trình nghị sự chính sách cho năm sau nếu bà thắng cử tổng thống. Cuộc tranh luận sau đó đang làm nổi bật một động lực quan trọng: Bà sẽ cần đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội để nhiều tham vọng lớn nhất của bà có cơ hội chiến đấu.

Có rất ít điều trong chương trình nghị sự của Harris có thể đạt được thông qua sắc lệnh hành pháp — và bất kỳ nỗ lực nào cũng có khả năng bị ràng buộc tại tòa án. Và đảng Cộng hòa đã báo hiệu rằng nếu họ kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện dưới thời tổng thống Harris, các kế hoạch ban đầu của bà sẽ chết yểu ngay khi bắt đầu.

"Điều chúng ta thực sự cần làm là giành chiến thắng trong cuộc chiến ba bên", Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse, D-R.I., cho biết tại một cuộc gây quỹ gần đây với Walz. "Bởi vì nếu Tổng thống Harris phải đối đầu với những kẻ điên cuồng MAGA tại Hạ viện hoặc những kẻ phá hoại tại Thượng viện, thì đó sẽ là một nhiệm kỳ tổng thống Harris rất khác. Chúng ta cần giành chiến thắng trong cuộc chiến ba phía". Nghĩa là, bà Harris thắng Bạch Ốc, Dẩng Dân Chủ cần chiếm đa số cả Hạ và Thượng Viện.

Đó là một nhiệm vụ khó khăn: Đảng Dân chủ có đa số 51 ghế tại Thượng viện, nhưng đảng này sẽ mất một ghế ở West Virginia, và các thượng nghị sĩ Dân chủ đang bị kẹt trong các chiến dịch tái tranh cử khó khăn tại hai tiểu bang thân Trump nữa là Montana và Ohio. Tại Hạ viện, Đảng Dân chủ cần giành được thêm 4 ghế để nắm quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, Harris có thể làm được rất nhiều điều với đa số của Đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện, ngay cả khi chỉ chiếm một số ghế rất nhỏ, vì các quy tắc của Thượng viện có nghĩa là các chính sách liên quan đến chi tiêu và thuế có thể bỏ qua quy tắc cản trở 60 phiếu.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố hôm thứ Ba rằng "không ai" tác động đến quyết định rút lui khỏi cuộc đua tái tranh cử của ông, dẫn đến việc Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ cho vị trí cao nhất tại Bạch Ốc.

Phát biểu với các phóng viên sau khi rời khỏi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC) và lên chuyên cơ Air Force One, Biden khẳng định rằng "không ai biết" về quyết định của ông và ông không nói chuyện với bất kỳ ai về điều đó, bao gồm cả cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

"Trong phạm vi mà đảng nghĩ rằng họ sẽ mất ghế Thượng viện hoặc ghế Hạ viện, thì đó sẽ là chủ đề mà bạn phải đề cập đến trong toàn bộ phần còn lại của chiến dịch, và điều đó không đáng", tổng thống giải thích. Trong lần xuất hiện tại DNC, Biden cho biết "tất cả những lời bàn tán về việc tôi nổi giận với tất cả những người nói rằng tôi nên từ chức là không đúng sự thật".

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phát biểu trong bài phát biểu của mình vào Ngày đầu của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) rằng mặc dù ông "yêu" công việc Tổng Thống của mình, nhưng ông "yêu đất nước hơn". Ông Biden nhấn mạnh: "Và tất cả những lời bàn tán về việc tôi tức giận với tất cả những người nói rằng tôi nên từ chức là không đúng sự thật."

Ông kêu gọi những người tại DNC hãy bỏ phiếu, nói rằng đảng Dân chủ cần phải "đánh bại Donald Trump". Biden nói thêm, "Kamala và Tim sẽ bảo vệ An sinh xã hội và Medicare", trong khi nhấn mạnh rằng Trump sẽ làm điều ngược lại:

TT Biden

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin "nghĩ rằng ông ấy sẽ chiếm Ukraine trong ba ngày". Nhưng "Ba năm sau, Ukraine vẫn còn tự do", Biden nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. "Khi tôi nhậm chức, quan niệm thông thường là Trung Quốc chắc chắn sẽ vượt qua Hoa Kỳ", ông tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng "không ai nói như vậy nữa".

Ông cũng đề cập đến cuộc chiến giữa Israel và Hamas, hứa sẽ "tiếp tục nỗ lực đưa con tin về nhà và chấm dứt chiến tranh ở Gaza", qua đó mang lại "hòa bình và an ninh" cho Trung Đông. "Vài ngày trước, tôi đã đưa ra một đề xuất đưa chúng ta đến gần hơn" với một thỏa thuận ngừng bắn "so với những gì chúng ta đã làm kể từ ngày 7 tháng 10", Biden cho biết.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông Trump không thực hiện được lời hứa về cơ sở hạ tầng của mình. Trong bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC), Biden chỉ ra rằng Trump đã cam kết đầu tư vào cơ sở hạ tầng của quốc gia "mỗi tuần", nhưng không đạt được tiến triển đáng kể trong nhiệm kỳ bốn năm của mình.

"Trump chưa bao giờ xây dựng bất cứ thứ gì", Biden nói, đồng thời nói thêm rằng chính quyền của Biden đã đạt được tiến triển trong các dự án như đường sá, cầu cống và cảng biển. Bình luận của Biden đáng chú ý vì chúng dường như ám chỉ đến trọng tâm chiến dịch trước đây của Trump là "xây dựng bức tường" ở biên giới phía nam của quốc gia. Sáng kiến ​​này, bất chấp những lời hứa mạnh mẽ của Trump, đã gặp phải những thách thức và sự chậm trễ đáng kể.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bắt đầu bài phát biểu của mình vào Ngày 1 của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sau khi ông được chào đón bằng khoảng năm phút vỗ tay bằng cách nhấn mạnh rằng "Nền dân chủ phải được bảo vệ". Biden nói, "Nền dân chủ đã chiến thắng, đã thực hiện", đồng thời nói thêm rằng "những quyết định mà chúng ta đưa ra hiện nay sẽ quyết định số phận của quốc gia chúng ta và thế giới trong nhiều thập niên tới".

Ông tiếp tục nói rằng một "cuộc chiến giành lấy linh hồn của nước Mỹ" đang diễn ra. Biden lưu ý rằng ông đã ra tranh cử với "niềm tin sâu sắc vào một nước Mỹ nơi mọi người đều có cơ hội công bằng" và lòng căm thù "không có nơi trú ẩn an toàn".

⦿ ---- Nhân viên xã hội người Mỹ Ashley Biden đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng để giới thiệu cha cô, Tổng thống Joe Biden, tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC) đêm Thứ Hai. Trong bài phát biểu của mình, Ashley gọi cha cô là "ông bố OG girl" (OC viết tắt tiếng lóng original gangsta, dùng trong nhạc rap là ngoại hạng, thượng thừa) và ca ngợi sự tôn trọng của ông dành cho phụ nữ.

"Năm 2020, cha tôi đã chọn Kamala Harris để đánh bại Donald Trump và ông biết rằng vào năm 2024, bà Harris sẽ lại đánh bại Donald Trump", đứa con út của tổng thống cho biết, đồng thời kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu cho Harris vào tháng 11. Ashley đã tránh xa sự chú ý so với anh chị em của mình, Hunter và người anh quá cố Beau Biden.

⦿ ---- Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden đã lên sân khấu vào Ngày 1 của Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ để nhấn mạnh rằng đảng Dân chủ "không thể để thua". Bà Jill tiếp tục ca ngợi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. "Joe và tôi biết Kamala, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến ​​lòng dũng cảm, sự quyết tâm và khả năng lãnh đạo của bà".

"Tương lai của đất nước chúng ta nằm trong tay những người trong căn phòng này", Jill nói. "Chúng ta sẽ chiến đấu và chúng ta sẽ chiến thắng", bà kết luận, trong tiếng vỗ tay tán thưởng.

⦿ ---- Dân Biểu Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) đã chỉ trích cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong bài phát biểu của bà tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC). Bà chỉ trích cựu nguyên thủ quốc gia, cáo buộc Trump ưu tiên lợi ích tài chính của bản thân hơn phúc lợi của quốc gia và tuyên bố Trump sẽ "bán đất nước này với giá một đô la" để mang lại lợi ích cho bản thân và những người bạn Phố Wall Street (ám cỉ thị trường chứng khoán) của ông.

Ocasio-Cortez đã đối chiếu sự tập trung của Trump vào những người giàu có với một tổng thống tiềm năng như Kamala Harris, người mà bà tin rằng thực sự đại diện cho tầng lớp trung lưu. AOC kêu gọi ủng hộ một ứng cử viên cam kết đấu tranh vì người dân, bao gồm các nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza và đưa con tin trở về nhà. "Sự thật là Don [Trump] — Bạn không thể yêu đất nước này nếu bạn chỉ đấu tranh cho những người giàu có và doanh nghiệp lớn", Dân Biểu AOC kết luận.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viết trên trang Truth Social của Trump rằng đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 là Phó Tổng thống Kamala Harris "sẽ không tham gia Cuộc tranh luận trên FoxNews vào ngày 4 tháng 9".

Dùng chữ xưng hô của người cộng sản, Trump gọi ứng cử viên của đảng Dân chủ là "Đồng chí Harris" (Comrade Harris) và nói thêm rằng ông "không ngạc nhiên về diễn biến này" vì ông tin rằng bà sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ lập trường chính trị của mình. Ông cũng cáo buộc Harris "thay đổi quan điểm hoàn toàn về mọi thứ mà bà từng tin tưởng", trích dẫn những bình luận của bà về việc phản đối hoạt động khai thác khí đá phiến ở Pennsylvania và các chính sách nhập cư của bà.

"Thay vì cuộc tranh luận vào ngày 4 tháng 9, tôi đã đồng ý tham gia Tele-Town Hall, do Sean Hannity dẫn chương trình, cho Fox", Trump viết. Mặt khác, bà Harris đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận với Trump trên ABC News vào tháng 10.

⦿ ---- Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu của bà tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC). Bà nhấn mạnh rằng ông Trump đã "làm nên lịch sử" khi trở thành người đầu tiên tranh cử tổng thống với 34 bản án trọng tội, trái ngược với thành tích chưa từng có này của Phó Tổng thống Kamala Harris. Cựu đệ nhất phu nhân cũng ca ngợi Tổng thống Joe Biden, gọi ông là "nhà vô địch của nền dân chủ" đã "khôi phục lại phẩm giá và sự đàng hoàng cho Bạch Ốc".

Clinton kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách kêu gọi ủng hộ Harris và người bạn đồng hành của bà, Tim Walz, trong cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời suy ngẫm về khoảnh khắc bà chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ. "Tương lai đã ở đây", bà Clinton nói.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói chuyện với CBS News rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2024 nếu nó "công bằng và tự do". Ông Trump nhấn mạnh rằng công bằng có nghĩa là các phiếu bầu được "tính đúng" mà không có gian lận, thay đổi luật lệ hoặc bỏ phiếu, so sánh cam kết của ông trong việc tôn trọng kết quả với niềm tin của ông vào sự công bằng.

Trump cũng cảnh báo rằng nếu ông thua, đất nước có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng giống như cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929. Thực tế Trump thua Biden năm 2020, và kinh tế lại tăng lên. Ông Trump cũng trấn an rằng ông không bị PTSD (hội chứng suy yếu tâm thần hậu chấn thương) sau một nỗ lực ám sát, tuyên bố rằng "Chúa có lý do để làm mọi việc".

⦿ ---- Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã từ bỏ cuộc đua giành chức tổng thống để ngăn cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giành chiến thắng. "Ông ấy biết rằng mình phải đặt đất nước lên hàng đầu", Schumer nói về việc Biden rút khỏi cuộc đua trong một cuộc phỏng vấn với Politico.

Thượng nghị sĩ Schumer nói thêm rằng Biden nhận ra "tầm quan trọng" của việc ngăn chặn "Donald Trump trở thành tổng thống", và biết rằng nếu ông ấy định "cản trở điều đó, ông ấy sẽ không làm". Schumer tiếp tục nói rằng ông không ngạc nhiên trước quyết định này, vì Biden "luôn làm điều đúng đắn. Tôi nghĩ rằng ông Biden đã đưa ra quyết định rằng có quá nhiều rủi ro khi Trump trở thành tổng thống và do đó ông ấy đã làm điều dũng cảm."

⦿ ---- Có 4 người đã bị bắt sau khi vượt qua hàng rào an ninh ở chu vi bên ngoài gần Trung tâm United, nơi diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC), theo CNN đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát Chicago. Những người biểu tình ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Gaza đã bị bắt giữ sau khi vượt qua hàng rào và bị cảnh sát đội mũ bảo hiểm có gắn mặt nạ vượt qua, theo hãng tin Associated Press.

Giáo sĩ Do Thái cũng biểu tình, đòi ngưng diệt chủng dân Palestine.

Cảnh sát trưởng Chicago Larry Snelling nói với các phóng viên rằng cảnh sát đang đánh giá xem hàng rào hiện tại có đủ hay không. "Chúng tôi sẽ đánh giá sau khi dọn sạch mọi thứ", Snelling nói.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng, nếu ông được bầu, ông sẽ mời tỷ phú công nghệ Elon Musk vào nội các hoặc vai trò cố vấn nếu Musk "sẽ làm điều đó". Trump cũng nói với Reuters rằng ông sẽ cân nhắc việc chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 đô la cho việc mua xe điện. "Các khoản tín dụng thuế và ưu đãi thuế nói chung không phải là điều tốt", ông nói sau một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Trong cuộc trò chuyện giữa hai người vào tuần trước, Musk dường như đang tự giới thiệu mình vào một ủy ban về thâm hụt ngân sách của chính phủ, và Trump đã trả lời rằng ông sẽ "thích điều đó".

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đang cân nhắc đề cử Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Gary Gensler làm Bộ trưởng Tài chính của đất nước, nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, theo tờ Washington Reporter cho biết hôm thứ Hai, trích dẫn các nguồn tin của Thượng viện.

Theo các nguồn tin, nếu Harris giành chiến thắng, trong khi đảng Dân chủ dự kiến ​​sẽ ủng hộ sự lựa chọn của Gensler, thì đảng Cộng hòa tại Thượng viện có khả năng sẽ hướng đến "sự phản đối thống nhất". Trong khi đó, hãng truyền thông này cũng đề cập rằng có tin đồn rằng Gensler có thể từ chức khỏi vị trí hiện tại trước cuộc bầu cử vào tháng 11.

⦿ ---- Những người tổ chức cuộc tuần hành đã nói vào hôm Chủ Nhật rằng họ dự kiến có tới 20.000 người tham dự cuộc biểu tình hôm Thứ Hai. Cho đến chiều Thứ Hai, có vẻ như họ không gần với con số đó. Các cảnh sát tại cuộc biểu tình ước tính có khoảng 3.000 đến 6.000 người có mặt biểu tình. Những người tổ chức cuộc diễn hành chiều Thứ Hai đã phản đối ước tính của cảnh sát và tuyên bố rằng có 15.000 người ở đây.

Biểu tình không đông.

Ít nhất một chục đống biểu ngữ phản đối chưa sử dụng rải rác trên các sân bóng mềm ở Union Park. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy số người tham dự cuộc biểu tình hôm Thứ Hai — được coi là cuộc biểu tình lớn nhất trong sáu cuộc biểu tình lớn dự kiến diễn ra trong tuần này — đã không đạt được kỳ vọng.

⦿ ---- Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết chủ nghĩa bài Do Thái không đóng vai trò gì trong việc ông không được bà Harris chọn để trở thành ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ, như Donald Trump đã cáo buộc. Shapiro cho biết Trump là "người ít đáng tin cậy nhất" khi nói đến việc đứng lên chống lại sự thù hận và cố chấp. "Ông ta đang cố gắng lợi dụng tôi và những người Do Thái khác để chia rẽ người Mỹ hơn nữa", Shapiro nói sau khi kết thúc bài phát biểu trước phái đoàn Pennsylvania tại đại hội đảng Dân chủ sáng nay.

Sau đó, Shapiro cho biết ông muốn nói rõ: "Chủ nghĩa bài Do Thái hoàn toàn không đóng vai trò gì trong cuộc đối thoại của tôi với phó tổng thống. Hoàn toàn không. Cũng đúng là chủ nghĩa bài Do Thái hiện diện trong cộng đồng của chúng ta, trong đất nước chúng ta và ở một số khu vực trong đảng của chúng ta, và chúng ta phải đứng lên và lên tiếng phản đối điều đó".

⦿ ---- Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đang chi 27 triệu đô la cho các quảng cáo nhắm vào các ghế trong Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm giữ. Các Dân biểu phục vụ nhiệm kỳ hai năm, với tất cả các ghế tại Hạ viện đều được tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 11. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ đa số 220-212 ghế Hạ Viện.

Ủy ban vận động tranh cử quốc hội của đảng Dân chủ (DNCC) dự kiến sẽ chi 8 triệu đô la cho các khu vực của đảng Cộng hòa hoặc dao động ở New York và 5 triệu đô la ở California, cùng với các tiểu bang khác. "Chúng tôi có thể thực hiện những động thái này trên khắp bản đồ nhờ vào hoạt động gây quỹ vượt kỷ lục mà chúng tôi đã có - do Lãnh đạo Hakeem Jeffries thúc đẩy và được thúc đẩy bởi số lượng các nhà tài trợ cá nhân kỷ lục trong chu kỳ này", Giám đốc điều hành DNCC Julie Merz nói với NBC News, đồng thời nói thêm rằng đảng Dân chủ đang ở "vị thế mạnh mẽ" để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đang đề xuất tăng thuế suất thuế doanh nghiệp lên 28%, theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Harris, James Singer, nói với NBC News vào thứ Hai. Đề xuất này nhằm mục đích tài trợ cho chương trình nghị sự kinh tế rộng lớn hơn của bà trong khi hủy bỏ một phần đáng kể luật thuế năm 2017 của cựu Tổng thống Donald Trump, luật này đã giảm thuế suất thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21%.

Tuy nhiên, nếu được ban hành, chính sách được đề xuất sẽ huy động được hàng trăm tỷ đô la, vì Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái đã dự báo rằng mức tăng 1% trong thuế suất thuế doanh nghiệp tương ứng với khoảng 100 tỷ đô la trong một thập niên. Mức thuế suất thuế doanh nghiệp 28% được đề xuất thấp hơn đề xuất của Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khi bà kêu gọi đưa mức thuế suất thuế doanh nghiệp trở lại mức 35%.

⦿ ---- Nhiều hình ảnh nhắm vào ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và Thượng nghị sĩ JD Vance, ứng cử viên phó tổng thống của đảng, đã được chiếu lên Trump Tower vào đêm Chủ Nhật trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ tại Chicago. Khi đảng Dân chủ đổ về thành phố để tham dự đại hội kéo dài bốn ngày, nhiều lời chế giễu đã xuất hiện ở bên hông tòa nhà, chẳng hạn như "Tổng hành dinh dự án 2025", ám chỉ đến bản thiết kế bảo thủ cho vị tổng thống Cộng hòa tiếp theo - một bản thiết kế mà Trump đã nhiều lần tránh xa.

Cùng với các thông điệp đi kèm bằng tiếng Tây Ban Nha, một lời chế giễu có nội dung: "Trump-Vance quái dị như địa ngục". Thống đốc Minnesota Tim Walz, người được Phó Tổng thống Kamala Harris chọn làm bạn đồng hành tranh cử vào đầu tháng này, đã gọi Trump và Vance là "rùng rợn" và "quái dị như địa ngục" trong một cuộc mít tinh.

Những thông điệp khác bày tỏ sự ủng hộ đối với liên danh của đảng Dân chủ, chẳng hạn như "Harris, Walz, niềm vui và hy vọng". Trong một tuyên bố liên quan đến các dự đoán, DNC cho biết, một phần, "..Mọi con mắt đều đổ dồn về Chicago, và tối nay, mọi người sẽ thấy trước sự tương phản sẽ diễn ra trong tuần này trong suốt Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ." Thứ Hai 19/8/2024 đánh dấu sự khởi đầu của đại hội, nơi Harris sẽ chấp nhận đề cử tổng thống của đảng vào tối thứ Năm.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris hôm thứ Hai, tuyên bố bà đã ưu tiên lợi ích nước ngoài hơn việc làm của người Mỹ. Trong bài phát biểu tại Pennsylvania, Trump đã cam kết khôi phục ngành sản xuất của Mỹ và đưa việc làm trở lại Hoa Kỳ nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Hơn nữa, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Pennsylvania trong chính trường quốc gia, hứa sẽ dẫn đầu một "sự phục hồi kinh tế bùng nổ" sẽ tạo ra hàng triệu việc làm. Ông đã vạch ra kế hoạch cắt giảm thuế, thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước và trấn áp các hoạt động thương mại không công bằng, mà ông cho rằng đã gây tổn hại đến ngành sản xuất của Hoa Kỳ.

Henry Huynh

Nam Nguyen

Phát hiện hàng trăm ngàn quyển sách giáo khoa giả, chọn nơi "hẻo lánh" sản xuất.

Những lời hứa này Trump đã nói trong bầu cử 2016, nhưng khi vào Bạch Ốc, Trump đã cắt giảm thuế cho giới tỷ phú, lại làm tăng nợ công Hoa Kỳ. Trump lúc đó hứa là sẽ làm việc kể cả cuối tuần, nhưng trong 4 năm làm Tổng Thống, Trump đã liên tục ra chơi ở các sân golf của Trump: Trump đã đếncác sân golf của Trump Organization vào 428 ngày (gần 1/3) trong số 1.461 ngày trong nhiệm kỳ tổng thống của mình và ước tính đã chơi 261 vòng golf, một vòng sau mỗi 5,6 ngày. Độc giả có thể thấy thống kê này ở Wikipedia: "Donald Trump and golf".⦿ ---- Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) đã giảm hôm thứ Hai khi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC) sắp bắt đầu trong bối cảnh các cuộc thăm dò ý kiến ủng hộ Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên được cho là của đảng này trong cuộc bầu cử năm 2024 Kamala Harris giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa của bà, cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump.Cổ phiếu của Trump Media đã giảm 2,32% vào lúc 2:21 chiều theo giờ miền Đông, bán với giá 22,53 đô la, trước đó là 22,40 đô la. Con số sau đánh dấu mức thấp nhất mà công ty đã giảm xuống kể từ giữa tháng 4.⦿ ---- Không, Taylor Swift không ủng hộ Donald Trump—hay Kamala Harris. Nhưng chủ đề này đã trở nên sôi nổi vì một bài đăng trên Truth Social của cựu tổng thống Trump. Theo USA Today đưa tin, Trump đã viết "Tôi chấp nhận" về một số bức ảnh theo chủ đề Swift, bao gồm một bức—có vẻ như được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo—cho thấy Swift ăn mặc như Chú Sam với khẩu hiệu, "Taylor muốn bạn bỏ phiếu cho Donald Trump".Swift thường giữ thái độ khiêm tốn khi nói đến chính trị, mặc dù cô đã từng ủng hộ đảng Dân chủ trong quá khứ—bao gồm cả liên danh Biden-Harris hồi năm 2020. Trump đang bị chỉ trích trực tuyến từ những người chỉ trích cho rằng ông đã bị lừa bởi một sự ủng hộ giả mạo, mặc dù Rolling Stone cho rằng Trump có thể chỉ tham gia vào trò đùa. Newsweek đã đào sâu và phát hiện ra rằng có một số người hâm mộ Swift ủng hộ Trump. Một trong những hình ảnh do Trump đăng tải có hình ảnh một người phụ nữ mặc áo phông "Swifties ủng hộ Trump", và tờ báo này lưu ý rằng bức ảnh đó là thật.⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump trong một chuyến dừng chân vận động tranh cử tại Pennsylvania vào thứ Hai đã gạt bỏ những lời chỉ trích về sở thích sử dụng thuế quan làm công cụ đàm phán của ông và ám chỉ rằng ông sẽ tiếp tục dựa vào chúng nếu ông được tái đắc cử. Trump đã có bài phát biểu tại một nhà máy ở York, Pa., điểm dừng chân đầu tiên trong số nhiều điểm dừng chân đã lên kế hoạch tại các tiểu bang chiến trường trong tuần này để phản đối Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ.Trump đã nhiều lần chỉ trích Phó Tổng thống Harris, chụp mũ những ý tưởng của bà Harris là chủ nghĩa cộng sản và cam kết sẽ tái lập nhiều chính sách mà Trump đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Điều đó bao gồm thuế quan đối với các quốc gia khác, một thông lệ đã bị các nhà kinh tế và một số nhà lập pháp chỉ trích vì cho rằng chúng tương đương với thuế đối với người tiêu dùng."Kamala Harris nói rằng thuế quan là thuế đối với người tiêu dùng Mỹ. Bà ấy đã sai. Đó là thuế đối với người tiêu dùng nước ngoài. Đó là thuế đối với một quốc gia nước ngoài", Trump nói. "Nó cũng trao cho bạn quyền lực đối với quốc gia đó. Nếu họ muốn gây chiến với ai đó, chúng ta có thể nói 'Không, nếu các người thực sự gây chiến, chúng tôi sẽ tăng thuế quan của các người'", Trump nói thêm.Tổ chức Tax Foundation, một nhóm nghiên cứu phi đảng phái, đã phát hiện ra rằng chính quyền Trump đã áp đặt khoảng 80 tỷ đô la thuế mới đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ bằng cách áp thuế đối với 380 tỷ đô la hàng hóa vào năm 2018 và 2019. Tổ chức này lưu ý rằng chính quyền Biden đã duy trì hầu hết các mức thuế quan thời Trump và đã công bố tăng thuế đối với một số hàng hóa của Trung Quốc.Hôm thứ Hai, Trump đã ra hiệu rằng ông sẽ xem xét sử dụng thuế quan đối với các đối thủ cạnh tranh và đồng minh trong nhiệm kỳ thứ hai bằng cách thúc đẩy luật có tên là "Đạo luật thương mại có đi có lại của Trump" (Trump Reciprocal Trade Act).⦿ ---- Abbas Alawieh, đồng sáng lập của Phong trào Quốc gia Không cam kết (Uncommitted National Movement), cho biết nhóm của ông đã yêu cầu một nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Palestine phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ khi Phó Tổng thống Harris đang phải vật lộn với áp lực về cuộc chiến Israel-Hamas."Một yêu cầu nổi bật mà chúng tôi có với DNC, mà chúng tôi hy vọng sẽ nhận được phản hồi, mà chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi, là chúng tôi cần thấy một nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Palestine phát biểu tại sân khấu này", Alawieh nói với CNN. "Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ tôn trọng yêu cầu đó".Ông cho biết nhóm đã đưa ra một số cái tên tiềm năng cho những người có thể phát biểu trước các đại biểu, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Phong trào Không cam kết xuất hiện dưới dạng các cuộc bỏ phiếu phản đối Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của chu kỳ này, giành được 30 đại biểu đáng chú ý tại đại hội Dân Chủ. Và khi đại hội bắt đầu tại Chicago vào thứ Hai, hàng nghìn người biểu tình dự kiến sẽ biểu tình phản đối cách chính quyền Biden xử lý cuộc xung đột ở Gaza."Tôi muốn đánh bại Trump. Alawieh cho biết: "Tôi muốn giúp Phó Tổng thống Harris thực hiện điều đó bằng cách thúc giục bà áp dụng chính sách cho phép chúng ta thu hút lại những cử tri cảm thấy bị phản bội sâu sắc bởi sự ủng hộ của Đảng Dân chủ đối với tình hình quân đội Israel giết hại thường dân Palestine".⦿ ---- Cựu thẩm phán liên bang J. Michael Luttig — một luật gia bảo thủ lâu năm — đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Harris ứng cử tổng thống vào thứ Hai, nói rằng bà Harris là ứng cử viên chính duy nhất "có thể tuyên bố mình là người bảo vệ nền Dân chủ, Hiến pháp và Pháp quyền của Hoa Kỳ". Luttig viết trong một tuyên bố mà CNN có được vào thứ Hai: "Do đó, tôi sẽ không ngần ngại bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ cho chức Tổng thống Hoa Kỳ, bà Kamala Harris."Luttig cho biết ông ưu tiên bảo vệ nền dân chủ hơn bất kỳ vấn đề chính sách nào khác và kêu gọi công chúng Hoa Kỳ làm như vậy: "Khi bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris, tôi cho rằng quan điểm chính sách công của bà ấy rất khác so với tôi, nhưng trong cuộc bầu cử này, tôi thờ ơ với quan điểm chính sách của bà ấy về bất kỳ vấn đề nào khác ngoài nền Dân chủ, Hiến pháp và Pháp quyền của Hoa Kỳ, vì tôi tin rằng tất cả người Mỹ nên như vậy."Luttig — người được cựu Tổng thống George H. W. Bush bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán — đã trở thành một trong những người bảo thủ nổi bật nhất lên tiếng phản đối cựu Tổng thống Trump.⦿ ---- Lực lượng Nga tuyên bố hôm thứ Ba rằng họ đã chiếm được thị trấn quan trọng New York ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã bảo vệ được thị trấn, còn được gọi bằng tên cũ là Novgorodskoye, đóng vai trò là "trung tâm hậu cần quan trọng về mặt chiến lược" trong đơn vị hành chính Toretsk ở Ukraine. Thị trấn này, với dân số trước chiến tranh khoảng 10.000 người, được coi là một trong những điểm chiến lược mới nhất nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Diễn biến này diễn ra khi Moscow phải đối mặt với áp lực từ cuộc phản công của Ukraine trong lãnh thổ của mình ở vùng Kursk.⦿ ---- Bộ Quốc phòng Czech cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã đảm bảo được nguồn tài trợ bổ sung để cung cấp cho Ukraine "đạn dược cỡ lớn rất cần thiết" có nguồn gốc từ các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga. Tuyên bố bảo mật trong việc xử lý thông tin quân sự về vũ khí sẽ được mua, quốc gia này đã tránh cung cấp thêm thông tin về khoản tiền 1,4 tỷ euro bị đóng băng tại Liên minh châu Âu mà họ sẽ nhận được."Tôi rất vui khi Cộng hòa Czech sẽ tham gia vào hình thức hỗ trợ quân sự mới này cho Ukraine … Tôi có thể nói rằng nhờ sử dụng nguồn thu từ tài chính bị đóng băng của Nga do Liên minh châu Âu giải ngân, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho Ukraine hàng trăm nghìn viên đạn cỡ lớn", Bộ trưởng Quốc phòng Czech Jana Cernochova cho biết.⦿ ---- Không quân Ukraine thuộc Lực lượng vũ trang tuyên bố hôm thứ Ba rằng họ đã phá hủy tổng cộng 28 mục tiêu trên không do Nga phóng đi trong các nỗ lực tấn công Ukraine. Cụ thể, một tên lửa hành trình Islander-K, hai tên lửa không đối không dẫn đường Kh-59 và 25 máy bay không người lái Shahed-136 và 131 đã bị phá hủy ở các khu vực Kiev, Kherson, Dnipro, Mykolaiv, Kherson, Vinnytsia, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi, Sumy và Chernihiv. Ngoài ra, quân đội cho biết trong những ngày qua, đã ghi nhận 158 "cuộc đụng độ chiến đấu" với hơn một phần ba trong số đó xảy ra ở khu vực Pokrovsky.⦿ ---- Ủy ban điều tra Nga cho biết trong một video được công bố trên kênh truyền hình nhà nước Nga của người dẫn chương trình Vladimir Solovyov hôm thứ Hai rằng lực lượng Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ ba ở khu vực Kursk của Nga. Theo một trong những điều tra viên, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công một ngày trước đó, vào ngày 18 tháng 8, sử dụng vũ khí pháo binh và tên lửa và phá hủy thêm một cây cầu nữa nằm trên sông Seym.Trong khi đó, cây cầu thứ hai đã bị HIMARS do Mỹ sản xuất tấn công và "bị hư hại", theo một video riêng được đăng trên tài khoản truyền thông xã hội của Solovyov. Sau khi cây cầu đầu tiên bị phá hủy, chính quyền Nga cảnh báo rằng điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc sơ tán dân thường trong khu vực. Ukraine vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận những tuyên bố mới nhất đến từ Nga.⦿ ---- Chết bí ẩn. Vận động viên Olympic năm lần Daniela Larreal Chirinos được phát hiện đã chết bên trong nhà riêng ở Las Vegas, vài ngày sau khi bị nghẹn thức ăn, theo Fox Sports đưa tin hôm Chủ Nhật, trích lời cảnh sát. Chirinos, 50 tuổi, là một trong những vận động viên Olympic nổi tiếng nhất của Venezuela, từng tham gia đua xe đạp tốc độ ở Barcelona năm 1992, Atlanta năm 1996, Sydney năm 2000, Athens năm 2004 và London năm 2012.Vận động viên này chuyển đến Las Vegas sau khi giải nghệ và làm việc tại một khách sạn ở đó, Fox Sports đưa tin. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô vào thứ Sáu sau khi các đồng nghiệp của cô gọi điện đến kiểm tra sức khỏe. Báo cáo của Fox Sports cho biết các cảnh sát đã đến căn hộ của cô và phát hiện thi thể không còn sự sống. Báo cáo cho biết thêm rằng cảnh sát đã tìm thấy thức ăn rắn còn sót lại trong khí quản của cô, khiến họ tin rằng cô đã chết vì ngạt thở.Chirinos chưa bao giờ giành huy chương tại Thế vận hội, nhưng cô đã giành được một cặp huy chương vàng tại Đại hội thể thao Trung Mỹ và Caribe ở San Salvador năm 2002. Một năm sau, cô đã mang về hai huy chương bạc tại Đại hội thể thao toàn châu Mỹ ở Santo Domingo. Fox Sports đưa tin rằng cô cũng từng hoạt động trong chính trường Venezuela.⦿ ---- Năm ngoái, ngành công nghiệp quốc phòng của Nam Hàn, vốn đã trải qua một đợt suy thoái nhẹ, dự kiến sẽ phục hồi vào năm 2024, với kỳ vọng đạt được mức xuất cảng hàng năm chưa từng có là 20 tỷ đô la. Xuất cảng quốc phòng của Nam Hàn, đạt khoảng 3 tỷ đô la vào năm 2020, đã tăng gấp đôi lên 7,3 tỷ đô la vào năm 2021 và đạt 17,3 tỷ đô la vào năm 2022. Mặc dù có sự sụt giảm xuống còn 14 tỷ đô la vào năm ngoái, nhưng xuất cảng sang Đông Âu, Trung Đông và Mỹ Latinh đã thúc đẩy hiệu suất của năm nay.Số lượng quốc gia nhập sản phẩm quốc phòng của Nam Hàn cũng tăng từ 4 quốc gia vào năm 2022 lên 12 quốc gia vào năm ngoái, với mục tiêu vượt quá 15 quốc gia vào cuối năm nay. Một trong những lý do khiến các điểm đến xuất cảng mở rộng là các cuộc chiến đang diễn ra, chẳng hạn như chiến tranh Nga-Ukraine và chiến tranh Israel-Hamas, đã duy trì nhu cầu toàn cầu về vật tư quốc phòng.Tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), một khách hàng chính của các sản phẩm quốc phòng Nam Hàn, đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) với Nam Hàn hồi tháng 5, xóa bỏ thuế quan đối với vũ khí. Một quan chức nói rằng "nếu UAE tiếp tục bày tỏ sự hài lòng với các sản phẩm quốc phòng của Nam Hàn, điều này có thể khơi dậy sự quan tâm ngày càng tăng từ các nước láng giềng như Saudi Arabia và Qatar".⦿ ---- Bộ trưởng Bộ Giao Thông Đài Loan từ chức, sau khi lộ tin về mối tình ngoài luồng kéo dài suốt 10 năm. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông Đài Loan, ông Lý Mẫn Yến (Li Men-yen), đã nhanh chóng nộp đơn từ chức hôm thứ Hai sau báo chí tiết lộ về chuyện ông Lý có mối quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài từ 10 năm qua.Lý đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) và Thủ tướng Trác Vinh Thái (Cho Jung-tai) vào chiều thứ Hai. Theo người phát ngôn Nội các Trần Thế Khải (Chen Shih-kai), Thủ Tướng đã chấp nhận đơn từ chức. Trong một tuyên bố, Lý đã xin lỗi và cho biết "hành vi cá nhân trong quá khứ" của ông đã "ảnh hưởng đến lòng tin của công chúng" vào Bộ.Vào sáng thứ Hai, khi Bộ trưởng Lý đi kiểm tra Trạm radar thời tiết Kenting ở huyện Bình Đông và đang trên đường đến Ga tàu cao tốc Zuoying ở Cao Hùng thì thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông bị tiết lộ trên mạng, cho biết Lý đã ngoại tình với một người phụ nữ cư ngụ ở Tân Đài Bắc trong suốt 10 năm. Lý, 57 tuổi, đã nhậm chức Bộ trưởng Giao thông vào ngày 20 tháng 5. Các thông tin về gia đình họ Lý được giữ kín, chỉ biết vợ ông là bà Wu Mei-xiu. Người phụ nữ ngoài luồng được ẩn danh.⦿ ---- Ông trùm công nghệ người Anh Mike Lynch và 5 người khác đã mất tích sau khi siêu du thuyền sang trọng của họ bị chìm trong một cơn bão bất thường ngoài khơi Sicily vào sáng sớm thứ Hai, theo chính quyền Ý cho biết. Vợ của Lynch và 14 người khác may mắn sống sót.Lynch, người đã được tuyên trắng án vào tháng 6 trong một phiên tòa xét xử gian lận lớn của Hoa Kỳ, là một trong sáu người vẫn mất tích sau khi chiếc thuyền buồm thuê của họ bị chìm ngoài khơi Porticello, khi một cơn lốc xoáy trên mặt nước được gọi là vòi rồng tấn công khu vực này qua đêm, Salvo Cocina của cơ quan bảo vệ dân sự Sicily cho biết.Một thi thể đã được tìm thấy và các thợ lặn cảnh sát đang cố gắng tiếp cận thân tàu, đang nằm ở độ sâu 50 mét (163 feet) ngoài khơi Porticello, gần Palermo, nơi nó đã neo đậu, các nhà chức trách cứu hộ cho biết. Lính bảo vệ bờ biển Ý cho biết tàu có 10 người và 12 hành khách. Một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến khu vực này qua đêm và đánh trúng đúng nơi chiếc tàu Bayesian treo cờ Anh dài 56 mét (184 feet) đang neo đậu.⦿ ---- Canada đình công, chợ búa Mỹ ảnh hưởng. Hai tuyến đường sắt lớn nhất của Canada đang bắt đầu đóng cửa mạng lưới vận chuyển của họ vì tranh chấp lao động với liên đoàn Teamsters đe dọa gây ra tình trạng đóng cửa hoặc đình công, làm gián đoạn hoạt động thương mại xuyên biên giới với Hoa Kỳ. Cả hai tuyến đường sắt Canadian Pacific Kansas City và Canadian National, chuyên vận chuyển hàng triệu tấn hàng hóa qua biên giới Mỹ-Canada, đã ngừng tiếp nhận một số lô hàng vật liệu nguy hiểm và sản phẩm đông lạnh.Cả hai đều đe dọa rằng công nhân Teamsters Canada sẽ đình công bắt đầu từ thứ năm nếu không đạt được thỏa thuận. Vào hôm nay, Thứ Ba, CPKC sẽ dừng tất cả các lô hàng khởi hành từ Canada và tất cả các lô hàng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đang hướng đến Canada, theo tuyến đường sắt cho biết vào thứ bảy.Canadian Press đưa tin rằng hôm Thứ Sáu, Canadian National đã cấm nhập các container từ các tuyến đường sắt đối tác của Hoa Kỳ. Jeff Windau, nhà phân tích công nghiệp của Edward Jones & Co., cho biết công ty của ông dự kiến tình trạng ngừng việc chỉ kéo dài vài ngày, nhưng nếu kéo dài hơn, có thể gây gián đoạn đáng kể đến chuỗi cung ứng: “Nếu một thứ gì đó có thể kéo dài hơn về bản chất, thì tôi nghĩ rằng có một số vấn đề tiềm ẩn đáng kể chỉ xét đến lượng hàng hóa được xử lý mỗi ngày. Nhìn chung, đường ray ảnh hưởng đến hầu hết nền kinh tế”.⦿ ---- Nhiều người mua nhà đổ xô từ thành phố đến vùng ngoại ô khi tìm kiếm nơi định cư, vì vậy SmartAsset muốn xem xét nơi nào cung cấp môi trường an toàn nhất. Công ty công nghệ tài chính đã xem xét 360 địa điểm nằm ở ngoại ô của 100 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ, sử dụng nhiều số liệu về an toàn: tội phạm (các vụ việc liên quan đến cả tội phạm bạo lực và tội phạm tài sản), tai nạn giao thông tử vong, tỷ lệ người lớn uống quá nhiều rượu và tử vong do dùng thuốc quá liều. Lehi, Utah, nổi lên là vùng ngoại ô an toàn nhất của Hoa Kỳ, trong khi Bernalillo của New Mexico đứng cuối cùng.10 vùng ngoại ô an toàn nhất: 1. Lehi, UT; 2. Bethesda, MD; 3. Layton, UT; 4. Rockville, MD; 5. Great Falls, VA; 6. Dacula, GA; 7. Buford, GA; 8. Elmhurst, IL; 9. Oak Brook, IL; 10. Edgewater, NJ.Kém an toàn nhất: 351. Capitola, CA; 352. Largo, FL; 353. Plymouth, MA; 354. DeLand, FL; 355. Senatobia, MS; 356. Asheboro, NC; 357. Petersburg, VA; 358. Scottsburg, IN; 359. Lumberton, NC; 360. Bernalillo, NM.⦿ ---- Thịt gia súc và thịt gia cầm Myanmar nhập vào Mỹ phải bị tiêu hủy bất kể ngày nhập. Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo sức khỏe cộng đồng sau khi phát hiện ra rằng các sản phẩm thịt gia súc và thịt gia cầm được bán tại các tiệm bán lẻ trên toàn quốc được nhập cảng bất hợp pháp từ Myanmar, một quốc gia không đủ điều kiện để bán bất kỳ loại thịt nào tại Hoa Kỳ.Việc nhập cảng bất hợp pháp đã được phát hiện trong các hoạt động giám sát thường xuyên tại một nhà bán lẻ và không có phản ứng bất lợi nào được xác nhận đối với các sản phẩm được báo cáo. Các sản phẩm không đủ điều kiện không có bất kỳ dấu hiệu nhập cảng nào trên nhãn và được bán cho các nhà bán lẻ trên toàn quốc. Các sản phẩm đang được yêu cầu phải tiêu hủy bất kể ngày bán. FSIS cho biết họ đang điều tra cách các sản phẩm không đủ điều kiện có thể nhập vào Hoa Kỳ.⦿ ---- Hãng xe General Motors nói hôm thứ Hai rằng họ sẽ sa thải hơn 1.000 nhân viên hưởng lương trên toàn thế giới trong bộ phận phần mềm (nhu liệu) và toàn cầu của mình, nhằm điều chỉnh công ty cho các kế hoạch trong tương lai: "[GM] phải đơn giản hóa để đạt được tốc độ và sự xuất sắc, đưa ra những lựa chọn táo bạo và ưu tiên các khoản đầu tư sẽ có tác động lớn nhất. Do đó, chúng tôi đang cắt giảm một số nhóm nhất định trong tổ chức phần mềm và dịch vụ. Chúng tôi biết ơn những người đã giúp thiết lập nền tảng vững chắc giúp GM dẫn đầu trong tương lai".⦿ ---- Hối thúc quý bà khám ngực thường niên. Cựu ngôi sao "Boy Meets World" Danielle Fishel chia sẻ rằng cô đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú đồng thời nhắc nhở phụ nữ nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Fishel, 43 tuổi, cho biết trong tập phát sóng ngày 19 tháng 8 của podcast "Pod Meets World" trên iHeartRadio rằng cô đã được chẩn đoán mắc DCIS, viết tắt của ductal carcinoma in situ, một dạng ung thư vú. "Còn rất, rất, rất sớm", cô nói. "Về mặt kỹ thuật, đó là giai đoạn 0".Cô nói. "Tôi sẽ phẫu thuật để cắt bỏ nó. Tôi sẽ phải điều trị theo dõi. Nhưng không gì lo." Khoảng 1/5 ca ung thư vú mới là DCIS, có tỷ lệ sống sót là 98% sau 10 năm, thường là sau khi cắt bỏ khối u, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. Người mẹ của hai đứa trẻ này có động cơ cụ thể khi chia sẻ chẩn đoán của mình với công chúng: "Tôi hy vọng rằng nó sẽ khuyến khích các bạn phải đi khám thường niên. Nếu bạn phát hiện ra rằng mình bị ung thư, hãy đối phó khi nó ở giai đoạn 0, nếu có thể."⦿ ---- Mùa mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra sôi động, với những hóa đơn khổng lồ chứng minh điều đó. Gần một phần ba — 31% — người mua sắm chuẩn bị cho năm học mới cho biết việc mua đồ dùng cho năm học mới sẽ khiến họ mắc nợ tín dụng, theo báo cáo mới của Bankrate, thăm dò ý kiến hơn 2.300 người lớn vào tháng 7.Một báo cáo riêng của Intuit Credit Karma cũng phát hiện ra rằng 31% phụ huynh cho biết họ không đủ khả năng mua sắm đồ dùng cho năm học mới và 34% dự kiến sẽ mắc nợ tín dụng để trang trải chi phí mua đồ dùng. Cuộc khảo sát đó đã thăm dò ý kiến hơn 1.000 người lớn vào tháng trước.Giá cả tăng cao một phần là do: Các gia đình hiện đang phải trả nhiều tiền hơn cho một số mặt hàng thiết yếu quan trọng cho năm học mới như ba lô trước năm học mới. CNBC đã sử dụng chỉ số giá sản xuất — một thước đo lạm phát được theo dõi chặt chẽ — để theo dõi chi phí sản xuất một số mặt hàng thường được mua cho học sinh đã thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2019 và 2024.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một ông ở South Los Angeles đã bị kêu án hơn 7 năm tù liên bang vào thứ Hai vì vai trò của mình trong một âm mưu lừa đảo các ngân hàng và hợp tác tín dụng bằng cách đánh cắp chi phiếu từ thư Bưu điện. Carlos Corona, 37 tuổi, trước đó đã nhận tội về một tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng và một tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng vào ngày 1 tháng 5.Corona và những kẻ đồng phạm đã thực hiện một âm mưu tinh vi từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2023. Corona, người đã tổ chức âm mưu này và tuyển dụng đồng phạm thông qua Instagram, đã cho một số kẻ đồng phạm đánh cắp chi phiếu từ các thùng nhận thư bên ngoài các trạm bưu điện. (Ghi chú: các thùng nhận thư -- collection boxes -- để ở các hè phố không còn an toàn, vì thư có thể bị kẻ gian câu ra khỏi thùng.)Sau khi lấy được những tấm chi phiếu bị đánh cắp đó, những kẻ chủ mưu sẽ liên lạc với chủ tài khoản ngân hàng thông qua mạng xã hội để cố gắng yêu cầu họ cung cấp thông tin thẻ ghi nợ (debit card) và tài khoản (account information) của họ, hứa hẹn với chủ tài khoản một phần tiền từ bất kỳ khoản tiền gian lận nào được gửi vào tài khoản của họ.Nếu thành công trong nỗ lực lấy được số tài khoản, mã PIN, thẻ ghi nợ và thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến của chủ tài khoản ngân hàng, sau đó chúng sẽ gửi những tấm chi phiếu bị đánh cắp vào các tài khoản ngân hàng này. Thông thường, những tấm chi phiếu bị đánh cắp đó được xác nhận bằng chữ ký giả hoặc thậm chí bị thay đổi hoàn toàn để làm cho tên người nhận trùng khớp với tên trên tài khoản ngân hàng đang được sử dụng.Corona và những kẻ đồng mưu sau đó sẽ nhanh chóng rút hết số tiền bị đánh cắp khỏi các tài khoản thông qua việc rút tiền mặt, chuyển khoản điện tử và mua hàng bằng thẻ ghi nợ. Hắn chỉ thị cho những người giữ tài khoản nói với ngân hàng rằng tài khoản của họ đã bị xâm phạm nếu các khoản tiền gửi gian lận bị phát hiện. Tổng cộng, hơn 2,7 triệu đô la đã bị đánh cắp. Hôm thứ Hai, Corona đã bị Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John F. Walter tuyên án 87 tháng tù giam liên bang và bị lệnh phải trả 2.722.632 đôla tiền bồi thường.⦿ ---- Texas: UPS đang điều tra sau khi công nhân công đoàn cho biết một tài xế giao hàng đã ngất xỉu khi lái xe ở North Texas và bị tai nạn do kiệt sức vì nóng. Vào thứ Bảy, ngày 17 tháng 8, đại diện công đoàn từ Teamsters Local 767 đã chia sẻ hình ảnh và video trên mạng xã hội, tuyên bố rằng một nhân viên làm việc tại Longview đã được đưa đến một cơ sở của UPS ở McKinney để lái xe vào thứ Sáu.Vụ tai nạn xảy ra trên Đường cao tốc Texas 121 phía bắc McKinney. Công đoàn viết thêm rằng tài xế đã bắt đầu có các triệu chứng "liên quan đến nhiệt" và gọi điện cầu cứu nhưng được yêu cầu lái xe trở lại cơ sở McKinney., người chứng kiến và ghi lại vụ tai nạn, nói với NBC 5 rằng tài xế của UPS rõ ràng đã bất tỉnh khi lái xe."Khi anh ta còn vặn tay lái, anh ta đã vượt qua dải phân cách bằng cỏ và lao vào luồng xe ngược chiều", Huynh nói. "Và sau đó, đột nhiên, anh ta đâm vào cây". Đoạn video của Huynh, được công đoàn lao động đăng lên Facebook, cho thấy một chiếc xe tải giao hàng của UPS chạy quá tốc độ ở phía bên kia đường và suýt đâm vào một chiếc xe khác trước khi đâm vào cây. Theo Teamsters Local 767, tài xế đã được đưa đến bệnh viện sau vụ tai nạn và xuất viện vào thứ Bảy.⦿ ---- London:đã bị kêu án tù 17 năm vì đã lạm dụng một phụ nữ kéo dài 10 ngày ở Lambeth. Theo Cảnh sát London, Nguyen đã kiểm soát cuộc sống của 1 phụ nữ trong khoảng thời gian 10 ngày vào tháng 9/2023 và giam giữ cô trong một căn hộ ở Tulse Hill. Cô đã trốn thoát khỏi căn nhà sau khi nhảy từ cửa sổ và chạy đến một viện dưỡng lão gần đó, nơi cô được tìm thấy với nhiều vết thương trên mặt và cơ thể, đã bị hãm hiếp và tấn công nhiều lần.Nạn nhân đã khai với các cảnh sát về hành vi lạm dụng khủng khiếp mà cô phải đối mặt, bao gồm cả các cuộc tấn công tàn bạo, một trong số đó đã khiến cô bị gãy xương sống. Nguyen cũng đã kiểm soát tài chính của nạn nhân và khống chế cô để ngăn cô rời khỏi căn hộ. Nguyen, 27 tuổi, không có địa chỉ cố định, đã bị Tòa án Inner London Crown tuyên án 17 năm tù giam vào hôm thứ sáu, ngày 16 tháng 8, với bản án gia hạn bốn năm.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Người Lao Động. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng QLTT trên cả nước đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ hàng trăm ngàn quyển sách giáo khoa giả. Thống kê từ Tổng cục QLTT cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng QLTT trên cả nước đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ hàng trăm ngàn xuất bản phẩm giả mạo bao bì, nhãn hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng như một số nhà xuất bản khác. Nổi bật là vụ việc phát hiện gần 80.000 quyển sách giáo khoa giả mạo bao bì, nhãn hàng hóa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Hậu Giang; thu giữ 34.000 quyển sách giáo khoa giả mạo nhãn hàng hóa tại Đồng Nai; phát hiện, thu giữ 5.500 quyển sách giáo khoa vi phạm tại Tây Ninh. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT, Tổng cục QLTT, đánh giá số vụ việc vi phạm về sách giáo khoa, thiết bị học tập có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Trong khi đó, việc phân biệt giữa sách giáo khoa thật - giả rất khó. Đặc biệt, người tiêu dùng mua qua kênh online không trực tiếp nhìn thấy sản phẩm nên càng khó nhận biết. Hơn nữa, "các đối tượng hiện nay đưa địa điểm sản xuất sách giả rời xa khu trung tâm, tập trung ở nơi hẻo lánh, ít dân cư. Vì vậy, khi cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng đã kịp thời tiêu thụ một thời gian" - ông Lê nói về thủ đoạn.⦿ ---- HỎI 1: Tùy nơi bạn cư ngụ, có thể bạn đang bị mất trí nhẹ, nhưng chưa được chẩn đoán?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết nơi bạn sống tại Hoa Kỳ có thể đóng vai trò trong việc bạn có được chẩn đoán kịp thời về chứng mất trí hay không. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cùng một người có thể có gấp đôi khả năng được chẩn đoán mắc chứng mất trí ở một số khu vực của đất nước so với những nơi khác. Và việc chẩn đoán kịp thời đang ngày càng trở nên quan trọng hơn, với nghiên cứu cho thấy rằng việc điều trị sớm hơn có thể có tác động lớn hơn đến sự tiến triển của chứng mất trí của một người, các nhà nghiên cứu cho biết.Gần 7 triệu người Mỹ hiện đang được chẩn đoán mắc chứng mất trí, nhưng các chuyên gia nghi ngờ rằng hàng triệu người khác có triệu chứng nhưng không được chẩn đoán chính thức. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về 4,8 triệu người được Medicare truyền thống chi trả và trên 66 tuổi vào năm 2019.Các nhà nghiên cứu ước tính rằng khoảng 7% những người được Medicare truyền thống chi trả -- gần 357.000 người được nghiên cứu -- đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí tại bất kỳ thời điểm nào và khoảng 3% dân số này được chẩn đoán mới mỗi năm.Khi so sánh các khu vực của Hoa Kỳ, họ thấy rằng tỷ lệ chẩn đoán mắc chứng mất trí dao động từ mức thấp nhất là 4% đến mức cao nhất là 14%. Tương tự như vậy, tỷ lệ chẩn đoán chứng mất trí mới dao động từ 1,6% đến 5,4%. Những kết quả này cho thấy ở những khu vực có cường độ chẩn đoán thấp nhất, mọi người có khả năng được chẩn đoán kịp thời về chứng mất trí ít hơn 28% so với mức trung bình toàn quốc. Những người sống ở nơi có cường độ chẩn đoán cao nhất có khả năng được chẩn đoán cao hơn 36%.Sự thay đổi thậm chí còn rõ rệt hơn đối với người cao tuổi từ 66 đến 75 tuổi và người cao tuổi da đen hoặc gốc Tây Ban Nha. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng "vành đai đột quỵ" ở miền Nam có mật độ các trường hợp mắc chứng mất trí được chẩn đoán cao nhất.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tới 84% người nuôi chó cưng tại Mỹ nghĩ rằng chó cũng tương đương như con trong gia đình?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo nghiên cứu mới, 3/4 người nuôi chó cưng cho rằng chó của họ là "nhân vật chính" trong gia đình (76%). Một cuộc khảo sát với 2.000 bậc cha mẹ nuôi chó cho thấy chó con được coi trọng đến mức phần lớn coi chó như con của mình (84%). Do đó, số người được hỏi nghĩ về chó của họ trước bất kỳ ai khác sau một ngày căng thẳng gấp đôi — thậm chí còn nhiều hơn cả bạn đời của họ (41% so với 19%).Chi tiết: